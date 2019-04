El Larguero: Tercera parte (26/04/19)

Voz 1 00:00 el Larguero con Álvaro Benito

Voz 4 00:12 la semana con Ramon Besa Hay Manuel Jabois enfilando el tramo final del programa

Voz 3 00:16 a Ramon Besa buenas noches buenas noches Manuel Jabois buenas noches qué tal buenas noches la caravana electoral Manuel te permite descansar bueno me permite descansar porque no estoy siguiendo a ningún partido

Voz 5 00:28 pido y más o menos me he establecido en Madrid lo que

Voz 6 00:32 no descansa en la cabeza porque todos los días hay que tener una ocurrencia o una idea de la que escribir pero bueno ya ya estamos tocando ya estamos tocando meta más trabajo antes del veintiocho de abril

Voz 7 00:43 después del veintiocho

Voz 6 00:45 hombre después del veintiocho va a ser un trabajo muchísimo más delicado no yo creo que después del veintiocho va a ser como esos trabajos de los artificieros que no saben qué cable todo cortar no en todos los sentidos e tanto si gana un bloque como Si gana otro va a haber un trabajo muy muy delicado a nosotros pues los pero en los corresponde contarlo de la mejor manera posible yo creo que ahora va a haber más fatiga mental y menos cansancio físico que antes pero después también nos espera un buen trabajo en la cuenta de que tenemos las elecciones es ya siguientes autonómica si diseñando les encima osea que mucho respiro no

Voz 7 01:20 es decir Ramón que menos mal que todo ello nos ceñimos al deporte bueno

Voz 1785 01:24 pero se nota el en las redacciones se nota esa fiebre informativa de la que de ambiente acabas contagiando no mientras existan todavía la gente no trabaje en su casa pues es todavía ese contagio y ese pulso informativo es a ver qué pasa aquí qué pasa ya pues lo mismo cuando ocurre con una final europea un final de Liga que los compañeros se acercan donde la sección de Deportes bueno eso a mí me gusta mucho porque da señal de hacer periódico de hacer equipo de hacer radio de de ser mucho si participar de muchas cosas

Voz 6 01:59 me parece que hay pocas cosas más bonitas se que la redacción de un periódico la noche electoral la noche de estos debates pasados imagino que una final de de de Copa de Europa o una final de un Mundial es decir la reacción de un periódico el momento en que se produce una noticia verdaderamente grande no las horas el hoy por lo poco que importa el horario la cantidad de gente que hay allí los nervios es un espectáculo de hecho el país estas en el domingo noche ha invitado al lector esos escritores a a estar allí hasta las diez no al porque a las diez empieza la ebullición y ahí es verdad

Voz 3 02:31 M para que no sólo Pérez

Voz 8 02:34 igual a tirar por la ventana pero sí que ha invitado a gente a A B

Voz 6 02:38 era un poco sabiendo porque realmente es adrenalina pura siempre recuerdas que eres periodista por noches así yo recuerdo pues no sé cosas desde o atentados terroristas son desgraciados no proveerá una redacción moviéndose como acaba de decir Ramón verá una redacción ponerse en marcha para cubrir un gran acontecimiento sea desgraciado sea festivo siempre es un espectáculo siempre te da la impresión de que el periodismo está muy vivo y para eso necesitas una casa común porque es verdad que se tiende a compartimento del trabajo o que se además desde casa yo desde luego trabajo bastante más desde casa pero el espíritu de una redacción y en en noches así es algo inigualable desde luego ayuda bastante también hacer un periódico

Voz 7 03:16 mejor y en contra de lo que pudiera parecer que parece que las redacciones de deportes de sede de radios de periódicos televisiones que no se habla de política en los dos debates que ha habido esta semana lunes y martes en el despacho de deportes o y con Manu Carreño y el resto el equipo del Larguero estábamos pendientes de los partidos de Liga la tele grande teníamos puesto al debate vamos a hablar de lo nuestro y Ramón mañana puede ser campeón el Barça estábamos hablando antes con con Sique Rodríguez el resto de compañeros de Barcelona ese mensaje que va a llevar la camiseta del Barça en caso de que mañana sea campeón de ocho de once en catalán traducido al castellano

Voz 9 03:52 cómo lo lo extraordinario que sea hace normal es que ocho de once es que son muchas

Voz 1785 03:58 te gustaba estamos en la época de Messi si lo miramos desde este punto de vista pues todavía puede prolongarse más también es verdad de que esto empezó de alguna manera con con Cruyff con luego con Guardiola y el Barça digamos ha encontrado una vida de regular a a extraordinaria en la Liga hay en parte también en la Copa en cambio no la encuentra tanto la Champions quizá porque falta esos torneos lo que tiene el Madrid ese punto de competitividad de locura de hacer algo anormal sea en la regularidad y la normalidad el Barça es un equipo muy difícil de batir te gana la Liga au sino la pelea hasta las últimas consecuencias porque las tres que perdió sino recuerdo mal contra Mou Muriño fue hasta el final de las doce exacto la del Tata Martino fue en la última jornada que ganó el Atlético de Madrid en la otra debía ser ahora esta es una de Zidane dos

Voz 3 04:59 diecisiete sí puede ser la ciudad

Voz 1785 05:02 a la decidan si es decir que no es un equipo a diferencia lo que hace el Madrid que sea afloja pues no se quince puntos ahora el año pasado también era lo mismo en cambio el Madrid en es cuando necesita este punto de competitividad de fiebre de locura lo tiene más que el Barça es los los dos equipos que gobiernan el fútbol lo que han gobernado hasta ahora el fútbol pues son complementarios por decirlo de alguna forma

Voz 7 05:26 partí Ramón cuando mañana o cuando consiga la Liga al Barça porque recordemos que mañana en el Barça depende de sí mismo habrá sido la Liga de

Voz 9 05:35 otra vez de Messi o de Valverde

Voz 1785 05:37 bueno yo creo que es un poco otra vez la Liga de Messi porque Valverde me recuerda un poco la figura de Rijkaard sea hemos hablado mucho de del Barça de Clint el Barça de Guardiola incluso en el Barça de ETA de de Tata Martino había de Luis Enrique también se habló mucho del tridente Yesa Liga creo que es la Liga de Messi porque ha querido Valverde osea ha sido un facilitador para que Messi se expresara ahora bien para que pudiera hacerlo si no hubiéramos tenido el recuerdo de Rijkaard de lo que hizo por Ronaldinho creo que Valverde también es un posibilitado un facilitador para qué Messi pueda resolver teniendo en cuenta que lo que le ha dado sobre todo Valverde ha sido una estructura hay una dos y una solidez defensiva propia de alguien que ha trabajado en otros equipos que no son del Barça no como que se Villarreal Valencia Athletic a veces ese punto que el Barça no tienen su propia formación los técnicos pues la adquieren con entrenadores que Antena ha sido una visión y un trabajo una metodología diferente en otros países y en otros equipos

Voz 10 06:42 Manuel la Liga de Messi la Liga de Valverde

Voz 6 06:44 no Messi Messi en la Liga de Messi ha sido el jugador que en fin el más determinante ha tenido bastantes el Barcelona determinantes se ha completado buenos partidos y desde luego el entrenador ha hecho ha hecho un buen trabajo pero el que el que pega el puñetazo en la mesa tirando los tirando el los cubiertos ha sido con otra vez ha sido otra vez Messi y bueno pues esperar a la última Charles que hemos tenido ha sido un poco en esa línea no esperar esperar las primeras señales de decadencia que es están haciendo muy muy de esperar más allá de eso pues claro que se puede combatir contra el Barcelona de Messi se puede combatir y saliendo con una desventaja que es el propio Leo pero en ese no me gusta mucho el espíritu de Zidane y lo que ha dicho no el título más difícil de conseguir en la Liga hay que establecer una regularidad hay que hacer un patrón de juego hay que ir por pedir todos los domingos y a partir de ahí se puede aspirar a a conseguir pues títulos mayores lo que no puedes hacer es partir en septiembre en septiembre

Voz 9 07:42 con tu gran objetivo como como como final de Copa de Europa en lo que ocurra

Voz 6 07:46 Diez meses después porque lo que hay entre esos diez meses no sólo importante sino que además

Voz 9 07:50 duda a competir como decía ahora Ramón ya están en los momentos cumbre con el equipo automatizado

Voz 6 07:58 haya salido bien unas cuantas veces no quiere

Voz 3 08:01 es decir que te vaya si este año no ha salido bien no este año no salió bien y lo normal es que no salga bien lo normal es que no salga bien es lo natural es lo que es que no salga bien que el otro día decía un no sé si fue en una entrevista en El Mundo

Voz 6 08:15 creo que era Perico Delgado que había que normalizar la derrota la Copa de Europa la la pierden todos

Voz 9 08:19 todos menos uno todos es decir

Voz 6 08:21 la liga española la pierden todos menos uno pero la Liga española compites cada domingo la liga española tiene sale a la gente en el estadio siguiéndola excitada porque está en una disputa de un título durante toda la durante todo durante todo el año no y la Copa de Europa son momentos muy señalados los mejores momentos del año desde luego los momentos más excitantes lo comprobaremos son las semifinales separa el continente etc pero es que no puede supeditar no puedes tener un presupuesto como el de Realmadrid una plantilla como la del Real Madrid pensando que hay que planificar lo todo para ganar la Copa de Europa para ganarla el objetivo hay Illa mayor ilusión es ganarla pero el objetivo es construir un equipo competitivo que la pueda ganar para ganar en Europa lo normal lo normal es ganar antes en España lo que no es normal es lo que estación el Real Madrid pero normales hoy el mejor equipo de España por lo tanto también puedo ser mejor

Voz 7 09:07 tipo duro ahora hablamos del del Real Madrid Si bueno de este anodino final de temporada o no recuerdo una cosa igual en en la Casa Blanca los últimos años pero ya que ha hablado de la Liga de Campeones que este fin de semana de alguna manera actúa de telonero de lo que va a ser la semana que viene esa asimila entre el Barça y el Liverpool te leía Ramón esta semana a hablar de Arthur Arthur perdón y que muchas veces no sé cómo pronunciarlo que no sé si necesita al Barça su mejor versión al fin al cabo

Voz 3 09:31 de Repsol

Voz 9 09:32 yo creo que va a exigir bastante bastante

Voz 1785 09:35 bueno las perspectivas es que la eliminatoria está al cincuenta cincuenta Hay ya veremos es es yo creo que el Liverpool es el peor rival que puede tener el Barça de la misma forma que el Barça también puede ser el peor rival que puede tener el Liverpool me explicaré el Liverpool les un equipo con una intensidad atún Beevor Un Un fútbol terrible que es como casi un grupo salvaje y en cambio el Barça es un equipo que si juega bien por dentro con Messi sabe tener la pelota sabe buscar esos puntos débiles en el centro del medio campo del del Liverpool tendrá sus opciones

Voz 6 10:14 pero para eso necesita precisamente mucho

Voz 1785 10:17 pausa mucho control mucho tejer el juego a partir del pase para eso es fundamental acto porque no hay un no hay otro como el brasileño Flame al la mejor versión del Barça o la más reconocible fue la que empezó la Copa de Europa con aquellos partidos contra el Tottenham precisamente semifinalista también de la Champions desde en Londres porque todavía en Wembley no tenían su estadio en San Siro contra el Inter y allí jugaba precisamente Artur muy bien lo que pasa que es un chaval muy joven veintidós años no aguanta tanta competición ha jugado muy pocos partidos en Primera División y creo que está acusando a la fatiga veremos como como él llega al partido pero el Barça necesita un jugador como Arthur para poder coser el equipo

Voz 7 11:03 el martes la primera semifinal el miércoles la la segunda semifinal estaba pensando el otro día en esta charla semanal deberíamos hablar de la juventud del Barça de esos Ricky Puig Carles Peña Arzo que es muy joven en fin que de John que va a venir ahora que también es es es jovencísimo es decir que se están colocando esas bases para ver un Barça ganador en los próximos años del Madrid Jabois no sé si vista ir el partido frente al frente al Getafe de algo vía lo que

Voz 3 11:31 qué te parece Brahim Martín ese futbolista que parece de calle que es eso que es está perdiendo un poco en el futuro

Voz 7 11:36 de ahora

Voz 11 11:37 me gusta por la razón

Voz 6 11:39 subjetiva porque no no lo he visto mucho lo vi ayer hizo dos cosas hay impresionantes pero en fin que tampoco vamos a a que esta esta cosa tan loca no de encumbrar a alguien pocos detalles un partido intrascendente pero desde luego sabes qué ocurre con el que creo que tiene

Voz 9 11:52 que me corrija mi compañero

Voz 6 11:55 yo creo que tiene la bendición de Guardiola creo que Guardiola no quería dejarlo marchar y creo que Guardiola era un firme defensor del chaval al final y se quiso marchar y demás hombre ojo para los chicos jóvenes y con y con ambición Pocket sí que tiene no eh lo que ha dejado un remate ha sido muy poco porque no ha jugado no no no no no entendido tampoco muy bien no sé quién lo exigió en su momento para que viniese y luego no ponerlo o no sé si a lo mejor lo pidió Solari luego Solari se fue pero ahora está teniendo más o menos balón está teniendo minutos si a mi me gusta mucho yo estoy muy

Voz 9 12:23 a ver yo ahora me has perdido todo todo lo que él mismo de los el optimismo de los de los que están esperando una nueva temporada no pero y es verdad que está hablando

Voz 6 12:30 fichajes y creo que hay que fichar eso es evidente pero yo tengo muchas esperanzas en en ciertos del Real Madrid tome las en Vinicius por ejemplo no que que que que que completó un unos partidos impresionantes con un equipo a la deriva no hay sin prácticamente juego este chico también me gusta mucho y me gustaría verlo más porque tiene tiene

Voz 12 12:50 E n muy interesado

Voz 6 12:52 de luego de una calidad técnica presionante al Real Madrid le está faltando insta esto es una cosa que tienen estos dos uno contra uno con capacidad de desborde no hay entre que no damos pase siempre que no desbordados pues el resultado es el proceder habitual pero yo tengo confianza en que en que estos dos chicos eh sean de la partida de la partida además con muchos minutos cuando no alguno titular luego más allá de eso pues que se fiche las figuras que se quieran pero es que son dos tíos muy jóvenes que ya más o menos han o están asomando la cabeza alguna en un ariete muy complicada pues sí que el POM puedo decirte Manuel que Guardiola era un jugador que le encantaba no hay

Voz 1785 13:30 para demostrar un poco también que caracteriza Gallas tienen le propusieron ir cedido al Girona Girona tenía sabes el acuerdo Cities Girona hijos dijo que Girona ni loco que él iba a un equipo con gran de aquí empezaron las discusiones osea el City no pudo hacer con Brahim lo que quería el City sino que se ha tenido que hacer lo que ha querido Brahim eso

Voz 6 13:50 claro no sé si es buenos malos pero demuestra una

Voz 1785 13:52 cierta personalidad y entiendo también que el Madrid en la linea de lo que dices Vinicius Brahim tiene muchos jugadores con detalles lo que para mí lo único le falta es un jugador que haga equipo a partir del entrenador está evidentemente porque tiene el deseo tiene la intención tiene el currículum tiene la autoridad moral tiene el poder pero le falta alguien que cosa al equipo parece ser que lo de Hassan se va a hacer en Inglaterra todo mundo lo da por hecho y además todo el mundo está convencido de que va a ser un futbolista que necesita salir del Chelsea irse al Madrid porque va a ser muy grande al Madrid pero no no sé si no le falta no sé si es no sé quiénes alguien que cosa al equipo alguien que le de esa personalidad que este para que los que jugadores que tienen detalles pues marque la diferencia

Voz 6 14:39 muchos fíjate campo Juan por ejemplo también

Voz 11 14:41 desde desde me me me me tiene pinta de de

Voz 6 14:44 de estrella de medio campo de estrella de mucho de mucho regate con una exuberancia física tremenda de de un de un disparo descomunal pero que no lo consigo ver equivocaré ojalá Si viene como pegamento como un tipo bajo el que aglutinar al resto del equipo no esa esa sensación que te podía dar un medio centro con el que juegan todos lo hablábamos ayer en El Larguero Manuel

Voz 3 15:04 quizás un futbolista irregular quiero decir que en el Real Madrid necesitas tener macular su que

Voz 6 15:09 lo de Youtube es decir es maravilloso no influye en fin pero pero no se me me cuesta esa labor que por ejemplo puede hacer Luka Modric no o que o que hizo en su mejor momento Toni Kroos no de de de

Voz 3 15:23 Darse de todos y ponernos a funcionar no eso no sé yo si poco a ojalá que sí

Voz 6 15:27 lo lo puede hacer ahora como estrella como goleador como tío que te hace la ley

Voz 3 15:30 así que te hace una bicicleta o que te despliega eso sí estoy es que estoy convencido y puede resolver partidos pero que sea el medio centro

Voz 6 15:37 el que levantar el equipo eso lo dudó más

Voz 3 15:39 lo vamos a dejar aquí chicos que tengáis una tranquila

Voz 4 15:41 jornada de reflexión Ikeda distrito II para la semana que viene con día por determinar gracias Ramón gracias Manuel gracias a vosotros un abrazo

Voz 13 15:49 a los dos

Voz 4 15:57 a siete minutos para la una de la madrugada las dos

Voz 3 16:02 en la Comunidad Canaria Stein Sevilla Florencio Ordóñez Florencio hola qué tal buenas noches a uno dos tres cuatro párrafos contiene el comunicado hecho público por el Real Betis Balompié en algo que yo no había visto muchas veces como se ratifica mediante un comunicado a un entrenador que tiene contrato en vigor hasta junio del año siguiente

Voz 0941 16:25 por qué se ha puesto en duda no la continuidad de el técnico Quique Setién porque los que mandan en el Betis ahora mismo son Haro Catalán y Lorenzo Serra Ferrer los tres junto a Quique Setién forman parte de la comisión deportiva Serra Ferrer ella viene tiempo diciendo que esto no va

Voz 14 16:41 que hay que darle un rumbo al

Voz 0941 16:44 al al Betis para que no se escape los objetivos que prácticamente ya se han escapado esta temporada y Hardy catalán demuestran han demostrado una fe ciega en Quique Setién son conscientes de que la gente dividió la cabeza del entrenador ya en el último partido en casa frente al Valencia y son conscientes de que lo de el cuatro cero ante el Levante el ridículo del equipo no se puede volver a repetir por eso hoy entre las tres extrae y cuarto aproximadamente ha sacado el Betis un comunicado casi dos días después de que hubiese reuniones encuentros entre la parte que nadie apareciese públicamente no situación que casi raya el surrealismo pero por fin a través de un comunicado se expresaba que tras las numerosas reuniones resumo en óleo textualmente entrevista con todas las partes implicadas se decide mantener en el banquillo a su cuerpo técnico y que cuando acabe la Liga se evaluará también la situación que no se puede repetir lo del partido contra el Levante que no jugadores y técnicos se encuentran con fuerzas para revertir la situación y que pide inmunidad a los aficionados para los parte

Voz 10 17:50 si es que conciertos Arencibia multado por primero dudo muchísimo que se bien siga el año que viene vamos es que vamos a ver yo no lo hubo bastante teniendo cuenta cómo está el equipo pero bueno todo puede pasar

Voz 7 18:05 punto número dos tengo la duda de cómo va a recibir el Villamarín a se tiene lunes porque el Betis juega el lunes a las nueve de la noche

Voz 0941 18:13 si iba a haber menos público del habitual por el día hay porque ha cundido lógicamente la la decepción entre los aficionados del Betis porque lo el objetivo de la de la UEFA de repetir competición europea es posible matemáticamente pero ya es quimérico es una quimera que el Betis vuelva a repetir en política europea tiene que saca siete puntos al Athletic de Bilbao que la referencia y quedan sólo doce por disputarse no pero lo de que vaya a seguir o no se tiene el año que viene hombre ahora mismo estaríamos a porque no todo hace indicar que no va a continuar la gente no le quiere y este año este año se ha fracasado en el el Betis lo del Betis no ir a Europa es un fracaso lo dijo federal el lunes en los medios oficiales del club antes de el de la derrota frente al Levante no sí sí es verdad que la gente está muy desencantada al principio es decir que a los aficionados tiene memoria yo creo que la afición del Betis en líneas generales una afición muy fiel muy Fidel es verdad que todavía le quedan adeptos a Quique Setién son los menos la mayoría ya está en contra del entrenador pero independientemente de las opiniones Independent opiniones hay unos datos que son incontestables la eliminación europea frente

Voz 10 19:21 el equipo se ha caído Florenci equipo se ha caído absolutamente

Voz 0941 19:25 la eliminación europea frente al Rennes de forma inesperada la mala gestión en una semifinal de Copa así que tuvo su mérito la mala gestión de la eliminatoria frente al Valencia con un dos cero en contra con un dos cero a favor perdón y que se resolvió finalmente a favor del Valencia los cuatro puntos de los últimos veintiuno disputados en Liga lo que ha hecho que el Betis haya ya distanciado de forma casi definitiva de de la zona europea que en el Villamarín ha perdido cuatro de los cinco últimos partidos que el único verano fuera hacia Pau López aquel penalti que paró en el último minuto a Cazorla y luego del fútbol espectáculo hombre esto ya es más opinable pero que estamos haciendo

Voz 10 20:00 totalmente temporada

Voz 0941 20:03 el previsible horizontal aburrido inocuo este año no el año pasado sí pero

Voz 10 20:08 te te lo tenías preparada desde las once y media de la noche puedo estar de acuerdo con el título

Voz 0941 20:14 lo despedimos mucho en nosotros en Radio Sevilla que evidentemente cuando ha habido que lo que ahora Quique Setién Cela lo guiado pero este año

Voz 10 20:20 total queda momento para lo bien ahora yo creo que los primeros meses si hubiera está prebenjamín una ola Benji estamos está estamos aquí

Voz 3 20:28 sencillo aquí mano a mano que Setién Sigue Setién no tú cómo lo ves

Voz 15 20:34 bueno sobre el digo yo que está ahí no resuelve muchísimo no o la resolvió bien yo soy muchísimas cosas y te ven que el año pasado hicimos muy buena temporada se jugó muy bien se creó muchas más ocasiones de gol y la diferencia diseño que que tenía dos hijos veloz delantero centro sinceramente que haya tenido un resultado bueno es para mí bueno eso es así no para mí ha sido el delantero centro por lo que estoy hablando creo y pienso que la verdad que la temporada está siendo una después de todo no es Katerin no digo otra obviar que el otro día levantemos la verdad es que el equipo está físicamente mal

Voz 10 21:22 tú tú crees que de Setién y el Betis tiene solución lo que se tiene del Betis

Voz 15 21:29 quedan en cuatro partidos independiente como se quedó una calificación creo que se sentaban íbera lo mejor para el club y para él Clemente

Voz 16 21:38 es un momentito conmigo Benjamín el próximo partido Francia decíamos este lunes es que yo creo que el llegado orar cinco jornada malo Liga

Voz 7 21:46 y ojito lo el exceso sea al final no va a pasar por problemas el Betis Florencio pero

Voz 10 21:50 sí sí es tremendo Dexia caído con todo el equipo igual que me decía antes que

Voz 16 21:55 a mí el estilo de juego bien por lo general me gusta creo que ha tenido grandes partidos creo que hay que abordar todo lo que he hecho pero también es cierto que en los últimos meses ha caido con todo el equipo esos brotes

Voz 17 22:03 los dos puntos que salvo Pablo P El día del billar

Voz 14 22:06 a la que el gol también de Jesé la penúltima

Voz 0941 22:08 teoría en Liga en el campo del Celta hace ya casi dos meses han sido clave porque con cuatro puntos menos es Betty estaría sufriendo una barbaridad en estos momentos no lo que sí tengo que apuntar a Álvaro y Benjamin es que la decisión la decisión de mantener a Setién sino una decisión valiente por parte de AVE catalán valiente porque tienen a todo a casi todo el mundo en contra del del entrenador valiente porque la hacen también en en una clara diferencia de de opinión respecto a Quique Setién respeto a Lorenzo Serra Ferrer que ha perdido fuerza en el en el vetusto

Voz 10 22:44 por qué

Voz 0941 22:45 se ha impuesto la decisión de Ari catalán pero el hombre referencia para los fascinado

Voz 14 22:51 tiene mucho margen de crédito Serra Ferrer

Voz 0941 22:53 mucho que ha conseguido Benjamin ha sido partícipe

Voz 18 22:56 de hecho besitos Serra Ferrer en el Betis

Voz 0941 22:59 así que la decisión ha sido valiente en mi opinión

Voz 18 23:01 equivocada pero

Voz 10 23:05 decisión valiente crecía Florencio Ordóñez en fin veremos qué sucede con Quique Setién gracias hasta luego a hasta luego haber no sé si me está escuchando Benjamín a eso

Voz 16 23:17 es que con la con los pitos horarios no se ha vuelto loco el teléfono año

Voz 3 23:20 Being si a ver yo le llamaba para que me contaras cositas del Betis tú tu tú que controlas allí demás pero también lo que trae entre manos porque esa faceta de empresario tuyo la que has liado esta mañana haber cuéntanos partido benéfico que habéis jugado esta mañana el campo de fútbol de anillos a favor del orfanato de Malabo sexta edición

Voz 15 23:37 sexta edición sexto año sexto adición

Voz 19 23:41 bueno el partido hemos estado ahí con Trashorras como al a

Voz 15 23:47 sí que juega con también con Assunçao Paulo Assunçao estuvo el Oporto icono hemos hecho un partido contra el set de la policía bueno siempre salimos soy un puntal para bueno nos traen también Palau les de su marca oí bueno final mucho a un ratito por la mañana en Wall Partito hoy haya pues pues la acera gran Trashorras hasta

Voz 10 24:10 muy bien cómo visten claro cena benéfica no yo

Voz 15 24:14 estamos ha acabado ya bueno hemos asistido treinta y siete personas y bueno la verdad que es muy bien muy contento con la gente bueno pues quiere repetir las esta edición y bueno al final se trata de hacer una pequeña cenital año para echar una amarilla ya al orfanato oí la verdad es una maravilla no está implicado y bueno la verdad que muy bien

Voz 3 24:38 muy fan de la faceta solidaria de Benjamín Zarandona en fin de todas las facetas aquel niño que si no te pondría a lo que te dé fruto de lo que haga falta gracias y hasta mañana en seguida

Voz 0497 24:49 estamos con todo el polideportivo cabido y que ha habido mucho de de la Euroliga de baloncesto y también del fútbol sala pero antes nos quedaban pues en un par de partidos de mañana por ejemplo

Voz 3 24:57 a las a la una del mediodía Athletic Alavés cuál es la ultima hora Diego Gonzales

Voz 20 25:03 hola

Voz 0497 25:04 pues a pesar de la hora qué tal Álvaro buenas noches ahora muy bueno gentes a Messi porque es un derbi pero también una final de cara a la Europa League la posibilidad para el Athletic de poner tierra de por medio en esa séptima plaza para Alavés pues de engancharse a ella no problemas para los dos técnicos gritan no va a poder contar con ya hay lesionado Leganés además las bajas conocidas de capa hay Dani García recupera a Raúl García hay va a poder contar con De Marcos en el lateral volverán junto comunidad posiblemente al once titular ante un Alavés que llega con las aguas revueltas después de la movida de Abelardo esta semana después de haber rechazado la propuesta de formación de clubes más en Vitoria no desechan la posibilidad de que no acabe la temporada Si la cosa un poco más así que mañana puede ser un día clave para ello ha citado a diecinueve jugadores por la duda de Pacheco con un esguince de tobillo deja Álex García por decisión técnica en Vitoria en recupera a Khaled y atacase Inui y eso si pierde a Burgui el y Mari pan irreal han para el choque de mañana a la una gracias Diego

Voz 3 25:52 las seis y media de la tarde Leganés Celta

Voz 0497 25:55 Leganés ya prácticamente salvado el Celta dos puntos

Voz 21 25:57 encima del descenso como llegan los vigueses el equipo de del Maradona del Morrazo de Iago Aspas Jacobo cruceta hola

Voz 0841 26:03 buenas noches Álvaro Leganés busca el billete para certificar la permanencia el Celta quiere pegarse a los pepineros en la tabla Pellegrino tiene a todos disponibles mañana va a dar la lista pero dejó caer que habrá rotaciones para evitar cansancio los Nyom Silva en los laterales o Bread en la delantera podrían tener las opciones de ser titulares en el Celta vuelve bufa otra sanción Bryce Méndez después de lesión se cae de la convocatoria o Cai por sanción Escrivá recupera su defensa titular había dado descanso a Cabral y Araújo entre semana

Voz 0497 26:32 Fall se uniría al ataque con Woody Buzz Maxi

Voz 0841 26:34 Yago Aspas el Celta por cierto puso autobuses gratis para trescientos aficionados que van a estar en Leganés apoyando al equipo todo esto lo arbitra Martínez Munuera

Voz 31 30:27 pido o la Ferran Coll Álvaro el Barça hoy ha logrado forzar el quinto partido de estos play off con una buena victoria contra el Efes por ochenta y dos a setenta y dos estamos con Oriol al por las buenas qué se siente al haber conseguido está Victoria y con este ambiente en el Palau

Voz 32 30:43 bueno siempre es bueno y positivo o de hacer un buen partido con es también de hoy ha estado increíble a la verdad ha sido más fácil para nosotros ganar el partido con el con la afición de nuestro lado una súper contentos felices de ese quinto partido e intentar pues ganar en instaló

Voz 31 31:02 era un cara o cruz y anímicamente como habéis afrontado este partido después de la derrota el miércoles

Voz 32 31:06 bueno nos hemos levantado después del valor del varapalo del otro día fue un golpe duro pero bueno sólo podíamos conseguir la victoria y ahí lo hemos hecho cuál crees que hacía la clave del partido bueno no aclara el partido empezar bien sus más agresivos que el otro día a controlar sus penetraciones controlar su ritmo en ataque y a partir de aquí pues a nosotros hemos jugado mucho más fluido adelante y atrás hemos estado como he dicho más agresivos

Voz 31 31:39 y ahora el miércoles otra final en su pista cómo voy cómo ves al equipo de cara a ese partido

Voz 32 31:44 bueno concienciado no yo creo que el equipo saca carácter en los momentos importantes hubiéramos hecho hicimos en la Copa a nos hemos ganado el derecho de poder disputar ese quinto partido forzando voy pues este último y definitivo

Voz 1897 32:02 los con ganas

Voz 32 32:05 acción y ahí sabiendo que era casi una final porque bueno te da acceso a la Final Four hay y habrá que hacer las cosas muy bien

Voz 31 32:15 muchas gracias Pierre las declaraciones de Oriol la después de la victoria del Barça contra el Efes turco ochenta y dos a setenta y dos a esperar al miércoles para ver si el Barça puede clasificarse para esta final four

Voz 3 32:25 gracias Ferrán ojalá que sea así siete y media de la tarde este miércoles en la juega el Barça que se enfrentaría al Fenerbahce la otra eliminatoria insisto ya definida en la Final Four Real Madrid CSKA de Moscú que barbaridad vaya choque después de que lastima el CSKA haya apeado al Baskonia CSKA este telegrama de Javier Lekuona desde Vitoria Oleg

Voz 0889 32:43 si hola Álvaro buenas noches estamos con Sergio Rodríguez con el Chacho flamante finalista de la Final Four de Vitoria Chacho buenas noches hola qué tal buenas noches a cenar y luego para con chárter no sí bueno la verdad que como partido

Voz 1897 32:56 Ellos han estado mejor durante gran parte de del partido y al final pues bueno como muchos partidos este año hemos remontado del equipo luchaba muy bien y muy contento es otra otra faena Four para nosotros es una tengo

Voz 0889 33:10 en aquella Hayes ahora nos dejan quedarnos en España un poquito más y no sé yo si me quedo yo soy mira yo te quedas del equipo se va brioso me quedo no va a seguir así claro voy a Madrid hay que votar el domingo no podías ir a ganar y así tomar un poco de dice la entidad

Voz 1897 33:23 sería demasiado demasiado tiempo pero pero bueno Madrid sigue me apetece ir también hay iguana o coger fuerzas que ahora vienen tres semanas intensas de de de preparación importantes para jugar contra el Madrid que queda demostrado que

Voz 0889 33:38 eh que uno de los mejores equipos más en forma ahora sería terrible muy igualada bajones no ha planteado muchos problemas un equipo muy físico grande

Voz 1897 33:46 con talento oí y bueno la verdad que que han hecho una gran temporada tenido muchas lesiones ha sido complicado para ellos pero hasta el final han estado peleando oí bueno jugar aquí siempre es complicado

Voz 0889 33:57 así que como lo contentos por las dos victorias esta noche en no estuviste en grandes números primer partido fue el mejor el tuyo no sí bueno yo creo que

Voz 5 34:07 que tenemos un equipo con mucho talento mucho talento muy físico tenemos que tratar de de

Voz 1897 34:13 eh de meter mucha energía en los partidos y después pues bueno habrá días que uno esté más acertados que otros pero pero creo que el grupo puede salir de situaciones complicadas como lo hemos mostrado durante el año como demostró en esta eliminatoria iré Colo el molotov si con lo ha estado muy bien eh eh nos ha llevado bueno en volandas muchas situaciones en las que necesitábamos anotar sino si ha estado ahí no sólo en ataque en defensa también como te he dicho de mucho talento entró el equipo mucha gente que puede desestabilizar el eh la balanza para nosotros y ahora preparar compartido

Voz 0889 34:46 son muy soy como te he dicho también muy bien eh

Voz 1897 34:49 el jugador jugadorazo ahora que me he hecho durante todo el año ha hecho mucho daño por muy grande que lo bueno tengo futuro por delante

Voz 0889 34:57 buen viaje a Madrid es el Chacho es el flamante finalista a otro español más en la Final Four de Vitoria entre los días diecisiete y diecinueve de mayo en el Buesa Arena estoy en el hotel de concentración del equipo ruso como decía Chacho sus compañeros se marcharon en charter particular desde Foronda hacía tiempo pero él se queda aquí en España irá para Madrid irá a votar gracias Lecuona

Voz 3 35:22 el ecumenismo en la SER chavismo en la ocho tres nueve dos Palmor Baskonia frente al CSKA unido hace doce y doce en Canarias no te vayas a costar todavía que menor

Voz 37 36:33 como si habla soy libros y la verdad es que eh

Voz 3 36:37 es algo muy poco habitual

Voz 4 36:40 drama en El Larguero que hablemos de libros y lo es quizás pues más propio de otro tipo de programas faro con Mara Torres o de La Ventana con Carles Francino pero tiene una vertiente especialmente en algunos clubes y aprovechando que ésta ha sido la semana de Sant Jordi te San Jorge donde por ejemplo en Barcelona y en otros muchos sitios también de España se entrega una rosa y un libro El arte de fomentar la lectura que parece en nuestros tiempos está cayendo ciertamente en desuso la verdad es que hay que resaltar la iniciativa de algunos clubes como el Athletic Club de Bilbao nuestro club más antiguo en España de fomentar la lectura entre los aficionados y también con los equipos masculino y femenino de de fútbol quizás has escuchado hablar de esta iniciativa que propulsó Galder Reguera hace ya cuatro años pero yo no lo sabes pues te lo vamos a recordar en estos minutitos en El Larguero hola Galder buenas

Voz 7 37:31 noches hola buenas noches está Átame

Voz 10 37:33 sin por ahí Ainhoa Tirapo que es

Voz 7 37:36 qué jugadora el Athletic femenino

Voz 4 37:39 no

Voz 7 37:39 y que también ha participado en alguna de las ediciones que ha celebrado insisto del club de lectura del Athletic de Bilbao hola buenas noches

Voz 17 37:47 buenas noches Galder para todos aquellos que

Voz 7 37:49 que no estén escuchando estén escuchando por primera vez y no sepan de qué hablamos cuenta les cómo surgió esa idea de hacer un club de lectura por parte de la Fundación del Athletic que desde hace ya unos cuantos años preside leerlas

Voz 14 38:04 nosotros desde hace nueve años es el décimo año organizamos un pequeño festival que se llama letras y fútbol que lo hacemos en noviembre teníamos un programa principal en el que traemos a escritores a cineastas a poetas músicos hablar de la relación de la literatura con el fútbol desde el primer día teníamos la idea de organizar alguna campaña de promoción de la lectura pero pero queríamos rescatar cosas que que generalmente nos ha resaltado que haces

Voz 38 38:33 no a jugadores y jugadoras

Voz 14 38:35 ha interpelado a la gente diciendo que lea sino ellos mismos encarnando en acto de leer porque generalmente se relacionada lectura como un acto solitario cuando en realidad la lectura es un acto social no tú cuando terminas un libro pues lo recomiendas a la persona que más quiere y se nos ocurrió la idea de organizar un club de lectura a través del cual nuestros jugadores nuestras jugadoras de recibían recomendaciones de la gente que les quiere que nuestra afición y entonces bueno durante todo el año en la página web de letras Ball hay un jugador a una jugadora a la que puede ofrecer una una lectura ahí de todas las sugerencias recibidas el jugador o la jugadora y y se compromete a leer una lo hace en el plazo de un mes y a partir de esa lecturas nosotros hacemos un club de lectura con la presencia del jugador o la jugadora muchas veces también el escritor muy es bueno y la gente que ha leído el libro

Voz 7 39:32 lleváis cuatro ediciones con esto cuatro veces que habéis celebrado no llevamos

Voz 14 39:36 cuatro años yo creo que en total tendrá llevaremos acumulados unos veinticinco veintiséis clubes de lectura con miembros de

Voz 7 39:42 a que cada año o sea que cada año hacéis tres o cuatro se vale vale vale perfecto los jugadores son ellos los que dice quiero participar o o les es no sé no Iker Muniain o Ibai Gómez au Ander Iturraspe Ander te apetecería participar como la hacéis también con las jugadoras del equipo femenino

Voz 14 40:05 no no nosotros queremos que sean voluntarios y voluntarias porque no puedes forzar a la gente a hacer algo en lo que se puede sentir incómodo y la verdad es que el compromiso de las primeras plantillas tanto la masculina como la femenina con las fundaciones máximo en los programas sociales también los culturales también y lo propusimos el primer año necesitábamos dos voluntarios se presentaron cuatro cuatro jugadores tres jugadoras creo que fueron el primer año Sanidad el primer año ellos mismos nos forzaron a hacer más clubes de los que teníamos dichas

Voz 7 40:38 IU Ainhoa participase

Voz 17 40:40 has participado ya varios sobrellevar este año también el Principado

Voz 10 40:46 pero no

Voz 14 40:49 en este proyecto cuando nos lo propuso

Voz 17 40:51 en el vestuario porque es pues así llegaban al resto de oye la Fundación va lanzar esto quién está interesada ir allí levanta la mano quién quiere participar y fue así además me acuerdo que al final acabamos haciéndolo dos portera curioso heredada si es de típico pero bueno

Voz 7 41:12 no no no le iba a preguntar a Galder Si no tiene que ser necesariamente un libro sobre fútbol

Voz 14 41:18 no no no al contrario cualquier libro no es cierto lo que dice no hay una tendencia en la parte de atrás del campo porteros portera as defensas

Voz 17 41:29 creo que ya es algo

Voz 14 41:32 no me análisis yo creo que los que juegan un poco más replegados más tendencia a la reflexión

Voz 7 41:39 fijaos que me estoy acordando ahora de un preparando un poquito el tema estaba recordando libros que he leído recientemente pero de deporte

Voz 10 41:50 yo tengo uno del Athletic que leí hace ya muchos años que es a mí el pelotón Galder no sé si lo recuerdas de sabes

Voz 7 41:58 sí yo recuerdo de ir a la universidad que a la Universidad Complutense cuando hacía la carrera siempre con el país debajo del brazo yo los lunes no me perdía las Historias del Calcio de Enrique González que después sacó todos sus dos separados todos sus artículos lo saca un libro y me acuerdo que uno esos episodios uno de esos artículos hablaba como en la plaza del campo y en Roma jugaban pues unos unos aficionados jugaban ahí unos chavales tal al fútbol lo típico de que en vez de atacar lo típico de que en vez de querer marcar gol se

Voz 3 42:30 la van todos atrás en plan como defensas y me estaba roto

Voz 7 42:32 os dando precisamente eso la pasión del defensa del del portero también incluso aquí por por la lectura Ainhoa y fue tu caso y también la de que compañeras que han participado últimamente contigo o cómo se llama tu compañera la portera

Voz 17 42:47 bueno pues yo no sé nada pero también han participado en mayo el año pasado hicimos el club de lectura entre rejas compañeras estuvo muy bien

Voz 7 42:57 sí fue en torno al empoderamiento

Voz 17 42:59 G de más y la verdad es que fue muy requiere enriquecedor yo este año he tenido la suerte de de participar como lectora con unos niños que leímos un libro que se llama incluya que viene a decir el club de los valientes en castellano que era sobre El Bulli y también fue muy enriquecedor al final eh normalmente en este tipo de iniciativas también pues tenemos la oportunidad de elegir igual unas temáticas que

Voz 19 43:24 de normal no le diríamos no no me veo yo leyendo un libro

Voz 17 43:27 infantil en mi tiempo libre pero siempre lo propones veo que puedo tener el el momento de de compartirlo con unos niños pues ya me lo planteo transforma y creo que al final acaba siendo enriquecedor tanto para mí como para él

Voz 7 43:41 por ejemplo en el último club de lectura y quiénes participaban es gran aficionado del Athletic de todas las edades cuánta gente erais

Voz 17 43:49 eran niños de un colegio setenta niños tienen que recordar sí que estuvimos en en San Mamés además lo celebramos que para ellos fue un día muy especial estuvimos en la sala de prensa no subimos arriba pues a alguno de los niños Si yo oí me hacían preguntas debatimos sobre sobre el tema del libro no se fue un día muy bonito

Voz 7 44:12 en Galder la literatura futbolera vive su mejor momento ahora mismo crees o no

Voz 14 44:19 sí yo creo que si en España hace en España ha costado porque bueno ha habido cuarenta años de dictadura en la que los intelectuales entendían que el fútbol es estaba siendo utilizado por el Estado como para dormir al Milán al pueblo o algo hace la tradicional Inglaterra o los países sudamericanos es mucho más larga pero aquí a partir de ese momento que tú señalas que es una explosión en el diario El País con textos de Vázquez Montalbán Enric González de sí para mí es Jordi Puntí Enric González por supuesto parece que la gente empezó a salir del armario yo ahora mismo vivimos un momento muy bueno hay libros buenísimos de fútbol que no que no están para nada calidad literaria al asunto

Voz 7 45:02 y en el último por ejemplo qué que futbolistas de la primera plantilla masculina Galder participan

Voz 14 45:10 pues haberte memoria porque es que me coges yo creo echando un cable lo refiere vetan la vida si ven que San José leyó el libro Open sí sí legal de habrá Abbasi hicimos un club de lectura compadres de futbolistas en Lezama porque es un libro Open que bueno que Andre Agassi cuenta que él llegó a odiar el tenis por culpa de su padre que estaba obsesionado

Voz 17 45:36 o sea nunca un libro sobre cómo crear un campeón si es un libro muy bueno

Voz 14 45:40 logró crear un campeón pero un campeón infeliz Si entonces cuando Mikel eligió ese libro nosotros lo que hicimos fue proponerle a la dirección de Lezama que abriera la posibilidad de padres y madres de jugadores y jugadoras de Lezama para estar en el club de lectura y hubo también no sesenta setenta padres que se habían leído el libro y estuvimos debatiendo con Miquel sobre esa idea no sé cuál es el éxito en la vida muchas veces confundimos con el éxito en el deporte no ahí sin merece la pena realmente hacer pagar muchas

Voz 17 46:13 es precio excesivo a al niño o la niña

Voz 14 46:18 qué se ha porque cumple a nuestros sueños no no no los de él que es un poco lo que Andre Agassi plantea en el libro

Voz 7 46:25 además Bike de cosa que es una persona muy comprometida que de alguna manera también no asemeja a ese estereotipo de futbolista que parece que que seguro que existe por desgracia existen un tanto por ciento bastante elevado y no es precisamente el caso ni Ainhoa ni de Mikel San José que no le interesa otra cosa que no sea el fútbol

Voz 10 46:46 sí sí yo lo que tengo con los

Voz 14 46:48 jugadores y los y las jugadoras del Athletic es que muchas veces eso son prejuicios de la gente del aficionado que vuelca y que el jugador o la jugadora muchas veces prefiere no ponerse a desmentir por no estar trabajando un tópico pero nosotros desde luego en fundación y estamos súper orgullosos el planteamiento que tienen nuestros jugadores en nuestras jugadoras con los en actividades que nosotros hacemos porque nos fuerzan muchas veces a como he comentado no incluso en los clubes de lectura hacer más de los que teníamos previsto afecta en voluntarias a la primera

Voz 7 47:19 ergo y el próximo Galder cuando tenía previsto hacerlo

Voz 39 47:25 pues vamos a ver en septiembre porque teníamos previsto uno para ahora pero nos coge el final de temporada porque estamos en fundación con muchísimas actividades y no nos daba tiempo entonces teníamos un voluntario de la primera plantilla pero no vamos a dejar para

Voz 14 47:40 para la vuelta de vacaciones Ainhoa

Voz 7 47:42 qué libro tiene ahora mismo en la mesilla