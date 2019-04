Hora 25 Deportes: El Barça prepara el alirón de liga (26/04/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego Gallego buenas tardes Agnès este fin de semana si no el Barça ya será

Voz 3 00:12 delicado si mañana el Barça gana al Levante será campeón de Liga si no le vale hacer lo mismo que haga el Atlético de Madrid con el Valladolid así que la Fiesta está preparada a ver qué pasa

Voz 4 00:26 ya bueno pero yo creo que la cabeza no da por las dos cosas no nos

Voz 0919 00:30 yo digo que tendrán que reflexionar si lo vas a ganar la Liga los que no la han ganado proteínas que reflexión no par también para el voto pero para otras cosas es un día es un día muy bueno mañana el Barça puede ser campeón de Liga la ganará lo hace su octava Liga en once años dominador absoluto del campeonato doméstico teniendo a Messi los registros pueden ser mayores los próximos años Valverde que normalmente su hombre muy moderado hoy muy tranquilo lo tiene claro para mañana

Voz 0588 01:01 espero que mañana tenga trabajo el presidente de la Federación puede ser que venga aquí a ver un partido ya está sabemos lo que va a ocurrir pero cualquier caso hombre siempre es bonito cuando que nunca se ha hecho en la Liga y cuando un equipo gana puede recibir el el trofeo como hacen otras ligas pero bueno vuelvo a decir es algo que me preocupa menos sólo lo que más me preocupa es el partido lo otro es una consecuencia de lo que hagamos en el partido me

Voz 0919 01:24 lentamente hubiera copa o no hubiera copa en el partido el Barça sería campeón sin duda alguna el que tiene más ganas de salir en la foto entregando la Copa es Rubiales no nos engañemos no es el capitán del Barça presidente del Barça Rubiales que hasta allí con la Copa deseando salir en las fotos bueno pues pendientes de la jornada de Liga de mañana hoy no hay fútbol en Primera División si en Segunda División se juega un interesante Numancia Deportivo El día es muy interesante en baloncesto porque Barça y Baskonia se juegan partidos decisivos los dos disputan el cuarto partido de su playoff de cuartos de final de la Euroliga necesitan ganar para meterse au para seguir luchando por meterse en la Final Four el partido del Baskonia acaba de comenzar en Vitoria ante el CSKA dos uno el play off para los rusos seguro que hay ambientazo Javier Lekuona hola

Voz 1269 02:12 qué tal muy buenas gallego ambientazo por todo lo alto nueve minutos para acabar el primer cuarto la primera canasta del partido para el CSKA cero a dos no juega Granger por lesión y ojo tampoco más Gianni que tiene también molestias en la planta del pie ocho cincuenta para el final de la primera entrega cero a dos

Voz 0919 02:33 luego a las nueve jugará el Barça con el Efes de Estambul también está obligado a ganar el equipo azulgrana para seguir aspirando a meterse en la Final Four nos ha ido mal la semifinal las semifinales de la cambios de fútbol sala porque los dos equipos de nuestra Liga han perdido Inter Movistar ha perdido cinco tres con el Sporting de Lisboa y el Barça ha perdido con el Kyra cinco dos es decir que no vamos a tener representante en la final de la Champions de fútbol sala en el Godó Nadal va a estar en semifinales ha ganado en cuartos al alemán estuvo siete cinco siete cinco con un mejor nivel de tenis que el mostrado ayer así que mañana estará Rafa en semifinales y como siempre en el inicio del programa vuestro assange es el avisador nosotros

Voz 5 03:17 dura de pelo no solamente aficionados al usuario al oyente de vuestro que vuestra misma emisora coincidan dos especulaciones porque fichajes no hay Estado especular y rumores contradictorias

Voz 1038 03:33 sí convivan perfectamente

Voz 5 03:37 pero una de las dos debe ser falsa una de las dos debe tener más inventiva que la otra posponer a discutir unas vosotros contrastada ir a contrasta fíjate madre

Voz 6 03:49 el auto no utopía no porque eso yo sé que viene por lo de la portería

Voz 0919 03:54 Madrid Zidane quiera Keylor

Voz 6 03:57 el club quiere a Courtois así de real ya veremos quién vence la batalla dejado vuestros mensajes

Voz 7 04:05 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 04:08 si hay suerte del programa

Voz 7 04:13 Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 8 04:21 allí yo recién llegó desnudando me estoy contra todas las Remedios es decirte ayer oye me pone como de gilipollas como ganar esa veta de inculta de Ezquerro te das cuenta que no me salen las palabras el quedó quieres pues me tiene que decir lo de la guardia ante un vieja a quién va la lección oiga yo que te llevo en edad algo de conocimiento lo mismo algo te llevo así que no me diga que la la vieja guardia pues claro e Indira un mundo muy cabreada e cabrea

Voz 7 05:01 para el guasa

Voz 0919 05:03 veinticinco Deportes seis ocho nueve

Voz 7 05:06 el cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 05:13 vamos a ver Maite Si yo dije algo ayer que la molestó a usted fue soplo solamente por mi torpeza por incapacidad de comunicación porque yo a usted la ve enero empezamos

Voz 0919 05:33 mañana nueve menos cuarto en el Camp Nou Barça Levante el Barça tiene en su mano conseguir un nuevo título de Liga Si gana lo tiene asegurado y sino pues tendrá que hacer lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Valladolid previamente pero los azulgrana dependen de sí mismos y la fiesta estaba preparada Adrià Albets buenas tardes

Voz 0017 05:52 qué tal Gallego buenas tardes pues si todo preparado en el Camp Nou para celebrar la mañana la que sería la Liga número veintiséis del Barça aunque como dices si el Atlético no pierde su partido frente al Valladolid el Barça tendrá que ganar primero al Levante tenemos ya convocatoria del Barça Valverde quiere que mañana estén todos sus futbolistas porque se celebra el título de Liga ya convocados seis veintidós jugadores a toda la planta Villa pero mañana va a descartar a cinco antes del partido ha dicho Valverde que quieren ganar la Liga ya así que mañana habrá algún cambio en el once pero en general muy pocas rotaciones espera que juegue Messi también Rakitic Jordi Alba quizás podría descansar Luis Suárez ha dicho Valverde que no le condiciona el partido del Atlético de Madrid porque en lo que piensas en ganarle al Levante para finiquitar la Liga ya para que les dé un impulso de cara a la Champions escuchamos a Valverde

Voz 0588 06:43 está claro que es posible que hay algún algún cambio pero tenemos cuatro días hasta el partido de Liverpool y también se que ganar mañana con lo que supone ganar un título mañana es un algo muy poderoso de cara al partido del miércoles mucho más que quizá al

Voz 2 06:58 el cansancio que podamos tener otro podamos ajustar entonces

Voz 0588 07:02 hay algo en el partido contra el Levante que va más allá de el título sino también de de pensar en lo que nos espera y sobre todo ir con fuerza ese partido

Voz 0017 07:11 Valverde le da mucho valor a poder ganar la octava Liga de las últimas once porque la Champions es muy importante pero al final depende de momentos la Liga es lo que te marca cómo estás durante toda la temporada hay como decía Si el Barça mañana excampeón después del partido habrá fuegos artificiales música parlamentos también de algunos jugadores que mañana por cierto además lucirán una camiseta con el lema ocho de once lo extraordinario es que parezca

Voz 0919 07:35 normal bueno pero enfrente va a estar el Levante que recordemos décimo quinto en la tabla treinta y siete puntos sólo tres por encima de la zona de descenso y supongo que José Manuel Alemán irán mañana con la intención de que no haya fiesta en el Camp Nou buenas tardes buenas tardes para celebrar su fiesta que es lo que ha dicho Paco López de la fiesta sería ganarle sin duda al Barça en el

Voz 0871 07:54 el Camp Nou una convocatoria de veintitrés jugadores la única baja es la deducción por lesión incluso viaja un futbolista del filial Manzanera un mediocentro una de las cuatro balas que le quedan el Levante la quiere aprovechar en esta primera oportunidad que tiene para jugar ante el Fútbol Club Barcelona por complicado que parezca quiere a confiar en la victoria en el Camp Nou a pesar de saber que va a ser una situación francamente complicada no va a cambiar su dibujo va a jugar con ese habitual tres cinco dos con Borja Mayoral Icon José Luis Morales en la punta del ataque

Voz 0919 09:58 antes de repasar más partidos de la jornada vamos con el asunto Liga Federación la pelea entre Rubiales y Tebas hoy no vamos a hacer capítulo de te va a ser Rubi porque los guionistas tienen que librar algún día y no podemos estar todos los días haciendo un capítulos pero ya sabéis que el lunes hay una asamblea extraordinaria de la Federación donde Rubiales espera que esa asamblea de fútbol español apruebe su reforma de la Copa del Rey de la Supercopa el Valencia que es uno de los equipos que jugaría la Supercopa cuatro de la próxima temporada ya ha adelantado que va a impugnar el formato si éste Se aprueba decir que la polémica está asegurada pase lo que pase por qué Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 0231 10:40 esta tarde dice el Valencia en el comunicado que le han mandado un burofax a la Federación considera que se estaría alterando las bases de la competición de cara a esta temporada es decir que cuando empezó la Liga y la Copa dijeron los equipos que el campeón de Liga el campeón de Copa jugarían la siguiente Supercopa que se han disputado las competiciones pensando que sería así la forma directa de jugar la Supercopa y que no entiende el Valencia porque se modifica ahora la competición de la Supercopa que en caso de querer cambiarla será para el año que viene no para este que va a arrancar en el próximo mes de agosto bastante lío el Valencia dispuesto a ir a los tribunales dice la federación que no tiene mucho sentido que lo que diga la Asamblea del fútbol español es ley y por ese motivo el lunes va a ganar seguro Rubiales piensan en la Federación con más de cien votos recordemos que el otro día votaron cuarenta y clubes en la Liga pero sólo veinte clubes de Tebas tienen derecho a voto en la asamblea de la Federación

Voz 0919 11:34 recordemos que la federación se quiere llevar la Supercopa en el próximo enero en enero del año que viene árabe la saudí por qué bueno porque ese torneo vale treinta millones de euros supongo que el Valencia tampoco le habrá gustado que se haya filtrado que el reparto que quiere hacer Rubiales entre los cuatro equipos que vayan sea el siguiente Real Madrid seis millones de euros Barça seis millones de euros Atlético de Madrid dos millones de euros IVA Valencia un millón en total quince millones los otros quince para la federación

Voz 0231 12:11 es importante decir gallego que es una filtración falsa que la yo estaba delante no es así los números que maneja la Federación la filtración repito es falsa y errónea son cifras aproximadas hilo que la Federación explica le ha explicado tanto al Valencia como al Atlético de Madrid es que el caché del Barça y el Madrid no es el mismo que el del resto de clubes en su día a día y por tanto si el caché del Valencia es X la Federación Se lo va a triplicar va a pagar tres veces más su caché y Atlético de Madrid también pero que el Barça y el Madrid Depor si tienen un caché más elevado y no se lo van a bajar porque se consiguen más ingresos precisamente por eso porque Barça Real Madrid disputan la Supercopa sin hola jugarán ellos la Eurocopa no valdría treinta valdría veinte diez o cinco

Voz 0919 12:59 claro por eso está diseñada la Supercopa así para que siempre esté en el Madrid el Barça y la Federación al quince millonarios limpios que es por lo que Rubiales se lleva las Supercopa a Arabia Saudí después de haberse pasado cuatro meses diciendo que llevar un partido Estados Unidos era una vergüenza por mover a las aficiones por los viajes de los equipos etcétera pero llevarte cuatro equipos Arabia Saudí en enero en Orihuela bajo los partidos Atlético de Madrid Valladolid del Atlético intentando asegurarse el segundo puesto el Valladolid peleando por la supervivencia en primera división comenzamos con los rojiblancos Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0231 13:33 qué tal muy buenas el Atlético Madrid que quiere ganar en el campo para que sea el Barcelona el que tenga que ganar su partido y levantar el título y así además de paso reafirmar las eh

Voz 17 13:41 esta posición y Diego Pablo Simeone siempre ha sido claro cuando le preguntan por Diego Costa y dice que quiere que siga la próxima temporada ahora bien cuando le pregunta a la Cadena Ser si Costa lo tiene tan claro como él la situación en que uno va

Voz 18 13:55 buscando cuanto también de la temporada

Voz 0919 13:58 después de que termine la temporada volvemos

Voz 18 14:00 a entrenar en pretemporada

Voz 19 14:02 pueden pasar mil cosas representante club jugadores Inter

Voz 2 14:06 yo no he pensamientos llamados

Voz 19 14:08 en ese ínterin está el club

Voz 4 14:11 para obviamente trabajar en consecuencia de lo que sea mejor para todos bueno pues ahí no está tan claro Diego Costa

Voz 0919 14:16 ah por sanción mañana Jiménez lo será por lesión en el partido ante el Real Valladolid por cierto que tenemos una noticia del Atlético de Madrid el City de Guardiola viene y además lo sabe ya el Atlético de Madrid el jugador ha por Rodrigo Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 14:31 qué tal Gallego buenas tardes como decía esta mañana en rueda de prensa Simeone va a ser un verano complicado para el Atlético de Madrid porque si uno de los primeros espadas de Europa el Manchester City ya lo he dicho el Atlético de Madrid que quiere a Rodrigo que quiere pagar su cláusula de rescisión Ike le ha dicho al jugador que quiere contar con él el próximo curso no es el único equipo hasta cuatro otro de los mejores equipos de Europa han llamado a la puerta del internacional del Atlético de Madrid entienden que es un jugador que va a dominar esa demarcación durante la próxima década en el Viejo Continente Ike es una prioridad sobretodo como te digo para Guardiola para el City que ha dado orden de hacer todo lo que sea posible por fichar al futbolista Rodrigo está tranquilo e va quiere terminar la temporada bien con el Atlético de Madrid y luego va a escuchar primero a su club al Atlético de Madrid del está muy Justo muy agradecido porque fueron a ficharle a Castellón al Villarreal y por lo tanto la primera opción de Rodrigo es escuchar al Atlético de Madrid su proyecto de futuro ya a partir de ahí tomar una decisión este próximo verano el Valladolid

Voz 0919 15:32 XXXV puntos sólo uno por encima de la zona de descenso se lo juega bueno se juega mucho mañana Rojo buenas tardes

Voz 1070 15:38 hola Gallego muy buenas tardes con la duda de Calero que ha entrado en la lista veremos a ver si juega pero la actualidad deportiva ha quedado eclipsada por la respuesta contundente del alcalde de Valladolid Óscar Puente a las declaraciones de David Espinar mano derecha de Ronaldo que ayer incluso habría la posibilidad de construir un nuevo estadio

Voz 1576 15:53 Munitis municipio limítrofe a Valladolid escuchamos Óscar Puente

Voz 20 15:57 no es un ultimátum es un chantaje en toda regla y esto no es inocente porque esto se hace a treinta días de unas elecciones municipales y es evidente que cuando se pone un órdago de estas características encima de la mesa en el momento en el que se hace Se está entrando Se está jugando a hacer política hizo yo Se luego como representante de los ciudadanos de Valladolid no estoy de copas no sentirlo que esta ciudad no no no soporta ni tolerar chantajes de

Voz 0919 16:21 saben en qué queda ese asunto más partidos de mañana Athletic de Bilbao Alavés duelo por Europa Duero de dos equipos de Euskadi que se quiere meter en

Voz 0699 16:29 en Europa el próximo año Diego González hola hola qué tal Gallego si es una auténtica final para ello el Athletic les saca tres puntos al Alavés cuyas aguas bajan revueltas por el asunto de Abelardo que no sabe si va a poder contar con Pacheco hasta última hora por eso ha convocado a diecinueve jugadores Burgui Eli Marie pan Israel han se quedan en Vitoria por lesión recupera a Calleri atacase Inui en los locales Garitano recupera Raúl García tras sanción De Marcos está ya para jugar todo el partido si lo quiere así

Voz 0017 16:52 sigue sin poder contar con capa Ibai Dani García

Voz 0699 16:55 Yeray el último lesionado con problemas musculares por eso llamado al joven del central de del Bilbao Athletic Vivian a pesar de la hora gallego va a haber buen ambiente Summers

Voz 0919 17:03 quién el Leganés Celta que se juega en Butarque el que más

Voz 0699 17:06 haciendo algunas el Celta todavía peleando por quedarse en Primera Jacobo Z hola

Voz 0841 17:10 qué tal que tus el intentar afear la permanencia Pelé dice que no hay relajación después de las dos derrotas que ha corregido cosas tiene a todos disponibles mañana avalista el Celta intentará escalar posiciones escriba pierdo que hay pero recupera Buffalo existentes tras un mes de baja y una bonita cosa el momento se crisis que ese acuerdo de los aficionados le ha pagado los autobuses a trescientos aficionados llevan

Voz 0919 17:33 que tengan buen viaje el Betis juega el próximo lunes con el Espanyol la noticia después de la derrota abultada con el Levante es que sigue Setién ratificó

Voz 21 17:44 dado por la directiva Manolo Aguilar hola qué tal Gallego después de casi dos días de deliberaciones un comunicado del Betis después de las tres de la tarde continúa Setién hasta final de temporada después se analizará se verá se abre una diferencia importante una brecha de criterio entre el presidente y el vicepresidente López Catalán pro Setién Serra que no lo tenía tan claro

Voz 0919 18:07 ya veremos cómo está la cosa el martes porque ese partido en el Villamarín entre el Betis y Espanyol como vaya mal va a tener mucho ruido una vuelta por el partido segunda división que se juega a las nueve y Soria Numancia Deportivo de la Coruña ambiente José Carlos San José como esta buenas tardes

Voz 22 18:24 qué tal buenas tardes de momento está el ambiente frío llegaran los aficionados para ver un partido entre dos equipos necesitados de los tres puntos el Depor tramo desengancharse de la zona de play off y el Numancia para alejarse de la zona de descenso hermana de los dos veremos quién se lleva el gato al agua a partir de las nueve Los Pajaritos

Voz 0919 18:39 bueno y este fin de semana también vamos a estar pendientes de lo que el partido de vuelta de la semifinal de la Champions femenina hará el Barça en el Mini Estadi ante el Bayern de Múnich recordemos que la ida las chicas del equipo azulgrana ya ganaron cero uno en Alemania es decir que están a un pasito de hacer historia meter a un equipo español por primera vez en la final de la Champions femenina mucha suerte para ella seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 24 20:36 todo el internacional el título está decidido en Italia está decidido en Francia está prácticamente incidió en España pero hay pelea y pelea de la buena en Alemania o en la Premier

Voz 0919 20:48 ese palacio bueno hasta qué tal muy buena gallego en Inglaterra

Voz 1038 20:51 quedan tres jornadas para el final y en apenas nueve minutos comienza la jornada en lo hacen a nacional aunque con el rival del Barça en Champions con el Liverpool en Anfield a partir de las nueve ante el jade Phil el equipo ya descendido a la Segunda División inglesa no hacer rotaciones Klopp no piensa en el Barcelona de hecho sólo se queda fuera del once de la convocatoria Roberto firmó el delantero brasileño que dice lo que tiene una lesión muscular así que ojito al partido de ida contra el Fútbol Club Barcelona se de a ver si puede jugar Roberto femenino el Liverpool que tiene que ganar para superar al City porque ya están igualados en partidos pero en puntos Lesaka uno el Manchester City que juega el domingo a las tres y cinco de la tarde visita la cancha del Bali además es un gran domingo en fútbol en Inglaterra porque hemos el Lester Arsenal el Arsenal que llegan una mala racha de resultados y además es el rival del Valencia el jueves en semis de la Europa League y luego tenemos partidazo cinco y media de la tarde en Old Trafford Manchester United Chelsea sol que hay que están en una crisis tremenda en la Bundesliga también está emocionante la lucha por el título quedan cuatro jornadas para el final mañana tenemos el derbi en la cuenca del Ruhr tres y me de la tarde Borussia Dortmund Schalke cero cuatro el domingo a las seis Núremberg Bayer de Munich una salida en teoría asequible para los de Kovacs el Bayern es líder con setenta puntos segundos el Dortmund con sesenta y nueve dictamen de este fin de semana hay un título en juego en este caso en Francia pero es la Copa la Copa de Francia el sábado a las nueve la noche Rennes París Anne Germaine quiere ir a por el doblete el equipo de Thomas tiene en su mano

Voz 0919 22:14 vamos a hablar de fútbol sala nos ha ido mal la jornada semifinales de la Champions la Liga de Campeones Xavi Saisó ni el Inter Movistar ni el Barça van a estar en la final buenas tardes

Voz 1982 22:23 qué tal saludos desde al Mathieu en Kazajistán donde hoy hemos asistido a un viernes negro para el fútbol sala español con la eliminación tanto delitos Movistar como del Barcelona el Inter caía ante el Sporting cinco a3 posteriormente del Barcelona ante el anfitrión el cairota Al matí por cinco a dos escuchamos a Jesús Velasco el entrenador del Inter y a Sergio Lozano jugador del Barcelona

Voz 25 22:46 analizas un poco los goles que han venido en los momentos clave y ha sido top para ellos no yo creo que ofensivamente no hemos dado lo que lo que lo que podemos dar no llevamos jugando bien toda la temporada todos bueno esos Un poco más de de lo que preveíamos que no se va a pasar hemos tenido la competitividad y al final llorones

Voz 26 23:01 mujer eso todos nosotros hemos querido pasar a la final hemos luchado lo he intentado pero no hemos sabido no hemos podido les hemos precipitado un poco

Voz 27 23:10 perdemos el partido de consolación será a las una y media del domingo tercer y cuarto por todos a española entre el Inter y el Barça gracias Xavi Tenis Conde de Godó Rafa Nadal está en semifinales

Voz 0919 23:22 es un partido duro que ha tenido hoy Raúl González buenas tal

Voz 28 23:25 qué tal Gallego muy buenas Nadal sigue mejorando en lo que a sensaciones se refiere hoy ha eliminado al alemán chalet nada de Straw por un doble siete cinco El rival de Nadal en semifinales será el austríaco Dominic Tim que acaba de ganar al argentino Guido pela siete cinco y seis dos partidazo mañana en semi Rafa Nadal contra Dominique Team ya se vieron las caras en Barcelona en la final del dos mil diecisiete inicie el tenista balear que poco a poco va jugando mejor escuchamos a Nadal

Voz 1774 23:49 es una sensación es una realidad menos pues lo que pueda pasar pasará Hay mañana como he dicho antes eran rivales la máxima entidad seguramente es una oportunidad para mí más que cualquier otra cosa era una oportunidad de de competir una portera de jugar un partido difícil Eide también de probarme a mí mismo y las victorias te dan confianza

Voz 28 24:10 la otra semifinal la disputarán el japonés Kei Nishikori y el ruso Daniel Medvedev

Voz 0919 24:14 Baloncesto Euroliga que día tan importante para Baskonia hay para Barça al Baskonia hace rato que juega con el CSKA de Moscú necesita ganar para seguir soñando con la Final Four como vale

Voz 1269 24:25 con buena pinta por ahora gallegos juega el triple de Heinze que no entra nueve veintiuno para el descanso Baskonia a veinticuatro CSKA veinte

Voz 0919 24:34 en el Palau dentro de seis minutos Barça F es el Barça también está obligada a ganar hay ambiente Ferrán Cuixart buenas tardes

Voz 29 24:41 hola Gallego si el Barça se ponga hoy seguir o no seguir en los play off de la Euroliga Estados hoy los jugadores el ambiente el Palau es muy bueno son muchos los aficionados que confían en el equipo los jugadores saben lo que se juegan lo decisivo que es este partido no sólo para la Euroliga que se le resiste desde el dos mil diez sino también para el tramo final

Voz 0919 25:11 temporada recordemos que si el Barça gana hay si Baskonia gana tendrán todavía que jugar un quinto partido de desempate NBA Héctor González buenas tardes buenas tardes un equipo mítico en la NBA que se llaman San Antonio Spurs que vende cara su derrota en los playoff siempre y ha forzado el séptimo partido

Voz 0231 25:30 si después de la victoria en casa contra Denver Nuggets recordemos séptimo contra segundo del oeste ganaron anoche ciento veinte a ciento tres con veintiséis puntos de La Marcus Aldridge veinticinco de de Raúl pese al récord de anotación de Nicola Djukic mejor jugador europeo de la temporada que metió cuarenta y tres para los Nuggets donde Juancho Hernangómez no llegó al minuto en pista en la madrugada del sábado al domingo séptimo partido en Denver de otra eliminatoria en juego sorprendente que siga en marcha porque es la que enfrenta a los Warriors ya los Clippers de momento los Clippers han llevado ya a la sería el sexto partido de hoy en Auckland desde las cuatro de la mañana buscarán empatar la sería tres frente a los actuales campeones y por último la NBA está hoy de luto ha muerto a los setenta y nueve años John Javi checo uno de los mejores jugadores de la historia de Boston Celtics con los que ganó ocho anillos donde más de cuarenta años después de su retirada sigue siendo el máximo anotador de la franja

Voz 0919 26:22 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con Keys de él el listón de los norteamericanos que tiene un montón de te mazos como este algún titular que nos dejemos Fórmula uno y este fin de semana

Voz 30 26:50 sí sí el Gran Premio de Azerbayán has visto los libres que salía de una alcantarilla que ha roto los bajos de él

Voz 0919 26:55 cuidamos de John Russell los mejores tiempos para los tres

Voz 30 26:58 Mari de Leclerc de Vettel esperemos que has cantaría la fijen bien por la carrera y que no haya problemas en balonmano Liga Asobal ha terminado ya el Ademar de León treinta Barça las la XXXII en marchaban el primer tiempo del Anaitasuna tres Frigoríficos Morrazo cuatro y el Granollers catorce Atlético Valladolid doce y mañana se celebra recordemos en la central de la Complutense de Madrid la final de la Copa del Rey Rubi entre el Sanitas Alcobendas y Alba

Voz 0919 27:19 aquí lo dejamos buen fin de semana el lunes Hora veinticinco Deportes

Voz 1038 27:23 está aquí estaremos adiós chiquito