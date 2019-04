Flash Deportes SER de las 15 horas (27/04/2019)

la opción es del Barça para levantar hoy el título de Liga hay una combinación clara y segura ya es que si los de Valverde son capaces de ganar hoy al Levante desde las nueve menos cuarto serán seguro campeones de la competición pero podrían serlo antes siempre y cuando el Atlético de Madrid no gane su partido frente al Real Valladolid que comienza a las cuatro y cuarto de la tarde Valverde le entrega del trofeo es bonito

Voz 2

00:30

a eso de de cuando un equipo gana puede recibir el ex trofeo como sacian otras ligas pero bueno vuelvo a decir es algo que me preocupa menos es lo que más me preocupa es el partido porque lo otro es una consecuencia de lo que hagamos en el partido nunca se ha hecho en la Liga