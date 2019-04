Músicos que escriben novelas

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1775 01:07 que no me Keith exactamente pensado en empezar con y que a raíz de bueno algo que leí esta semana algo que contaba Diego Manrique

Voz 0874 01:14 las conversaciones con ni que no

Voz 1775 01:17 bien está bien es eso es que lleva

Voz 0874 01:19 desde el año pasado haciendo una serie de conciertos que él llama así conversaciones con Nick Cave The en los que básicamente está él de pie con un micrófono dispuesto a responder cualquier pregunta que le hagan desde el público dispuso también a a sentarse al piano a tocar una canción que el tema a dar respuesta requiere

Voz 1775 01:34 yo eso o no tantas social para hablar con los fans de los músicos simil mil al final un artista que prefiere hacer esto no hablar cara a cara con los seguidores del escenario lo que pasa es que creo que no es nada fácil conseguir entradas para esos padres conciertos y además la gira no pasa por España están de gira por Europa pero por aquí no vienen lo que sí podemos hacer España es hacer lo que hizo Diego Manrique entrar en el blog que tiene Nick Cave Derbez se se llama donde también responde a preguntas que le mandan por correo lo hace lo hace muy de forma muy seria en profundidad y en una de las reflexiones recientes y al hilo del debate este que hay ahora sobre si se debe exigir o no cierta moralidad incierta conducta moral a los músicos decía que la transgresión es fundamental para la imaginación artística vayan a su colección de discos quiten los de los artistas que han llevado vidas discutibles Bono ya ver cuántos discos les quedan a partir de ahí a veces añadía el comportamiento algún debido es pura maldad y eso sí debe ser denunciado pero somos nosotros los que debemos decidir de forma personal sí participamos o no de su trabajo interesante reflexión no

Voz 0874 02:33 si bien es verdad que la nuestra discoteca se quedaría medio vacíos que haría Fazio

Voz 1775 02:49 no no leería Javier comentarte esto de que hay pero la verdad es que la sección hoy va a enganchar con otra faceta suya la facultad de escritor

Voz 0874 02:57 entonces además de ser reflexiones profundas esa faceta de músico y cantante también escriben

Voz 1775 03:02 sí tiene varias novelas publicadas la última se llama La muerte de Bunny Munro es una historia bueno casi como sus canciones no una extraña historia sobre la reacción de un vendedor con su hijo después del suicidio de su esposa tuvo buenas críticas no

Voz 0874 03:15 te vas a hablar de músicos que han hecho un novela escriben

Voz 1775 03:18 Aaron me gustó la idea después de una semana que hemos tenido con tanta literatura Sant Jordi Premio Cervantes Rivera y Sánchez intercambiándose libros donde debate en traído pero no lo veo muy

Voz 0874 03:27 eh original mucho a músicos que también han sacado libros de poesía cosa que no sea tan distinta como componer la letra de una canción de un poema sobre todos los hay que han sacado el hubiese memorias no recopilación de anécdotas latas

Voz 1775 03:40 bueno las conciertos tiene ante sí tiene razón y además algunas de esas memorias sí que han sido además de bastante éxito no estoy pensando en el vida de Keith fichas sobre el crónicas de Bob Dylan pero bueno tienes razón eh no por eso voy a hablar de músicos que han escrito novelas no biografías ni anécdotas sino novelas eso ya no es tan fácil y bueno igual alguna alguna de las cosas que vamos contarte sorprende

Voz 5 05:11 buenos e también pero sí a ver

Voz 0874 05:14 pero esto es que esas sabes Stephen Colbert cuarto Daniel Colbert Report les acusó públicamente más hondo episodio cómico de copiarlo es un efecto para un vídeo que hicieron y al final acabaron haciendo una especie de concurso para ver quién de los dos se guitarrista de The Sunday sostienen Cover hacía el mejor solo de guitarra sabes quién era el juez del concurso se te va a sorprender a Henry Kissinger es que ver era fantástica

Voz 5 05:43 la esta difícil sorprender eh

Voz 1775 05:45 hombres banda de Portland en el año dos mil empezaron los bueno pues porque en su cantante con la hoy ha publicado una serie de libros juveniles con bueno las aventuras de dos chavales un libro curioso con ilustraciones que hace su mujer que también hace las las portadas de los discos de de la banda ahí bueno es un hecho una serie de libros juveniles que han tenido bastante buenas críticas el primer además estuvo dos semanas en la lista de los más vendidos de Lillo el Times y la música como oímos pues también está ahí no

Voz 5 06:21 pues vamos a hablar con otra vez sí tan les conoces a ver

Voz 4 07:21 aquí me pillas

Voz 1775 07:22 ja en que me alegro hombre éstos llaman las causas de la montaña en inglés que además más bonito no de momento en Go y Bono también resulta que su cantante que se Daniel lleva varias novelas publicadas la primera llamaba Wolf White van era la historia de un diseñador de videojuegos un tipo solitario que tenía más problemas porque tenía la cara desfigurada llegó incluso a estar nominada como mejor novela de el del año en el año dos mil catorce en Estados Unidos y la música no está mal no me conociera a mí me gusta ver

Voz 5 08:07 se llama la canción este es quizá bueno el tema que más ha sonado suyo este tomamos famosos hace unos años ya es que justo esta semana han sacado disco nuevo todavía no han podido escucharlo pero bueno voy a estar atento porque iguale está bien vamos con otra más

Voz 5 09:02 pero por mucho que Correas tal cual únicas e no sé si sabía es que bueno aparte todo

Voz 1775 09:08 a su obra musical tiene una novela yo yo es algo que no sabía descubierto una tarea de investigación dedica al al la vivir que pedía exactamente lo tienes escribió una novela que se llama Man iguales

Voz 0874 09:23 en un guiño a su canción a mano no también el apodo con el que conocían a él vestía de negro

Voz 1775 09:29 el hombre de negro en la novela que escribió no es autobiográfica es medio histórica está basada en la conversión del apóstol San Pablo está inspirada en textos de la Biblia size también que estoy él grabó el Nuevo Testamento entero hay hay grabaciones de clínicas recitando leyendo el texto no de estamentos vería

Voz 5 09:47 en el Nuevo Testamento

Voz 0874 09:50 yo me lo creo eh

Voz 9 09:59 luego voy y luego hoy con otro clásico pero déjame que a un paréntesis un momentito Josh Ritter te dice

Voz 5 11:17 abro abro paréntesis eh yo Twitter que acabo de sacar también esta semana producto no hago esta canción es nuevas de esta semana se alguna más se llama I still love You

Voz 0874 11:26 pero qué pasa esta a la última parece esto los cuarenta en promedio novedades además todo música en inglés español eres un esnob

Voz 1775 11:32 pues ya varios músicos españoles que han escrito libros se podía igual te hago otra otra entrega la semana que viene pero es lo que pasa que esta semana han tenido tiempo para estar atento a las novedades porque Mírame tocó seguir los debates electorales por aquello de internacionales a otra cosa a la que me dedico en casi cuatro horas de debate nuevo ninguna referencia cuando digo ninguna ninguna absolutamente nada a la política exterior o de internacional

Voz 5 11:54 cultura le sirve de bueno un poquito ahí

Voz 1775 11:56 el día el libro no así que bueno tuvo tiempo de escuchar nuevos lanzamientos Bono Josh Ritter acabo saca esta canción el IVA para neurólogo de adolescente decidió que se iba de cara a la música porque escuchó en el tocadiscos de sus padres una canción de Bob Dylan y de de Johnny Cash precisamente se dedicó a la música pero bueno hace unos años sacó también una novela dice que en realidad más allá de las canciones ese esa novela ese es el primer trabajo que le apetecía de verdad enseñar a la gente cierro paréntesis estábamos con Johnny Cash decía que iba con otro clásico o no por lo menos otro antiguo ya vamos a hacer con él es Steve Martin

Voz 10 12:33 con el título

Voz 5 13:26 a ver no te Athletic dicho aprenderte no estar muy muy a si no sabía eso sí mucho la faceta de músico Steve Martin para muchos será una sorpresa que pasa es que canta él toca exacto él él toca el banjo estoy Martín por si alguien anda perdido bueno es el actor el que decía bueno a mi me gusta el papel de dentista loco en la pequeña tienda de los horrores en Estados Unidos si allí es una referencia bueno pero aquí la gente por esto sí o el padre el padre de la novia no pues no y el de los tres amigo es también no pero es porque he visto carrera con él ahí es donde ha vuelto para interpretar a un asesor de Trump que fue arrestado no durante la trama rusa Castelo admira tanto a Steve Martin que también toca el banjo

Voz 0874 14:05 como él desde tienen su banjo y lo tocan muy bien

Voz 1775 14:09 que bueno bueno esto que suena del grupo con el que toca el banjo Steve Martin esto es llaman Stipe en Rangers hostil así bluegrass Vaquer

Voz 9 14:16 no no con esto grabaron un ganaron un Grammy pero bueno Steve Martin además de músico

Voz 5 14:22 el Tour pues resulta que también invitó también es si te a cuadros ya escrito unas cuantas cosas hecho obras de teatros musicales libros

Voz 1775 14:29 para niños también novelas que era el motivo de hoy no la última que que sacó hasta donde se llama objeto de de belleza es un un retrato del ambiente artístico Nueva York en los últimos veinte años siguiendo la trayectoria de una becaria que que empieza a trabajar en la que daría de

Voz 5 14:43 Sotheby's está está traducida al español publicada aquí objetos de belleza como tú

Voz 10 15:18 eh