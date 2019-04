"La mujer es el motor del cambio en África"

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 01:04 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal cómo estás que te en la mano

Voz 1791 01:09 el otro día en Barcelona Mi primera caída de la tercera edad te ha roto la cadera no bueno ya no la tengo muy bien que proponga de es acercó un montón de gente ayudarme me sorprendí lo digo con la propaganda que hay aquí contra los catalanes yo esperaba poco menos un apuñalamiento no me ayudaron llevados en el Madrid no no no que lo hubiera yo sé la gente se portó maravillosamente bien pero bueno nave no es una especie de distensión vamos creo yo por lo que pasa que estaban Sant Jordi firmando libros San Jordi claro eh el disgusto de estar al lado de una youtuber que vendía mucho más si firmaba todo el rato pues me fui mucho más joven seguramente tú más joven pero era increíble porque es una chica que escrito no sé cómo se llama pero escrito un libro sobre voy infantil y había muchísimas chicas ya estuvo cómodos horas llevaba antes que llegar yo a cada niña dedicada una sonrisa Hinault parecía estar interpretando parecía que estaba creyendo me acercó enhorabuena por lo que haces me gusto cómo lo haces

Voz 1791 02:10 eso valerse el suyo está lleno de muñecos porque

Voz 0874 02:13 oye luego hablamos un poquito de política algo que te cuesta mucho antes déjame que te contra una cosa ayer venía ovino James Rocchi teníamos un montón de gente en el estudio y al final después de programa se me acercó una mujer me dijo ya me encantan pero nada mal pero Le obtengo de pedir una cosa pida lo que quiera por qué a Ramón Lobo no lo pone un poco más tarde que es que se me hace muy temprano pero yo lo dije que es que Ramón los domingos a las ocho y media se va al gimnasio que ya no sale hasta por la noche y se lo creyó

Voz 1791 02:42 decía no hay una cosa llama pocas instituciones puede reformarse es increíble esto de la firmas en la cantidad gente que está cerca que nos escucha en el programa de vivir con lo cual si no estuviera aquí en donde ya todavía menos libros quizás pues ahora a Ramón Lobo el de la radio extensa carrera periodística para luego Pilar Revuelta

Voz 1791 03:34 sí es una cantante de Malí maravillosa que la es sacado copiando de el blog que tiene Chema Caballero sobre músicas africanas I'm inspiró siempre para elegir buena música

Voz 0874 03:44 el vienes pública esté en El País un artículo sobre el atentado en Sri Lanka una masacre que pone de manifiesto que la guerra santa no ha desaparecido tal y como anunció Donald Trump hace unas semanas al contrario quizás está mutando en otra cosa distinta

Voz 1791 03:56 sí él y es lo que va a pasar esas Al Qaeda lo que ha sido Al Qaeda antes un grupo que no tiene territorio que comete atentados muchos de ellos por simpatía como en Estados Unidos California gente que hoy olé en las redes sociales sobre la televisión y se dedica actuar oral ISIS no tiene territorio pero tiene un montón de

Voz 0874 04:13 Douglas durmientes en el Califato perdido el territorio pero esa idea de la Yihat persiste en muchos lugares es curioso esto que dices no la comparación con Al Qaeda Un grupo que no tiene país

Voz 1791 04:23 claro ellos no tenían país filial elipsis al tener un territorio eso permitió un efecto llamada a miles de combatientes que fueron a defender ese territorio que en el Islam clásico la yihad significa esfuerzo personal de mejorar pero el lenguaje político había dos tipo Yihad la defensiva que que si te atacan todo musulmán está afectado y la ofensiva que sólo afectan a la gente de El Príncipe que decreta es a en este caso al tener un territorio eh Al Bagdadi pudo decretar una guía defensiva no están atacando alternó la eso ha desaparecido o están como Al Qaeda

Voz 0874 04:57 leer nos acompaña como dices Un buen amigo del programa que acaba de regresar de un continente azotado por esa lacra que es África ayer grupo terrorista poco gran opera en países como Nigeria Camerún Chad Níger Mali Chema Caballero ex misionero y cooperante como está Chema buenos días buenos días entonces al acercarte también tan temprano en la rabia por lo menos una maratón has perdido

Voz 7 05:16 no es la pena pasear por la mañana porque hay poca gente

Voz 0874 05:20 Fermín Agustí hay mucha más gente de madrugada que hasta ahora

Voz 7 05:24 sí lo puede pasa que me ahí está sucia

Voz 0874 05:26 bueno las horas es como no sé cómo se puede comer

Voz 7 05:29 utiliza tanta basura en una ciudad como este

Voz 0874 05:31 pero hay que decir que de los servicios limpiamos y siempre siempre y cuadrillas de cuatro banderas donde no te quejes porque nuestra candidata del PP dice que han Nos gustan mucho los atascos de madrugada y bueno lo nuestro el terrorismo nos fijamos en él como algo que no pertenece a África pero es uno de los grandes males endémicos de África

Voz 7 05:51 sí hará hablabais de de de de ISIS por ejemplo acaba atentar por primera vez hace una semana en República Democrática del Congo o ha indicado un atentado cabida ahí evidentemente no se habla de este de ese tipo de de atentados no que es un país tan lejanos que no te tantas guerras que tiene la República Democrática de Congo un atentado de de ISIS como que parece que no nos salen no y sobre todo tenemos el gran grupo y la gran filial de de de ISIS en en África que se Boko Haram no de chopo cogerán año dieciséis en dos mil dieciséis se dividió en dos grupos uno estaba al idea por el el que ha sido siempre el líder tradicional seleçao que estaba en el que las niñas de chivos que etcétera Z aquel que fue nombrado por el por el Estado Islámico es al Bargnani que en el en el lago Chad que ahora mismo la frase la fracción más más fuerte más potente es decir en el norte de Nigeria arrasado cuarteles enteros militares ha hecho con mucho lamentó nuevo y moderno que estaría e incluso donado por Estados Unidos para luchar contra contra

Voz 0874 06:59 ya ha caído en sus manos al final has mencionados es uno de los componentes más dramáticos del terrorismo en sub veinte africana digamos el reclutamiento de niños

Voz 7 07:08 sí como bueno sabes que en África uno de los de los temas en todos los conflictos y Boko Haram también se mucho es es es el utilización de niños y niñas no olvidemos hay también muchas niñas como como soldados no hay en casa de Borg Boko Haram yo que sé trabajando el extremo norte de Camerún que con este tema y estamos viendo que cada vez que atacan aldeas además de de bueno buscar comida etcétera Se llamaba el mayor número posible de niños que pueden esto ya lo hemos vivido en tantas otras guerras lo conoce muy bien el tema este proyecto lo hemos trabajado juntos no pero esto será una cosa que se da por todas por todas partes de África

Voz 1791 07:42 más de cincuenta mil muertos causado Boko Haram que son muchos y casi más que ISIS estamos hablando mucho dicen muy poco de Boko Haram que afecta a millones de personas

Voz 7 07:52 es además date cuenta que Boko Haram está ahí en el norte extremo norte de Nigeria extremo norte de Camerún el lago Chad es una zona con que los cae muy lejos no y y bueno y los que muere la gente que principalmente son son africanos son nigerianos son cameruneses son chadianos son en nigerianos cómo es este tipo de conflictos africanos siempre nos cae en Euskal muy lejos no pero la realidad es que por ejemplo la zona yo está bajando son los montes mandara en el extremo norte de Camerún la zona oeste frontera

Voz 8 08:20 con Nigeria pues eh

Voz 7 08:23 el efecto no solamente las muertes los secuestros y la destrucción de de de aldeas y cosechas sino como todo el sistema económico se vea afectado como gente que vivía en esta zona y que tiene una vida dentro de la Poste la precariedad que viven muchas de estas áreas pero que salen adelante el el impacto que la gente tiene que huir de sus de sus aldeas que que no tiene no tiene para comer que está está llegando el hambre la desnutrición lugares donde antes no la había no podrá en seguridad está haciendo que muchos jóvenes tan que salir de de estas áreas trasladar las grandes ciudades y al final las aldeas de que eran mujeres niños y ancianos están mucho más vulnerables a los ataques de bajará el Ejército por ejemplo realmente no está haciendo nada estas zonas

Voz 0874 09:09 quién se atreve porque no tiene medios tienes sí sí

Voz 7 09:11 como los medios están a las que son las Brigada de Intervención Rápida sea la élite del escrito camerunés están allí desplegadas pero no al final son los ciudadanos los los cuerpos de protección que han creado cada aldea con arcos y flechas sólo está enfrentándose a los chicos de de de

Voz 0874 09:28 de Boko Haram claro mencionas instrumentos incluso que nos hacen regresar a épocas de hace muchos años pero el otro día nos contaba echaré Aldecoa una cosa muy interesante es que a medida que África se incorpora con nuevas tecnologías cada vez más asequibles más baratas sino por ejemplo Internet es verdad que eso puede generar un ansia de libertad porque pueden empezar a comprobar que hay un mundo mejor al que pueden aspirar pero también las tres van a ofrecer un ejemplo en caldo de cultivo para el reclutamiento

Voz 7 09:54 si la frustración son una cosa estamos hablando hace mucho tiempo la frustración de los jóvenes no solamente Internet es decir en el origen mismo de Boko Haram está la frustración de los jóvenes del norte de Nigeria están viendo que no tienen pues has de estudiar no hay trabajo el desempleo el paro juvenil en en África es fortísimo al final los jóvenes que esto Joan tienen que vivir de la economía informal que no le no les permite realmente progresar estaba creando mucha frustración y como tú bien dices hoy día la televisión que se ve en la televisión satélite se ve en cualquier parte de África y las redes sociales no hay no hay agua no hay electricidad no hay carreteras pero hay internet

Voz 0874 10:30 la energía solar y el acceso a Internet va a ser cada vez más sencillo

Voz 7 10:34 bueno me cuenta lo que está pasando en todo el mundo y eso que evidentemente quiere muchísimas expectación es caldo de cultivo para este tipo de grupos extremistas

Voz 1791 10:42 otro gran problema que tenía África es el cambio climático si nosotros lo estamos notando África mucho más ir bien buenas noticias como el acceso de mujeres y en otros sitios pero el cambio climático en hemos visto en Mozambique ha tenido en en pocas semanas dos super ciclones es algo que está ahí también que está afectado de expuso a la gente sus tierras

Voz 7 11:01 a finales sobre todo en el Sahel que es la franja esta que está digamos otra parte tropical y el desierto llevan dos años de sequía fortísima esa originando el que mucha población Se se tenga que desplazar idea que que salir de de sus de sus territorios de sus aldeas no en busca de pastos para su ganado incluso para poder comer ellos mismo no de hecho se dice que ahora mismo uno de los grandes impulsores de la de los desplazamientos humanos en África es el cambio climático África es el continente que menos emisiones de gases contaminantes emite porque es la menos el menos industrializado penúltima está sufriendo las consecuencias del cambio climático decía Ramón de Mozambique inundaciones que había en Sudáfrica ya muerta armeros ante unas cincuenta personas estos días cabo el año pasado se quedó sin agua con una ciudad enorme se quedó sin agua una sequía enorme y esto es porque africano está preparada aquí todavía hay hay mecanismos de respuesta iba en prevención de África pues la pobreza la falta de organización de del estado de la Administración pues hace que no haya no haya esos esos medios para responder lo cual siempre cualquier cualquier fenómeno atmosférico es mucho más fuerte peores consecuencias que podía tener

Voz 0874 12:17 hemos comentado en este programa muchas ocasiones como cualquier cambio que se quiere generar en ese continente tienen que pasar siempre por la mujer porque la mujer es quién aporta responsabilidad responsabilidad en el cambio de responsabilidad en el futuro hasta qué punto el futuro de África está en manos de las

Voz 8 12:31 pues yo digo a mujeres y jóvenes

Voz 7 12:34 es la amo es verdad en la en las adicional sociedad tradicional la mujer es la que es el motor que mueve es la iniciativa es si los niños estudio es porque la madre se busca la vida para pagar el colegio si la familia come es porque la mujer vende un poco de aquí viven poco de allá y consiguen hacer esto no ahora hasta hace poco estaba ahí en Benin inactiva también del Sahel muy pobre en donde cultiva algodón el algodón se come proseguirán cultivo y lo venden es decir trabaja toda la familia trabajo las mujeres trabajan los hijos el pueblo llega la hora de vender la cosecha que la vendes el marido el hombre el dinero para él me enseñó pues se compró una moto se compra un móvil con una camiseta del Real Madrid o del Barça lo que da la gana no da el dinero para la caza entonces son las mujeres año trabajando en el campo la que tiene que buscarse la vida para ir al colegio para que sus hijos coman todos los días entonces el esfuerzo de las mujeres

Voz 0874 13:28 africana responsabilidades y lo estamos viendo cómo eras mujer

Voz 7 13:30 les hemos nombrado a Etiopía que es una una revolución enorme pero en tantas otras partes Ruanda también en el Parlamento ruandés hay muchas más mujeres que hombres como son incorporando y las cosas van cambiando yo también creo en la fuerza de los jóvenes tanto hombres como mujeres por cada vez están estudiando más tan más formados y más informado que ante de internet y por una mayor

Voz 0874 13:49 parte de la población africana tiene menos de veinticinco años

Voz 7 13:51 sí Istán organizando es lo que la gran novedad no la sociedad civil en África es fortísima que está provocando muchos cambios lo hemos visto en Senegal lo vimos en Burkina Faso está cambiando en en Gambia lo estamos viendo República Democrática del Congo lo estamos viendo en lo que está pasando Geli ahora mismo como está está sociedad que se se organiza que que se comunica por redes sociales que que que que que sale a la calle que protesta y que y que pide responsabilidad a los políticos está haciendo que las cosas cambien en África realmente sí

Voz 0874 14:22 Chema Caballero cooperante y ex misionero algún día por cierto te voy a venir que nos cuenta la historia de porque eres ex misionero de rondando tiempo

Voz 1791 14:29 para contarnos una cerveza es lo que quiere que había hecho hasta luego chao

Voz 1 14:38 esta vez

Voz 1791 14:48 entonces Ramón cómo vas a seguir el programa electoral de esta noche cada vez que se diga pacto chupito de no ir a votar dentro un rato se tome unas Chema yo luego iría a votar Easy pasó la tarde y a partir de las ocho enchufadísimo presentó una persona que te puede contar lo que quieren es de lo que va a pasar esta noche ahí estaremos escuchando Pepa Bueno cómo estás Pepa buenos días

Voz 7 15:11 sí

Voz 0874 15:11 hola Javier buenos días un beso a Ramón un beso Pepa como no madrugar es suficiente todo madrugar oye ya lo sé entre

Voz 9 15:16 es malo es malo antes a mí me levanté a esta obra

Voz 0874 15:20 qué debo una a empezáis a las ocho menos cuanto menos diez ocho menos que empieza a ser pues llama que es lo que más te ha defraudado de todas estas últimas semanas Pepa

Voz 9 15:32 ha sido una campaña ya el viernes cuando saca como cerrar en el programa la campaña me decía que iba contra los oyentes haciendo una campaña muy rara alto ahí es que ha sido una campaña rara la dieciséis que la repetición que íbamos a aquí me edad como esta y las europeas del catorce que alumbraron un partido de la nada a la que sucedió la aplicación del Rey King llevamos cinco años de de de mucha incertidumbre política que no acaba de encontrar la salida de todo lo que ha pasado una campaña para mí lo más digo de verdad ya que te suena chateo no el el mencionar los programas en la campaña electoral izquierdista arrancamos la campaña sin programas Javier casi de memoria económica es espectáculo y el ruido por encima de cualquier otra cosa siempre tienen componentes espectáculo político una campaña pero en esta ha sido sencillamente al toro

Voz 1791 16:42 a mí lo que me sorprende nuestra clase política es la incapacidad reconocerse algún mérito no lo que dijo el otro día Valls en una debate con Colau quedar reconocía que lo estaba haciendo bien con los pisos turísticos esto es inconcebible

Voz 9 16:54 mira el el día siguiente de los dos debates con lo realizado por los dos con los portavoces políticos que que quisieron guardarse de la será ha estado sujeto se a todos sitios preguntas como veías mujer se dígale algo bueno de algún rival de su jefe algo bueno pues pues es seguir conseguir eso bueno eso forma parte de qué ruido que nos ha obligado a los periodistas escuchar mucho por debajo no estar todo el rato tratando ejerciendo como el fondo fíjate hubo un periodismo clásico yo me he sentido obligadas a suceder algo muy clásico porque el ruido que venía de fuera y un espectáculo era tal que más que nunca había la obligación de buscar informar con precisión con cautela los escenarios han escuchar escuchar lo que decía la gente que asistía los mítines no los líderes como esta noche no estaba a tocarnos escuchar lo que lo que ha dicho la gente que ha votado intuir es intuir qué va a pasar dos partidos aparte y el resultado no encabeza un partido porque como sabéis se acuerdan la suplencia varios de lo que concurren a la presidencia

Voz 0874 18:08 yo creo que la cualidad número uno de esta campaña electoral ha sido la superficialidad cada fija un en en lo que quiere incluso en los debates no que si solamente un minuto y media cultura pero es que cero minutos a internacional que es lo tuyo si no Europa no me ha gustado la campaña oye nosotros soy tú supongo que más todavía ya estamos recibiendo digamos estadísticas y encuestas que no podemos contar lógicamente pertenecemos a ese a esos grupos de whatsapp de los que quizá deberíamos borrar algún día digamos de política interna periodística no todo el mundo piensa que está noche en lo que hay que fijarse en cuanto saca Vox tú crees que nos deberíamos fijar en otra cosa que el elemento clave puede ser por ejemplo cuántos acá Podemos

Voz 9 18:53 sí mira varias cosas una antigualla de la ley electoral pues yo creo que volveremos a hablar del antiguo Ayala ley electoral Javier en la próxima mañana de domingo que me despierta es porque llevo toda mi vida escuchando esto que la la ley electoral es una antigualla llevamos toda la vida mi vida profesional diciendo que es el disparate que yo reciba los sondeos profesionales que los demoscópicos estará haciendo hasta ayer mismo que no te lo puedo contar a los oyentes de las vez en este momento es un disparate tan enorme o la propia jornada reflexión es un disparate la duración de la campaña que dividendos veto desde hace un año bueno pues no tengo claro porque como siempre beneficia a alguien no tengo claro que informar y luego esta noche pues es que claro efectivamente esta noche más que es una incógnita efectivamente cuántos Vox ha habido por debajo del radar que los sondeos esta es una incógnita pero cuántos inmovilismo de izquierda y con qué reparto interno de cara a que haya gobiernos de coalición hipotéticamente se suman sea que haga Podemos Oscar o cuánto crezca el PSOE claro que también es otro de los y las incógnitas a resolver o cómo se resuelve el podio de la derecha

Voz 0874 20:08 claro pues si hay sorpresas no están se anuncios alguien anuncia algo ya veremos qué pasa

Voz 9 20:13 eso ya que escuchar el caso aunque no renunció escucha que se dice debajo de las palabras

Voz 0874 20:20 ocho menos diez empieza ese programa Pepa Bueno Aimar Bretos Pepa te diría que sí que durmiendo no sé si lo vas a conseguir pero en fin

Voz 9 20:26 bueno voy a votar debía votar yo igual a Ramón

Voz 0874 20:31 te ten cuidado porque ayer nos contaron que si cuando llegas al colegio eres el primero y falta alguno en la mesa te pilla en T

Voz 9 20:37 aquí un poco ya que hace poco Ramón PT al médico qué es eso de creo que tengo una distensión por favor

Voz 0874 20:44 hoy no lo sé yo como es que lo voy a hacer un pronóstico esta noche lo que cree que todos son sesenta y cinco a todos para que todos van a ganar luego Pepa un beso besándose Ramón