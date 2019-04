No me gusta reflexionar

Voz 3

00:33

en días como éste pienso mucho en el pronombre reflexivo es lo más reflexivo que doy de mí que ha acabado convirtiendo las películas de Bud Spencer el cine de culto como voy a querer reflexionar y nunca hechos flexiones esta Semana Santa también nos trajo como siempre en su pronombre reflexivo el suyo era de los gordos pues marcó un nuevo rumbo de las cosas haciendo ver que se desentendió de todo me refiero el caso de Poncio Pilatos ser reflexivo en es moco de pavo a diferencia de algunos pronombres reflexivos que caen en sábado el de Pilatos siempre cae en viernes pero que hizo este rumano escudándose en los pronombres reflexivos se lavó las manos el se es el reflexivo por excelencia eso sí en dura competencia con me conté lo primero que nos explicó la maestra a propósito de estos pronombres era que su correcta disposición iba a señalar Nos bien como a personas formadas o bien igual que a borriquita como tú que no saben ni la U lo mismo pero una rumba de Peret la gente mayor de mi familia decía meses huida o ITS va a caer lo importante para ellos eran olvidarse que las cosas no se me cayeran usaban este orden porque pertenecían a otro orden mundial aunque yo sabía que si quería cambiar el mundo tenía que cambiar el orden veía que también traicionado aún hablar explicar que yo sentía más natural más vivo que el que me enseñaba en en clase pues el habla de mi entorno salía vibrando de las bocas y el lenguaje de la escuela estaba hecho con mineral con tiza con pizarra materia inerte también comprendía así que mi lealtad iba a estar llena de traiciones