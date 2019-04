SER Consumidor: Los menús infantiles (28/04/2019)

Voz 1 00:00 en

hace ahora seis años un incendio devoró el edificio Rana Plaza en Bangladesh allí muchos fabricantes de ropa muchas marcas de prestigio también españolas hacían sus pantalones camisas faldas y camisetas a precios de miseria la mía más ropa por la que luego pagábamos mucho más incluso a precio de oro hubo mil ciento veintisiete muertos hice firmó un pacto para cambiar las cosas no a la explotación no a los sueldos de miseria Hinault a las malas condiciones de trabajo hasta se pretendió que los consumidores dieran la espalda ciertas marcas para no dar cobijo a quiénes incluso propiciaban la explotación infantil seis años después que ha cambiado hay menos explotación sí han mejorado algo los salarios sí aunque no siempre pero cuántos de nosotros hemos cambiado nuestros hábitos cuantos hemos dejado de compra ropa de procedencia sospechosa cuántas marcas cumplen de verdad todo lo que prometieron cuando se hundió el Dana

buenos días bienvenidos gracias por acompañarnos en un día también especial para todos nosotros para todos ustedes porque es el día de elecciones e hoy nos llaman a las urnas en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Carlos Higueras

Voz 1674 02:29 ya funciona con éxito en Francia hay nuestros ganaderos la quieren implantar aquí ya va de leche de consumidores

Voz 7 02:36 el hecho de que los precios no cubran los costes de producción hace que no haya un reparto del valor añadido realmente este este proyecto

Voz 1674 02:46 puede posibilitar muchos cambio hablaremos de los créditos usura hasta un ciento cincuenta y un por ciento de interés en Baleares han comenzado a plantarles cara de verdad nos planteamos una duda hay que acabar con los llamados menús infantiles pediatras y dietistas nutricionistas están a favor

Voz 8 03:06 la oferta de menús Antich no debe ser todos los pitos

Voz 1781 03:09 a cuánto más de tener una cosa equilibrada

Voz 1674 03:12 el colectivo que defiende a las personas mayores que están en residencias analizarán los problemas que sufren contarán sus reivindicaciones y si alguien no le gusta atender a nuestros mayores que se dedique a hacer otra cosa distinta nuestro desde consumo conoceremos el humorista que que como consumir

Voz 0927 03:33 lo coges la fruta en la tienda con guantes no sin ellos a veces lo confieso a veces lo cojo con la propia Bolsa me hago un guante José recogiera el ataque al PP

Voz 1674 03:42 denuncias y consultas de los oyentes

Voz 0443 03:44 contra tiene un viaje para esta Semana Santa el pasado día cuatro de abril

Voz 9 03:47 con el empresa allí escribe una

Voz 1981 03:57 el Mundo Today personas que dicen Air Pat en vez de I Pat muy confundidas con el lanzamiento Dalai

Voz 1674 04:04 hoy en Ser Consumidor nos gusta mojar unos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas

Voz 10 04:14 las dos cuestiones que buen el bulto el amor estas el equipo Beevor no es buscamos

Voz 1674 04:19 esa gente con ideas totalmente diferentes

Voz 0927 04:22 me parece fatal dos céntimos cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 1674 04:25 eso sí siempre procuramos evitarle sustos

Voz 10 04:28 ha la víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear siempre

Voz 1981 04:35 buscamos las cosquillas a nuestros invitados Gary yo solamente unos doce euros pero noches es decir si anuales mensuales otras cinco minutos no lo sabe no lo

Voz 1674 04:44 pero ustedes creen que no los quieren un lujo para una economía que siguen en la SER Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora

Voz 0927 04:57 en Cadena Ser punto com y en nuestro

Voz 0927 05:03 la leche está presente en nuestras vidas cada día siempre que compramos casi siempre van en el carritos un tema a veces conflictivo bueno pues los agricultores han puesto en la mesa esta semana una iniciativa más que interesante

Voz 0927 05:19 Ana hais lo que no hola muy buenos días hola buenos días tú eres la directora de un iniciativa quién es el jefe que entendemos Lois presentado esta semana en Madrid que es que trata de buscar un acuerdo entre consumidores que elijan qué tipo de leche que precio están dispuestos a pagar también sabiendo que los agricultores que son parte fundamental en este en este engranaje el reciban un precio justo cosa que no pasa muchas veces en en este país y creo que en otros muchos

Voz 0419 05:47 efectivamente Jesus una marca yo diría que es una iniciativa social y colectiva que que por primera vez aquí en España nos va a dar voz y voto a nosotros consumidores para decidir lo que queremos consumir no cuánto estamos dispuestos a pagar por los productos que queremos comprar en el supermercado

Voz 0927 06:11 en Francia ya está funcionando quinientos ganadores producen leche para esta iniciativa los agricultores los ganaderos reciben un precio más justo treinta y nueve céntimos frente a los XXXII que reciben en España eso es lo que se sigue lo que me gustaría que nos explicaras cómo funciona esto exactamente porque la parte los consumidores no lo sabemos muy bien cómo el consumidor puede conseguir el recibir esta leche como puede conseguir que ese que de alguna forma el precio los justos que que que ellos demandan

Voz 0419 06:42 pues mira me encanta la pregunta porque ahora mismo él España entre todos los consumidores que somos de de la plataforma hay una vez que existe que se llama la marca de los consumidores punto eh donde todos y cada uno de nosotros podemos votar erigir los criterios que nos parecen más relevante en un club ahora hay un cuestionario que es la leche donde tú puedes erigir Jesús siquiera es una leche de origen española siquiera de una remuneración justa para el productor que tenía unos días de vacaciones o no que tenga a lo mejor una regulación lo justo dado como lo es pues cada opción que tú eliges los criterios que tú eliges ves en tiempo real el impacto económico que supone la selección de tus criterios no a la vez ves la remuneración del yo creo que eso es algo innovador es una nueva regla de juego no basada en criterios como trasferencia consumo justo un consumo más inteligentes

Voz 0927 07:43 claro una iniciativa social y bueno veo que el dar mucho valor precisamente lo que quiere el consumidor en los consumidores casi nunca decidimos no compramos lo que vemos en las estanterías

Voz 0419 07:54 no exactamente diferentes porque yo aquí como consumidor Jesús te digo Pineda es como te gustaría tener productos no tú decides criterios de sentido común yo la leche pues yo te pregunto a ti te ven española dicen también que la pues comprar haciéndose en cincuenta aquí no me Cruz de la de la granja donde se envasan la leche queremos cambiar esas reglas

Voz 0927 08:24 ya el consumidor que puede ganar cuánto puede ahorrar en el consumidor

Voz 0419 08:28 pero hizo que el consumidor gana mucho porque ya no sé pero esto va a ser supermercado desde productos pero realmente no sabes si estoy que lo fabrica cuál es el proceso de fabricación y yo estoy en este compró el más barato no me lo cual es un producto sabes quién lo ha fabricado quién esta detrás eh que puede embalajes ha hecho hay mucha tendencia ahora sale la gente cinco mil mil personas en España que han entrado en la web de la marca de los consumidores punto es en cuatro semanas en España que han dicho yo estoy en una lucha si yo te animo a hacerlo yo creo que esto ganamos entre todos

Voz 0927 09:12 bien las cadenas las cadenas de distribución qué papel juega esto porque claro los ganaderos se quejan de que aquí se llevan mucho dinero a la precisamente la distribución con estos Ivana a ganar más los los agricultores y eso hay pierden su margen cómo cómo se conjuga todo esto

Voz 0419 09:30 pues justamente tú conoces son muchos productos el precio final te tú sabes dónde va pero yo ahora con ese dice tenga lo puede saber porque ves en el precio de la leche por Jandro ahora en el cuñado sabes cuánto gana el productor cuanto a de en el IVA cuánto hay de la formulación de de usar el producto ahí cuál es el repaso entre las disfunciones en embajador es un reequilibrio de fuerzas de poderes más equitativo entre productor

Voz 0927 10:06 bueno pues recordamos la marca de los consumidores esa página web donde pueden podemos podemos ver cómo funciona y nos podemos apuntar y todo lo todo lo que tiene que ver con esta con esta historia tan interesante eh bueno

Voz 12 10:21 gracias a ti hasta la próxima seguiremos hablando a ver

Voz 0927 10:23 no funciona esto eh venga adiós

Voz 0927 10:32 queremos hablar ahora de una polémica que tiene que ver con la alimentación de los niños debe desaparecer el concepto de menús infantiles lo hablamos con una pediatra y con una dietista nutricionista Kerviel Elena Blanco muy buenos días

Voz 12 10:49 bueno sí

Voz 0927 10:49 día pediatra creadora del blog dos pediatras en casa no hay que adivinarlo tú y tu marido sus pediatras eh eso digo bueno oye te llamamos un placer que estés en SER Consumidor porque estos días hemos leído sea levantó una cierta polémica por un el menú de un restaurante segoviano menú para niños que decía un menú para niños que se portan bien croquetas albóndigas sopa de fideos indujo un menú para los que se portan mal pescado y acelgas bueno esto no es precisamente lo que a vosotros más os gusta no como profesionales

Voz 12 11:26 no luego hay estamos yo como muy dos Kultury en cuestiones de alimentación sobre todo no no la salud de la salud de los niños el futuro la manojo nos padre siempre es importante es que sepamos cuál a la salud no no sólo las no sólo a la pediatra donde además de poner en las vacunas como en todo el mundo conoce habla sobre alimentación de otras cosas que promocionan la salud de los niños la alimentación es un bloque muy importante todos los padre celos por lo menos el primer año de vida están muy implicados en estas efecto cuida mucho la alimentación pero yo creo que a partir de los doce meses cuando además el niños se introducen en la dieta de la familia no vamos a los restaurantes y les pedimos cositas

Voz 0267 12:08 sí

Voz 12 12:08 pues ya no se olvida tampoco qué es lo que deben comer como vemos aquí a comer a los niños entonces los niños mejor más fisiológica o normal tienen apetencia por las cosas saladas IUC vale entonces por debajo de los doce meses no son capaces de discernir lo que les gusta lo que no o bueno entorno a los doce quince meses cualquier cosa que le demos va a educar a sus parada aceptar el sabor la textura pero ellos no saben por color pues forma apostados lo que le gusta lo que no

Voz 0927 12:38 que es como que es como enseñarles mal desde el principio porque leía otra profesional que que que que leíamos sobre esta sobre esta polémica decía claros como empezar a enseñarles mal las matemáticas desde niños no en esto estamos cualquier

Voz 12 12:50 eso está claro si es ponemos a los niños en edades tempranas hola sabores dulces cuando ellos a partir de los quince dieciocho meses son capaces de diferenciar lo que les gusta lo que no pueden en rechazar ciertos tipos de alimentación porque la pinta no les gusta que resulta que son las verduras en las cosas verdes

Voz 14 13:09 sí vale que no son muy bonitas a a los ojos

Voz 12 13:12 más en un sabor el que no están acostumbrados y que además no está incluido en esa batería de cosas que les encanta como te digo lo salado o lo dulce resulta que claro que ya que a partir de esa edad ya no lo han hecho previamente no lo van a querer hacer porque porque los niños de base aunque hayan aprobado las cosas previamente pues muchas veces a partir de los dieciocho meses dos años se niegan a comer ciertos tipos de alimentos ya

Voz 0419 13:34 sí además tú se lo pones como un castigo

Voz 12 13:37 pues doble doble negación es imposible que se lo vayan a a querer comer lo vaya a aceptar de forma voluntaria

Voz 0927 13:43 pero y ahí yo entiendo que mal por parte de la restauración en este en este caso también mal por parte de los padres porque realmente muchas veces nos sentimos cómodos ha o iban a comer no van a molestar mucho porque van a comer cosas que sabemos que les gustan aunque sepamos que no son precisamente las las ideales

Voz 12 14:02 que en esto ir Gonzalo yo mi otro pediatra en casa lo tenemos claro no es lo habitual no es salir a comer a un restaurante no habla ni ningún adulto lo que come en un restaurante en los que comen casa normalmente no generalizar Génesis generalizados a que era el momento de poner hijos pero sí que es verdad que si no te dan otra opción por pone menú infantil ciertas personas que tengan pocos conocimientos a pensada infantil esto es lo ideal para mi hijo y entonces verá que lo que ponía ahí no que normalmente supla un plato combinado en el que abundan las grasas y los fritos Agus haya ausencia total de verduras pues que lo consideran como lo normal hay yo pienso que sí es una cosa que se hace de vez en cuando sí que me gustaría que el plato pues equilibrado pero no va no vamos a decir al niño no el helado de postre no te lo comes cuando a lo mejor nosotros estamos comiendo la oferta de menú infantil no debe ser todas la todos los grito la pasta tomates a tener una cosa equilibrada

Voz 0927 14:59 no sea tú partidaria entonces para resumir partidaria de que al menos progresivamente se vaya retirando esta idea instaurada en muchos restaurantes en muchos sitios en la mente de muchos padres que es menú infantil no

Voz 12 15:10 o por lo menos que se cambie la variedad claro porque hay padres que están muy concienciados con la alimentación Iber que ofrecen a sus hijos menú infantil yo el otro día por ejemplo fuimos John fue con mis hijos a pasar el día una granja infantil había momento en el que para vamos a hacer un picnic no cientos no sacaron la lo de los adultos que era una paella con de todo que podían perfectamente mi opinión haber comido los niños ya había un menú infantil que constaba de pasta con tomate yo sinceramente me parecía mucho más adecuadas la paella

Voz 0927 15:42 claro que para para los niños Elena Blanco pediatra y creadora del blog dos pediatras en casa muchísimas gracias gracias un saludo adiós adiós adiós adiós Beatriz Robles muy

Voz 10 15:52 buenos días buenos días esos dietista nutricionista

Voz 0927 15:54 en Tecnología de los Alimentos estás de acuerdo con lo que nos contaba en línea blanco de que hay que ir quitando progresivamente tal y como están planteados ahora mismo los menús infantiles que no son siempre los más saludables

Voz 15 16:06 es que no tiene ningún sentido al concepto de menú infantil la realidad desde luego estoy completamente de acuerdo

Voz 0927 16:13 tú qué harías tú crees que hacen daño estos menús que es como Dida de los padres común comodidad de los establecimientos cómo cómo lo ves

Voz 15 16:22 a ver pues es verdad que generalmente los menús infantiles cuando salimos fuera no es una cosa habituales bastante excepcional pero qué mensaje estamos enviando pues estamos enviando el mensaje tanto a niños como a padres de que los niños no deben comer igual que los adultos que necesitan otro tipo de de alimentación cuando lo que necesitan bien requerimientos de energía distintos pero quitando eso pues el menú más pequeñas y son niños más pequeños Illa está pueden comer absolutamente lo mismo que que los adultos luego les estamos diciendo también que la comida saludable no se disfruta con la que se disfruta es sólo la del menú infantil que además está siempre compuesto por los mismos alimentos tienen poquísimas oferta eso ser pasta filete patatas fritas y de postre helado o repostería un dulce luego claro todo esto en un contexto que generalmente se celebra yo porque estamos fuera los niños aquí bueno asociando a que cuando se sale fuera la comida es divertida y es la que me gusta y cuando estoy en casa me obligan a contar la verdura es el problema es el mensaje no tanto que un día puntualmente se consuman alimentos que a lo mejor no deberían formar parte de la veta de un niño habitualmente tengan

Voz 0927 17:39 digamos antes de lo de la polémica esta que es por lo que viene todo del restaurante segoviano niños que se portan bien un menú croquetas albóndigas sopa de fideos mujer iba a los que se portan mal pescado y acelgas eh claro

Voz 15 17:51 exacto es que el mensaje que se manda es la comida como premio castigo por eso lo primero y luego la comida saludable no se disfruta es es una manera de castigar te porque has hecho algo mal es que partimos ya de de unos mensajes que son muy perjudiciales y estamos educando nutricionalmente a los niños con ese tipo de de mensajes que pueden ser más o menos explícitos así que no completamente en contra

Voz 0927 18:15 progresivamente y que irlo retirando de volver a un poco a la normalidad que coman lo que tienen que comer no

Voz 15 18:21 que coman igual que los adultos a partir de una edad siempre respetando la introducción de los alimentos en casa de niños muy pequeños con la alimentación complementaria evitando los alimentos con los que se puedan atragantar y demás pero el resto como un adulto claro

Voz 0927 18:36 oye Beatriz queríamos aprovechar que aquí con nosotros porque esta semana también ha habido una polémica con la alimentación saludable unos saludable de Benzema dice que está metiendo muchos goles entre otras cosas porque ha perdido kilos porque porque come de una forma mucho más sana pero claro nos ha sorprendido mucho que la persona que le hace las comidas el famoso que no queremos ni decir su nombre parece que las cosas básicas que que han cambiado es sustituido los los aceites más tradicionales por aceite de coco ha introducido las las microalgas y añade agua al Kalina ironizaba en todas las comidas como ves esto esto realmente esto no cree tú crees que si yo hago esto como Benzema me pongo en un campo de fútbol y metió tantos goles como él

Voz 15 19:19 es algo que está ya lo saben desde luego los dietistas nutricionistas estamos bastante cabreados con este tema porque bueno lo primero cambiar el aceite de oliva virgen extra por aceite de coco no tiene ningún sentido desde el punto de vista nutricional el aceite de oliva virgen extra es el mejor aceite disponemos de él en cualquier sitio sean no tenemos que andar cuando alimentos exóticos alternativas exóticas eso por una parte luego puede haber mejorado efectivamente seguramente no sólo por la alimentación aunque también pero porque seguramente ha cambiado determinados hábitos dietéticos poco saludables por más fruta verdura que era lo que ponía

Voz 10 19:59 eso es noticia verdadera si sabe que que parece más bien un publirreportaje

Voz 15 20:05 porque lo que sí que que por lo que llama pasamos de la cual Kalina primero porque no tiene ninguna evidencia científica porque lógicamente el PH de los alimentos no cambia el PH de nuestro cuerpo no no no sabríamos muerto ya ya tenemos mecanismos para regular el PAC para que se mantenga estable osea que el agua Alina ninguna evidencia y luego Jesús aproveché ya para decir que de verdad los deportistas tenían que pensar hace un par de veces qué productos están promocionando porque bien sea consciente o inconscientemente se tiene una imagen pública que avala determinados productos y ellos lo que piensa el público pues que si ellos que tienen acceso los mejores profesionales a los mejores recursos lo están tomando pues que tiene que ser buenísimo pero también tienen acceso a los mayores embaucador

Voz 0927 20:58 por eso te lo preguntábamos Beatriz doble dietista nutricionista y Tecnología de los Alimentos muchísimas gracias tenemos algunas cosas pendientes para otra semanas se hoy no Dati

Voz 10 21:06 para mal de acuerdo apuntamos para el próximo día de abril de un beso adiós grande

Voz 1674 21:13 sin aditivos sin azúcares añadidos bajo en sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios

Voz 2 21:21 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 22:13 bueno es quiero hablar ahora queremos hablar de una iniciativa que nos ha parecido muy interesante que es parar los pies a determinados créditos al consumo que se pasan tres pueblos sino mucho más

Voz 18 22:27 trileros tres punto cero los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes las están fans

Voz 19 22:37 fijada

Voz 0927 22:38 al mago muy buenos días hola qué tal director general de Consumo del Gober Balear nos ha gustado una iniciativa que habéis puesto en marcha no sé si ya en marcha o que la vais a poner en marcha para controlar todos esos préstamos de los que hablamos muchas veces préstamos créditos al consumo que en muchos casos rozan la usura o están muy por encima de lo de lo que cualquiera puede imaginar no

Voz 0267 22:59 efectivamente esta es una de las campañas publicitarias en las que estamos destinando recursos ya hemos empezado la Inspección de Consumo del Govern balear es la que creemos pues revisar tanto los que son los establecimientos físicos de que han aparecido recientemente en diferentes municipios de Baleares en los que se ofrecen préstamos y también en páginas web que nos preocupa que hay prestamos que llegan a arrojar la euforia como decías

Voz 0927 23:31 por ejemplo habéis encontrado algún caso en el que la aplicación del Tae supone el ciento cincuenta por cien que es su usura pura y dura de esto piden tres mil euros y uno acaba pagando siete mil quinientos euros no

Voz 0267 23:44 sí sí efectivamente es una vergüenza es una barbaridad ahí Illa lástima que no haya los controles que estamos en falta desde las administraciones autonómicas con el Banco de España no que es un poco el el responsable que tendría que velar por este dos cuestiones mientras tanto nosotros desde la estas competencias autonómicas seguiremos vigilando que no se abuse de los porque peores si aquellas entidades que lo hagan pues se presten a recibir las sanciones correspondientes por abusar de los consumidores especialmente de aquellos que tienen más dificultades y que son para nosotros o tiene una protección especial porque son más vulnerables

Voz 0927 24:22 exacto porque esto es la mayoría de estos créditos lo piden precisamente gente que muchas veces no llegan a final de mes que tienen un un problema aún algo algo que no que no tienen previsto una avería en casa una avería en el coche cualquier cosa necesitan recurrir a esto hice meten en un auténtico pozo negro no

Voz 0267 24:37 sí porque son como tú decías un una tipología y consumidores en las que pues a lo mejor con tienen problemas Iyad el Banco de referencias no les ofreceremos más prestar muy tienen que buscar otras vías de financiación muchas veces conscientemente si a sabiendas de que son préstamos que tienen un interés muy elevados pero no llega a ser ser la situación familiar no voy voy ya hay que afrontarlas el presidente de la sociedad

Voz 0927 25:07 no es la defensa de de Baleares contaba el caso de de una persona que incluso para recibir ese crédito tenía que poner el aval de la vivienda es decir en algún caso por un crédito de este tipo se podría llegar incluso a perder la vivienda

Voz 0267 25:22 bueno nosotros creemos que las resoluciones judiciales harán que los derechos de los consumidores en diferentes ocasiones ha pues era judicialmente se han podido obstaculizar llegar a parar cesiones de viviendas por cuestiones de fe contractual en los préstamos por tanto si eso sucede ellos lo que aconsejó a los consumidores es ponerse en manos de asociaciones expertas en la materia de las hay en diferentes comunidades autónomas estancias y aquí también en en Baleares si cambien a acudir a la Administración recordémoslo competentes autónoma para poner una denuncia una reclamación al que está acusando pesos derechos

Voz 0927 26:03 porque este tema este tema para terminar está bastante entera regularizado pero You ahí sí que está marcado unos límites en los intereses que pueden cobrar no

Voz 0267 26:13 sí efectivamente y cuáles son nuestra inspección se va a centrar en eso en revisar cómo está el mercado y cómo se está comportando para poder aquí

Voz 20 26:22 Bari aquí en casa

Voz 0267 26:25 los que efectivamente es encomiable

Voz 20 26:27 de la legalidad vigente

Voz 0267 26:30 bar de forma contundente como hemos hecho en otras ocasiones sentí suerte sectores aquí desde la Administración autonómica de consumo en Baleares

Voz 0927 26:37 bueno esto no significa que por supuesto ni en Baleares ni en España todas las empresas que se dedican esto hagan estas trampas tan tan Gro tan groseras pero evidentemente los consumidores que se vean en una necesidad de este tipo tienen que controlar muy bien porque hay otro tipo de créditos que se conceden dentro de la legislación lo que está marcado pero cuidadito con estos con estos buzones eh

Voz 0267 27:00 sí es es básicamente el concejo de siempre de entender y comprender ser la letra pequeña del contrato que vayamos a firmar para que no se ha hecho

Voz 0927 27:10 muy bien Xisco Dalmau director general de Consumo del Gobierno Baleares muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 0267 27:15 el vacias buenos días saludo adiós

Voz 0927 27:29 vamos lo que toda la vida se llamado ladrón la OCU precisamente inició este viernes una campaña esto usura contra los abusos de este de estos créditos recordamos que el Supremo ya consideró abusivo un interés por encima del veinticuatro por ciento bueno pues ya lo hemos oído los hay con mucho más interés incluso por encima del ciento cincuenta por cien según la Organización de Consumidores y Usuarios la cosa por qué no se controla todo esto sí se sabe si se conoce donde están las administraciones como tantas veces mirando para otro lado bueno no todo problemas enquista IU no se soluciona con el pan donde también hay mucho fraude en la regulación avanza bueno por ahora el último Consejo de Ministros aprobó precisamente la nueva normativa por fin por fin porque llevábamos años

Voz 5 28:14 Miguel Ángel Urueña muy buenos días

Voz 0927 28:16 hola buenas Jesús tecnólogos de los alimentos buenos recuerdos eso menos nuevos y más estrictos requisitos para que un pan pueda ser considerado integral el cien por cien tiene que ser harina integral cosa que ahora no pasa aunque se llama integral preguntaría cuánto de lo que nos venden por integral ahora mismo es realmente integral lo de la masa madre también se ataja Si hay levaduras industriales no será de masas madre el pan artesanal también se regula sobre todo tiene que ser mucho manual nada o muy poquito de máquinas y el pan común ya no es sólo blanco hay otros otros panes que se podrán considerar como comunes y que por cierto tendrán un IVA reducido del cuatro por ciento cosa que hasta ahora no pasaba Miguel Ángel cambios importantes en esta normativa Llanos hablaremos en profundidad cuando lo conozcamos perfectamente pero por lo que conocemos qué te parece

Voz 21 29:08 pues parece muy positivo en el momento en por lo que se ha anunciado pues de lo que comentas y parece que ahora ya podremos comprar pan integral que hasta ahora solamente el treinta y cinco por ciento del que comprábamos era integral además si tiene solamente un poco de harina integral deberá especificar se la proporción de de harina integral que tiene buena otras mejoras también como lo que comentaba sobre la masa madre a día de hoy parece que solamente el veinticinco por ciento del pan que se comercializa como de masa madre realmente lo es

Voz 0927 29:41 mi saque hay mucho engaño en esto porque también han cambiado mucho los hábitos como estamos preocupados por nuestra salud que queremos pan de masa madre pan integral todo parece pan integral y masa madre cuando no lo es

Voz 21 29:54 sí también pues leña también comercializa Isi y bueno también hay muchos fraude también es algo que va a estar regulado con la nueva normativa como dices el IVA del cuatro por ciento se regula también lo que es pan artesanal que bueno parece es así a priori podría sonar un poco a tecnología el el es especificar lo que es artesanal y lo que no pero hay que hay que aclarar que bueno pues en el pan el que se artesanal bueno pues significa que se ha hecho según bueno un procedimiento diferente normalmente quiere otro industrial pues con una fermentación más reposada sin congelar la masa normalmente bueno pues resulta en productos diferentes

Voz 0927 30:43 bueno un avance importante entonces si te parece Miguel Ángel que hablemos un poquito más adelante con el sector del PAN incluso para para ver cómo reacciona que le parece estos cambios que que parece que a algunos no les gustaban mucho eh

Voz 21 30:55 desde luego se cuando queráis bueno supongo que por eso han tardado tanto tiempo en en aprobar esta normativa que veremos a ver cuál es su reacción

Voz 0927 31:04 muy bien Miguel Ángel Urueña tecnólogos de los alimentos muchísimas gracias por atender como siempre de Ser Consumidor

Voz 1674 31:14 su Soria hablamos ahora de unas

Voz 0927 31:17 punto que estas últimas semanas ha vuelto a estar otra vez en muchos telediarios en informativos aquí en esta casa en todas las emisoras en boca de todos la asistencia de los mayores en las residencias de ancianos donde viven miles y miles de hombres y mujeres no siempre en las mejores condiciones o con el mejor trato ya conocemos lo del caso Los Nogales bueno pues esta semana el colectivo que vela por su bienestar se ha vuelto a manifestar y hacer públicas sus reivindicaciones

Voz 23 31:41 la denuncia cabello muy buenos días hola buenos días

Voz 14 31:47 la vicepresidenta de la Plataforma por la Dean

Voz 0927 31:50 unidad de las personas mayores en las residencias habéis exhibido o han exhibido una carta con una serie de peticiones que piden exactamente en esa carta

Voz 14 31:59 bueno pues en esa carta fundamentalmente pedimos juntos cosas que se mejoren las ratios de personal para que nuestros mayores reciban el trato adecuado ir también pedimos que los familiares podamos participar dentro de la vida de la de las residencias es que haya más transparencia que podamos tomar decisiones las políticas necesarias para mejorar la vida de nuestros mayores en las residencias

Voz 0927 32:36 claro luz porque ustedes equiparan es un poco con los niños no que en los colegios hay un cuidado y una atención y un conocimiento de qué es lo que se hace cómo se tiene que hacer y participación activa por parte de los padres en este caso ustedes quieren más o menos lo mismo las residencias no

Voz 14 32:51 efectivamente porque las personas mayores son tan vulnerables como los niños entonces también necesita que la sociedad se ocupe de ellos y les proteja entonces en esa medida hay muchas personas que no tienen capacidad para defenderse porque con nítidamente tienen muchos problemas con lo cual los familiares tenemos debemos estar ahí y toda la sociedad para cuidar de de sus intereses de que su vida transcurra con dignidad los últimos días de su vida

Voz 0927 33:31 eso es que no pasen cosas por ejemplo como esta

Voz 12 33:34 la acabamos con la funda de las almohadas

Voz 0267 33:38 en la cama cuando comían mucha pese a lo bestia entrábamos decía no es no lo asusté mucho te la escupían en el plato eso lo teníamos que dormir a las

Voz 0927 33:49 bueno esto es una de las cosas que denunciaba una persona que precisamente trabajaba en un centro pero es que algunos casos se han conocido en el que los hijos la familia ya estaba denunciando irregularidades no siempre se les ha hecho caso

Voz 24 34:04 principio que ingresos Mi madre la residencia vi que presentaba hinchazón Essien rodillas en tobillo es que tenía hematomas en diversas partes del cuerpo Radiohead doce ya pues empecé a hacer escrito casi cada quince o veinte días a la directora de la residencia diciéndole que me explicaran porque te instarles

Voz 0927 34:30 a la luz que además no sólo no separan estas irregularidades sino que se han comunicado a los centros se le comunique sin embargo parece que se hace poco por eso no me extraña nada que ustedes quieran participar en un poco el control de qué es lo que se hace con con sus seres queridos en las residencias no

Voz 14 34:48 efectivamente es que esto ha creado mucha inquietud en en los familiares y afortunadamente en la sociedad que ya está abriendo los ojos y está teniendo conocimiento de lo que ocurre dentro de las paredes de las residencias es cierto que en todas y los problemas no son tan graves y queremos creer que

Voz 0927 35:15 que son casos aislados no Los Nogales

Voz 14 35:18 es no es sólo son casos aislados pero de todas maneras tenemos que estar vigilantes porque aunque no lleguemos a un problema

Voz 12 35:28 tan grave como como

Voz 14 35:31 el maltrato sí que hay muchas carencias muchas necesidades que hacen que los los residentes los mayores no estén recibiendo un buen trato que es la práctica a la que tenemos que llegar porque si no hay buen trato llegamos al maltrato el avances tenemos que reivindicar que se practique en todas las residencias tanto públicas como privadas el buen trato

Voz 0927 36:02 bueno lo digo que usted es una de las reivindicaciones es que haya más personal que los ratios se suban es decir que estén mejor atendido pero da la sensación un poco porque la residencial no son precisamente baratas el negocio no debe ser tan malo cuando los fondos buitres están metiendo en este negocio no sin embargo vemos que hay bastantes deficiencias en la atención a los mayores usted lo decía tanto las públicas como las privadas

Voz 14 36:27 efectivamente lo que pasa es que todos sabemos que la factura más grandes siempre el coste de personal esto es como como tienen obtienen su beneficio reduciendo el personal

Voz 10 36:43 sí sí

Voz 14 36:45 sé que es un negocio importante puesto que los fondos buitre los fondos de inversión están están invirtiendo mucho en nuestro país en centros geriátricos mire en la Comunidad de Madrid Tasio el noventa por ciento de residencia son privadas y por un lado vemos que tiene que ser un buen negocio cuando se invierten eso que por otro lado es ponemos de manifiesto que la Administración de la Comunidad de Madrid está haciendo dejación de sus obligaciones porque debería haber más residencias públicas es a lo que debemos tender porque esto es un servicio social luzca

Voz 0927 37:33 Abelló vicepresidenta de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en la residencia un beso hasta la próxima

Voz 14 37:39 gracias adiós adiós

Voz 25 37:46 Sonia buenos días buenos días GSV comentarios en las redes pues hay muchos comentarios sobre el programa anterior el Especial elecciones Jorge González y no con Paco Segura miembro de Ecologistas en Acción porque según dice el oyente ha dejado caer que comemos alimentos con pesticidas ir según como digo este oyes T no comemos alimentos con pesticidas sintéticos ni con antibióticos otra pesticidas antibióticos pero bueno vale

Voz 0927 38:10 el otro día más comentarios de prensa especial Elena nada

Voz 25 38:13 el dijo que por desgracia en los famosos debates no se tratan los temas que hablamos aquí en Ser Consumidor bueno en la encuesta de esta semana que planteamos planteamos crees que muchos créditos al consumo rozan la usura

Voz 0927 38:27 bueno los resultados de la encuesta de hace dos semanas porque la semana pasada

Voz 25 38:30 si estaría dispuesto a poner paneles solares en casa para generar energía la gran mayoría dijo que sí que está dispuesta exactamente un noventa y tres por ciento de los más de mil cuatrocientos votantes

Voz 0927 39:17 llega nuestro test de consumo hoy el gran que que por cierto entrevista que podrán ver en vídeo yo creo que a partir de el lunes vamos allá

Voz 1674 39:28 Vidor sin mala uva

Voz 27 39:33 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la venda su nombre me que que que que

Voz 5 39:46 qué qué muy buenos días qué tal humorista un placer que cesa aquí en Ser Consumidor y en esta sección sin mala uva que bueno un poquito de mala uva así tiene en la SER la vida moderna en televisión loco mundo Lengua moderna dispuesta a pasar nuestro test dispuesto Vega cuántas veces has pedido Loja reclamaciones pues creo

Voz 29 40:04 que una vez que alquile un coche en Valencia llegué no era el que me habían prometido era

Voz 5 40:11 la uno ostensiblemente peor golpeadas desmedida pedí la hoja de reclamaciones te estoy hablando hace diez años no he tenido respuesta suele pasar un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta entre cincuenta y sesenta un kilo de pollo cuesta más bueno viene a costar dos y pico que miran más los alimentos la grasa que lleva en el azúcar sal nada sino que han cobrado un plato en la factura de un restaurante que haces lo dices eso te haces el loco joven lo digo la la honestidad brutal esta que llevó a pensar que no queremos coges la fruta en la tienda con guantes los sin ellos a veces lo confieso a veces lo cojo con la propia Bolsa me hago un guante como es recoger la caca y me suena pero no has tocante la la absoluta tienes un yogur caducado diez días quince días antes espada tira el pecado gastronómico que te das de vez en cuando de vez en cuando voy a restaurantes muy caros que yo consideró que en realidad no son tan caros Cola Cao en escuelas Beat como país de gazpacho salmorejo salmorejo ropa de marca ropa low cost o cambia sólo que pillas yo voy con cincuenta euros me he visto para todo el año cuando compre ropa mira así de tinte os la vas a poder lavar en casa que no tenía idea yo me dijeron de agua fría que eso no hay problema para compras productos falsificados limitaciones sí sí sí sí sí sí sí bastantes veces sobretodo gafas porque las pierdo todas me da rabia pagar mucho porque sé que lo voy a perder te llevas cosas de las habitaciones de los hoteles sí pero no he llegado al nivel que he visto en algunos amigos y compañeros que se cambia las bombillas que me parecía excesivo los profesionales profesionales de las entonces tú puedes vivir sin aloe vera absolutamente cierras el grifo mientras estrellitas el equipo del agua sí sí sí sí sí de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica del operador de telefonía de ninguno de los esquemas de nuestro problema emergió más de mi mil más que de ellos no vamos Juan cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente Le atiende es aguantas mucho poco le manda a freír cargas reconozco que aguantó poquísimo cuelgo compras por Internet si te da seguridad o no la verdad es que sí ese momento de meter la tarjeta y todo eso es un momento pero digo el final de cosita puesto tanto dinero sin me roba lo diremos abroncar saber la comisión que te cobra el banco las tarjetas eh creo que el primer año nada luego ya lo que quiera vas a hacer una compra pagas con tarjeta y te dicen me da usted le DNI te molestas te parece bien por seguridad o que me parecía bien cuando sí porque ahora ya como somos super modernos entonces voy con el iPhone Prieto como un dedo mágico con eso me parece te pagan siempre tapaban si pan zonas una faena increíble comiendo con tu pareja aguas APA eso dejas el teléfono lejos tendría que tener pareja para siempre el teléfono pegado cuánto hace que no Rede negocias con tu compañía tu operador de telefonía la tarifa sabes qué pasa que yo voy a muerte con Movistar sé todo lo que me quiera cobrar me parece me lo temía no son cosas interesadas cada cuánto cambia las claves del teléfono de la tarjeta de crédito todo del ordenador por seguridad nada de eso toda la vida con eso si queréis robar uno uno uno uno uno buenas cambiaba todo otras son uno dos tres cuatro reciclar botes bolsas papel vidrio recicló recicló

Voz 29 43:56 que una vez Ignatius me intentó explicar la teoría de que reciclables

Voz 5 44:01 con todo el teatro despectivamente imagínate te da nunca hace frío va a ser una cafetería ante tan Un café frío y dejas que te lo caliente en el microondas o pide su exige es que te hagan otro es que me gusta café frío amigo acertaron a balón o sea que cuando protesta cuanto en caliente si lo primero que tienen en la cabeza que te parece muy caro carísimo que me parece muy claro clarísimo el zumo de naranja el fundada en los bares eso que es coincidió el nuevo oro esas tres cuatro euros incluso más por favor que tenemos una naranja aquí en España magníficas igualadísimo por qué cuesta el zumo tres pavos con qué candidato es más fácil o te es más fácil hacer chistes con Sánchez Iglesias Casado Rivera o Abascal si entendemos fácil por lo más socorrido y lo más funciona ahora hay demás haría Abascal Abascal vale ya has pensado alguna vez en algún momento ahora en estas últimas semanas que sin Vox el rabo de toro Illa perdices cabe corren peligro es migajas de su voto no lo había empezado no lo había pensado en ese punto de vista bueno te lo dejo reflexiones pues muy somos que que un placer un fuerte abrazo

Voz 30 45:24 te escuchamos ni que me llaman todos lo enviar con ofertas todo AVE compre por Internet y ahora nadie sabe nacen comerse sin teléfono a que tengo derecho con plenos super online me cobraron en nunca llega de pedido que

Voz 31 45:36 vía el seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 1674 45:39 en sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias y nuestros asesores jurídicos te ayudarán a resolver

Voz 1781 45:47 las empresas deben devolver de inmediato los cargos apretarle una reclamación pediatras que hay instarle que solicite por escrito la cancelación de su sano esto es un estar allí que podríamos reclamar a la propia compañía

Voz 0927 46:06 hola muy buenos días asesor jurídico de Facua primera consulta escuchó Musaib está oyente Kioto

Voz 32 46:12 ha sido un problema con un viaje en Semana Santa

Voz 0443 46:15 contraté un viaje para esta Semana Santa el pasado día cuatro de abril el con la empresa guay escribe una empresa de venta por Internet y una de realizado el pago por la cantidad indicada me comunican que el pedido está realizado y que en cuarenta y ocho horas será confirmado Ali pasando los días y no recibir contestación al mismo me puse en contacto telefónico con ellos recibiendo es siempre la misma respuesta paciencia ponernos un mensaje como urgente de contestar hemos falta de cuatro días para la salida a través de un número privado me de incendio por un problema de la aerolínea hay que pagar trescientos treinta y cinco euros más por persona sí quiero viajar por supuesto no accede algo que considera una estafa y en ningún caso se corresponden con lo pagado más lo solicitado eh finalmente en fin de viaje sin empezar me devuelven el dinero Un día dos días antes de salir porque ya abono común Mel exigiendo al menos

Voz 0927 47:01 que me den el servicio que yo había contratado

Voz 0443 47:04 sino al menos que no se queden con mi dinero

Voz 33 47:06 pues sí es un viaje combinado desde luego podría solicitar incluso a indemnización en principio podemos decir que si es algo aislado no podríamos considerarlo una estafa pero ojo si descubrimos que finalmente esto es el actuar normal de la mercantil desde luego habría que presentar una denuncia

Voz 15 47:22 Coalición para aquí estamos ante Estado

Voz 33 47:25 yo también podría ser un caso claro de publicidad engañosa poner un cebo pica la consumidora luego en efecto como dice con apenas tiempo para reaccionar no se exigen van más vivir en cualquier caso lo que tiene que hacer también es que formule una denuncia ante con sumo de es un comunidad pues para que vea si este es el proceder normal de esta empresa

Voz 32 47:47 en este caso su operador de telefonía Le apunta sin más a una cadena de la tele de pago no pueden devolverle el dinero

Voz 34 47:56 escuchen hola soy José María Martín yo estoy en la compañía orales en la última factura me han cobrado la suscripción Flis sin yo haber hecho nada para esto llamé a la compañía horas me dijeron que el dinero que eran catorce euros no me lo podían devolver qué puedo hacer ante esto

Voz 0927 48:19 pero hombre apuntar por lo menos un mes gratis ir luego ya el prueba pero ya apuntar directamente vaya descaro no

Voz 33 48:26 pero de momento que vea la tele mira que aprovecha ahora le dio

Voz 0927 48:32 desde luego tiene

Voz 33 48:33 una solicitud expresa del consumidor para que te den de alta en en algún servicio en este caso en la televisión de pago lo primero como siempre decimos reclamación asumo operadora a Orange pero que también reclame Anne Lise que les requiera para que demuestre cuando se dio de alta en Viena además una copia de su contrato lo cual obviamente no van a poder hacer es clara respuesta negativa y no le devuelven el dinero que es de devolver desde luego pues que presentó una denuncia ante Consumo para que abran un procedimiento sancionador

Voz 0927 49:05 denuncia que

Voz 32 49:05 diosa un helado con sorpresa ni se imaginan lo que encontró dentro

Voz 35 49:12 les puede gastarme casi ocho Euro en un tarro de lado de este Allen da me encontré un asa la pequeña congelada dentro estoy enfadada ustedes no sabrían decir qué puedo hacer lo único que se me ocurrió mandarle un mensaje a la página de Facebook privado claro porque no me dejaban ponerlo lo público pero esto

Voz 0927 49:35 tan enfadada que puedes hacer bueno

Voz 33 49:38 esto

Voz 10 49:38 debe ser lo último con proteína yo soy desde luego esto tiene que dimitir

Voz 33 49:45 sí habló ante Consumo en concreto ante el Servicio de Salud Pública de su comunidad autónoma porque lo que nos está diciendo la consumidores que ha existido una falta de medidas de de control de salubridad en la empresa para que el inspector de Salud Pública de consumo vaya haga una inspección y tomen las medidas oportunas como puede ser pues intervenir el lote concreto prohibir su venta sancionada el empresa claro puede esta falta de controles de higiene etcétera eso es lo que tiene que hacer denunciarlo

Voz 0927 50:17 no otro huyen

Voz 32 50:18 ante el seis de noviembre suscribir un contrato de un coche por renting con Volkswagen me dijeron que me entregarían el coche en febrero o marzo fecha que no aparece en el contrato en febrero me dijeron que por un problema de producción se había retrasado mi entrega a abril de dos mil diecinueve ahora me dicen que hay otra fecha prevista a mediados de mayo como necesito el coche ya les he pedido resolver el contrato y me dicen que me atenga a las consecuencias porque en el contrato de renting no hay fecha de entrega y por lo tanto tendré que cumplirlo pero resulta que en el contrato si se prevé en una cláusula la anulación del pedido estoico obligada a cumplir dicho contrato qué acciones podrían tomar

Voz 0927 51:02 tiene el pillado eh o no

Voz 33 51:04 no lo que puede resolver el contrato con Diallo más pedir incluso los daños y perjuicios que este retraso le está ocasionando no se no se trata de un coche digamos especial o de una fábrica acción única por tanto no es razonable que transcurran para la entrega de un vehículo de renting más de seis meses más aún dejar a criterio de la empresa cuando nos va a entregar el vehículo es realmente dejar a voluntad del empresario el cumplimiento del contrato y eso de por sí ya la ley no prevé como una cláusula abusiva y por ende nula esto desde luego que no denuncia también al consumo

Voz 0927 51:43 madre mía cuanto listo por ahí es bueno

Voz 33 51:45 pues Francisco Ferrer es que al final

Voz 10 51:48 claro que sí final consumirlo del cumplimiento pero yo no yo no efectivamente

Voz 0927 51:53 Francisco Ferrer asesor jurídico de Facua como siempre cuánto nos ayudan muchísimas gracias

Voz 12 51:57 gracias a vosotros encantado favores adiós

no olvidéis no olviden que para las denuncias estamos aquí

Voz 0927 52:40 Dios de muchas de las entrevistas que hacemos aquí por supuesto los podcast para que podáis escuchar los programas se os ha escapado alguna cosa noticias agradables que nos gusta para despedir

Voz 23 52:52 la buena noticia el Banco de España ha enviados

Voz 1860 52:57 ciento sesenta avisos por defectos en la publicidad de la banca vamos por falta de transparencia Se da la circunstancia que el primer trimestre del año las irregularidades por defectos en los mensajes a los usuarios son ya la mitad de todo el año pasado mucha más publicidad engañosa o que el Banco de España de verdad toma cartas en el asunto

Voz 0927 53:16 está bien que el Banco de España por fin se meta en estos asuntos que no siempre lo ha hecho

Voz 38 53:23 la yo soy un pobre diez y son osea quién vota

Voz 39 53:30 ya a una pitonisa ida visita plazo Bremer ha dicho no te puedo aumentar la Mi es muy dura que me vas a contar pero aún más jodidos a ver a quién vota te acercas domingo y sí que me confuso

Voz 40 53:49 no adquieren o

Voz 0927 53:52 hola

Voz 38 53:55 a ah

Voz 0927 54:02 pues sí ahora reflexionar sobre todo a votar porque llego me por lo menos por si acaso un poquito de humor para terminar

