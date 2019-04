Rakitic: "Cuando nos levantemos mañana, a lo mejor con un poco de dolor de cabeza, tenemos que pensar en la Champions"

eso eso son muchas ya son muchos creo que hay gente que está más tiempo que yo aquí acabo de preguntar a Carlos creo que lleva ya me he dicho dieciséis unidas así que me lo mal pero también un poco el cansancio ya expuesto un poco eh la edad tampoco ayuda mucho no la verdad es un momento claro ahora mismo a bueno estamos a una una visita después de la primera cerveza ya habrá ven aquí

qué te dice todo eso no bueno no por los puntos que sacamos al al Madrid creo que más por el trabajo que hacemos si el ministro dice es decir pues según con nosotros es un trabajo que bueno quizás es el día a día que trabajamos muchísimo pero eso no solamente es la Liga es decir de los de los jugadores también de la gente que está a nuestro lado trabajando y apoyando todos nosotros cada día creo que pasamos siempre por momentos mejores o peores pero siempre todos unidos trabajando juntos la verdad pegar un día como hoy es es muy especial y la verdad estamos muy muy contentos

bueno más que estoy muy contento la verdad pero bueno como siempre no a enseñar a mis compañeros y al cuerpo técnico dos a la afición que otro que ves aquí también en aprovechar la oportunidad de agradecer a Dios la pueden después del partido de oye cantar Mi nombre ahora son momentos que quedan para toda la vida esto es muy reducido y aún más ganas tengo de hacerlo hacerlo mucho mejor estar en el mejor equipo del mundo poder luchar para todo conseguido cuatro coma cinco años es es impresionante eh quiero ir aún a un acuerdo con mucho más entiendo que estoy en el mejor momento de mi de mi carrera y que dure mucho sala Iván estáis a cuatro partidos del triplete no sé si esto da vértigo la presión da ilusión no dicho tiene al final en cinco cervezas ya para todo da aún más ilusión no pero no tenemos muchas ganas da esa oportunidad bueno de acabar una temporada perfecta tan poco no queremos presionar au bueno decir pensar demasiado adelante lo que queremos es ahora mismo disfrutar esa Liga disfrutar con con nuestra gente con familias con menos con la afición con con todos vosotros también que que nos acompañáis y a todos los partidos no así que hay después si a preparar todo lo que viene sabemos que no tenemos que pensar lo que pasa el día uno de junio sin pensar antes a lo que pasa en el Liverpool sí que vamos poquito a poco disfrutar hoy preparar bien los perdido contra el Liverpool que ya será bastante complicado ya lo sabemos tiene un grandísimo equipo con un misterio impresionante así que disfrutar el momento Despres fuéramos y ojalá aportando