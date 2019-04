Con la H de hobbies políticos

Voz 2 00:00 UU de

Voz 3 00:08 las bueno pues Cristina nuestro yo lo que una vez que la escuchado desde la mesa de control ha habido toser de de la mesa cuando estaba en un túnel de la M treinta regresando a su casa que es cuál es la dirección Cristina pues si alguien quiere hacer un descaro

Voz 4 00:24 eso es yo más que los de La Marató

Voz 3 00:27 eso te iba a decir es que era la tele supongo no que pasa casi de ida y vuelta en no han podido llegar

Voz 4 00:33 sí sí está a una hora está a una hora de excursión

Voz 3 00:36 ya está está cortada la entrada a todos la zona centro de Madrid creo no está cortado todos es votar el barítono en una catedral porque estás en la sacristía ahora mismo bueno pues sabes que es como esto esto va a ser un poco complicado e desde tu casa con cierto retardo y es sin vernos pero si quieres lo intentamos intentamos

Voz 5 01:03 venga vamos venga

Voz 3 01:07 viene el Diccionario de conceptos políticos con Cristina Pardo desde la sacristía de su casa hablamos de jornada de reflexión los hobbies de los políticos

Voz 0444 01:18 sí porque la jornada reflexión se dedican a eso que es a sus hobbies esta semana hemos conocido el que quizás el más peculiar el de la candidata del PP de la Comunidad de Madrid los atascos nocturnos

Voz 6 01:30 cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas forma parte de la vida de Madrid que a mí me gustan los atascos evidentemente no pero eso es parte de la vida de Madrid era la parte de la vida de nadie si sigue podemos el Ayuntamiento de Madrid no haber atascos y eso sí pretendía porque eso

Voz 3 01:48 la DGT ha le gustan más los coches Esperanza Aguirre a esta mujer sí casi tanto como a Pablo Casado

Voz 7 01:56 le encantan los coches SAS de de pequeño yo les tiene padre comprar revistas de coches sobre todo lo que son los modelos eh cuál va saliendo voy a todos los salones del motor estado en bueno pues en carreras de Fórmula Uno ahora de Fórmula E

Voz 0444 02:14 repasando cuáles son las aficiones de los candidatos supimos gracias a El hormiguero que Casado además del Master en también tiene años de conservatorio tocaba la guitarra aunque tampoco nada del otro jueves

Voz 8 02:25 sí sí sí esto no lo visto bueno la historia esto toca solo

Voz 0444 02:30 hola gracias

Voz 9 02:35 bien bien bien ex en

Voz 0444 02:49 luego está por ejemplo Pedro Sánchez líder del PSOE también le gusta mucho la música es muy de ir a conciertos incluso con el Falcon tal y como contaba a su mujer Begoña

Voz 10 02:57 Nos gusta mucho ir a conciertos La Habitación Roja Millor también me gusta mucho pero el encanta Granada hay siempre que podemos vamos a la Alhambra le encanta la playa

Voz 0444 03:11 pero sobre todo a Pedro les gusta el baloncesto de hecho jugó en el Estudiantes

Voz 3 03:16 era bueno paquete pero vamos a ver yo soy un paquete importante hablaba de baloncesto

Voz 11 03:21 me lo preguntaba aquello de Texas repetir que Cristina

Voz 3 03:27 desde su casa con un retardo de tres segundos por eso cada vez que habla que contar hasta tres y confiar en que se

Voz 0444 03:35 sí estoy a Pablo Iglesias también le gusta el baloncesto pero ahí tampoco había

Voz 3 03:42 el sorpasso se quedaba un poco peor que has lo que pasa es que no es baloncesto

Voz 7 03:47 como mucho podría aspirar a jugar de base y muy malo

Voz 0444 03:53 dice Iglesias que a él los deportes les relajan

Voz 12 03:57 cuando te dedicas a la política yo por lo menos necesito desconectar eh hay amigos Irene también a veces alucina conmigo cuando sube el volumen cuando llegan los deportes en el telediario que es como que no

Voz 7 04:09 así es como es que necesito este me estén contando algo que no tenga que ver con mi trabajo y que me relaje

Voz 3 04:15 que lo disfrute sea el le atan los telediarios imagínate en los que no salen

Voz 0444 04:22 entendemos perfectamente ya Iglesias le gustan mucho también la serie es la que más Juego de Tronos

Voz 13 04:27 exclusivamente seguidor de la serie me reservo las novelas que me han dicho que son maravillosas para cuando termine de de ver la serie tengo muchas ganas de leer las pero la serie me tiene fascinado

Voz 3 04:38 de Juego de Tronos parte que saben todos mucho que estamos hablando de lo que los candidatos hacen en un día como hoy que es jornada de reflexión yo no pueden hacer política oye Albert Rivera sabemos a qué dedica el tiempo libre sin entrar en detalles eh

Voz 0444 04:53 Rivera también le pegaba el deporte ganó campeonatos de natación dice que eso le ha venido bien para todos

Voz 14 04:58 plan natación por ejemplo tienes que ser disciplinado tienes que entrar dos veces al día seis veces a la semana tienes que cuidarte lo que comes tienes que dormir Tip toda la gente que hace un deporte un cierto nivel tiene que cuidarse y creo que eso me ha servido para preparar también las campañas para dosificar

Voz 0444 05:14 se ve que Rivera además es un gran aficionado a las motos

Voz 15 05:18 John Waters de pequeño en mi casa mi padre también tenemos todo yo he tenido moto reconozco que la gasolina la llevó las vendió

Voz 3 05:26 solida vamos a ahora están Santiago Abascal me estando un poco de miedo preguntarte por por las aficiones de vasca

Voz 0444 05:32 no no pues aunque no lo parezca Abascal les gustan cosas como muy bucólica

Voz 16 05:37 pero a mi me gusta mucho la naturaleza me gustan mucho los animales la montaña la montaña eso es lo que más me gusta y lo que más echo falta

Voz 7 05:44 eh tiene algo en común con Felipe González lo de los bonsáis muy abandonado y luego él

Voz 16 05:50 gimnasia parques no ultimamente no llevo dos meses sin poder hacer deporte procuro correr y sobre todo hacer montaña

Voz 5 05:58 y pesas no no no

Voz 7 06:01 no porque el he visto fotos en alguna ocasión he ido a un gesto entrenar un poco para tratar de cuidarme pero no no no es habitual que yo haga eso

Voz 0444 06:11 la caza que la defiende por ejemplo dice que no le gusta otras cosas que defiende en cambio sí le gustan

Voz 7 06:18 todos son del pueblo no tengo son del pueblo y yo creo que no te gusta si yo voy a voy a los toros de vez en cuando me gustan

Voz 0444 06:28 te traído también hoy a Gabriel Rufián

Voz 3 06:31 vamos a ver qué les gusta cambiar Rufián aparte de ser un poco el Follonero en el Congreso

Voz 0444 06:37 pues el cine y su película preferida es Blade Runner

Voz 17 06:43 me lo puso sino muy muy muy pequeño para mi fue un hito cambió casi casi la forma de de pensaron montones es una película que yo creo que se verá que veinte años moderna no envejece nunca tiene mucho Madrid ese perturbadora bueno parece que va a repetir es una película

Voz 3 07:07 igual se siente como los replicantes un poco no que eran ilegales en la tierra después de un motín

Voz 0444 07:14 otro que tiene aficiones casi andar por casa es Joan Baldoví de Compromís dice de sí mismo que es el suegro perfecto que le gusta hacer paellas y que les salen bien es exigente con el arroz

Voz 18 07:25 la bomba sin lugar a dudas el arroz bomba además es de mi tierra y por tanto siempre siempre siempre intento arroz a los debe de casa claro

Voz 0444 07:39 para terminar os he traído dos más en este caso expresidentes primero Felipe González que le gustaban mucho los bonsáis todavía hoy los ve is emoción

Voz 7 07:47 las distinto piensa voluntad que bonito

Voz 3 07:54 eso hay luego ya vino Aznar que era más de paz no

Voz 0444 07:58 sí y después Zapatero que le pegaba el basket como Sánchez aunque mi preferido es Rajoy al que además de andar deprisa le gustaban sobre todo el ciclismo

Voz 19 08:16 y luego porque es muy bueno también para la cabeza eh el el ejercicio físico es es es bueno para el cuerpo pero es bueno también para mantener el equilibrio todo el mundo debería hacerlo aunque a veces pues parece que cuesta un esfuerzo pero por suerte cada vez hay más gente pero el que haya estado con nosotros viendo la etapa muchas gracias ha sido un placer y tengo que decir que para mí esto es una fiesta después de seguir el ciclismo está vetado sí sí sí bueno luego ya viene la dura realidad de la vida

Voz 17 08:58 yo creo que es mi obligación

Voz 20 08:59 y en este caso coincide con mi devoción ir a ver el el partido a Lisboa yo soy del Madrid pero siempre he sido del Madrid si yo tuviera que votar votaría a Ronaldo yo creo que

Voz 17 09:16 está en un momento impresionante es un jugador que que lo va todo que se esfuerza mucho que bueno que vota para yo sí lo votaría yo soy del Madrid y yo creo que lo sabe llamas hoy abonados

Voz 20 09:32 desde hace muchos años hoy de Madrid y del Deportivo pero tengo que decir que en lo que he hecho el Atlético de Christian es impresionante le ha dado a la Liga una emoción una fuerza de un club querido ahora llega el que por tanto me quito el sombrero ahora yo quiero que gane en Madrid

Voz 17 09:46 es dice claramente puse para porque no puede hacerlo tiene que ganar el mejor

Voz 19 09:55 y todo el mundo sabe quién es el mejor aunque a lo mejor no coincida todo el mundo

Voz 3 10:03 estar con esa máxima una de las grandes tras de Mariano Rajoy vimos a Pardo hoy sus tres segundos de retardo podría ser el nombre del grupo musical gracias Chris pero ya que el maratón terminamos con más