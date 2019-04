El Larguero: Los problemas de los deportistas para votar por correo y la previa de la jornada (26/04/2019)

Voz 1 00:00 qué tal buenas noches bienvenido bienvenida a El Larguero de este viernes veintiséis de abril del año dos mil diecinueve sólo queda media hora para que se cierre la campaña electoral y arranque la jornada de reflexión tenemos muchas noticias y muy variadas hablando de la primera de ellas lo hemos adelantado a las ocho y media de la tarde el Manchester City ya la trasladado al Atlético de Madrid que quiera Rodrigo

Voz 1284 00:55 no sólo el Atlético también a su entorno la obsesión de Guardiola es Rodrigo considera que es el mejor en su puesto se ha lanzado definitivamente a porel tiene solo veintidós años porel están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión sólo setenta millones euros otra cláusula de rescisión baja en el Atlético de Madrid luego lo ampliamos a noticia de portada mañana también puede ser campeón el Barça puede ser la noticia del mes y además no puede ser de dos maneras T3 incluso si el Atlético pierde desde las cuatro y cuarto ante el Valladolid el Barça es campeón a las seis y diez de la tarde sin necesidad de salir al césped después frente al Levante antes de jugar ya sería campeón si el Atlético de Madrid empata al Barça le basta el empate ante el Levante el Barça juega a las veinte cuarenta y cinco el Atlético cuarto el Barça a las veinte y cuarenta y cinco Isère Atlético de Madrid gana el Barça para ser campeón mañana tendría que ganar es decir el bar esa depende de sí mismo tiene que hacer el mismo resultado que el Atlético de Madrid para ser campeón ya el lema por cierto de la camiseta del Barça e Ibis pues lo comentaremos con Sique Rodríguez y con Santi Giménez es un mensaje en toda regla Gasol que gane la Liga mañana ocho de once es decir ocho Ligas ganadas en las últimas once eh mensaje en catalán que traducido al castellano sería lo extraordinario parece enorme tal y es que es así insisto va camino el Barça de conseguir la octava Liga de las últimas once y colocarse a sólo siete del récord que sigue ostentando el Real Madrid no sé si esto último su mensaje para cine incida bueno hay más en el Madrid están maravillado todos con Brahim Díaz realmente lo único potable de verdad el partido ayer en Getafe a Zidane le encanta Brain vamos que está enamorado desde el desde la primera semana de tratamiento que subiría como dijo ayer el propio Aubrey mes quedarse aunque sea como uno de los futbolistas que jueguen menos y que hoy por hoy no valora la opción de salir cedido el próximo curso lo cierto y lo decía ayer mi tocayo de nombre y apellido Álvaro Benito es que es de esos futbolistas diferentes que sabes que pueden hacer cosas diferentes fútbol de calle de pillo de esos que ahora mismo ya no se llevan tanto además hay noticia en la guerra del fútbol Rubiales Tebas otro más otro capítulo más ya sabes que este lunes Rubiales quiere aprobar la nueva Copa del Rey Supercopa de España Se trata de una absoluta revolución yo gesto Antón Meana buenas noches

Voz 0231 03:04 hola Álvaro qué tal buenas noches ya está haciendo la Liga presionar a los veinte clubes de Primera y Segunda que tienen voto en la asamblea de la Federación para que no vayan el lunes a Las Rozas noticia que acaba de confirmar la redacción de deportes de la cadena SER de la recomendación inicial para que el plantón fuera una medida de presión sea pasado a una guerra de mensajes que tiene a más de un presidente nervioso dudando cumplo voy a Las Rozas o me quedo en casa para que no se enfade Javier Tebas la Federación dice que si no van luego que van a querer impugnar ampliamos más tarde pero

Voz 0867 03:39 ejemplo el Atlético de Madrid

Voz 0231 03:41 que el otro día dijo no ya ha dicho sí a la federación a esta Supercopa recordemos que el voto el próximo lunes será a mano alzada

Voz 1284 03:50 no es cuestión baladí insisto este lunes pretende Rubiales en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol aprobar el nuevo modelo de la Supercopa de España de la Copa del Rey que no son tonterías e insisto lo de la Copa del Rey sería que se jugara todo a partido único hasta las semifinales que sería evidentemente la final a partido único no son tonterías eh la noticia que nos ha contado Antón Meana es bastante importante después también concretaremos que igual estás pensando hay votan todos los clubes de Primera de Segunda no algunos y otros no algunos están en la sombra del fútbol y otros en Sevilla en la Sevilla bética en el Betis han ratificado a Quique Setién no es muy habitual que ese ratifica un entrenador con contrato en vigor hasta junio del año dos mil veinte

Voz 0749 04:30 y es normal que debía

Voz 1284 04:33 la voz alguna vez presidentes directores deportivos y ratifiquen entrenador estamos confiando en él tal no sé qué pero es que a través de un comunicado el ocho y el Betis eso denota la realidad que ha habido muchas dudas muchas reuniones desde la derrota ante el Levante y que incluso se ha hablado con los capitanes del Betis de este asunto se queda pero por el momento el lunes además hay un Betis Espanyol cómo va a recibir el Villamarín a Setién qué pasaría si en el minuto treinta va perdiendo cero uno el Betis pues buena pregunta de todos modos bien área la afición bética en tener memoria la victoria del Bernabéu del año pasado la victoria en el Camp Nou este año seguramente uno de los partidos con los que el aficionado en general se quede de este curso las semifinales de Copa del Rey y haberse convertido en el abanderado de un fútbol en peligro de extinción de podrá gustar más o menos pero en peligro de extinción habrá cometido errores seguro pero tampoco se merece seguramente tanta crítica total hace no tanto el Betis estaba en Segunda División marcadores de este viernes en Segunda División Numancia uno deportados en Inglaterra Liverpool cinco cero en la Euroliga Baskonia eliminado el Barça jugará el quinto partido el miércoles a las siete y media ante el Anadolu Efes en Estambul de hecho ya tenemos semifinal conformada Real Madrid CSKA de Moscú en fútbol sala un día horroroso en la Final Four porque se han quedado fuera el Movistar Inter el Barcelona once y treinta y cinco diez y treinta y cinco canarios estamos aquí hasta la una y media de la madrugada y como decíamos antes en menos de media hora se cierra la campaña electoral

Voz 2 05:57 dice con otro cosas no felices dos tres

Voz 0867 06:06 sí es que ahora con our renting un pueblo compartida

Voz 3 06:09 con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta saquen renting consulta condiciones en un punto en lo has en montó rapto

Voz 1284 06:21 Folch a y Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo a partir de las tres de la tarde y el domingo también pero este domingo acciones desde las ocho menos diez este domingo habrá como suele ser habitual programación especial en la Cadena Ser con Pepa Bueno al frente y sabremos qué sucede en dos mil once en hablar de política porque lo estás pensando pero sí de una imagen que ha recorrido España esta semana la de mucha gente que quería votar y se encontraba con unas colas enormes tremendas lo nunca visto tú igual preguntado hilos deportistas votan quiero decir os alto nivel los futbolistas pero deportista también es un tenista es un atleta es un nadador es un marchador tienen más facilidades para votar más menos se les exime de ser presidente o presidenta de una mesa electoral por jugar hoy la Cadena Ser le ha preguntado a Rafa Nadal Pereiro si yo llevo

Voz 1774 07:09 no entiendo la dificultad para tener la seguridad de todos pero sí que es un mecanismo bastante complicada para los que muchas veces no sabemos muy bien dónde vamos a estar es algo difícil yo tuve la suerte de que en el momento que tengan el favor de poderme enviar las papeletas aquí a correos eh a la oficina de Correos ya que ir a Barcelona y lo podéis hacer el creo que fue el martes que puede ir a recogerlas Si igualdad interesado evidentemente yo estoy como cualquier ciudadano ya seguido los debates estallido toda la actualidad evidentemente son unas elecciones

Voz 1284 07:37 importantes para para el futuro de nuestro país estamos

Voz 1774 07:40 en un momento importante y las cosas se tienen que hacer con con cabeza para para ver lo que lo que nos conviene más para para el futuro

Voz 1284 07:47 vamos a tomar el pulso con varios opiniones diferentes y que con ellas podamos construir un poco el relato

Voz 0749 07:52 eh y está por ahí Jordi

Voz 1284 07:55 Samar eh Se dedica a la vela tiene veinticinco años

Voz 0867 07:58 creo que nos escucha desde Italia hola Jordi muy buenas está por ahí Javier Hernanz piragüista

Voz 1284 08:05 ahí seis años hola Javi

Voz 0867 08:07 hola buenas noches está Álvaro Martín macha marchador que además creo que nos escucha desde Francia hola Álvaro

Voz 4 08:13 hola buenas noches y está por ahí también María Rey

Voz 0867 08:15 pena que es jugadora del Alhama que es un equipo que pelea para subir a la Primera División femenina de fútbol hola María Oña buenas noches ya enseguida mis incorpora Roberto Bautista tenista de

Voz 1906 08:26 de treinta y un años Jordi tu caso en concreto cuáles han podido

Voz 1284 08:32 dar al final o no

Voz 1185 08:34 bueno enfilando no saberlo

Voz 5 08:36 ha sido mi caso también no es un caso fácil estamos compitiendo en Italia hizo

Voz 6 08:42 todos sube en España dos días muy bien la verdad

Voz 7 08:48 eh bueno aunque aunque sí que

Voz 6 08:52 es la verdad es que el voto es muy importante pero tampoco es que de al final tenemos como cualquier deportista que a sólo dos días en casa

Voz 0867 09:03 os estuviste que habías estuviste en casa

Voz 6 09:07 estuve el miércoles

Voz 1284 09:10 Martes martes y miércoles fuiste a una delegación de Correos o pedirle a alguien que fuese

Voz 6 09:15 bueno había pedido a a mi madre a ver si hay mientras estaba en Italia percibe podría ayudar un poco con todas las gestiones vivir muy bueno estuvo ahí peleando pero pero ya me dijo que que no lo ponían fácil además ya mi novia qué bueno está bien me es de Granada pero está empadronada en Canarias también tenía el mismo problema estaba pidiendo el voto por correo y hay por algún motivo extraño se lo denegaron bueno ya bien no

Voz 8 09:50 pero el panorama ahí canción sólo tenía dos días en casa

Voz 4 09:54 la verdad es que que también desistió un poco y Javier

Voz 0867 09:58 vuestro caso me han contado es absolutamente tremendo tu fiesta correos pero hace ya mucho tiempo hola a ver vídeo a ahora sí digo que tu caso fue me han especialmente cruel porque tu fuerza correoso hace ya mucho tiempo

Voz 9 10:17 sí sí yo además que en el en el equipo somos bastante activos políticamente todos a la hora de opinar

Voz 1185 10:22 sí bueno pero sí que es cierto que siempre estamos hablando de un tema nos hace mucha ilusión a todos pues ejercer nuestro derecho a voto oí unos plazos pues me parece que abre como el cinco de marzo y él lo Marcelo uno de nosotros ya fue de por ejemplo fui el dieciséis de marzo

Voz 0867 10:39 sí sí contaba pues que me fuera

Voz 1185 10:42 en la concentración de Madrid y estamos concentrados en Madrid a teníamos a Orense y hasta un mes después hasta el veintidós de American los sentidos estamos a Orense todos algunos recoger de Correos el departamento de nuestro el domicilio creemos cargado de unos lo enviaran no pudimos recoger ninguno

Voz 0867 10:59 pues lo lo perdiste el veintiséis de marzo te llegaron las papeletas hasta un mes después

Voz 1185 11:05 no y hubo algún compañero que lo once fue hacer una gestión a correr el plazo abierto de la voy a solicitar otra desde el once de marzo hasta el veintidós de Madrid un Messi diez días después no no sabía lo que no contamos era que no fueran a llegar a la semana de la votación las contamos saben irnos todos los sobres por aquí

Voz 10 11:23 qué habéis pedido algún tipo de explicación porque claro Stiles esta semana estáis en Ourense claro no no podéis desplazados a Madrid

Voz 1185 11:30 no no que va que bueno no se puede explicar nadie y no del todo el caso pues cada uno intentará desplazarse a órganos apellido ya no se puede no lo tocas hubiéramos pensado desplazar en nuestra circunscripción el particular personal no pero en este caso es que todos contamos que no se veía a Madrid voto unos circunscribe ahí

Voz 0867 11:47 Vimos que está programada

Voz 1185 11:49 hacía un mes

Voz 0867 11:50 casi un mes ahora mismo ya tenéis absoluta

Voz 1284 11:53 gente imposible votar e ahora voy con con Álvaro también con con María con un caso un poquito distinto pero también hay Roberto Bautista tenista el número veintiuno de la ATP que tiene una historia también diferente o Robert buenas

Voz 0867 12:04 hola buenas dos podido votar

Voz 7 12:07 sí que me puedo decir que lo hoy faroles así agotar antes de antes de salir

Voz 1284 12:17 como laSexta claras votado por correo pero ha costado mucho

Voz 7 12:21 pues sí la verdad porque fui a Correos una vez ni debe los papeles y luego volví con los papeles rellena luego me enviaron un certificado a casa me pidieron el certificado a casa por la mañana y volví por tercera vez esta correos si me dijeron que digamos la opción de voto estaba en camino y el mismo día en que han estado votar por cuarta vez por fin pude J

Voz 1284 12:52 os a cuántas veces tuviste que ir a Correos en el último mes cuatro veces

Voz 11 12:56 bueno cuando regrese cuatro veces

Voz 0867 12:59 en fin te había pasado alguna vez antes que queriendo quitar porque tu tu tu llevas toda la vida viajando supongo

Voz 7 13:05 el de supongo que si hubiese lo hubiese hecho más de una vez nos hubiese tenido que no

Voz 8 13:12 lo ha dicho no supo supongo

Voz 7 13:15 de la novatada

Voz 0867 13:17 otro seguramente los trámites deberían ser más ágiles

Voz 7 13:22 seguramente debería de ser más fácil no hoy en día con la tecnología que yo creo que se seguro que hay otras maneras de hacerlo más rápido

Voz 0867 13:30 otro ejemplo Le Roberto Bautista que no son la gente

Voz 1284 13:33 efectivamente feliz viaje a Munich mucha suerte

Voz 0231 13:36 sí

Voz 1284 13:37 muchas gracias Álvaro tu caso cuál es tú has podido votar al final o no

Voz 5 13:42 pues la verdad es que no me

Voz 1185 13:45 te estoy escuchando a los compañeros que como poseído o algo parecido pasa aquí a mi sí criticaron la papeleta como siempre estamos viajando por ahí cinco concretos llegó el aviso lo he llegado yo simplemente fui con el aviso llega el único día que podía recoger la papeleta que era un sol de Semana Santa y me encontré con la oficina correo infernal a los oyentes

Voz 0867 14:03 eso de aplicables veinte las oficinas

Voz 10 14:06 Correos abren los sábados por la mañana

Voz 1185 14:09 exacto entonces yo me quede mosqueo porque además es era mi único día para poder votar porque al día siguiente tenía aquella Francia donde ahora impulse una incidencia correos pero correos siempre precoz texto distinto que que te pedían perdón pero únicamente que me tenía que haber ido a otra oficina

Voz 0867 14:28 correr sí pero en otra oficina de Correa

Voz 0691 14:31 a las papeletas ahí que quiero decir sólo podías ir a esa

Voz 9 14:34 no

Voz 1185 14:35 esas proyecto tenía un día para votar por correo que era ese sábado a hacer en la oficina inexplicablemente que todavía no votado la respuesta de por qué bueno pues me quedo con el cabreo de que como todos los deportistas también son ciudadanos que ocurriría votar que muy importante

Voz 4 14:52 explicado que la oficina que me tocaba a mí ese día estaba cerrada poder votar

Voz 1284 14:57 en

Voz 10 14:58 Álvaro desde Francia Jordi de Italia Roberto Bautista que le ha costado muchísimo y que mañana se va a Alemania tiene que jugar un un torneo Jordi a ti te da rabia todo lo que ha pasado

Voz 6 15:11 tampoco me sorprende mucho la verdad

Voz 0264 15:15 lo había intentado ya otras veces pero bueno no no no no era

Voz 6 15:19 era la primera vez que lo intentaba por correo oí bueno pero será la última es bueno espero que que en un futuro pues así como la declaración de la renta pues ponen muchas facilidades para parar al tema de votar por correo bueno también puede hacer más sencilla no que

Voz 10 15:43 qué ha de hacerlo Javier tú has sentido impotencia que que dices que habléis mucho de política entre los entonces los piragüistas entre el grupo porque no sólo eres tú no sino todo el equipo los seis que os habéis encontrado en esta situación

Voz 1185 15:56 todo el equipo que sí estaba en unas porque los del otro estoy o no te gusta mucho saber la actualidad política bueno pues son bastante activos irascible ajustando cosa ejercer el derecho a la verdad que nos quedábamos todos un poco chafado porque bueno pues es ilusionar al final formas parte el sistema formas parte de la opinión es una decisión muy importante y es lo que dice compañero que al final si te ponen facilidades para recaudar y que ponen poco facilidades para para dejarte

Voz 9 16:22 el derecho que tenemos como ciudadanos

Voz 1185 16:25 una cosa ya solamente si no solamente

Voz 8 16:27 el pero espero fuera de España que

Voz 1185 16:30 a estos fuera de España por ejemplo en los países latinos que hay un montón de españoles que estaban en llegar a los ateos países India hay países en los que hay catorce mil españoles votan trescientos a cuatrocientos por la cantidad de problemas que les ponen para poder votar la final se vuelven locos el capitán ninguno tal entonces estamos haciendo es limitar muchas este derecho a voto para para tal

Voz 0867 16:51 los los cuatro no no somos cuarto pero sí que sí

Voz 1185 16:53 el que luego dicen que hay un porcentaje muy muy bajo de participación en la votación pero es que es normal porque al final en vez de facilitar el voto de los exámenes poniendo trabas Si

Voz 12 17:04 pues dejándolo para la gente que es posible

Voz 1185 17:07 haces o que en este caso tiene más tiempo libre nuestro tiempo libre tenemos el justo si viajas a competir fuera más

Voz 10 17:13 pues yo creo que quedó bastante claro me voy a quedar con María que es un caso un poquito diferente pero Javier Hernanz le Roberto Bautista Jordi Samar y el de el de Álvaro Martín que con esto no queremos con perdón echar toda la mierda a los a los bien que trabajan en Correos muchísimo menos pero sí es cierto que este podría haber organizado de mejor manera y a Álvaro Jordi Javier que tengáis mucha suerte en vuestros próximos objetivos ya se queja Alberto estabas en Ourense I B de concentración Jordi tú en Italia Álvaro en Francia así que nada hasta la próxima chicos muchas gracias

Voz 0867 17:45 buenas noches y me voy a quedar con María Requena María sigue por ahí verdad este que años tienes veintitrés veintitrés años juegas en El Alhama que es un equipo murciano no vale tu problema cuál es

Voz 4 18:02 pues mi problema es que yo soy valenciana Ike me notificaron Ac2 crece mona que tenía que estar en la mesa electoral de mi de mi pueblo

Voz 0867 18:12 lo estás empadronado allí no qué pueblo es más pequeño pueblo era ella

Voz 10 18:18 más en lo que sería la segunda división del fútbol femenino

Voz 0867 18:21 correcto en tienes que ser

Voz 10 18:24 suplente en una mesa electoral Iosu beige este fin de semana curiosamente un partido importantísimo para el ascenso a la Primera División a Iberdrola

Voz 4 18:32 claro es que sea un pequeño equipo como es el Alabama siglas ya clasificado para

Voz 1185 18:38 Juárez y va para subir a Primera División

Voz 4 18:41 injusto me coincidió que no sabíamos no se habían claras las fichas para cuando se iba a jugar aquí cuando nos clasificamos dijeron no se juega el domingo veintiocho yo me quedé un poco en plan de nosotras no sé si voy a poder estar

Voz 10 18:55 porque tú al principio cuando no sabía que se iba a disputar el partido el domingo porque los hubiese sido lo sábado pues habría dado tiempo y no intentase cambiarlo lo recurrirse

Voz 4 19:04 no se puedes porque cuando a ti te notifica antes creo que son siete días para justificar alegar que no puedes ir a a lo puedes asistir entonces cuando a mí me lo explicaron yo no tenía ni idea de ir fechas ni siquiera el equipo tenía certificado iban íbamos a jugar el play off así que fue un poco

Voz 10 19:23 así que evidentemente no lo recurrió y lo ha intentado modificar una vez que el horario del partido no

Voz 4 19:30 no es que realmente no se puede hacer nada porque osea a la mesa electoral tengo que Edicions y a las ocho de la mañana y dejar esperar que mi precedentes de presente para yo a las cinco de la tarde estaré Murcia para jugar el partido

Voz 0867 19:44 que hay poco cuanto a ir

Voz 10 19:46 Murcia un par de horas

Voz 4 19:48 dos horas muerta

Voz 1284 19:52 estamos hablando de

Voz 10 19:54 a ver te el ascenso a la Primera División del fútbol femenino eternos cualquier tontería pero tú crees que esto se hubiese sucedido con algún futbolista de Primera División

Voz 4 20:03 no no hubiese cosa directamente yo supongo que sólo por nombre por porque claro a quién se va a perder en primera división el partido por acudir a una mesa electoral no lo justificarían creo yo de cualquier forma

Voz 10 20:22 María pues que aparezca el titular Iker recorre esas casi tres lingote para estar disponible para el partido está a la convocatoria no por si acaso

Voz 0867 20:33 muchísima suerte Un beso adiós María muchas gracias

Voz 1038 20:36 hasta luego nos vamos a ir enseguida con la noticia

Voz 1284 20:39 abierto el Atlético de Madrid que ha contado Miguel Martín

Voz 1038 20:42 también con lo que nos ha contado Antón Meana con la fiesta mañana del Val

Voz 1284 20:45 eso sí siempre y cuando eh

Voz 1038 20:48 logré campeonato porque aquí también al fin final cabo juega contra un equipo como es el como sea

Voz 1284 20:51 ante pero Paco Grande muy buenas Álvaro buenas noches otros ejemplos

Voz 1576 20:54 sí tenemos otros ejemplos otros casos como por ejemplo el le Fernando Almarza que este fin de semana disputa la prueba

Voz 0691 21:00 va de la serie mundial de triatlón en la isla de ver

Voz 1576 21:03 dudas viene además de hacer la prueba de Nueva Zelanda ya pasado bastantes días fuera de España en las últimas semanas no han podido votar como tampoco ha podido hacerlo nadie de su equipo ni entrenadores ni fisioterapeutas por ejemplo también tenemos los casos de varios futbolistas españoles en Asia que están disputando la segunda competición continental lo que sería la Europa League como por ejemplo Alba los lo que directamente ha desistido de intentar votar por correo porque ya tiene experiencia de otros años que los que le han puesto muchas dificultades no ha podido votar pero todo no iba a ser malo y tenemos un caso en Japón que es el de Bruno García seleccionador de Japón de fútbol sala que nos cuenta que votó sin ningún problema en la embajada española en Tokio nos dice literalmente votar en Japón es más fácil que hacerlo por correo en España desde alguna localidad España

Voz 10 21:48 así que un ejemplo que en el que le ha ido bien

Voz 1038 21:50 ha votado sin ningún tipo de problema gracias Paco hemos cumplido no Palacio hemos Junqueras ya

Voz 1284 21:57 incitaba a partir de las doce reflexionamos

Voz 1038 22:00 todo el domingo votar a ver Palacio qué nos cuentas por ver una pregunta para ti y para todos los oyentes de El Larguero de Carrusel

Voz 1284 22:06 sí de la Cadena SER diez eres

Voz 1038 22:08 que más sabe de la UEFA Champions League

Voz 0501 22:10 no yo creo que no pero seguro que no

Voz 1038 22:13 muchos de nuestros Llorente si eso sí pues entonces te estamos buscando porque Mastercard patrocinador oficial de la UEFA Champions League Ica Roussel estamos organizando el torneo definitivo apunta te en Cadena Ser punto com ahí en nuestra página web Cadena Ser punto com donde elegiremos a los dieciséis concursantes

Voz 13 22:30 Irán enfrentando entre sí en directo los domingos en Carrusel deportivo hasta que sólo quede uno el ganador se va a llevar dos entradas para la gran final del Wanda Metropolitano participa comienza algo Price

Voz 14 22:48 con veinte solo corres para salir de clase pero a partir de los treinta que apuntan a una maratón hiciese Nueva York dejó estás en tu mejor momento llega el edición equipado con todo para tenerlo todo no lo dejes escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 15 23:08 bien

Voz 3 23:13 en Instagram arropa el larguero Face

Voz 2 23:16 como punto com barra El Larguero suscribe

Voz 3 23:18 eh al canal de Youtube

Voz 0867 23:23 también nos tenemos poco que intentar quitar

Voz 16 23:25 esa idea clásica esa visión fetichista sobre todo de la gomina fundada en el látex se me lo practicamos hemos de a pie pues más normales que se puede dominar a muchos nos gusta hacerlas y si puede dominar hasta en pijama de Mi intención es aprender más practicar mejor experimentar de eso se trata en nuestra cita de la noche de los viernes al sábado a las cuatro de la madrugada

Voz 17 23:50 una hora golfa para golpear incluso nada convencional que en Contigo Dentro Celia Blanco

Voz 2 24:03 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 18 24:07 los ciclos introducirlo euritos de broma rollo que lo último que muy buenas críticas

Voz 2 24:14 a sus vosotros Vega cambiamos de tema los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de ya un programa en el que puede pasar de todo cadenas

Voz 1284 24:29 SER

Voz 2 24:30 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica solo

Voz 1284 24:47 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 19 24:52 Toni Garrido Cadena SER cuenta con las vas lo que pasa

Voz 2 25:14 después de un año organizando todos sus amigos para darle una sola

Voz 20 25:18 presa de recopilar cientos de fotos para el vídeo emotivo incluso de personalizar le queda ya poco injusto empieza la fiesta te suelta a pero tú te quedas mamá

Voz 2 25:30 has preguntado si ser madre compensa compensa el cinco de mayo extra día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho once El Larguero con Álvaro Benito

Voz 1038 25:48 con Borja González que hace que esos une perfectamente cuando son las doce menos cinco a las once en Canarias estamos aquí a la una y media de la madrugada después nos vamos a dar una

Voz 1284 25:56 de cita en plan telegrama por Barcelona Vitoria ir al Mati en Kazajstán porque han ido día ha sido un poquito más de sinsabores otra cosa

Voz 1038 26:04 era como en baloncesto fluido con las palabras de

Voz 1284 26:07 Ercina tan que es el entrenador del Anadolu Efes y ha pedido frente al Barça y ha dicho al término del partido ni los Warriors hubieran ganado hoy

Voz 1038 26:14 en el Palau Blaugrana es decir que se ha quejado de la actuación arbitral está por ahí Miguel Martín Talavera hola la muy buenas

Voz 1576 26:20 tal Álvaro como está buenas noches y el Manchester City que era Rodrigo

Voz 1038 26:23 el primer ya casi casi a toda costa

Voz 1576 26:25 sí sí eh lo contábamos esta tarde buena Rodrigo yo creo que lo quiere media Europa o medio mundo es un jugador que ha crecido de forma exponencial de una forma brutal ya hizo una gran grandes temporadas en el Villarreal pero bueno había que medirla en un equipo grande como es el Atlético de Madrid y con más aspiraciones y la verdad que ha estado sobresaliente yo creo recuerdo muy pocos fichajes de la era Diego Pablo Simeone que en tan poco tiempo

Voz 1284 26:53 se hayan adaptado lo decía el mismo técnico esta

Voz 1576 26:55 en rueda de prensa tan rápido como lo ha hecho Rodrigo evidentemente joven tendrá que ocurrir cosas pero es un jugador absolutamente apetecible ahí es lo que contábamos esta tarde uno de esos clubes de medio mundo de los mejores que en a Rodrigo es el Manchester City Pep Guardiola está obsesionado podemos decir con el futbolista entiende que es la pieza que le falta a su City para reinar en Europa para hacer todavía las cosas más importantes ya ha dado la orden a dirección deportiva de él

Voz 1284 27:24 del equipo citizen para que haga todo lo poco

Voz 1576 27:26 sí y lo imposible para intentar fichar a al medio centro del Atlético de Madrid como te digo ya sabes que Rodrigo firmó el año pasado de Madrid tiene setenta millones de cláusula de rescisión y el City estaría dispuesto a pagar por supuesto la cláusula de rescisión el del mediocentro madrileño por lo tanto vamos a ver cómo cubana evolución de los acontecimientos ha dado la orden me imagino que ya se pondrá toda la maquinaria en marcha a partir de ahí veremos lo loco ocurre con Rodrigo que está muy centrado en el Atlético de Madrid que su prioridad a día de hoy sigue siendo el Atlético de Madrid que está muy centrado en terminar la la temporada ir hasta que no termine esta bueno pues mima

Voz 0749 28:12 sino que si el City y si no lo ha hecho

Voz 1576 28:15 eso irá la próxima

Voz 0691 28:18 más en las próximas fechas S

Voz 1576 28:20 CIDE a a contactar con con el Atlético maldito con el jugador pues lo que tiene que hacer es saber que esperar a final de temporada porque no quiere desviar la atención para nada Rodrigo de su trabajo y a partir de ahí su prioridad sigue siendo la de Madrid

Voz 1038 28:34 la verdad que ha caído de pie el club está feliz está contento

Voz 1576 28:37 yo siempre escucharía primero el club rojiblanco más allá de de lo las

Voz 1038 28:42 puertas que puedan llegar al término de la temporada

Voz 1576 28:45 por el jugador del Atlético de Madrid pero como te digo la obsesión de Guardiola

Voz 1284 28:49 a los setenta millones de euros que ese es otro asunto las cláusulas tan bajas que hay en el Atlético de Madrid más en tal y como se mueve ahora mismo en el mundo del fútbol habré Gustavo López hola vos hola qué tal muy buenas si se va a un estropicio importante eh

Voz 0749 29:05 es un jugador muy importante de que yo es titular indiscutible practicamente sabe que tiene un margen de mejora también muy bueno el Cholo sabe sacarle rendimiento a jugadores para él es una pieza fundamental pero bueno se fue Lucas también se fue en su momento Diego Rivas las también hubo un momento en el cual convivió sin sin Diego Costa tendrá que asumirlo si se tiene que ir ahora bien seguimos viendo que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone y su cuerpo técnico revaloriza no sólo a la entidad sino también al propio futbolista y eso también hay hay que valer

Voz 1284 29:40 hay algo si talaverano por añadir

Voz 1576 29:42 a Rodrigo no no ha hablado con el con el City está centrado en su trabajo en el Atlético de Madrid la postura es muy clara

Voz 21 29:51 cuentan con el jugador van a apostar por el jugador

Voz 1576 29:54 al final de la temporada tienen una reunión con el juez

Voz 21 29:56 por seguramente para mejorarlo claro

Voz 1576 29:59 sí está claro el el contrato y subirles acoso a que tú hablabas por lo tanto no habrá negociación posible quiero decir o

Voz 1284 30:06 la aussie al final llega al City

Voz 1576 30:09 en su día cuando hable con con todas las partes accede a Parra cláusula rescisión

Voz 0691 30:14 paga será la única forma de ser de Atlético de Madrid porque

Voz 1576 30:17 conjunto rojiblanco cuenta con Rodrigo para para sí

Voz 1038 30:20 el futuro porque sí que le van a tener

Voz 1284 30:22 sobre la pasta base al final le convencen lo voy a comer

Voz 0749 30:25 está esto es donde va a querer jugar el jugador y eso siempre pasó pasa y pasará va depende donde quiera jugar Rodrigo en el Atlético de Madrid

Voz 0264 30:35 con una mejora de contrato por supuesto con una subida de cláusula con que el esté a gusto a nivel contra actual a nivel económico

Voz 0749 30:42 qué se siente importante como se sigue sintiendo sino si él quiere emigrar como le pasó a Lucas en su momento ahora mismo con el Bayern será entonces el

Voz 1038 30:52 jugador siempre juega donde él quiere jugar y dónde

Voz 0749 30:55 él piensa que puede crecer futbolísticamente y económicamente esa realidad del fútbol ahora mismo

Voz 1284 31:00 hay algún medio centro joven por ese dinero que pueda ser mejor que Rodrigo quiero decir setenta millones de euros después de un año en el Atlético de marear jugando los grandes partidos sólo veintidós

Voz 0749 31:09 el año para mí es una cláusula baja esa realidad pero también es verdad que apostó el Atlético de Madrid por él creyó conveniente que había que apostar Illa cláusula era puesta ahí es un muy buen dinero para Atlético Madrid nadie sabía cómo iba a responder Rodrigo ha respondido muy bien también es verdad que el Cholo leyó su oportunidad en un equipo sabiendo de de los registro que tiene el Cholo Simeone a nivel defensivo y a nivel ofensivo que también ha crecido muchísimo y creo que el City dieciséis lleva a Rodrigo se lleva una joya no hay en el mercado alguien como Rodrigo

Voz 1284 31:46 el anónimo de esa llega cálida

Voz 0749 31:49 sí efectivamente es que se reúne la tres cosas reúne la calidad reúne la juventud reúne una cláusula para lo que se está manejando en el mercado económico eh

Voz 1284 32:01 la tala esto es lo que hay pero a la gente le llama la atención no me circunscribo al caso de Rodrigo de las cláusulas tan bajas que hay en el Atlético de Madrid y lo comentábamos un poquito el sábado la semana pasada pero por falta de tiempo lo tuvimos que cortar eh un caso por ejemplo el de Jan Oblak que sí es cierto ha renovado pero la cláusula subido de a ciento veinte pocos gran cosa sí

Voz 1576 32:25 con mucho sufrimiento del club baja para esos veinte millones de euros las circunstancias del mercado son lo que son quiero decir lo hemos visto y lo hablamos el otro día también con con Kiko el este de las cláusulas el mercado ha cambiado ha cambiado han entrado

Voz 1284 32:40 lo dejé que es ha entrado

Voz 1576 32:43 potencial económico que por ejemplo en el caso Madrid Barça que antes se fijaban

Voz 1284 32:46 jugador y lo ficha van ahora no no no

Voz 1576 32:48 pueden hacer porque hay porque hay otros actores y porque ha cambiado el mercado en también ha cambiado Atlético Madrid que todavía están un peldaño más bajo que estos dos equipos y al final para poder competir tener los mejores jugadores pues hay veces que tienes que trabajar con cosas y en el caso de del esloveno como con os contó de la Cadena Ser la gran parte de la recta final de la negociación para el para

Voz 1284 33:11 por lo público porque se está todo en causa

Voz 1576 33:13 todo la la renovación hace bastantes semanas ha sido convencer al jugador y sobre todo a su agente que había que subir algo porque no iba a entender en en la gente los ácidos de Atlético de Madrid que se les subiera el sueldo que es ampliar el contrato pero que no se tocará la cláusula y al final accedió a esos ciento veinte millones de euros el Atlético de Madrid sabe que tiene que pagar un peaje si quiere tener grandes jugadores poder pelear con con los grandes del fútbol europeo para eso pues muchas veces sabe que los jugadores tienen la sartén por el mango

Voz 1284 33:44 les dijo cosas que ahora después nos cuenta pero fue a las novedades de cara al Atlético de Madrid Valladolid mañana el Atlético cada vez más cerca del campeonato pero es obvio que hay muchos equipos especialmente en Madrid donde ya son más noticia el futuro que el presente gracias Talavera gracias gustaba hasta mañana una buen Álvaro hasta luego Gustavo doce y cuatro once y cuatro en Canarias antes del Barça vamos a contar todas las claves de la más que posible fiesta de mañana veinte cuarenta y cinco Barça Levante lo contaremos en Carrusel y Antón Meana hola Antón otra vez hola qué tal cómo está muy buena ampliamos lo que hemos contado abriendo a las once y media de la noche a cerca de e insistimos una asamblea fundamental este próximo lunes fundamental porque cuando la gente nos nos oye hablar en Antón de estos líos de Tebas de Rubiales de Italia desguace lo es muy importante

Voz 0231 34:29 muy muy importante tan importante como que la asamblea de la Federación es el órgano de máximo poder del fútbol español están representados todos los estamentos del fútbol español es como si fuera el Congreso de los Diputados Il la representación la forman ciento cuarenta las personas están representados los clubes profesionales los amateur los árbitros futbolistas de Primera y Segunda jugadores que compatibilizan el fútbol como un trabajo Shi muchísima gente representada todo el fútbol hice reúne el lunes para votar una serie de cambios es la misma gente que hace menos de un año votó a Ruiz a Luis Rubiales presidente por delante de Larrea es una asamblea que siempre tiene la duda

Voz 1576 35:11 sobre si porque está muy condicionada

Voz 0231 35:14 por el poder que tiene cara presidente ve territorial en su comunidad autónoma pero lo cierto es que de los ciento cuarenta personas que votan Álvaro veinte son clubes de Primera y Segunda ahí está la noticia

Voz 1284 35:27 ahí está la noticia es lo que hemos juntado a las once y media de la noche que que es que la Liga intenta que no vayan estos clubes bueno estos clubes que caras dicho veinte somete entre Primera y Segunda haya unos por ejemplo el Barça al Atlético de Madrid están el Madrid no

Voz 0231 35:40 el Madrid no da hay una serie de clubes que están representados otros no Ibai el otro día ser

Voz 1284 35:45 el unieron todos los clubes de Primera y Segunda Ésa fue

Voz 0231 35:48 la Asamblea de la Liga una asamblea que no tienen ningún tipo de validez legal es decir no

Voz 1906 35:52 no vale para nada que el otro día votaran

Voz 0231 35:54 que no delante de Tebas está muy bien vale para que la liga lo sepa pero es más una consulta informativa digamos que no es un referéndum vinculante ahora que estamos de campaña electoral es algo informativo puro y duro lo del próximo lunes es lo que vale y da igual que los veinte clubes de Primera por ejemplo y de segunda a votar que no si los veinte clubes de la Liga votan que no que quiero verlo Si el otro saca a Rubiales saca la Asamblea con mayoría absoluta o como diría a simple da igual ya no no es fundamental el voto de los clubes y es una pelea bastante bastante grande recordemos que por ejemplo los clubes que tienen derecho a votar en la asamblea del próximo lunes son el Depor el Eibar el Alavés el Español el Villarreal el Betis el Málaga Las Palmas Atlético de Madrid Barça Celta Girona Numancia Cádiz Valladolid Zaragoza Huesca Almería Lugo Alcorcón pues bien a estos veinte equipos la Liga les está presionando para que no vayan a la Asamblea no vaya directamente que no habrá que dejen su butaca vacía y que eso sirva como medida de presión si no asisten cree la Liga que se mostrará de manera aclara que el fútbol profesional está en contra de la reforma para el fútbol profesional que propone el presidente Luis Rubiales que recordemos para la gente que aparezca ahora en esto de la Federación y la Liga Rubiales quiere Supercopa a partir del año que viene en formato Final Four fuera de España primero de la Liga segundo de la Liga I de la Copa II de la Copa la próxima Copa del Rey a partido único desde el principio con clubes de regional de tercera de segunda B de Segunda I de primera todo a partido único excepto las semifinales que serían

Voz 1284 37:38 es decir una revolución absoluta cuando muchas veces hemos escuchado a gente decir no porque la Copa del Rey es un aburrimiento dieciseisavos octavos de final a doble vuelta no interesa a nadie bajo aforo tan esto es una revolución por completo puede haber gente que esté más o menos de acuerdo con una cosa con otra pronunció conozco lo debatimos el otro día la redacción gente que está a favor de la de la Copa del Rey no tanto con lo de la Supercopa España para que al fin y al cabo es importante que sepan oyente que eh aquí quién decide la Asamblea del fútbol de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol no la Liga y que hay veinte clubes que están en la asamblea de este próximo lunes hay un total de ciento cuarenta votos es decir veinte de ciento cuarenta de los que tú has dicho por cierto ocho de Segunda División hice hace más de primera división

Voz 0231 38:22 hay que dar varias claves acerca de la Asamblea por ejemplo en la Asamblea se vota a mano alzada no se vota en secreto se vota a mano alzada por eso Tebas no quiere que los clubes vayan porque el otro día el enseñó músculo diciendo que todos los clubes de Primera y Segunda excepto tres estaban en contra de la reforma Rubiales que pasa que si el próximo lunes van votan a mano alzada y alguno cambia su voto pues quedará como debilitada la imagen de Javier Tebas a la Cadena Ser Le cono está que el Atlético de Madrid que viendo las cuentas del otro día tuvo que votar que no a la reforma el miércoles ante Tebas ya le ha dicho al Atlético de Madrid a la Federación que están a favor del formato de la Supercopa y que van a votar que sí el próximo lunes los desviarlo

Voz 1284 39:12 qué cambia cambia de opinión al Atlético de Madrid o la Liga y ahora dice otra

Voz 0231 39:16 pero pero es que eso le va a pasar a mucha gente de ahí la presión de Javier Tebas que hoy también ha visto como un club de los potentes el Valencia ha sacado un comunicado a primera hora de la mañana diciendo que están en contra de esta reforma y le han enviado un burofax a la Federación diciéndole que si aprueba el próximo lunes la nueva Supercopa que le afecta directamente al Valencia ellos se reservan emprender acciones legales dice el Valencia Álvaro que desde que se formó la pereza de campaña cuando se organizó calendario quedó estipulado que la próxima Supercopa la jugarían el campeón de Liga contra el campeón de Copa o en su defecto sí coincide el campeón de Liga y Copa el campeón de Liga con el subcampeón de Copa dice el Valencia que si la temporada comenzó con esas condiciones tú no puedes cambiarlo a mitad de temporada que podrá implantar la Supercopa si quieres para el año siguiente pero que esta Supercopa dice el Valencia tiene que jugarse con las condiciones con las que empezamos la temporada a mí tú me dijiste Rubiales que yo quedaba finalista de Copa del Rey iba a la Supercopa y la jugaba a dos partidos uno en mi estadio ahora no puedes decirme yo qué sé finalista oye no no tiene que jugar una semifinal en enero en el extranjero insiste clasifican luego jugar contra el Madrid contra el Barça contra el que sea la final por ponérselo Valencia se niega la Federación insiste que lo que diga la Asamblea es ley se pongan como se pongan que si lo vota la Asamblea el cambio estaba aprobado e insiste que el que no vaya luego no pretendía impugnar una asamblea a la que no ahí

Voz 1284 40:52 totalmente que por cierto andando en esto algo que lo traía cuando lo tratamos en el Larguero con Carreño con Toñi comían a también apuntaba Toño García que el Valencia era uno de los equipos que se había mostrado la Asamblea de la Liga más beligerante beligerante a favor de la Liga y en contra de la Federación Española de esta Iria de de Luis Rubiales y de la Federación junto a la Real Sociedad y el Rayo Vallecano con lo cual ha materializado lo que ya contamos hace unos días aquí en el Larguero seguramente la semana no seis una de las semanas más tensas cabida en esta guerra de Liga Federación Antón sí

Voz 0231 41:22 sí con mucha diferencia y queda bastante yo creo que intentando ser lo más justo posible y a modo de reflexión tú escuchas hablar a Javier Tebas a la gente de la Liga todo es negocio Industria dinero tú escuchas hablara Rubiales y a la gente de la federación te hablan de valores de fútbol modesto de reparto justo yo creo que la hora de la verdad en cuanto al discurso no hay color y por eso Rubiales va a arrasar la asamblea del lunes por eso este formato de Copa de Supercopa la nueva Liga de fútbol femenino va a arrasar es prácticamente imposible que de ciento cuarenta Rubiales no tenga ya un suelo asegurado de cien votos iba a comenzar el lío Javier Tebas no se va a quedar

Voz 1284 42:10 los brazos cruzados iba a pelear por esto

Voz 0231 42:12 que él considera suyo aunque no lo es hasta el último minuto

Voz 1284 42:16 y es que os llevamos informando desde hace mucho tiempo de todo esto has estado perfectamente informado en todos los programas de la Cadena SER y hoy te añadimos Antón Meana hay del equipo de deportes de la de la Cadena SER trabajo en equipo esta noticia tan importante que es que Javier Tebas está pidiendo esos clubes que no vayan a la asamblea del próximo lunes

Voz 0231 42:35 los clubes se sienten presionados y que no saben qué hacer si quedar bien con papá Rubiales

Voz 1284 42:40 va o con mamá Tebas y qué hago

Voz 0231 42:43 no voy enfado a Rubiales que realmente es el presidente del fútbol español it in cumplo mi compromiso de asistir a la Asamblea o me quedo en casa sino enfado a Tebas me parece raro que haya presidentes que estén tan tan presionados cuando estamos hablando simplemente de fútbol aunque ellos posiblemente no hablen de fútbol

Voz 1284 43:01 el dinero que queda dicho en seguida estoy con en Barcelona he consigue Rodríguez de Jiménez con Adriá Albets solos todos los detalles de la más que probable fiesta de mañana si el Barça es campeón pero es algo más que contar de estos líos federativos y más

Voz 0231 43:14 te voy a dar dos cosas muy rápidas ha salido publicado hablado mucho durante el día del supuesto reparto de dinero de cara a la próxima Supercopa cuanto ingresarían Barça Madrid Valencia y Atlético las cifras que han salido no son ciertas no son correctas según una interpretación una estimación que hace la Federación Ike sea malinterpretado lo que es cierto es que el caché que tienen el Madrid y el Barça hacen que la competición tenga más valor económico que la juegue en Madrid y Barça hace que un país extranjero Álvaro te pague treinta en vez de quince Si la Supercopa la jugaran con todo el respeto del mundo cuatro equipos de Primera división que no son Madrid Barça la Supercopa valdría diez como la juega Madrid y Barça

Voz 1284 44:01 la misma competición cuesta treinta