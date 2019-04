Entre Tiempos: Promesas que no valen nada (28/04/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos buenos Toys ya pasó hemos sobrevivido a otra noche electoral más por eso vamos a darnos un respiro o no porque vamos a plantearles la siguiente pregunta a estas alturas de dos mil diecinueve ya casi en mayo han cumplido alguno de esos propósitos que hicieron para el nuevo año tranquilos no vamos a flageló darnos hemos dejado atrás la Semana Santa lo que queremos ser dar publicidad antigua divertida hay algo desfasada que encaje con estas intenciones de aprender idiomas ahorrar más adelgazar además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano que nos contará una inquebrantable historia de amor del siglo XVIII junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 1179 01:52 ponte al día a él informática hace elige mismo tu futuro en la única profesión que no sufre paro acto fácilmente programador operador grabador de datos en un tiempo récord recuerda e informática Gran Vía cuarenta metros fallado

Voz 0142 02:06 otra voz mítica la de Pepe Domingo Castaño habría el horizonte de las posibilidades de la formación profesional

Voz 3 02:13 la formación profesional puede convertirte en Peri cultura especialista en administración secretariado educador de disminuidos psíquicos profesiones modernas y bien remuneradas vena estudiará o pesa Ayala ciento once o pesa es el gran centro de formación profesional de primero y segundo grado en Madrid un edificio moderno de siete plantas con laboratorio biblioteca aire acondicionado qué facción cafetería gabinete médico aula de informática en Oropesa de Ayala ciento Ponce vas a encontrar el mejor cuadro de profesores que te ayudará a conseguir tu objetivo insite preocupa el coste de tus estudios o Pésaj te ofrecen becas y la posibilidad de clase subvencionadas o pesa te ofrece un título oficial con el que podrás trabajar inmediatamente hoy incorporarse a la universidad piénsalo bien

Voz 0142 02:54 por qué no optar por estudiar algo bien original y algo tenebroso atentos a la pronunciación del locutor

Voz 4 03:01 quiere conocer los misterios de la mente Si quiere saber la verdad sobre los misterios de siempre

Voz 5 03:09 la Sociedad Española de Psicología

Voz 4 03:12 llame a la sociedad española de pura psicología calle Belén quince sábado a sábado irá conociendo los secretos de la mente pereció totalmente asequible busquen en la guía telefónica Belén quince llame inscriba se comenzamos el próximo día cinco no se lo pierda les contaremos la verdad

Voz 0142 03:34 el presupuesto no tenía porque ser un problema para recibir formación porque por ejemplo para estudiar estética

Voz 6 03:41 a grandes ofertas Juan Cotino aquellas consigues el máximo de tu atractivo si no es así lo puedes conseguir acudiendo a Nancy donde por cinco mil pesetas puedes hacerte una experta maquilladora Nancy Príncipe de Vergara noventa y uno teléfono dos sesenta y dos cuarenta y nueve ochenta y cuatro S

Voz 0142 03:57 es otro de los propósitos que todos nos hacemos una y otra vez ahorrar algo de dinero incluso si lo tiene

Voz 7 04:03 por castigo como la clamorosa protagonista de este anuncio por favor por favor déjame quiero fotos ni cámaras de televisión declaraciones hasta aquí el lomo adobado extra por piezas a ochocientos noventa y cinco

Voz 1179 04:20 sí en plica a ochocientos noventa y cinco el tiro por cada bandeja te regalamos un caudillo corre sólo hoy y mañana perica te escuchamos

Voz 0142 04:28 lo de engordar la cuenta corriente siempre existe la posibilidad de tener un golpe de suerte y encontrar no se oró en el subsuelo no estoy de broma Marcos no te rías en mil novecientos ochenta y cinco anunciábamos en la radio

Voz 8 04:42 un detector de metales un buen detector de metales y minerales le dará momentos emocionantes al descubrir lo que la tierra y el mar guardan euro detección especialistas en detectores euro detección Gran Vía seis mar teléfono dos XXXII XXXI XXXI

Voz 0142 04:59 para qué negarlo lo de perder peso está siempre en nuestra lista

Voz 9 05:03 Tania coge en brazos como en las películas

Voz 11 05:07 necesitas ir el gimnasio acuérdate de páginas

Voz 1432 05:10 Amarillas Páginas Amarillas

Voz 0142 05:13 y es que todos los anuncios para adelgazar se han dirigido tradicionalmente a las mujeres Si buscamos en la Fonseca de la SER en aquellos años ochenta anuncios para perder peso dirigidos a los hombres esto es lo que encontramos

Voz 0277 05:34 es días señora buenos días soy la azafata Font Vella el agua ligera exacto sí me muestra una botella de Font Vella la obsequiados con una báscula de baño aquí aquí está la botella la báscula es suya ilusión teman siempre claro por qué lo dicen en la tele Zam Bella el agua ligera que aligera peso

Voz 0142 05:52 el siguiente punto a la lista de propósitos comer más sano y eso incluye prescindir de postres demasiado contundentes y tirarse a la fruta un postre redondo como se decía entonces

Voz 14 06:03 Nadal de lujo el postre Redondo naranja ricas en energía jugosas frescas pero no heladas a en su mesa naranjas de lujo el postre redondo

Voz 16 06:49 por ejemplo de Tino Casal sábado día tres de marzo noche Hexágono disco presenta en directo a Tino Casal en Esquivias Toledo a XXXV kilómetros de Madrid recuerda Tino Casal Hexágono discos sábado no

Voz 0142 07:02 y para cerrar hoy esta colección de publicidad radiofónica les traemos un libro y les aseguro que de inicio les va a costar saber quién es el autor de El Creador ha escrito una gran novela Paradise Alley

Voz 2 07:23 una obra conmovedora publicada por Luis de cara

Voz 0142 07:26 evitó lo cierto es que a nosotros nos gusta particularmente escuchar estos anuncios de otras épocas y como sabemos que a uno de nuestros oyentes más fieles le encanta también pues permitan unos que antes de abrir nuestro Arca de tres llaves la hagamos un guiño a Fernando gamos sino en Twitter

Voz 2 07:43 niño guiño guiño

Voz 17 08:18 buenos días Almudena buenos días Almudena Serrano Motta que no lo recuerdo siempre que es la directora de las

Voz 18 08:24 sí hubo Histórico de Cuenca

Voz 17 08:28 hoy nos trae un espacio dedicado al amor inquebrantable fuerza y para ello nos vamos a trasladar al siglo XVIII ya la ciudad de Cuenca su ciudad

Voz 18 08:38 de la mano de los documentos que se conservan es un archivo que no relatan los sorprendentes hechos que ocurrieron en el verano del año mil setecientos setenta y tres y que sucedió para que este caso sea tan destacado cuéntanos bueno pues vamos a Fer comentando que los conflictos sociales de todo la índole abundaron por lo que es infrecuente encontrarse un caso como el que vamos a contar hoy que tiene como base el amor de un hombre Manuel Felipe hacía una mujer sin forzosa frente a ellos la oposición absoluta

Voz 0142 09:16 el padre que fue una barrera que intentó impedir que ese amor se convirtiera en matrimonio

Voz 18 09:22 así ocurrió en este pintoresco caso que pasó a detallar no que vamos a detallar ahora el padre de nuestro enamorado Manuel era regidor de la ciudad de Cuenca un cargo municipal que tenía asignadas funciones de gobierno y de administración de Justicia digamos que el equivalente de un regidor sería hoy un concejal para que ese es y se sitúa nuestro los oyentes si más o menos se era así en el expediente en el que se cuentan estos hechos alguien manifestó que hubo una noche de desazón qué vino causada por la negativa que ostentó Manuel de obedecer a su padre quién quería que marchase al servicio real de armas al servicio de su majestad mientras que nuestro enamorado lo que quería era cumplir con la palabra de matrimonio

Voz 0142 10:10 que había dado a su amada informó San guisa vemos que los testigos que declararon en este caso aportaron interesante información pues si uno de estos testigos fue un soldado

Voz 18 10:22 del Regimiento de Caballería del Rey que era amigo del padre

Voz 19 10:25 y quede declaró lo siguiente con motivo de tener amistad con Pedro Villora sujetó y detuvo a don Manuel quitándole la navaja que tenía en la mano con que amenazaba y también lo ató con un cordel que servía para el caballo hasta que vino su padre por la tarde lo pusieron en un cuarto con un par de grillos que fueron tantas las amenazas hubiera que la gente de la casa se iba huyen

Voz 18 10:48 un momento un momento cuando dice que le pusieron un par de grillos significa Almudena que le ataron con grilletes con cadenas así fue lo encadenaron para que no se escapase para que no sacas hagan aclaro si ante el cariz que tomó el altercado llegó hasta el lugar el vicario de la parroquia más cercana que vivía frente a la casa del regidor donde ataron Manuel este Vicario intentó cumplir con su misión intentando apaciguar la dramática escena como él mismo declaró por vecindad y feligresía procuró reprender le sus excesos aquí en en Bedia quiere darse rompió en algunos edicte serios contra la persona del dicho vicario se está refiriendo al enamorado que no entraba en razón pero es vicario viendo que la situación se tornaba incontrolable fue a dar parte al corregidor pues era inaguantable su desvergüenza algo de sabemos que el joven enamorado Manuel Felipe

Voz 0142 11:49 había pasado un tiempo como estudiante en Alcalá de

Voz 18 11:51 de de Henares verdad lo sabemos porque otra vecina Cayetana Higueras declaró que después que vino de Alcalá en el año setenta y uno fue cuando principió a estos excesos con más osadía aún que antes Giacometti algunos de algunos parece entonces por estas declaraciones que el vecindario por cierto muy atento conocía algo del mal carácter que desarrolló Manuel contra lo que su padre pretendía claro además el padre de Manuel Pedro yo diré regidor perpetuo como dijimos que conocía perfectamente los entresijos de la ley no tuvo reparo en llevará su hijo ante la justicia por la poca obediencia Inma el modo con que se conduce pero el padre encerró a su hijo en un cuarto con unos grilletes como como hemos

Voz 0142 12:38 esto

Voz 18 12:38 ese fue su deseo puesto que el hijo no obedecía como se dice en el documento que se le ponga en un presidio para unos años ya que las correcciones maternales no han sido bastantes eso es mano dura ese señor Manas sabemos que a pesar de que su padre le insistió para que reconsidere sus actos fuese al ejército Manuel jamás lo hizo de modo que tan grave consideró su padre esto que quiso arrestarlo como así sucedió

Voz 0142 13:08 vamos a saber con algo más de detalle qué usos sociales fueron aquellos de los que el enamorado Manuel hizo caso omiso y que tanto contrariar variaron al padre hasta el punto de de encadenar ley denunciarle para que le apresaron en la cárcel de su de de de la ciudad a su propio hijo pues claro de todo ello tenemos la respuesta en aquellas normas sociales de centurias pasadas en la declaración de Manuel

Voz 18 13:32 el siete de abril del año un mil setecientos setenta y cinco

Voz 0142 13:35 cuando compareció ante notario para hacer saber que se había casado

Voz 19 13:41 por cuanto ha contraído perfectamente esponsales con Doña sin porosa grande en su entera libertad Ikea disuadirle de su debido cumplimiento no han bastado las amenazas notorias de Don Pedro Villora su padre castigos de su orden mandados ejecutar en la persona de él a su hijo a cuyo nombre ir el padre de la contrayentes se han pedido los correspondientes después hórreos en el Tribunal Eclesiástico de esta ciudad los que ha liberado en vista de la justificación incerteza del contrato expone al inicio pedí miento de Gante y su futura esposa

Voz 20 14:16 en que han llegado a tanto la Service

Voz 19 14:18 de don Pedro Villora de de dicho otorga ante

Voz 20 14:21 lo que obligó a éste a salir de su casa

Voz 19 14:23 arrojándose por la ventana de un cuarto en que estaba preso

Voz 18 14:29 la muy enganchado

Voz 0142 14:31 pues claro cuando dice que obligó a éste a salir de su casa arrojándose por la ventana quiere decir que las circunstancias llevaron al enamorado a escaparse no que lo echas el padre por la ventana pero qué normas serán aquellas que establecían o que en opinión y según la actitud del padre obligaban a Manuel

Voz 18 14:49 al ejercito pues en el mismo expediente Se dice lo siguiente

Voz 19 14:54 eh para lograr sus designios el referido padre ha acudido a la justicia real intentando desvanecer la obligación del otorga ante a pretexto de cierta orden del ilustre presidente de Castilla dirigida a designar al otorgar con su acuerdo al Real servicio de armas según su calidad

Voz 18 15:12 bueno pues una de las posibilidades debió pasar por ingresar década vete puesto que en los regimientos de infantería y Caballería de línea existían dos plazas de cadete por compañía reservadas para la nobleza para aspirará a una de estas plazas había que ser como mínimo hijo de algo notorio el individuo de condición noble que deseara seguir la carrera de las armas durante el reinado de Carlos III no debía ingresar como cadete régimen tal con ocasión de vacantes para evitar las represalias del padre Manuel y sin forzosa se refugiaron en sagrado y se casaron por la Iglesia así fue el matrimonio consagrado por la Iglesia era el resquicio que quedaba a quienes deseaban casarse muy alejados de los dictámenes paternos IN yo estaba ocupado y preocupado lo estoy enamorado Manuel defendiendo su amor así según nos cuenta el expediente tuvo que acudir además a la justicia eclesiástica

Voz 19 16:10 no encontrando abrigo en la justicia Real acudió al Tribunal Eclesiástico de esta dicha ciudad pidiendo el depósito de la persona de Gante ofreciendo contribuir a sus alimentos inseguridad con la de no molestarle y otras cosas que más largamente constan

Voz 18 16:28 es decir que efectivamente tuvo que acogerse a sagrado temeroso de experimentar las mismas nuevas invasiones en cualquier parte que se deposite súper zona en esta ciudad no menos de que sin libertad Se le hagan pagar a la fuerza que reconoce a la obligaciones Ponsa Alicia que ha contraído con dicha sin foros a grandes osea que tenía a mi dudo de que en cualquier lugar de la ciudad lo detuvieran sí pero el hecho contra casi todo y todos fue que Emmanuel el enamorado Manuel Villoria se comprometió con sin foros a todas cosas quería llevar en fin su compromiso pues efectivamente y por eso en el expediente Se dice que protesta cuánto difiere y consintieron contra lo que lleva relacionado pues su ánimo y voluntad no es otro que cumplir como debe lo que tiene tratado hilo que contra ello haga diga será violento es decir que estaba diciendo que todo lo que les sucediera que no estuviera en el documento que hizo de sus esponsales sería porque alguien le obligó a llevarlo a cabo bajo aconseja bueno finalmente Emmanuel se caso con sin foros Cycling fue el amor que era lo que deseaba aunque no le queda más remedio que refugiarse en sagrado pues así fue el la peripecia que tuvieron que que vivir aquellos aquella pareja fíjate pero al margen de las peripecias que nos han enganchado me llama la atención que haya quedado constancia por escrito de digamos de un problema familiar que no a que no se ha sido digamos que no haya sido algo que se haya arreglado en la intimidad no me me llama muchísimo la atención claro pues porque el padre como tenía un oficio público por decirlo así no pues el el quería ante todo que su hijo no se casara por eso todo eso ir debido al tumulto recordemos al becario que denunció la noche de desazón que se había producido pues todo esto tenía que resolverse ante la justicia como además él fue al notario eclesiástico ya la justicia eclesiástica él el enamorado deseaba que todo quedase por escrito con el fin de poder justificar sin algún momento le pasaba algo o hacía algo contrario a lo que había dicho que quedase constancia es increíble cómo ha quedado constancia eso es del todo todo todo el culebrón pero si se me permite llamarlo así por un lado justicia eclesiástica por otro la familia bueno bueno increíble increíble eres ante sí es verdad sí es una muestra más de tantas cosas que llevamos contadas no y que podremos seguir disfrutando de la importancia que tiene la lectura de los documentos con el fin de saber efectivamente como era el día a día en las ciudades y en los pueblos que es lo más interesante conocer conocer lo cotidiano de entonces bueno la importancia de que se en los archivos todo esto que haya profesionales al cuidado de todos estos documentos que podamos contarlos pues sí pues Almudena muchísimas gracias pues gracias a Dios

Voz 0142 19:32 pues ya está aquí Gina Domínguez con la evoca Teka de esta semana traía una cara de traviesa que has hecho

Voz 21 19:39 ni yo ni nada nada pues aquí además desmontan la verdad es que me has pillado porque voy a hacer

Voz 0142 19:46 travesura miedo me das voy a saludar te cagas a Vallina nombre no eso no es nada en una radio y además no sé si vamos bien de tiempo Marcos Marcos dice que que no tenemos tiempo no hay tiempo hay tiempo de saludar pero lo que no que es súper rápido votar

Voz 21 20:06 mira si es sólo el saludar a mi mamá a mi papá a mis primas y mitos a mi abuela a mis tíos mis primos a Mis amigos con los que me voy a ir a ver un concierto de los Lesbian a mi profesora del colegio amiga del Instituto a mi amiga de la infancia a mi compañero

Voz 22 20:25 colegio a mí me Ubud

Voz 0142 20:32 Gina para para para para

Voz 23 20:34 esto de los saludos sólo se hace en ocasión

Voz 0142 20:37 es especiales como el Día de la radio que dejamos que los oyentes digan lo que quieran o también dejamos que salude Davis

Voz 1432 20:44 días dio al mes que Nos ha dejó un mensaje murió también es verdad

Voz 0142 20:48 dad pero bueno decíamos que sólo es un privilegio que dejamos a los oyentes en días especiales vamos a escuchar una muestra de oyentes saludando saludar saludar a quien quiera

Voz 24 20:59 pues mira yo saludo a mi mujer a mis hijos a mis nietos a mi familia de Aragón y de Cataluña incluso de media

Voz 25 21:07 hola buenos días a mi me encantaría saludar a mi madre

Voz 1432 21:10 buenos días

Voz 26 21:11 me gustaría saludara a mi hijo Javier me gustaría saludar a todos los cocinero de España por la radio

Voz 27 21:16 ahí pues ahí me encantaría poder saludar a mi hermana que ha ido a vivir al extranjero por estudios y Jolín me encantaría poder mandar un saludo ello por la radio y mandó un saludito para mis dos peques

Voz 22 21:27 seguimos atentos a peticiones en el whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno nueve seis veinticinco cero cero

Voz 29 22:01 un buen cambio

Voz 0142 22:17 Doña María Romero oye ya sabemos que tiene una manera muy peculiar de entender la música e iniciar tú secciones pero lo de hoy es sublime

Voz 30 22:26 moto como incumplido lo que un árbitro mira esta noche de infarto que hemos tenido con las elecciones ha dejado el encefalograma plano y necesitaba revivir de alguna manera

Voz 1432 22:35 la hice tú has querido quitar hierro a la jornada con la public yo quiero hacerlo a mi manera canta

Voz 29 22:40 no como como como P

Voz 1432 22:42 bebo un buen cambio de guión como dicen en esta canción la villa rusa que se llama la dice Arruza

Voz 0142 22:48 qué agradable no no no no había escuchado a este grupo en mi vida

Voz 1432 22:51 así como no estás a la última inocentes caso como la influencer musical que soy pues te pierdas a los mejores grupos españoles que están aunando el humor la ironía la crítica social el chiste y la falta de complejos por favor fíjate ella Marcos que común

Voz 31 23:04 sí a la última que están nuestra crítica música tu crítica me ha dejado el terreno abonado para poner esta canción de Putin látex bueno pero

Voz 0142 23:28 a ver yo nunca te llamaría moderna de mierda eso lo sabes

Voz 1432 23:32 es que encabeza además de no cumplo precisamente con el canon que marca esta canción que es todo un clásico de electrocutado veo por cierto que ya

Voz 0142 23:42 no hombre pues sí tienes más clase y estilo eres mejor persona que la qué pintan en esa carta

Voz 31 23:48 no sé cómo he city Señora de bien

Voz 32 23:51 en Tallin con vista

Voz 1432 23:59 vale

Voz 0142 24:07 ver tampoco te diría yo eso eres señora bien pero no de ese tipo de señora bien tirando a los Rand

Voz 1432 24:14 pues mira te agradezco que me lo reconozca pero es que me venía muy bien para volver a traer a este programa las bistec uno de los mejores dúos que ha dado la música española en los últimos años aunque pena para mí para sus fans han aparcado el proyecto pero nos han dejado un disco como su oferta lleno de perlas como este señor

Voz 0142 24:28 más bien la verdad es que me ha hecho cierta gracia ese retrato que hacen

Voz 1432 24:32 es que el humor no está reñido con la crítica social y en noches como ésta menos que nunca

Voz 33 24:43 soy el logro que anunció la guía para quemar el Vaticano yo me voy que local no en la plaza de Sama

Voz 28 24:55 no lo sé

Voz 34 25:00 son gente católico RACC ostrás aquí ha sido fuerte no a mí no me miras es cosa de los ganglios del grupo que está atrás este tema hoy cada Auckland

Voz 1432 25:16 la canción mecido pero para que no se me acusa de partidista ni nada por el estilo que sepas que ni la música ni Josep vamos a nadie

Voz 10 25:37 gracias madre caemos recuerda que no es momento de los votantes Porta muertas

Voz 1432 26:00 a mí me gusta ser ecuánime aquí para todos para la derecha teníamos a los ganglios pues para la izquierda tenemos a El Pardo que es demasiado temprano para esta a los y conocí casi de pasada gracias a un artículo de uno de mis medios digitales de cabecera y en ese pop en el que hablaban mi casa

Voz 26 26:13 la mar de su despedida del panorama musical

Voz 1432 26:18 pues muy bien ya estás emocionado que te digo una cosa

Voz 0142 26:22 tan motivada que venías tú a darle un aire fresco y divertido a esta edición entre tiempos para superar la noche electoral el final

Voz 1432 26:29 terminado dándole un miedo tinte político que al final por mucho que vaya de moderna en el fondo de mi ser a uno lo mejor de la juventud y la vejez porque tengo un cuerpo de treinta y un años pero un alma de ochenta y dos como poco Gamal ya a pesar de mi exultante tardó adolescencia mis intereses son propios de una mujer madura y cabal preocupada por el mundo que les rodea esta famosísima damos como dicen los GT calor que soy una viajó

Voz 28 26:55 habría te yo no sabría a mi padre que a mi mujer me vea en la de el tema de la plantilla estudia con tanto

Voz 36 27:38 que bajón porque eres

Voz 31 27:45 pues nos marchamos ya ahí sigue a lo suyo así que gracias María hasta la próxima canción gracias Almudena gracias Marcos hasta la semana que viene

Voz 28 27:58 eres una abuela ADC que te envían diez pasas tela a la vez que es el mismo pero madre de base

Voz 31 28:19 viaja

Voz 10 28:33 por dentro no aita a ver si pared Villa

Voz 36 29:02 más delgada pero está a Dallas gorda del gol

Voz 29 29:06 Pueyo vino cuerpo visita Ramos por qué

Voz 37 29:41 bueno