David Verdaguer y el cine de su vida

Voz 3 00:13 pero lo que tenía que los que creía tener Lazio con la gente que no se han cerrado y pensé ser médico para mí yo

Voz 4 00:21 muy poco Ciriaco iría me pasé a hacer el bombo a ser total

Voz 5 00:27 es el mejor complemento vitamínico pruebas del boom taquicardias yo me siento como si tuviera veinte años yo yo estoy feliz

Voz 3 00:34 porque empecé mucho de payaso de comuniones en mucho comedia yo yo era como el peso en la clase en sentido is it eso hizo una profesión

Voz 4 00:43 pero no gustaba mucho actuar como si fueran y ártico la madre dejó a ver a su madre es lo de menos es más corta cliente con la madre tu socio empecé a hacer teatro amateur a los diez once años ya fui

Voz 3 00:58 estudié teatro ya los veinte veintiuno formé mi compañera teatro que los que sea aquí como el Centro Dramático los quiere no hacemos cosas muy guays pero nos vea nadie son ustedes no suprime los clientes podemos hacerles un buen precio luego empezó la tele y luego más teatro más teatro luego ese Speer fue muy bien y fuimos como subiendo y hasta día de hoy la verdad es que tiene mucha suerte porque ser actor trabajando no es fácil lo difícil es creerte que eres actor demostrar que cuando lo ocurra

Voz 6 01:25 eso es lo difícil de los los Carpenter y me puedo

Voz 3 01:34 como muchos actores de referencia a mí Robin Williams me puso muy triste su muerte porque ya no quedan casi gente histriónica y necesitamos exteriores también que se atreva a hacer las cosas

Voz 4 01:44 anda que es arriesgado

Voz 8 01:52 tú sí que de su mano tu mi hija o sorprendido pues vida drástico pero

Voz 3 02:00 sobre todo por encima todo un actor que me flipa me flipa es Peter Sellers

Voz 9 02:03 yo soy actor si los sectores siempre sabemos con actrices actor es algo que no es lo que te pasa

Voz 4 02:09 el beso acoger ante demuestra cómo en cómico siempre

Voz 8 02:15 a ver tu película

Voz 3 02:18 mira tengo una muy tópica hay muy pedante muy de Gaza pasta pero que es verdad que es Annie Hall de Woody Allen

Voz 10 02:23 yo estoy obsesionado con con la muerte es un gran tema para mí tengo una visión muy pesimista de la vida si íbamos a salir juntos debes conocerme yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable

Voz 4 02:35 tengo otra que no es nada eso señor Duffy ayer sabes que me flipa tiene alguna habilidad en especial a hago voces qué quiere decir con hago sencillo voces pero yo pensando en eso siempre es gente que no acaba Junta creo que tengo cosa como casi masoquista gente que se junta gente buena gente que es muy divertida pero los dos alrededor hay siempre un punto de tristeza en estas comedias nos tocaban juntos no sólo Fire tampoco porque no vamos a un consejera familiar nos ayudará a solucionarlo a estar que para Triqui a su personaje para ser mejor persona los niños la adoran pero la mujer no lo soporta esas cosas a mí siempre me actor en paro esas cosas siempre me dan como

Voz 3 03:15 no se me men puede las comedias tristes y una buena comedia que otro mundo conoce te recomiendo mucho en malo es más extraño que la ficción y las visto

Voz 4 03:23 en Mazo Dustin Hoffman increíbles aplica

Voz 11 03:26 a que ni Hubert que yo por cada grupo

Voz 3 03:34 yo creo que me tomo trabajó en serio aunque no lo note la gente espero que con el tiempo se vea lo obsesionó mucho físicamente con ellos siempre IVAs bárbaros es como si cuando me obligan pero intento que la barba son todas distintas de momento muy útiles algunas otras no

Voz 8 03:49 el con bigote afeitado comparó las raras mucho lo de físico no lo construye todo de fuera sabes qué pasa que aunque salga de casa siempre lo encontró en que me aporte ve cómo está le está bien sí sí están vuelve hasta ir en cualquier esquina en cualquier bar me encuentro con miedo de que me recuerda ahora

Voz 3 04:10 los es que vendrá Godoy el tío más soso que en vivida no es otra cosa aburridas con las manos así todo el rato una cosa muy triste o en tierra firme hacia dobló Kovac Iago de un luz que empiezo muy curvado de espaldas y acabó mucho más recto son tonterías que sólo yo pienso pero la verdad es que no me llevo en el personaje a casa ciclo de muchas vueltas a las cosas muchas no quiere decir que no trabaje pero no nos dicen acción y pienso en otra cosa o dónde voy a cenar hoy que me gusta mucho comer por cierto

Voz 12 04:34 es el esquí con crema de verduras

Voz 4 04:37 tras mucho no lo saben son buenas

Voz 3 04:40 supo que todo el cine que sacaba haciendo con guionistas de hoy en día hay actual siempre algo generacional hay siempre callado

Voz 12 04:47 que Occidente una residencia o no no es en esa Estados Unidos joder cuánto tiempo nadie cuando empieza en enero tienen adicional

Voz 3 05:03 o no pero es verdad que en concreto incluso esta esta comedia no que en principio dirías es verdad que hay un punto de denuncia social los los lunes al sol pero Verdaguer un punto parte de ahí no es uno como una excusa que todo el mundo entiende lamentablemente ida empiece la comida no unos perdedores unos luso

Voz 4 05:19 lo queremos hacer negocios son muy buenas

Voz 3 05:23 soy que la gente muy preparada pero sin oportunidades como tiene que buscarse la vida para para intentar remontar y conseguir con los tantos como tengo otra o que le guste el trabajo porque ha estudiado o poder llevar a sí

Voz 6 05:33 dejas de vacaciones

Voz 13 05:37 la lado de programas

Voz 3 05:44 a fantasear con la idea de dirigir describe creo que estima me acerqué a describir que dirigir se quedó que está cerca

Voz 12 05:49 de algo está poco imaginan ustedes Lérida pues que saltaras a mis brazos es predominante con unos películas sea un beso regla como si fuera un milagro su plan siempre pues supongo que siguen sin ser felices otro lado juzgados Eva hacer

Voz 3 06:06 pero me parece tan difícil me aterra tanto parece tanta responsabilidad si ya no me soporto aguantar a todo el equipo debe ser escribí que me atrevería a la hora de escribir la verdad que trabajó bien bajo presión a veces no estrenamos aquí treinta días mañanas de tres Isabel texto

Voz 5 06:22 no vamos a traficar la gente acaba en la cárcel esos son los delincuentes que no tienen dos dedos de frente

Voz 4 06:27 nosotros somos gente respetable

Voz 14 06:29 lista somos profesores You Mañana empiezo

Voz 5 06:32 la salinera admitió mi futuro buenas derrota ya el BID tú podrías estatus tus hijas Eurodisney al de verdad y a lo mejor tu mujer

Voz 3 06:39 ideales de eso obra de teatro el año una peli como esta y una peli de autor yo suelo feliz del mundo

