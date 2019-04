Carrusel Madrid: Leganés 0-0 Celta (27/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid Borja Cuadrado

Voz 2 00:05 hola toda sólo a todos quedan cuatro jornadas para que acabe la temporada casi todo por decidir Europa el descenso y hoy tenemos cita en Butarque cita importante que vamos a vivir con toda la intensidad carruseles y se marcha en esta tarde de sábado al estadio del Club Deportivo Leganés el siete seis está Paco Cruise la bandeja

Voz 3 00:37 cariño

Voz 2 00:57 sí

Voz 4 00:59 eh

Voz 2 01:01 aquí estamos en cinco minutos va a arrancar el partido de qué partido muy importante para el Club Deportivo Leganés silos de peregrinos ganan serán una temporada más será la cuarta equipo de Primera con de Primera división primera conexión con el estudio lega Leganés Celta José Antonio Duro bueno está

Voz 5 01:19 pero desde el sol que justo cuando sale el Club Deportivo Leganés también el el Real Club Celta bebida

Voz 1269 01:26 pero cómo ha cambiado la cosa con respecto al partido entre semana temperatura ningún tipo de precipitación bastante gente buen ambiente y esperemos que cambie el resultado que no se repitan del otro viene del Athletic de Bilbao Ike las sensaciones yeso el marcador sean mejores para este de Pellegrino que aspira a estar a las ocho y media de la tarde completamente salvado completamente tranquilo completamente encantado de la vida tras firmar otro año en Primera vivir

Voz 6 01:52 con las cuentas claras lo dices tú si el Lega gana

Voz 1269 01:55 estará un año más en la categoría en la que los sueños se cumplen y en la que entre otros viene hoy el Celta con un montón de aficionados visitantes en Butarque a intentar precisamente

Voz 6 02:06 eso firmar un año más en una te

Voz 1269 02:08 a que se le ha complicado al Celta en este tramo de temporada la semana que es muy mala para el Lega con la derrota el otro día el fin de semana en Villarreal con la derrota también el miércoles aquí ante el Athletic de Bilbao y en definitiva buscando la tranquilidad

Voz 7 02:24 con los votos claros por parte de unos y también por parte de otros por qué unos Baltanás pasa por lo bueno y lo otros luego quererlo sacar del partido en apenas cuatro minutos con onces confirmados con Quini Álvarez sentar

Voz 6 02:40 bueno a mi lado comienza en Carrusel deporte

Voz 7 02:42 Madrid es de Club Deportivo Leganés Real Club Celta de Vigo con quienes Álvarez qué tal muy buenas

Voz 2 02:49 buenas tardes haya eh después de ir con el paraguas el miércoles ir tirantes

Voz 8 02:54 sí estoy seguro que es el mismo estadio oí a falta de tres o cuatro días me parece otro eh adiós soleado tarde perfecta para aquel legales y salve espectaculares espectacular ambiente

Voz 9 03:06 los alrededor del estadio con los aficionados del Celta cantando el partido bonito se juegan los dos muchísimo parece que no pero el Leganés él tiene que salvarse ya no escuchamos otro y a Rubén Pérez es decir que no que no quería escucha habla de la Europa League pero pero bueno ellos el base no faltan falta tres puntitos este este día para para

Voz 2 03:27 sí bueno pues faltan dos minutos para que arranque el partido vamos a conocer los onces duro

Voz 1269 03:32 le Club Deportivo Leganés evidentemente reconocible con supere Cuéllar en portería línea de trenes con el griego si uvas Ömer hubo un Airbus tinta Nyom en el carril en el otro Jonathan Silva por delante tanto Recio como belga que vuelven en el partido de hoy Óscar Rodríguez enganchando y arriba en Siri y también Martín Brett Pueyo en el banquillo con Mauricio Pellegrino

Voz 6 03:55 Juanfran Carrillo el zar Rodrigo trenes iban bien Michael Santos por porte del Real Club Celta de Vigo blanco en portería con Hugo Mallo Araújo Cabral hizo Laza atrás por delante Soccer yo sabe lo vodka hay Buffon tal y arriba da mucho miedo Quini la delantera con Maxi Gomez y con Iago Aspas

Voz 9 04:15 está claro no Real vayan nombres Real Celta Yago Aspas de Vigo el tenemos que llamar

Voz 1704 04:21 ahí están los últimos cinco

Voz 9 04:23 dentro ya Cobas pasa metió seis goles y cuatro asistencias recordemos que celtas levantó por por casi descendido desde que reapareció este jugador que es otro o de otro Oliver el Celta ya está con pie y medio en la observación

Voz 2 04:38 pues tengo la sensación de que el partido va a comenzar casi con adelanto pero bueno mientras vamos a aprovechar para escuchar en la previa del encuentro el técnico del Leganés al argentino Mauricio Pellegrino

Voz 1530 04:47 es difícil analizar qué nerviosismo e ilusión a Europa al nerviosismo no yo creo que nosotros acá tuvimos trece jornadas en en puesto de descenso pero lo que puedo decir que el equipo está trabajando muy bien con mucha humildad y estamos preparados para empujar la suerte de nuestro lado ahora mucho tengo calma y la calma no quiere si sinónimo de que no de forzamos a fondo no sino calma en lo que tenemos en lo que creemos nosotros empujar hasta el máximo para tratar de desligar lo más arriba posible

Voz 2 05:17 bueno pues empujar hasta el máximo para llegar lo más arriba posible y eso pasa por como hizo duro dentro de dos horas que lega sea oficialmente nuevo equipo o mejor dicho oficialmente sea equipo una temporada más de primera división está a punto de comenzar el partido duro

Voz 6 05:32 miedo al partido se le cae el Celta de Vigo el balón atrás por parte de Maxi Rodríguez a comentar el árbitro Martínez Munuera los ojos en el bar los pone el aragonés me late espectacular a que sí aunque sí que es verdad que hay butacas vacías aquí en Butarque la tarde espectacular soleada espectacular también la entrada la asistencia por parte de los aficionados del Celta de Vigo no hay menos de medio millar ahora mismo para ver este Celta Leganés que ya comenzado así que ellos saben que se la juegan aquí en Butarque el Celta que vienen con absolutamente todo ha habido algún problema si no me equivoco también en los aledaños del estadio justo antes de que comenzara el partido si Abidal

Voz 10 06:11 una alguna pelea allí pero bueno no ha llegado

Voz 6 06:13 sangre al día hoy en definitiva cumplimos el primer minuto de juego cuando el Real Club Celta de Vigo en el costado diestro por aquí parece dorsal número dieciséis Cube Soccer que nace atrás para que la toque Hugo Mallo en la defensa el conjunto gallego y en definitiva Quini lo decíamos no se parecen absolutamente nada el partido de este sábado al del miércoles el otro día contra el Athletic de Bilbao la gente está encantada hoy la gente aquí se ha puesto crema

Voz 9 06:37 la venir al fútbol apostaron ahí lo hueco que faltan seguramente sean los que están constipado de con esto es que vaya a la que engañó una increíble lluvia frío la gente aquí vamos muy muy valiente como siempre respondiendo hacia un Leganés que que está a punto de conseguir su cuarta sesión consecutiva en

Voz 1704 06:57 pero me está diciendo que no es Sahara dije tampoco hacía tanto frío

Voz 11 06:59 el miércoles en podía ella de ella del norte

Voz 9 07:03 para ayer no hace frío nunca lo que somos de Madrid siguen los costos un poquito más

Voz 12 07:07 no no yo de esto lo pasé también un poquito mal y me tuve que meter arriba eh que no nos llegue a ver pero estuvo eh arriba le quite el sitio a alguien que no sabía quién y ahí pabellón resguarda habita porque vaya frío Leganés vaya viento soplar una chica lo que va chirimiri lo que cayó un poco malita ve un poco bueno

Voz 1704 07:23 bueno por cierto Quini vosotros

Voz 2 07:25 duro y tú que soy selectos miembros de del club de la gorra se cuando haya

Voz 11 07:29 movido y cuando ha nevado me imagino que en un día como hoy

Voz 1704 07:31 seis triples refuerzo en la cabeza no ya tengo ahorra

Voz 11 07:34 hemos hecho la foto Quini yo quería ha venido

Voz 6 07:37 Aleco y camiseta además yo le falla falla la gorra

Voz 9 07:40 si falla labor

Voz 1704 07:41 es un importante igual que ir guapos y a Butarque que es el día de la salvación Quini que eso hay que hay que celebrarlo que que el Lega un año más remontar vamos y vamos a cantar victoria todavía pero jugar con un equipo como el Lega se asegure una cuarta temporada en Primera es una pasada

Voz 9 07:53 la semana pasada y todavía recuerdo cuando estábamos en Segunda B he cinco Bradley el Leganés eh bueno este era un solar no venir a nadie venían casas cuatrocientas quinientas personas el equipo sin cobrar hay y fíjate ahora como está no en primera división alma adicto a punto de conseguir la permanencia en solvencia económica a que un club nuevo un estadio precioso Easy a disfrutar de yo qué es lo que nosotros

Voz 1704 08:22 dale duro al tercer minuto de juego

Voz 6 08:24 a luchar arriba Máximo Gómez va llegar con bastante solvencia pinzas en la va a dar a su propio portero YSL emeritense Pichu Cuéllar quien la juega tras cumplir la zurda para sus central en la va a tocar si en los al número XXIV abriendo el costado diestro aparece por allí una pinza que ve retrasará de nuevo atrás la línea defensiva Quini el once del Club Deportivo Leganés la verdad que me esperaba yo más cambios que es en la que aparece en el centro del campo tanto

Voz 10 08:49 ves como Recio que llevaban un par de partidos sin jugar

Voz 6 08:52 bueno en los CD Leganés sobre todo en la línea de atrás el de siempre no

Voz 9 08:55 con Homero consiguió vas y también con una

Voz 6 08:58 Cieza si eso eso indica

Voz 9 09:00 ya lo complicado que es esta Liga hay y la confianza que tiene en este equipo sabe que de la importancia de este partido y ha querido apostar por lo mejor

Voz 6 09:09 ojo que viene el Deportivo Leganés en el costado zurdo aparece por allí Miguel Vega Nabás llegaron defensor del Celta de Vigo y el balón que sale por la línea de fondo para que saque el portero completamente vestido de naranja del conjunto gallego Rubén Blanco hablar

Voz 13 09:24 los antes de Iago Aspas lo que le da Aspas a este equipo ya no me refiero a goles asistencias que si no me equivoco en los últimos cinco partidos como en el baloncesto cuadrado en los últimos cinco partidos ha marcado Aspas se pareció ya ha dado cuatro asistencias a sus compañeros ya no sólo en números que también sino en cuanto a fuer

Voz 6 09:41 con toda confianza

Voz 9 09:42 no el carácter que tiene Yago Aspas que muchas veces lo modo achacado porque es un jugador bastante caliente que que que los rivales lo sabe le atacan por ese sentido hoy Yago Aspas se suele entrenar no es un torito de los que saben que iban a entrar pero es que ese carácter también Papa su equipo sabe que si no lo haces bien contigo te va a chillar y te va a coger las cosas como esos ojo ojo que viene

Voz 6 10:03 por ello el centro por parte de Hugo Mallo es el costado diestro intentó rematarlo Iago Aspas dentro del área y el Celta que va a sacar el primer córner desde el costado diestro hasta aquí se viene un Fall para con pierna zurda poner ese córner ese saque de esquina el primero del partido el primero desde el carril diestro para el Real Club Celta de Vigo aparece por allí Kill Xavier también dos defensores desde el Club Deportivo Leganés saca en corto el Celta el balón digo Hugo lo ponen muy largo cuidado el arriba salda quienes Romero el balón conseguir imposición del recto Celta de Vigo ello Samir horrible afrenta Henares escorado Conan arriba el intento en lanzamiento por parte del centrocampista el conjunto de Fran Escribá el primer lanzamiento del Celta de Vigo que se perdió por encima de la portería del Pichu Cuéllar

Voz 1704 10:43 a lo que está claro Quini es que el Celta es el equipo que se la juega y es el equipo que tiene que a seis pero sí sí

Voz 9 10:48 desde este partido en Leganés sabiendo que en los últimos nueve encuentros el Celta encajado gol creo que debe afrontarlo con tranquilidad no es como si fuese un partido fuera de casa estando oso sólido en defensa y en atacando pero sin volverse loco sabemos que el Celta dando temprano va a encajar gol luego la necesidad no la necesidad de los puntos le va a llevar a que va a dejar espacio atrás en un momento da iba desordenado un poco el partido

Voz 10 11:14 Martín Broadway y también en Siri en el

Voz 6 11:17 línea ofensivo por parte de grupos club lo intentaba Pitu Cuéllar pudiendo el balón muy largo una de portería a portería la tocó Rubén Blanco y ahora es el Celta de Vigo quién intenta atacar buscarlas Maxi Gómez en este caso el Balón de nuevo muy largo muy largo demasiado llega Cuéllar la Leganés por delante de la portería el balón para así lo vas aquí está justo a la altura del banquillo de Mauricio Pellegrino va a retrasar el para que la toque Kenneth Ömer hubo abre Homero ahí está el nigeriano tocando la pinza intenta superar una línea que superados los terrenos de juego la roca tras para una de las novedades Quini en el once grupos de Leganés Recio que vuelve aparecer en el once de Mauricio Pellegrino

Voz 9 11:52 sí por Rubén Pérez no lo hablamos la semana pasada tiene dos medios centro bastante competitivos sabe lo que hacen de posiciones con dos ayudas que son las cuñas y en este caso tanto Recio como Rubén Pérez son dos recuperador nato que saben de qué va esto

Voz 10 12:08 bueno Pérez que ha desaparecido de la convocatoria

Voz 6 12:11 del conjunto madrileño esta mañana tenía que pasar una prueba por unas molestias que atravesaba esta semana pero sí que es verdad que al final son tres partidos en una semana que Mauricio Pellegrino es un habitual a la hora de las rotaciones por eso decía yo al comienzo que me sorprendí al once Deportivo Leganés en cuanto a los cambios porque hay mucho jugador titulares en este Leganés que durante el día de hoy he hoy durante el partido de este sábado se puede salvar una temporadita más en Primera división cuidaba Martín y que va a caer justo a la izquierda de la defensa del Real Club Celta de Vigo el balón arriba iba a ser Balón para el conjunto gallego sale el esférico por la línea lateral ya está allí según el lateral izquierdo El equipo de Fran Escribá que no es otro que el refuerzo invernal Lucas Laza aquí está

Voz 8 12:53 el uruguayo en la va a poner en juego prácticamente en

Voz 6 12:57 la divisoria de los dos terrenos de juego a que viene el balón arriba a buscarlo a la línea ofensiva intentamos buscar allí tanto Iago Aspas como Maxi y el balón que luego a el Celta en el centro del campo el Balón de Kim Soccer abriendo el costado diestro aparece por allí Hugo Mallo aquí están los delfines está superando en línea defensiva siglas que llega con absolutamente toda la fuerza del griego el balón de banda para el Real Club Celta de Vigo

Voz 1704 13:18 buena temporada sin jugar

Voz 6 13:21 mayo desde la línea lateral dicen sus compañeros que se vayan arriba y es que el Celta está intentando percutir precisamente por estaban da el balón para el capitán del Celta que es todos llega con absolutamente todo Jonathan Silva un fuera de banda de nuevo va a ser para el conjunto

Voz 9 13:35 llegado que une Zaragoza hundido no Jonathan Silva ha dejado salir el balón sí parecía que había tocado no ha cubierto el Balón de diciendo que queda saque de banda a favor del Leganés y al final ha pitado a favor

Voz 10 13:48 el ojo que viene el equipo de Fran Escribá

Voz 6 13:51 vale molesta el sola Hugo Mallo practicamente

Voz 1704 13:53 a vosotros lo estáis también me imagino Pedro

Voz 6 13:56 alta con absolutamente todo no me voy a cansar de SIT decirlo Quini lo deseo vas en este Club Deportivo Leganés es un auténtico lujo

Voz 9 14:03 sí en defensa que está dando mucho rendimiento a pesar de Mi dudas eh cuando lo escucharon que yo pensaba que era un poco lento pero luego con su posición siempre siempre está ganando los la partida los delanteros y es en eso en defensa de la antigua todo de Boko antiguo de estos que son alto fuerte es un poco más lento cuento que el balón no es por así decir llene no es rapidito

Voz 6 14:30 el invento ahora por parte de Maxi Gómez que no es exactamente que reclama llegaba Recio por allí Pedro Knight señalada nada el colegiado del partido el balón que sale por la línea de fondo iba a sacar desde su propia portería el Pitu Cuéllar

Voz 1704 14:44 bueno pues se te momentos minutos nueve de la primera parte sin goles en Butarque en este Leganés Celta Bono Quini yo creo que es lo que está diciendo no el Lega también tiene que que esperar que pasen unos minutos porque a medida que vayan avanzando imagino que que el equipo que puede tener más ansiedad es el Celta

Voz 9 14:58 si el empate le viene bien a hasta en Leganés nos sabiendo que que no va suma el Celta que posiblemente este corte ahí son menos

Voz 8 15:06 con el

Voz 9 15:07 con con el Valladolid y un empate de ganar hoy viene bien y eso a la larga elevado ni bastante mejor porque hay que irse arriba tiene que conseguir los tres puntos se está jugando la vida llevada o hasta el partido

Voz 6 15:22 Juanjo que vienen ellos a la pone la va a sacar Kenneth Ömer hubo yo atacando el Celta de Vigo el balón pero ellos saben para abrir al costado zurdo apareció por allí la va a poner de primeras cuidó peligro el balón dentro del área a la llegar con las tenemos un córner el segundo a favor del conjunto gallego tengo mucho interés y mucha curiosidad en ver hoy a Iago Aspas porque lo dicho lo decíamos antes recordamos los datos el momento de forma del delantero es

Voz 1704 15:46 increíble esperemos que venga pues lo normal voy a ver si hoy romper la racha ya que juegan Butarque luego quemar que si es necesario que el Celta enfrentarse salve pero bueno no es el día para que Yago Aspas siga marcando goles

Voz 6 15:57 a poner un Falcon pierna diestra levantar las dos manos aquí está el diecinueve a poner el córner el el partido el balón arriba uno los peligroso llegaba Kenneth Ömer hubo yo creo que vamos a ceder el tercer córner protesta Cuéllar protesta algún jugador del Leganés pero yo creo que es muy claro de nuevo córner a favor del conjunto gallego

Voz 9 16:12 es gracioso porque protesta y el defensa desde ganó no dice nada que lo he visto yo pero no lo ha visto el astro más

Voz 6 16:19 ah sí

Voz 1704 16:19 que no te del Celta Nos están atrapando en el área de despegue hay que sacarla

Voz 6 16:24 viva las Ángela en del Club Deportivo Leganés nada sin problemas tres córners consecutivos de nuevo intenta meter balones a la olla cuidado en relata Ahmed la más sacar una injusticia enorme que a llevar la ovación y el Leganés que a pesar de que sí que es verdad que está sufriendo vamos a decirlo así las esta tarde el Celta redundancia

Voz 13 16:43 Quini no sufre demasiado cuando llega el Talavera

Voz 9 16:46 sí es el ese es el Leganés no se deja dominar saben que les van a llegar pero él luego va a tener alguna contra además bueno yo creo que ya preveíamos este partido no un Celta apretando desde desde el inicio legales defendiéndose ya que al le que los puntos César celtas llegue de tranquilidad en una contra pillarle

Voz 1704 17:04 no es lo que es tremendos escribiendo a duro de citar a los jugadores y Luca sólo Aza que has estado con Boca Juniors en la final de Copa Libertadores frente a frente a River aparte de Iago Aspas Maxi Gómez Juárez con mucha experincia como fue Brufal que está a un nivel muy alto y es increíble como puede ser porque de vez en cuando sucede que equipos de tanta calidad estén tan abajo

Voz 9 17:25 pues mira en este caso para fines influido mucho la la baja de Iago Aspas no cuando no ha estado Yago Aspas el equipo no ganaba no marcaba y luego recordemos que es un equipo que que sí que les marca muchos goles no es un Celta como hemos visto otros años yo me acuerdo de un Getafe celta que que lo decíamos no lo comentaba con con varios comentaristas que vivíamos un partido de hombres contra niños no no sabes los partidos encaja gol muy fácil sólo ha llevado hasta ahora en los puestos de descenso durante mucho tiempo yo tengo unas

Voz 10 17:57 teoría en cuanto a este tema

Voz 6 18:00 el Leganés en el centro del campo la protestaba todo el mundo va a sacar el Lega que tocar atrás

Voz 10 18:04 yo tengo una teoría sobre el tema del Celta higiénica sido futbolista enviárselo planteo yo nunca se había planteado a ningún futbolista como tengo la oportunidad hoy de plantearte Dati miro el once el Celta IV un mexicano dos uruguayos un eslovaco

Voz 8 18:16 un danés un marroquí un argentino hasta qué punto puede esto afectar a un equipo que nos entiendan ranking sí sí sí pero mucho más tu esto puede afectar

Voz 9 18:27 evidentemente mira ahí el otro día íbamos hablando de este tema que el equipo que más tipo tenga hay más unión los dos bajo va a ser que se va a salvar cuando tienes un mexicano peruano a uno de Inglaterra además al final ellos cada uno de sus costumbres Tirapo su casa y quién siente los colores al final pues el Hugo Mallo de turno el Yago Aspas que son de son de Vigo Isabel lo que es esto entonces para mí sí que puede influir sobre todo cuando va mal la cosa cuando Ávila cosa todos los yo fenomenal

Voz 10 18:58 claro claro pues precisamente mira una de las razones Borja

Voz 1704 19:01 sí aunque yo recuerdo fíjate por ejemplo en equipos que han sido un crisol de nacionalidades culturas el el Granada hace dos años

Voz 9 19:09 Blas pitadas y creo que ya va a jugar algún partido o con

Voz 1704 19:12 me español o ninguno hizo cuando veía la alineación decías que desastre todo es por ejemplo en ese granase jugaba full quiere jugador del Getafe ahora parece que es un pedazo de jugador espectacular y en aquel equipo decías José otro día recibe

Voz 6 19:24 es decir un mercenario poner Nyon cuidados uno cuál el remate de cabeza de me Siri desvía a Ivo Precisamente Quini en ese acuerdo portería la lo del otro día ante Athletic de Bilbao él lo quería en propia puerta que se puede ser desviado tanto que no ha salido ni del campo

Voz 9 19:37 si es él no quería no como decía la canción pero

Voz 1704 19:40 en este caso la salió poco

Voz 9 19:42 lo más complicado sí que es verdad que el otro día estaba está como haga algo ha pasado no sí

Voz 6 19:51 no porque para el partido el colegiado ha salido la línea lateral hasta allí seis de una pieza tenía en la mano varios jugadores se acercan al colegiado del partido que se Martínez Munuera Valenciano de que de momento dice que tranquilidad que hay que esperar hay muchos jugadores ahí Quini en el árbitro

Voz 9 20:08 de momento sabemos que funciona el Leganés

Voz 1704 20:11 Juan ponerse porque ha sido después no que no sé yo no sabría decirte no sé si lo has visto Europa

Voz 9 20:16 bate es remate puede ser algo no sé

Voz 6 20:19 hombre el remate ha ido directamente desde el avión que la puesta desde el costado diestro para quienes si la Sagrada prácticamente de el área

Voz 1704 20:27 eh

Voz 9 20:27 vamos a ver no sólo jugadores de Celta los que están alrededor del árbitro osea que sea

Voz 1704 20:32 explica que es una jugada en contra del Lepper posible penalti a lo mejor no sé si vamos ha servido mano aquí no estación por manos posible de Gustavo Cabral si el el remate de creo que nadie no sé remotas de Siria

Voz 9 20:45 que remató muy muy lejano a la portería ahí

Voz 1704 20:51 Gonzalo es que nerviosa se ponen las

Voz 6 20:53 de como está del bar

Voz 1704 20:55 ahí la mano de Gustavo Cabral yo creo que que es factible como la no recuerdo su puede Escudero no en en el partido de del domingo pasado en Getafe si os acordáis en el remate no me acuerdo quién ayer Escudero que estaba arriba ahí

Voz 2 21:06 sí que frena un poco el balón con la mano yo creo sí que sí que es mano pero vamos a ver qué es lo que decía el recogemos este Leganés

Voz 6 21:11 que está en juego es japonés una sacar rápido cuidado el Deportivo Leganés área aparece por allí ahí está la vuelta es Miquel Berga la va a poner en el segundo palo oxidado que están y el remate fuera por parte del marroquí aprovechó o al menos intentó el Club Deportivo Leganés si aprovecharse de ese parón con el tema del sacó rápido Agustín

Voz 9 21:34 hicimos bien dicho a final de sabes que yo te puede dar una voz de penalti pero también te da la desconcentración de hoy te el otro equipo hoy en este caso el aprovechado con un saque de banda

Voz 1704 21:43 eso al final también se termina afectando es que no estamos viendo un montón de partidos mira el otro día

Voz 9 21:47 en el Rayo dejó el Rayo Quili recuerda que les recomendamos

Voz 1704 21:50 quién carros el Madrid en el gol anulado de Tomás estábamos todos con la euforia con el subidón y de repente que no sé si queda poco más bloquearan como media hora a partir de ahí el Rayo no fue el mismo

Voz 9 21:59 pues fíjate lo que te ves lo quiten lo vimos el Rayo pierde categoría por eso

Voz 1704 22:03 sí podría no no pues estoy de acuerdo ahí puede parecer una locura porque ahora a ver si está más de más puntos de desventaja pero es verdad esa jugada provocó que el equipo se viniera abajo Si gana ese partido pues no no sé luego lo es el siguiente otra manera pero pero esa jugada que puede ser un punto inflexión estoy de acuerdo contigo eh

Voz 14 22:21 alta ahora de Martin Brest que se ha llevado por delante Cabral se quejaba el central del Celta de Vigo diciendo que sacó el Cor el codo y el colegiado

Voz 6 22:29 el partido que corta por lo sano que le dice a todo el mundo a su casa que va a sacar

Voz 10 22:33 de su propia no área más adelante el portero del Celta Rubén Blanco con

Voz 6 22:40 pierna derecha bueno en definitiva somos en el diecisiete del primer acto Leganés cero Real Club Celta de Vigo ceros del Carrusel Deportivo de Radio Madrid la verdad es que Cuadrado tienes tú

Voz 10 22:50 con el tema del Celta y con los Bari de

Voz 1704 22:52 las problemilla porque el otro día pareció el Girona cincuenta goles Juani no a un gol de deportes si no me equivoco no si eso

Voz 10 23:02 es debido a medida que me los partidos y que avanzan las jornadas el que ya va cogiendo protagonismo y que va entrando en todos los partidos porque si no me equivoco y no lo he visto lo estaban escuchando un carrusel al final del partido al Atlético de Madrid también problemas con el barco un penalti a favor del Valladolid no me equivoqué y al final pues la la victoria

Voz 1704 23:18 para para el equipo rojiblanco luego escucharemos den protagonistas en el en el descanso la verdad el Valladolid no está teniendo demasiada suerte este año con lo con los árbitros y mira igual que dice Quini que el Rayo por ese gol anulado ante el Huesca pues a lo mejor es lo que provoca que se vaya a Segunda pues al Valladolid que no es sólo esto sino unas cuantas más pues da la sensación de que ojo

Voz 6 23:35 para que ven en Leganés el balón en la frontal del área aparece por allí idioma aquí está el camerunés intente meterse el área lo consigue el balón arriba el balón que se marchó por encima de la portería Baser cheque de después de puerta favor del conjunto de frente

Voz 1704 23:47 que iba pues lo que decía no que al final pues estas juegas también decidiendo pues mucho y habrá que hacer un balance definitivo aquí lo hace de una forma espectacular Iturralde González en cada cada jornada el otro día creo que en el Carrusel del martes se vio la acción

Voz 4 24:01 la número cien en la que intervino

Voz 1704 24:04 el bar bueno pues tenemos ahí México que la bocina hombre más más usted digo que está diciendo

Voz 9 24:11 he venido sin gorda pero como bocinas que ha referente a esto yo pienso como tú y la importancia de que estando en las últimas jornadas es porque la importancia de los árbitro recordemos que también suben y bajan y en este caso ya los los árbitros ya no quiero fallar el cómodo a fallar pues apoderados semana del Val que si lo dice sí es una otro árbitro desde Las Rozas avisó es para ellos

Voz 14 24:36 ha llegado a favor que poner ahí delante argelinas Munuera

Voz 6 24:40 está cogiendo muchas pero que muchas papeletas para salir he digamos silbado en el descanso del partido ahora señala una falta mejor del Celta de Vigo sale con absolutamente todo tiene que lo Deportivo Leganés

Voz 9 24:50 sí sí sí sí me lo pudiera es un hábito a mi me gusta de bastante ya le tuve yo más veces sí se puede hablar con él desde con él cree que están tan tan tan cáncer Cannondale que estaba el partido para anécdotas eh

Voz 1704 25:05 a secundarla no no sabes que

Voz 9 25:08 yo les dije que les dije un día al Gobierno el primero me ya segundo voy a meter gol

Voz 8 25:13 ese partido culo conmigo y eso hice sólo pasa no mitigó dio al palo pero bueno mira otra tecla contigo Leganés no lo señala a Berlanga

Voz 6 25:24 el estadio municipal de Butarque al árbitro de nuevo no saluda

Voz 11 25:26 tras sonar siempre no para parar jugador no porque sí por qué

Voz 9 25:30 el aviso para mi vida

Voz 11 25:32 dobla pues José Bono salvo y les dijo que dice otra cosa pero bueno

Voz 6 25:38 veinte de juego Estadio municipal de Butarque la juega el Real Club Celta de Vigo que se juega la vida abriendo al costado zurdo aparece por allí Lucas que va a ceder atrás ojo que vienen ellos Hamra el Celta de Vigo en el diez cuidado ya buscando la portería de Pichu Cuéllar lo saber abrir al costado diestro apareció por aquí hubo mayo cuidado la pone el arriba saltan Mueller en el área pequeña eso lo llevarlo ovación hice saluda además con Diego a España

Voz 9 26:03 sí pero porque es es saludado porque ya había admitido el todavía al metió un poquito Yago Aspas a Pichu Cuéllar Pichu que saludaban como diciendo bueno te he metido el Purito pero no pasa nada

Voz 1704 26:13 te voy a decir una cosa con Pichu Cuéllar mejor saluda se que luego te la lía poco yo gafas también tiene que Le Monde dos al Celta de nuevo claro con qué va a pasar con con Pichu Cuéllar porque quien ese preacuerdo con el Valladolid Valladolid al final se fue una segunda

Voz 9 26:28 yo supongo yo que el preacuerdo

Voz 15 26:31 yo he

Voz 9 26:33 tendrá una letra pequeña que si el Valladolid baja pues se romperán supongo yo o yo si fuese su representante yo no yo lo hubiese hecho así

Voz 1704 26:40 a vosotros porque os gustaría que siguiera

Voz 9 26:43 yo creo que Pichu ha dado muchos puntos a dar seguridad a mí personalmente no me gusta muchas veces que monta Air frente a ciertas jugadas y demás pero pero luego lo que sí Le pido portero que que es algo al punto para mí ha estado a la altura

Voz 1704 26:58 puedes buen portero sino por cierto en nada estaremos primera conexión con el Atlético de Madrid Valencia como el sol

Voz 16 27:04 el Deportivo Leganés dice Martínez Munuera que nada lo dicho más papeletas para que Martínez Munuera salga abroncado hoy

Voz 6 27:10 descanso de este estadio municipal e incluso se levanta para protestó la decisión de justo ahora el celda en el costado diestro parece breakdance Aguere el Barça

Voz 8 27:19 lo va a tocar justo por delante lo vodka aquí está eslovaco

Voz 6 27:23 Se el cuidado que va líder punto la va a poner muy floja a casi problemas en Leganés el balón para comer las uvas el gordo el Celta que está tendido en el terreno de juego pero fuera incluso de las líneas pintadas

Voz 8 27:34 los que marcan los límites del campo se levanta ahora el danés Si de nuevo Quili bronca para Martínez Munuera sí Hitch

Voz 9 27:41 sí recordemos que el Club Deportivo Leganés no tira el balón lo dice antes de de empezar y en este caso evidentemente saque al jugador tirado encima fuera del campo que ya convenios motivos hay que tirarlo

Voz 1704 27:53 pero recordemos que legalmente oye cuándo a qué temperatura tenemos hoy en Butarque más o menos a más de veinte grados por lo que vemos en la tele

Voz 10 28:00 que la gente está encantada de la vida pero voy a decirle exactamente hace una temperatura magnífica el sol de pleno hacen dos la XXII

Voz 6 28:07 tres grados vamos sobrados a las sombras está muy bien el sol

Voz 10 28:11 pic

Voz 6 28:11 ya evidentemente si estas uno está llena

Voz 1704 28:14 pero día que eran menos de cinco mil personas en el partido frente al Athletic sabemos más o menos por lo que estáis viendo porque hay más gente no si es así

Voz 6 28:21 lo ha entrado mucha gente a medida que ha ido avanzando el

Voz 10 28:23 partido ya está prácticamente llena que sí que es verdad que se mueven butacas azules el otro día si no me equivoco el entrada

Voz 8 28:29 la quedarán cuatro mil ciento cincuenta y cinco

Voz 10 28:31 no creo que Cemil va a haber segura Kome está claro quiénes que no te vi el partido del Atleti fue un partido raro

Voz 1704 28:37 y es una pena porque yo no sé porque el Athletic hizo pocos méritos y encima ganar de esa forma con un autogol autogol lazo porque la verdad es que sí no hacen otra portería hubiera sido muy difícil irá rabia no perder un partido así

Voz 9 28:47 si esa final es un partido que pudo llevado cualquiera no un gol en propia puerta el Atleti no hizo nada de méritos y el Leganés tampoco que hiciese mucho pero no no para de llevarse el castigo que una derrota yo soy de los que piensa que después de una derrota sobretodo en casas y cuál en casa es complicado perder eh complicado esta esta es la verdad este partido tiene ganas si llega galés viene de

Voz 8 29:11 desde contra es día de fiesta en Butarque Borja escucháis el ambiente pero está encantada entre el sol y demás sabiendo que en Leganés

Voz 6 29:19 prácticamente salvado

Voz 8 29:21 con esa derrota del Real Valladolid que sirven los tres puntos matriarca mágicamente el gol

Voz 6 29:25 punto madrileño va a estar por cuarta temporada seguida en primera división la toca precisamente Recio para el con

Voz 8 29:30 junto local abriendo ha costado diestro aparece por allí un Airbus pinta que va a contemporizar tocando para verbo presiona spas también máximo

Voz 6 29:38 no me la va a tocar rece intentando buscar en el costado diestro aparece por allí camerunés va intentar encargara Lucas sola Aza aquí viene el dorsal número doce del Deportivo Leganés ojo el centro desde muy lejos cuido de salten de Siri no llega al jugador marroquí el balón que sale por la línea de fondo va a sacar el Celta es de su propia portería no yo a ver si me Martínez Munuera Euro seis iba a ser el corren hasta allí se va Jonathan Silva también dice Óscar Rodríguez que esa creo que corre el finalmente es el cinco el argentino aquí está algún quién va a sacar de ese el carril zurdo el primer córner para el Club Deportivo Leganés uno dos tres cuatro cinco seis jugadores del Elena les esperándose Valsequillo tres cerrando Quílez y ojo que va a venir el córner desde el coche

Voz 1704 30:23 el primero levanta la mano derecha

Voz 6 30:25 Don Silva quita el argentino la pone vuelve al primer palo el remate lava sacarla en Vigo la va a seguir Leganés el costado diestro a poner veces para Silva sirve al remate

Voz 16 30:34 que se marcharon a nadie por la línea lateral

Voz 6 30:39 había algún aficionado incluso que reclamó penalti hay algún problema entre jugadores del Celta del Leganés distender y metido en el ajo ya el Celta de Vigo también metió a su estoy yo creo que vamos a volver de nuevo el bar eh pues vamos a ver qué

Voz 1704 30:52 qué es lo que sucede es que es lo que decías recordemos Martínez Munuera quedó en el bar está Jaime Latre y tengo la sensación Quini de que el Celta a pesar de tener a Iago Aspas es un equipo frágil ya poquito que le fuercen lega levantar el nerviosismo en el cuerpo

Voz 9 31:06 sí sí sí lo estamos viendo estos minutos no está apretando el Lega balones laterales que están rematando bastante bien en de Sidi esta partida casi siempre tienen que ir por ese camino en filtrando pases a las bandas de ahí que la ponga para que los delanteros para rematar

Voz 6 31:24 bueno pues la va a jugar el Celta en el costado zurdo aparece el diu Luque solas a buscando siempre evidentemente ha sido me como Yeguas spas la va a tocar el Celta atrás presionando en Messi también el costado zurdo que aparece por allí Oscar Rodríguez es Miquel Berga nada a jugar de nuestro Deportivo Leganés abriéndose en el costado zurdo a la altura del banquillo Fran Escribá intenta vencer el marroquí ojo que lo consigue se marcha de Hugo Mallo muy perseguido el marroquí pero va sacar finalmente el balón dentro del área el balón

Voz 16 31:51 a coro con desvelara la va a pegar nada que tomar el camerunés Se abre

Voz 8 31:55 se le fue el esférico llegó Pau Gasol hasta con bastante ventaja la opción de era buena para el club deportivo al camerunés Ivi que suele pum poquito el balón por delante si llega a verla pero de primera sí sí

Voz 9 32:06 pero bueno yo creo que él que tiene aún pudo aunque no yo ya jugaba Villada no con con desidia y que si sigue sin hoy al final

Voz 6 32:18 ahora ojo del nuevo CD en el correr llegó Luca Solace intentó liarse la Óscar Rodríguez dentro del área al lateral izquierdo del filtro de Vigo y saca corner el segundo del partido esta vez desde el costado diestro el conjunto de Mauricio Pellegrino preguntándonos

Voz 1704 32:33 John minutos e el equipo está dominando claramente hay que meter el primero ha pasado esto treinta acusados han sido imprecisos por parte

Voz 6 32:39 Deportivo Leganés que ahora dispone como decimos un córner desde el costado diestro mire por aquí es que Rodríguez un arriba al punto de penalti el de béisbol bola muy flojito la va a coger sin ningún tipo de problema Rubén Blanco y a el Celta de Vigo el balón arriba muy lejano muy lejano buscando llegó a España llega tiene Ömer hubo enorme llevo tres partidos en Leganés diciendo que este central lo vamos ver hablando cosas muy importantes pido que miren legal de un incendio en el costado zurdo como cuando Leganés eh

Voz 8 33:04 sí pero Miguel venga la pone también de primera dama

Voz 6 33:07 a la defensa del Celta pero eso sí en semi fue Diego Sayid Char Lucas presionado por Óscar Rodríguez

Voz 8 33:13 haré El jugador uruguayo del Celta de Vigo

Voz 6 33:16 de nuevo recuperamos el Leganés Madrid me consta que Julio Pellegrino ahora le toca ni o Madrid no para un Airbus tinta aquí están los al número tres cuatro a tres contemporizar ovación por supuesto el estadio municipal de Butarque muy bien lega él está bien el ahí

Voz 9 33:28 esto que me ha escuchado antes filtrando pases desde las bandas Si Iceta ahí las te está poniendo está haciendo bastante daño con centros laterales Óscar Rodríguez

Voz 6 33:37 en esos veinticuatro abriendo para sino más bien es griego superando Alina de divisoria que suponen los dos terrenos de juego para Jonathan Silva llegan sirva que la toca ojo que está bailando en Leganés al Celta abre recia el costado zurdo aparece por allí bengala poner primeras pegas balones Hugo Mallo balón por línea de fondo va a sacar en Liga desde la línea lateral

Voz 9 33:56 eh

Voz 1704 33:57 pues estamos viendo sus mejores minutos del del Lega adquirí jugando bien por bandas además centrando su aún un equipo bastante equilibrado e el Lega en este tramo no estaba bastante

Voz 9 34:06 tiene tocando la pelota de encima está haciendo buen juego enlazando jugadas con los delanteros Si desde ahí desde las bandas siempre doy y creando peligro va

Voz 6 34:16 el Leganés un balón de Silva que va a meter directamente en el área el intento de remate Siri enemigo muy larga para que llegue con mucha ventaja Kenneth hombre cuidado que va a llegar Maxi Gomez intentando presionar la salida de Lega pero alega que se rehace sin problemas ahora queda el solo Jonathan Silva dice Martínez Munuera ahora así que falta a favor del Club Deportivo Leganés a la altura del banquillo de Fran Escribá

Voz 1704 34:35 pues hay que seguir apretando y Fran Escribá y Quini es que ha tenido la difícil papeleta no debe dar un equipo que los anteriores entrenadores ni Miguel Cardoso ni anteriormente el turco Mohamed pues lo supieron enderezar parece que ha llegado a tiempo yo creo que para para evitar el desastre

Voz 9 34:49 si la difícil papeleta entre comillas porque con con con los antiguos entrenadores no estaba ya sabes ya jala sí que lo tiene esperó ella es un equipazo del mismo cualquier entrenador hubiese hubiese seguido de este equipo sabiendo que tiene la de ganar porque si bajas dos de los dos últimos entrenadores y si lo salvas es de Dios

Voz 1704 35:10 Vigo el problema es que esos dos entrenadores no tenían experiencia en el fútbol español y al final cuando intentaron enderezar el equipo estaba en una situación de literario tiros

Voz 6 35:19 al aire cuidado de Recio muy alto muy arriba va a llegar Rubén Blanco símbolo

Voz 10 35:23 es un problema pequeñas hace el meta del Celta de Vigo con ese esférico decía que lo de Miguel Cardoso y a principio de temporada lo de Mohamed de es que lo hicieran tiros al aire

Voz 9 35:33 no demos un tiro al aire

Voz 17 35:36 es un un entrenador que no conocen a la Liga

Voz 9 35:38 bueno sí la conocía pero o no

Voz 17 35:41 Iceta vivo

Voz 6 35:42 en fin llegamos a las siete de la tarde señales horarias

Voz 18 35:46 eso señal duro Quini en Carrusel Madrid vamos

Voz 2 35:48 los con la ronda

Voz 18 35:59 Ronda que comenzamos en Butarque Leganés Celta José Antonio Duro

Voz 5 36:04 Liga como dice aquí estoy Le Club Deportivo Leganés cumplimos la media hora de partido salvando al conjunto del sur de la Comunidad de Madrid que resultado gafas Leganés cero Celta cero

Voz 18 36:14 partido jugado esta tarde a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid uno gol de Joaquín en propia puerta Real Valladolid cero para mañana a las cuatro y cuarto Real Sociedad Getafe veinte cuarenta y cinco el derbi que analizaremos en el descanso del patio de Butarque Rayo Vallecano Real Madrid en Segunda División el Alcorcón no juega descansa debería hacerlo frente al Reus pero debido a que el equipo catalán está descendido no juega y además no sumar ya tres puntos y mañana a las doce importante partido el Rayo Majadahonda y el Cádiz como importantes también en la Liga Iberdrola partido que puede valer un título en el Cerro del Espino entre el Atlético de Madrid y el Valencia primera comunicación Uxue Caballero muy buena

Voz 0277 36:52 hola qué te árbol sacar a Russell pues a punto de comenzar

Voz 1490 36:55 en ese partido en el Cerro del Espino entre el Atlético de Madrid y el Valencia las colchonetas están obligadas a ganar para depender de sí mismas en la última jornada ya alzarse con ese título para el partido de hoy José Luis Sánchez Vera ha elegido este once Lola Gallardo en portería línea defensiva de cuatro con Robles Linares un Carmena halló en el centro de campo Meseguer y dolores por la derecha San Pedro por la izquierda Ángela Sosa y arriba vuelve Ludmila western

Voz 18 37:19 pues este partido que está a punto de comenzar entre el Valencia entre el Atlético de Madrid y el Valencia en baloncesto esta mañana derrota del Estudiantes ochenta y seis noventa y seis frente a Herbalife Gran Canaria malas noticias para el Real Madrid que pierde en el descanso treinta y nueve cuarenta y seis frente a Cafés Candelas Breogán mañana a las siete y media jugarán quiero el veto Baskonia ir Montakit Fuenlabrada hasta aquí la ronda

Voz 1490 37:42 no les en Butarque pero si no te puedes marcar un tanto y circular por el centro de Madrid siempre que quieran descubre la tecnología CGI híbrida de Gas Natural y gasolina de Seat más económica más ecológica la alternativa eco SUR moción tu concesionario oficial Seat en Leganés te esperamos en avenida Carlos entre en Leganés en su emoción punto com

Voz 1704 38:08 por su moción me imagino que se pasará como es porque cada partido Quini Álvarez luego

Voz 9 38:11 hombre por supuesto claro

Voz 1704 38:13 yo no pierde hace duro también los dos con la gorra que tengan cuidad que todo por el profesional pieza que demuestra que haya quitado algo pero bueno juega al Celta el balón

Voz 6 38:21 desde el líder defensiva buscando arriba Maxi Gómez el balón muy pasado va llegar Pichu Cuéllar Quini lo intentó el Celta de Vigo lo intentó mejor dicho Iago Aspas contrae absoluta

Voz 9 38:31 de todo el mundo es verdad a verlos nos reímos duro yo porque lo intentó contra todo el mundo pero el quince la quita al final o me dúo que este espectacular al igual que hemos dicho antes de de sido es un frente a mí si acorde al Leganés Pasmiño menudo es por encima de del Club Deportivo Leganés es un jugador que como has dicho antes vamos a ver jugando en equipos teoría teóricamente más grandes

Voz 1704 38:56 esta cedido por el Chelsea no sé si me equivoco es una

Voz 6 38:59 de esos cincuenta mil folios que tiene el Chelsea pero

Voz 1704 39:01 bueno esto en sí no es tanto si ve que luego está jugando muy bien habrá que ver no

Voz 11 39:05 pues David Luiz va teniendo una edad también

Voz 1704 39:07 eh Sarr y no ha confiado demasiado en Christensen que sí que era tenía como principal valedor a Antonio contra el año pasado en fin que que hay cambios también hay doce en que la defensa el Chelsea tampoco