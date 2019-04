Javier Moyano: "Creo que la mano no está en una posición natural, que intenta abarcar espacio"

Voz 1 00:00 no no buenas noches ya en casa no se ha forrar pues no descansar recuperar

Voz 3 00:11 yo tengo la sensación sobre todo hasta que no llegue mañana en un par de día porque lo que se tarda en quería tanto una victoria y la derrota así que un poco más pero tengo la sensación de Luis conforme avanzan en imágenes que llega los que inimitable redes sociales en el que te vas a un sitio de otro se tiene la sensación de que cada vez son más no lo que pasa es verdad que ahora ya no puedes hacer nada nada porque la decisión me tan tomaba el partido ya ha pasado de poco sirvieron a más lo que podré puede ser es más perjuicio que beneficio

Voz 2 00:53 cómo calificaría es lo que ha pasado hoy con la mano de áreas

Voz 3 00:57 y lo primero que se me ocurre con no no calificación porque no puedo tachar lo de mira de otra manera porque yo creo en la honradez de todo el mundo y que todo intentamos hacerlo lo jugador nuestro papel lo hábitos en el suyo lo suyo ya asumimos que puede haber errores igual que nosotros cometemos aparente pero pero con el error bueno pues ha quedado demostrado es decir

Voz 1 01:24 otro tenemos la fase final

Voz 2 01:30 qué qué os dice el arbitro Atica además eres capitán sea en la jugada teóricamente la ven no no la considera punible pero sólo dice Álvarez Izquierdo por llevar iba a verla casi siempre cuando te lo dicen del bar cuando te ibas a verla es que vas a hacer lo contrario de lo que has visto lo que has pitado que que te dice bueno normalmente

Voz 3 01:53 Ellos cuando toma una decisión que la imagen algo detectado algo que en el campo de juego sino jugar rabia no se decreta entonces en primera instancia yo ahí no te has estado fuel pero bañeros si Calero pide mano el árbitro por el pinganillo dice que en la mano pero que no sabe quién es entonces cuando les a al va a revisar la jugada para ver que estaba en fin no se realiza como mano nosotros no habíamos visto y lo que está claro este partido yo me acerco a hablar con él de bueno tiene cinco se compañía cinco se compañero más apetecible alguna explicación por esa mano él nos dice que la mano pues esta bajada trabaja yo me acerco diciéndole que creo pues lo que he podido ve en la imágenes no analizando las como ahora ya en frío que tiene mucho me imágenes mucho de lo que iba que creo que la la mano no está en una posición natural que es una que intenta abarcar espacio en este caso teta ocupa el espacio se grande delante de azul remate de caldero de contactos bajando la mano yendo a dirección a portería entonces para mí no puede existir otra

Voz 2 03:10 cosa que no sea penal pues que es que no se sabe el reglamento porque lo quince reglamento es del mismo modo se han observado durante la Copa del Mundo de Rus acciones de manos cometidas en las áreas donde delantero remata de cabeza el balón interceptado por el brazo al Defensor teniendo la claramente imposición elevado y ascendente con lo que el riesgo que asume al realizar esa acción defensiva es determinante para establecer la sanción que debe aplicarse es decir penalti y en el caso de que estimemos que corto un remate claro un ataque prometedor será asimismo amonestado

Voz 3 03:39 por qué no sé si pensase que la imágenes que le han pasado a través del bar no son lo suficiente claro con cualquier imagen que que evito veo claro que haría tiene la mano totalmente por encima el cobro de Calero sea hacia no puede ser una posición natural Iceta haciendo grande ante un remate y el balón va a portería entonces por eso te digo que lo primero que se me ocurre que cese injusto igual no hubiéramos hablando de esto porque no pasaba lo para hablar como fuera pero lo que de verdad que es injusto que se nos ha privado de la oportuna

Voz 1 04:14 ya ves a través de un penalti de conseguir también un punto en un partido

Voz 2 04:18 Savic capitán yo que no soy del Valladolid porque todos hemos tenido un equipo de fútbol de pequeños en Valladolid conocido el Valladolid creo intento ser objetivo no creo que haya ninguna mano negra encima del Valladolid que haga que se le perjudique pero creo objetivamente que es el equipo más perjudicado en esta Liga de verdad porque ha habido hay varios pollos ha con esto yo no sé si eso no se os habéis vuelto en en en bus en avión o en AVE pero lo habéis comentado también entre los compañeros hay cierto hartazgo de esa sensación que que cala I fíjate que ya estamos en la jornada treinta y cinco

Voz 3 04:52 Ferrer es inevitable darle porque sobre todo no tan generoso tuvieran en mitad de tabla indagar bueno al final tiene treinta cuarenta y tres puntos hizo en la pasada final eso otro Atom jugando todo lo que está ahí dentro hay una fila detrás hay muchísimo trabajo durante todo un año interpretó pequeños detalles templos detener tres cinco seis puntos más que ahora mismo sería un equipo que estaría en una zona muy tranquila pues te lleva a pensar en muchas cosas pero como tú dices no no entonces algún ligué a llamar a una grave que haya nada pero sí que pensamos que cuando hay alguna duda o cuando he jugadoras poco grises como ellos edifica normalmente el gris siempre tira para para el rival no hay nunca en nuestro nuestro beneficio para el Valladolid

Voz 2 05:43 el pitar al Valladolid

Voz 3 05:45 bueno cuando está tocando con nosotros que vez de nuestro entonces no es casual Preta pasando si queremos pensar que sí podrá seguir compitiendo pero no es como todos no eso como todos nuestros ser final no sí me propiamente cometido conseguir una salvación y la permanencia tras una temporada muy difícil por todo lo que no me encantó durante el camino

Voz 2 06:14 y después aparte del gol de Griezmann tampoco debió subir al marcador que sea vista después en otra imagen no les es el habéis visto también ahí devuelta en con el equipo que hay que hay un empujón y que no debió subir al marcador con lo cual en vez de uno cero cero uno lo que es la vida

Voz 3 06:28 si al final ya te digo son interpretaciones lo al final hay que hay que tomar decisiones en este caso y yo sigo pensando que en estas tres jornadas que quedan esos pequeños detalles que no están yendo en contra

Voz 1 06:43 no devuelva lo devuelven todo acaba en partidos siete cero a favor Valladolid porque decían oye mira

Voz 3 06:54 compensaría de alguna amenaza con Sariegos todo lo que no pasa de moda no tampoco mucho

Voz 2 07:01 mañana todavía tienen que jugar algunos equipos el Girona Huesca de hecho podéis acabar la jornada en descenso estáis uno por encima del descenso ellos queda recibiera al Athletic ir a Vallecas y recibir al Valencia eh

Voz 2 07:15 hay otros equipos que claro ya ha echado el Celta a sus espaldas

Voz 2 07:24 vosotros quizás tenéis un poquito más de dificultades hay arriba a la hora de marcar goles pero aún así tenéis un osea el mérito fue del Valladolid es es para quitarse el sombrero quiero decir que que otros equipos están teniendo ahí haya jugadores además de de mucha talle de mucho recorrido que les están ayudando y vosotros tenéis problema de Gaulle

Voz 4 07:41 eso es una obviedad bueno

Voz 3 07:43 a lo que está claro es que lo equipo con parten con una serie sea con una ventaja muy grande sobre sobre el recién ascendido en este caso incluso equipo recién ascendido el Rayo pues tienen su belga cuentan en suenan pero con jugadores que han sido tomadas catorce goles no sé lo que iba exactamente donde para nosotros eso sí que está siendo un hándicap no hay problema no puedes matizarlo problema toda entera sólo la delantera porque al final encontrar trabajo atacamos todo y cuando nacional pero sí que es verdad que para partimos con un equipo con con el déficit de no contar con un con un nombre con la experiencia ya que esos momento resuelva partido solo no nosotros seguiremos haciéndolo a la fuerza ayer de del grupo A bloque a dos broca somos cuando defendemos cuando cuando tocamos lo que estamos es como no hemos salvar si te digo no la verdad no a ninguno de los que te mismo a mi alrededor pues ninguno de otro equipo porque confío plenamente en ellos y con ellos se que me la puedo jugar hasta el final estoy totalmente convencido K

Voz 2 08:55 el capitán que haya muchísima suerte en lo que resta de Liga que son sólo tres partidos mucha suerte