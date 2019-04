"Es la liga de Messi,es el que pega el puñetazo en la mesa y tira todos los cubiertos"

Voz 1 00:00 en dos

Voz 2 00:08 turno para la charla semanal con Ramon Besa ahí Manuel Jabois enfilando el tramo final

Voz 0264 00:13 la Grama Ramon Besa buenas noches buenas noches Manuel Jabois buenas noches qué tal buenas noches la caravana electoral Manuel te permite descansar bueno me permite descansar porque no estoy siguiendo a ningún partido y más o menos establecido en Madrid lo que no descansa en la cabeza porque todos los días hay que tener una ocurrencia o una idea de la que escribir pero bueno ya ya estamos tocando ya estamos tocando meta hay más trabajo antes del veintiocho de abril o después del veintiocho hombre después del veintiocho va a ser un trabajo muchísimo más delicado no yo creo que después del veintiocho va a ser como esos trabajos de los artificieros que no saben qué cable cortar en todos los sentidos e tanto si gana un bloque como Si gana otro va a haber un trabajo muy muy delicado a nosotros pues los periodistas nos corresponde contarlo de la mejor manera posible yo creo que ahora va a haber más fatiga mental y menos cansancio físico que antes pero después también nos espera un buen trabajo y la de cuenta de que tenemos las elección es ya siguientes autonómicas veintiséis de mayo les encima o sea que mucho respiro no

Voz 3 01:17 es decir Ramón que menos mal que tu yo nos ceñimos al deporte bueno

Voz 1785 01:22 se nota el en las redacciones se nota esa fiebre informativa de la que te ambiente acabas contagiando no mientras existan todavía la gente no trabaje en su casa pues todavía ese contagio y ese pulso informativo es a ver qué pasa aquí qué pasa ya pues lo mismo cuando ocurre con un al final europea un final de Liga que los compañeros se acercan donde la sección de Deportes bueno eso a mí me gusta mucho porque da señal de hacer periódico de hacer equipo de hacer radio de de ser mucho si participar de muchas cosas

Voz 0264 01:56 parece que hay pocas cosas más bonitas se que la redacción de un periódico

Voz 1785 01:59 esto

Voz 0264 02:01 la noche electoral la noche de estos debates pasados imagino que en una final de Copa de Europa o una final de un Mundial es decir la reacción de un periódico el momento en que se produce una noticia verdaderamente grande no las horas el hoy por lo poco que importa el horario la cantidad de gente que hay allí los nervios es un espectáculo de hecho el país estas el el el domingo noche ha invitado a lector esos escritores a a estará ya está al porque a las diez empieza la ebullición y ahí es verdad que parezca una ópera que no

Voz 4 02:29 porque sólo periodistas que igual a tiro

Voz 0264 02:32 es por la ventana pero pero sí que ha invitado a

Voz 4 02:35 va a haber un poco de porque realmente

Voz 0264 02:37 esa adrenalina pura siempre recuerdas quién es periodista por noches así yo recuerdo pues no sé cosas desde atentados terroristas que son desgraciados no proveerá una redacción moviéndose como acaba de decir Ramón verá una redacción ponerse en marcha para cubrir un gran acontecimiento sea desgraciado sea festivo siempre es un espectáculo siempre te da la impresión de que el periodismo está muy vivo y para eso necesitas una casa común porque es verdad que se tiende a compartimento del trabajo o que o que se trabaje más desde casa yo desde luego trabajo bastante más desde casa pero el espíritu de una redacción y en noches así es algo inigualable desde luego ayuda bastante también hacer un periódico mejor

Voz 3 03:13 en contra de lo que pudiera parecer que parece que las redacciones de deportes de no sé de los enfrente radios de periódicos televisiones que no se habla de vida en los dos debates que ha habido esta semana lunes y martes en el despacho de deportes Manu Carreño y el resto del equipo del Larguero estábamos pendientes de los partidos de Liga por la tele grande teníamos puesta al debate vamos a hablar de lo nuestro y Ramón mañana puede ser campeón el Barça estábamos hablando antes con con Sique Rodríguez el rezado acompañados de Barcelona ese mensaje que va a llevar la camiseta del Barça en caso de que mañana sea campeón lo de ocho de once en catalán traducido al castellano cómo lo lo extraordinario que sea hace normal es que ocho de once es que son muchas

Voz 1785 03:56 te gustaba estamos en la época de Messi si lo miramos desde este punto de vista

Voz 5 04:02 la pues todavía puede

Voz 1785 04:05 a prolongarse más también es verdad de que esto empezó de alguna manera con con Cruyff con luego con Guardiola y el Barça digamos ha encontrado una vida de regularidad a extraordinaria en la Liga hay en parte también en la Copa en cambio no la encuentra tanto la Champions quizá porque falta esos torneos lo que tiene el Madrid ese punto de competitividad de locura de hacer algo anormal sea en la regularidad y la normalidad el Barça es un equipo muy difícil debatir te gana la Liga au sino la pelea hasta las últimas consecuencias porque las tres que perdió

Voz 5 04:39 si no recuerdo mal contra

Voz 1785 04:42 Mourinho fue hasta el final dos mil doce exacto la del Tata Martino fue en la última jornada que ganó el Atlético de Madrid ni la otra debía ser ahora esta es una de Zidane dos mil diecisiete fue si puede ser que la decidan es decir que no es un equipo a diferencia lo que hace el Madrid que sea floja pues no se quince puntos ahora el año pasado también era lo mismo en cambio el Madrid en es cuando necesita este punto de competitividad de fiebre de locura lo tiene más que el Barça es los los dos equipos que gobiernan el fútbol lo que han gobernado hasta ahora el fútbol pues son complementarios por decirlo de alguna forma

Voz 3 05:23 partí Ramón cuando mañana o cuando consiga la Liga el Barça porque recordemos que mañana el Barça depende de sí mismo habrá sido la liga de otra vez de Messi o de

Voz 1785 05:34 Valverde bueno yo creo que es un poco otra vez la Liga de Messi porque Valverde me recuerda un poco la figura de Rijkaard sea hemos hablado mucho de del Barça de Cruyff del Barça de Guardiola

Voz 5 05:47 el uso del Barça de de de Tata Martino

Voz 1785 05:51 la de Luis Enrique también se habló mucho del tridente y esa Liga creo que es la Liga de Messi porque ha querido Valverde osea ha sido un facilitador para que Messi se expresara ahora bien para que pudiera hacerlo si no hubiéramos tenido el recuerdo de Rijkaard de lo que hizo por Ronaldinho creo que Valverde también es un posibilitado un facilitador para qué Messi pueda resolver teniendo en cuenta que lo que le ha dado sobre todo Valverde ha sido una estructura hay una y una solidez defensiva propia de alguien que ha trabajado en otros equipos que no son del Barça no como que ese Villarreal Valencia Athletic a veces ese punto que el Barça no tienen su propia formación los técnicos pues la adquieren con entrenadores que antes ha sido una visión y un trabajo una metodología diferente en otros países y en otros

Voz 0264 06:39 Manuel la Liga de Messi la Liga de Valverde no Messi Messi en la Liga de Messi ha sido el jugador que en fin el más determinante ha tenido bastantes el Barcelona determinante se ha completado buenos partidos y desde luego el entrenador ha hecho ha hecho un buen trabajo pero el que el puñetazo en la mesa tirando los tirando todo el con los cubiertos ha sido con otra vez ha sido otra vez Messi y bueno pues esperar ya los la última charla que hemos tenido ha sido un poco en esa línea no esperar esperar las primeras señales de decadencia que se están haciendo muy muy de esperar más allá de eso pues claro que se puede combatir contra el Barcelona de Messi se puede combatir y saliendo con una desventaja que es el propio Leo pero en ese pero me gusta mucho el espíritu de Zidane y lo que ha dicho no el título más difícil de conseguir en la Liga hay que establecer una regularidad hay que hacer un patrón de juego hay que competir todos los domingos a partir de ahí se puede aspirar a a conseguir pues títulos mayores lo que no puedes hacer es partir en septiembre en septiembre tu gran objetivo como como como final de Copa de Europa en lo que ocurra diez meses después porque lo que hay entre esos diez meses no sólo importante sino que además ayuda a competir como decía una Ramón y hasta en los momentos cumbre con el equipo automatizado que te haya salido bien unas cuantas veces no quiere decir que te vaya a ser este año no ha salido bien y antes no este año no salió bien y ojalá lo normal es que no pensaba va bien lo normal es que no salga bien eso es lo natural es lo que es que no salga bien que el otro día decía aún no sé si fue en una entrevista en él creo que era Perico Delgado que había que normalizar la derrota la Copa de Europa la pierden todos todos menos uno todos es decir la Liga española da pierden todos menos uno pero la Liga española compites cada domingo la Liga española tienes a la gente en el estadio siguiéndola excitada porque estás en una disputada un título durante toda la durante todo durante todo el año no la Copa de Europa son momentos muy señalados los mejores momentos del año desde luego los momentos más excitantes lo comprobaremos son las semifinales separa el continente etc pero es que no puede supeditar no puedes tener un presupuesto como el de Realmadrid una plantilla como la del Real Madrid pensando que hay que planificar lo todo para ganar la Copa de Europa para ganarla el objetivo y Illa mayor ilusión es ganarla pero el objetivo es construir un equipo competitivo que la pueda ganar para ganar en Europa lo normal lo normal es ganar antes en España lo que no es normal es lo que en el Real Madrid pero es normal es hoy el mejor equipo de España por lo tanto también puedo ser mejor

Voz 3 09:04 dijo Durao ahora hablamos del del Real Madrid y bueno de este anodino final de temporada o no recuerdo una cosa igual en en la Casa Blanca en los últimos años pero ya ha hablado la Liga de Campeones que este fin de semana de alguna manera actúa de telonero de lo que va a ser la semana que viene esa simbiosis entre el Barça y el Liverpool te leía Ramón esta semana hablar de Arthur de Artur claro que muchas veces no sé cómo pronunciarlo que no sé si necesita al Barça su mejor versión al fin al cabo Liverpool yo creo que va a exigir bastante bastante

Voz 1785 09:33 bueno las perspectivas de que la eliminatoria está al cincuenta cincuenta hay ya veremos es es yo creo que el Liverpool es el peor rival que puede tener el Barça de la misma forma que el Barça también puede ser el peor rival que puede tener el Liverpool me explicaré el libro él es un equipo con una intensidad atún Beevor Un Un fútbol terrible que es como casi un grupo salvaje en cambio el Barça es un equipo que si juega bien por dentro con Messi sabe tener la pelota sabe buscar esos puntos débiles en el centro del medio campo del del Liverpool tendrá sus opciones pero para eso necesita precisamente mucha pausa mucho control mucho tejer el juego a partir del pase para esos fundamental acto porque no hay un no hay otro como el brasileño lame al la mejor versión del Barça o la más reconocible fue la que empezó la Copa de Europa con aquellos partidos contra el Tottenham precisamente semifinalista también de la Champions desde en Londres porque todavía en Wembley no tenían su estadio en San Siro contra el Inter y allí jugaba precisamente Artur muy bien lo que pasa que es un chaval muy joven veintidós años no aguanta tanta competición ha jugado muy pocos partidos en Primera División y creo que está acusando a la fatiga veremos como como él llega al partido pero el Barça necesita un jugador como Arthur para poder con el equipo

Voz 3 11:01 el martes la primera semifinal el miércoles la la segunda semifinal estaba pensando el otro día en esta charla semanal deberíamos hablar de la juventud del Barça de esos Ricky Puig Carles Peña Arthur que es muy joven en fin que de John que va a venir ahora que también es es es jovencísimo es decir que se están colocando esas bases para ver un ganador en los próximos años del Madrid Jabois no sé si bien el partido frente al frente al Getafe algo algo algo que que quede parece que ese futbolista que parece de calle que es eso que es está perdiendo un poco en el fútbol de ahora

Voz 6 11:34 me gusta por la razón

Voz 0264 11:37 subjetiva porque no no no lo he visto mucho lo vi ayer hizo dos cosas impresionantes pero en fin que tampoco vamos a a que esta esta cosa tan loca no de encumbrar a alguien por dos detalles un partido intrascendente pero desde luego sabes qué ocurre con el que creo que tiene que me corrija mi compañero pero creo que tiene la bendición de Guardiola creo que Guardiola no quería dejarlo marchar y creo que Guardiola era un fin el defensor del chaval al final se quiso marchar y demás hombre ojo para los chicos jóvenes y con con ambición de toques y que tiene no eh lo que ha dejado un remate ha sido muy poco procedieron jugado no no no no no entendido tampoco muy bien no sé quién lo exigió en su momento para que viniese y luego no ponerlo o no sé si a lo mejor lo pidió Solari luego Solari se fue pero ahora está teniendo más o menos balón está teniendo minutos si a mi me gusta mucho yo estoy muy a ver yo ahora me has perdido todo todo el optimismo de los el optimismo de los de los que están esperando una nueva temporada no pero y es verdad que está hablando de fichajes y creo que hay que fichar eso es evidente pero yo tengo muchas esperanzas en en ciertos jóvenes del Real Madrid que tome esas con fiestas en Vinicius por ejemplo no que que que que que completó un los partidos impresionantes con un equipo a la deriva no hay sin prácticamente juego este chico también me gusta mucho y me gustaría verlo más porque tiene

Voz 7 12:46 que tiene un ADN

Voz 0264 12:49 qué muy interesante y luego de una calidad técnica presionante Real Madrid le está faltando insta esto es una cosa que tienen estos dos uno contra uno capacidad de desborde no hay entre que no damos pase siempre que no desbordados pues el resultado es el cero cero habitual pero yo tengo confianza en que en que estos dos chicos eh sean de la partida de la partida además con muchos minutos cuando no alguno titular luego más allá de eso pues que se fichen las figuras que se quieran es que son dos tipos muy jóvenes que ya más o menos han o están asomando la cabeza alguna en un ariete muy complicada pues que el puedo decirte Manuel que Guardiola era un jugador que le encantaba si no hay

Voz 1785 13:27 para demostrar un poco también que carácter y agallas tienen le propusieron ir cedido al Girona Girona tenía sabes el acuerdo Cities Girona hijos dijo que Girona ni loco que iba a un equipo con gran aquí empezaron las discusiones osea el City no pudo hacer con Brahim lo que quería el City sino que se ha tenido que hacer lo que ha querido Brahim eso no sé si es buenos malos pero demuestra una cierta personalidad y entiendo también que el Madrid en la línea de lo que dices Vinicius Brahim tiene muchos jugadores con detalles lo que para mí lo único le falta es un jugador que haga equipo a partir del entrenador está evidentemente porque tiene el deseo tiene la intención tiene el currículum tiene la autoridad moral tiene el poder pero le falta alguien que cosa al equipo parece ser que lo de Hassan se va a hacer en Inglaterra todo mundo lo da por hecho y además todo el mundo está decidido de que va a ser un futbolista que necesita salir del Chelsea irse al Madrid porque va a ser muy grande al Madrid pero no sé Si no le falta no sé si es por vanos sé quiénes alguien que cosa al equipo alguien que le de esa personalidad que este para que los que jugadores que tienen detalles pues marque la diferencia

Voz 0264 14:36 mucho pero fíjate que a mi papá por ejemplo también

Voz 6 14:39 The desde me me me me tiene pinta de de

Voz 0264 14:42 Estrella de medio campo de mucho de muchos regate con una exuberancia física tremenda de de un disparo descomunal pero que no lo consigo ver equivocaré ojalá si viene como pegamento como un tipo bajo el que aglutinar al resto del equipo no esa esa sensación desde podía dar un medio centro con el que juegan todos hablábamos ayer en El Larguero Manuel quizás un futbolista irregular quiero decir que en el Real Madrid necesita Sener macular en su sitio de Youtube es decir es maravilloso no influye en fin pero pero no se me me cuesta esa labor que por ejemplo puede hacer Luka Modric no o que o que hizo en su mejor momento Toni Kroos no de de de la rodearse de todos y ponernos a funcionar no eso no sé yo si Pogba ojalá que sí lo lo puede hacer ahora como estrella como goleador como que te hace la ley así que te hace una bicicleta o que te despliega eso sí estoy es que estoy convencido y puede resolver partidos pero que sea el medio centro sobre el que levantar el equipo eso lo dudo más global

Voz 3 15:37 Nos a dejar aquí chicos que tengáis una tranquila jornada de reflexión y queda distrito dos para la semana que viene con día por determinar