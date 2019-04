Yo también quiero votar

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser A vivir eso

Voz 2 00:03 los días Javier del Pino

Voz 3 00:31 sí

Voz 6 00:42 Lourdes a estas en Barcelona no si es

Voz 1312 00:46 ya había como iba la cosa del voto por correo

Voz 7 00:48 ya ya mejor quédate no cualquier día esas buenas buenos Santa salvar España tú

Voz 0874 00:53 vale no

Voz 9 01:01 bueno a lo que se me nota

Voz 1312 01:04 oye ya está al fin de campaña o reflexión porque dicen que éstas son las elecciones más abiertas en en nuestra historia además las primeras que hay un partido de ultraderecha con opciones de tener peso específico en la legislatura sin olvidar además que también se celebran las autonómicas en en Valencia

Voz 0874 01:20 cerrada la campaña como decíamos ahora de momento porque dentro de un mes un poco recordarlo pero votamos otra vez así que mejor que no guardó en las urnas los colegios electorales tal y como están las cosas esperemos que no se repita lo que pasó después de las elecciones de dos mil quince cuando no se consiguió pactar una mayoría para formar gobierno volvimos a votar al cabo de unos meses como uno empiece ahora pedir la vicepresidencia otro DNI otro Ministerio de Hacienda que no avanzamos

Voz 1312 01:42 calla que perfil parece que hace mucho eh de todo esto que estamos ahora recordando pero fue en dos mil dieciséis las selecciones fueron en diciembre de dos mil quince y pasamos dos mil dieciséis casi diez meses con un gobierno en funciones ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en Moncloa la portavoz Isabel Celaá dijo al respecto no

Voz 6 02:03 os parece desear en un Gobierno en funciones el Gobierno en funciones pues es algo a lo que uno tiene que someterse cuando no hay decisión clara pero lo demás no queremos esto para al país que necesitan este manito moderación sentido común estabilidad todos

Voz 0874 02:19 más ese gobierno en funciones no aceptó someterse al control del Congreso salido de las urnas cosa descartó ayer Isabel Cela que vaya a pasar

Voz 6 02:27 es evidente que se en fin que el Gobierno en funciones tiene que someterse al control de las Cortes a intervención del Tribunal Constitucional al respecto

Voz 11 02:37 por tanto si hay no sé qué me pasa

Voz 1312 02:39 Javier pero me me acabo encariñara con casi todas las portavoces del Gobierno todavía suspiro por Soraya Sáez de Santamaría y ahora mira

Voz 0874 02:46 mira quién nos iba a decir que echaríamos tanto de menos a Rajoy

Voz 11 02:49 las frases de rojo no no nos metamos

Voz 0874 02:51 en en según qué porque recordemos que hoy es jornada de reflexión cuidado con lo que decía

Voz 1312 02:55 es también el Gobierno fue muy cauteloso ayer en la rueda de prensa para no pronunciarse sobre cualquier tema relacionado con la política pero caro tontos no son desde tiempos inmemoriales Si algo contenta a la gente es que baje el paro

Voz 0874 03:08 a pan y toros bueno eso podría servirle malo

Voz 1312 03:10 vox ahora que pienso no pan y toros mira no quiero pensar que haya sido por las prisas por la precipitación pero ayer me daba la impresión que la ministra no solo sabía lo del pan

Voz 6 03:20 hay un tipo de pan que antes era el pan

Voz 12 03:23 eh ordinario no hay pan creo que se llama así no no yo se lo digo porque es que hay una tipología bastante profusa de la son tos y es masa madre no masa madre e entonces vamos a ver yo creo que es el pan

Voz 6 03:48 el pan Bimbo empezar en común

Voz 12 03:53 es normal normal no hay nada anormal

Voz 6 03:57 los dices que andan mal la verdad eh de spam común el de lo estoy no sé a lo mejor

Voz 1312 04:05 si las gasolineras bueno a saber

Voz 0874 04:07 parece que es como que te insulta el pan no hay sí pagan

Voz 1312 04:10 es como que no apetecen y comérselo Isabel Celaá pues es una a mí me parece entrañables me recuerda esas profesoras que tienes en el cole que que es muy seria te dan mucho miedo cuando llegas a sexto y sabes que te va a tocar no en clase pero luego es de las que mejor recuerdo te quedan no no te lo dijo alguien

Voz 0874 04:25 bueno yo era que estuvimos de padres como de esas profesoras que cuando vas al colegio por agua tus de tus hijas te tratan como si fueras un adolescente te hablan despacito

Voz 1312 04:33 te sientes muy mal además no es decir

Voz 0874 04:35 por el tema en el pan es interesante porque han reducido el IVA al pan integral incluyendo en la categoría de pan común como le costaba recordar a la ministra hasta no solamente ese grababa con un cuatro por ciento al plan al pan blanco de trigo mientras que el integral paga un diez por ciento de IVA la integral y creo que otros también no

Voz 1312 04:51 sí no él integrada Ali todos esto este este cúmulo de pan es verdad que no quiere decir sí totalmente esto también explica por qué manera un poco más más caro de lo normal no no me extraña que le costara a la ministra aclararse con el tema del para mí me pasa lo mismo no esta norma también ordene clarifica los panes de masa madre los de leña que hay que considerar cada uno yo sabes que a veces voy a la panadería hay estoy siendo calla cola para poder pensar me llevo porque Santa oferta es un estrés total y luego está lo del precio que vale que hay ahora le han reducido el IVA y espero que eso repercuta pero yo conozco gente que amplíe hipoteca para llevarse una una hogaza de pan de espectro Cangas no sé cuantas cosas más

Voz 0874 05:30 Media como mucho bajar el precio del pan a dos días de las elecciones hombre es un poquito como de otra época

Voz 1312 05:35 sí sí quizá que me revés gente

Voz 0874 05:38 da deberían habernos ofrecido como wifi gratis o cinco gigas en la nube para cada español un poquito más modernos

Voz 13 05:42 hola

Voz 1312 05:53 ayer también se anunciaran otras medidas además de la del PAN Cela compareció como con la ministra con las ministras de economía y la de Sanidad Nadia Calviño y María Luisa Carcedo esta última anunció un informe con la ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública

Voz 14 06:08 de esta forma conseguiremos un sistema nacional de salud más eficiente Ike este ampliación de Cartera de Servicios supondrá un avance en la equidad y en la cohesión del Sistema Nacional de Salud en particular esta ampliación de la cartera de servicios tiene una especial trascendencia para las personas con discapacidad para la infancia y la familia también para las mujeres

Voz 0874 06:38 hacía mucho que no es actualizar el catálogo de prestaciones quiero que hacía treinta años lo más es da buena noticia que a partir de julio cuando haya implementado en todas las comunidades esto supondrá que la sanidad pública financiarán nuevas prótesis y ampliará el tiempo de cobertura para otras como los audífonos por ejemplo que hasta ahora solamente se cubren hasta los dieciséis años se amplía con esta medida al menos hasta los veintiséis

Voz 1312 06:58 yo no sabía esto me ha me ha sorprendido mucho pero está está muy bien además es también muy importante para las mujeres porque se hacen cargo de la reconstrucción mamaria completa incluida la pigmentación del pezón la todo completo es la primera vez esto es importante tras una mastectomía que se que se cubra todo pero sobre todo porque las mujeres entre veinticinco y sesenta y cinco años a partir de del mes de julio como decías entrarán en un programa de cribado de cáncer de cuello uterino el cáncer de cérvix ayer nuestra compañera Laura Marcos habló con Javier Cortés ginecólogo de la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 15 07:30 es una gran noticia quinientas muertes al año en España pueden ser evitadas con estas nuevas estrategias hicieron mil diagnósticos de lesiones precancerosas de cérvix a ser abordadas articuladas en su totalidad

Voz 16 07:44 sí mil

Voz 1312 07:48 bueno es una

Voz 1812 07:51 buena noticia sin duda está que anunciaron ayer

Voz 1312 07:54 pero hemos estado toda esta semana pendientes de otras voces

Voz 17 07:57 conozco gente que lo ha solicitado a primeros de abril y a finales de marzo Hinault la han llevado las papeletas todavía pues no podemos votar porque no tenemos papeleta

Voz 18 08:05 solicitud de voto por correo finales de marzo

Voz 0874 08:08 el veinticinco de abril

Voz 18 08:10 todavía no han conseguido mandarme menos papeleta

Voz 1812 08:13 también y sobre todo para votar por correo y estando habrá que no tengo ni idea si voy a poder o no voy a poder votar mi hijo vive en Nueva York lleva esperando cuarenta días ignoraban llegado las papeletas son

Voz 1312 08:26 oye antes que hemos ido escuchando a lo largo de la semana quejándose de no poder ejercer su derecho a voto porque no bien no que recibió el sobre correspondiente o tenían que hacer las colas larguísimas que ha habido ante las oficinas de Correos son incidencias que se suman a los problemas que arrastran desde hace tiempo los españoles que viven en el extranjero que una vez más quedan al margen de la política de este país alguno se tuvieron que ir y encima se les despoja de un derecho fundamental pues la por las dificultades que tienen para poder ejercerlo

Voz 0874 08:53 yo recuerdo la sensación tan triste que es recibir las papeletas semanas después de que ya hayan pasado las elecciones

Voz 1312 08:58 ay te ha pasado

Voz 0874 09:00 ha ganado los que a mí no me gustaba que hubiera en Canadá en fin votar desde el extranjero puso tan difícil con el llamado voto rogado parece incluso método disuasorio aquí parece que según datos de Correos han ido tramitando los votos pendientes con unas de las participaciones récord de la Historia

Voz 1312 09:16 sí dicen que ha habido participación récord por correo de voto por correo yo estaba preguntando Javier si esos ciudadanos que solicitaron el voto por correo o como tú en tu caso que ahora que contabas no que recibiste las papeletas tarde y no pudiste ejercer su derecho a voto en pueden protestar se puede se puede reclamarse pueda hacer algo no lo sé es un derecho fundamental que tenemos si debe dar mucha rabia como contabas que por causas ajenas pues es no pueda ejercer ese ese derecho a a votar por eso llamado un experto para preguntarle y es Marc Carrillo miembro del Consejo de Garantías Estatutarias catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra y fue vocal de la Junta Electoral Central a finales de los noventa buenos días

Voz 1812 09:58 el Carrillo hola adiós

Voz 1312 10:00 qué pueden hacer los ciudadanos que por causas ajenas se han quedado sin poder ejercer su derecho a voto

Voz 19 10:06 pues entiendo que como de manera flagrante de lo que se trata es de un funcionamiento anormal de la administración pública en este caso la administración electoral yo creo que hay argumentos suficientes como para exigir responsabilidad patrimonial al Estado concretamente como consecuencia reiteró un funcionamiento anormal de la Administración habida cuenta de que ese retraso a esa mala gestión o ambas cosas a la vez en atender la petición de los ciudadanos para ejercer el derecho de sufragio activo en una convocatoria electoral impide nada menos que el ejercicio de un derecho fundamental y en consecuencia la responsable en este caso por ese funcionamiento anormal administración pública y ese sería entiendo juega con una vía jurídico administrativa relevante para que los ciudadanos protesten ante algo que resulta inadmisible

Voz 0874 11:09 pero la Junta Electoral Central podría decir o hacer algo ante esta situación que se da

Voz 19 11:13 podría hacerlo perfectamente podría hacerlo los ciudadanos pueden reclamar ante las juntas electorales de zona a ir eventualmente la Junta Electoral Central debería a intervenir al respecto estableciendo un criterio sobre esa situación de mal funcionamiento o funcionamiento anormal de la Administración electoral la evacuado a la Junta Electoral Central desde la superior que fiscaliza a buen funcionamiento de todo proceso electoral

Voz 0874 11:53 pero pero un año más otras selecciones más podemos hablar también de esa dificultad en muchos casos de la imposibilidad de votar a españoles que viven en otros países por el famoso voto rogado contra eso no se puede hacer nada

Voz 19 12:06 viendo que es un problema que debe resolver el legislador por tanto los partidos políticos deben asumir su responsabilidad en este caso política que no jurídica y política en permitir que los ciudadanos españoles que residen en el extranjero pueden ejercer de manera cómoda es un derecho fundamental el problema está en la ley la ley debe ser modificada Nos consta que ha habido intentos revisar los problemas que genera el llamado voto rogado Ike por desacuerdo en el ámbito político eso no se ha llevado a cabo a Se trata de una ley orgánica requiere una mayoría absoluta en el Congreso diputados se trata de un derecho fundamental que debe ser criterio prioritario para que los partidos políticos asuman ex hubo lesión compone esta a una disminución de la calidad democrática tanto este Ador el ciudadano ante eso que pueda hacer evidentemente podía también exigir responsabilidad patrimonial legislador pero entiendo que esa es una vía más bien utópica

Voz 0874 13:26 eh Marc Carrillo catedrático de Derecho Constitucional gracias pero esta conversación un abrazo

Voz 19 13:30 gracias a ustedes

Voz 20 13:34 no

Voz 0874 13:38 todos los sábados vamos a ver qué dicen los bancos que son los bancos de sentarse claro si te lo pregunto de otra manera parece que te estoy preguntando procesados

Voz 1312 13:45 vale pues las cotizaciones el banco en el que nos sentamos esta mañana está en un restaurante hemos hablado ahora de quiénes no van a poder votar porque no les ha llegado la carta que les permitía hacerlo y ahora vamos a escuchar a quiénes van a hacerlo van a votar por primera vez en su vida este domingo veintiocho de abril es histórico para un colectivo el de personas que tienen algún tipo de deficiencia intelectual que van a poder ejercer su derecho a voto por primera vez el estadio

Voz 0874 14:11 bueno ahí donde seguida pues a un restaurante

Voz 1312 14:13 fueras de Barcelona está la sierra de Collserola se llama la Forget junto al albergue In Out forma parte de un proyecto de integración social que ya funciona desde hace quince años osea que funciona bien se come bien allí trabajan personas con diferentes grados de deficiencia bueno pues esos llevan tantos años es que la cosa funciona me auto invité a comer con la excusa de compartir con ellos y ellas la alegría y la verdad es que el menor estaba muy rico nos acompañaba el alma máter del proyecto Noemí Caparrós y los futuros votantes que son Marta Aurora Leo Paul Sergio Yuri

Voz 10 14:44 hola hola yo Pepe te pido el menú me han dicho que el hamburguesas hecha por vosotros

Voz 2 14:51 muy bien me parecía bonito venir hasta aquí hablar con vosotros porque el domingo va a pasar algo que es histórico que es que por fin vais a poder ejercer el derecho el derecho de voto son las primeras elecciones que vais a poder a votar

Voz 10 15:06 de aquí es un día especial

Voz 21 15:10 sí pero que es vivir si ésta de mesa en mi hermana Isabel te toca votar ahí a votar no no es segura pero es la primera vez que me humana es siete de mesa

Voz 2 15:28 jo tu familia entonces estaban súper contentos porque tu hermana presidenta de mesa y tú puedes ir a votar también

Voz 21 15:33 sí es sí voy a apuntar a que escuches que claro es más importante que nunca el el ir a votar

Voz 10 15:44 muy muy votar yo sí voy hilo de lo ir a votar lo habéis pensado mucho

Voz 22 15:52 pues sí porque a veces momento de iré a votar cómo es secreto pues no se puede decir pues entonces te tengo ganas de ir a ir votar

Voz 21 16:05 por qué a pobre hija de justa no tengo estaba política no me gustó de autos tipo cosas

Voz 23 16:13 una amiga a mi madre uno por qué meter manías de todo una amiga mía

Voz 10 16:23 no es que te tiene manía a los políticos pero vosotros ahora aunque les tengáis manía tenéis que vota

Voz 24 16:28 hasta luego yo May yo sé yo que haya mira las noticias sin moverme lo Internet es capaz sabe las acciones que hay que hay mucho por el efecto por Internet en la selección ese toro yo sé que voy a votar yo sí porque yo sí me voy a las cosas que pasan sí ya sé a quién voy a votar yo voy a Voltaire de Podemos

Voz 2 16:53 Yuri igual que secreto también también uno tiene derecho a decirlo que Lepe diríais al nuevo Gobierno ya que podéis votar hay podéis elegir qué le diríais si pudiese ir delante que le diría diríais

Voz 24 17:06 mira yo diría que vaya a ser que las cosas no hay guerras y lemas que a todo lo vaya bien yo pienso que no que no que captó en tantos huelgas

Voz 10 17:22 que todo iba bien

Voz 21 17:24 Lucía más clientes que me dé por aquí al restaurante a veces que casi diez templos más gente

Voz 25 17:32 y esto

Voz 21 17:34 es lo más importante de mi vida ella ella mira por el Tour

Voz 2 17:38 bajo eh que decimos en Cataluña pero muy bien aprenda qué quieres

Voz 21 17:43 bueno a ver

Voz 26 17:46 se indemnice de PP al su tras conversar más Pablo Casado o a vete a ver el vedad que quede Demi hay poca Sensio cuitas Zico dicen ya ya está ya las buenas significa están Cataluña que tengo uno de España no es para malos se muy felices

Voz 2 18:09 osea es partidario del diálogo de que hay que hay que seguir dialogando y estando juntos no te entendido bien

Voz 10 18:15 sí justo aquí

Voz 2 18:18 para antes de de ir a votar estás mirando las noticias te estar informando

Voz 27 18:26 con mi padre yo no entiendo de política y entonces le pregunto a él el que él me aconseje hiel explica las cosas y entonces me me dice lo que es mejor no

Voz 6 18:44 te te hace ilusión ir a votar el domingo

Voz 2 18:49 se habla mucho de política desde que sabéis que vais a votar aquí habláis entre vosotros de política Anchois

Voz 21 18:57 ellos no no política no que no a mí no me postas demasiado

Voz 10 19:04 hola yo sí yo sí soy único que ha yo hablo queremos que salga al bueno el veintiocho esperemos que llegaba una sorpresa buena que no los llevamos a una sorpresa ya es la cara mala os vais a hacer un selfie votando yo o mejor sí depende

Voz 21 19:27 yo no veo yo a veces a ir a mí no me consta que no te gustan los selfies no me ha gustado todo tipo de fotos

Voz 26 19:41 yo sin millones y no digo ya fotos este Sefes yo suelo CP

Voz 10 19:50 bueno pues si puntos muchas gracias chicos Race

Voz 3 19:56 las

Voz 0874 19:59 yo les colectivos del que nos ocupamos de personas con deficiencia intelectual que van a poder votar por primera vez están contentísimos así ya de ella y además con este oye vamos a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar porque como buen literato de la jornada de reflexión se fija en los pronombre reflexivo

Voz 11 20:51 en días como este pienso mucho en los pronombres de reflexivo es lo más reflexivo que doy de mi tía acabado convirtiendo las películas de Bud Spencer en cine de culto como voy a querer reflexionar y nunca hecho flexiones esta Semana Santa también nos trajo como siempre su pronombre reflexivo el suyo era de los gordos pues marcó un nuevo rumbo de las cosas haciendo ver que se desentendió de todo me refiero el caso de Poncio Pilatos ser reflexivo en es moco de pavo a diferencia de algunos pronombres reflexivos que caen en sábado el de Pilatos siempre cae en viernes pero que hizo este rumano escudándose en los pronombres reflexivos se lavó las manos él se es el reflexivo por excelencia eso sí en dura competencia con me conté lo primero que nos explicó la maestra a propósito de estos pronombres era que su correcta disposición iba a señalar Nos bien como a personas formadas o bien igual que a borriquita como tú que no saben ni la U lo mismo con la rumba de Peret la gente mayor de mi familia decía meses huida o ITS va a caer lo importante para ellos eran olvidarse que las cosas no se me cayeran usaban este orden porque pertenecían a otro orden mundial y aunque yo sabía que si quería cambiar el mundo tenía que cambiar el orden veía que también traicionado aún hablar en explicar que yo sentía más natural más vivo que el que me enseñaba en en clase pues el habla de mi entorno salía vibrando de las bocas y el lenguaje de la escuela estaba hecho con mineral con tiza con pizarra materia inerte también comprendía así que mi lealtad iba a estar llena de traiciones por eso no me gusta reflexionar