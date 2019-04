Sergio Leone, el italiano con alma de cowboy

a su trabajo juntos les benefició a ambos te has hecho rico nos hemos hecho ricos pobres sin embargo entre clínica ese hacía Leone siempre existía cierta rivalidad por ejemplo Clean contaba que el famoso poncho choque decía en las películas de Leone Iker revolucionó la moda del western lo había comprado en una tienda de Santa Mónica Bulevar el cambio Leone aseguraba fue idea mía

me puse muy sombrero y un poncho para ensanchar lo un poco ya que estaba muy flaco

el sombrero poncho mexicano ojo semi cerrados y barba de tres días cabalgando por el desierto de Almería tieso como la mojama y sin sonreír jamás así es como el mundo conoció en los sesenta al vaquero Clinic But Sergio Leone Le había visto en una serie de televisión pero para la mayoría del público era un desconocido

hay has visto alguna vez disparar a nuestro amigo que vosotros bien nadie ha visto disparar así que sabes lo que puedes hacer amigos enseñarnos cómo dispara juntos Leone

eh eh is good inventaron el spaghetti western género llamado así por tratarse de producciones mayoritariamente italianas muy diferentes al cine del Oeste tradicional aquí no cabían John Wayne y los otros héroes del western hollywoodiense los protagonistas eran tipos de piel curtida hay dientes amarillos que se movían en una ambientación polvorienta que destilaba mal olor sudor y calor Un cine sin apenas Mujeres en el que no había romanticismo posee