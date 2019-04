Busquets: "Nos daremos cuenta de lo que hemos hecho cuando nos vayamos"

no me escuchas bien aquí perfecto perfecto pues está hablando Sergio Busquets José Bono no vamos a escuchar

Voz 1890

00:43

es así no serás tú sí sí sí parecen pero pero eso no quiere decir que sea fácil no todo lo contrario es muy difícil y cuesta mucho esta generación de futbolistas no es única irrepetible y bueno pues a disfrutarla que que seguro que vendrán tiempos peores aunque no no no queremos que vengan