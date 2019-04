Carrusel último tramo: Análisis y protagonistas de la celebración del Barcelona (27/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 0460 00:21 ahora Benito qué tal muy buenas qué tal Lanegan Garrido muy buen Barça campeón

Voz 0781 00:24 el Barça es campeón de Liga y yo me quedo con tres citas una a la que tú decías antes valoremos la Liga que es lo que nos mueve otra es la que aparece en la camiseta del Barcelona lo extraordinarios que parezca normal yo si me permites te añado una tercera que que el amor por la competición por esa competición del Barça que parece que está un poquito en duda por el tema de la Superliga europea pues el Barça está haciendo honor a lo que es competir hasta el final tenía diez Ligas en el año mil ochocientos noventa hija tiene nada más y nada menos que veintiséis se ha colocado a tan sólo siete del Real Madrid saludos a todos

Voz 1038 00:57 las once y XXXII las diez y treinta y dos en Canarias insisto hasta la una y media de la madrugada esos Carrusel deportivo y donde vamos a escuchar

Voz 0781 01:03 Art

Voz 1038 01:03 a todos los protagonistas de esta que es la vigésimo sexta liga del Barça desde ya te animamos también a que participen con nosotros en arroba Carrusel con en esta encuesta ha sido de la Liga de hay cuatro

Voz 0781 01:14 les Messi Valverde Ter Stegen

Voz 1038 01:17 en otro tú dirías Dani

Voz 3 01:19 pues yo se lo había dado a a Valverde porque estoy muy de acuerdo con las reflexiones ayer en El Larguero Álvaro

Voz 0458 01:25 que decían que a Messi hay que sacarle de la ecuación es tan superior que hay que sacarle entonces

Voz 3 01:29 que lo diga Valverde porque me parece una Liga muy coral muy coral Joy votaría volver

Voz 0781 01:32 sus alas a Valverde enseguida escuchamos al al resto de componentes el sanedrín abrimos enseguida pero nos pide paso Sique Rodríguez con protagonista al así que grillos ahora vamos con sí que creo que se que están me había enterado mal es Jordi Mestre el vicepresidente deportivo del Barcelona

Voz 4 01:49 hola Jordi buenas noches hola buenas noches enhorabuena Muchas gracias como sabe esta Liga creadores como sabe esta Liga

Voz 1425 01:59 como todas fantástico o nosotros tenemos muy claro que ganar la Liga no es nada fácil

Voz 0811 02:04 ya se ha visto que ha visto e incluso

Voz 1425 02:06 el último partido que hemos tenido que luchar y sufrir es la competición que yo creo que posee de la regularidad por algo no

Voz 5 02:14 estamos muy contentos con me ha llamado mucho

Voz 0781 02:16 atención señor Mestre que el público no ha cantado aquello de campeones campeones hasta que ha pitado el árbitro

Voz 1425 02:22 bueno un sector si un sector se que lo ha cantado pero bueno

Voz 0781 02:25 pero muy pequeño y bueno

Voz 1425 02:27 numeroso pero claro con noventa y dos mil personas en espacios parece que sean pocos no pero sí que nosotros fuimos conscientes de que no hay campeones esta carrera te echan la escritura citando el final

Voz 7 02:38 no ha bajado al vestuario ha bajado el césped apoyará a la escuadra

Voz 5 02:42 eso ahora cuando acabe como nosotros bajo

Voz 1038 02:45 qué valor se le da a esta Liga que

Voz 0781 02:47 que yo no sé si desde otras partes da menos valor a a la Liga pero es que son ya ocho de once que es una barbaridad

Voz 4 02:52 eh

Voz 1425 02:53 sí bueno yo creo que valor le damos eso seguro ya sabéis los jugadores están contenidos en el público los socios nosotros todo el mundo no pero sí que demuestra que hay un modelo a seguir podremos Populaire como un modelo que está trabajando por mucha gente que quizá no salen los medios de comunicación pero que están ahí y que bueno estamos obteniendo los resultados que todos para eso dedicamos tantas horas

Voz 4 03:20 el Barça tiene veintiséis ligas ha conseguido con esta ya diez Leo Messi perdón la Décima Liga de Messi

Voz 1425 03:28 sí sí sí sí bueno me sí bueno yo me voy a descubrir yo lo que Messi se me otras intensión

Voz 8 03:34 no es verdad que tiene equipo

Voz 1425 03:37 en equipos y entrenadores que han acompañado durante tantos años pero bueno que tenga el nivel que ha tenido durante tantos años a este nivel altísimo demuestra la calidad de la capital que tiene Mateos no

Voz 5 03:50 y finaliza señor Mestre dijo que baje al vestuario en las

Voz 0781 03:53 temporada ya se notable y sólo falta el sobresaliente si se consigue la Champions y la Copa del Rey ollas de sobresaliente

Voz 1425 04:00 bueno yo diría yo diría que estábamos porque queremos que está nosotros siempre competimos cada temporada como mínimo para llegar a finales de Liga por lo menos llegar hasta el final esta vez ha conseguido estamos en la final de la Copa del Rey y el miércoles tenemos una eliminatoria muy muy muy complicada esperamos que por lo menos podemos pasarlas no llegamos al final pues un objetivo conseguido

Voz 0781 04:25 señora Mestre que lo disfruta enhorabuena

Voz 1425 04:27 muchas gracias no sé si último tramo

Voz 5 04:29 los el Deportivo con Jordi Mestre con el vicepresidente deportivo del del Bárcena

Voz 0781 04:33 la hablabais antes y que enseguida vamos a ver el sanedrín

Voz 5 04:35 Dani y lo que era el Barça ante ese Chris lo que ha sido el Barça Hriz que en el año

Voz 0781 04:40 en mil novecientos noventa el Real Madrid tenía veinticinco ligas

Voz 5 04:43 si el Barcelona tenía tenía diez y fíjate ahora que se ha colocado a tan sólo siete Se lo hemos querido preguntar a Ramon Besa porque al final hay mucha gente que está escuchando Carrusel deportivo que es suficientemente

Voz 0781 04:52 ven como para no conocer al

Voz 5 04:55 a ese Barça más deprimente ese Barça que que no estaba en la élite nacional que no estaba a la élite internacional y que que no sabía lo

Voz 0458 05:02 era saborear no los ligas lo fuera fuera la Copa Europa del del momento no fue una figura clave Nos hemos querido acordar de lo de Tito Vilanova que hizo la liga de los de los cien puntos y que nos dejó hace cinco años que Cruyff ayer hubiera cumplido setenta y dos así que desde el adelante explica la nueva dimensión que ha adquirido el Barça el

Voz 0781 05:19 novillo blaugrana en seguida vamos a escuchar algún protagonista en el micrófono de Adriá Albets porque la fiesta sí bueno ha pitado el árbitro a las diez y media once menos veinticinco de la noche diez quince minutos después ya estaba levantando la copa por cierto enhorabuena al fin española de fútbol Osiel el Barça presionó que lo hemos contado a la Federación para que hoy estuviera Luis Rubiales se ha hecho lo que se debería haber hecho ya desde hace bastante tiempo estamos en el año dos mil diecinueve ha acabado la liga en este caso para el Barcelona y a los quince minutos de conseguir la Liga ya estaba levantando el trofeo Lionel Messi estaba Luis Rubiales ha seguido que decisión no tiene ningún sentido que a los cinco meses con el equipo igual cambiado la mitad del veinte al treinta por ciento que aparezca ahí levantando un equipo en la Liga conseguida a cinco meses atrás y enseguida con Adriá Albets pero creo que sí que Rodríguez están en sala de prensa me imagino que esperando Ernesto Valverde

Voz 1038 06:04 hola así que muy buenas qué Álvaro muy buenas aquí y espera

Voz 1906 06:06 ando a Ernesto Valverde que en unos minutitos vendrá a la sala de prensa ya para atender a los medios de comunicación después de conseguir su segunda Liga en dos temporadas en el Barça

Voz 0781 06:17 palpado tú te ha escuchado lo anterior tramo de Carrusel con con Dani Garrido con Amador Bernabeu con a Torra con con Xavi Ferrer hay pero el palco que que harías tú qué qué sensación tiene de de una Liga habían trabajado o de una Liga que han ganado a medio gas o como dicen algunos la sensación que tengo

Voz 1906 06:33 yo es que se le da mucho valor a esta Liga pero que la gente tiene la cabeza en la Champions que hoy se disfruta allí se disfrutarán obviamente que se valore y se valorará pero que posiblemente porque ya hace tiempo que el Barça es virtualmente ganador porque como dijo Messi a principio de temporada se quiere la deseada la sensación que tengo es que el público también en la directiva le se valora el título pero las puestas en el Parlamento contra el Liverpool no oigo parlamentos yo creo que se guardan para para después de la sanción

Voz 0781 07:03 cierto e ha pasado una hora desde que el madre desde que el Barça es campeón iba a decir lo siguiente no habido ni una sola referencia al Real Madrid

Voz 4 07:11 la de Gaspar ni Rosell

Voz 1038 07:13 no para en que el poco más más poco más Gaspar no computa a ver qué me pide paso Adriá Albets con protagonista desde la zona mixta

Voz 0781 07:22 ya sé qué tal muy buenas

Voz 1888 07:24 las Sergi Roberto con esa camiseta conmemorativa para celebrar la Liga primer protagonista del Barça en zona mixta porque la Liga sí que es verdad que ahora tengo la suerte está viviendo un gran momento por a para el Barça pues gran ganando muchas ligas pero bueno a la verdad es que estoy muy contento puede participar de estoy bueno esperemos que sí

Voz 2 07:41 hemos celebrando muchos más tras dos temporadas con Valverde en las que sólo había perdido dos partidos con algo en juego porque el día del Levante ya ya está ya campeones le gustaría que me valorar un poco la aportación del técnico porque no se habla muy poquito de la verdad sí soy pues me da igual que se hable poco hace que sea todo más natural para nosotros es un es un entrenador que no

Voz 1888 08:04 Nos ha aportado muchísimo como tú dices se habla poco del pero al final como tú dices hemos perdido creo dos partidos el año pasado lo un par de horas ha pasado y dos este año bueno esto demuestra que hemos sido muy consistentes muy muy regulares y al final pues a creo que hemos sido muy superiores a los rivales sacando bastante bastantes puntos de diferencia hay bueno esperemos pues que sigamos así a mister también sigue otro año más eso sí esperemos que seamos con esta racha si que muy contentos está gozos

Voz 9 08:29 SER si con la Liga finiquitada ya antes de que termine el campeonato ahora la final de Champions esta copa tan ansiada esta a tan solo tres partidos

Voz 1888 08:38 sí prácticamente nos quedan cuatro partidos de temporada en los tres de Champions si podemos pasar a la final de Copa así que te vuelo a quedan cuatro partidos así que el equipo está mentalizado en estos cuatro partidos sabemos que nos queda muy poco para poder conseguir este Tribulete pero bueno a sabemos que ahora nos viene partidos muy duros de Champions sabemos que libros

Voz 10 08:56 es un rival muy muy fuerte pero bueno a estamos con

Voz 1888 08:58 con ganas con una lady dinámica muy positiva y bueno este es el es el camino a seguir para estos partidos así les hagáis quince puntos al Madrid el año pasado diecisiete

Voz 11 09:07 bueno esto tampoco es muy normal habla muy bien de vosotros

Voz 1888 09:10 sí sí sí eso demuestra pues lo vi lo difícil que es lo que estamos haciendo creo que estamos tiene mucho mérito lo que este equipo está logrando a la liga es muy difícil de de conseguir aquí en España hay bueno llevamos nosotros ahora dos dos años como dices sacando muchos puntos al Real Madrid en este caso pero bueno el Atlético siempre está hasta hasta el final hasta el último partido poniendo las cosas muy difíciles pero bueno hay que valorar la dificultad que tiene todo esto y lo que está haciendo este equipo

Voz 1038 09:35 palabras de ser de Roberto ya en catalán aquí en la zona mixta del unos

Voz 0781 09:40 enseguida volvemos contigo por si aparece algún futbolista más el del Barcelona una fiesta que ha durado exactamente cuarenta minutos porque a las once y diez días estaba vaciando el Camp Nou seguramente lo dejen para los momentos más calientes de la temporada seguramente para la Liga de Campeones chapa ahí Lluís Flaquer aquí muy buenas buenas enhorabuena por la narración que después pondremos que nos pide la gente la narración de fracking en las recientes la aquí cuando acabemos con los protagonistas la vamos a poner

Voz 3 10:02 el exhibiendo alguno de mensajes en Twitter que no se pueden reproducir en antena e te queda te compañeros diferentes de quien no de oyentes peticiones sexuales eh

Voz 1038 10:15 flaquea algo que decir al respecto

Voz 1296 10:18 por pasemos Pajín teléfono Gamoneda éxito jugador Lucky

Voz 1038 10:21 no riendas insisto después de los protagonistas el momento fuerte

Voz 1576 10:24 osea ni la entrega de la Copa Lionel Messi ni lo que escuchemos ahora de Valverde el micrófono de Sique Rodríguez ni lo de Sergio Roberto nada lo importante la narración de flaquezas

Voz 1038 10:32 ha sido sensacional como siempre está por ahí Jordi Martí hola Jordi hombre muy buenos casi de Don Parra

Voz 7 10:38 en el tramo final ha hablado señaladas nada si una cosa loca por otra parte pero bueno

Voz 1038 10:44 esto pegando botes en el asiento porque después del golpe

Voz 7 10:46 Barcelona Álvaro pues el Barça puso como el palo de Barbie minutes Arlés como describe se ha descargado toda adrenalina se ha producido una cierta caída de tensión que no ha ido a más marcas López hola qué tal cómo estamos uno uno dos dos dos dos

Voz 6 11:01 en el en la primera parada de Ter Stegen ya casi sin margen a recuperarse cuando el balón de si no me equivoco ha ido al palo de de este crimen sí ha sido ya al para qué definitivo y Ramón

Voz 1038 11:13 esa ola

Voz 0781 11:14 ah bueno seguida creo que va a salir en enseguida también Ernesto Valverde pero nos vamos a Canaletas donde hay un micrófono de la cadena ser ahí por ahí Cristóbal Chain no sé con cuánta gente teniendo en cuenta que has

Voz 1038 11:25 una una Liga muy esperada pero antes creo que eh

Voz 7 11:30 Albets hola Adrià hola

Voz 1888 11:31 bueno me escuchas bien aquí perfecto perfecto pues está hablando Sergio Busquets pues venga vamos a escucharlo

Voz 1890 11:38 teníamos una ventaja Hay parecía que sólo podemos perder la Liga pero no es así porque todos empezamos con con cero puntos sí sabemos lo difícil que es todas las ligas y jugar fuera de casa en cualquier campo teniendo la Champions entre semana descansando a menos que la mayoría de rivales pero bueno ya estás acabó acabó la Liga queremos ganar también los partidos que quedan pero ya de de de diferente manera pudiendo descansar los jugadores que quedan minutos tienen y disfrutando de lo que queda de temporada ahí luchando por pueblo los otros títulos que no están cerrados el lema en la camiseta es reina lo extraordinario es que parece normal es así no quizás sí sí sí sí parece pero pero esto no quiere decir que sea fácil no todo lo contrario es muy difícil y cuesta mucho esta generación de futbolistas es única irrepetible y bueno pues a disfrutarla que que seguro que vendrán tiempos peores aunque no no queremos que vengan Sergio dice es que disfrutarla ya os hemos visto festejar esta Liga en el campo ahora cómo lo vais a celebrar porque nos han dicho que dicho Rakitic que mañana tiene fiesta sí sí tenemos fiestas y que bueno vamos a intentar juntarnos un poco todos pero pero tampoco demasiado porque tenemos la suerte de estar en dos competiciones en una que viene de dentro de de muy pocos días encontrar que lo tenemos un poco más cada así que ojalá podamos celebrar más este esta temporada pero bueno vamos a hacerle la de hoy que esa ya no nos la quita nadie ya seguir hay que darle sobre todo mérito al míster por esta Liga si a todos en su justa medida está claro que el misterio de su Estados esos son una parte muy importante han hecho las cosas muy bien no sólo este año sino el anterior hay bueno eso hace que junto con los jugadores pues no hayamos merecido lo que hemos conseguido con con esa solidez con ese reconocimiento oí poder hacerlo de esa manera que ha sido pues cuatro jornadas antes creo que esto octava estaba liga las miras que Piqué que lleva Xavi e Iniesta dos de de Leo Messi uno Se para pensar lo que lo que lleva o o de momento todavía te queda bastante por conseguiría prefiere sentarse cuando cuando cuando acabe

Voz 1038 13:41 su carrera si no nos demos cuenta cuando

Voz 1890 13:43 cuando nos vayamos no que yo creo que hemos conseguido año tras año como han dicho antes creo que hemos ganó muchas Ligas el club era un club grande pero yo creo que la generación esta última de de futbolistas con los que se han ido y los que son más veteranos que aún nos quedamos

Voz 1296 14:00 qué le ha hecho una

Voz 1890 14:01 es por todo lo que se ha conseguido más allá de la manera que también estamos muy orgullosos pues a seguir bueno pues así lo Busquets salvar hoy enseguida

Voz 1888 14:12 dicho que mientras hablaba el segundo capitán del Barça pasado por detrás le ha dado una colleja hablado en las teles y ahora enseguida te

Voz 1890 14:18 lo paso porque vendrá a hablar en la radio ver efecto dos mil

Voz 0781 14:20 en dos mil seis dos mil nueve dos mil diez dos mil once dos mil trece dos mil quince dos mil dieciséis dos mil dieciocho dos mil diecinueve ocho de las últimas once Ligas

Voz 1038 14:27 para el Barcelona horas y Cristóbal el micrófono de la cadena SER en Canaletas no sé si con mucha con poca gente por aquello de que ya se sabía que la Liga iba a ser para el Barça en algún momento hola Cristóbal

Voz 0460 14:36 qué tal Álvaro que bueno pues decía Busquets uno de los capitanes del Barça que hay que disfrutar esta Liga hay precisamente es lo que está haciendo la afición del Barça ahora mismo en Canaletas mira me recuerda a un a una gran celebración de las de cuando no se ganaban tantas ligas ahora mismo la fuente de Canaletas está prácticamente a un ochenta por ciento de su capacidad y si tengo tiempo mera saludo de verla el Barça que está justo aquí la fuente es el primero de tres qué tal muy buenas muy contento muy contento por todo lo que está sucediendo en el Sinaí durante tantos años impresionante en la que estamos viviendo es una cosa que estamos acostumbra a ganar pero es que uno nunca se acostumbra a lo bueno la verdad que esto es es mágico esta generación de futbolistas este pato afición digan lo que digan somos el mejor equipo del mundo bueno pues lo ves Álvaro o la afición del Barça absolutamente desatada sonido de carros en la fiesta de los campeones aquí en La Rambla de Barcelona en la fuente de Canaletas

Voz 12 15:38 me suena que suene

Voz 7 15:42 aprovechando además que es sábado por la noche

Voz 1038 15:45 se hizo en Barcelona hace una buena temperatura no como en estos últimos días miras incorpora para que Iturralde González Aíto muy buenas buenas noches todo bien no te quiero decir no ha habido ningún problema lo mejor

Voz 0781 15:55 Messi era legal

Voz 1038 15:58 ya que ya has tenido bastante lío con el partido del Valladolid no sólo de la celebración ir él

Voz 0781 16:02 los éxitos sino del es lo mejor para una celebración y no sé pues empezamos FLA aquí decía ayer con Marcos López no con Marcos López no con Ramón Besa y consigue Rodríguez de hecho una encuesta que tenemos ahora mismo abierta la liga del Barça ha sido la liga de Messi Valverde Ter Stegen u otro aunque te quedas cuál es tu titular la fotografía de esta Liga que ha conseguido Elorza

Voz 1296 16:22 sí sigue siendo el hilo conductor es una liga con muchos apellidos porque Ter Stegen ha sido importante con sus paradas Piqué ha rayado a un nivel bestial leche ha confirmado con un grandísimo fichaje Rakitic sigue trabajando a destajo como contaba sigue en Carrusel se ha ganado que no se caiga en la tentación de venderlo el próximo verano Pérez cuando Messi se lesionó asumió con naturalidad el liderazgo hay mucha apellidos Frío que yo estoy con con con concordantes con Ramón me da que es la Liga

Voz 1038 16:50 Valverde yo creo que Valverde ha dado al frente

Voz 1296 16:53 aprendió mucho de la elección de Roma lecciones que ha tenido que aplicar a la Liga creo que ha convencido a los cracks de una gestión diferente para priorizar esfuerzos y eso tiene mucho recuerdo el campo del Betis quizá el día en que el Barça se apartó más del libro de estilo regalando a la posesión al equipo de Setién ganó por no cuadros no me equivoco Messi hizo una auténtica exhibición nada más acabar el partido lo primero que dijo el diez fue que el planteamiento de Valverde había sido perfecto con lo cual podemos decir que prácticamente le dijo no sé cómo expresarlo así y luego Valverde ha conseguido más fondo de armario está acompañando mejor de lo que podamos pensar a los jóvenes que se van incorporando como como a leña o con menor medida Ricky Puig que que adeudado este año con lo cual creo que es la la Liga de Valverde creo que merece cierto dentro unos años cuando recordemos la décima del Díez es verdad que hablaremos de Messi pero no tardaremos mucho en nuestro recuerdo en mentar vendrá no yo

Voz 0781 17:45 perdí la Liga

Voz 0985 17:46 la Liga de Valverde por dos razones para mí principales porque el reto es doble tienes que dar recursos ya alternativas y funcionar desde la pizarra tienes que mejorar el juego posicional tienes que atacar los espacios de acuerdo la pizarra pero lo más importante es duda el control y la gestión de El Vestuario en un club como el Barcelona y creo que esto Valverde lo ha hecho muy bien primero ganándose la confianza el ascendencia sobre Messi segundo mejorando las versiones de todos y cada uno de sus jugadores tercero recuperando jugadores y me parece que ha llevado al Barcelona de menos a más un Valverde que hace ahora un año era un entrenador que estaba cuestionando lo de Roma Dome de Roma pero fíjate el camino que han recurrido

Voz 7 18:27 la derrota que ha durado más en los últimos tiempos en Barcelona anda que no ha durado la derrota de Roma pues imagínate el mérito que tiene ahora bien

Voz 10 18:35 claro Messi Messi el logro de Valverde

Voz 0985 18:38 conseguir esa excelente versión de Messi

Voz 10 18:40 es de inteligencia hacerle una

Voz 0985 18:43 Habitat un ecosistema que en el Papa Valverde más

Voz 1038 18:46 claro pero finado fíjate cómo acaba esta Liga

Voz 0985 18:49 pues Messi un poco se me entiende bien saliendo al rescate del Barcelona y siempre que la requisa de requirió allí estuvo él

Voz 1038 18:54 en seguida soy con Marcos y con Ramón pero me pide paso podría también con otro protagonista en zona mixta del Adriana

Voz 2 18:59 sí aquí está Ivan Rakitic es esperemos ya en directo lo más grande que hay la muy muy contentos con todo el trabajo que hicimos de todo el año da la sensación incluso al final viendo cómo lo sabéis a costado para ganar Ligas es que lo que tú decías son son son muchas ya bueno son muchas creo que hay gente que está más tiempo que yo aquí acabo de preguntar a Carlos creo que lleva ya me ha dicho dieciséis unidas así que es normal pero también un poco el cansancio ya cuesta un poco eh la edad tampoco ayuda mucho no la verdad su momento claro ahora mismo bueno estamos a una una visita después de la primera cerveza ya ahora ven aquí

Voz 9 19:42 Iván que decía Valverde que hay que darle valor a esta Liga ganada con antelación el año pasado con diecisiete puntos más que el Real Madrid que te dice todo eso

Voz 2 19:53 no puedan no por los asuntos que sacamos al Madrid creo que más por el trabajo que hacemos si el ministro dice así pues aún con nosotros es un trabajo que bueno quizás el día a día que trabajamos muchísimo pero eso no solamente es la Liga de decir de los de los jugadores también de la gente que está a nuestro lado trabajando y apoyando a todos nosotros cada día creo que pasamos siempre por momentos mejor eso peores pero siempre todos unidos trabajando juntos para recuperar un día como hoy es es muy especial en la verdad estamos muy muy contentos

Voz 1038 20:26 Iván hablabas de tomarte una cerveza de celebrar un poco la Liga pero tampoco puede pasar

Voz 1888 20:30 porque el miércoles viene el Liverpool y el objetivo entiendo que es el triplete eso están vuestra cabeza ahí está cada vez más cerca

Voz 2 20:36 no no quiero mentir ya llevo una eh

Voz 1038 20:39 un estatuto una cerveza tripleta también

Voz 2 20:44 yo también quiero repetir alguna él a otro

Voz 1038 20:47 es así que no creo que ahora

Voz 2 20:49 a mimos y hoy creemos no solamente nosotros también toda la afición que disfrutes esa noche creo que merecemos todos esto sin pasado unos presupuestos que también sabemos que bueno mañana hay un día libre en descansar bien pero también sabemos ya con unos levantemos mañana aconsejó con poco Tudor de cabeza

Voz 1038 21:07 y preparar bien

Voz 2 21:09 sí sabemos que tenemos buenas tampoco es decir pensar ahora mismo en el triplete queremos pasar esas semis para poder estar en la final ir es pues sinceramente cuando acabe la Liga preparar los dos grandes partidos que tenemos eh para acabar esa era tolerante que iba a preguntar por mí pues el míster puedo Valverde porque es ahora muy poquito de él pero dos temporadas en el Barça dos vidas Flavio perdió dos partidos pero hagan juego porque el Levante queráis campeones eh qué valor legal a lo que ha aportado el míster tan mal no lo está haciendo no a él a su cuerpo técnico a toda la gente que que trabaja con con con bueno con todos nosotros también eh esperan mérito que de ellos de de que bueno de prepararnos bien Preston felicitarle administra toda toda la gente que que con nosotros porque grabara no es fácil trabajar con veintitrés cuatro tíos el día a día y de ahí habrá muy contentos y felicitar a todos que también no

Voz 1038 22:08 lo más especial protagonismo que has tenido

Voz 2 22:12 bueno más no estoy estoy muy contento la verdad pero bueno como siempre no a enseñar a mis compañeros al al al cuerpo técnico a a la afición que otro que eso aquí también aprovechar la oportunidad de agradecer a y es la puedan después del partido de oye cantar mi nombre es que quedan para toda la vida estoy muy agradecido y aún más ganas tengo de hacerlo hacerlo mucho mejor está en el mejor equipo del mundo poder luchar para todo conseguido cuatro en cinco años es es impresionante eh quiero ir a un a una puedo a todo mucho más entiendo que estoy en el mejor momento de mi de mi carrera hay que es mucho Gemma Iván estáis a cuatro partidos el triplete no sé si esto da vértigo la presión da ilusión me has dicho que una vez más no ya me daba aún más ilusión no pero no tenemos muchas ganas estén nuestra verdad esta oportunidad eh bueno de acabar una temporada perfecta pero está poco no queremos presionar lo bueno decir pensar demasiado adelante lo que queremos es ahora mismo disfrutar esa Liga disfrutar con con nuestra gente con las familias con mano con la afición con con todos vosotros también que que nos acompañáis y a todos los partidos no así que ir después se a todo lo que viene sabemos que bueno no tenemos que pensar lo que pasa el día uno de junio sin pensar antes a lo que pasa en Liverpool así que vamos poquito a poco disfrutar hoy preparar bien lo partido contra el Liverpool que ya será bastante complicado ya lo sabemos tiene un grandísimo equipo con un misterio impresionante así que difunde armamento y después vamos a ojalá por todo

Voz 1888 23:58 bueno pues a las palabras deban Rakitic que ya lleva una cerveza iban a caer unas cuantas más de esta noche para celebrar un título de liga que evidentemente los jugadores valoran muchísimo aunque son conscientes de que después toca centrarse en el Liverpool en el gran objetivo que es la Champions League

Voz 0781 24:14 a medias pero bueno al fin al cabo del miércoles es realmente importante a las nueve de la noche con esa partida frente al Liverpool le preguntaba Jordi le he preguntado también a Flaquer la Liga de Marcos

Voz 6 24:27 no voy a ser original la Liga de Valverde no tiene la felicidad ni la sonrisa ni el carisma de Zidane todos decís Valverde Fly sí porque tienes la sensación que dirigirá un equipo con Messi es muy fácil no dirigir un equipo que tiene a Messi Messi te garantiza el éxito Messi te da las ligas Messi te da todo aquí y como bien decía Ramón antes en en el tramo final de Carrusel Argentina es evidente que no tiene los jugadores que que tiene el Barça pero no gana teniendo a Messi el Barça teniendo grandísimos jugadores como tuvo la época de Tata Martino dos mil trece dos mil catorce si no me equivoco quién ganó la Liga

Voz 0588 25:06 el Atlético Atlético de Madrid y de ahí

Voz 6 25:09 aquí en el Camp Nou teniendo tenía Messi tenía Neymar tenía Iniesta tenía Xavi tenía a un a un equipo extraordinario por eso creo que la gestión más allá del de la gestión puramente deportiva la cohesión quedado de este grupo Gavà acaba Marcos aclara decía que la gestión y la cohesión que ha dado este grupo me parece digna de una nota altísima por parte de Valverde aparece Ernesto Valverde

Voz 1890 25:33 la caos estamos hablando conmemorativa eso de el ocho de once desde en referencia que él lleva dos de dos ha dicho Valverde que eso no la tiene la camiseta de preguntan por la Liga hasta con Valverde lo escuchamos

Voz 0588 25:45 esa es la Liga es el día a día es empezar a machacar te en agosto y ello a mayo en la misma situación y nosotros lo lo hemos conseguido no lo mostró así sí es algo que bueno que los entrenadores valoramos mucho porque es bueno es superar situaciones difíciles que se plantean durante una temporada y semanas estas mejor semanas estas peor partidos que juegas bien au rachas buenas o dudas que surgen de y al mismo tiempo pues pues reconfortante porque bueno te dicen poco a lo largo del tiempo quién es el mejor el de la temporada independientemente que haya partido puntual que te puedas equivocar au que tenga un mal día otro en el que acierte Si ganes sin sin merecerlo pero bueno a la larga realmente el mejor es el que gana y eso para nosotros es sobre todo para los entrenadores muy importante a sabemos que hay otras competiciones también que se llevan que tienen importancia desde otro punto de vista pero esta para nosotros es hoy volvemos para mí es importa

Voz 1890 26:58 hola Ernesto Marta Ramón directa a RAC enhorabuena para título quejas anti Messi orgulloso pregunta que le hace sentir más orgulloso de esta Liga a Ernesto Valverde Sandy honra con esas mes liquidación orden Carrusel

Voz 0588 27:12 bueno al final mira y todo es una cuestión general no solo del entrenador sino es una cosa de todos todos jugamos para para ganar cada uno dentro de la función que tiene el entrenador los jugadores los que están fuera eso sí pero sobre todo lo que ha habido en algún momento de la temporada en el que hemos tenido hemos hecho lo que queríamos

Voz 1890 27:39 es una semana muy mala en la primera vuelta cuando perdimos con

Voz 0588 27:42 el Leganés que en una semana hicimos dos puntos de nueve Si bueno si bien ese momento perdimos el liderato por una jornada pero yo creo que el el equipo cuando ha tenido que responder en situaciones complicadas lo ha hecho en campos complicados lo ha hecho

Voz 13 28:01 eh eh

Voz 0588 28:04 en contra rivales directos hemos perdido nunca ningún ningún duelo a pesar de que era un momento se nos ha puesto en los partidos cuesta arriba siempre nos hemos hecho hemos remontado partidos que teníamos adversos en eso pues hemos en una gran capacidad de resistencia

Voz 1890 28:18 aquí sí que Rodríguez en directo para Carrusel y Bogut de las ser una curiosidad cuando llegues a casa así se puede explicar qué vas a hacer

Voz 4 28:27 una noche como hoy pues

Voz 0588 28:31 es verdad que no tengo nada pensado alguna idea

Voz 10 28:38 buenas noches en nombre de la respuesta la absolutamente todo eh

Voz 0781 28:44 doce de la noche a las once en Canarias vamos a hacer una pausa seguida pero ya les he preguntado todo sólo faltaba Ramon Besa todos decís que es la Liga de Valverde os va a resultar curioso lo que no suele decir ahora parece que dice la gente en Twitter Ramón partí

Voz 1887 28:57 mio a uno solo soy incapaz de dársela para mí es Messi Valverde entiendo que Messi

Voz 14 29:02 sí

Voz 1887 29:04 de alguna forma es el hilo conductor es verdad que aquí otros entrenadores le han acompañado o más menos creo que lo de Valverde tiene muchísimo mérito sobre todo porque el tuvo que hacer un equipo a partir del tridente cuando se fugó Neymar y eso le da más autoría que quizá a otros entrenadores que se han remitido a al colectivo más que jugador pero entiendo que Messi este año empezó a poner la presión al equipo con con su presentación israelí la primera Liga de Messi capitán para mí eso es tan importante como el trabajo de Valverde

Voz 0781 29:38 diez de las veintiséis ligas del Barça con Messi en el campo que es una barbaridad que dice la gente en las redes sociales en Twitter

Voz 1038 29:45 la hola hola qué tal muy buenas Álvaro podrá la Liga del Barcelona ha sido la liga de la misma pregunta que estabas cuestionando nuestro Sanedrín setenta y ocho por ciento es la Liga de Messi a la el ocho por ciento la Liga de Valverde el ocho de Ter Stegen y hemos dicho un seis por ciento de otros y han dicho mucha gente del equipo porque esto tiene que ser el equipo pero bueno me ha gustado una que la podría firmar en mi Ximo Sique Rodríguez que es Murillo tengo la suerte

Voz 0781 30:12 me lo ha tenido mucha influencia

Voz 10 30:16 Marcos como titular

Voz 1038 30:17 no en la crónica en el periódico

Voz 6 30:19 el templo de la felicidad la Casa de la Liga Itu eh Ramón Messi punto y final in Cadena SER

Voz 1038 30:27 punto com Jordi hegemonía azulgrana

Voz 6 30:29 Liga Héctor González hola hola muy buenas

Voz 15 30:32 si el resto digitales diarias titula Messi hace campeón al Barça al argentino que comenzó en el banquillo salió tras el descanso marcó le dio la Liga número veintiséis al Barça Mundo Deportivo dice campeones ocho de once el Sport Messi salió a escena campeones esa de Ramón Besa en País Messi punto final y también rescatamos la del diario El Mundo Messi se queda sin rival en la Liga

Voz 0781 30:53 los aquí hasta la una y media de la madrugada me sopla Palacio que apaleado hablando de Neymar que estuvo en el Barça un tiempo la

Voz 5 30:59 Copa francesa Palacio

Voz 1576 31:02 ha perdido frente al al Stade Reims no el equipo que va ganando que ganó al Betis

Voz 0781 31:06 iba ganando dos a cero en la primera parte ha empatado el Rennes el equipo que hecho al Betis de la Europa League en el pasado ciento dieciocho entrada Crime

Voz 1038 31:15 final de Kilian en papel la rodilla Don jugador roja

Voz 0781 31:17 secta por penaltis ha ganado el resto se queda en ese título doce dos once y dos en Canarias saber que puedo decir aquí no se puede decir que venga el micrófono Iturralde

Voz 0514 31:28 no se puede decir tiene diecinueve años y no es la primera entrada que hace este año ya es la segunda gol carácter pero cuidado cuidado con diecinueve años eh

Voz 0781 31:36 el vamos a colgar en redes enseguida y cómo vamos a ir con un sanedrín amplio del Barcelona la próxima media hora Iturralde te pregunto por una jugada jornada que que también se va comentar mañana en el sanedrín de Carrusel con Manu Carreño con todo el equipo que es la de las manos diarias en el minuto ochenta de partido en el Atlético de Madrid Valladolid que estaba escuchando aquí en Carrusel Dani todos estabais acuerdo yo he visto la jugada después efectivamente es un penalti colombiano y además Álvarez Izquierdo le llama y le dice Bt haberlo eso es aún así sigue diciendo que no lo espera dice ratifica y desde luego es un fallo importante de López sí sí yo creo que no se lo ha mirado habrá visto las unas imágenes porque estaba viendo nuestro

Voz 0514 32:15 por televisión es un fallo de interpretación porque es que eso sí es que es fácil pasamanos fácil símiles otras presas muy fácil salta con las manos en alto circular número cuatro te ponen el ejemplo un montón de manos cabido en el Mundial de Rusia y que esas manos hay que amonestar y si el balón vacía gol hay que perdone esas manos hay que pito el penalti intervalos hay que amonestar no sé lo que le ha podido pasar SAU no sé qué decir igual unos partidos y si lo más seguro ya te digo yo que lo mismo que dije el otro día que Alberola Rojas por el bien del arbitraje le iban a sancionar también te digo que que Melero López lo más seguro es que descanse estas tres jornadas

Voz 1038 32:54 yo importante mosqueado por cierto para conseguir un ratito con Jaime Llano con el capitán del Valladolid y luego

Voz 0514 32:59 es que a mí me hago mi mi mea culpa porque yo soy el que la tiene que ver ese ha pasado el gol del Atlético Madrid no puede ser gol nunca no puede ser válido hay un empujón clarísimo de Griezmann al defensor que el defensor cuando quiere ponerse y quiere coger otra vez la postura quiero coger otra de la posición Le bien el balón y claro remata su portería pero porque viene de un empujón es fallo del bar clamoroso porque es un principio de jugada hay tiene que el bar avisarle al arbitro oí decir lo bien que Griezmann le empuja al jugador que mete gol en propia portería

Voz 0781 33:33 ya de Álvarez Izquierdo Melero López Iturralde de mañana más gracias una venga un abrazo doce y cinco once cinco Canarias venga pausa seguimos el Barça campeón de Liga

Voz 23 35:41 oiga tuvo que volver a Lolo lava buscarlo y Suárez para el rebote pero pero sólo dos en el balón dentro del área laca si abrir la separa

Voz 24 36:14 al

Voz 23 36:22 rehagan pulpo corajudo nada que parecía a de han evidenciado ya Point rodando el balón lo absorbió lotes saben si yo atacaron dato Ansar al portar lo harán al piano va el Barça puso al vapor para el Barça al buen rato grupo a que taxi pero no era el título de la Liga lamentaba Madrazo el tema de la X del día es la la Vicky pasivos ha estado a la Historia no lo piensen nada rutina no es costumbre su una heroicidad era vas ves vial de la Liga española y el Talgo Rosa como digo conductor con el día con el capitán Köhler líder con el pie izquierdo que va camino de su directiva en quince años arrancó el Barça no extraordinario hace que parezca sencillo el alma para Eto'o patentado por al pi Izquierdo de Messi que en el dieciocho de la primera la segunda pone al Barça por delante ver al Barça muy cerquita del título de Liga del BID

Voz 26 37:48 yo sigo VI VIII de las últimas seguir ampliando ahora que parece repetirse a dieciocho segundos FARC pecando tenía que dejar el diez del Barça uno Levante cero que lo Globe

Voz 1038 38:03 los carros el tutela apuntas algunas palabras lo algo es el secreto por favor de verdad porque estábamos todos enloquecidos en la redacción de dos tendente a Messi delante eh Adriá Albets creo que ya no queda ningún futbolista del Barcelona por ahí verdad

Voz 1888 38:23 nada ya han pasado todos ya vacía esta zona mixta del Camp no sólo quedan los los periodistas ya recogiendo los trastos los jugadores ya pues a celebrar esta noche el título de Liga porque decía Valverde que igual se va a casa pero que no tiene plan no sabe qué va a hacer poquito a casa los jugadores del Barça no se van a ir la gran mayoría van a celebrar esta noche la Liga porque además mañana tienen vía libre a partir del lunes en cualquier caso ya a pensar en el Liverpool partido el miércoles aquí en el campo

Voz 1038 38:52 aún habrá Fabri hasta mañana sí que sigue hablando Valverde

Voz 1906 38:55 sí continuó hablando de Valverde escuchamos

Voz 1890 38:58 si luego te resumo dos ideas que ha dicho interesante perfecto sobre todo por el título en Can Barça nos hemos acostumbrado a ganar la Liga varias jornadas ante sí con alguna diferencia es bastante amplia

Voz 1038 39:12 sobre todo respecto al Real Madrid Podemos

Voz 1890 39:15 mire que contigo hemos enterrado al al culés este de toda la vida

Voz 0588 39:21 bueno lo sé yo creo que tenemos

Voz 1038 39:24 da estos números yo creo que

Voz 0588 39:27 la afición del Barça tiene que estar confiado en lo que hace lo que hace su equipo más tiene derecho también a a a pensar que cómo vamos a pensar que bueno que puede salir a la calle una con una sonrisa no tiene que fijarse tanto en el resto de equipos y lo que hacen es lo que hacemos nosotros Si sentirse bien

Voz 1038 39:50 quedó judías quería apuntar a Tailandia

Voz 1906 39:53 de la primera que Ernesto Valverde ha dicho que como en su día agitado a Valero Rivera exentrenador del Barça de balonmano ganó muchos títulos diciendo que como dijo Valero Rivera lo difícil no es ganar que lo es sino volver a ganar y por eso me siento orgulloso de de esta Liga sobre el descanso de Messi ha dicho que estos jugadores refiriéndose a los grandes cracks como cómo es Messi van entendí viendo que la exigencia ha dicho que el que el jugador que más lo entiende todo perfectamente que va viendo que la exigencia que tiene es muy alta que saben cómo se han encontrado en otros momentos ha dicho que tenía pensado que jugara cuarenta y cinco minutos que ha decidido que fuera al segundo tiempo y que él quiere que los jugadores estén activos no sin jugar y que Messi lo entiende así pero la iría interesantes que ha dicho que los jugadores son conscientes como Messi con el tiempo de la exigencia que tienen idea lo que han vivido en otras temporadas para dosificarse mucho más en esta

Voz 0781 40:51 por cierto Messi está bien quiero decir una serie de partidos en la segunda parte jugó treinta minutos que en Mendizorroza ha jugado cuarenta y cinco yo después sobre el césped lo he visto perfectamente pero igual es la afición blaugrana dice a ver si tiene algún tipo de molestia bueno porque lo del miércoles el muy gordo

Voz 1906 41:06 que tenía una pubalgia que arrastraba desde hacía tiempo concretamente desde diciembre ahí con esas molestias va jugando he descansado muchísimo desde el dos mil catorce no dejaba de ser titular en dos partidos seguidos con Valverde ha descansado como doce ó catorce partidos en en dos temporadas es mucho más que con otros entrenadores insisto la idea que ha explicado Valverde es esta que Messi sabe de la exigencia que hay en cada partido ir con su experiencia con lo que ha vivido en otras temporadas pues también es consciente de que necesita descanso

Voz 1038 41:40 para estar a tope en otros enfrentamientos Jordi que no se refería refriega

Voz 0985 41:43 Nos ha refriegas en no

Voz 6 41:46 qué pinta porque yo creo que podríamos decir

Voz 0985 41:48 que Messi sigue instalado en el cénit de su carrera deportiva es verdad que él va acumulando distintas versiones no entremos en discusiones sobre cuál es la mejor pero yo le veo perfectamente instalado en el cénit de su carrera deportiva creo que le quedan muchos años todavía para rendir a un gran nivel

Voz 0781 42:05 cuántos años que tengo muchos amigos madridistas que me están diciendo cuándo va a acabar esta pesadilla

Voz 0985 42:09 yo creo que a Messi le veremos todavía entre cuatro y cinco años le veremos

Voz 6 42:12 cuando distintos bien menciones quizá retrasando

Voz 0985 42:15 los oposición y lo que es seguro es que veremos al equipo organizándose a su alrededor en función de lo que el vaya decidiendo en función de que el vaya interpretando por ejemplo estamos viendo esta temporada como jugado más de mil minutos menos mil cien minutos menos pero creo que mantiene

Voz 1038 42:30 de los mismos goles es interesantes

Voz 0985 42:33 hola a la la trascender eso Laki Marwa

Voz 0781 42:35 Ramón Jordi también es porque lo gestionó muy bien Valverde su promedio si aquí mejor entiende a Messi es Valverde

Voz 10 42:42 por supuesto por supuesto que es el que mejor lo entiende el que mejor entiende Valverde es el propio Messi no recuerdo y Ramón igual aquí sí que me pueden desmentir no recuerdo a Messi elogiaron un entrenador como hizo el día del Betis

Voz 6 42:55 cuando definió el

Voz 10 42:57 el planteamiento Valverde aquel día con cuatro

Voz 6 43:00 cuatro dos orden adictos bien puestos y eso no es habitual porque nadie le preguntó en aquel momento por la gestión de Messi perdón de de Valverde sino por la gestión táctica del del partido y esa conexión hay cosas que

Voz 10 43:13 entre le hoy Ernesto

Voz 6 43:16 Leo se percibe no hace falta ni que abren no creo que que tengan largas conversaciones no no no hace falta en un par de minutos estoy convencido que lo liquidan bueno leo hoy no juegas la primera parte Assange