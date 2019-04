A vivir Madrid | Reportaje: Casa Salvador "Colocar a los políticos es como jugar al Tetris"

es el yo Cindy rodeada del PSOE pues de cine pasa que yo me distinto desayunar barrio con una señora sino que yo conversación iraquí aquí contigo Rafaeli ella

cuánto queda ya para el veintiséis de mayo días semanas apasionantes en Madrid Jesús blanquiño qué tal buenos días qué tal buenos días hoy es eso es Rafael Rafael Rafael que me encanta y que va a estar ahí el el próximo dos de mayo voy a aprovechar este espacio un oyente aprovecha para darle ánimo yo he para ver si cuela porque creo que llego el otro dieron una invitación por ahí verdad sólo sí pero quieres venir con esto esto esto es lo que yo quería escuchar ahora blanquiño prepara ya que el dos de mayo nos vamos a la fiesta a sólo vamos

pues sí me he ido hasta la calle Barbieri al que es con ochenta años de historia el restaurante más antiguo de Chueca estuve hablando con la tercera generación que regenta Casa Salvador es Ángeles Blázquez Miki abuelo

es Salvador que fue el fundador del restaurante vino a Madrid le ha de Jaén y bueno ha empezado a trabajar alguna embajada en Madrid hasta que surgió la idea de poner un restaurante para solucionar porque casi no había restaurantes que ofrecían después de la posguerra comida pues un poquito más especial se compró este local yo bueno pues se empezó a venir la sociedad un poquito más alta de de Madrid en esos momentos no empezó a hacerse famoso algún algún plato de él como por ejemplo en la pechuga Salvador estar remozada Irán Serbia vamos con un poquito de puré de patata era muy gracioso ver todavía cenicero o alguna has Rita que pone la Casa Salvador especialidad en pechugas