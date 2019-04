Carrusel Último Tramos: Segunda parte (27/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER rodar ya se va a quebrar a el balón lava buscarle Suárez para Aba sin el balón dentro del área la libras lo haga

Voz 3 00:38 a la

Voz 1 00:47 los ver una jugada que parece a de árabe sacó cuando el balón lo puso en Pau sabes si era tan caro al portero dado Arana al al Barça a puso Álvaro para el álbum rebato bruto para por ahora que te tac Xavi era la título de la Liga viendo la octava suelte vas a la X del día sea bien a la vigésimo sexta la Historia no lo piensen no rutina no es costumbre es una heroicidad era Abbás bestial de la Liga española la protagonista al Barça todo digo cuando todo el día con el campo y tal cual el líder Connell bendito pie izquierdo que va camino de su negativa en quince años marcó al Barça no extraídos de Dario hacer que parezca sencillo el atentado por al Izquierdo de Messi Kenel dieciocho de la primera la segunda pone al Barça por delante al Barça muy cerquita del título de Liga del vigésimo sexto de la octava de las últimas seguir ampliando ahora qué hacer

Voz 4 02:17 U lo de dieciocho segunda parte Carlo nos tenía que ser el diez del Barça uno le van

Voz 5 02:24 no queda otra

Voz 6 02:28 muy caro

Voz 5 02:28 la banca Rosell tú te apuntas algunas palabras algo Sabino el secreto por favor de verdad porque estábamos todos enloquecidos también en las redacciones a Messi delante Adriá Albets creo que ya no queda ningún futbolista del Barcelona por ahí verdad

Voz 7 02:45 nada ya han pasado todos ya vacía esta zona mixta del Camp no sólo quedan los periodistas ya recogiendo los trastos los jugadores ya pues a celebrar esta noche el título de Liga porque decía Valverde que igual se va a casa pero que no tiene plan no sabe qué va a hacer Trinidad una cervecita tampoco pasará a casa los jugadores del Barça no se van a ir la gran mayoría van a celebrar esta noche

Voz 1296 03:07 la Liga porque además mañana tienen día libre a partir del lunes en cualquier caso ya a pensar en el Liverpool partido el miércoles aquí en el Camp Nou abraza abría esta mañana sí que sigue hablando

Voz 0356 03:17 Valverde sí continuó hablando de

Voz 8 03:19 te escuchamos y luego te resumo dos ideas que ha dicho interesante perfecto

Voz 0684 03:25 lo eh

Voz 1473 03:26 en Can Barça nos hemos acostumbrado a ganar la Liga varias jornadas alguna diferencia bastante amplia sobretodo respecto al Real Madrid podemos decir que contigo meses hemos enterrado al al este de toda la vida

Voz 0588 03:43 pues no lo sé yo creo que va a tener en cuenta estos números yo creo que el aficionado al Barça tiene que estar confiado en lo que hace lo que hace su equipo y además tiene derecho también a a pensar que cómo vamos a pensar que bueno que puede salir a la calle con una con una sonrisa no lo tiene que fijarse tanto en el resto de equipos y lo que hacen lo que hacemos nosotros Si sentirse bien

Voz 0356 04:12 que dos ideas querías apuntar ciclón

Voz 8 04:16 primera que Ernesto Valverde ha dicho que como en su día ha citado a Valero Rivera exentrenador del Barça de balonmano ganó muchos títulos diciendo que como dijo Valero Rivera lo difícil no es ganar que lo es sino volver a ganar y por eso sí siento orgulloso de esta Liga y sobre el descanso de Messi ha dicho que estos jugadores refiriéndose a los grandes cracks como cómo es Messi eh van entendiendo que la exigencia ha dicho que que el jugador que se lo entiende todo perfectamente que va viendo que la exigencia que tiene es muy alta que saben cómo se han encontrado en otros momentos ha dicho que tenía pensado que jugara cuarenta y cinco minutos que ha decidido que fuera al segundo tiempo que él quiere que los jugadores estén activos no sin jugar y que Messi lo entiende así pero la iría interesantes que ha dicho que los jugadores son conscientes como Messi con el tiempo de la exigencia que tienen idea lo que han vivido en otras temporadas para dosificarse mucho más en esta

Voz 0356 05:13 por cierto Messi está bien quiero decir una serie de partidos que sale en la segunda parte jugó treinta minutos en Mendizorroza ha jugado cuarenta y cinco yo después sobre el césped lo he visto perfectamente pero igual era aficionado blaugrana dice a ver si tiene algún tipo de molestia bueno porque lo el miércoles

Voz 8 05:28 lo que tenía una pubalgia que arrastraba desde hacía tiempo concretamente desde diciembre Hay con esas molestias va jugando eh ha descansado muchísimo desde el dos mil catorce no dejaba de ser titular en dos partidos seguidos con Valverde ha descansado como doce ó catorce partidos en en dos temporadas es mucho más que con otros entrenadores insisto la idea que ha explicado Valverde sexta que Messi sabe de la exigencia que hay en cada latido ir con su experiencia con lo que ha vivido en otras temporadas pues también es consciente de que necesita descanso para estar a tope en otros enfrentamientos

Voz 0356 06:04 lo que no se refirió eh

Voz 0985 06:05 Nos Refree es en pero no tiene pinta porque yo creo que podríamos decir que Messi sigue instalado en el cénit de su carrera deportiva es verdad que él va acumulando distintas versiones no entremos en discusiones sobre cuál es la mejor pero yo le veo perfectamente instalado en el cénit de su carrera deportiva creo que le quedan muchos años todavía para rendir a un gran nivel

Voz 0356 06:27 lo cuántos años que tengo muchos amigos madridistas que me están diciendo cuándo va a acabar esto

Voz 0985 06:30 sea yo creo que a Messi le veremos todavía entre cuatro y cinco años le veremos hablando distintos viene quizá retrasando su posición y lo que es seguro es que veremos al equipo organizándose a su alrededor en función de lo que vaya decidiendo en función de que el vaya interpretando por ejemplo estamos viendo esta temporada como jugado más de mil minutos menos mil cien minutos menos pero creo que mantiene los mismos goles es interesante es toda la lata

Voz 0356 06:56 cero eso Lucky Marco Ramón Jordi también es que lo gestiona muy bien Valverde quien mejor entiende a Messi es Valverde

Voz 0664 07:04 por supuesto por supuesto que mejor lo entiende el que mejor entiende Valverde es el propio Messi no recuerdo y Ramón igual o Zaki O'Shea quemen pueden desmentir no recuerdo a Messi elogiaron un entrenador como hizo el día del Betis

Voz 0356 07:17 cuando definió

Voz 0664 07:20 el planteamiento Valverde aquel día con cuatro cuatro dos orden adictos bien puestos y eso no es habitual porque nadie le preguntó en aquel momento por la gestión de Messi perdón de de Valverde sino por la gestión táctica del del partido y esa conexión hay cosas que entre le hoy Ernesto eh Leo se percibe no hace falta ni que abren no creo que que tengan largas conversaciones no no no hace falta en un par de minutos estoy convencido que lo liquidan bueno leo hoy no juegas la primera parte así

Voz 0356 07:48 no pasa nada exactamente ganar hoy

Voz 0664 07:51 hoy no es la primera pruebas a jugar la segunda de hecho la segunda la aparición de de Messi en los primeros veinte minutos ha sido espectacular partido bueno ha tenido que pasar también lo que ocurrió en Roma

Voz 1887 08:02 sí a veces para aprender a administrar a la gente y para reforzar la plantilla este año tiene más rotaciones porque hay más plantilla porque hay más futbolistas porque los jugadores se en cuenta que no se podía jugar a Roma con las manos en el bolsillo tira hay que jugar siempre con una tensión competitiva los entendido Leo lo ha entendido Suárez la entendido Coutinho Lama a algunos de las piezas fundamentales han renunciado a la selección no ha jugado Piqué la selección española

Voz 0356 08:27 tú crees que ha tenido influencia de Iker Acero brutal

Voz 1887 08:30 él los descansos sí porque estamos hablando de rotaciones tú puedes rotar más porque los Juan Luis Suárez cuántos partidos ha jugado con Uruguay menos cuántos ha jugado eh eh eh Luis Suárez Messi Piqué y fíjate que el que más ha jugado y más acusado ha sido Arthur o sea el jugador que más veces ha ido la selección y se han cargado las piernas el que más lo ha acusado este es este calendario de partidos amistosos a veces y de entretiempo para hacer dinero que también lo necesita las federaciones yo no digo que no pero se está hinchando el calendario de una mala manera que lo esto hace que los jugadores pues cuando tienen que competir no estén en las mismas condiciones de sálvese si compiten

Voz 0356 09:08 Dani una lectura interesante el ver cómo este año Gerard Piqué que lleva mucho tiempo instalado en la elite que treinta enero el año de Gerard Piqué justo cuando deja la selección española de fútbol

Voz 0458 09:17 sí sí yo creo que guarda una relación directa por por el hecho el descanso no es un central de veintitrés veinticuatro años es decir ya hasta ahora creo que rozando los treinta años oí buenos y me parece una lectura Avital estaba pensando los méritos de Valverde lo que hablábamos antes no la gestión que ha hecho por ejemplo de las quizá ahora en nos acordemos no

Voz 0356 09:33 treinta y dos años de XXXII fíjate

Voz 0458 09:35 creo que es algo más joven está pensando en la gestión cuando Artur marcha al famoso cumpleaños de Neymar que igualará la gente no no recuerda y al final Arthur pide disculpas

Voz 0356 09:45 disculpas a pero pero Valverde con esa manera

Voz 0458 09:48 caracteriza pues sigue apostando por él no igual que que en el caso de velé que es de los pocos que que es capaz de apagar ese incendio la gestión de Coutinho yo creo que hoy también lo ha hecho muy bien porque decía Iturralde que sabe mucho de fútbol ha estado abajo mucho más que que nosotros decía bueno yo creo que lo retira al descanso para intentar también evitar esa pitada que se podría llevar a mini pitada no a pesar del clima de Liga antes de Liverpool lo o no he tenido ningún reparo en decir oye Umtiti podría puede tener galones no es evidente que los tienen el equipo Él ha ganado también mucho no pero dice bueno el que está bien y con tremenda naturalidad sin ningún tipo de oposición ha mantenido en el equipo francés con con Piqué no así que bueno me voy un poquito por los cerros de Úbeda pero que estaba pensando también en el la buena gestión que ha hecho con Piqué de sacarle también la mejor versión así que yo creo que es que es evidente no ha descansado las elecciones

Voz 0356 10:33 enseguida se en Canaletas pero podría preguntar enseguida por algo que ya os adelanto por ejemplo Marcos la aquí de Jordi que estáis mañana el sanedrín de Carrusel con Manu Carreño compañía que se va a hablar de de de esta Liga de del Barça no sé si con el echado si en otros lugares se valora menos porque es evidente que en Barcelona se hablará mucho y también estoy en Canaletas pero a Jordi te escucho hablaron me parecía también hablar muy bien de la inglesa antes hay grandes noticias en este Barcelona dos mil dieciocho dos mil diecinueve y una de ellas es la inglés

Voz 0985 11:02 hombre el inglés es una magnífica noticia porque ha demostrado una gran capacidad ha sido un defensa central sólido que ha sabido salir bien con el balón que le ha dado consistencia al Barcelona que fue fundamental para explicar que de los centros del Manchester United de los diez ocho sino recuerdo mal ninguno llegará a buen puerto hizo adaptación inmediata la pareja que ha confeccionado con Piqué es extraordinaria ahora de Piqué Álvaro es quedó lo de esta temporada salada salas salvaje porque además el compromiso que ha demostrado es que el sentirse líder el sentirse comprometido al sentirse conectado el sentirse blaugrana desde pequeño ya asumir esa responsabilidad para brillar en ataque y en defensa hombre pues le ha hecho su mejor temporada que yo recuerdo

Voz 0356 11:44 no Manolo aquí quiera ser presidente al Barcelona no lo llevo eh

Voz 0458 11:47 gen

Voz 1296 11:47 sí sí lo de que no se valore la Liga hay de que otros días

Voz 5 11:53 no en otros todo lo vamos a comentar enseguida

Voz 0356 11:57 lo que me pide pasado Cristóbal S Canaletas sigue habiendo gente en

Voz 5 12:02 Canaletas anoche todavía no había incorporado más Cristóbal hola otra vez

Voz 10 12:07 qué tal Álvaro bueno pues aquí se ha incorporado bastante más gente aquí no cabe un alma esto es un fiestón con mayúsculas continúan llegando con lo cual la la noche va a ser bastante larga que la fuente de Canaletas Bono respecto a lo que hablabais si es la Liga de Messi vamos a preguntar por aquí a los aficionados Ésta es la Liga de Messi

Voz 8 12:27 Irán paso pega

Voz 0684 12:29 sí sí el triplete entonces el pelotazo de Messi

Voz 10 12:33 y Álvaro tengo por aquí tengo por aquí un ilustre colaborador de Radio Barcelona del programa de Sique Rodríguez anda pro

Voz 11 12:40 bueno profesor paja buenas tardes estás queda así que viene algo que pasa Álvaro qué tal se tiene de todo

Voz 0684 12:53 ah bueno algo jefes a Jordi Martí que tiene que estar como El día que se case su hija pletórico correcto a un abrazo amigo Adriá Albets podrá haberlo obtenido al día de todo demandas a los sobre todo recordar que ha sido la Liga de Messi el campeonato de Ter Stegen pero sobre todo sobre todo la temporada de Lluís Flaquer otro año más rendidos a sus pies profesor que no se queja el último momento yo

Voz 5 13:34 bueno así que bueno que era darle un recadito a ver a ver al y con cuidado cuidado celebrada hoy mismo portador Charo

Voz 0684 13:42 este año fichar este año que queremos competir bien ídolos un pequeño cuidado rabito eh a la pequeña esperanza a ver a ver recordaros que el Real Madrid ahora mismo es como Juan José Padilla del fútbol estáis vivo por Florentino secta azul cielo

Voz 5 14:10 eh cuidado bueno bueno bueno

Voz 10 14:12 pero estamos en aquella época en en aquella franja en la que ya te que pasar en El Aaiún si otro mejor mejor mejor no en entrevista por aquí en en Canaletas Álvaro la fiesta continúa siguen

Voz 8 14:23 eh explicar a los oyentes que nos están escuchando que el lunes a partir de las tres del mediodía y hasta las nueve de la noche va a haber una réplica real a tamaño real idéntica

Voz 12 14:36 lo de la Copa de

Voz 8 14:39 el trofeo de la Liga en la Cadena Ser en Cataluña en Radio Barcelona para quién quiera se pueda venir a hacer una foto de tres de la tarde a nueve la nueve de la noche ganar Garde sí abriremos el Estudi el estudio Torá esquí en Radio Barcelona y a partir de las tres hasta las nueve de la noche quién quiere hacerse una foto con el trofeo de la Liga con el con el trofeo que ha ganado el Barça hoy podrá hacerse a las puertas estarán

Voz 0356 15:03 tras las puertas de la radio para los oyentes Arturo Vidal por cierto dorado Palacio ocho veces siendo campeón de Liga diferentes de manera consecutiva entre Italia Alemania y España que barbaridad casi casi coleccionista de títulos al nivel de Daniel Alves aquí antes de que te interrumpiera el Saint ibas a decir algo acerca de valorar no valorarlo al no

Voz 1296 15:20 que esta frase de que en otros sitios no sé el valor de la Liga es una letanía que imagino que acabará cayendo por su propio peso porque Zidane ya ha marcado el camino y cómo han caído otras por ejemplo en este mismo sanedrín estamos hablando de Valverde y su importancia hemos hablado de Piqué y su gran temporada mostramos hablando de la inglés lado el trabajo de Rakitic los goles de Suárez colocó a la que ya frase tan manida de que el Barça es Messi poco más pues tú igual aquí empezar a cambiarlo Messi es mucho Barça pero no es todo el Barça Peer Messi marca el el Elio con el conductor sin él seguramente ésta era no se habría producido pero a Messi hay que acompañarlo bien Easy logras esa combinación perfecta de Messi más equipo es cuando el Barça es capaz de aspirar a todo como estaciones atemperado está ligas

Voz 0356 16:02 si decía sobre perdono simple permite es una cosa muy rápida

Voz 0985 16:05 solo no pasa nada por hablar del Real Madrid es decir Barça y Madrid Madrid y Barça son vasos comunicantes la comparación

Voz 0356 16:12 lo estabas esperando que ganó hayan producido de Al

Voz 0985 16:14 no no no no no no no será para un comentario al hilo de lo que decía Flaco porque por ejemplo decir que esta Liga el Barça la gana contra un Real Madrid que ha sido tres veces campeón de Europa contra un Atlético Michael ha sido dos veces semifinalista

Voz 0356 16:29 Al Madrid absolutamente desaparecido que no culpa al Barça resulta

Voz 0985 16:32 a Madrid porque no les alcanza es decir el Barça compite o porque Liga no lo sé

Voz 5 16:37 Álvaro no le motiva Dani Álvaro hornada uno

Voz 0985 16:40 de Liga el Madrid quería ganar la Liga o no hombre no

Voz 0356 16:43 lo que sí pues entonces no la alcanzado nos que vaya

Voz 0985 16:45 en con el freno de mano puesto sino que no les alcanza para competir a un nivel que lo hace el Barcelona le manda regular eso también de acuerdo pues otra cosa esta hegemonía del Barcelona en Liga ocho de once se produce en pleno mandato de Florentino es que los poca broma eh era digamos que en este sentido lo que ha hecho Messi en este mandato tan largo pues tiene un mérito descomunal en pleno mandato de Florentino de Cristiano el Barça implementa su hegemonía en la Liga no es poca cosa

Voz 0664 17:11 es que Marcos armonías algo más no es un cambio de jerarquía es un cambio de jerarquía el Espanyol las ligas la antes de la llegada de Cruyff las dominaba y las ganaba y las merecía era el mejor equipo del fútbol español el Real Madrid ni más ni menos con aquella sino equivoco si no me equivoco aquella a aquella maravillosa quinta del Bud se quedan a cinco Ligas consecutivas que curiosamente no triunfe en Europa pero domina ironiza el fútbol español y creo que ahora se está asistiendo la tiranía del Barça es tan simple como eso un equipo capaz de conquistar ocho Ligas un equipo que tiene a una estrella que lleva quince años jugando a un nivel estratosférico que iba diez Ligas Ike sólo tiene ahora a Paco Gento con doce capaz de de cogerlo y estoy convencido que Messi va a intentar coger a Paco Gento y si puede superarlo y eso no es una hegemonía eso es un cambio real de jerarquía en el fútbol español luego podemos hablar del fútbol europeo lo puedo saber de la Champions donde el Madrid ha ganado tres consecutivos pero su propio entrenador como primer objetivo cuando vuelve no es volver a ganar la Champions su primer objetivo es otro eh claro es reconquistar la Liga porque porque él es consciente que un club de la dimensión como es el Madrid no meto ahí el Atlético pero sí como el Madrid no puede sean estos últimos a once años el Barça ha ganado ocho el Madrid dos el Atlético de Madrid uno y en las que no ha ganado el Barça en las que no ha ganado el Barça ha quedado segundo es campeones segundo es decir las ha competido las ha peleado una la perdido en la última jornada aquí en el Camp Nou contra bético Madrid las otras la la perdió obligando al Madrid de Mourinho hacer cien puntos porque sino no la podía ganar y eso yo creo que es el el retrato real del fútbol español ahora mismo en estos últimos treinta años de ochenta y ocho cuando llega a Cunit hasta el dos mil diecinueve el dominio el Gobierno la tiranía del Barça en las ligas es de este equipo y de esta manera

Voz 0356 19:04 has ligas en las Copas del Rey en la Supercopa de España es que lo normal cuando comienza una competición nacionales que en el Barça

Voz 0985 19:13 bueno para es lo normal

Voz 0356 19:15 a decías no digo que lo más para mí

Voz 1887 19:18 más importante es que ha ocurrido estamos hablando de Messi pero ha ocurrido con muchos cambios de cambios de entrenador el Barça ha tenido pocos pero ha tenido algunos con cambios de jugadores ser haber acordamos de que el el final de ciclo de todo era cuando se iba a Xavi el final de todo cuando se iba Puyol final de todo cuando se iba a Iniesta al final de todo cuando se iba a Guardiola al final de todo cuando se iban Aimar el final bueno el final de los siempre hay un principio porque insisto en que lo lo que tiene el Barça para bien o para mal es una manera de entender el juego y que es una manera kit de alguna forma que también tiene seguidores es decir cuando se dice que el mundial ha implantado un nuevo y que todo el mundo va a hacer el fútbol que hace Francia pues no es verdad hay gente juega como Croacia y como Bélgica esto es un demérito es un mérito no sé hay muchas maneras de entender el juego lo que yo sí entiendo es que a veces desde el punto de vista barcelonistas se interpreta como esta manera de jugar como si fuera una moraleja casi todo el mundo ten tuviera que jugar así no lo que yo digo es que Lal el fin del tiqui taca no él no sea Law eh porque es la respuesta lo que cuando se dice que el Barça esto del tiqui taca ya se acabó que ahora todo el mundo tiene que medir metro noventa cabecear córners eh porteros que saquen balones de la línea de meta Cecil esa línea de alguna forma que han abierto equipos como el Ajax como el Barça como el Madrid de la Quinta del Buitre que también lo ha hecho como otros equipos es una forma válida de jugar no es una moraleja ni un ataque al fútbol tradicional es una manera de entender el juego que es coser el fútbol a través del pase no a través del pase largo pues una alternativa simplemente mejor o peor por parte barcelonista le está dando buen resultado

Voz 0985 20:52 y es que el tiempo de campo y dos ciclos ya pasó yo sí que lo recuerdo también de forma lacerante obtiene el tiempo de cambio de ciclos cuando tú pasadas de un Barça que entrenaba Menotti Eden día para otro contra los y las culturas futbolísticas no tenían nada que ver una con la otra Iquique hacia y quizá por esto siempre explica Jaume Olivé uno de los hombres que perfilaron la masía pues eso es podría explicar que el Barça ganara es la única Liga en mil novecientos sesenta Álvaro cuando se fue Luis Suárez hasta la de nevados en mil novecientos ochenta y cuatro sólo ganó la de

Voz 0356 21:22 ayer decía Santi Giménez que cuando el Barça te acordarás Jordi sin John hacía aquel año perdió aquella final de Copa de Europa en Sevilla contra el Steaua

Voz 13 21:32 por que no iba a ver nunca al Barça campeón en honor en Europa y lo ha conseguido ya unas cuantas veces este año está en semifinales si hay una era post Cruyff precursor clarísimamente de cuando llegan los banquillos entonces insisto gana ligas dos ganan más de la mitad de las días

Voz 0985 21:48 a esas derrotas esas derrotas a Álvaro las de Berna a las de este agua a las que tú quieras también han sido la palanca para que ahora estemos eh porque son muchas generaciones que también pues al igual

Voz 0356 21:58 que la derrota del año pasado en Roma puede ser la palanca de un año Tribune fan de absolutamente para el Barça este año déjame momentito que me pase por las reacciones de los dos diarios deportivos editados en Barcelona que imagino que están trabajando a pleno rendimiento para sacar las ediciones de mañana

Voz 5 22:13 la Sala de Mundo Deportivo con Fernando Polo hola Fernando muy buenas

Voz 9 22:16 ahora buenas estamos en la Liga de estábamos hablando Si de Messi de Valverde tú como la título harías

Voz 0905 22:24 para mí de los dos para mí de los dos porque lo de Messi espectacular con el paso del tiempo no va a menos sino que para mí va más porque tiene más fútbol sigue metiendo goles pero hace jugar al equipo ha aprendido a dosificarse y aceptar lo que esos parte de pues no de la evolución de un profesional es ahorrarse esfuerzos ahorrarse golpes y lo está asumiendo con naturalidad yo creo que parte de eso también es mucho mérito de de Valverde de un tipo que sabe mucho de fútbol que no se tira el rollo que no va de listo que habla con los jugadores donde tiene que hablar que los convence con un discurso sereno directo bueno pues tirarse el rollito si la mejor prueba es Messi como acepta sumó su nuevo rol que a veces no le toca jugar no hay ninguna polémica reconducido bueno a corregirlo de le acordáis de sus retrasos

Voz 9 23:22 si los patinazos en redes social

Voz 0905 23:25 de Arturo Vidal corpiño con sus pitidos y los oídos de los esto oye juegan los tres del Barça que adelante que iba de verde nunca se ha puesto en medalla además entonces bueno yo creo que es cálida obviamente es la de Messi pero creo que Valverde sabe el terreno que pisa que está más asentado lo de Roma con un aprendizaje y hay que darle mucho mérito

Voz 0588 23:51 no tenéis ya en el horno la portada de mañana

Voz 9 23:56 de acuerdo bueno claro

Voz 0905 23:58 mire estamos aún no hemos acabado de

Voz 9 24:01 otros siguen el horno no falta

Voz 5 24:03 el ahí un poquito Eric un abrazo Fernando hasta ahora y también nos pasamos por la redacción del diario Sport San Antonio

Voz 9 24:11 o de esto que estamos escuchando a Fernando te quedas con Messi Valverde el bloque cuál es tu fotografía

Voz 0905 24:19 bueno yo vine de dieciséis poco ha disputado les de lo no menos porque es que no se me ocurre lo mejor de describir la Liga que es difícil la Liga del Barça porque el dominio que tiene sentido de equipo que ha sido una aplastante además con con victorias es clave encontrar Madrid Atlético cuando tocaba en que siempre he sólidos sin bajar nunca le luego por lo menos no no bajando lo suficiente como para que se acercaran sus rivales es que suena extraño pero es que en diez Ligas ha ganado me decidí y tampoco creo que las diez que haya una en la que me no no ya ha sido decisivo por tantos claro evidentemente la Liga de Messi nosotros tiramos un poco en la portada pero a lo que destacaría es un tique imperial trece y eso me parece no pero incluso artículo Guirado adaptándolo al equipo lo que Suárez que bueno estar ahí luchando Bono está aún luchando por la segunda plaza de distintivos con Benzema que son tantos los futbolistas que tienen han destacado que al final quedarme sólo con un nombre entrenador aunque sea el mejor del mundo yo creo que incluso es un poco injusto porque claro evidentemente si tienes a Messi a hacer realidad debe sí sí sí del máximo goleador decide partido sí partido también hoy tiene que salir para marcar el gol que acabó dando la pero yo creo que está acompañado la gran virtud yo creo que el Barça durante la la etapa de Messi el grifo Guardiola no es saberlo hubiera ahora a Messi de los ingredientes de producto para para que Messi brille porque esto ya lo pone él yo creo que dar mérito a los entrenadores porque el rendimiento de Messi es demasiado generoso empleo

Voz 5 26:25 queda claro que siguen el horno la portada no nos puedes dar algún detalle

Voz 0905 26:29 sí es lo que te comentaba y digamos una foto sí levantando el trofeo de Liga porque me el primero que me decidí levantarme teoría como capitán iconos evidentemente pudo destacamos el papel importante crucial en todo campeonato de leo

Voz 9 26:46 un abrazo abrazaban gracias a vosotros y no somos pasando por las reacciones Mundo Deportivo y Sport hacemos una pausa eh que en la Adecco Illa despedimos a todos