Carrusel Madrid (27/04/2019)

Carrusel Madrid con Borja Cuadrado

Voz 0298 00:06 hola qué tal buenas tardes a toda Asia todos bienvenidos a Carrusel Madrid Un sábado más desde ahora y hasta la una os vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis que como siempre nos podéis sintonizar en Sermas más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la de la SER Si selecciones de Madrid jornada XXXV en primera división hoy podría ser campeón el Barcelona para ello le basta con ganar al Levante esta noche también sería campeón si el Atlético de Madrid pierde ante el Valladolid en el Wanda Metropolitano en el partido que comienza a las cuatro y cuarto a las seis y media además Leganés Celta en el cual los pepineros necesitan ganar para no complicarse la salvación Illa mañana a las cuatro y cuarto Real Sociedad Getafe con la ilusión de la Champions y a las veinte cuarenta y cinco derbi entre Rayo Vallecano irreal Madrid crucial para los rayistas que cada vez tienen más difícil la salvación en segunda descansa el Alcorcón que sin jugar suma los tres puntos de su partido ante el Reus ir mañana a las doce Rayo Majadahonda Cádiz cuatro jornadas para el final en Segunda B hoy jugarán dos de los nuestros a las seis Coruxo Atlético de Madrid B ya las ocho Ponferradina Inter de Madrid en la Liga Iberdrola dos partidos para el final de Liga hoy dos citas desde las once el Levante Madrid Club de Fútbol

Voz 0995 01:18 te iba a las siete apelativo féminas Valencia

Voz 0298 01:21 con el liderato en juego para la rojiblancas en baloncesto a jornada veintinueve de Liga Endesa a las doce y media Movistar Estudiantes Herbalife Gran Canaria alas seis Real Madrid Breogán mañana a las siete y media jornada Baskonia contra el Montakit Fuenlabrada en fútbol sala Movistar Inter eliminado en semifinales de la Champions en el Matti cinco tres ante el Sporting portugués y Balonmano desde las seis y media Puente Genil Alcobendas al menos hay que empatar para seguir en Liga Asobal una semana más dos citas especiales este sábado la final de Copa del Rey de Rugby desde las cuatro Alcobendas Barcelona en el central de la Complutense aquí en Madrid por supuesto cita con la maratón de la capital treinta y cinco mil valientes corriendo por las calles de Madrid desde primera hora de la mañana con Nacho Sánchez en la técnica Eton y López en la producción esto es Carrusel Madrid arrancaba

Voz 1176 02:06 no quedan de Kepa siete seis esta foto Cruise y ubicó la bandeja también

Voz 0995 02:42 ahora tenemos cinco conexiones para situar la actualidad y el deporte en directo la primera de ellas tiene que ver con el título desde las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid va a intentar retrasar el alirón del Barça recibe a un necesitado Valladolid hilos del Cholo confían en la victoria última hora del equipo rojiblanco Pedro Fullana buenas tardes

Voz 2 03:01 hola qué tal muy buenas ese es el objetivo del Atlético de Madrid ganar su partido para retrasar el alirón del Fútbol Club Barcelona y en todo caso que el Barça se lo gana en el terreno de juego y además de forma paralela para seguir afianzando esa segunda posición por delante del Real Madrid y el lunes se aprueba el nuevo formato de Supercopa el Atlético de Madrid jugará la Supercopa de España la próxima temporada una ético de Madrid sin Jiménez por lesión con la baja también evidentemente Diego Costa por sanción que prácticamente va a presentar el mismo once que ganó al Valencia el pasado miércoles un Atlético de Madrid que además vivirá hoy una jornada especial con las gradas prácticamente llenas con los niños y las familias con el gran día que hace en la capital de España

Voz 0995 03:38 lo contaremos a quién carros al Madrid sino en las posteriores ediciones de Carrusel deportivo le quedan cuatro partidos a la temporada del Real Madrid está a seis puntos del Atlético a quince del Barça el único aliciente yo creo saber quiénes van a llegar y quiénes se van a marchar pero antes mañana partido ante el Rayo Joy rueda de prensa decidan que ese la imagino dentro de pocos minutos Antón Meana muy buenas así qué tal muy buenas cómo estás Borja hoy sábado

Voz 0231 04:01 Tinto al pasado luce el sol buena temperatura

Voz 0995 04:04 a niños jugando en los campos de Valdebebas no

Voz 0231 04:06 entrena Karim Benzema es la gran novedad de la mañana no está entrenando el francés su compañero se lo preguntaremos a Zizou Se espera que mañana pueda volver Vinicius en Vallecas un partido que no tiene mucha historia y en el que el Madrid quiere jugar mejor que el otro día en Getafe porque desde que llegó Zidane fuera de casa el equipo no funciona

Voz 0995 04:24 ahora estaremos de nuevo en Valdebebas como la principal noticia no ha entrenado Karim Benzema y mañana podría volver Vinicius en fútbol femenino decíamos que el Atlético de Madrid se va a jugar hoy media ante del Valencia pero desde las once se está jugando la salvación el Madrid Club de Fútbol en el durísimo campo del Levante cómo marchan las cosas Héctor González hola

Voz 1415 04:43 qué tal muy buenas horas ha pues marchan bien porque el Madrid Cruz de fútbol lleva ya cincuenta minutos aguantando el empate a cero a la ciudad deportiva del levantan Antunes delante que ya no se juega nada que será tercero pase lo que pase con este resultado el equipo madrileño saldría de los puestos de descenso hay que aguantar cuarenta minutos más pero este empate dejaría al Madrid Club de Fútbol con veintidós puntos y superaría la clasificación al Fundación Albacete Málaga sus rivales más directos por el descenso

Voz 3 05:14 venga pues a ver si Héctor luego no sigue trayendo buenas noticias

Voz 0995 05:16 permanencia en juego en fútbol femenino permanencia en juego en basket desde las doce y media duelo directo entre Movistar Estudiantes siguió Herbalife Gran Canaria Nos vamos al Palacio de los Deportes all with encender Amanda gala novedades muy buenas

Voz 0277 05:29 qué tal Borja buenos días Carrusel desde algún fin Center donde como dices vamos a vivir un duelo directo por la permanencia Movi Star Estudiantes ir ballet tira en Canarias ambos equipos llegan empatados con diez victorias ya dos puntos sobre los puestos de descenso además batido donde el equipo de Josep pero lo afronta con la baja que Alessandro Gentile Yes dudas de momento Goran Sutton así que lo dicho en menos de veinte minutos Movistar Estudiantes Herbalife Gran Canaria

Voz 0995 05:55 lo iremos contando en Carrusel Marit ir por supuesto día grande hoy para el rugby desde las cuatro se juega la final de Copa del Rey una final inédita entre Alcobendas Barcelona partido que va a narrar para Carrusel deportivo la voz del rugby en esta casa José Luis rojillo última hora rojo y muy buenas

Voz 1070 06:11 buenos días Carrusel hoy se pone en juego el primer título importante de la temporada la Copa del Rey una de las competiciones más bonitas y que en los últimos años ha cobrado más protagonismo y además va a ser una final distinta porque por primera vez en diez años no hay un equipo de Valladolid Alcobendas buscará lograr su primer entorchado mientras que el Barcelona es el Rey de Copas tiene dieciséis títulos pero no gana esta competición desde el año ochenta y cinco así que todo servido para una gran final cuatro de la tarde en la central de Madrid

Voz 0995 06:39 ya lo veis mucho polideportivo también en Carrusel Madrid como siempre por cierto estaremos luego en la Maratón de Madrid intentaremos que sea en directo es una sorpresa que tenemos preparada y muchas cosas más hasta la una de la tarde

Carrusel Madrid

Voz 6 06:56 no te pierdas toda la actualidad de los equipos madrileños de Primera con Bureau va Motor concesionario oficial Maza en Lake

Voz 0995 07:04 Majadahonda

Voz 7 07:08 en sentido sur

Voz 0995 07:24 lo decíamos a la portada de caros al Madrid y el Barça podría ser campeón si gana en el partido de las veinte cuarenta y uno al Levante pero podría serlo antes si el Atlético de Madrid pierde en casa que Pedro Fullana hola de nuevo es un escenario que me imagino que nadie se plantea hoy en el equipo rojiblanco verdad

Voz 8 07:41 uu llana por ahí hola hola ahora

Voz 0995 07:45 eso es nada Pedro te preguntaba que me imagino que ese escenario de que el Barça es factible que sea campeón esta noche pero que nadie se plantea en el equipo rojiblanco que el Barça sea campeón tras una derrota del equipo del Cholo frente al Valladolid verdad

Voz 2 07:57 no no se lo plantean porque el Atleti Madrid tiene claro que tiene que ganar su partido lo ganó el miércoles ante el Valencia quiere repetir ante el Valladolid no va a ser fácil porque el Valladolid está jugando la vida sabe que el Valladolid ganando hoy el partido puede dar un golpe de efecto el monumental sobre la mesa la permanencia pero el Atlético de Madrid juega en casa es solvente es fiable sólo ha perdido dos partidos en las dos las últimas temporadas como local por ahí pasan las cuentas no ganar el partido ya afianzar esa segunda posición bueno pues hay varios nombres Pérez

Voz 0995 08:26 lo el primero yo creo que Rodrigo no ayer lo comentabais en los diferentes de la Cadena Ser en Hora Veinticinco que es uno de los grandes objetivos del Manchester City para la para la próxima temporada una noticia que llegó que ha sacudido llegó que con fuerza también en el entorno rojiblanco

Voz 2 08:41 sí he el gran objetivo ya se sabía y lo hemos estado comentando en las últimas semanas en Carrusel deportivo que era una prioridad y un futurible importante para el Manchester City aquí la clave es que Guardiola ha dado la orden ya al Manchester City de que fichen cueste lo que cueste a Rodrigo es decir que se haga con la cláusula son setenta millones de euros y que pongan toda

Voz 0995 09:02 a la artillería en marcha para fichar al futbolista

Voz 2 09:04 bueno vamos a ver cómo termina este asunto Rodrigo tiene cuatro años más de contrato con el Atlético de Madrid como digo la cláusula baja de setenta millones de euros el Atlético de Madrid en ningún momento se plantea venderá Rodrigo porque es un jugador clave para el esquema de Diego Pablo Simeone y el futbolista está encantado en Madrid él no se plantea de momento estudiar nada lo va a hacer a final de temporada su opción número uno es quedarse en el Atlético de Madrid a día de hoy pero tiene que valorar varias cosas a final de temporada sobre todo del proyecto y la capacidad de crecimiento porque sólo tiene veintidós años tiene todavía carrera por delante va para crack va para estrella de la selección y de equipos importantes Isabel que está en un equipo y con un entrenador que la formación la va a tener que es lo que está buscando ahora tiene que valorar ese proyecto el Atlético de Madrid futuro el proyecto del City pero eso hará a final de temporada

Voz 0995 09:52 yo es que desde luego Rodrigo ha tenido un impacto inmediato en el Atlético de Madrid hay otros jugadores como pasó por ejemplo sin más lejos con Griezmann que a las primeras de cambio no eran titulares con el Cholo el Cholo desde el primer día ha confiado en que está siendo básico y fundamental para su equipo por lo demás Pedro qué qué dijo el Cholo en la previa del encuentro

Voz 2 10:09 bueno he dicho lo hablo de Diego Costa no dejó tan claro el futuro del delantero desde el punto de vista del propio brasileño cuando habla Simeone de futuro de Diego Costa Él tiene claro y lo dice además públicamente que quiere que esté en su equipo que lo quieren la próxima temporada pero cuando le preguntó la Cadena SER sigue el jugador lo tiene tan claro a ella tiró por la por el camino de Medi creo que sí hay representantes jugadores llamadas hay que esperar a ver qué pasa a final de temporada está claro que el tema lo tiene en blanco y en botella pero a la hora de hablar de Diego Costa ya no están blanco en el futuro y hay que ver qué pasa y luego habló mucho de la situación de este Atlético de Madrid está luchando por ser segundo lleva seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid se habla mucho de si la segunda posición es un fracaso por no ganar el título o en cambio un éxito por quedar por delante del conjunto blanco habla de la exigencia que tiene este Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone

Voz 1643 11:00 yo soy el primero en éxito

Voz 0501 11:02 tiernos en criticar no para poder mejorar pero me alegra me alegra que hubiera hoy el Atlético de Madrid de este exigido va a estar en los primeros puestos todos los años eso habla muy bien del trabajo que ha hecho el club habla muy bien del trabajo que ha hecho lo futbolista que han pasado en estos siete años en el Atlético de Madrid ahora tenemos la responsabilidad de de sostener buscando siempre estar ahí esperando que Real Madrid y Barcelona no tengan el mejor año pero déficit lo donó tengan el mejor año

Voz 0995 11:33 bueno pues son seis puntos los que les saca el Atlético de Madrid al Real Madrid está bastante cerquita esa segunda plaza en el conjunto rojiblanco por cierto Pedro hay que hablar de tres jugadores como son Juanfran Godín y Filipe Luis que posiblemente estén ante sus dos últimos partidos como como locales ante sus aficionados tengo la sensación de que cada día que va pasando está más lejos la pro la continuidad de ninguno de ellos

Voz 2 11:55 hay uno que no va a continuar seguro que se Godín el capitán se va a despedir del Atlético esta temporada está hecho con el Inter desde el mes de diciembre está firmado ya así que evidentemente no se ha publicado no se va a decir públicamente por parte por parte de Godín pero es un caso que está cerrado y descartado sino es más desde que pasó lo de Lucas el Atlético de Madrid habría cambiado la situación pero ya no era posible porque ella estaba cerrado el asunto con el Inter de Milán luego está la situación de Filipe Luis que no se sabe muy bien cómo estás esa situación si está jugando a que de verdad se quiere quedar y presionar al club para que traten de renovarlo porque no tiene nada una opción o dos si lo que está haciendo es bueno pues lo típico de dejarse querer porque sabe que no va a continuar de Madrid al final se va no porque él quiera sino porque hay que uno ha renovado la realidad es que el Atlético de Madrid no lo presentó la renovación no que no estaban contentos con lo que pasó la el pasado verano cuando el futbolista se quiso marchar al París Saint Germaine pero en el conjunto francés lo dejó en la cuneta porque había cerrado el fichaje de de Berna no gustó para nada en el Atlético de Madrid que si quisiera ir después de jugar la Supercopa de Europa el conjunto rojiblanco justo antes de comenzar la Liga de ahí esa situación y que no lo iban a mejorar ni dar más facilidades para renovar eso no gustó a Filipe al final la situación ha quedado un poco distanciada en Florida y el Atlético de Madrid de momento tiene claro que Filipe no va a estar la pasada temporada puede cambiar la situación puede cambiar el futbolista de momento publicamente lo está dejando claro el quiere quedarse nada sensación que no tiene uno ha aparecido la oferta que él estaba esperando veremos si cambia de opinión el Atlético de Madrid teniendo en cuenta que tiene que firmar a dos laterales zurdos y que pierde prácticamente más de la mitad de la defensa de esta temporada y luego está el caso de Juanfran Torres que también termina contrato su caso es totalmente diferente él está como en el Atlético de Madrid Él quiere continuar en el Atlético de Madrid el Atlético le eche la oferta para que continúe la tiene encima de la mesa y lo único que falta es que Juanfran se decida qué va a pasar pues lo va a decidir a final de temporada porque él quiere saber cuál va a ser el proyecto futuro sobre todo qué papel va a tener en el en el proyecto de la próxima temporada eso es lo que le falta saber a a Juanfran de ahí que tenga en stand by la decisión era tomará en guante au termine la temporada con Diego Pablo Simeone

Voz 0298 14:08 pues sí que parece que ha llegado un fin de ciclo al menos en lo que se refiere la defensa del Atlético de Madrid centra por aquí el día

Voz 0995 14:14 dos de Radio Valladolid la voz del Valladolid la voz y la voz de muchas cosas aquí en la SER José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas con la Borja qué tal

Voz 1051 14:20 la XXXV Valladolid XXXIV Giraud

Voz 0995 14:23 yo voy al Wanda Metropolitano no es el escenario

Voz 1051 14:25 fácil para sacar tajada no lo que pasa es que quedan cuatro partidos y hay que sacar en algún sitio Elijah no no puede estar calculando tiene que sumar rápido porque se puede dar la circunstancia de que hoy no puntúe mañana el el Girona vuelve a sacar en descenso a falta de tres jornadas lo que te mete una presión enorme no por lo tanto en qué dónde vienen perfectamente saben que al Atlético de Madrid está fuerte que ganó hace tres días al Valencia pero no descarta la posibilidad de de dar una sorpresa porque siempre que jugado con un grande este año juego bien ha hecho buenos partidos no ha sumado pero ha hecho buenos partidos en el Camp Nou estuvo de empatar perdió uno cero en el Bernabéu le pegó un baile al Madrid aunque luego con las que el gol raro del tiro de Vinicius perdió y al Atlético de Madrid por ejemplo en Zorrilla Le perdió dos tres pero haciendo un partido muy serio por tanto empató en Valencia en Sevilla también lo hizo muy bien no carta que si las cosas serán pues hoy pueden arrancar algo pero bueno es verdad que es el partido de los cuatro más difícil

Voz 0995 15:19 sea que muy a pesar de los oyentes de Carlos el Madrid te gustaría a las seis de la tarde el Barcelona fuera campeón

Voz 1051 15:25 sí sí me encantaría hacer es decirlo claro me encantaría entre otras cosas porque a mí también me gusta mucho Atlético de Madrid pero pero hay que reconocer una cosa y es que el título va a ser para el Barça entonces el Atlético de Madrid

Voz 1643 15:36 no pasa nada cuanto antes deje de sufrir

Voz 1051 15:39 mejor yo creo que estaría estaría bien pero bueno hay que ser realistas salía por todas va a intentar ganar iba a intentar hacer que el Barça gane la Liga ganando esta noche no pero te digo una cosa es un equipo que plantea bien los partidos que no da facilidades ya que intenta anular el juego de los rivales que estoy seguro que Sergio sabe muy bien hoy lo que va a hacer no creo que vaya a jugar tan alegre como jugó el Valencia el otro día ya a lo mejor eso de que el Atlético espere para jugar a la contra pues sólo encuentra también en el en el Valladolid que jugar eso sí con dos puntas con una Lee con con Guardiola intentando sorprender

Voz 0995 16:11 pues estaremos pendientes de del partido y por supuesto la narración a través de Radio Valladolid hoy con país Madrid porque está rojilla aquí para contra el Rubin también así que nada y luego Nadal le van a meter en la final del Godó verdad

Voz 1051 16:20 hemos porque lo de Monaco fue una cosa imprevistas y que esperemos que coja carrerilla porque ella se va acercando lo gordo no lo que jugar en el Madrid Roma hay y finalmente en París que esperemos que esté a la altura pero ahora que estoy viendo a Nadal poco atascado ayer otra vez no ganó fácil está costando no se bueno momento no es una máquina perfecta

Voz 0995 16:40 vamos a ver si va todo bien gracias torna lo escuchamos y también nos escucha por ya el mítico Manuel Esteban Manolete qué tal muy buenas

Voz 1372 16:45 tomando en buena si comando apunta de todo lo que vendría

Voz 0995 16:49 hombre claro como tiene que ser igual que ahora vamos a tomar nosotros apunte de lo que tú nuevos digas decíamos Manolete que parecía que el Athletic después de lo del Camp Nou con la expulsión de Diego Costa con la derrota con goles del final parecía que el equipo se esa iba a venir abajo pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario no vais a rendir hasta el final

Voz 1372 17:05 no puedo no sabemos si ya estamos al barra de antemano que es imposible porque es la filosofía de Simeone partido a partido ya a dejarse la piel es igual que os he de la defensa nueva que tienes que hacer cuentas una cosa el verano caliente porque hay jugadores del Atlético de Madrid están más que en cotizados en todo Europa aquí se los que dicen llegan todos y esto es otra de las virtudes que tiene Simeone que Simeone hundiendo con Ángel ya ha dado órdenes y que están buscando en esto promete emoción del partido contra el Valladolid los más interesantes sigue siendo a fija parejas Morata Griezmann siguen demostrando que debe ser el futuro de la próxima más temporada con Koke Icon rodé el año que viene que no veía

Voz 0995 18:03 vamos a ver qué pasa también con Rodrigo no con esa ese interés del del City que que desde luego hace que la afición del Athletic organiza este preocupado si ganáis al Valladolid Manolete Le Weise sacar nueve puntos al Real Madrid yo que la gente está tan acostumbrada al caviar que una temporada sin la que es verdad que la derrota de de la Copa fue durante la el Girona ni que decir tiene la derrota con de Turín con ese tres cero esa remontada pero pero es que os aviso acostumbrado a tantos éxitos que sacándole de tantos puntos al Real Madrid en la Liga parece que a la gente les les sabe a poco

Voz 1372 18:33 sí porque tampoco es que este año haya puesto el listón muy alto como padre que quedamos con encima de made in escuece es que si que contra el Valencia Morata no está pero contra el guión Girona con tal la Juve está atléticos esto hubiese hecho cosas más importantes Pedroche cometen que para el año que viene se han tomado cuentas para que no hubo vuelvan a suceder ya el año que viene en el reto volver a ser la Champions Idris

Voz 0995 19:10 bueno pues desde luego desde que no vas a llevar algún alimento ya al al Wanda

Voz 1372 19:14 evidentemente lo más bonito Dezcallar de defenderme en especial para ver a su hermana y a su mujer y espero que sea la gran goleada del partido destacando que hago quemó todos los alimentos y seis yenes estoy convencido que ese porque los atléticos cosas generosos nadie nos gana

Voz 0298 19:34 pues esperemos que así gracia mítico hasta luego la verdad

Voz 1372 19:36 no fue hasta luego yo es que voy a ser un día especial

Voz 0995 19:39 hace una nueva edición de esta recogida de alimentos que apadrina el Cholo Simeone

Voz 2 19:42 sí que ya comenzado llamamos él está antes en las afueras de del estadio Wanda Metropolitano en la explanada donde se ubica habitualmente la fan zone infantil aquí está situado este stand con la imagen de Diego Pablo Simeone la quinta edición de la campaña contra el hambre lo damos todo para que todos aquellos aficionados del Atlético de Madrid que quieran puedan llevar hoy los alimentos no perecederos que va a repartir la fundación del Atlético de Madrid y la Cruz Roja entre los más necesitados es una de las imágenes y una de las iniciativas habituales solidarias cada año por parte de Diego Pablo Simeone de su hermana Natalia Simeone que vendrá este stand a partir de medio día para estar con los aficionados también con la pareja de Diego Pablo Simeone con Carla Pereyra es decir toda la familia se vuelca en esta iniciativa solidaria entienden que es una buena forma de colaborar idea ayudar a la sociedad española que tanto les está dando a nivel deportivo y socialmente bueno pues es su forma de devolver un poco ese cariño que recibe

Voz 0995 20:40 pues nada estaremos muy pendientes de lo que sucede como decía Manolete es lo más bonito de este día en el que además tiene que ganar el Atlético y gracias Pedro hasta luego

Voz 8 20:47 hasta luego

Voz 5 20:56 la otra gran cita del sábado va a estar en Butarque de Leganés recibe al Celta en un partido en el que hay que cambiar la tendencia pepineros

Voz 0995 21:04 que viene de sufrir dos derrotas seguidas me imagino que el objetivo ahora ya sellar la permanencia cuanto antes para evitar problemas Óscar Egido muy buenas

Voz 9 21:12 hola muy buenas hacer posible esta misma tarde porque dicen en la noticia total rota consecutivas una en Villarreal domingo otra ante el Athletic Bilbao en Butarque el pasado miércoles y además lleva ya cuatro partidos sin ganar dos derrotas hay que sumar el empate ante el Alavés en Vitoria el empate con el otro

Voz 1323 21:28 dice el lunes hace dos semanas así que

Voz 9 21:31 da la sensación de que cuando el de los cien puntos se ha relajado y que al menos se ha dejado llevar un poquito sí que el único objetivo como dices tú es cerrar la permanencia hacerlo cuanto antes y luego pelear por quedar lo más arriba posible y sobre todo no descuidarse porque matemáticamente aún no están en sí pues esta salvados esta misma tarde Si gana y pierde el Valladolid o Si gana mañana pierde el Girona por eso decía ayer Pellegrino en la rueda de prensa que

Voz 3 21:58 no hay que buenas tardes

Voz 1530 22:00 es difícil analizar el nerviosismo ente de

Voz 5 22:03 a Europa

Voz 1530 22:05 que nosotros acá tuvimos trece jornadas en en puestos de descenso pero lo que puedo decir que el equipo está trabajando muy bien con mucha humildad y estamos preparados para empujar la suerte hacia nuestro lado ahora mucho tengo calma mental mano quién decir sinónimo de que no me forzamos a fondo no sino calma en lo que tenemos lo que creemos nosotros empujar hasta el máximo para tratar de desligar lo más arriba posible

Voz 9 22:29 tiene calma lo que tiene una cuantas dudas la lesión de derecho pero fue sustituido en el descanso ante el Athletic tiene tocados a Miquel Berga a Rubén Pérez volver Oscar después de que no pudiera estar en el banquillo de coles pasado porque tuvo unas ventas de acabó vomitando en el vestuario y se espera que la pareja en ataque vuelva a ser otra vez la formada por en Messi y por Martín Broadway deportiva a las seis y media con arbitraje de Martínez Munuera estarán Jaime Latre enervar yo inverso espera que llueva ya que desde el pasado hubo cuatro mil personas que se forma casa con frío de noche instalados

Voz 0995 23:04 pues nada no te no te vayas Óscar que ahora tenemos a una protagonista que que lo gigante conoces estamos hablando como siempre aquí en Carrusel

Voz 1415 23:10 ojo ojo que como todo el mundo no es

Voz 0995 23:12 o sea poca entrada aquel que hubo en Butarque ya sabéis todos los oyentes que aquí intentamos hablar con los aficionados también de los equipos para que nos cuenten cómo están viendo porque al fin al cabo son los que van a todos los partidos son los que conocen mejor las preocupaciones los que más lo sientes lo que más lo sufren también los que más disfrutan hoy ese Leganés Celta que por cierto vamos a contar en Carrusel Madrid con la narración de José Antonio Duro con los comentarios del gran Quini Álvarez a través de

Voz 0298 23:35 ciento cuatro punto tres de Radio Madrid punto

Voz 0995 23:38 pues en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid ya nos escucha la presidenta de la Peña minuto cuarenta y siete Alicia hacen al qué tal muy buenas

Voz 0298 23:45 hola buenos días hoy es un partido importante no como Óscar imagino que ya con ganas de sellar la permanencia cuanto antes

Voz 3 23:51 pues sí yo esperaba que lo hubiéramos hecho ya hay gente que pensaba en Europa yo no soy tan optimista pero me gustaría por lo menos una temporada estar un poquito tranquila vive los partidos con más tranquilidad

Voz 0995 24:04 os mostráis bastante no como decía Oscar el miércoles cuando el Athletic

Voz 3 24:07 lo que pasa es que yo aprendimos la última del Levante llevábamos bien preparadas pero bueno apoyar al equipo

Voz 0298 24:14 las por cierto para que la gente que acabo de escuchar y lo sepa cuál es el motivo del del nombre de la Peña esa Peña minuto cuarenta y siete

Voz 3 24:24 puede ser motivo de El minuto cuarenta y siete por fue porque cuando subimos a Primera en Miranda de Ebro marcamos en el minuto cuarenta y siete no sabemos cómo llamar a la peña Nos Espido lo el minuto noventa corremos como es porque no minuto cuarenta y siete que fue cuando marcamos

Voz 0298 24:38 pues como tiene que ser ese gol de Pablo Insua que situó al Leganés en primera división Óscar Egido tan feliz como como nunca lo había estado en su vida

Voz 0995 24:46 dad Alicia que el otro día el equipo verde

Voz 0298 24:48 frente al Athletic pero si hubiera ganado os hubiera puesto

Voz 0995 24:52 los puntos de Europa es algo que en algún momento la afición del Leganés a llega a plantear jugar en Europa el año que viene

Voz 3 24:58 sí sí y además yo tengo un amigo que lleva desde octubre diciendo yo no lo creía lógicamente pero ya te digo que yo no soy muy optimista Yo de momento con mantenernos otro año en Primera que eso desde que subimos fue un sueño me hubiera conformado por eso te decía antes que yo cuanto antes la permanencia muchísimo mejor que me pongo muchas veces los partidos me gusta verlos con tranquilidad un día de estos no se nos va a dar algo a todos

Voz 1323 25:27 es verdad darle voz a Alicia algo fue muy difícil superar la marcha de Garitano pero Pellegrino siciliana o no

Voz 9 25:36 partido de los cuatro que quedan para celebrarlo Asier en la Peña Nieto cuarenta y siete en la grada te Pelegrí aparte de la permanencia de firme también la renovación

Voz 3 25:46 pues la verdad es que a mí cuando vino Pellegrino sino bastante cierto es que al principio pues no digamos como pum conseguimos los objetivos que se marcaron pero luego yo creo que partido a partido ha ido a ello porque comen vamos ensayo enseñó a todos poco a poco nadie esperaba que el Leganés el puesto que está a falta estamos bajo nadas te hemos luchado por estar ahí los diecisiete básicamente entonces aquí por mí sí que me gustaría que Pellegrino renovará pues lo más importante

Voz 0995 26:17 eh

Voz 0298 26:17 para qué Pelegrino ya tenga la permanencia asegurada pueda hablar de eso futuros ganaron hoy al Celta y sobre todo Alicia que es tanto como el otro día gracias por estar en cabeza el Madrid lo dicho vosotros un abrazos cargado contra las engarzar también hasta luego luego

Voz 5 26:43 vamos a analizar en Carrusel Madrid los partidos de mañana intereses muy diferentes

Voz 0995 26:47 los dos escenarios si por orden cronológico vamos a hablar del partido que comienza a las cuatro y cuarto por cierto desde las cuatro en Carrusel Madrid en la previa con la mejor previa como decimos y luego la narración íntegra del partido Hernando buenas tardes qué tal Borja Getafe cuarto con cincuenta y cinco puntos los mismos que el Sevilla que es quinto y que va a jugar en Girona cincuenta y dos el Valencia que es sexto y recibirá al Eibar me imagino Paco que no es un partido sencillo pero si el Geta quiere jugar Champions tiene que ganar en Anoeta

Voz 10 27:13 si no va a ser un partido sencillo evidentemente pero si el Getafe creo que parte con una ventaja y es que su rival la Real Sociedad poco hubo allá en estos últimos cuatro partidos de la temporada así que el Getafe que lleva una buena racha de cinco partidos sin perder encadena empate victoria empate victoria empate hizo bueno el otro día antes

Voz 11 27:33 el Real Madrid el jueves el equipo dejó una buena imagen

Voz 10 27:37 está muy apretada la pelea por esa cuarta plaza el Getafe necesita ganar evidentemente como tú decías porque sino cualquiera de los rivales directos te puedo adelantar esta jornada Easy Bono en el equipo ilusión no es fíjate lo decía Mauro Arambarri después de partido del Real Madrid que en el Getafe van a pelear por quedar lo más arriba posible en esta temporada tan ilusionante es lo que tiene

Voz 0995 27:59 es fácil

Voz 12 28:00 es ir al luchó ahí pero bueno no nuestro es estar en lo más alto posible estamos en una buena temporada de eso no hay que divulgados lo yo creo que la gente muy ilusionada

Voz 0995 28:10 que fíjate lo que te iba a decir lo que dice Arambarri lo que poco a poco yo que exceptuando Bordalás que va a ir con el discurso hasta el último día poco a poco yo creo que ya sé que los jugadores se van quitando un poco la no sé si es decir la careta de alguna forma o al menos las cadenas ya se empieza a hablar de Europa no es que ya quedan muy pocas jornadas y no tendría sentido no decir que el objetivo claro estar en Europa no

Voz 10 28:29 claro que el objetivo ya no dicen abiertamente Champions si si os escuchan la palabra Champions sola palabra Europa League no ha salido pero si tu mira la clasificación el Getafe esa que ahora mismo seis puntos al séptimo que es el Athletic de Bilbao Iker han doce para al final si tenemos en cuenta además que el séptimo tiene bastantes opciones de ir a Europa por el la Copa del Rey porque Valencia va a jugar esa final hizo también en puestos europeos pues les sacaría nueve puntos al Alavés que es el octavos a que las opciones de jugar al menos la competir la segunda competición europea pues es son claras no hay en el equipo pues ya no se puede hablar de otra cosa que no sea intentar quedar lo más arriba posible porque seguramente del Getafe en su historia no haya tenido una opción tan clara de hacer historia y quedar en los puestos Champions

Voz 0995 29:14 qué novedades esperan para el partido de mañana porque todos pendientes de de algún partido está jugando Jaime Mata en banda y Hugo duro adelantado arriba junto a Jorge Molina no seis mañana que que tiene pensado Bordalás

Voz 10 29:25 bueno habrá que verlo lo que sí es importante es que recupera a Gené en defensa suele puede hacer un poco poder recuperar a los jugadores en su posición natural es fue fueron ver a Olivera en el lateral izquierdo porque ya no tiene que desplazar a Cabrera como hizo el otro día ante el Sevilla y lo normal es que Damián Suárez también en repita en la alineación repetir partían de Sevilla volvió contra el Real Madrid

Voz 11 29:49 bueno veremos cómo el tema de las Portillo tuvo su tú racha ahora está jugando

Voz 10 29:56 como tú dices ya que está cayendo ahí pero lo importante es que vuelve tiene yo creo que es un jugador clave abordará lo dice siempre que es el jugador que les un poco la defensa no y recuperará Gené para un partido tan importante es clave no bastante que no estuviera ante el Real Madrid pero aún así el Getafe pudo sacar un punto y nada pues con Olivera en una banda con también en la otra Icon llene en el centro de la defensa seguramente junto a Cabrera que ha tenido que estar desplazado a la banda izquierda en esos partidos porque recordemos Borja que por desgracia eh Antunes se rompió el cruzado hoy no va a poder exámenes les toda la temporada seguramente con Jorge Molina también arriba que están viviendo un gran momento este año y que está un gol de marcar su mejor registro en primera división así que prácticamente todos disponibles con la excepción de Vitorino Antunes para disputar ese partido en Anoeta ante la Real Sociedad

Voz 0298 30:49 cubrirá el partido para Carlos el Madrid mañana si hay bonos Carretero pues entonces el talismán Piqué

Voz 3 30:55 no no no me digas eso gracias Paco una hora luego Gamo

Voz 0995 30:58 y mañana mañana en Vallecas se va a vivir una noche especial el Rayo Vallecano está siete puntos de la salvación con sólo doce por disputarse midiéndose al Real Madrid seguir en primera el año que viene un rato muy complicado pero no imposible

Voz 1176 31:17 la de Vallecas una mínima pues incluso habla más que nunca todos juntos posible bajemos la imagen de rock a hay que intentar pues devolvérselo con la olas pues admitió que he estado Diego auténtico tortilla

Voz 5 32:31 optimismo para el Rayo en este fan

Voz 0995 32:33 el montaje sonoro de Carlos Díaz un optimismo que no sé yo si existe también entre la plantilla tras la dura derrota de Sevilla Palacio

Voz 1415 32:41 qué tal muy buenas Borja bueno si estuviera la mitad de bien que lo ha hecho

Voz 1372 32:45 Carlos días de montaje la plantilla al Rayo Vallecano no estaría con la necesidad que

Voz 1415 32:49 porque ahora mismo las cuatro finales son esos son ganar o ganar no le quedará otra es verdad que éste ponía en negrita al partido contra el Huesca ese partidos empató el desastre del pasado jueves en el Sánchez Pizjuán con esa goleada ya son que se llevó el Rayo Vallecano es verdad que te da igual perder por un gol que por cinco pero

Voz 1372 33:06 claro la es la imagen que dejó la segunda parte el Rayo no era de optimismo y es precisamente lo que ha dicho o Paco Jémez en rueda de prensa hace apenas unos minutos cuando terminaba la última sesión

Voz 1415 33:14 y el equipo franjirrojo ha dicho que no queda otra que ganar ganar pero no Borja el partido de mañana ante el Real Madrid las nueve

Voz 1619 33:22 los cuarto esa noche en elecciones sino ganar ya los otros tres partidos que restan porque además van a ser partidos contra equipos directos por el descenso Levante Valladolid y Celta de Vigo y lo que se acoge el club a lo que se coge el Rayo al optimismo no porque no hay ellos tiene ahora mismo pero sí que se tiene que acogerá la necesidad de los puntos

Voz 0298 33:40 a todo esto palas con la ausencia de Raúl de Tomás no sé yo quién va a jugar en punta porque tampoco estuvo muy fino no Franco y Santo en Sevilla

Voz 1619 33:47 lo único que ha hecho Franco dice antes de su llegada al Rayo Vallecano es decir la mantengo la esos malísimo tener dos partidos de suspensión por esa expulsión y la verdad es que en Sevilla no vimos nada Él es la gran duda hablan hablamos con gente del club Borja les decía bueno que al final lo de Raúl de Tomás no imposible hay que pagar más de ese millón de euros que es la cláusula que puso el Real Madrid en la atención del delantero es imposible es que me decían es Raúl de Tomás es nuestro Messi Raúl de Tomás pues hay que rezar más que más que otras cosas yo creo que el invento de Franco y Santo como referencia no funcionó veremos si lo vuelve a aprobar Paco Jémez ya pensar en actuar con un falso nueve podría hace

Voz 1372 34:24 habían Embarba es año comienzo de temporada antes de que llegara Raúl de Tomás

Voz 1619 34:27 Míchel puso a Óscar Trejo pero no está contando en los planes de de Paco Jémez así que veremos qué

Voz 1415 34:33 lo que ocurre y lo que sí me veo practicamente seguro que

Voz 1619 34:35 no se repita esa defensa de tres con la comenzó en el Sánchez Pizjuán el el Rayo Joseba suele ser cuatro tres estridencia jugarse el alto

Voz 0298 34:42 bueno pues estaremos pendientes Si ese once que más o menos está sacrificando a ver si el Rayo al hombre que queremos cinco equipos de nuevo el año que viene de nuestra comunidad en aquí en primera división gracias Palacio un abrazo

Voz 0995 35:05 el Rayo que recibe al Real Madrid que como bien dijo Antón Meana ha metido mucha gracia la semana pasada está inmerso en un viaje a ninguna parte un viaje inmerso a ninguna parte al cual le quedan todavía cuatro capítulos el primero de ellos en Vallecas y me imagino que Antón ya será cuestión de minutos que aparezcan nacida en sala de prensa sí

Voz 0231 35:23 todo preparado para que aparezca la Zinedine Zidane yo creo que va a tocar en este tramo de Carlos el Madrid pero no han confirmado hora los compañeros el departamento de Comunicación de la Casa Blanca Easy es un viaje a ninguna parte con unos partidos bastante complicados porque es difícil que el equipo se motive ante el Rayo mañana luego o contra el Villarreal en el Bernabéu viajando a San Sebastián y recibiendo al Betis la tiene fecha del campeonato en casa pero tienen que jugar el objetivo de ciudad es que el equipo de mejor imagen fuera de casa los partidos han sido bastante flojos de Mestalla el de Butarque en el otro día en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe mañana ante un Rayo que se juega la vida pero que también está un poco ya descolgado de esa pelea por la permanencia creo que el Madrid debería dar un paso al frente jugar bien al fútbol Borja idearon una pequeña alegría a toda la gente que LB

Voz 0995 36:08 desde luego luego cómo está el tema de la portería porque el otro día no estaba a Courtois pero terminó jugando Keylor para mañana que queman

Voz 0231 36:14 pues le preguntaremos hora Zidane la verdad que me tiene un poco despistado

Voz 0995 36:17 sí la verdad yo creo que el año que viene Courtois

Voz 0231 36:19 lo creo creo que te va a quedar Keylor Si quiere que es la información que ha dado antes que nadie Javier Herráez en la Cadena Ser que es que el portero de Zidane es Keylor Navas Kike si Keylor se queda va a tener muchos minutos pero la apuesta del club por Courtois ha sido muy fuerte sea pagado mucho dinero por él y aunque yo creo que el está sobrepasando el Real Madrid a Courtois porque es muy difícil ser portero del Madrid y a Courtois con pájaros que le ponen en la cabeza con la gente de su entorno con en la forma de ser del belga para mí le está viniendo grande el Madrid no es Keylor Navas pero le preguntaremos

Voz 0995 36:52 por ello seguro a ciencia en esta rueda de prensa como

Voz 0231 36:55 te decían el avance no está entrenando Karim Benzema no han querido dar alcance de las molestias que le pasa al galo la duda de si puede jugar mañana la va a resolver el entrenador dentro de uno minutos Vinicius entrenando los planes era que Vinicius tuviera contra el Villarreal pero hoy le hemos visto muy bien en estos quince minutos abiertos para la prensa aquí en Valdebebas también estaba bien Mariano que ha tenido un año muy malo así que a ver que qué nos cuenta en aproximadamente cinco minutos me cuentan aquí en en Valdebebas al para decirme sinfónico minutos aparece

Voz 0995 37:26 eh creencia pues nada nuevo nos pide paso vamos a conocer como harían Caja en los aficiones del Real Madrid haciendo alusión a la famosa frase de Zinedine Zidane el otro día que en qué jugadores el madridismo se gastaría el dinero Sofía Álvarez ha bajado a la calle esta es la respuesta al madridismo que jugadores de la actual

Voz 15 37:41 plantilla del Real Madrid se tiene que quedar para la próxima

Voz 0995 37:44 temporada cuyo dejaría todos dar soporte

Voz 16 37:46 a los jóvenes Brynner Estella algunos nuevos traigo que que tendrán que jugar los que hicieron el Mundial el año pasado se recuperará no se iban a dar por muertos no pregunta del millón la verdad yo yo diría que prefiero que conservar la plantilla y que se vaya Zidane volvería a a James por supuesto

Voz 5 38:05 Vinicius Benzema Ramos Quilón prime Díaz para un recambio que jugador debería feliz si O'Shea Bale Bale en mi opinión Bale no yo creo que el único que se está mereciendo ahora mismo jugar es Benzema el único del está poniendo la ganas de jugar toda la la próxima temporadas Benzema Marcelo y Kroos

Voz 0995 38:23 qué jugadores ficharía con buen delantero centro por supuesto

Voz 5 38:26 Hazard yo lo veo complicado pero el ya poco a lo mejor

Voz 0995 38:32 bueno pues ya lo vejada aficionado que tiene sus gustos como todos vosotros tenéis vuestros gustos y escuchar la información de nuestro equipo favorito de primera división seguimos en Carrusel Madrid hasta la una

Voz 0995 39:05 vamos a hablar de segunda división no juega el Alcorcón que va a sumar tres puntos porque su rival era el Reus que lógicamente está descendido y quién sí lo va a hacer es un partido importante además Rayo Majadahonda recibirá al Cádiz a partir de las doce mañana domingo novedades del conjunto Mc Mahan Diego uso de Caballero muy buenas

Voz 1628 39:21 qué tal Borja así el Rayo Majadahonda tiene un partido vital mañana en el Cerro del Espino ante un equipo que es cuarto y sueña con el ascenso a Primera División el Rayo quiere recuperar sensaciones tras cosechar en Mallorca su segunda derrota consecutiva por cero a dos ISE vuelve a complicar de cara a la permanencia se encuentra en una zona peligrosa en decimosexto lugar con cuarenta puntos a tres del descenso que lo marca en Lugo pero lo que no va a faltar mañana es el apoyo de la afición que llenará el Cerro del Espino en otra oportunidad para seguir escalando posiciones Iriondo no podrá contar con Rafa López Carlitos ni Héctor verdes y la novedad será Morillas que volverá al once lo dicho mañana a partir de las doce Rayo Majadahonda Cádiz

Voz 0995 40:00 a su sube

Carrusel mal

Madrid

Voz 0995 40:07 jugamos siempre con la Segunda División B José Antonio Duro buenas tardes estamos ya al final cuadrado muy buena conjurados además no con respecto a la jornada del fin de semana

Voz 1643 40:15 porque no queremos más descenso preferimos evidentemente las buenas noticias pero no te voy a engañar la cosa se está poniendo complicada ya confirmamos el descenso de Navalcarnero la semana pasada y esperemos no confirmar otro descenso este finde en el Unión a dar B están conjurados para un partido importante mañana al mediodía en el García de la Mata ante un histórico como es el Pontevedra mensajes en redes sociales entradas que vamos a regalar este mensaje contundente por parte del vestuario

Voz 18 40:41 el domingo tenemos otra final en casa esta semana hay que ganar sido si nos daban por muertos pero como no dudaban en Málaga como nos daban el año pasado de empezar la Liga como nos dan ahora mismo pero lo vamos a sacar vamos a volver a resurgir vamos a

Voz 1643 40:58 si con todo tiene que ir a la mañana ante el Pontevedra desde luego que sí

Voz 0995 41:01 vídeos de la jornada menos cuatro porque ya estamos en la cuenta

Voz 1643 41:04 tras este grupo I de Segunda B tenemos dos partidos con equipos madrileños esta tarde ambos son fuera son a las seis el Coruxo Atlético B y a las ocho el Ponferradina Inter de Madrid que es un choque bastante importante para los de Boadilla para que no se metan en problemas además mañana al mediodía Sanse Castilla Fuenlabrada Celta B y el mencionado a dar en Pontevedra para la tarde a las cinco el descendido Navalcarnero visita el ex el Helmántico allí visitarle el Salamanca tenemos entradas para ese partido de la dar pero sí es cierto que juega pues no he dicho una auténtica final el domingo por la mañana ante el Pontevedra mañana al mediodía dos entradas para el partido en el García de la Mata en la salida de la dos si eres gallego y estás escuchando la radio pues no me vale también yo te regalo me tienes que llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta el primero que llame pues la regalo nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0995 41:48 esta Toni pendiente para coger el teléfono por cierto donde juega mi Canillas este fin de eso

Voz 1643 41:51 a esta tarde ante el Santa Ana a las siete ambos tienen que sumar para no pasar apuros en estas últimas cuatro jornadas que van a darse de infarto por acabar primero los líderes por ejemplo tiene setenta y cinco puntos son el Getafe y Las Rozas pero claro sólo uno puede ser primero y el filial tiene el golaverage ganado juega mañana en casa once y media recibe el Pozuelo que además se está jugando el descenso

Voz 2 42:10 Islas razas juega en San Agustín del Guadalix al medio día

Voz 1643 42:12 que si pierde probablemente va a descender así que hay estamos últimas jornadas todo decidiéndose y además quedan cuatro para el final en Regional Preferente que el otro día me lo decían en la redacción Móstoles Club de fútbol en el grupo I son los primeros Moratalaz y Torrejón lo son

Voz 0995 42:27 es que aquí tenemos hueco absolutamente a todo el mundo gracias duro García hasta luego como siempre la segunda B como siempre la Liga Iberdrola atención fantásticas noticias en un partido muy difícil ha ganado el Madrid Club de Fútbol en Valencia Héctor

Voz 1415 42:46 sí victoria importantísima tres puntos de oro para garantizar la supervivencia del equipo madrileño en la próxima temporada en la Liga da un gol en el minuto sesenta y cuatro de Stella a la salida de un córner que les da los tres puntos al Madrid Club de Fútbol que le coloca con veinticuatro a falta de una jornada muy pendientes de lo que pase hoy con esos dos rivales directos con el Málaga y con el Fundación Albacete que el Málaga visita Lezama al Athletic de Bilbao al Fundación Albacete recibe al español llegaremos sino ganar ninguno de los dos a la jornada treinta con el Madrid virtualmente salvado jugaría en casa esa última jornada en casa contra el Athletic de Bilbao

Voz 0995 43:25 gran noticia gracias Héctor

Voz 1415 43:27 hasta luego Borja esta tarde a las siete Atlético de Madrid

Voz 0995 43:30 Valencia que lo va a contar Toni López en Carrusel Madrid ahora mismo la rojiblanca son segundas con los mismos puntos que el Barça y un partido menos el que ganaron los azulgranas por seis dos el miércoles ante el Sevilla mañana a las once y media Rayo Vallecano Granadilla en baloncesto llegamos al final del primer cuarto en el Whiting centra el partido del ex tú contra el Herbalife Gran Canaria Amanda

Voz 0277 43:47 si acaba de concluir este primer cuarto Borja to miran con ligera ventaja los locales en el marcador porque de momento Movistar Estudiantes veinticinco Herbalife Gran Canaria veintiuno a falta de uno treinta y dos para que de comienzo ese segundo cuarto