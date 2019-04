El Madrid de Patricio Pron

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 0733 00:15 hoy vamos a descubrir un mapa de Madrid que como punto de partida no sitúa en de marzo de dos mil ocho hace once años se les quitar Patricio pero tomó una decisión y eligió Madrid para vivir ese mismo año publica Mondadori el comienzo de de la primavera que es que es la historia de un joven argentino que viaja por Alemania para localizar a a un viejo profesor de filosofía no sabemos si al mudarse a Madrid pensó en cómo esta ciudad podría influir no sólo en su vida sino en su escritura hay once años después el resultado está aquí encima de la mesa y mañana tendremos otros nombres premio Alfaguara de novela la historia de una ruptura amorosa que se produce en Madrid Iker tiene Patricio un origen qué es el metro de Madrid

Voz 0521 01:14 donde personas sin relación entre ellas que está descartando y escogiendo personas en una aplicación del tipo de Tinder pasándose decía Mentón de Coppola por la pantalla el descubrimiento fue fue muy inquietante para mí en el sentido de que al margen de que digamos que las personas que vienen utilizando todas ellas una misma aplicación y resulta bastante inquietante pensar en la posibilidad de que no fuese tan fácil descarta otra persona en momento en el cual me preguntaba cuánto valía el bidón Ana digamos en un momento en el cual es tan fácil descartar a alguien sacará Irene tu vida como sencillamente pasaron dedo por una pantalla sacarlo rechazarlo si sí si a como cómo de alguna manera esas personas estaban jugando un juego que en realidad hacen un juego muy serio descartando yo escogiendo personas a partir de criterios muy muy muy poco específicos y a su vez también siendo de la búsqueda de la pareja que es posiblemente no los temas más importantes en nuestra vida un mero juego me inquietó me interesó eso y descubrí que constaté que yo tampoco sabía lo demás

Voz 0733 02:27 comentar la novela te hiciste Tinder sí

Voz 0521 02:29 sí lo que sucedió fue que cada vez que es está lesión Max una coincidencia entre dos entre a otra persona yo sabía la ventana de chat en la cual teníamos que dirimir digamos como que íbamos a hacer y cómo íbamos a ser y cuántas veces y demás como esas habitualmente entiendes y avisaba que digamos sencillamente sean bueno gracias por escoger menos no no no

Voz 0521 03:12 hay paso y bueno es decía la mayor parte de las personas con las que me cruzaba allí era bueno que que sepas que desde luego mi interés principal no está en conocerte sino tiene que me cuentes qué es lo cómo cómo es tu deber de la herramienta porque no estoy

Voz 5 03:27 ya ya ya me dicen todo lo que hablan si se ve que entre las muchas parafina que Kindle permite lo posibilita la de hablar no es la más este popular que me me bloqueaba y cabeza tu pusiste una foto real sí claro por supuesto si si alguien te reconoció dijo eh tú eres escritor tú eres Patricio pero y un par de personas sí sí

Voz 0521 03:52 pero pero lo más interesante fue que precisamente en un momento en el cual no no parece parecía que no iba a poder acceder a la información acerca unas prensa de primera mano cerca de cómo funcionan estas aplicaciones al margen de los muchos datos las propias aplicaciones de publican algunas personas amigas y amigos sobre todo amigas que utilizan habitualmente herramientas como Tinder en un gesto de enorme generosidad me abrieron su intimidad y empezar a mandarme y y capturas de pantalla las fotos que les mandaban fragmentos de chats y a todo lo cual prácticamente sin transformaciones apareció posee acabó colando en la novela

Voz 0733 04:33 estamos en un mundo en el que cada vez tenemos menos certeza tampoco éramos es un poco contradictorio porque el mundo de la empresa usa la tecnología para pedirte flexibilidad no en un ambiente muchas veces precario en cambio en el amor seguimos siendo muy conservadores y compaginar ambos mundos con diferentes reglas cada vez es más difícil hacia dónde crees que vamos decir cómo cómo serán las relaciones en un futuro

Voz 0521 04:58 bueno en Argentina decimos a menudo que el el futuro ya pasó hace tiempo en ese sentido ha posiblemente el futuro de las relaciones amorosas el presente en el que estamos viviendo en el cual hay muchas más posibilidades de las que existían hace algún tiempo ya no es necesariamente a las parejas ya no están estrechamente con formas tan sólo por dos personas uno están no tienen como finalidad implícita de la reproducción o no suponen necesariamente la la obligación de que las dos partes de la pareja vivan en un mismo sitio estas cosas han cambiado mucho en muchas cosas con varios generales felices no yo creo que de finales felices hay no es quizás la la la la principal novedad es que ya no es no hay un solo final feliz ambos acabando continuamente cosas estamos acabando así estamos estamos pensando en final feliz tantos finales felices posibles como relaciones ahí esto es una magnífica noticia que sin embargo provoca muchas personas incertidumbre y algo similar le sucede a los personajes que se diferencian de nosotros sin embargo en el en el hecho de que sean un tiempo que a menudo no no estamos nosotros para pensar que es como es que estamos llamando ahora y como deseamos amar y ser amados en el futuro

Voz 0733 06:11 la identidad es algo importante en esta novela si bien no es el punto de partida sino un lugar sitio al que llegar no hay te pregunto en esta sociedad estamos capacitados para asumir esto porque supone cierta valentía no creo que eso

Voz 0521 06:24 valentía necesaria sin embargo yo creo que lo que los personajes descubren lo largo de los del tiempo que permanecen separados es que efectivamente como dices la identidad no constituye tanto un punto de partida sino más bien un punto de punto ideal de llegada que finalmente la identidad de todos nosotros es el resultado una suma de experiencias mucho más que de digamos el sitio donde hemos nacido lo el nombre que nos han dado o el género al que pertenecemos en ese sentido es parecía casi imprescindible que como sucede en la novela los personajes que viven en Madrid como has dicho muy bien y si no fuesen el Madrid no hay prácticamente nadie en esta novela que que Serra que hayan sido realmente Madrid pero todos sienten a de aquí por decirlo de alguna manera han construir una identidad que Tino construyen diariamente una identidad que no tiene tanto que ver con el lugar el cual vienen que no olvidan por supuesto pero sí con el sitio en la cual está hay y creo que lo que descubren es precisamente eso que finalmente tenga una identidad es hacerse con identidad obtenerla mediante un proceso de de ensayo oí hierro porque

Voz 5 07:33 la acción salto al final elegimos no

Voz 0521 07:36 absolutamente y lo que lo las decisiones que tomamos y todo lo que lo que elegimos y como nos construimos el llama la vida de forma general

Voz 0733 07:44 mañana tendremos otros nombres es una forma de decir que seremos otros y que nos toca adivinar quiénes seremos no y eso transcurre en las páginas de esta novela con un Madrid de fondo con un apartamento en Malasaña testigo de esta de esta ruptura en el amor pero también de de de esta forma no debe estar en el mundo vamos al mundo en el que empezaste en Madrid vamos a vamos ahí no no no

Voz 8 08:16 el cubre esta canción este tema veinte va a Madrid antes de Irak

Voz 9 08:20 absolutamente una canción caballo mucho en su momento mucho mucho tiempo antes de saber que iba a acabar viviendo en Madrid una decisión que poder aparte John no no tomé mi pareja de aquel momento

Voz 5 08:33 a una chica sevillana quería vivir más cerca de sus padres si pensamos en la posibilidad de regresar vivimos en Alemania porque entonces Si así que nos vinimos a Madrid

Voz 5 08:46 luego siguiendo esta especie regla tácita nunca escrita de acuerdo con la cual una relación que en el lugar no funciona en otro a no no nos paramos estando aquí pero ya para entonces estaba yo completamente enamorado de la ciudad y no tenía ningún plan de cambiarla entonces primeros meses en Madrid está marcas por este tema Andrés Calamaro

Voz 8 09:07 cuando te conoce qué hace que nos quedemos lugar

Voz 9 09:36 son las personas absolutamente si hay algo muy muy muy interesante destacan San Andrés que que consiste en que todo en historia de es narrada en tres minutos que es lo que hacen las buenas canciones contar una historia no era mucho menos tiempo del que disponemos de los escritores que podemos engañar más los músicos no pueden engañar realmente a lo cuentan en tres minutos hoy no lo cuentan y al margen de las opiniones Andrés esta esta canción me ha acompañado durante mucho tiempo

Voz 0733 10:07 en las elecciones recientes de Andrés

Voz 9 10:10 sí es muy es magnífico ha pero no somos dos creadores en general tenemos por bueno tenemos que saber es lo que tenemos son entendemos en general todos los a prestar una atención excesiva a las opiniones de los creadores lo que lo que vale para nosotros es nuestra obra así Si Si los libros son buenos son mucho más inteligentes que que los es que tienes que que quienes los escribimos y lo mismo se puede decir de las canciones y los discos de las películas de las obras de teatro finalmente lo que importa es lo que hacemos con con con nuestro talento más que la forma en que navegamos

Voz 0733 10:50 pero yo he intentado esta mañana olvidarme de las últimas declaraciones de Andrés Calamaro escuchando esta canción y te voy a ser sincera sube la música

Voz 8 11:02 en el fondo

Voz 8 11:11 hay muchos Rosario en esta elección musical de tu mapa de Madrid vamos con Ariel Rot El mundo de ayer

Voz 13 11:21 luego

Voz 14 11:34 se recomienda a los oyentes que eh

Voz 0733 11:39 empiecen a leer las páginas de mañana tendremos otros nombres escuchando este tema El mundo de ayer un mundo que dejan estos dos personajes que van dejando atrás a lo largo de estas página

Voz 9 11:49 has no es decir es una magnífica recomendación efectivamente esta esta canción de de los socio de de Andrés Calamaro en dos Rodrigues como sabéis y además magnífico músico por derecho propio para mí siempre ha sido el el la forma en que posiblemente piensen en el pasado quiénes han vivido en Madrid mucho tiempo como el propio Ariel Roth ha B La Ventana con las luces apagadas y sé que del mundo de ayer ya no queda nada éste es algo muy muy muy interesante para quienes íbamos nos hemos hecho una historia Madrid en la pregunta siempre es cuando no sucederá como en la canción de Ariel que que que la miraremos noventa Anne diremos esto es un pasado que es parte de nuestra historia pero ya no no no sucede

Voz 0733 12:41 a veces un poco doloroso acudir a sitios que han sido importantes para para cada uno de nosotros años después descubrí que no quedan que continúa el lugar pero que hay otra gente que no queda nada ni siquiera rastro de nuestra identidad en todo

Voz 5 12:56 sí creo que es una experiencia que quienes vivimos en grandes ciudades esta tenemos frecuentemente a incluso aquellos que hemos llegado se realmente poco

Voz 0521 13:03 en la ciudad ahí ir las ciudades se transforma todo el rato es una especie de palimpsesto que es escrito reescrito una y otra vez por quién es la quienes habitan la ciudad en ese sentido aunque podrían podemos tener nostalgia o desear a volver a los sitios del pasado el hecho de que la ciudad no deje lugar al pasado es también una buena una buena noticia hay con esa reinvención constante de la ciudad la posibilidad de que nosotros también podemos reinventar nos decía a cada instante y es lo que le pasa también a los personajes de la novela

Voz 0733 13:36 Patricio Patrón paseando por su calle favorita del mundo mira que ha estado en países en lugares es la calle Fuencarral

Voz 16 13:46 ah

Voz 0733 13:52 una calle que ha sufrido de los últimos años pues es la Hendrix ficción no cuando se se cerró el el mercado no que que había que tiene esta calle que te que te gusta tanto la calle Fuencarral

Voz 0521 14:03 es difícil decirlo casi todas las cosas que nos interesan son difíciles de definir pero desde el momento en el cual conocí la calle Fuencarral quede completamente fascinados estaba muy ha muy cerca del primer lugar en el que Madrid solía ir muy frecuentemente a ella irá ahora está muy cerca de donde vivo no nunca me he apartado esa calle hay algo en ella en el hecho por supuesto de que sea peatonal al menos en buena parte de su recorrido y esta especie de eje como como una cicatriz como dice la canción vertebra que va del de de desde Quevedo hasta practicamente sol a incluso más allá esta Tirso de Molina digamos porque es mi récord pido habitual que que prácticamente a Lavapiés que que él hace la vía favorita de mi vía favorita de circulación por la ciudad ir es una ciudad en una calle la he sentido siempre siempre cómodo no es difícil decir porque explicar porque alguien se queda con el lugar y no con otro pero me me quedo con Fuencarral siempre

Voz 18 15:29 esta es la historia este es el momento en el que conoces a alguien importante en tu vida no esto es esto es mi esposa esta canción es para mi esposa

Voz 0521 15:39 siempre he pensado en en nuestra relación y en ella al hilo de esta de esta de este disco John Coltrane que se Love sufrimos a un amor supremo o un amor absoluto que que desde luego coherente en compuso pensando también en en en algo parecido una divinidad pero que para mí es la banda sonora de esta historia de de de amor que mi esposa y yo tenemos algunos años y que ha de momento y en cuanto en tanto en cuanto digamos las giras no lo impidan

Voz 5 16:11 la continuada en el tiempo podríamos encantan los aviones en cuanto los aviones no lo impide

Voz 0733 16:25 a sabiendas de Andrés Calamaro que forman parte de esta banda sonora de Patricio pero su Madrid que nos lleva a la plaza del Conde del Valle su donde se sienta a leer a la calle Fuencarral al Mercado de Maravillas a la plaza de Olavide a la calle Barco y que acaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y te quiero hacer mucho que has estado con nosotros

Voz 0521 16:50 gracias a vosotros por la por la conversación y esta especie de paseo por por Madrid que que es mío y creo que también se muchos otros

