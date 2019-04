James Rhodes, entre pianos

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:02 es la

Voz 3 00:08 no no no

Voz 4 00:38 a la eh

Voz 2 00:41 eh

Voz 3 00:59 eh el eh

Voz 2 01:44 sí

Voz 6 02:08 lo

Voz 7 02:12 no

Voz 8 02:15 no

Voz 0874 02:33 ay madre mía extrae de un hay paz ya me está dando miedo cómo estás a

Voz 9 02:37 el doctor esto

Voz 0874 02:40 no pero sí tras una hay partituras algo escritos que tienes algo que decir y eso también me da un poco de miedo

Voz 9 02:45 no de verdad era unidad a que nuestros cuando Juego de Tronos cómo estás con estas pregunta entonces bien

Voz 0874 02:55 yo algo diferente sobre ti y no sé lo que es

Voz 9 02:59 a Lazo un plazo lazo blanco

Voz 0874 03:02 corte de pelo decías ha tomado una decisión

Voz 9 03:05 Dante dramático pero no te hace algunas semanas bastante difícil educar a mi difícil sí creo que sí sin normalmente la gente dije que ETA toro bien estoy perfectamente bien pero no chorrada ha mi madre está muriendo muchos contratos de autoprotección torería mi trabajo favorito del mundo por supuesto pero mucho extras no hay da exposición en programas de televisión como hay toros la França ni a la prensa

Voz 0874 03:43 si te quito cuenta habla de gente que me pide tu correo electrónico tu número de teléfono porque por supuesto se lo doy no no pero mira

Voz 9 03:56 ahora estoy con Mika estoy haciendo yo Ga a una milagro y Domi consumo de nicotina y cuatro cinco sicarios carecía que está fenómeno bien

Voz 0874 04:09 desde mucho más tratando Don Mc

Voz 9 04:12 así cuidarme mejor eso es lo que hay si funcionando creo que si todo bien sí Semana Santa en Londres o a París

Voz 0874 04:23 su buen tiempo creara

Voz 9 04:26 unen Coke y es bueno esta semana nada nunca pensaría que un inglés diría eso no no han gracias a ellos estoy debían de España himno en Londres de lo contrario ya me habría ahora Jaro de una decisión

Voz 0874 04:40 junto al Támesis ya sabes el Támesis detectaron hace poco altos niveles de concentración de cocaína ten mucho cuidado estas son cosas que pasan en los ríos de las grandes ciudades esta vez oye que a ver cómo te planteo esto Santiago Abascal el test

Voz 9 05:04 noche de Javi tú cállate

Voz 0874 05:07 pero tú has dicho que a hablar de política

Voz 9 05:10 si uno más está nombre no puede tarda en serio en serios y pronuncie no ese punto a punto por qué oxígeno Mons no es vale la pena es un racista vamos por seis es

Voz 0874 05:33 sí sí resulta que toca el piano de lo tenemos un día que toca el piano o a que le pegó dos tiros al piano

Voz 10 05:40 a veces vale Le Pen en enero pero hablando

Voz 9 05:44 los políticos tenga un poco de terapia venga

Voz 0874 05:48 pero la jornada de reflexión si pasa esto

Voz 9 05:51 España todo nace conozco las reglas y eso es porque tengo mi padre da porque tengo clases tres veces semana pero esto es demasiado importante para cometí errores entonces mira escucha esto las estadísticas policiales muestran que en España un dos denuncias a creación son menores la y dice que el setenta por ciento de los votantes toman en cuenta las políticas sobre los niños y niñas jugando bueno yo llevamos mucho tiempo trabajando en un una nueva ley de protección de la infancia y violencia que con cierra a España en el país número uno del mundo para la protección de los niños y las niñas el PSOE no aprobó solamente porque el nuevo presupuesto no fue aprobado en el Congreso como

Voz 0874 06:59 sabe

Voz 9 07:00 me Reino Unido con Carlos Sánchez con dolor Mont P obviamente no es un partido político a sólo el partido todos los niños y las niñas a Sánchez sea comprometida plenamente con la le me ha dejado claro que hará a priori

Voz 0874 07:27 ya

Voz 9 07:28 cuando me reuní con el PP hace algunas semanas Dolors la lamentablemente parecían mucho más preocupadas por el hecho de que el PP recibiera el derecho a la nueva ley en Lucca apoyarla que es muy a tanto PSOE como ciudad nos han incluido en su programa muy bien

Voz 0874 07:56 déjame recordar que estas esa es la cuestión que tú llevas defendiendo años que sí sí sí

Voz 9 08:01 sólo la ha incluido como un plan que no significan nada vale la pena podemos retracto una fracción infanticidio el año pasado pero no está incluida en su programa con lo cual es un mensaje muy ambiguo para ni preocupante así que mi opinión basada sólo en conversaciones con no

Voz 0874 08:26 no no puedes pedir el voto para nadie no no no

Voz 9 08:29 mi opinión confirme basar con políticos y organizaciones es que los dos únicos políticos que arranque

Voz 0874 08:43 Marta una pero yo ahí como cuatrocientas personas gracias por venir sólo a verte a ti no tocar porque creo que de hoy no lo quería tocar pero bueno al final a lo mejor te convencen como siempre unos segundos antes de ganancias

Voz 11 09:01 presidentes hasta gente que tengo es si te chavales hace unos días

Voz 0874 09:04 es el pianista Javier Perianes que es un buen amigo y cuando te hemos vienen este cambio Aroa dio un recital en el Auditorio Nacional todo normales aquí lo que pasa es que justo antes del concierto tuvo lugar un encuentro que era muy especial no había un grupo de jóvenes que nunca antes había ido a un recital de piano estaban en el hall del Auditorio para reunirse con una persona responsable de la Fundación Scherzo que tienen los invitaba a que les contara básicamente que es lo que iban a ver hay mucha gente que nunca en su vida yo creo que es una iniciativa maravillosa que se llama entre pianos busca acercar la música clásica a los jóvenes de entre dieciséis y treinta años así que Valentina Rojo se fue para allá y nos colamos en una de esas charlas antes de receta

Voz 12 09:44 todos estamos pues subimos todos los tramos chicos pues bueno es la primera vez que venís al Auditorio Nacional de Música cuántos de vosotros es la primera vez que venir al concierto de música clásica yo creo que también la música clásica los el día pues en primer lugar daros las gracias

Voz 11 10:18 por porvenir sobre todo por formar parte de lo que es entre piano porque aquí por ejemplo hoy en día todos de dijo Juan Magán y si bien en la cabeza a la imagen de Juan Magán o Diego Becky todos nos viene a la cabeza a la imagen de Veguellina pero a lo mejor es digo Scarlatti existe cómo era entonces es poner un juego vale voy a intentar que a ver si me decís saber quiénes quiénes son cada uno de estos vale

Voz 12 10:41 ese hecho muy bien me ha Sopena la siguiente es una un poco más complicada eh y la última es muy complicada última ya es la fotografía completa me parece que le falta todavía un poco pero es Manuel de Falla pues bien hoy vamos hoy el repertorio que vamos a escuchar hoy son

Voz 11 11:05 tres compositores que realmente tienen mucho que ver entre sí como se empezaríamos pues Opel que nace hace mil ochocientos diez después iríamos sí que estamos hablando de mil ochocientos sesenta y dos y por último Folha que nace en mil ochocientos setenta hice por tanto digamos que es como una progresión en torno al siglo XVIII XIX que es el siglo del romanticismo impresionismo más tarde les meteríamos en las vanguardias vamos a empezar por el principio que se os pongo aquí una imagen de Chopin hablar de la vida eso pleno por lo menos para intentar entender su obra nos tenemos que era una fecha clara mil ochocientos veinte mil ochocientos veinte a Varsovia llega la gran diva del momento la cantante de ópera más famoso que existió en el siglo XIX parte del XVIII era digamos la es que no digo de Lady Gaga porque ya no es la top pero imaginados una del en sus tiempos buenos pues será la belle de su momento ya aquí dentro de la mentalidad Shopping digamos que hay un clamor por qué porque aunque se Open nunca compondrá una sola ópera vosotros prestó atención en qué momento está entrando en las sopranos no habrá un momento en donde vosotros escucharéis hay que un piano y veréis que algo está entrando y poder seguir una melodía perfectamente de Sopena Nos vamos a mil ochocientos sesenta y dos que nace nuestro siguiente invitado que es Claude Debussy en mil ochocientos ochenta y nueve Se realiza la Exposición Universal de París en la Exposición Universal de París de repente Sopena escucha una sonoridad que en toda la música toda la música occidental prácticamente hasta esa época no se había escuchado que es todas las armonías orientales que es lo que se conoce como la extensión ya que envidio que suena más o menos así a ver si lo podéis escuchar

Voz 13 12:37 sí

Voz 0874 12:41 entonces de repente el empieza a escuchar una sirios

Voz 13 12:44 bueno es que antes no había escuchado que suele

Voz 11 12:47 lo que se consideran sonoridades Penta zonas y son realidades externas esa sería la primera de las sonoridades que podríamos decir que vemos en la segunda es externa que serían seis tonos estas dos tipos de sonoridades las irá combinando durante toda su posterior obra y por último el tercer y último compositor que vamos a escuchar hoy es Manuel de Falla vais a escuchar deje muy flamenco claro es una cosa que es que dices sea lo escuchamos hoy en día hicimos Ezquerro salía casi pero no sea los en ese momento el sonido la percepción que se tenía del sonido español era otra completamente diferente hasta que llegan Amor brujo que de repente lo que hace es coger una tradición que estaba totalmente

Voz 12 13:31 muerte ahí desfasada la reaviva otro enfoque

Voz 11 13:36 chicos que espero que os guste muchísimo el concierto que los disfrutes nos vamos luego disfrutar muchísimo de la música que es a lo que habéis venido

Voz 0874 13:48 esos chicos son Clara Cortés Marín Santi Hernández y Cristina Pacheco cómo estáis compañeros muy bien

Voz 1 13:54 tantos no se ve reconocida oye no hay quién hablaba de Nacho

Voz 0874 13:56 Castellanos con nuestras Nacho buenos días hola muy bueno tú si quieres dentro de musicología tú sabes de lo que hablas digamos no teoría colaborar con la Fundación Scherzo tiene que ser bonito descubrió el mundo de la música del piano a gente que nunca ha existido ahí no

Voz 11 14:09 es bonito y también yo creo que es un sentimiento que al final acaba siendo muy productivo para una persona que ama la música ellos músico sobre todo cuando de repente a lo mejor tú ves que entre tus amigos la música clásica no es algo que esté tan arraigado de repente puede escoger una vez al mes a quince personas que en su vida han pisado un auditorio hablarles de música ver cómo disfrutan

Voz 0874 14:28 quince personas jóvenes muy jóvenes entre diez

Voz 11 14:31 seis y treinta años tienes bajas siempre hay bajas adiós en grupo como los versos

Voz 0874 14:36 cuelga porque de repente empiezan a esa

Voz 11 14:38 el regente a última hora pero bueno eso es normal lo importante es que los que vengan realmente participen en la actividad y lo disfruten que es para lo que lo hace

Voz 0874 14:45 pero fíjate James que en esta iniciativa se guardan asientos corríjame si me equivoco Nacho a seis euros creo que lo que cuesta ir a ver por primera vez en concierto por ejemplo de Grigori Sokolov y aún así quedan asientos vacíos

Voz 9 14:57 sabes si quedas con todas mis conciertos siempre

Voz 10 15:04 hablas a hable a al el público antes de cada pieza

Voz 9 15:10 siempre tenemos entraras para estudiantes bastante barata pero lo más importante para mí me harían edad

Voz 0874 15:21 la edad media de la gente en los años en los primeros veinte diga sí a otra pero sabes que James quitar es tu público porque tú tienes una figura que es muy mediática como tiene una persona si es bueno ordenanza completamente completamente distinto modo más pijo más clásica o

Voz 9 15:42 la fase es un poco pero eso sí han trances bueno sí porque si quieres

Voz 15 15:48 tampoco poco más clásica no tengo ni de que hoy concierto hace poco los no no lo sé

Voz 9 15:56 pues sí piensa que lo pero estaba

Voz 0874 15:58 que que tú hagas esa labor digamos también divulgativa desde el escenario cuando tú que es una pieza intenta ilustrar sobre lo que estás contando en vuestro caso hubo algo que os sorprendiera en particular en ese primer concierto al que asistí estés

Voz 1 16:11 a ver a ver primero si se trata de una experiencia muy peculiar no que que llegan Si hay una charla justa estos no solamente te enteras de que es lo que a base de escuchar sino en espacio tiempo hay hay una manera de ubicar en la línea del tiempo de que es a lo que te vas a enfrentar censo perceptiva mente no entonces en mi caso yo había ido a a salas de concierto en México y una buena manera de empezar a conocer Madrid fue esa de empezar a sentir que Madrid a casa ahora que estoy viviendo y estudiando acá pues fue justo escuchar música en una experiencia como la que nos regalo la experiencia entre pianos no no se tiene

Voz 9 16:52 qué tal anda André después de México

Voz 1 16:54 es increíble son experiencias distintas pero musicalmente justamente creo que hay esté muy buenas maneras de ir tejiendo los lugares que no sienten como suyos

Voz 0874 17:05 ciudad no creo que eso también sucede clara Cristina sensación tuvisteis

Voz 1 17:09 pues la verdad es que para mí fue bastante interesante porque los únicos conciertos a los que había ido antes habían sido al aire libre cuando cuando estuve estudiando fuera que precisamente vivía en Varsovia es la ciudad de Sopena entonces hay muchísima muchísima cultura musical alrededor de todo eso de repente era on un sitio como encerrado muchísimo más social y que encima te explicaran antes lo que ha dicho del saque te pusieran un poco en situación la verdad es que fue muchísimo más interesante porque pasas de ver algo sin saber exactamente qué es a pesar de que lo disfrutes a decir vale esto está pasando así ese un poco el contexto cuando porque ideado etcétera Cristina

Voz 16 17:51 que yo sí que es verdad que nunca antes había un concierto de piano sí que a lo mejor he escuchado bandas sonoras pero por internet sin nada no pues no se escuchó mucho tiempo de música entonces tampoco era mi mucho mi tipo de música favorito sí que es verdad que ir a un sitio escuchar en directo el piano también con la explicación de antes que te mete mucho en el contexto y tal es como una experiencia completamente nueva que también te hacen poco pensar sobre cómo están las cosas ahora con todo el rollo la tecnología IS que a lo mejor sí que habría que darle un poco más de importancia a ese tipo de música que yo creo que hoy en día es un poco perdida

Voz 0874 18:26 Giner Nacho me gustaba mucho como hacía referencias constantes al y a Rosalía a lo que haga falta contra el de que presten Atencia

Voz 11 18:32 a veces yo creo que el problema que tenemos los jóvenes que cuando van a un concierto de música clásica tenemos tanta información que no sabemos si te escucha

Voz 9 18:40 nació pero entonces llevamos sabemos

Voz 11 18:42 por veinte años de nuestra vida escuchando la evolución de la música pop la comprendemos pero de repente nos ponen una fuga de baja no sabemos escuchamos tantas voces tanta información que nos perdemos entrar en el contexto es algo a lo que te hace decir tengo que prestar atención a esto no a esto porque esto es realmente de lo que iba a la música tengo ni idea

Voz 9 19:00 esto no voy a un concierto del grupo hasta ahora

Voz 0874 19:08 está muy bien no sé si porque además estás otra cosa bastante hecho es que hay un gran catálogo de conciertos diarios nacionales pues no solamente los de la fundación es Carson en toda España hay hay una gran variedad de actos maravillosos a los que se pueden ir yo no sé si te desespera a veces Nacho ver que confunden a Falla con Beethoven la foto si fallara muy Calvo hoy Beethoven cambiar

Voz 11 19:30 bueno les puso una foto de ella con cuatro o cinco años

Voz 17 19:34 era complicada iba iba a Piqué pero la verdad es que quiero decir

Voz 11 19:40 a Beethoven Falla a lo mejor los hemos visto en los libros de música pero es una asignatura que como está perdida dentro de la educación española pues no llegas a realmente calar esa imagen pero al resto de artistas de pop que los ves en la tele todos los días a las revistas pues es cierto que lo reconoces con mucha más facilidad escuchamos a menos no

Voz 0874 19:58 es muy importante que en Yemen

Voz 15 20:01 a ver si puede ser pianos

Voz 17 20:13 sí

Voz 18 20:16 llega a conducir a ras

Voz 0874 20:19 no hay que entonces variaciones sobre esta semana

Voz 17 20:24 la primera compás

Voz 9 20:28 si tú pones esta tema en un espejo

Voz 17 20:34 ok

Voz 9 20:39 ahora escucha esta pieza Torá Manning no para tres minutos es te lo juro más minutos en al mundo lo mejor de tu día te lo juro la que vamos a hacer ahora escuchasen escuchase

Voz 20 21:10 no no no sí

Voz 8 23:22 no

Voz 0874 23:31 que mantuvo con toma Carod esto en este estudio por los altavoces son maravillosos y no te imaginas gana imagina lo que es escuchar esto con una orquesta un auditorio y una sala de conciertos no sé si preclara Cortés Santi Hernández Cristina Pacheco sí sí volveré is a un concierto de música clásica pero pagando entrada de la buena o está siendo una experiencia hay ya te vuelves a Ennio Morricone como decías tú cómo estabas bandas sonoras

Voz 16 24:04 yo sí que volvería

Voz 0874 24:06 volvería eso volverás bueno pues esto es igual

Voz 1 24:10 el volví yo fui a ver a Sokolov después de ver a

Voz 0874 24:14 empiezas por la cumbre y no fue

Voz 1 24:17 lleva en corto a fin de cuentas no lo que terminas pagando no no no representa nada de lo que terminas viendo es es en realidad poco de lo que te llevas bien lo que te lleva sobre todo eso es increíble

Voz 9 24:30 es un partido de paz

Voz 1 24:33 sí porque desde la lengua

Voz 0874 24:37 en tu caso aclara sí

Voz 1 24:40 yo tengo pensado volver porque es una experiencia completamente diferentes al final como te envuelve todo doy lo que inspira el lo que transmite es sea no se puede comparar a escucharla en tu casa

Voz 0874 24:51 de que está muy bien Vicky hay que decirlo también mola bueno pues Ignacio Castellanos que es quién quién nace un poco de cicerone con esta gente en el Auditorio yo no sé si quieres hacer casi de de vendedor de crece pelo en el viejo Oeste y hacer que una arenga para que la gente vaya

Voz 11 25:06 no decimos que el próximo concierto es un buen amigo de este programa que Josep Colom el siete hombre sí sí hombre pues a a los jóvenes que quieran venir ya saben que la Fundación Scherzo todavía hay plazas para el entre piano estos Josep Call of se a un concierto de oro seguro que si bien antes

Voz 0874 25:23 ver se llama la iniciativa entre pianos de las fundaciones Getxo gracias por venir compañeros y suerte muchas gracias segundos treinta segundos por lo menos pero tal pasadas las noticias a Red Bull igual bueno entonces

Voz 9 25:41 me

Voz 0874 25:42 a Beethoven después de haberse tomado un Red Bull bueno pues esto es lo que hay ciento un poco

Voz 21 25:50 venga no

Voz 9 26:11 y ahora las noticias