Me ha tocado mesa electoral, ¿cuánto me pagan?

Voz 0874 01:04 con lo que algunos de los que están en esta mesa o en Barcelona tendrán ya algunos bocetos preparados para dibujar lo que van a dibujar en función de lo que pase mañana José María Pérez Peridis buenos días yo no puedo objetos

Voz 2 01:15 qué responde a tu creatividad inmediatas no habrá que a lo mejor tengo espías como espías a que te vas a contar para ello

Voz 1183 01:25 yo que a la cama temprano de hecho yo siempre tuve información privilegiada se llama guerra

Voz 1109 01:31 se llamaba el Luis Pérez mi hermano se llama que era el que tenía el visón fue el que trajo los irrealidad a España lo que bueno pues serán las escogía muy bien muy bien las urnas que eran significativas en cada circunscripción por lo tanto no necesitaba muchas gente había que saber la geografía cuidado cuidado

Voz 0874 01:54 con los espías yo los que dicen que tienen información eh

Voz 1109 01:57 no lo que pasa es que estas elecciones como las de el año ochenta y dos son atípicas porque allí hizo in implosión la UCD y ahora lo que no se cuenta es que el PP ha hecho implosión ha explotado yo pensaba hace años

Voz 1183 02:13 no no de la corrupción que iba a cambiar

Voz 1109 02:16 qué hizo eh Convergencia cambiar las las mutaciones pero no han mutado

Voz 0874 02:23 la mutado me ha explotado junto a José María Julio Rey cómo estás Julio buenos días

Voz 1252 02:29 muy buenos días la cuya anterior aunque era de broma no

Voz 0874 02:33 pues tanto no no es verdad que todos tenemos un poco pero esto de gente que nos ha dicho que va a votar a Vox por lo cual reducimos que buscaba sacar muchos votos no lo sé te gustan los ocultó en es como decir oculto no es que qué les van a poner en órbita ya va aparte de que yo creo que los que van a votar a Vox son de llevarlo tatuado en el pecho no no son de los que lo ocultan pero bueno hay en Barcelona Aleix Saló cómo estás al día que día y aquí Mauro Entrialgo qué tal Mauro

Voz 1252 03:01 hola muy buenas un poquito mi hija está indignada con la ultima de mar

Voz 0874 03:03 pues no sé porque te lo digo como si tuviera el lila

Voz 1183 03:06 con Spiderman no he visto ni la anterior pero luego lo hablamos porque lo ha visto si la estrenaban

Voz 3 03:12 tiene también estrenó ayer

Voz 1183 03:15 yo no creía que te que ya lo había bajado ya sacar adelante

Voz 0874 03:19 es que nadie sabe lo que va a pasar mañana pero si fuera por la razón ya sabemos lo que algunos les gustaría que pasar esto de la jornada de reflexión es es es curioso porque yo ando con mucho sigilo con mucho tacto para que nadie pueda decir que decimos alguna barbaridad y de repente estoy viendo era portada de de la Azón saca una fotografía de casado con el dedo pulgar

Voz 1183 03:42 aunque siempre eran España y cumplir la legalidad hay que cumplir la legalidad y no indultar a nadie

Voz 0874 03:49 un voto útil para España el titular una fotografía de casado bueno pues estoy yo creo que es amargan cobrado por ello porque sino no

Voz 1252 03:55 bien no tengo una idea clara parece significativo es decir no lo traemos de coña lo de Vox pero efectivamente la implosión que comenta José María es un hecho de vamos a completar la jornada

Voz 1183 04:08 el reflexión un poco no pero que es cumplirla no cumplirla tampoco pidamos vota por Nadia no pasa nada no vale pues dos puntos

Voz 0874 04:16 claro claro claro pero esto al son

Voz 1183 04:18 un voto útil para España como una foto de Casado pues hombre no está pidiendo el voto pero bueno

Voz 4 04:23 sola premisa anglosajón

Voz 1183 04:26 dicen que los cada cabecera se muestra abiertamente a favor de un candidato otro

Voz 0874 04:30 por supuesto hay países donde esto es totalmente

Voz 1183 04:33 y al menos tú sabes lo que vas

Voz 0874 04:35 sí de hecho los todo el periódico explica una editorial pidiendo el voto para alguien pero

Voz 1183 04:39 de hecho Financial Times los dos británicos han pedido deseado digamos que gane Pedro Sánchez aunque ayer ya que supuestamente son viviendas

Voz 3 04:54 exactamente diciendo que él no pero más que en España estaban cambiando sus palabras bueno

Voz 1183 05:01 a ver qué positiva del deseaba la estabilidad pero lo dejé

Voz 5 05:06 es decir es que según quién un gobierno comunista bolivariano no veo mucho al economista gobierno bolivariano

Voz 1252 05:16 hay que hablar de Sánchez el comunista bolivariano no sé

Voz 5 05:20 claro bueno a los que han acosado que ha habido un año de de eso de gobierno comunista

Voz 0874 05:26 pues no sé que que ahora me enseñaba a alguien un creo que es lo puesto en Facebook en Twitter yo pensaba que Facebook ya eran como de vuelos en fin Andrés Calamaro

Voz 5 05:38 tu ídolo sugerencias para dicho también te hablo de los patriotas y los reaccionarios dijo dice prefiero los patriotas y reaccionarios a nuestro viendo en cuatro los cuatro que había en el debate eso dijo no

Voz 3 05:53 dicho muchísimo más complicado y es tan complicado que no es lo puedo explicar pero sin es lo que ha puesto en Facebook es que no se entiende lo que quiere decir

Voz 6 06:01 a es ha sido una bueno

Voz 0874 06:03 pero pero luego creo que cómo se ha sentido con la necesidad de explicar lo que ha querido decir tampoco ha desmentido esa interpretación

Voz 3 06:09 no lo ha desmentido y lo ha vuelto a liar todavía más pero es que yo creo que ni siquiera puede votar aquellos si no no

Voz 1183 06:14 no lo pueden usar el escolta argentino indeciso él lleva tiempo

Voz 5 06:20 cuando la progresía creo creo que lo decía el libro entrevista con Buenafuente parece como muy ofendido porque él estaba muy a favor del mundo taurino como que lo ligaba con la progresía y lo políticamente correcto de la dictadura esta supuesta

Voz 1252 06:32 todo esto viene por lo visto porque es muy amigo de un matador de toros que en fin

Voz 7 06:39 la llevó por la darle la razón

Voz 1183 06:44 yo dibuja lo digo

Voz 0874 06:47 la a la actriz derecha de en función de cómo van cómo va la información de cada día a caballo o sea el que lleve al caballo que llevan las riendas es uno es Abascal a casado a veces se Rivera tal y como lo dibuja

Voz 1109 07:01 no normalmente el el caballo era Abascal al que se habían subido pero con la última declaración que ha hecho Casado de que puede haber ministros el Gobierno lo que dice Abascal es que lo que importa es quién lleva las riendas entonces Amin recuerda el Gobierno italiano Salvini no es el presidente esconde sin embargo Salvini lleva las viviendas de Italia es decir que cuando hay un tinglado extremista de de calibre Ése es el que va a llevar las riendas sea un éxito claro

Voz 0874 07:36 esto es una leyenda negra en Estados Unidos avión político que decía se lo que es ser irrelevante he sido vicepresidente de Estados Unidos

Voz 1109 07:42 pero trastornos verbal no aquí no en con el extremismo que ha surgido con el liderazgo de Tram con los Bolsonaro y toda la panda que está viendo en el mundo un unas unos cuantos ministerios son ministros ya estarán colocados oportunamente tendrán el foco por las barbaridades que dirán y propondrán es decir que él que va a llevar las riendas como entre el Gobierno va a ser buenos

Voz 0874 08:11 o en el caso de que sea un pacto de izquierdas será otro partido

Voz 1109 08:16 pues no tanto no tanto porque ya a juzgar por lo que se ha visto en los programas en los debates parece que

Voz 1183 08:28 no parece que los radicales y los moderados se han radicalizado es lo que me parece

Voz 1109 08:34 seguido tan tan radicales pero Pablo se ha caído en Tarso del caballo si Pablo pues es otro oye la la paternidad el cuidar a los niños eso sí haga mucho lavar pañales limpiar cacas todo eso

Voz 1183 08:51 yo creo también que es único político

Voz 1252 08:53 despectiva Isabel exactamente cuál es el papel que va a jugar su partido en estas próximas elecciones no es tonto y es muy pragmático claro porque se bajó de la vicepresidencia no

Voz 1109 09:03 el ofrecería al otro y de el el PSOE

Voz 1183 09:06 paso a una realidad que lo da la parte

Voz 1109 09:08 Trinidad

Voz 0874 09:10 oye pues otros como expertos en en colores y diseños en que tengo Burton en que todo queda bonito y tal tenéis una lectura pues eso en términos de imagen del del del debate hay algo que haya llamado la tengo a mi siempre me parece que no los debates parece que pone muebles de Ikea como como muy blancos todos

Voz 3 09:28 me parece ver eso Lima Quito Quito de D'Rivera Ikea ballet y además heleno todo porque mientras hablaba Sánchez el intentaba desplegar el marco Chile atasco porque el cartón verlos penique iba detrás es un poco jodido

Voz 1252 09:44 eso lo sabe el color que mejor ha reflejado para mí los debates esta señora la corbata de casado ese color vino granate nuestra sabe muy bien en cualquier caso triste

Voz 3 09:54 también es verdad que la mayoría no estábamos mirando mucho estábamos escuchando porque era tan aburrido que estábamos tuitear a la vez y entonces mirábamos más Twitter que la pantalla sí que realmente

Voz 7 10:03 dónde esta han estaba animado en los debates

Voz 1183 10:06 oye alguna vez alguno de vosotros

Voz 0874 10:08 ha tenido que trabajar en una mesa electoral Un día de elecciones o ha tenido que escaquearme a mí me toco

Voz 3 10:13 a veces suplente habitan brille re ya había un tío que estaba frotando la la urna compra estaba echándole aliento y haciendo yo creía que era un empleado de allí le dije perdone vengo de

Voz 1252 10:28 suplente dice pues si te puedo decirte que ya estoy yo prefiero

Voz 3 10:31 estaba encantado el tío que hubiese algo recursos leyendo me marché pero estaba dejando la luz y tenía bravo perrete pues llevaba un cuartito Dios es bueno pues

Voz 0874 10:42 eh tú Julia que no no

Voz 1252 10:45 o de suplente y efectivamente no tuve que tú

Voz 8 10:48 sí porque no no hubo ninguno

Voz 1252 10:51 entonces pues ermitas

Voz 3 10:54 también dejaron ahí te echó el presidente J

Voz 1252 10:57 es así en cuando ya puedes irte

Voz 0874 11:00 ya pero te quedas inmensa porque llevará su música busque te desvían igual lo que teníamos que estar disponibles pues no no es broma lo que hablamos porque hay quinientas cuarenta mil trescientas personas que mañana deben personarse por la mañana los más de veintitrés mil colegios repartidos los ocho mil municipios en España esto es la fiesta de la demora

Voz 4 11:22 gracia pero para ello es la fiesta significa trabajar

Voz 0874 11:25 me parece que ganar poco Emilio Pajares es profesora titular de Derecho Constitucional en la Carlos III en Madrid ha investigado principalmente cuestiones de derecho electoral cómo estás Emilio buenos días hola buenos días gracias por venir de un día complicado en Madrid porque hay mucha gente corriendo por la calle

Voz 4 11:38 sí sí como sabes lo lo primero

Voz 0874 11:40 cuánto te pagan Si va a ser una si te toca ir a una mesa pues

Voz 4 11:43 hay unas dietas que para estas elecciones son de sesenta y cinco euros pero esos esos para que te compres comida digamos no bueno es una indemnización por así decirlo por el las horas que se dedican a personas no no pero eso incluye el pago de las horas trabajar

Voz 1183 11:56 las Vadillo aparte no no es un caso

Voz 4 11:58 no son horas trabajadas técnicamente es decir es el esfuerzo de de personarse allí a las ocho de la mañana que es cuando tienen que comparecer las estas personas que son designadas por sorteo hasta bueno las ocho de la tarde cuando acaba la la votación más el tiempo del escrutinio que puede prolongarse también un par de horas es que

Voz 0874 12:17 es decir si de eso dos cuentas lo que te tienes que gastar en comida están allí tantas horas como tienes que estar te cuesta dinero casa

Voz 4 12:23 pues sí por el dinero desde luego no es ilógico

Voz 0874 12:25 se computa como un día trabajaba al día siguiente no puedes decir en tu empresa

Voz 4 12:28 las las personas que tienen que trabajar y son designadas y efectivamente tiene que ocupar ese puesto tienen derecho no solamente a a ese día laborable no trabajar sino a unas horas me parece que son cinco seis al día al día siguiente a

Voz 0874 12:43 entonces el lunes hay gente sí que que no puede que puede no ser

Voz 4 12:46 el azar que perfectamente puede acabar el escrutinio pues a las diez o las once de la noche llegará a las tantas a casa así que

Voz 0874 12:51 ahora salgo si si te toca ser miembro de una mesa no te presentas

Voz 4 12:57 pues de llamar a la puerta de la policía en el punto extremo aparte de la policía te puede llamar Su Señoría porque porque es un delito no comparecer ante no cumplir con ese deber

Voz 0874 13:09 te puede caer pues hay penas de

Voz 4 13:11 el de privación de libertad alternativamente

Voz 1183 13:14 multa es decir no es poca cosa no es tontería lo que estamos hablando no no no no

Voz 4 13:18 E incluso hay sentencia no digo que en todos los casos en las que haya alguien no haya comparecido sea habrá un proceso judicial un proceso penal

Voz 0874 13:27 pero pero sí hay hay central esto es una pregunta poco fea pero no se escucha algún rico que yo creo que no pero lo cual cuánto le puede costar no oír

Voz 9 13:37 tengo que buscar el artículo ciento cuarenta y tres de de la LOREG que es el que establece cuál es que igual les sale a cuenta carbono pregunta te podrían encontrar un botín de golpe en la mesa electoral como botín insisto en que tenemos una Ana Botín no sí

Voz 1183 13:50 ya que no te puedes encontrar ahora cojo la pregunta

Voz 9 13:53 eso es verdad caro cuando de ricos claro hablábamos de sesenta y cinco euros de día te digo

Voz 3 13:58 es setenta y cinco años no extraña que haya Botín Alex

Voz 1183 14:02 no sé a quién podría pensar

Voz 4 14:05 el PA se sortea entre todos los electores que sepan leer y escribir y que no tengan más de setenta años y setenta aunque de entre a partir de sesenta y cinco Se puede expulsar a esta persona quedaba brillo a la urna

Voz 1183 14:18 que vendría a sesenta

Voz 4 14:22 sí sí perdón contestando la pregunta es si es posible encontrarse a una botín en este caso pero aquí no es posible encontrarse según Iglesias son casado aún Sánchez porque los candidatos no no pueden formar parte de de las masas

Voz 0874 14:34 yo supongo que tú habrás ser revisado el listado de las excusas más pintorescas que San puesto creo que en el ámbito que nos ocupa que se luego en el sector al que trabajamos nosotros en el periodismo tienes que justificar que haces un programa es ahora director de un medio de comunicación que estás trabajando pero si eres periodista

Voz 1183 14:49 digamos si somos nosotros bien que yo es que estoy haciendo mi tira

Voz 1109 14:56 no no no

Voz 4 14:58 no hay una relación de de excusa se llaman así no ahí la previsión de que después del sorteo y una vez que se le notifica la persona tiene un plazo de tiempo para para excusarse no pero por alguna razón pero la ley aparte de de esta circunstancia que he dicho de las personas que en una candidatura no tiene una relación muy no tiene una relación pormenorizada había una práctica porque esto se pide ante las Juntas Electorales provinciales hay había una casuística pues ya os imagináis extremadamente larga Hay muy variada además había juntas que que admitían y otras y otros que no en el mismo motivo así que en dos mil once la Junta Electoral Central dictó una instruir León con carácter general ya que fue fue poniendo una una relación que lo primero que habría que decir ni siquiera es exhaustiva quiero decir que no es una lista cerrada

Voz 0874 15:44 ya tú puedes seguir alegando otras

Voz 4 15:46 eso no no previstas allí y en esa instrucción sí que efectivamente hay RAE cuestiones motivos de orden personal de orden profesional y uno de ellos es eso pero lo que dice la instrucción son directores de medios de comunicación

Voz 0874 15:59 tú eres de medios de programas no

Voz 1183 16:02 pero insisto se puede ser

Voz 9 16:04 puede alegar ante la ante la Junta

Voz 0874 16:06 vale vale Hinault hay algo así como esto sería gracias una objeción de conciencia alguien que diga no es que yo soy más de dictaduras

Voz 9 16:13 ese legado no es exactamente si esa línea de de la dictadura

Voz 4 16:17 sí pero alguna pelas Ayala

Voz 1183 16:20 está claro de la sentencia se uno de los motivo

Voz 4 16:22 porque es alegaba sexta yo no quiero colaborar con ese sistema político entonces no solamente es que no votos sino que no quiero participar es facilitar que que permanezca allí son motivos que no han sido atendidos no

Voz 3 16:37 sí aclara de una vez por todas que yo creo que es una leyenda urbana pero esto está muy arraigado en mucha gente que dice es que si pides el voto por correo no te llaman para para formar parte de la mesa es mentira no

Voz 9 16:48 qué tendría que revisar la ley electoral Leonor no me no no lo vamos a Hervás dudas

Voz 4 16:55 lo que pasa es que si se pide el voto por correo que ese sí que no hay que justificarlo el voto por correo se puede pedir por la rama por ningún vamos no hay que no hay que hace falta simplemente personarse no hay que no hay que motivarlo puedes vivir

Voz 0874 17:05 en ciudad quiero decir bueno o no tienes que decir

Voz 4 17:07 es que estoy de viaje cuesta el día no no simplemente pues voto por correo sí que en la medida en que la ley prevé que haya voto por correo para las personas que no puedan acudir a a votar pues igualmente se prevé que haya personas que por algún motivo estén fuera de del sitio donde votan y no puedan acudir a la mesa electoral pero sí que las excusas y que hay que acreditar las claro las excusas para no comparecer él en la meta

Voz 1252 17:30 electoral y hablando de simpatizantes de la dictadura mañana habrá interventores de Vox

Voz 4 17:36 supongo que sí habrá interventores y apoderados de de cualquier formación política que se haya presentado en uno de nuestros más que en otras

Voz 3 17:43 sí Ogino porque no hay interventores puede haber interventores en unas mesa tienen otras no

Voz 4 17:49 a la Lady distinguía interventor y apoderado el interventor actúa en la mesa solamente puedo actuar en esa mesa ante la que se acreditado el apoderado actúa en todo el local electoral en todo el colegio electoral todas las formaciones que se presentan a las elecciones pueden pues

Voz 3 18:03 cuando veamos alguno de pie que va de un lado a otro lo es apoderado

Voz 1183 18:07 este es apoderados apoderado no lo ve

Voz 3 18:12 pues que no moleste a veces molesta pero están ordenando las hojas y cesó y apoderados dejaba claro

Voz 4 18:18 sí esto es curioso porque los interventores los que actúan ante las mesas cuando se suscita algún problema en relación pues alguien acredita su identidad ya puede votar está inscrito en el censo o no está escrito en exceso y se prevé que los interventores participen en las deliberaciones de la mesa deciden sólo los tres miembros de la Mesa presidente y dos vocales pero se supone que estos interventores pues tienen alguna fue nació con superior en el derecho electoral quiero decir o alguna experiencia anterior y que pueden aportar algún criterio con poco más de fundamento pero deciden los tres mil no dan con menús menos monos no

Voz 1252 18:52 es una contradicción con el hecho de que vaya a haber interventores en las mesas pero a Vox un les haya dejado de acudir a los debates

Voz 4 19:01 porque se distingue la presencia de interventores y apoderados es para todas las formaciones políticas de alguna manera los partidos no no solamente participan eh contribuyen a puede haber participación presentando candidaturas sino que también tienen esta función de control electoral participan en el control electoral no podrían recurrir sino pudieran estar presentes durante la votación durante el escrutinio pero en la cuestión de los debates que en fin todo esto que hemos debatido la instrucción de la Junta Electoral Central y sobre todo una ley electoral que dice que los medios de comunicación públicos las televisiones privadas se tienen que atener a estos criterios de neutralidad y proporcionalidad clado proporcionalidad por los votos que a Cobos en las anteriores elecciones al cómo tres hoy al Senado eran eran muy poco ya hay hay muchas trifulcas Antonio

Voz 0874 19:46 esto es porque esto es España y al cabo no

Voz 1183 19:48 aquí alguien ha votado a alguien si es por eso hablaba de Vox perdona porque pues mañana pueden saltar chispas no

Voz 4 19:54 pues esto yo creo que habría que hacerlo no una historia de los proceso de los procesos electorales porque hay que tener en cuenta que llevamos votando desde el año setenta y siete y con esta periodicidad de tres cuatro años elecciones a Cortes más selecciones autonómicas más elecciones municipales más elecciones al Parlamento Europeo y algún referéndum porque sino se han escapado Si hay del orden de cincuenta mil sesenta mil mesas electorales en toda España que que no habrá podido pasar ahí no dé el otro día hablaba con alguien que nada más votar por sufre un infarto y falleció allí mismo a partir de ahí ya imaginamos lo que coloca ganar estrellas pues

Voz 1183 20:29 bueno no no se su punto ese murió sin saberlo desde luego

Voz 1109 20:34 el sistema es enormemente garantista es decir tenemos censo tenemos la Junta Electoral Central tenemos un presidente de mesa interventores recuentos bueno de todos yo recuerdo una Un un proceso electoral que ha habido hace poco en España en Cataluña para más señas podríamos analizar brevísima veinte los elementos que faltaban para que desde que no era legal había

Voz 4 21:04 electoral no no había Junta Electoral es que es un procedimiento una convocatoria que se hizo al margen de de las normas había preside

Voz 1183 21:12 antes de mesa no es que no es de los partidos ascenso no es no

Voz 4 21:17 proceso que es Dukan Esther es heredera

Voz 1183 21:20 por buena la cifra de dos millones

Voz 9 21:22 será por buena porque quiere dar la buena pero la edad

Voz 1183 21:25 todos los medios de comunicación da el dos millones cien mil

Voz 4 21:28 bueno hay que partir de que hubo de que muchas personas se acercaron a montar si fueran dos millones dos millones y medio que decir a participaron en esa en esa convocatoria en el sentido menos estricto

Voz 1109 21:40 sí han estar en una mesa dos mesas cinco mesas porque

Voz 4 21:44 el hubo hubo personas que votaron varias veces porque no había esta división que que sí que ordena la la ley electoral que cada lector está inscrito en una mesa electoral y vota en un solo colegio

Voz 0874 21:55 sí y eso es lo más una montaña de arena no si claro oye antes de que te Marcelo varias cosas que han pasado tú vas a actuar como si fuera un juez electoral dime que habría que haber hecho o que se peligros casos un vocal se presenta en la mesa todos esto son muchos verídicos se presenta en la mesa con la camiseta de la selección española y los colores de la bandera el publicando lo es una meta muy pactista que que hay que permitirlo tú qué habría hecho yo di luego te digo lo que se hizo

Voz 4 22:23 es es complicado

Voz 10 22:25 este eh

Voz 4 22:27 pues la presencia de símbolos políticos en el colegio electoral debe debería ser reducida no apenas interventores apoderados pero para saber que son interventores apoderados de hecho este caso de la camiseta republicana no no lo recuerdo pero

Voz 0874 22:42 pero esta selección española pero luego tuneado

Voz 4 22:45 sí sí sí el acusado se puede comprar en internet eh porque en vez de una franja morada en vez de en vez de roja sí que en algunos procesos electorales

Voz 1252 22:55 quién ha hecho esa camiseta es que en la tienda que vende el jersey que llevaba Pablo Iglesias en el último debate porque será

Voz 4 23:03 eso sí que impidió que hubiera símbolos más allá insisto de de la de la acreditación así que la tendencia es más bien restrictiva ya que no haya esa presencia de símbolos políticos cuando se agota

Voz 0874 23:15 será dijo por unanimidad que tenía que cambiarse la camiseta esperamos que llevara otra porque sino también Cerón

Voz 1183 23:20 digo que si les facilitara no como lo que puedes estar sin camiseta

Voz 0874 23:25 claro que la ley se presenta un un una persona escogida para trabajar en esa mesa nada más entrar ya se ve que has desayunado fuerte fuerte nivel etílico consistente y si vas con una camiseta del Barça es también política

Voz 1183 23:43 la espera lo del coña

Voz 4 23:48 lo primero que habría que considerar es que una persona en esas circunstancias no puede desarrollar la sí pero a lo mejor estamos diciendo a la gente que mañana no quiera trabajar ese desayuno bien como dejo Enrique Tierno en su momento que no estoy colocado que todos los Bella el oro

Voz 1183 24:00 no es pues

Voz 4 24:03 es lo que es evidente es que no puede desarrollar las funciones porque no es una cuestión sólo de estar allí sino de comprobar que la persona que que va a votar figura en el censo que acredita suficientemente su identidad y luego hay que contar votos estas circunstancias a lo mejor lo que pasa es que cuando haya que encontrar votos ya se ha pasado ya les han pasado unas cuantas horas

Voz 3 24:23 pero mientras estás trabajando ahí porque al final porque no puede

Voz 4 24:27 hay países en los que hay ley seca cuando empieza la jornada electoral incluso unos días antes empieza el nivel la la venta de alcohol en algunos países americanos

Voz 0874 24:35 en una petaca ahí de de contrabando oye y lo último si alguien ya en un alarde de imaginación se presenta allí di dice es que perdido el DNI a lo mejor no soy quién vosotros os creéis que soy

Voz 4 24:47 pero para formar parte de la mesa electoral si no sé pero sería el caso del que abrió no que quiere a toda costa para formar de lo que yo creo que te tienes que acreditar quiénes quién eres sí sí claro claro

Voz 2 24:59 entonces que sería en ese caso eh

Voz 0874 25:01 esta persona persona han pero se persona porque le ha tocado pero dice que ha perdido el DNI con lo cual tampoco se puede certificar que es esa persona es un farsante es una buena técnica e estamos causando

Voz 1183 25:13 pero a ver si nos vamos a cargar el proceso electoral Amaury sin el DNI si está tocado una mesa ya sabéis que hacer chicos

Voz 0874 25:23 lo pues se le obligó a estar

Voz 4 25:26 imagino que sí sería lo más lógico

Voz 0874 25:28 tengo que sería en algún lugar que dijera no no sí que es este aunque dice que no lleva el carné oye

Voz 1183 25:32 a pues la visita a última pregunta hace tiempo

Voz 3 25:35 es posible hoy una percepción lo de que las quejas a la Junta Electoral Central estos últimos días hayan sido mayores que que nunca

Voz 4 25:44 te pues no sé exactamente el número de de las que ha habido pero lo normal es que la Junta Electoral Central a medida que se acerca el día de la votación tiende a estar constituida casi de manera de manera permanente fuera del proceso electoral se reúne muy de vez en cuando es el único órgano permanente claro de la Administración electoral según va avanzando el proceso obviamente pues van entrando más quejas que a veces se reúne incluso de

Voz 0874 26:07 es un juez entonces la SER

Voz 4 26:09 qué lectura central son trece miembros ocho son magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo Hi5 son catedráticos de Derecho o de Ciencias

Voz 1183 26:17 políticas propuestos por las formaciones políticas y aquí podría haber ganado Bush por tongo

Voz 4 26:24 aquí no podría haber ganado Bush porque Bush tuvo menos votos populares que que gol eso es lo primero tiene unos las papeletas está mejor hechas aquí y además no tenemos no tenemos elecciones presidenciales

Voz 0874 26:34 miles de mariposas Emilio Pajares profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid gracias por venir Emilio

Voz 4 26:41 muchas gracias a todos

Voz 0874 26:46 la jornada de reflexión un momento para abordar también otra cosa que no las veces hemos tratado en esta tertulia que es como se ha construido el relato a través del cual mañana vamos a ir a votar o algunos van a ir a votar el relato que hacemos aquí en la radio que hacéis vosotros en en viñetas que se hace en Twitter que se hace en los mítines Oscar Villarroya investigador y es profesor de Neurociencia la Universidad Autónoma de Barcelona publica somos lo que no es contamos como los relatos construyen el mundo en el que vivimos cómo estás Oscar buenos días

Voz 11 27:14 buenos días gracias por invitarme estos procesos

Voz 0874 27:17 el ISIS que es fácil de entender y es es certero de lo que son las redes sociales pero que se traslada también a todo lo que hemos estado viendo en estos días es el mensaje del simplismo en las noticias con las que no informamos de los mensajes que nos enviamos son cada vez más breves son cada vez más simples supongo que el efecto a corto plazo es lo que estamos viendo en todo el mundo que tenemos aquí también mañana

Voz 11 27:36 así es así es cada vez a los los mensajes son más cortos y nos tenemos que informar con menos con menos datos y tomar decisiones con menos información y entonces resulta que nos nos pide demasiado no oí a veces no cometemos errores pero quizá los periodistas

Voz 0874 27:54 cometemos el error de pensar que la gente se construye el relato a través de lo que nosotros contamos y sin embargo el relato está en todas partes

Voz 11 28:00 en todas partes de de todas las procedencias ideológicas pero incluso en las cosas más cotidianas que vivimos desde las más simples a las más complejas por todas partes y eso es lo que distingue a los humanos que Nos explicamos las cosas a través del relato

Voz 0874 28:19 pero insisto en que hablamos desde el ámbito de la neurociencia Itu dices que los relatos no tienen que ser reales tienen que ser verosímiles tienen que ser creíbles o posibles

Voz 11 28:28 exacto es decir por la por el origen de del relato para sabemos que lo que su función es la de darnos sentido a lo que estamos viviendo es eso provoca una una construcción pues que se parece a lo que realmente ha sucedido de otras veces uno eso en realidad lo que hacemos es construir relatos que sean convenientes para nosotros in en ocasiones pues eso pueden ser muy distantes a lo que ha ocurrido pero puede beneficiarnos más simples por ejemplo pensar cuál no queremos pensar sobre nosotros mismos somos capaces de hacer algo es es bastante más adecuado pensar que puedes hacer algo siendo pues más fuerte más inteligente aunque no lo seas porque eso te dará una energía adicional para hacerlo y eso aunque no sea ajustado a la realidad es conveniente en otras ocasiones evidentemente esos muy mucho más peligroso

Voz 0874 29:23 el cerebro nos empuja a a reforzar nuestras creencias lo que ya sabemos y lo que ya tenemos en nuestro intelecto o nos empuja a buscar cosas nuevas

Voz 11 29:33 las dos cosas las dos cosas dos somos cerebros curiosos de los los mamíferos fundamentalmente somos seres curiosos pero también como seres que intentamos con confirmar lo que lo que creemos protegernos de creencias que puedan ir contra contra lo que creemos no y en realidad pues utilizamos también en el sentido del grupo de manera muy básica es seguida nos creamos nuestro propio grupo nos diferenciamos de los demás incluso las cosas más sencillas podemos subir pues de vacaciones en una

Voz 12 30:09 que es de color rojo y otros en el color las el autobús de color azul ya somos los del color rojo que somos los mejores los más listos los que nos lo pasamos mejor no bajamos subimos al dar azul

Voz 1183 30:20 cambiamos inmediatamente qué factores más clásicos generarle los relatos sociales porque yo entiendo que los relatos si hablamos en este caso de política hay un villano no hay un problema causantes de este villano que hemos decidido

Voz 5 30:36 y luego hay una posible solución que al final va o no va a solucionar

Voz 1183 30:41 problema no en este caso va a ser el líder político que va a venir iba a solucionarlo todo o va a ser el echara a esta gente que consideramos villano que cuáles son los factores que les más repetir en los relatos sociales

Voz 11 30:53 la mentalmente desde nuestra especie es extremadamente Butra social Jens como como decía antes nos nos incorporamos en un grupo lo más rápidamente posible si estamos en una situación de conflicto en todos los relatos que nos construimos cada vez son más potentes en confirmarnos nuestra fortaleza yen utilizar al otro como como villano tendemos a la simplificación tendemos a buscar soluciones relativamente sencillas no buscamos la complicación pues a la compramos enseguida y cuanto más en conflicto

Voz 0874 31:29 estamos más de esos que se reproduce

Voz 11 31:31 más intenso es como bueno

Voz 0874 31:34 casi todas estas teorías en lo que has visto en las últimas dos semanas Óscar

Voz 11 31:37 pues acabó

Voz 0874 31:40 a redefinir el populismo directamente no

Voz 11 31:42 exactamente el populismo es eso es la simplificación de de los conflictos no en situaciones de conflictos pues todos esos exagera y es lo que estamos viendo el relato se hace ha simplificado se hace más atractivo para las para para los que lo tienen consumir los medios actuales no lo permiten incluso evidentemente las redes sociales la digitalización se personaliza mucho más el mensaje la llegada cada persona de una manera determinada es atractivo simple te oí ves la solución enseguida

Voz 1183 32:14 pero bueno a parte de populismo cualquier gran partido digamos establishment ha luchado porque

Voz 0874 32:20 ver un relato

Voz 1183 32:21 Reagan quería su relato Kennedy quería su relato estos de golpe nuevas figuras que entran y ahí tienen una historia porque ellos venían de un pueblo pobre y ellos fueron se hicieron a sí mismos no es esto también son relatos no efectivamente

Voz 11 32:37 sé todo todo toda esa construcción es un es un relato

Voz 1183 32:40 lo que cambia desde el contexto en el que tú

Voz 11 32:42 ondas si hay un conflicto muy evidente el relato se hace mucho más beligerante mucho más simple y mucho más violento

Voz 1183 32:49 qué clase de que caso de relato besen política española que ha considerado que de golpe

Voz 11 32:57 pues en la última década ya lo hemos visto no hay relato independentista del relato anti independentista no de la de la nacional y el relato de la pues de la de la posibilidad de una independencia

Voz 1252 33:12 de una parte de España yo tengo clarísimo en Pedro Sánchez El renacido que luego ha resistido no y es lo que posiblemente le vaya a llevar otra está en la Moncloa exacto hacía es ese ser tercero y la verdad es que a mí me ha sorprendido

Voz 1109 33:26 no no mucho el que al simplificar el último relato que ha aparecido es exactamente igual que uno que había antes de la guerra que no la guerra civil era Dios patria propiedad familia ya hay se resumía la máxima de la derecha de Gil Robles en los mítines era Dios la religión Patria une divisó familia

Voz 1252 33:55 por eso exactamente no es un relato no el relato sería decir que se necesita eso porque bueno ya es es el eslogan del relato

Voz 11 34:02 exacto Seat

Voz 1252 34:05 el dato

Voz 11 34:06 ya lo sé exacto que has manifestado es lo que también en algunas de las digamos teorías que explican este tipo de de situaciones hablan de los valores sagrados los valores sagrados aquellos valores que no que no negociamos la vida de otros hijos pero en otras situaciones puede ser eso la unidad Dios la patria familia y eso se convierten sagrados negociable lo incorporamos en en los relatos que utilizamos para para enfrentarnos a los demás

Voz 1183 34:33 a mí lo que me fascina es la fuerza de algunos relatos que son tan fuertes si lo cree tanto el que cree en el que incluso cuando hay contradicciones no el que creen el relato de los es ya puede haber líderes terribles de hacerlo todo mal que su convicción es impermeable a todo eso no porque el relato está ahí la la realidad no les va a hacer cambiar de opinión relato es al final lo que hace que todo lo que surge se encaja de una manera otra en el relato no

Voz 11 35:00 exactamente es es una es una de las

Voz 3 35:03 dos capítulos de los que algo que es la burbuja narrativa

Voz 11 35:05 que no es no es digamos única en el en el puse signos es una es un mecanismo habitual de los de los relatos en situaciones de conflicto se crea una burbuja narrativa en la burbuja narrativa pues una visión única de las de las de la realidad a través de una construcción de relatos y eso te hace creer en eso de manera acrítica y beligerante para que eso se desinfla pues no los datos no te los van a hacer desinflar tiene que haber una digamos un mecanismo interno y una progresión una dinámica

Voz 3 35:38 no son sólo lo lo los datos sino lo que dice Aleix que a veces una misma personada dos relatos que se contradicen por ejemplo está el relato de los racistas que dicen la inmigración no robo a los puestos de trabajo y esa misma persona te dice el relato es que no vienen aquí a trabajar exacto no no

Voz 11 35:59 es la contradicción interna es es lo de menos tiene que ser razonable para él verosímil y eficaz y esos son los mecanismos que

Voz 1183 36:07 bueno que le hace sentir bien a sí mismo no porque está dando la culpa de los problemas a otra gente es decir el relato siempre te hace sentir

Voz 3 36:13 el relato es siempre tienes que

Voz 11 36:16 apuntalar tu creencia iniciales sólo veamos relato primordial y entonces todo lo construido

Voz 0874 36:22 a ello veinte insisto que hablamos desde el ámbito de la neurociencia que ese en el que tú investiga si entonces deja de haber espacios para la reflexión una vez que ya te has construido esa realidad paralela

Voz 11 36:33 ya no vas a salir de ahí bueno es lo que pasa es que eso es una dinámica en situaciones en las que tú puedes entrar todos somos susceptibles de entrar en una burbuja narrativa de creernos una fecha y demás pero todo eso es una dinámica en realidad un poco a poco a poco en muchas situaciones y algo por ejemplo pongo ejemplos en caso de Istán americano que cuento su caso concreto estaba una burbuja narrativa en la que creía pues eso que que la que la raza blanca si eso existe que no existe pues estaba en peligro pues esta persona pues poco a poco contactando con otra gente conociendo por ejemplo a judíos con los que hizo amistad llegó a lo alarga a ver que sus creencias eran absurdas pero eso es un proceso interno propio de cada una de las personas y también de las dinámicas propias de las burbujas no y eso hay esperanza al final lo que pasa es que tiene su tiempo

Voz 1252 37:28 entonces todo es todo lo que estamos hablando no desemboca en Goebbels entonces qué pasa

Voz 11 37:35 pero la reducción de Hitler

Voz 1183 37:38 eso no

Voz 0874 37:41 también tiene parte porque claro la persuasión deja de existir aquí lo lo que importa es diseminar un relato aunque sea falso

Voz 1252 37:48 a Carlos

Voz 11 37:50 sí sí bueno un ejemplo los los análisis que que pongo ahí de de de estudios que sean hechos son curiosos en realidad lo los relatos los relatos falsos se distribuyen se difunden muchísimo más rápidamente duran más llegan a más gente que los relatos que no lo son es decir eso está porque están fabricados especialmente para ser así

Voz 1109 38:14 sí sí

Voz 5 38:16 bueno pero verlo relatos también nuestra zona nos trajo a Obama eso el relato también nos ilusiona el relato también hace sí señor

Voz 1183 38:29 pero mezclan los Reyes Magos con Luther King entiendo nada no le gusta

Voz 11 38:36 es magos porque es uno de los ejemplos que pongo como burbuja narrativas

Voz 1183 38:41 te ves un agujero

Voz 11 38:44 ahora trabajamos en esa diré

Voz 1183 38:47 no hay que los niños exacto

Voz 11 38:49 pero eso no tiene porque ser negativos estamos hablando porque son del etéreos y malvados no pero pero los hay que no lo son

Voz 0874 38:58 tampoco en el comportamiento de la sociedad en las redes sociales en tú hablas a veces de un desdoblamiento de personalidad incluso no como tendemos a creernos más algo que vemos no whatsapp que algo que nos cuenta alguien en persona este es un proceso muy complejo y que tampoco parece que pueda haber vuelta atrás

Voz 11 39:14 es es una situación peculiar es en realidad estamos en una situación nueva no situación de los de los medios de comunicación a través de las redes sociales Iradi fue nosotros somos una especie especialmente corporal sean unos unos Inter actuamos de cuerpo a cuerpo nos miramos a la cara de muchas expresiones intentamos entendernos los unos a los otros todo eso desaparece nuestra comunicación pasa a ser a través de los medios no se produce esa especie de desdoblamiento ya no tenemos esa distancia corta ya no tenemos esas restricciones que nos permiten interactuar de alguna manera en en principio siempre queremos gustar al otro y el otro quiere gustaron los a nosotros no intentamos poner de acuerdo e intentamos empatizar Z todo eso desaparece sociales se produce una digamos una profusión de de de las de las de lo peor no en ese sentido pues nos vamos algo muy negativo no tenemos ninguna restricción podemos insultar podemos odiar alimentarnos con ese miedo y es eso pero también a la vez podemos irnos hasta extremos completamente contrarios los de

Voz 1109 40:20 llevamos una auténtica argón pues entrega a

Voz 11 40:25 a la otra persona que también hasta cierto punto puede ser digamos peligrosa no y eso es un fenómeno realmente peculiar que probablemente tendremos que estudiar a lo largo de los próximos años no

Voz 3 40:34 de todas formas la creencia en determinados medios tú dices que creemos ahora más aún Whatsapp o antes queríamos en las redes sociales me imagino que la percepción que tenemos de los medios va avanzando yo recuerdo hace veinticinco años que todos nos queríamos todo lo que ponía en El Periódico como en todos los días nos estamos encontrando con noticias que se han publicado que son falsas yo creo que han bajado la credibilidad no

Voz 1252 40:58 con la televisión pasa lo mismo supongo que en el futuro

Voz 3 41:00 pero también pasará que nadie se crea el primer guasa que demandan no

Voz 11 41:04 bueno pero también depende de las generaciones no en en ciertas generaciones ahora dicen pues es desde que lo he leído en la en las redes no pero eso

Voz 1183 41:11 es uno de los ejemplos que ponga así como su son

Voz 0874 41:13 es que eso es lo escuchado Iñaki Gabilondo tener acceso

Voz 1183 41:16 lo he leído en las redes una cosa hace años

Voz 1109 41:20 yo que no vivimos en un mundo real vivimos en un mundo que nos han contado me quedé pensando pensando una temporada algo bueno y que nos han contado pues mira a la primera la Legión que dan una interpretación de esta vida desde el porqué de las cosas se adaptan a cada medio social a lo largo de la historia hay un filósofo que ha dicho hace poco que es el hombre el que hace a Dios le crea su imagen de Morata esa también entonces sigue vigente que vivía

Voz 1252 41:55 Nos en un mundo que nos han contado hombre los países no existen todas andando hay por lo el campo y no hay ningún país

Voz 1183 42:01 no porque antes se acaba es decir hace nada dos minutos que los jóvenes de Nuevas Generaciones creen más en las redes a mi experiencia personal es que mis familiares más mayores son los que tienden a tragarse más sin dudar lo que les llega durante estas elecciones tengo que decir que me han llegado unos textos sí sí sí sí no no es que yo alucinaba con esa generación porque evidentemente no voy a generalizar nunca hay que generalizar pero la gente más crédulos generalmente es

Voz 1109 42:38 más mayor y ahí

Voz 1183 42:41 lo además es el más dispuesta o la que acaba más votado por miedo o por enfado o no en la que cree más firmemente en un relato en un villano no me da la sección que los jóvenes no tenía tanto miedo o no en el fondo bueno puede haber algún sector que no les gusta pero no no me da la sensación que también visceralmente hombre de hecho los jóvenes no tienen conciencia de la muerte exacto ahí es la muerte te hace votar hacer reflexionar sobre el coste de sucesiones cómo me voy a morir voto a esto total esa esa si el Brexit al final la total palabra salimos sí bueno en principio bueno pues estamos todos

Voz 11 43:21 aunque sea es decir a mí me otro genetista dijo algo muy interesante con respecto a a a innato ya lo aprendido no dijo que es aprender cuanto por qué porcentaje aprendido de innato hijo pues cien por cien aprendido pues en el caso de lo racional y lo emocional es lo mismo sea estamos votando emocionalmente el cien por cien

Voz 1183 43:44 pero de cualquier edad científicamente demostrado

Voz 11 43:47 da igual quiere decir lo que pasa es que depende en cada en cada generación en cada situación personal las emociones que mandan son unas puede ser otra la alegría o la esperanza tras otro tipo de razonamiento pero en realidad se mezclan las dos cosas y nuestras decisiones son siempre integración de ambas cosas no

Voz 1183 44:07 lo que es verdad es posible que

Voz 11 44:09 que lo lo los mayores crean más pero estamos hablando de las fuentes de los de las personas que reciben los hachazos yo me refería a a las fuentes que puedes tú no identificar que puedes encontrar por por por internet el caso es decir tú puedes encontrar por Internet alguien que te dice las vacunas uf provocan autismo y entonces puedes empezar a pues pues vencer pero si te encuentras alguien por la calle un loco que se chilla la cara las las vacunas producen autismo te lo vas a sacar de encima

Voz 1183 44:40 no te lo vas a creer pero mira hablando de relato es un relato potentísimo los anti vacunas es un relato potentísimo y muy peligroso de hecho hay una cosa que tú

Voz 0874 44:48 define en el libro y así ya cerramos esta conversación que además es una comedia sobre política aunque no lo parezca el ámbito de la neurociencia sí hay escrito dice es que los los humanos tomamos decisiones a partir de lo que ya más el razonamiento limitado que es la búsqueda y la adopción de soluciones lo suficientemente buenas aunque no óptimas para conseguir los objetivos que es un poco lo que siempre hemos dicho que es votar con la nariz tapada no me gustaría a que fuera otra persona pero bueno pues es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es votar es curioso yo no te distraigo más es curioso que la derecha es mucho más disciplinada a la hora de votar no ya lo de perdona los errores que la izquierda no sé si hay algún mecanismo cerebral que que les les impulsa a perdonar

Voz 11 45:31 no sé si a perdonar pero sí a tener decisiones muchísimo más basadas en digamos esos valores sagrados los los de las izquierdas pueden tener más más un espíritu crítico y valoración sobre sobre distintas opciones no más evaluativo más deliberativo

Voz 0874 45:47 Oscar Villarroya que es investigador y profesor de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona el libro se llama Somos lo que nos contamos publicado por Ariel Oscar gracias por venir un abrazo y gracias hasta luego vosotros nos marchamos de te esperamos a Cristina pero ya están diciendo que que os apuntan maratón o no llega de esto estoy que no sé muy bien cómo a a

Voz 1183 46:06 sí

Voz 13 46:09 quién sí

Voz 15 46:34 mes

Voz 0874 47:31 vamos con Julio Rey con José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo y con Aleix Saló está a punto de llegar también James Brown por aquí un montón de gente que no pero no lo sabéis pero en esa puerta del estoy de la puerta de atrás ahora mismo a como cien personas esperando para entrar no es que no queremos que os vean para que no se escuche el trajín de gente entrando y saliendo

Voz 1183 47:49 el estudio quiénes no no

Voz 0874 47:51 no no estáis de tapadillo y estáis haciendo por la raya además creo eh porque porque siempre que ponemos las luces de grabación envidio en el estudios pensáis vosotros pues si es por vosotros y vosotros despertemos y que no se olvide por ciento quienes de hecho quieran estar con vosotros en muchos de vosotros el día dieciocho de mayo hacemos el programa en el teatro Colón en A Coruña es la vez que vamos a Galicia tú vienes Julio no sé si lo perdemos la primera

Voz 6 48:17 es que vamos a Galicia yo creo no sí sí sí sí si nuestro programa

Voz 0874 48:22 es verdad y además yo creo que todos tenemos ciertos vínculos con Galicia que te contaremos en su día porque un poco de populismo los programas en directo siempre viene del teatro Colón las entradas y creo que están en ti que TEA o se pueden bajar en la web de la vivir en la Cadena SER día dieciocho de mayo hasta que se agoten nuestro calidades así que hay que dejarlas rápidamente hay una cosa que no hemos hecho todavía me gustaría hacer en este rato un momentito recordar a Forges porque la última vez que estuvo en este programa si os acordáis era para defender su derecho a cobrar derechos de autor además de cobrar una pensión lo recordáis y esa batalla la ha ganado acaba de ganar es decir como el cirio pues si sí efectivamente vamos a recordar la polémica si queréis porque porque afecta a mucha gente como vosotros sin duda

Voz 1109 49:10 bueno muy sencillo no se podía cobrar la pensión si tenías ingresos por derechos de autor entonces de una pensión realmente la tienes porque has cotizado durante toda la vida si tienes la fortuna o la posibilidad de que tuvo obra anterior genera derechos de autor porque no lo Barça