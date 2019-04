El Cine en la SER: 'Gloria Bell', las mujeres de 50 piden paso (27/04/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 3 00:23 vengadores han conquistado los cines españoles más de mil cuatrocientos pantallas para esta película de tres horas que supone un fin de ciclo de esta mega Reunión de superhéroes de Marvel fuera del universo

Voz 3 00:58 tienes mucho por aquí te más Gloria si quieres que salta

Voz 1463 01:09 también hay cine del Oeste esta semana sin piedad es una especie de biografía de Billy el Niño que protagoniza hizo

Voz 3 01:14 jo elegido sobrevivía del periódico

Voz 4 01:19 aunque supongo que eso da igual

Voz 1490 01:22 pero echa cosas Billy el Niño

Voz 1084 01:25 en el laberinto de las tortugas es una película de animación que dirige Salvador Ximo y que retrata el rodaje de Las Hurdes tierra sin pan y la amistad entre el director y productor y amigo Ramón afines

Voz 4 01:35 las Hurdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta renovará diferente a Nagy puede llamar la atención pero de verdad ya pero un documental tú El Rey del surrealismo haciendo un documental que porque no paro se toca hacerlo

Voz 1463 01:52 tengo que hacerlo Ramón en televisión nos fijamos en un estreno español de género terror y feria es una serie de capítulos muy cortos producida por los dirigida por Benja De la Rosa en la que hay una muñeca folclórica que quiere matar a los homosexuales

Voz 5 02:06 vale vale pero Madrid

Voz 6 02:10 qué coraje y que has comentado estar aquí con dos gays

Voz 8 02:39 todo como eh yo creo que no es encendido que apenas eh

Voz 2 02:48 tras cuatro

Voz 3 03:32 hola qué tal bienvenido sea el cine en La Ser en plena jornada de reflexión nada mejor que la cultura y el cine para preparar el voto de mañana las elecciones generales José Manuel Romero qué tal buenos días

Voz 1084 03:42 tal Pepa buenos días aunque vamos a darle un tirón de orejas a los debates electorales a los candidatos en los que la cultura pasó de ser algo inexistente a una mera anécdota que no parecían entender muy bien nosotros le aconsejamos que vayan hoy al cine y por eso tenemos nuestras recomendaciones de estrenos de la semana

Voz 1463 03:58 vamos a empezar con el mega estreno el esperado cierre de Los Vengadores en Game una película que vuelve a reunir a todos los superhéroes que Marvel los ha ido presentando en estos años incluidos los representantes de y capitana Marvel una película que llega para reventar la taquilla estará en más de mil cuatrocientas pantallas de todo el país es casi más potente que Juego de Tronos y tiene también muchas interpretaciones políticas

Voz 1084 04:41 Marvel ha convertido a los superhéroes en un emblema de la cultura y el entretenimiento moderno cada película es un acontecimiento global un evento que ha trascendido los propios cómics ya ha redefinido los Blockbuster del siglo XXI vengadores Ed Gein es el final de un ciclo que morir a todos el internas otros veintidós películas en once años convergen en una cinta apabullante un regalo lleno de guiños a los millones de fans incondicionales que han acompañado a cada superhéroe desde el estreno de Iron Man en dos mil ocho parece que fuerce en Milán

Voz 10 05:26 cuando se dice que ella

Voz 11 05:27 bueno

Voz 12 05:29 convertí negro

Voz 11 05:31 ya sé que dije basta de sorpresas pero

Voz 3 05:34 pero para poder

Voz 1084 05:37 los esos seguidores que han venerado de esta tetralogía la saga de cuatro películas que los reúne desde dos mil doce

Voz 13 05:43 eso es lo que especial son todos los actores que están y los que no están la familia que se ha formado en esta década Robert lo dijo muy bien en el Trailer parte del viaje es el final hace cuatro o cinco años todos empezamos a hablar sobre cómo hacer algo que no se hubiera hecho antes desde la primera de Iron Man donde el héroe revela su identidad secreta en la última toma de la película nos decían no podemos hacer eso nadie hecho eso anteriormente que haremos en la siguiente

Voz 3 06:07 no lo sé pero hagámoslo

Voz 13 06:09 hace cuatro cinco años hablamos sobre que no hemos visto en películas de superhéroes y dijimos no hemos visto un final una conclusión definitiva para toda una saga es por eso que se llama en Game y es muy pero que muy especial

Voz 1084 06:20 a su paso destinada reventar la taquilla las previsiones estiman que rozará los mil millones de dólares en su primer fin de semana esta partida final retoma la historia de Infinity Ward con la victoria del villano de Zahínos y la desaparición de parte de los personajes una derrota sombría que se acercaba al mito de las tragedias clásicas y que supuso una conmoción con uno de los mayores Hunger de la historia del cine

Voz 14 06:44 el día es de risa

Voz 15 06:46 por eso con el final de cada película de Marvel que hemos lavado y desde luego más que nunca con Infinity Ward estamos realmente comprometidos con el final de esta película a nosotros creemos que las historias pierden relevancia su frescura a menos que haya consecuencias reales en este caso la historia de cómo estos héroes estos personajes manejan la pérdida como una persona supera este momento como lo hace un héroe la manera en que escribimos en la película fue como en cada uno de ellos maneja su experiencia personal para hacerlo de una manera colectivo bacteriana sitio

Voz 1084 07:15 con la mitad del planeta arrasado Los Vengadores buscan una segunda y última oportunidad la pintas de construyen tres actos el primero un melodrama sobre el pasado ese sentimiento de pérdida con cierto aroma del acto Auvers el dolor la amargura las renuncias y el sentido de familia creado en las historias metáfora de una comunidad que ha traspasado la pantalla

Voz 1463 07:55 cambiado tanto

Voz 17 07:59 después devolver que hacerlo lo mejor que sepa tía peces

Voz 1084 08:14 una segunda parte con ciertas trampas licencias y flecos plantea el conflicto juega con los tiempos recurre al humor y prepara al espectador

Voz 18 08:22 para la apoteosis final

Voz 3 08:27 Nuestros equipos y vuestras misiones

Voz 1084 08:45 Piquet otean la última hora es un deleite visual al servicio de la épica y la emoción en una batalla memorable que junto al clásico epílogo tierra esta epopeya moderna para los seis vengadores originales se intuye la taquilla lo avala un cambio de era presta me consta un relevo generacional simbólico donde las mujeres y los negros con cintas ya en producción se postulan como referentes de la factoría lo dice Capitán América

Voz 19 09:11 a mí libros de todos los héroes aquí tienen fallos lo cual es bueno para crear un gran conflicto las historias por eso mi Arco favoritos con Robert Downey porque somos muy diferentes en la manera que nos enfrentamos a las cosas aunque al final corazón están en el mismo lugar eso probé una gran fricción el presentarán los personajes de capitán a más velocidad cáncer que están cortados por la misma naturaleza ayudan a reafirmar al capitán y a reforzar el sentido de sus propósitos de Robert Downey Jr Chris Evans Chris Hemsworth Scarlett Johansson y más Rufo

Voz 1084 09:39 lo encabezan un reparto entregado al espectáculo la mayor reunión de estrellas de Hollywood a la que se suma la nueva capitana Marvel interpretada por Bridge Larsson hay quién ha hecho este martes

Voz 14 09:50 H A M K que en el momento más mágico

Voz 20 09:53 a llegar en el aniversario de los diez años no he sentido todo como un sueño esta película a nivel personal siempre será algo muy querido para mí fue la primera vez que interpreté a capitana Marvel grabamos esto primero tuve que dar un salto para averiguar quién era este personaje no había guión ni para esta ni para capitán Marvel y tenía que ponerme frente a estas leyendas aunque es grande en el plató no sentimos como a un grupo de mismo hechos

Voz 1084 10:22 Anthony Joe Russo al frente de la anterior entrega ahí de las cintas de Capitán América demuestran que son unos de los directores que mejor han entendido y plasmado el universo

Voz 14 10:32 que yo creo que es un experimento único de películas es un gran mosaico dependiendo de la manera en que lo quieras contar once franquicias que han actuado hacia una gran narrativa mucha gente ha puesto todo su empeño y dedicación en estos personajes cuando vamos por el mundo mostrando las Nos cuentan que las han visto cuando eran compañeros de clase con diez años ahora tienen veintiuno iban a ir todos juntos a verla o que mis padres me han llevado cada película Mis abuelos es un sentido de comunidad y compartir estas historias y creer en ellas con Game tenemos la oportunidad de cerrar uno de los más grandes experimentos de la historia del fin llena obtener Schaaf Juana de crean es experiencia

Voz 1084 11:10 con la irrupción de las plataformas y el cambio en el visionado audiovisual como con el final de Juego de Tronos Vengadores en Gent la maquinaria Marvel mantienen el poder de la experiencia colectiva de una reunión y catarsis global símbolo también de la dominación cultural de una América a la que han retratado en sus claroscuros durante todos estos

Voz 18 11:30 los años

Voz 1463 11:44 y seguimos con los estrenos de cine vamos con Gloria

Voz 1084 11:47 es un Rainey que protagonizado y producido por Julianne Moore que dirige el mismo autor de la cinta original el director chileno Sebastián Lelio

Voz 21 11:55 la ruina mandan aquí elude lo cada mes

Voz 1084 12:01 sí

Voz 1463 12:03 el cine chileno parece que quiere emular el éxito del de los directores mexicanos en Hollywood así frente a Cuarón Iñárritu y Del Toro el Frente chileno tiene a los hermanos Larraín Sebastián Lelio ganador del Oscar a mejor película extranjera

Voz 3 12:16 por una mujer fantástica algún problema con Lelio ya

Voz 1463 12:22 he trabajado antes en Hollywood con Ovidi en una historia de amor entre Rachel Mc Adams y Rachel Weisz ambientada en Israel sin embargo su proyección internacional empezó con Gloria película con la que estuvo en Berlín y con la que la actriz chilena Paulina García ganó el Oso de Plata

Voz 22 12:36 día dejó la pérdida de girga pido Tozo indaga mitad vamos a bailar a Cuba

Voz 1463 12:42 de ese retrato de una mujer de sesenta años jubilada y que recupera su vida amorosa y sexual se quedó prendada Julian Moore que negoció con el para rodar un Ribbeck americano protagonizado por ella misma y producido por los Larraín

Voz 23 12:54 Enresa un nuevo Papa hechos Mendes Seymour

Voz 24 12:57 mí me quede muy conmovida cuando vi la película y quería conocer a Sebastián ley lo por encima de todo resulta que compartíamos Manager y fue más fácil nos encontramos en París porque tenía muchas ganas de trabajar con él pero le dije que no quería un primer estábamos charlando en un restaurante y al final me dio las gracias y me dijo bueno entiendo perfectamente que no quieres hacer un rey Make it yo le dije no no no claro que quiero pero sólo si lo diriges tú él me dijo que bien porque yo sólo lo haría si lo interpretar astur de quédate

Voz 1463 13:31 la entrada de la actriz anglosajona hizo cambiar el idioma también la edad del personaje abren los cincuenta parte del contexto de la historia ella trabaja no está jubilada tiene dos hijos y un ex marido amigas vive en la soleada y multitudinaria Ciudad de Los Ángeles donde sale de noche a bailar como una descosido

Voz 3 13:49 hola Peter hace días que no sé nada de TI he pensado ya te quiera soy tu madre

Voz 1463 14:04 en una de esas noches de juerga hay baile conoce y se enamora de otro divorciado aunque totalmente dominado por su exmujer es el actor John Turturro con el que Julian Moore vuelve a trabajar veinte años después de hacerlo en la película de los Coen el gran le bosque

Voz 3 14:17 tienes mucho para que haya más gloria si quieres que salta

Voz 1463 14:26 el retrato masculino queda en Gloria Abel totalmente en segundo plano los hombres con los que se cruza al personaje de gloria son pusilánimes mentirosos se comportan como niños eso Se mantienen ambas versiones de la historia al igual que las escenas de sexo aunque en la cinta chilena todo era más crudo y menos embellecida

Voz 7 14:43 lo que me ha ocurrido contigo creía que no volvería que estábamos enamorados fue una situación muy incómoda te busqué con la mirada yo no existía quiénes eximió Globalia

Voz 1463 14:59 a pesar de las modificaciones de tomen impuesta en escena mucho más luminosa ya american izada Gloria Abel sigue los pasos de la cinta original que ha dirigido el que se suma a la lista de grandes directores que se han copiado sí mismos entre ellos Hitchcock Capra o Haneke en Funny Games

Voz 25 15:14 pues eso Portrait of a esos from every Pozuelo

Voz 14 15:19 es un retrato de una mujer que está siendo observado desde muchos posibles ángulos para ver todo el espectro emocional que vive cuando un nuevo ser humano entra en escena la historia es más o menos la misma Gro de alguna manera el ADN semántica

Voz 1463 15:34 la soledad la dignidad y el placer de disfrutar de la vida vuelven a ser los temas que afectan a este relato femenino de esta mujer que quiere seguir viviendo su vida bailando

Voz 3 15:43 cuando el mundo está allí y espero que te pille bailando

Voz 1084 16:02 hablamos ahora de un western biográficos sin piedad cuyo título en la versión original es The Kid que hacer referencia al personaje principal de esta historia Billy el Niño la película protagonizada por y zanjó se centra en el encuentro que éste tuvo con el sheriff Pat Garrett contada a través de los ojos de un joven que presencia el encuentro es un reportaje de Sara Rodríguez

Voz 27 16:27 ahora

Voz 1490 16:34 el director y actor Vincent Donà frío al que hemos podido ver en la exitosa serie estadounidense darme Ball ha tardado nueve años en regresar al cine en esta ocasión lo hace con un western bastante pretenciosos sobrevivió nimio que nos recuerda a Pat Garret Billy the Kid de Sam Peckinpah

Voz 3 16:50 su preciada el periódico todos aumente

Voz 4 16:55 aunque supongo que eso da igual

Voz 1490 16:59 eres Billy el Niño esta cinta cuenta la historia de Río un niño de catorce años que se ve obligada a madurar antes de tiempo la historia transcurre en el suroeste de Estados Unidos a finales del siglo XIX época en la que los forajidos y los bandoleros estaban prácticamente a la orden del día tras un problema familiar la hermana de Río será secuestrada viéndose en la obligación de rescatarla se enfrentará su tío y a todo el que se le ponga por delante a Sam tras el asesinato Río y su hermana tienen que unir en el camino se encontrarán a Billy a sus hombres quienes tendrán la intención de deshacerse de ellos al menos al principio porque el forajidos sabe que tiene a sus espaldas al sheriff Pat Garrett y que los jóvenes le será muy útil en el camino

Voz 3 17:53 no me siento tan especial

Voz 1490 17:55 sin piedad cuenta con un reparto de lujo entre los que se encuentran Chris Pratt y zanjó Jake sur de dejan su propio director que se reserva un pequeño papel de dejan es Billy un forajido prófugos de la ley y sin amigos que pasa de ser el malo de la película a la víctima

Voz 14 18:12 dice usted yo creo que es interesante porque realmente fue una víctima sabían que Billy era el niño porque siempre estaban las noticias era una leyenda intentamos hacer una película que relatará los hechos cómo sucedieron realmente pero quien eras chico y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo eso queríamos contar

Voz 1490 18:34 las películas del salvaje Oeste se convirtieron en las más taquilleras el siglo pasado pasó a convertirse en un género como tenemos ahora la mismísima comedia o al drama son películas que asegura muertes y que en ocasiones puede herir la sensibilidad del espectador Being vejan lo explicaba así

Voz 14 18:52 la intención no era ir a la gente pero en el salvaje Oeste las cosas son difíciles y a veces tienes que matar paga sobre Aris muchas veces el el bueno el malo depende del punto de vista el que lo ve

Voz 1490 19:06 lo que tiene esta finta de especial es que cuenta con el punto de vista de un niño de catorce años y es que donó frío decidió hacerle protagonista reforzar su personaje con otros a los que se terminará enfrentando

Voz 14 19:18 te quedes sin piedad es una historia basada en una saga americana desde el punto de vista de un chico joven necesitábamos reforzar el personaje del chico por eso añadimos personajes diferentes en la historia eh

Voz 1490 19:29 con la vida de William Bunny Billy El Niño ha sido llevada al fin en numerosas ocasiones el zurdo el forajido El hombre que mató a Billy el Niño She's un o Arma joven entre muchos otros títulos ahora subdirector apuesta por una encrucijada en la que Río tendrá que decidir si quiere ser un bandolero como Billy o un hombre honrado

Voz 28 19:52 el pesquero a ver si les tocas un solo pelo me llevaría a mi sobrino conmigo cada una de estas personas contará una historia sobre cómo huyó saben que no es cierto no importa que no sea cierto importa la historia que cuenten cuando se vaya

Voz 1463 20:19 el cine español se pasa a la animación con Buñuel en el laberinto de las tortugas una película de Salvador Simó que adapta el cómic de Fermín Solís es la historia detrás del rodaje de Las Hurdes tierra sin pan documental que rodó Buñuel en el Año XXXII gracias a que su amigo el anarquista hay productor Ramón Azim le dio el dinero de un décimo de lotería para financiar la película es precisamente un homenaje a esta pareja de amigos

Voz 4 20:42 las Hurdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta renovadora que diferente a nadie puede llamar la atención pero de verdad ya pero un documental tú El Rey del surrealismo haciendo un documental porque no Pargo se toca hacerlo tengo que hacerlo Ramón

Voz 1084 21:00 hemos entrevistado al director de la película Salvador Simó y también a Ramon García Bragado afín el nieto de Ramoncín que definía la participación de su abuelo en Las Hurdes como la de alguien mucho más implicado que un mero productor financiero

Voz 29 21:12 que Ramón había jugo un papel más importante que el de mero producto en la pelea es decir la idea de unos niños en las escuelas de Las Hurdes escribiendo en la pizarra

Voz 14 21:21 que respetar los bienes ajenos es un es Carlos eso

Voz 29 21:23 lo pues sólo puede concebir una también Gemma

Voz 1463 21:26 destacaba ese papel importante a la hora de contar la historia que es la fuente de conflicto y también la que enlaza el humor con Buñuel

Voz 30 21:33 el papel que juega Ramón en en la película no solamente es esta relación de amistad sino también

Voz 3 21:39 poco lo que lo que montaba Ramón no

Voz 30 21:43 se le el hecho de pues su compromiso social el el IVA ni para intentar cambiar las cosas y yo creo que de alguna manera Luis Buñuel también no pero pero también su sus conflictos de artista pues se ponía un poco con en el camino y evidentemente Ramón estaba allí un poco para recordárselo

Voz 1084 22:00 más cine español se estrena también la pequeña Suiza una comedia de Kepa pasó que se sube a la hora del fenómeno de comedia de contrastes costumbrista de Ocho apellidos vascos en esta ocasión tenemos la decisión del pueblo vasco Tellería que ha decidido hacerse suizo Ingrid García Johnson Santos Jon Plazaola son el trío protagonista

Voz 2 22:23 el a los pobres es era Robin Hood

Voz 31 22:31 los synchrotrons podía cambiar la Historia de España incluso de Suiza crecí somos los vascos que si somos castellanos ni patente

Voz 1463 22:52 han sido muchas las interpretaciones del rock como agente revolucionario hay una película esta semana que ahondan esta cuestiones Leto una película rusa que estuvo en el pasado Festival de Cannes y que ha tenido a su director Kiril R B Nico en arresto hasta hace muy poquito

Voz 7 23:05 la has visto

Voz 1084 23:12 nunca retrata la activa escenas era de Leningrado de principios de los ochenta cuando un grupo de jóvenes desafiaron las rígidas tradiciones soviéticas para buscar sus modelos en Occidente dejaron atrás las canciones del folclore soviético e imitaron a sus ídolos del por David Bowie Lou Reed o Blondie entre otros

Voz 1463 23:31 pero le tú es también un retrato en blanco y negro una historia de amor en la que el director investiga con la inclusión de falsos videoclips la historias que podrían haber pasado en aquella Rusia de los ochenta

Voz 1084 23:40 en el Festival de Cannes no pudo acudir el director que estaba preso de hecho se produjo cierta tensión diplomática porque el ministro de Exteriores francés escribió a Putin para pedir que el realizador pudiera acudir al certamen pero Putin respondió que la justicia rusa era independiente y no podía hacer nada si estuvo en Cannes el productor de la película que explicaba así como había sido el proceso de rodaje bajo arresto

Voz 32 24:00 exiliarse básicamente fue detenido la noche del veintidós de agosto fue llevado a Moscú desde San Petersburgo sale en los diarios esa tarde el día veintitrés Nos despertamos con que no tendríamos director nunca más en tres días bueno dos días tomamos la decisión de continuar con la segunda unidad de rodaje que ya habían empezado la mitad con Kiril y entonces nos tomamos un descanso hasta saber qué podríamos averiguar qué hacer después Kiril encontró una manera de editar el material recibió el material en su casa sin romper las condiciones de su arresto domiciliario y lo hizo el mismo para nosotros resto fue crucial para que esto siguiera siendo una película de autor y así quedó hasta el final esta es la historia cortas

Voz 3 25:00 si hablamos de series de televisión con Dani Garrán qué tal buenos días

Voz 0457 25:04 los días Pepa esta semana nos vestimos de feria como le gusta

Voz 1463 25:07 porque que ya está disponible una nueva serie española muy folclórico

Voz 0457 25:10 sí ya podemos ver terror y Feria la nueva serie creada escrita y dirigida por Benja De la Rosa y producida por los Habib los seis capítulos independientes que la componen están disponibles en Flood ser la plataforma de Atresmedia todos comparten el género de comedia y un terror muy costumbrista entre algunos de los temas que veremos en esta serie youtubers que matarían por Like una posesión que acaba en un reality show o una muñeca diabólica de derechas

Voz 1084 25:34 pero qué haces ahí tan solo

Voz 5 25:36 Pita

Voz 25 25:38 que ahora esté muy bien

Voz 6 25:41 es mucho post maricón que coraje y que has comentado estar aquí con dos de mis tiempos no bajaban

Voz 1463 25:52 Trias vena Mari Fe hemos hablado conversa de la Rosa sobre esta serie tan costo

Voz 0457 25:57 si el creador nos ha contado que estas ahí nació en un plano más Underground antes de que los Habib la colocación en Flood ser que es un homenaje a Hitchcock Chicho Ibáñez Serrador y que más allá del circo precisamente quiere reflejar en esta serie con tintes de comedia social los miedos cotidianos que existen hoy en día

Voz 33 26:13 por debajo de terrorista diferían que es menos frívola que hay rivalidad y hay hay circo y hay feria no pero por debajo siempre eh subyace un mensaje y pues ese tipo de enterrador a la homofobia la que dan fobia que se sigue todo esto que está pasando con las redes esta locura esta obsesión de los jóvenes por los light que a veces lo youtuber llega a unos extremos

Voz 1490 26:36 tremendos una serie de errores

Voz 33 26:38 que tenemos ahora mismo que va más allá de un zombi o de una posesión

Voz 0457 26:42 Nos cuenta abeja también que además de dar pasos como sociedad deberíamos darlos en lo audiovisual y agradece que plataformas como Flood ser permitan contenidos más arriesgados en detrimento de la televisión comercial

Voz 33 26:53 tengo la sensación todavía en las cadenas generalistas esta pecado un poco de convencional es como que quieren arriesgar quieren queden en un principio que luego no

Voz 1490 27:01 no se atreven hicieron una cosa que no lo dio

Voz 33 27:03 como crítica pero tengo la sensación de que a su vez iban al público luego el público les pones cosas aparentemente fuerce Si ellos las ven incluso aunque en un principio la rechace luego de repente piensas el públicos muy inteligente

Voz 1463 27:16 bueno pues muchísimas gracias Dani en el programa en el podcast de esta noche escuchamos completa la entrevista con Benja De la Rosa sobre terror y feria hay Marifé hasta luego

Voz 1084 27:25 luego Pepa

Voz 34 27:40 con

Voz 8 27:44 no

Voz 34 27:47 eh claro

Voz 36 28:21 seis eh

Voz 37 28:25 no

Voz 38 28:31 no

