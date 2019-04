Punto de Fuga: "las esclavas del Buen Pastor" (27/04/2019)

Voz 1 00:00 pues

hace cuarenta y cinco años que Portugal recuperó la libertad

Voz 1667 01:02 pasó casi una década en la cárcel de la dictadura portuguesa de Salazar en la fortaleza de peluche el veinticinco de abril del setenta

Voz 0116 01:10 cuatro volvió a nacer para nosotros fue el momento de mayor alegría de la historia de nuestro país en Portugal tenemos la suerte de seguir viviendo en democracia en el resto de Europa sin embargo vemos cómo el fascismo vuelve a despertar

cómo estáis muy buenos días hoy recordamos este celebrado

Voz 1667 02:20 aniversario de la historia reciente de Portugal con memoria viva la memoria viva de uno de sus protagonistas que ha hablado con nuestro compañero Aitor Hernández no os perdáis tampoco lo que vendrá justo después una historia real al más puro estilo de la ficción del cuento de la criada son las Esclavas del Buen Pastor

Voz 2 02:43 el trabajo forzado nunca está justificado las Monjas debían darnos amor

Voz 13 02:47 huyó educación

Voz 2 02:49 pero nunca fui a una escuela jamás tenía catorce años nunca íbamos a dormir la hermana venía cada noche a darme unas pastillas el día en el que yo estaba cansada me mandaban a trabajar igualmente había máquinas eléctricas pero no me podía ni sentar delante porque estaba mareada todo el rato nos designaron el número que estaba en nuestra ropa en nuestras compresas cuando teníamos la regla lo teníamos que escribir en una pizarra para que todo el mundo lo supiera

Voz 1667 03:18 qué os parece estas Joe tiene sesenta y tres años y fue una de las quince mil quince mil adolescentes que fueron secuestradas de sus familias y entregadas a una congregación religiosa de Holanda a Nuestra Señora del Buen Pastor donde fueron explotadas por las monjas en talleres de costura en la lavandería una historia brutal él con testimonios de las protagonistas que acaban de en fin a juntarse para reclamar ante la justicia ese daño de la religión nos lo va a traer al programa los testimonios nuestra compañera imán Rashid y analizaremos también la resolución aprobada en Naciones Unidas contra la violencia sexual como arma de guerra ahí nos iremos a uno de los escenarios donde se practica a Colombia Mundo Express entre otras cosas el Open Arms de nuevo que está en el Mediterráneo todo estoy más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

cadena SER

Voz 1667 06:28 más de treinta mil portugueses fueron torturados y encarcelados durante la dictadura de Salazar se cumplen cuarenta y cinco años de la revolución de los claveles que devolvió la libertad a Portugal nuestro compañero Aitor Hernández ha hablado con uno de esos hombres con uno de esos supervivientes que pasaron por las cárceles de la dictadura Aitor buenos días buenos días nuestro protagonista pasó por la peor cárcel la fortaleza de Nietzsche pero no era la única no la dictadura en fin perseguía Aitor todo lo que olía a comunista

Voz 23 06:57 en efecto entre mil novecientos treinta y tres y mil novecientos setenta y cuatro el régimen del Estado Novo mantuvo un control absoluto sobre Portugal la dictadura que concentraba todo el poder en manos del catedrático de Economía Antonio de Oliveira Salazar era autoritaria ultra tradicionalista y de Cortés semifinalista en mil novecientos setenta y cinco Se ilegalice Zanón todas las formaciones políticas pero el Partido Comunista de Portugal se mantuvo activo en la clandestinidad y se convirtió en la principal fuerza opositora del país vecino durante los más de cuarenta años que duró la dictadura la pide la policía secreta del régimen perseguía a los miles de agentes clandestinos del partido quiénes intentaban desafiar al Estado Novo recordando al pueblo que otro país era pues vale caer en manos de la pide era lo peor que le podía pasar a un opositor al régimen de Al Azhar pues la policía secreta era conocida por recurrir a la tortura para extraer información y una vez que era probable que terminase en una de las cárceles del régimen algunos serán desterrados a campos profesionales como el de ETA Rafal en la colonia portuguesa de Cabo Verde pero los que la dictadura prefería tener cerca ahí bien controlado serán encarcelados en la lisboeta prisión de All You veo o la fortaleza de Casillas hubo en la peor de las prisiones la fortaleza de pensé

Voz 1667 08:06 nuestro protagonista de hoy se llama domingo Abrantes qué nos cuentas de él

Voz 23 08:09 domingo nació en mil novecientos treinta y seis en Vilafranca de gira un pueblo bucólico a las orillas del Tajo a una media hora de distancia de Lisboa el ahora octogenario pertenecía a una familia de obreros y era consciente de la miseria que se hoy día en Portugal bajo el Estado Novo precisamente porque quería luchar contra el régimen a los quince años domingo sea listón el Partido Comunista el fue entrenado para ser agente clandestino de la formación Él era uno entre miles de colaboradores del partido y entre otras tareas se encargaba de repartir periódicos prohibidos por los sensores organizar mítines secretos prestará ayuda a los opositores al franquismo que se refugiaban en tierras lusas aunque era un agente particularmente hábil domingo fue capturado la pide en varias ocasiones y terminó por pasar once años en las cárceles portuguesas pasó tres años entre la prisión de Al Juve frente a la catedral de Lisboa y luego estuvo al otro lado del río en la fortaleza de Casillas junto a otros presos políticos logró escapar de esa prisión robando el coche blindado que Hitler le había regalado a Salazar en los años treinta desafortunadamente afortunadamente cuando fue capturado fue castigado con una larga sentencia en la temida fortaleza de Benítez

Voz 1667 09:15 y tengo entendido que se topó con un guarda español no cómo fue eso cuéntanos

Voz 23 09:19 pues fue una experiencia bastante horrible en domingo estuvo bajo la jurisdicción del jefe de guardias prisión Ales que había formado parte de los Viriato los voluntarios portugueses que sea al instaron para luchar en el bando nacional durante la Guerra Civil española en total unos seis mil Viriato formaron parte de las milicias de la Falange y de los recortes o directamente en la Legión Extranjera en la que la mayoría eran portugueses al parecer el jefe de los guardias en Penny seno dudaban hablar sobre los rojos que había asesinado en España

Voz 0116 09:49 era un sitio terrible el jefe de los guardias era un veterano portugués de la Guerra Civil española que presumía de haber fusilado a gente en España pasé casi todo el rato en una celda de aislamiento solitario fría oscura y húmeda al igual que los otros presos los guardias me pegaron palizas en más de una ocasión me dejaron sin comer durante varios días

Voz 23 10:08 en total domingo pasó nueve años en venirse mientras estuvo allí se enteró de la muerte de Salazar en mil novecientos setenta y eso por lo menos le dio alguna esperanza que pronto caería el régimen

Voz 24 10:18 a estoy

Voz 25 10:22 sí me ha dado

Voz 26 10:41 eh eh

Voz 27 10:49 oye como recuerda él

Voz 1667 10:50 aquel veinticinco de abril de hace cuarenta años

Voz 28 10:52 el años quite a contar el ex preso político se muestra emocionado cuando recuerda la fecha

Voz 29 10:56 como soy muy buenas excusas para no

Voz 0116 10:59 otros fue el momento de mayor alegría de la historia de nuestro país

Voz 28 11:02 más allá que la alegría del día de la Revolución de los Claveles domingo dice que cuando realmente supo que las cosas habían cambiado fue una semana más tarde en el número de mayo cuando por primera vez en más de cuarenta años y celebró el gran desfile por la avenida de la República y la gente pudo celebrar el Día de los Trabajadores por todo lo alto y cómo ve a alguien como Domingo el panorama actual este fin ascenso general en Europa de la ultraderecha hoy sus perspectivas interesante porque tras la Revolución de los Claveles domingo estuvo en primera línea de la política pasó veinte años ejerciendo de diputado en el Parlamento y

Voz 23 11:34 actualmente es consejero del presidente de la República de este esa perspectiva el dice que su país ha bien pero se muestran muy preocupado al mirar más allá de las fronteras de Lusitania

Voz 0116 11:44 en Portugal tenemos la suerte de seguir viviendo en democracia en el resto de Europa sin embargo vemos cómo el fascismo vuelve a despertar

Voz 1667 11:51 por cierto qué ha pasado con la cárcel de peluche el jueves

Voz 23 11:54 coincidiendo con el cuarenta y cinco aniversario del triunfo de la revolución el primer ministro António Costa inauguró el Nuevo Museo de la Resistencia aire de la libertad en la fortaleza de venirse Se trata del tercer museo dedicado a la memoria histórica en Portugal y allí los visitantes podrán recorrer las celdas y aprender más sobre las vidas de los presos políticos domingo dice que está contento al ver el sitio donde tanto sufrió convertido en un lugar donde las nuevas generaciones podrán tomar conciencia de los crímenes que se cometieron en nombre de

Voz 0116 12:21 asimismo es importante tener museos que sirvan para recordar esa represión y es igualmente esencial a acabar con los monumentos que hacen apología del fascismo sitios como el Valle de los Caídos cuya existencia es un insulto al pueblo español y a quiénes murieron luchando por la libertad de todo

Voz 1667 12:37 gracias Aitor un abrazo a vosotros un abrazo

Voz 1667 12:57 y ahora una historia real que parece inspirada en la ficción han visto el cuento de la creada así

Voz 1950 13:05 ella una lámpara hay una ventana con cortinas blancas cristales irrompible lo que temen no es que no nos una tríada no llegaría lejos sino las salidas las que puedes buscar si tienes algo cortante antes tenía otro nombre pero ahora está prohibido ahora hay muchas cosas prohibidas

Voz 1667 13:43 la Congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor en Holanda no ha llegado a ser la República de Gillette que nos muestra la serie pero sí que secuestró a mujeres sí que las explotó el lavandería Si en talleres de costura varios monasterios de la congregación repartidos por todo el país explotaron calcula que a unas quince mil adolescentes entre mil ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y ocho durante ese siglo la supervivientes han declarado la guerra al Estado holandés y amenazan con ir a los tribunales contra su propio país sino se reconoce públicamente ese daño causado hoy no se las indemniza por someterlas a trabajos forzados durante su adolescencia tenemos en Holanda a imán Rashid bueno los días buenos días cuando empezó a saberse todo esto qué ocurría dentro del convento

Voz 30 14:35 lo que ocurría detrás de las paredes de la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor era vox populi lo sabía todo el mundo a nivel social y eso se concluye precisamente del estigma que rodeaba a las mujeres que habían estado encerradas en estas instituciones serán enviadas a la congregación por un organismo estatal desde un G desde menores hasta los servicios sociales o los propios padres de estás en niñas las obligaban a coser a planchar lavar prendas toallas y sábanas durante un mínimo de sesenta horas por semana no podían hablar entre ellas ni crear lazos de amistad eso sí castigaba encerrando las durante días sin comida en celdas de aislamiento debían escribir en una pizarra cuando tenían las reglas eh duchaba en los viernes bajo vigilancia de una de las hermanas no tuvieron acceso a educación ni tenían derecho a ponerse malas o contactar con sus padres y sin embargo no fue hasta hace un par de años más o menos que las víctimas empiezan a deshacerse del sentimiento de culpa a responsabilizarse a dar Se cuenta de que no son ningunas descarriadas ni unas niñas malas como las calificaba la sociedad entonces y comienzan a movilizarse para sacar a la luz sus casos ida enunciar la esclavitud a la que fueron sometidas en una época en la que el trabajo infantil y forzado estaba en contra de todas las leyes tanto nacionales como internacionales Jean Van Dyke que es experto en trabajo infantil ya investigado estos casos

Voz 31 16:05 ella es pruebo un bingo o no censo

Voz 32 16:08 los abusos se llevaron a cabo durante alrededor de un siglo pero estamos centrando nuestra atención en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial después del mil novecientos cuarenta y cinco por lo que sabemos en Holanda esta practica de trabajo forzado ha continuado hasta mil novecientos setenta y ocho es bastante reciente por eso podemos ahora movilizar a las víctimas porque muchas están aún vivas

Voz 30 16:34 el problema denuncian estaba en el sistema el régimen que las Estir matizó como prostitutas en lugar de ofrecerles un hogar una educación entonces ya obligatoria y los cuidados que requerían las mujeres que se están movilizando ahora contra las monjas y contra el Estado holandés fueron víctimas de la institución católica después de la Segunda Guerra Mundial porque son las que aún están vivas como para llevar sus casos ante la justicia

Voz 1667 16:59 además desde la Segunda Guerra Mundial es es tremendo tú has conseguido hablar con con algunas de estas mujeres una de ellas se llama Joe Vermeulen quiénes y cómo acabó en el Bon Pastor

Voz 30 17:11 la historia de Joe que es una de las más duras tiene ahora sesenta y tres años entró a la congregación cuando tenía tan sólo catorce fue víctima de abusos sexuales su madre cuenta se la entregaba al empleado del seguro de la casa que venía cobrar semanalmente Joe con ocho y nueve años sufría violaciones por parte de este hombre con el visto bueno de su propia madre

Voz 9 17:35 no

Voz 2 17:40 soy víctima de violación sexual el hombre era el agente del seguro que venía cada semana casa para cobrar mi madre le pagaba conmigo me vendía después me consideraron a niña sucio y me encerraron en el Buen Pastor mantenía mi nombre pero nadie conocía mi apellido

Voz 9 17:58 no

Voz 1667 17:59 Jake cómo fue su vida dentro del Buen Pastor imán que te ha contado

Voz 30 18:04 recuerda su paso por el Buen Pastor como un auténtico infierno trabajaba de sol a sol no recibió ningún tipo de ayuda psicológica cuando se ponía enferma la obligaban a sentarse delante de la máquina de coser las monjas dice la convirtieron en una niña dócil

Voz 33 18:19 que sólo sabía decir que si lo escuchamos

Voz 9 18:23 sí es que

Voz 2 18:26 el trabajo forzado nunca está justificado las monjas deberían darnos amor huyó ayuda educación pero nunca fui a una escuela jamás tenía catorce años nunca íbamos a dormir la hermana venía cada noche Adame unas pastillas el día en el que yo estaba cansada me mandaban a trabajar igualmente las eléctricas pero no me podía ni sentar delante porque estaba mareada todo el rato nos designaron un número que estaba en nuestra ropa en nuestras compresas cuando teníamos la regla lo teníamos que escribir en una pizarra para que todo el mundo lo supiera si nos poníamos malas nos daban quizás una espina pero nada más no había tiempo para ponerse mala o quedarse en la cama no aprendimos nada útil sólo a obedecer si decíamos no algo recibíamos un castigo cuando me echaron del comento a los dieciocho años fui a mi casa pero mi familia no me quería decían que estaba loca me fui años después me casé pero una relación con nosotras nunca funciona cómo vamos a dar amor a otras personas sin nunca nos lo dieron con los enseñaron cómo fue un tiempo corría hable pero ya termino aquí estoy ahora es nuestro turno

Voz 9 19:44 nada

Voz 34 19:49 ha dado

Voz 9 19:52 a prohíben

Voz 1667 19:54 claro que sí tenemos también la historia imán de otra mujer se llama en este caso Jenni que acabó en el Buen Pastor por ser una niña rebelde

Voz 30 20:03 Jenni tiene ahora cincuenta y nueve años las palizas de su padre la obligaban a huir de casa a pasar las noches fuera del hogar familiar hasta que la situación terminó en un juzgado de menores el padre justificó estará harto de su hija porque es incontrolable y difícil de educar el juez de Menores la cambio al Buen Pastor en la ciudad holandesa de Al Melo

Voz 2 20:28 por eso me asustaba yo tenía como once años y sólo pensaba en escaparme en esa época estaba ya en el instituto y no me

Voz 32 20:39 gustaba nada Iraqiya sólo quería escapar

Voz 2 20:42 un día vino una mujer y me dijo que tenía que irme a la Congregación del Buen Pastor en al Melo

Voz 9 20:49 no creo no tenía ni idea de lo que hacemos

Voz 2 20:54 me encerraron bajo llave y me pusieron a trabajar nadie me ayudó no podía contactará a mi familia hermanos o amigos aislaron me intenté revelar unos meses después tire la toalla y acepte la situación entendí que era una niña mala que ése era mi castigo haya cada vez que decía no a trabajar au que me quería de allí me castigaban en una celda de aislamiento sin

Voz 30 21:22 comida Nina lo ocho PNV

Voz 2 21:25 yo no logro

Voz 30 21:27 hacer su vida cuando salió del convento intentó volver a casa con sus padres pero no la aceptaron termino en la calle hasta que logró encontrar un trabajo en una tienda lo que él ayudó a salir adelante tener pareja era misión imposible para estas mujeres porque no eran aceptadas ni por los padres de la pareja ni por la sociedad eh estar internada en el Bon Pastor significaba ser una prostituta a ojos de todo el mundo y por eso ahora insiste en que a pesar del paso de las décadas sigue sin poder pasar página años después Jenny entendió que no es culpable de nada de lo que pasaba ni siquiera de esa rebeldía que denunciaba a su padre lo que causaba su comportamiento según los psicólogos

Voz 33 22:08 era el déficit de atención con hiperactividad que padecía de niña

Voz 1667 22:14 cambio vaya tantas décadas de abusos tantas décadas de de silencio bueno todo esto imanes lo que ahora amenazan ellas con llevar a los tribunales que piden exactamente ahora

Voz 30 22:24 vivo de la denuncia está ya listo para ser entregado a los tribunales si el Gobierno no cede ellas exigen primero y quizás lo más importante un reconocimiento público del daño causado una voz que diga que esto no debía haber ocurrido jamás por otro lado tan bien exigen una compensación económica casi simbólica como pagó por el trabajo que hicieron para la congregación hay que tener en cuenta que la ropa que ellas cosían terminó en los escaparates de las grandes marcas holandesas y otras eran prendas para el Ejército y los hospitales públicos por el que las monjas cobraron mucho dinero Jean Van Dyke insiste en que toda esta lucha es para reconocer que esa esclavitud nunca debió haber ocurrido

Voz 32 23:11 no todas las personas que tienen derecho a una indemnización la reclaman denuncian la mayoría prefiere no hablar de ello no abrir viejas heridas sólo los más fuertes deciden enfrentarse a la situación y exigir reconocimiento irreparables

Voz 31 23:27 subestándar a sobre quiénes son

Voz 30 23:30 el Gobierno holandés parece aceptar sus exigencias al menos en las reuniones privadas que han tenido pero por ahora todavía no ha anunciado una investigación oficial a la espera de un informe que se publicará en mayo sobre la violencia física psicológica en las instituciones religiosas de El País de aquí en Holanda

Voz 1667 23:48 y una cosa para acabar imán que queda del convento del Buen Pastor de la Congregación del Buen Pastor que dicen las monjas

Voz 30 23:54 la institución sigue existiendo sigue contando con edificios en propiedad y haciendo otras tareas que no incluyen el trabajo infantil al menos que se sepa a día de hoy

Voz 31 24:04 fue tu mano a las fue nada

Voz 32 24:08 hay sólo cuatro monjas aún vivas está muy mayores entiendo que no eran las organizadoras de esa práctica de trabajo forzado de alguna manera sólo ejecutaban órdenes no manejaban las instituciones creo que deberíamos centrarnos en la responsabilidad del Estado y quizás podamos recuperar también algo de dinero de la propia la congregación porque aún tiene una posición real en Holanda y tiene mucho dinero detrás pero no creo que a nivel individual podamos culpar a las personas que aún están vivas de lo que ha ocurrido hace tanto tiempo

Voz 30 24:39 el director actual de la congregación dice que está dispuesto a cooperar con una investigación sobre lo ocurrido pero se lava las manos no asume ninguna responsabilidad las religiosas a través de su abogado dicen que lo ocurrido era lo mejor que podían hacer por esas niñas teniendo en cuenta la época que consideran inaceptables e injustas las acusaciones ignoran claro que lo que hicieron está totalmente en contra del derecho humano internacional de esa misma época luego pues

Voz 1667 25:07 ciudades por el trabajo y Manny muchas gracias

Voz 30 25:10 gracias buenos días

Voz 1667 25:22 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobado esta semana una resolución contra el uso de la violencia sexual contra la mujer en contextos de guerra es una resolución que finalmente no es tan ambiciosa como se esperaba porque las rebajado EEUU pero en todo caso queremos saber el alcance de esta decisión en un tema tan trágico como es el uso del cuerpo de la mujer como arma de guerra estamos en comunicación con Mercedes Hernández ex directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala ella es experta en el estudio de casos de feminicidio y de violencia sexual en esos contextos o la Mercedes buenos días

Voz 36 25:58 buenos días a todos y a todas bueno es un aspecto

Voz 1667 26:00 vamos a recordar lo Mercedes el de la violencia sexual en en un contexto de guerra no sé si suficientemente reconocido actualmente

Voz 36 26:10 formalmente está bastante reconocido eso es importante destacar que hay grandes avances respecto al reconocimiento de que en la mayoría de las guerras la violencia sexual se ensaña dice exacerba contratos con las mujeres y que es uno de las violencias más impunes también a lo largo y ancho de Planeta sin embargo la conceptualiza acción social que hay respecto a esta violencia sigue siendo absolutamente insuficiente

Voz 1667 26:37 y eso lo resuelve esta resolución Mercedes

Voz 36 26:39 definitivamente no esta es la novena resolución sobre el tema que emite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estamos en el vigésimo aniversario de la resolución mil trescientos veinticinco que ya desde el año dos mil la sociedad Lille y las instituciones los estados aplaudimos con mucha fuerza después de ella vinieron muchísimas otras resoluciones también ya antes de ella habíamos asistido a la mil ochocientos veinte a la dieciocho ochenta y ocho también todas estas resoluciones en todos los momentos han hablado de la violencia sexual te ensaña contra la vida y contra los cuerpos de las mujeres en escenarios de conflicto armado y ninguna de ellas ha sido suficiente esta tampoco lo es

Voz 1667 27:21 lo ha querido o quite que tienen contra exactamente Estados Unidos en este texto Mercedes porque ha querido rebajarlo

Voz 36 27:29 Estados Unidos tenemos que ser conscientes de que está encabezado por un gobierno absolutamente conservador a la cabeza de esta Donald Trump lo que se ha intentado evitar a toda costa era hablar de derechos sexuales y reproductivos porque el Gobierno de Estados Unidos tiene la sensación y ha sostenido el mensaje desde hace varios años de que esas resoluciones de una manera velada promueven el derecho de las mujeres al aborto así que ha omitido hablar de derechos sexuales y reproductivos yo creo que esta omisión es un retroceso gravísimo cada omisión es un retroceso es un paso atrás porque nos damos cuenta de que en realidad quienes están encabezando estas iniciativas son gobiernos conservadores au ultraconservadores y que la vida de los cuerpos de las mujeres sigue estando manos de los hombres más conservadores del planeta

Voz 1667 28:24 claro porque además al final Mercedes es aplicar ideología para un asunto que que debería suscitar un amplísimo consenso no como es insisto la violencia sexual utilizar el cuerpo de la mujer como arma de guerra no

Voz 36 28:40 de hecho si me permites una corrección es utilizar los cuerpos de los hombres como arma de la guerra los cuerpos las mujeres son pierden el escenario en el cual se va a perpetrar finalmente esa guerra pero las verdaderas armas de la guerra son los cuerpos masculinos el cuerpo masculino es el destructor de los cuerpos de las mujeres los cuerpos de las mujeres serían una suerte de campo de batalla pero definitivamente son el receptáculo de esas modalidades de Violet

Voz 1667 29:13 admite la corrección porque es muy es muy acertada Mercedes nuestra siguiente invitada no va a hablar más de esto porque viene de Colombia allí también la violencia sexuales es un problema desde luego lo lleva siendo muchos muchas décadas pero qué nos puedes contar de Colombia de de las de la realidad allí de esto

Voz 36 29:34 yo creo que Colombia es un país que ha sido ejemplar respecto a la lucha de las mujeres por Caser la paz no solamente por estar en la mesa de negociaciones que efectivamente es un elemento valiosísimo pero no ha sido por firmar la paz sino por hacer la paz y en este sentido hay que recordar que una cosa es firmar la paz generalmente son hombres los que perdonan a otros hombres por la violencia que han perpetrado sobre la sociedad civil que hemos dicho antes que es la mayor víctima en todos los conflictos armados en esta situación en Colombia yo creo que es importantísimo destacar que hay una de cada cuatro mujeres organizadas en el tejido social una de cada cuatro mujeres es una cifra altísima un tejido social altamente activo que sea ha pronunciado incluso desde el exilio las mujeres desde el exilio han intentado también estar en la mesa de conversaciones han llevado mensaje que es importantísimo que es el de las vías por las que es uno de los mensajes más olvidados en todo lo que tiene que ver con las negociaciones con la firma de los acuerdos de paz en As por ejemplo más de veinte comisiones de la verdad que ha habido en el modo es importante acordar además que cuando se prescinde de las mujeres en las negociaciones de paz a hacer la paz no solamente se prescinde del enorme talento de las mujeres para los acuerdos para la negociación y para la consolidación de la paz sino que se single de las mujeres que son quienes por asignación patriarcal estarán siempre en aquellos espacios más micro sociales que son la casa y las comunidades IS en esos dos pases donde realmente se hace la paz

Voz 1667 31:21 pues a Mercedes Hernández muchísimas gracias una vez más por acompañarnos si para aportar un poco más de luz a este asunto gracias

Voz 36 31:29 formada Buendía hace unas semanas

Voz 1667 31:31 hablábamos de lo decía en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo con una de esas mujeres que lucha desde dentro por esa paz que nos relataba Mercedes es Mayer Alice han garita abandera la lucha en su país es la lucha pacífica de la mujer por la paz en Colombia la buenos días tengo entendido que no le gusta hablar del todo de conflicto en Colombia sino de una guerra en Colombia porque exactamente bueno

Voz 37 31:59 no centro todo en el conflicto armado porque realmente hay una guerra interna entre muchos sectores y de intereses que es este pelean la tierra el poder el dominio entonces a partir de ahí nosotras lo que hemos hecho también es un trabajo de reconstruir un poco ese tejido social que se ha ido deteriorando no la guerra no puede verse únicamente entre dos países que se enfrentan sino también de acuerdo al impacto y los resultados que tienen un país el obviamente tener ocho millones de víctimas en Colombia tiene un

Voz 1667 32:40 Ata bastante grande sobretodo para construir el relato de lo que ha pasado no para contarle en el futuro lo que ha pasado en estas últimas décadas décadas en Colombia y en eso en eso están ustedes ahora pero me gustaría saber si quiénes están quedando fuera de la construcción de ese relato de para contar lo que ha pasado hay colectivos que han sufrido esa guerra ese conflicto armado en Colombia hay que se están quedando fuera que están siendo apartados de de de esa de esa construcción del relato

Voz 37 33:14 bueno igual creo que todos están muy pendiente de lo que pasa en Colombia por el tema de la implementación del acuerdo de paz que crea la comisión de la verdad mucho antes de crearse la comisión de la verdad Idi de hablar de paz en Colombia ya las sobrevivientes las víctimas venían trabajando el tema de de verdad y memoria la memoria las mujeres de los indígenas de los campesinos los sindicalistas pregunta quiénes están creando por fuera yo creo que toda la vida temas están trabajando en incidir para que su verdad quede en esta historia de reconstrucción del país no no tenemos la garantía todo sea más fácil participar desde Bogotá de de Medellín de Cali de de Cartagena desde las grandes ciudades y las personas que están ya en la zona rural la parte más alejada es otra Colombia no es otra Colombia porque tiene otras condiciones de hecho desde mi región para llegará a Bogotá son veintiséis el bus entonces veintiséis horas siempre no tiene los recursos y si me voy en avión pues no tendrían porque un boleto en avión puede estar entre setecientos mil a un millón de pesos y vuelta esos son condiciones que no tienen las personas del campo las mujeres que son ciudadana entonces eso sería un poco lo que quedaría por fuera de esa verdad a las personas y los sectores más vulnerables decir los pobres que no tienen cómo hace su trabajo de reconstrucción de memoria

Voz 1667 34:48 los que sufren la indiferencia no yo le preguntaba esto porque he leído que usted defiende que lo que realmente mata en Colombia ya ha matado en Colombia es la indiferencia

Voz 37 34:58 lo que pasa es que a mí me dicen pero es que lo que matar siempre a que pues el conflicto y las balas la indiferencia porque como yo te puedo puedo permitir que a una muy en la violen y no hacer nada que alguien lo secuestren Hinault pronunciarme no salgamos hacer pues protestas social marcha o por lo menos evitar que eso pasen principio cuando tocan a mi puerta llevan un hermano o de pronto es mi mamá la que sube un atentado él desde ahí si yo tengo que despertar entonces citó a esta comunidad no sólo en Colombia sino a nivel mundial Nos dolía era el dolor del otro sin que te de ese seriamente tienen aún un lazo sanguíneo o que sea familiar yo creo que estuviéramos avanzando mucho más rápido en reconstruir este país de Colombia y también cualquier país que que tenga este tipo de de afectación en temas de conflicto in yo creo que que que que la gente pueda hacer cosas desde su casa de pronto tú piensas que lo que tú has es mínimo pero ya tú estás común cuando estás visibilizando está aportando está rompiendo la indiferencia y desde lo que puedas darles de de lo que no puedas donar desde lo que pueda dejar de hacer desde lo que puede enseñarle a tus hijos en la casa ya tú estás rompiendo la indiferencia entonces yo sí creo que cualquier persona puede aportar desde su entorno de de lo que hace desde su oficina en la calle la maestra el maestro en médico el ingeniero la ingeniera empecé a pienso que cada quién desde su profesión puede aportar a romper esa diferencia

Voz 1667 36:37 quiero que sepan nuestros oyentes que Elisabeth de lo que habla porque un día que que se llevaron a su madre no qué pasó exactamente Mayer

Voz 37 36:46 yo soy víctima de desaparición forzada y ha sufrido el desplazamiento amenaza atentados bueno todo lo que puedes sobrevivir una defensa Morer hecho humano en un contexto de conflicto armado con actores que siguen ahí mucha gente cree que en Colombia llegó la paz en Colombia no llegado la paz sea digamos de movilizado un uno de la guerrilla más antigua de Colombia diez mil hombre diez mil fusiles que se silenciaron es muy importante pero no es el único grupo que está ahí además de eso cuando te toca conflicto tan pequeña como a mí tenía doce años cuando desaparecieron a mi mamá tú tienes la opción de seguir con ese odio tomaron fusiles seguir haciendo lo que te hicieron Nati o tomar el camino más difícil que es reconstruir la paz o trabajar por la comunidades que hacer de tipo un proyecto de vida y hacer que ese dolor note no es que no te duela sino que no te obstruye a poder seguir viviendo poder pues hablar con la gente pude reconstruir en ese dolor y con las mujeres trabajo social acompañamiento calor humano Hinault convertir ese dolor en resentimiento y odio y seguirá aportando a estas brechas de desigualdad is the horror que hay en Colombia

Voz 1667 38:09 por qué señalaron a su madre porque se la llevaron en concreto

Voz 37 38:13 bueno yo creo que como muchas personas en Colombia no hay una justificación para que desaparezcan una persona o la tortura yo le no sea en ningún en ningún lugar del mundo hay una justificación pero pues por lo general pues siempre se identifican liderazgo lucha pero ni un ama de casa que contribuía a llevarle al más necesitado el pan o hacerle un plato de comida estaba en en un sitio donde iban a ser estas limpieza los Autodefensas Unidas de Colombia ellos hacían entre comillas las limpiezas sociales no querían indigentes no querían pobres no que no querían nada entonces tenían toque de queda y las personas que están fuera de ese horario la llevaban en camionetas y las desaparecían entonces no cuentan porque no está que ella estaba entregando comida ese día hice llevaron a mi mamá con varias personas que estaban ahí pues independiente como usted dice a persona que no tienen oportunidades y que vivían en la calle

Voz 1667 39:19 y eso sigue pasando Mayer le sigue habiendo gente señalada por qué razón te pueden señalar hoy en día en en Colombia

Voz 37 39:25 bueno en EE desde dos mil diecisiete desde dos mil diez y sé que nocturna que se firmas el tema de la implementación del acuerdo de paz ha disparado los homicidios contra líderes hay defensora de derechos humanos en Colombia y hoy se persigue a los campesinos se percibía las mujeres que son deciden Tabasa en parte un canción comunal a la defensora del derecho humano a la lideresa a todo aquello que hace el la transformación como digo yo pero se ha incrementado mucho desde enero de dos mil diecinueve para acá los asesinatos a defensora de estoy hablando de que en el diez dos mil diecisiete dos mil dieciocho hasta ahora van más de cuatrocientos treinta líderes asesinado

Voz 1667 40:13 me gustaría que me alegra del trabajo de su fundación narrar para vivir Se reúnen frecuentemente con mujeres y en cualquier lugar no cualquier lugar es un es un buen es un buen escenario para para realizar sus reuniones de qué hablan ahí

Voz 37 40:28 bueno nosotros nacemos en dos mil en una espiral de barbarie que estamos hablando de que murieron ciento cincuenta y siete masacres y cuatro mil ciento setenta y dos homicidio en un lapso de diez años es una cifra bastante alta ir nosotros no podíamos contar hablar ni llorar y lo que hicimos fue generar un espacio en cuenta donde nosotras por la necesidad de contar comenzamos a eso a narrar ir hoy estos encuentros se convierten en una escuela itinerante nos reunimos en el patio de la casa en la calle donde tengamos el lugar de encuentro importantes que estemos juntas que haya unas pautas de confidencia habilidad de confianza de credibilidad entre nosotras para poder contar de

Voz 32 41:13 hace dieciocho año contamos el oro

Voz 37 41:16 error de esta guerra de conflicto hoy pues seguimos contando en este contexto tan difícil que construir la paz de los nuevos grupos paramilitares de las guerrillas que quedaron de las va creen que que nos impiden seguir desarrollando nuestras acciones como cualquier ciudadana pero también de aquellas cosas como que los niños no pueden te no tengo para llevar al niño a la escuela no tengo para la salud y comenzamos también hacer proyectos de empoderamiento económico y y participamos en toda la construcción de la política pública incidimos en los espacios de toma de decisiones que tienen que ver con nuestra realidad local y todo eso eso se hace a través de la formación de la narrada que una meta ya para mujeres que no saben leer y escribir porque las que llegan sin saben leer y escribir un obstáculo para participar pero si luego tiene que hacer su proceso de formación entonces activa toda esa ruta que tiene el Estado ya hacemos que el Estado llegue a sitios donde nunca he estado donde nunca se conoce el Estado por la experiencia le hemos dicho que no es favores que usted tiene que venir aquí a darnos la educación la salud también vivienda hay y todo lo que está nuestra Constitución entonces eso se convierte en un problema no sólo va paleta dado que crea que ha sido indiferente y homicidio para para permitir que estos grupos no tomen como tiene de guerra a las mujeres sino también para los grupos que están ahí porque no pueden ejercer su control social entonces eso es lo que hacemos nosotras Carles muchísimas gracias y muchísima suerte para lo que queda por delante

Voz 32 42:58 nuestro primer destino nos lleva hoy hasta Arabia Saudí donde la pena de muerte se sigue aplicando a rajatabla bueno sin ir más lejos esta semana han ejecutado a treinta y siete detenidos por su presunta relación con el terrorismo Victor García

Voz 1460 43:15 Arabia Saudí es uno de los países que más aplica la pena de muerte de hecho está en el ránking entre los tres primeros sólo superado por China e Irán según consta en el último informe de Amnistía Internacional esta semana el Gobierno anunciaba la ejecución de treinta y siete acusados de terrorismo todos ellos de nacionalidad saudí of no lo tuvo hizo rotundas quería a Diana en uno de ellos fue crucificado dos días después de un ataque fallido reivindicado por el Estado Islámico al norte de Riad según cuenta el portavoz de sexo las ejecuciones se produce entre las la ratificación de las penas por el Tribunal Supremo hoy después de que un decreto real las ratificara atribuible a limpia en este caso la sentencia estipula que serán ejecutados por terrorismo corromper y desestabilizar la seguridad provocarse dicen dañar la paz y la seguridad además de por tradición por colaborar con entidades hostiles al Reino sólo el pasado año las autoridades saudíes ejecutaron a ciento cuarenta y nueve personas tres más que el año anterior aquí todo ello a pesar de las promesas del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman de minimizar la pena capital en el Reino las organizaciones de derechos humanos apuntan un dato aún más inquietante en Arabia Saudí donde se aplica las haría o ley islámica no tiene un código penal son los jueces los que interpretan con amplia libertad

Voz 13 44:36 las normas criminales

Voz 32 44:41 pues precisamente de Arabia Saudí han huido nuestra siguientes protagonistas son dos hermanas saudíes que acabaron en Georgia por miedo a su propia familia en Georgia les han anulado su pasaporte ya está dos hermanas no quieren que les den asilo político en ese país porque estas dos hermanas temen que no les garanticen su seguridad estas dos jóvenes han hecho por cierto un llamamiento a a Google para que eliminen el rastro de sus móviles innoven con ellas vamos a conocer algo más de su historia con nuestro compañero soy Nacho más de UEFA son dos hermanas saudíes de Bin

Voz 39 45:19 sí ocho y veinticinco años que han tenido que huir de su país porque aseguran

Voz 34 45:24 ah

Voz 32 46:13 argumentan a salvo de sus familiares

Voz 39 46:16 una de las hermanas en una entrevista concedida luce orgullosa su corte de pelo algo que a priori parece muy cotidiano no lo es tanto en su país de origen

Voz 40 46:25 esta hay coches a vender

Voz 32 46:28 me corté el pelo aquí en Georgia porque si lo hago en Arabia Saudí es muy probable que mis familiares me hubieran pegado

Voz 39 46:37 numerosas activistas siguen denunciando la situación de muchas mujeres en el reino saudí que huyen de sus familias porque las leyes las obligan a contar con el permiso de los hombres para participar en actividades cotidianas como por ejemplo viajar o simplemente ejercer una labor profesional

Voz 32 47:00 será el momento en el que el buque Open Arms se ponía de nuevo en marcha después de cien días de bloqueo en el puerto de Barcelona en operarse Ars navega ya rumbo a Grecia sin permiso pero con veinte kilos de ayuda humanitaria para colaborar de nuevo en el rescate en alta mar en concreto en las proximidades de las islas de Lesbos Gerar Canals es el jefe de operaciones a bordo de ópera

Voz 41 47:26 nos podemos no hacerlo hecho la ley obliga a todos los capitanes todos los buques a que si presencia

Voz 41 47:35 el pimiento están obligados a respondería rescatarlos es lo que se va a hacer

Voz 9 47:40 es sin lugar a dudas luego si esos días

Voz 41 47:43 n repercusiones administrativas como multas escritores en cartera lo veremos

Voz 32 47:48 bueno unos siguen de las bombas y otros huyen del hambre extrema los expertos internacionales han consensuado un nuevo manual para catalogar las amenazas de hambruna en todo el mundo y poder determinar mejor cuál es el nivel de gravedad la magnitud de la inseguridad alimentaria que afecta a todos los países del planeta ese nuevo manual permitiría que ser acción una forma rápida y que se puede atender mejor todas las crisis Alicia García responsable de comunicación externa de Acción contra el Hambre no ha explicado cuáles son las principales novedades de este nuevo mano

Voz 42 48:25 la principal novedad en esta clasificación de hambre es que ahora la fase quinta la más grave la de hambruna e incorpora una variante que es también la de probabilidad de hambruna esto es así porque cada día más en el hambre provocado por los conflictos en lugares como Nigeria las zona controlada por Boko Haram con Sudán del Sur en República Democrática del Congo o en Somalia el acceso para recoger las evidencias necesarias para declarar una hambruna es cada vez más complejo pero sí que pueden existir sospechas fundadas de que hay una situación de hambruna entonces eh basándonos en criterios como la situación en las localidades de alrededor o en lo que cuentan los testimonios que cuentan en los desplazados que llevan ya que llegan a un lugar en los campos de desplazados son los puntos de distribución de la ayuda aunque no tengamos de acceso directo a determinadas zonas podremos decretar establecer que hay una probabilidad de hambruna y esto es crucial no sólo para saberlo sino lo que es más importante para desencadenar la ayuda necesaria e que se pone en marcha cuando se declara esta situación

Voz 43 49:59 queda un videojuego convertirse en una amenaza nacional así lo parece en Irak donde el Parlamento aprobó esta semana prohibir el popular juego online Play ground así como su hermano pequeño Ford los diputados iraquíes consideran que estos videojuegos en los que en docenas de jóvenes combaten entre ellos en red ya tiempo real causan efectos negativos en la salud la culto ahí la seguridad del país sin embargo la decisión fue recibida con sorna hay descontento entre los jóvenes iraquíes que consideran que los legisladores han equivocado sus prioridades es que es una de las primeras medidas que toma la Cámara meses pese a que el país se encuentra en una fase de frágil posguerra con una corrupción rampante una falta pita al de servicios básicos y con la presencia de poderosas fuerzas armadas

Voz 43 50:45 también desde la vecina capital libanesa Beirut sería con sorpresa la prohibición de unos videojuegos que cuentan con más de cuatrocientos millones de usuarios a nivel mundial juegan a través del móvil o en los abarrotados salones de juego muy populares en la región desde uno de ellos repleto de jóvenes al atardecer Omar aseguraba cadenaser

Voz 32 51:02 yo creo que la violencia que sufre Irak afecta mucho más a la gente que a los videojuegos creo que no es una buena decisión es pura censurado

Voz 43 51:09 a la vez pero entiende que el juego puede llegar a causar adicción

Voz 32 51:12 pues vendrá ofero Trillo salió hace tres años y a un juegan a diario medio millón de personas el concepto es bueno hay cientos de personas participando tienes que matar a todos es muy competitivo y el tiempo vuela una partidas irán puede durar media hora Laure

Voz 43 51:27 el base en Irak donde los menores de veinticinco años conforman el sesenta por ciento de su población sufren especialmente la falta de empleos posiblemente clave para la decisión parlamentaria ha sido la presión del clérigo Múqtada al Sáder señor de la guerra hay político cuyo bloque ganó las pasadas elecciones legislativas al Zadar pidió a los jóvenes que abandonaran una afición que supone según sus palabras un lavado de cerebro un declive para el país también lo reclamaban diversas fatua que aseguraban que perder el tiempo con el player anos pata el Ground es contrario al Islam que algunos medios de comunicación iraquís han afirmado sin mucha concreción que la dicción este videojuego ha roto familias provocado

Voz 38 52:02 suicidios

Voz 1667 52:15 pues lo dejamos aquí por este sábado aunque ya sabéis que podéis seguir viajando a continuación con Ponseti y compañía en Ser aventureros nosotros también seguimos la Ser punto com en Facebook en Twitter somos está a punto de fuga y también en en el podcast de nuestra web para que escuche el programa cuando y donde queráis nos vamos hasta el sábado que viene adiós

