Adiós a Lorraine Warren, gran exponente de lo paranormal

Voz 3 00:00 la compramos en una subasta del banco así que

Voz 4 00:18 hemos sabido quién vivía aquí

Voz 3 00:21 los ejemplos que es lo que su casa necesita es una limpieza

Voz 4 00:27 un exotismo que un exorcismo

Voz 3 00:31 creía que que eso sólo se hacia las personas me temo que no serviría de mucho Florinda vista al rock he visto el lento oscuro que ronda su casa

Voz 5 00:50 su opacidad

Voz 0874 00:54 esta película se titula expediente Word con Giuliani está basada en la historia real de una legendaria pareja de investigadores de fenómenos paranormales ella rain es una o era una de las médiums más célebres del mundo nación con ETA ha muerto a los noventa y dos años y esta mañana protagonizarán necrológica de El otro barrio que nos trae Luis Alegre cómo estás Luis dos días hola buenos días Javier es despertar con miedo un poco la Audiencia sí sí sobren guardan fue de una médium escenario es una persona que poseía facultades paranormales luego intentaremos centrarnos un poco en la veracidad de todo esto no pero era capaz de comunicarse decía ella cree muchos con los espíritus yo no estoy muy seguro de si el el médium nace o se hace en el caso de lo ven cómo fue pues en él

Voz 1326 01:37 ya sólo Rehn parece que nación médium porque ya ya recordaba que con siete años tuvo una experiencia paranormal es decir una vivencia fuera de lo normal que no puede explicar la ciencia vamos a escuchar cómo lo contaba ella misma en una entrevista

Voz 6 01:52 Septenio en tenía unos siete años fui educada en escuelas privadas católicas de chicas comencé a ver luces alrededor de las personas no sabía lo que eran esas luces lo dice una monja sus luces son más brillantes que las de la madre superiora luces ya sabes escuelas privadas católicas así que tuve que hacer penitencia y rezar no bien por entonces no me daba cuenta de que era lo que estaba viendo lo que veía eran hay aulas Laura de las personas

Voz 0874 02:36 la entrevista en Warner Bros latino supongo que habría creído ver la monja estuviera decía las aulas claro pero la monja debió creer que estaba tomando el pelo

Voz 1326 02:45 y como ella contaba la castigó obligándole a rezar pero los rent está muy convencida de lo que había visto comprendió que ella tenía un don unos poderes que los demás no tenía

Voz 0874 02:56 se lo contó alguien si al principio

Voz 1326 02:58 compartía con sus parientes y con sus amigos pero nadie le hacía caso así que en un momento dado decidió dejar de contar las cosas tan raras que presentía o que veía guardarse las para ella sola hasta que conoció a Edward

Voz 0874 03:11 cómo se conocieron

Voz 1326 03:13 tenían dieciséis años Se conocieron en un teatro al que Lorraine iba muy a menudo con su madre en ese teatro trabajaba Edward Warren se hicieron amigos y les contó que él también había vivido desde muy niño experiencias paranormales eso les unió para siempre se casaron informaron

Voz 0874 03:30 Familia muy particular y qué tipo de fenómenos paranormales allá

Voz 1326 03:33 vivido él eran bueno el contaba por ejemplo que el armario de su habitación se habría por sí solo y que de él salían unas luces flotantes con rostros como el de una vieja Griñón a que le miraban muy fijamente él asustado se iba de inmediato a dormir a la cama de sus padres durante mucho tiempo esas visiones le persiguieron hasta que llegó un día en que decidió investigar ese tipo de fenómenos

Voz 0874 03:57 empezaron a colaborar juntos en este tipo de investigaciones

Voz 1326 03:59 como si si una de las primeras cosas que hicieron juntos fue visitar casas de las que habían oído que eran casas encantadas se ponían delante de la casa mientras se borren que era muy buen pintor la pintaba Lorraine la observa decidía Si de verdad la casa estaba encantada o no tiene ya había algún Fanta

Voz 0874 04:20 había gente de las casas cómo reaccionaban al ver a la pareja para hacer esto

Voz 1326 04:24 cosas los Rense dirigía a ellos para tratar de venderles el cuadro que estaba pintando su marido en el cuadro se veían los fantasmas naturalmente los dueños de las casas como sabían que su casa tenía fama de estar encantada les compraban los cuadros con una condición que investigaran esos sonidos y sucesos extraños que les estaban volviendo locos eso volvieron poco casi

Voz 0874 04:45 no sé el chantaje no se ganaban la vida con la venta de

Voz 1326 04:48 cuadros al principio Ésa fue su principal fuente de ingresos pero poco a poco a medida que iban investigando más fenómenos paranormales comenzó a crecer su prestigio dentro del mundo paranormal el orden fue identificada como médium y su marido fue el único de monólogo reconocido por la Iglesia católica este me interesa Un de monólogo supongo visto ya los demonios si la tecnología es una rama de la teología que se ocupa de los dos de los demonios de los espíritus malignos el Minoves entonces todos los Renny su marido fundaron la Sociedad para la investigación psíquica de Nueva Inglaterra la primera sociedad que se ocupó de investigar fenómenos paranormales

Voz 0874 05:28 imagino que se encontrarían enfrente a los defensores del método científico

Voz 1326 05:32 claro naturalmente muchos los consideraban unos impostores pero ellos defendían la validez científica de sus investigaciones incluso decían que ellos serán los mayores escépticos y que por ejemplo para determinar que una casa estaba encantada ellos tenían que escuchar y sentir de verdad físicamente que en efecto estaba encantado

Voz 0874 05:51 y en qué momento el cine se fija en esas investigaciones de los Word

Voz 1326 05:54 bueno el cine enseguida se dio cuenta de que las investigaciones de los Warren eran un filón para las películas de terror se han hecho un montón por ejemplo de mil novecientos setenta y nueve ya es terror en a mitin mil de dos mil nueve exorcismo en Connecticut con Virginia Madsen Martin Donovan

Voz 7 06:24 fíjate visto GLP cada sesión es que la gente no sólo contacta con los muertos sino que hacía parecer cosas

Voz 8 06:33 en esta casa algo que ya no vive pero que aún no se ha marchado que más realista las algo Alba

Voz 0874 06:52 en dos mil trece Se inició saca de películas

Voz 1326 06:54 en las películas llamadas es de Expediente Warren donde los Warren aparecen como personajes que investigan los fenómenos paranormales que ellos estudiaban en la realidad la saga ya conocido varias entregas y aún están pendiente otras más

Voz 0874 07:09 sabe cuántos casos cuantas carpetas tenían de fenómenos paranormales investigados pues se calcula que

Voz 1326 07:14 alrededor de unos diez mil nada menos los borren también fundaron un museo del ocultismo donde iban depositando los objetos más raros diabólicos y escalofriantes que encontraban en sus investigaciones

Voz 9 07:30 y no

Voz 0874 07:43 pero hablar de Lorraine Warren y de los fenómenos paranormales esta mañana nos acompaña Javier Armentia que es astrofísico es divulgador científico y es gran conocedor de los expedientes Boirron cómo estás Javier buenos días

Voz 1199 07:53 qué tal muy buenos días a ti te atrae

Voz 0874 07:56 calidad de Lorraine Warren descubriste algo particular en ella

Voz 1199 07:59 bueno es es un personaje son unos personajes muy muy digamos que típicos de de ese mundo de la investigación psíquica o de la investigación paranormal no es donde se juntan pues un poco todos los alimentos no y además vas viendo a lo largo de los años como tienen se ven obligados a ir incorporando cada vez más turbulencias no los sus casos de casas encantadas de los años cincuenta y sesenta eran sencillamente espíritus hablaban de espíritus no pero luego llega en los años setenta El Mundo del exorcista y ahí toda esa ficción y entonces ya de repente son posesiones de Monjack aún no está ahí Satán hay otros demonios se va complicando no civil pues la cosa ya llega con unas violencias que pueden ejercer no esos Poltergeist esos movimientos que pueden hacer daño a las personas lo que puede en obligar a alguien a a asesinar no ir al final bueno pues son un poco reos de su propia historia no se va creando cada vez cosas más grandes no sé yo qué sé pasar de una de una de una muñeca que que es poseída por un ser del pasado ha pues eso gente que afirma directamente que el demonio le obligó a cargarse a mitad de la familia estas cosas

Voz 0874 09:16 claro claro es que los los fenómenos paranormales y yo creo que suena a ciencia lo que la homeopatía la medicina no sé yo yo no sé qué parte de de lo que contaban se lo querían ellos de verdad

Voz 1199 09:27 posiblemente sí lo llegaban a querer porque en estas cosas y hay mucho auto convencimiento para apartarnos que ellos mismos eran a la vez sujeto de estudio investigadores una cosa que pasa mucho en este mundo de lo paranormal no hay mucho sus followers que me me empezaron viendo y luego pretendían explicarlos y muchos pretendidos para psicólogos que nacen de una experiencia de me pensemos pues eso lo que contaba ex Lorraine desde niña decía que veía a aulas no elabora no existe y así de sencillo y entonces verás es complicado ahora bien tú te puedes creer que tienes clarividencia no que era el mecanismo que y luego se puso de moda otro investigador otros investigadores de lo paranormal que iban ya con aparatitos no es un poco la década de los ochenta de los Hawks pastar si estas cosas no te llevas aparatos que miden que ganaban no hemos registrado corrientes eléctricas de no sé qué tal tal esto no esto será la intuición lo habéis contado muy bien eso de ponerte delante de la casa decir siento aquí una presencia no fíjate que eso lo hemos asumido tanto de tantas películas

Voz 0874 10:31 pero quién quién te lleva la contraria si dices eso no claro es que

Voz 1199 10:33 no hay forma no es no es falsa hable no una una gran investigación posterior bueno varios escépticos entre ellos Stephen novela que es un neurólogo analizarlo en varios casos famosos de los Warren posibilidad Amityville no en la casa está de Connecticut y tal no encontraron que ellos habían soslayado por ejemplo casos muy claros de familias desestructuradas problemas con la bebida problemas económicos que podían perfectamente explicar qué una familia se dedicaba a vender que tenía una casa encantada no esto ellos decían que nunca era relevante que lo relevante eran los Espirito

Voz 1326 11:08 pero cuál es la clave después de tantos años que ellos se convirtieran en unas grandes figuras del del mundo para normal porque ha habido muchos investigadores de lo paranormal ellos destacaron de una manera muy espectacular

Voz 1199 11:23 bueno he tenían tenían sin duda un tirón encantador quiero decir ver a era una especialmente en los últimos años lo me cuando cuando quedó viuda y ese encanto de señora mayor que pueden aparecer en un en So de estos de la mañana en televisión y contar cosas truculentas con con ese aspecto de abuelita Paz que tenía no pues pues evidentemente es todo un es todo un producto no otros han ido más aquí en España este tipo de imagen del investigador sosegado que lleva muchos años que tiene una larga trayectoria no es una cosa que se haya vendido demasiado quizás Jiménez del Oso creó un poco ese personaje en tiempos de la también pero aquí se ha vendido más esa juventud Ése es investigador en bueno que que tampoco es que investigué mucho pero

Voz 11 12:09 pero es una imagen un poco diferente si es el caso de que Jiménez por ejemplo que queda mucho mejor expediente Boirron que expediente Jiménez eso sí sin duda pero pero fíjate que viven de lo mismo lo que pasa es que en unos casos

Voz 1199 12:20 se se adereza de de ese de ese hincapié en el periodismo no ellos sabían que darse un poquito atrás au aparte no yo creo que ese era el encanto Ladan daban un poquito de ese lado humano y eso evidentemente tiene mucho mucho más tirón no lo estamos viendo cómo Hollywood recoge esos expedientes y va en convirtiendo en en películas y como se han incorporado al imaginario colectivo de cualquier serie que quieren portaron muy bien meter un poquito terror no yo estoy pensando en la American colorista horitas de esta serie que viven muchísimo de de esos de esos personajes atormentados que son poseídos en cierto momento

Voz 0874 12:57 en público muy adolescente que decir todas estas eh

Voz 1199 13:00 si yo caigo en ellas pero por mala forma

Voz 0874 13:02 sí claro porque tú eres astrofísico eres científico al fin al cabo y eres divulgador hay algún caso que haya caído en tus manos algo no digo película pero no ser buen expediente que has visto que realmente te haya planteado dudas sobre lo que sobre lo que has leído lo que has visto uno

Voz 1199 13:16 no se plantea yo lo que pasa es que puede decirse que que nació un poco ya escéptico ojo a todas estas cosas no pero más que nada porque cuando vas viendo recuerdo pues algunos casos que nos llamaron para para investigar bueno para investigar caso famoso en los años ochenta que yo del Palacio de Linares en en el centro de Madrid supuestas voces ponías que que se hubieran y tal y recordó que en los Nos vimos unas cuantas personas del mundo de la ciencia cercanos en el tema porque se pretendía que realmente había pruebas científicas de la existencia de esos espíritus no no había tal por supuesto como siempre ella que en esto los borren fueron los los reyes y señores eran justo declaraciones muy interpretativas no Dion Casio

Voz 1326 14:00 inventó todo pero es muy curioso que la farsa se mantenga durante tanto tiempo y para tanta gente no

Voz 1199 14:06 por qué gusta porque porque al final lo que nos gusta es el es el misterio no me y esto no es algo nuevo

Voz 0874 14:12 las emociones fuertes claro la la historia

Voz 1199 14:15 la novela romántica gótica los espíritus encarnados esas expresiones fuertes no ya digo que se van dotando además un poco de la iconografía propia de la época no en los últimos años pues se mucho más derroche de sangre porque porque ese mundo ha llegado no hago que a los borren no se les habrían pensado jamás incluir en sus primeros expedientes no pero que luego lo hicieron en los últimos osea que todos van evolucionando porque el mercado pide alimentarse en poco más de estos misterios no la pena es que de esto no queda en la edad de investigación seria es decir cuando se ha hecho investigación seria casos incluso que han llegado a temas policiales porque a ningún caso por ejemplo de un hombre que dijo que un demonio le había inducido a matar a su a su casero y Warren fue en que era de monólogo exorcista también fue fue llamado a declarar al final ese testimonio pues no valió para nada en un juicio que anotó la obtenía otras razones

Voz 0874 15:14 hay que pensar que todas estas historias esas películas son excelentes ejemplos de de buena narrativa ortográfica literaria pero no deja de ser ficción al fin y al cabo tú tú has visitado o como ACS museo ese de lo oculto que repuntaron

Voz 1199 15:27 no no no estado por ahí ven ven sería sería suele ser un poco estos museos sabes que luego te de un poco no porque porque son es decir tienes que verlos casi como como un devoción agrio no yo entiendo que es un poco pues al estilo de un de un museo de Elvis no sé si el hermano maníaco pues entonces por supuesto te va a encantar sea quiere sí con una amante de lo paranormal vas a encontrar en cada alrededor que pongan ahí un feto antiguo pues pues se encontraron ser

Voz 1326 15:56 tú Javier transmite es una mezcla muy curiosa de escepticismo radical y al mismo tiempo fascinación absoluta bueno porque en

Voz 1199 16:04 arte pareciendo uno de los fenómenos interesantes toda esta todas estas creencias de lo paranormal los aquí en han vivido unos cuantos añitos hemos visto la ascendencia Hinault de todo caída de del new age por ejemplo no de esa especie de misticismo que ahora seguido al reconvirtió no a una especie de de Saber vivir cada día con en contacto en equipo y con la luna que la naturaleza no hemos visto las invasiones de cósmicas de Los Platillos Volantes desde los setenta y luego su caída no porque ya casi nadie se creó una imagen de esas de platillos volantes entonces es muy bonita me gusta ese fenómeno como estas creencias populares se van se van van permeando en la sociedad como buscamos otras no ahora yo recuerdo que pasamos por ejemplo de los casetes donde los jóvenes nos poníamos a hacer si cofradías sin creernos nada o aquellas reuniones que acababan en fin de semana con una hija sí bastante bebida diciendo tonterías gente que dice que que es el de la impresora imprima

Voz 11 17:03 el mensaje del más allá no siempre es tan endemoniada te lo puedo claro bueno siempre pero pero también ha habido una época del año

Voz 1199 17:10 pasa del más allá es decir tú de repente un número desconocido recibe un mensaje en tu red habitual de de mensajería hilo interpretas como que te viene del más allá no bueno son ganas

Voz 1326 17:21 tú crees que esta época que estamos viviendo es más cándida o más escéptica

Voz 1199 17:27 bueno el que vivamos una época de mensajes muy rápidos de poca reflexión favorece favorecer la candidez Nos gustan en Nos gusta las emociones muy primarias sino bucear mucho en él ellas no fijaros en qué en qué programas se puede pensar que nos tiremos casi media hora hablando de de de una cosa como estas no normalmente no esto se se convierten en dos titulares y punto no o en una imagen curiosa que va por las redes en ese sentido sí hemos perdido mucho porque no hay lugar para la reflexión pero bueno siempre nos queda internet es decir

Voz 0874 18:01 o este programa

Voz 1199 18:02 con este programa él es decir uno siempre puede bucear y encontrarte que hay un cierto momento en el que alguien ha reflexionado un poco más allá de la noticia un poco más allá de la muñeca encantada

Voz 0874 18:12 igual que hay negacionistas con los que a veces es muy difícil discutir porque es es porque es como darse cabezazos contra un muro a veces te habrá costado también no hablar con alguien que realmente se cree lo que cree que no les vas a convencer de lo contrario

Voz 1199 18:25 sí yo recuerden aquella época de los programas de de los sous estos que había en los viernes por la noche en televisión que eran como debates de estos temas tuve yendo a algunos y era muy divertido m anuncia era un varios de monólogos y varios investigadores de estos evidentes los los muy bueno que me iba a quedar Calvo fueron que no que conoce muy bien llegado el tiempo todos pasamos por ahí y otras otras cosas malas no las personas que se dedicaban a la videncia la adivinación pues fíjate en casa en este país hemos tenido a gente muy famosa que de alguna forma pervive no aunque hayan llegado luego a ese mundo friki la el de la televisión exagerada no pero veo que fueron hasta muy respetables gente como Acebes Rafael has Éstos llegaron a tener programas de televisión no hace tanto tiempo que fíjate y vendían verdaderos absurdos estrambote

Voz 0874 19:18 no sé si por las noches a veces piensas a ver si se me aparecerá que una monja muerta o algo durísimo iban a tener razón los otros

Voz 1199 19:25 sí lo veo más difícil no hace yo soy de una generación que hasta leímos a lo que San rampa pensando qué podíamos hacer viajes astrales y esas cosas no y luego supimos que era un carnicero de Londres que ex que dije esas fantasías sobre Tíbet no la historia la historia de cualquier persona yo creo que lo analizamos es irte dando con el escepticismo a golpes de vida de lo que es realmente por ahí fuera

Voz 1326 19:49 la has creído tener una experiencia para unos

Voz 1199 19:52 yo no he tenido experiencias muy muy extrañas que por supuesto no no explico no que diremos todo lo que sucede o no sucede no lo que sí vamos comprendiendo más es que hay un mecanismo para poder obtener conocimiento en todas estas cosas no entonces cuando te llegan unas afirmaciones de que hay unas voces y tal pues miras un edificio viejo pues es muy lacónico a decirlo pero los edificios bajos suenan las maderas se mueve en las tejas me también las en las tuberías antiguas crean golpes que pueden confundirse con fenómenos paranormales las corrientes de aire en sentirte en el año has pasado al lado de un espíritu no con explicaciones de estas muy muy sencillas desmontan en Palacio de de la Torre de Londres por ejemplo que tenía también su cómo no su su fantasma se desmontaba con una cuestión de puertas cerradas y corrientes de aire

Voz 0874 20:48 oye te agradezco mucho esta conversación en torno a la personalidad de San médium investigadora Lorraine Warren que ha muerto a los noventa años Javier Armentia es astrofísicos divulgador es científico y nos ha ayudado a conocer mucho mejor las claves de este mundo paranormal Javier muchas gracias te lo agradezco mucho

Voz 1199 21:05 a placer saludos que hasta luego adiós Luis un abrazo