Sucedió una noche: "Chomón, Leone y un cura llamado Cantinflas" (28/04/2019)

Voz 0229 00:47 Antonio invertir de una muy buenas bienvenidos otra semana sucedió una noche hoy vamos a hablar de uno de los pioneros de la fantasía en el cine el aragonés Segundo de Chamorro como una simple

Voz 5 01:00 muy pronto se convirtió en algo más cuando los primeros cineastas descubrieron que podían usar el nuevo invento para contar historias recordaremos también al padre del spaghetti western

Voz 6 01:10 estoy buscando medio eficaz

Voz 7 01:20 con el nombre de Cancún en Las ha sabe usted toda la vida violando la ley cual ley de a poco metieron tiempo su maña daba tenemos

Voz 0229 01:28 los más cosas pero ya las iremos descubriendo sobre la marcha que comience Sucedió una noche

Voz 5 01:38 como espectáculo está a punto de comenzar pero no se hablan ustedes no les cobraremos mantra

Voz 10 01:45 si montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de TCM

Voz 11 01:58 Nuestra apuesta esta semana de la programación de TCM es Barton Fink la película de los hermanos Coen estrenada en mil novecientos noventa y uno protagonizada por John Turturro John Goodman Judy Davis entre otros

Voz 0544 02:09 cuando estreno Barton Fink los críticos no se aclara va muy bien era una comedia negra un thriller o un drama intimista resultaba difícil encuadrarla pero ese no fue un impedimento para que la película ganara la Palma de Oro en el Festival de Cannes y cosechar excelentes críticas

Voz 12 02:26 no puede empezar a hacer caso de las críticas y tomarme a broma mi propio trabajo el escritor crea desde las entrañas y ellas les dicen lo que es bueno y lo que

Voz 14 02:40 un hotel de mala muerte John Turturro

Voz 0544 02:42 es decir Barton Fink esta sentado ante su máquina de escribir pero es incapaz de teclear nada lleva días intentando comenzar una historia pero su mente está en blanco

Voz 9 02:52 parece que no hay manera de que consigan a primera idea la que te permite empezar todavía no me ha llegado

Voz 0544 02:59 el zumbido de los mosquitos los ruidos que salen de las cañerías olas constantes interrupciones del tipo de la habitación de al lado le impiden concentrarse

Voz 15 03:07 hola vecino Teo ido llegar y me he dicho voy a verle me hago una infección me pongo al balón para que no salga pues ves tranquila no es contagiosa

Voz 0544 03:17 el bloqueo creativo ha empezado a provocarle alucinaciones ahora casi no puede recordar cómo empezó todo como ha llegado a esta situación

Voz 16 03:25 él es confiado a hombre soy yo dijo este basurero lo sabrás por los periódicos tienes todo lo que necesitas que tienes en la cara

Voz 5 03:39 sólo mosquito que me ha picado en mi habitación

Voz 0544 03:42 estas bien donde está alojado esté leer

Voz 5 03:44 no logro gran desgrana

Voz 0544 03:47 los a que el productor de cine había hecho venir a Los Angeles antes Barton Fink era un joven dramaturgo en Nueva York especializado en dramas sociales pero un día llegó la oferta de Hollywood

Voz 16 04:00 para escribir un guión creemos que trabajes en películas de Wallace Virgin me han dicho que dominas la poesía de la calle eso descarta películas del oeste de piratas excéntricas religiosas de romanos verás no soy de los que piensan que lo poético es afeminado solito aliados a mis siete Vicen Wales mi lucha es una película de serie B tules bytes y una mierda

Voz 0544 04:20 Capitol no hacemos películas de serie B la llegada de Burton finca Hollywood es el comienzo de una verdadera avalancha de sorpresas para el espectador lo que empieza casi como una comedia se va enrarecer yendo poco a poco hasta convertirse en una pesadilla un laberinto que lleva a situaciones imprevisibles y tres

Voz 9 04:42 por lo visto no tiene buena pinta cuelgan a la gente yo lo he hecho

Voz 7 04:52 dicen los hermanos Cohen que a la idea de bar

Voz 0544 04:54 Doncic surgió precisamente de un bloqueo creativo

Voz 12 04:57 estoy teniendo problemas para arrancar estoy bloqueado estoy como si necesitase que me indicaran que esperan de mí

Voz 0544 05:04 mientras escribía en el guión de su anterior película Muerte entre las flores llegó un momento en que no sabían cómo seguir entonces decidieron que había que dejar de pensar temporalmente en aquel guión dedicarse a otra historia así es como nació Barton Fink los hermanos contaban que la idea de la que partieron fue la imagen de un gran hotel lúgubre disemine es cierto pero con vida propia

Voz 11 05:24 hemos intentado dar al hotel un carácter humano hacer de él un organismo vivo

Voz 0544 05:29 el hotel donde se aloja Burton es uno de los principales protagonistas de la película pocas veces se ha visto en el cine un lugar tan inquietante al menos fuera del cine de terror

Voz 17 05:38 creo que el calor hace que el papel sube el papel

Voz 0544 05:40 el pintado que se desprende de las paredes la luz mortecina de las bombillas los extraños ruidos procedentes de otras habitaciones

Voz 12 05:47 están volviendo loco Cuarta traslada como no sabes prácticamente puedo ver cómo lo hace

Voz 18 05:53 hay catorce lo que pasa en este basurero las cañerías absolutamente todo

Voz 0544 05:57 los Coen crearon el lugar ideal para contar la historia de una claustrofobia una especie de barco fantasma fuera del mundo donde Barton Fink se enfrenta en solitario al doloroso acto de escribir

Voz 12 06:08 yo siempre he pensado que la escritura nace de un tenso quizá es un dolor que proviene de entender que uno debía hacer algo por el prójimo para ayudar de algún modo aliviar el sufrimiento al versión personal cualquier caso no creo que sea posible trabajar bien sin él

Voz 0544 06:25 el Hollywood que muestra la película es un universo plagado de productores agentes y guionistas a cada cual más sorprendente disparatado muchos quisieron ver en la película el ajuste de cuentas de dos directores independientes con la poderosa industria del cine

Voz 18 06:39 soy escritor señalé inglés metido con me dijo que debía pasarme para ver actuar no entonces indios para la película destine soy escritor heredó cumbres escritores viene Nibali pero siempre necesitamos indios como decíamos

Voz 0544 06:50 antes la película ganó la Palma de Oro en Cannes en mil novecientos noventa y uno y confirmó a los hermanos Cohen cómoda dos de los cineastas más interesantes del cine americano

Voz 16 06:59 gracias por tu corazón necesitamos más corazón en las películas esperamos grandes cosas de di algo que llevan demostrando desde entonces

Voz 19 07:19 ahora vamos a jugar a las películas tío ETA no me gusta nada este asunto no me llames tío yo no soy sí señor no hace falta tampoco que me llames señor Mi abuelo ni Matuzalem Vertele de un soplo entonces cómo quiere que le llamen me llamo

Voz 21 08:08 al ex circunstancias no estimo necesario continuar

Voz 17 08:11 con estos oficios porque probablemente muchos Dios

Voz 21 08:14 eres tendrán otros deberes que cumplir

Voz 9 08:49 fíjate nacimiento los tipos que discuten con los de las apuestas supongo Street si tienes el menor problema tu de acuerdo es las apuestas cuando eh un poco más de dos mil pero subirá con la final nada de mujeres te quedas aquí

Voz 5 09:43 es encantador escuchar al hombre los animales no les gusta porque a mí me parece fantástico me han dicho que habla desde un avión que está dando vueltas constantemente

Voz 22 09:53 tú crees que está en verdad

Voz 9 09:56 nada ha paliado

Voz 24 10:06 es un símbolo

Voz 24 10:22 un derbi

Voz 24 10:40 otro

Voz 11 10:47 pues estas cuatro películas como Barton fin también se pueden ver la semana que viene en TCM vamos a ver cuántas habéis descubierto empezábamos con John Wayne poniéndose borde con Jeffrey Hunter en Centauros del desierto el western de John Ford con música de Max Steiner en el segundo dialogó el cura de la señora mini ver el clásico de Willian Wyler les decía a sus parroquianos que Inglaterra acababa de entrar en guerra la tercera era una película más reciente de óxido hueso estrenada en dos mil doce vamos como Marion Cotillard acompañaba a su amigo a una pelea callejera y para terminar una muy fácil American graffiti de George Lucas con este Only You de los platos que suena en su banda sonora

Voz 9 11:37 dale un título propio escribirá Enciclopedia curiosa Delfín parece más una bomba que nos entrega todos los años pero en los Goya hay un premio técnico llamado segundo de hecho Moll que se concede a las

Voz 0544 11:50 mejoras tecnológicas en beneficio de la cinematografía

Voz 0544 11:54 lleva ese nombre en recuerdo de uno de los padres del cine español el más creativo e innovador de todos ellos cuyas aportaciones en el campo de los efectos especiales le llevaron a ser comparado con George melé el inventor del cine fantástico el próximo jueves día dos Se cumplen noventa años de su fallecimiento os vamos a contar su historia

Voz 11 12:18 un matrimonio llega un hotel en el que el personal ha sido sustituido por la electricidad las maletas se trasladan solas a la habitación la ropa Se va colocando por sí misma en el armario el peine arregla por su cuenta el cabello de la mujer mientras que un cepillo animado limpia las botas del Señor la película se titulaba El hotel eléctrico corría el año mil novecientos ocho pero segundo de hecho Mong traducía ya en imágenes lo que todavía hoy más de un siglo después es el sueño de cualquier vía

Voz 0229 12:48 giro a no está pero

Voz 11 12:51 pero es que en eso consistía su trabajo en dibujar sueños y pesadillas en convertir el cine en las películas de ocho Mon los personajes aparecían y desaparecían volaban por los aires se multiplicaban uso formaban lentamente ante la cama

Voz 11 13:13 fue el Rey de los efectos especiales en unos años en los que todavía estaba todo por inventar

Voz 11 13:21 por ejemplo en unos tiempos en los que se daba por supuesto que la camaradería estar siempre quieta intentó por su cuenta el Travel Link uniendo dos patines con una tabla para montar la Cámara sobrados

Voz 26 13:31 ella es tuyo creo que puede provocar mareos en la gente se mareos mareos tuvo también el nudo no se vaya a caer la cámara les vamos a dejar boquiabiertos te lo digo yo ya pero sí algunos no

Voz 11 13:41 los hermanos Lumière pensaban que el futuro del cine sería documental sirviendo tan sólo para filmar estampas cotidianas sólo ceremoniales pero artistas como George en Francia au segundo dicho Mona a caballo entre Barcelona y París mostraron al público que el cine podía ser también un vehículo para la fantasía tele eléctrico los objetos siguen moviéndose con vida propia pero las cosas no tardan en cambiar el operario que maneja los mandos está borracho y aquello enseguida se convierte en una casa de locos que ni la técnica ni la fantasía resultan siempre fáciles en la pantalla en la vida real tal y como demostraron las peripecias de la carrera de segundo de Chon

Voz 28 14:25 el capítulo uno de segunda de hecho mal llegó a París

Voz 11 14:32 en las primeras escenas de la película de su vida vemos a segundo de hecho Mon llegando a París en mil ochocientos noventa y cinco poco antes de que los hermanos Lumière presente en su invento tiene veinticuatro años ha nacido en Teruel y es hijo de un médico aficionado a la fotografía en París conoce a una actriz de vodevil Juliette Mathieu y se casa con ella la pareja sin embargo no permanece mucho tiempo unida

Voz 26 14:54 nuestro protagonista de alistarse en la guerra de Cuba en la que su país se enfrenta contra EEUU raras mucho pregunta ella depende responde

Voz 11 15:04 se Mon tarda dos años en volver mientras en París su esposa empieza a trabajar con todas sus películas

Voz 9 15:12 como la pintan

Voz 11 15:18 su regreso ocho Mall se incorpora también a la compañía es su primer contacto profesional con la recién nacida industria del cine le resulta el maestro ideas

Voz 29 15:30 capítulo de cómo nuestro protagonista regresa a su país y como vuelve a marcharse de él

Voz 11 15:37 en mil novecientos dos ocho Montse independiza y se traslada a Barcelona allí abre un taller de coloreado de películas y de traducción al español de los rótulos de películas extranjeras mientras comienza a robar sus propios

Voz 12 15:50 sin solamente hacerles reír si como verles tan Sniace

Voz 11 15:55 en rueda cuentos como Pulgarcito o argumentos históricos como el sitio de Zaragoza al mismo tiempo investiga todo tipo de trucos

Voz 26 16:03 son Mon presenta el eclipse de sol y todos los asistentes se quedan asombrados ante la desaparición en pantalla del Astro Rey

Voz 11 16:10 perfecciona entre otras cosas el rodaje fotograma a fotograma un truco inventado por Melilla es al que llaman paso de manivela que permite que aprovechando los intervalos entre fotogramas los objetos y las personas aparezcan y desaparezcan ante los ojos del espectador también experimenta con el uso de maquetas en películas como El choque de

Voz 30 16:28 trenes así que esta película de los genes otro invento de nuez Hong incansable melillense no hay manera de que bajo

Voz 9 16:35 no no me suena sí señor aduce no está películas al español coloqué a películas

Voz 30 16:46 no lo localice le qué hago más películas como estas los logros

Voz 11 16:51 los técnicos de hecho Mon no pasan desapercibidos en París responsables de Patel la productora más importante del cine francés quieren competir con el cine fantástico de Amelie es even hecho Mon la oportunidad de hacerlo

Voz 17 17:03 ha asombrado sabes cuenta estos historias en una palabra

Voz 11 17:07 pero las cuentas así que compran todas sus películas hacen una propuesta

Voz 26 17:12 me ofrecen ir a trabajar a París predice la ella o si me encantaría dice ella

Voz 11 17:17 los años parisinos trabajando para paté supondrán la culminación artística de la carrera de hecho Mon allí participa en más de ciento cincuenta producciones entre ellas el hotel eléctrico que se convierte en uno de los hitos de los primeros años de la historia del cine una de sus especialidades es el género de viajes

Voz 31 17:35 imaginaros viaja Júpiter viajes

Voz 11 17:38 la tierra nuevo viaje a la Luna también rueda muchas fantasmagóricas nombre con el que por entonces se a las películas con profusión de seres sobrenaturales

Voz 26 17:47 ni siquiera estos muy pueden se pirotécnico corrobora los caballeros no

Voz 9 17:51 la portavoz guetos quietos todos esperé Tucker

Voz 26 17:54 el tradición

Voz 32 17:56 yo

Voz 9 18:00 Capítulo III de cocos segundo de hecho Mon se convierte en un artista internacional

Voz 0229 18:08 inicios había sido un divertimento de barraca de feria y su público las clases populares en mil novecientos ocho sin embargo se creó en Francia la productora Film dar que se dedicó adaptar a la pantalla obras de teatro y clásicos de la literatura en tipo de público en más burgués e intelectual se interesó entonces por las películas y así el cine fantástico de trucos empezó a pasar de moda

Voz 26 18:30 el le dice a ella tenemos que volver a hacer las maletas y ella le responde bueno ya estoy acostumbrada

Voz 0229 18:37 la última etapa de la carrera de segundo hecho Mon es unir y venir por Europa ahora que quiere ofrecer full tienen por favor que estaba que el protagonista no aparezca desaparezca Zarzuela vuelve a instalarse en Barcelona y cree un estudio pero el mercado español sólo quiere adaptaciones de zarzuelas historias costumbristas que no cubren sus inquietudes creativas

Voz 9 18:59 bien entonces tú entras por detrás

Voz 0229 19:05 una oferta le llega entonces desde Italia la compañía Italia Films especializada en grandes epopeyas históricas le ofrece un puesto como jefe de operadores de cámara El técnico de efectos especiales

Voz 33 19:17 de treinta y cinco milímetros no es el arma que escogería yo pero supongo que le habían está cargada seis perfecto empecemos vuelve la cámara diez centímetros la derecha idea haré una posible toma lo que le espera a misión

Voz 0229 19:29 somos puede si fundir dos estilos las nuevas películas juntas el viejo cine de trucos

Voz 18 19:34 sí yo que debería haber hecho es lo darlo a cámara lenta había sido son más como vedada qué es eso de la cámara lenta verá pasar la película más deprisa y al proyectarla a velocidad normal las cosas ocurren muy lentamente me da toda una especie de resonar

Voz 0229 19:51 ella trabaja por ejemplo en una serie de películas sobre el forzudo macizo y sobre todo en la mayor superproducción histórica del cine italiano de la época

Voz 9 20:00 Gaviria que es lo que más le ha impresionado de Cabilia pues todo el trabajo de hecho Mon está presente

Voz 0229 20:06 más de trescientas películas de la productora italiana Nicolas que hacen que su fama supere fronteras

Voz 0544 20:12 que esto lo haga sólo abre el ganso uno de los grandes

Voz 0229 20:14 maestros del cine francés y le llama también para su obra magna Napoleón en la que hecho Mon se encarga de los trucos fotográficos y de las maquetas suyo es por ejemplo el aplaudido efecto final en el que un Águilas esposas sobre el mástil de la barca que lleva a la familia de Napoleón a Córcega

Voz 9 20:32 Capítulo IV y último de segundo de hecho Mon muy bien pero viven sus inventos

Voz 11 20:42 segundo de hecho Mo murió el dos de mayo de mil novecientos veintinueve como consecuencia de una enfermedad contraída en Marruecos mientras ensayaba el uso del color en un documental

Voz 0968 20:52 por movimientos de cámara truco

Voz 11 20:54 los efectos maquetas a sus espaldas

Voz 0968 20:56 quedaban cientos de películas que habrían de influir

Voz 11 20:59 notablemente en muchos cineastas posteriores y un puñado de invenciones técnicas que se convirtieron en recursos para que el cine pudiera contar cualquier historia que dictara la fantasía

Voz 36 21:31 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu caída sufrida este Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 21:43 hablamos esta semana con el actor David Verdaguer uno de los protagonistas de lo dejo cuando quiera la comedia que se ha situado esta semana como número uno de la taquilla en los cines españoles David Verdaguer ganó el premio Goya al mejor actor de reparto por verano mil novecientos noventa y tres y lo hemos visto en películas como diez mil kilómetros tierra firme de Carlos Marqués Marcet de veremos próximamente en los días que vendrán de este mismo director y en las serie de televisión déjate llevar delicia Dolera también ha salido en títulos como no culpen al karma de lo que te pasa por gilipollas o cien metros y esto es lo que los ha contado

Voz 37 22:18 su carrera como actor

Voz 17 22:31 todo muy pequeñito quería ser médico pero tener relación con la gente que no se había encerrado IPE en Sena de ser médico aprensión

Voz 9 22:40 muy hipocondríaco me pasé es el mejor complemento vitamínico en pruebas taquicardias yo me siento como si tuviese veinte años yo yo estoy feliz

Voz 17 22:53 yo empecé mucho de payaso de comuniones mucho comedia yo yo era como el peso en la clase en ese sentido is it eso hizo una profesión

Voz 9 23:02 pero no gustó mucho actuar auguran con la madre J a ver a su madre es lo de menos a más corta cliente con la madre tu socio empecé a hacer teatro amateur

Voz 0968 23:12 los diez once años ya fui

Voz 17 23:17 estudié teatro ya los veinte veintiuno formé mi compañera teatro que sí que sería que como el Centro Dramático los quiere no hacemos cosas muy guays pero no nos vea nadie son ustedes no suprime los clientes podemos hacerles un buen precio y luego empezó la tele y luego más teatro más teatro luego fue muy bien y fuimos como subiendo y hasta día de hoy la verdad es que tiene mucha suerte porque ser actor trabajando pues Face lo difícil es creerte que eres actor que actor cuando lo currantes

Voz 36 23:46 hay más locos

Voz 17 23:53 tengo muchos actores en referencia a mí Robin Williams me puso triste su muerte porque ya no quedan casi gente histriónica y necesitamos gestiones también a que se atreva a hacer las cosas

Voz 7 24:03 durante que es arriesgado

Voz 22 24:11 sí que de su hija

Voz 17 24:18 Dustin Hoffman pero sobre todo todo un actor que me flipa me flipa Spitzer se les

Voz 39 24:22 yo soy actor sillas sectores siempre sale en actrices actor es algo que no nos puede pasar desapercibida verdad

Voz 17 24:30 parece a acoger ante demuestra con en cómico siempre

Voz 22 24:34 cuál es tu película preferida

Voz 17 24:37 pues mira tengo una muy tópica hay muy pedante muy de Gaza pasta pero que es verdad que es Annie Hall de Woody Allen

Voz 40 24:42 yo estoy obsesionado con con la muerte es un gran tema para mí tengo una visión muy pesimista de la vida si íbamos a salir juntos debes conocerme yo creo que la vida está dividida en lo horrible lo miserable

Voz 17 24:54 tengo otra que no es nada eso señora Don Fire

Voz 9 24:56 sabes que me flipa tiene alguna habilidad en especial algo voces qué quiere decir con hago voz es sencillo

Voz 17 25:05 pero yo pensando en eso siempre es gente que no acaba Junta creo que tengo esa cosa como casi masoquista gente que lo acabas junta gente buena gente que es muy divertida pero no lo ve los alrededor hay siempre un punto de tristeza en estas comedias no acaban juntos en cero Fire tampoco porque vamos aún consejera familiar nos ayudará a solucionarlo a estar Tricky meter su personaje para ser mejor persona los niños la adoran pero la mujer no lo soporta esas cosas a mí siempre me actor en paro esas cosas siempre me dan como no se me pueden las comedias tristes y una buena comedia que en otro mundo conoce que recomiendo mucho perdona que es más extraño que la ficción las visto

Voz 9 25:43 en marzo son dos cinco increible increíbles película

Voz 41 25:46 que ni el cuello

Voz 41 25:50 yo viví estancada

Voz 17 25:53 yo creo que me tomó trabajo en serio aunque no lo te la gente espero que con el tiempo se vea lo presionó mucho físicamente con ellos siempre IVAs bárbaros que es como si cuando me obligan pero intento que la barba son todas distintas de momento muy útiles algunas otras no yo con bigote afeita o con barba raras Small lesiona mucho lo de físico no

Voz 42 26:14 lo construyó todo de fuera adentro sabes qué pasa te aunque salga de casa siempre encontrarán que me pregunta porqué eh como está le está bien sí sí están vuelve hasta Mocus tendrá ir en cualquier esquina en cualquier bar me encuentro con amigos de que me recuerda ahora

Voz 17 26:29 los Drago donde el tío más soso interpretado en vida no aburridas y con los malos así todo el rato una cosa muy triste o en tierra firme hacia dobló Kovac Iago de un luso que empiezo muy curvado de espaldas y acabó mucho más recto son tonterías que sólo yo pienso pero la verdad es que no me llevo un personaje casa ciclo de muchas vueltas a las cosas muchas eh lo que es decir que no trabaje pero lo dicen acción y pienso en otra cosa o dónde voy a cenar hoy que me gustó mucho comercio justo con caldo de verduras no no son buenas tuvo que todo el cine que se acaba haciendo con guionistas de hoy en día ya actual siempre hay algo generacional hay siempre Ayala

Voz 43 27:06 que me considero una residencia esta vez no no esa Estados Unidos joder cuánto tiempo cuando empieza diciendo

Voz 17 27:23 pero es verdad que en concreto incluso estas con esta comedia no que en principio no dirías es verdad que hay un punto de denuncia social los los lunes al sol pero un punto

Voz 0544 27:31 parte de ahí como una excusa

Voz 17 27:34 que todo el mundo entiende lamentablemente ida empiece la comida no unos perdedores unos luso

Voz 9 27:38 lo queremos hacer negocios son muy buenas

Voz 17 27:42 soy que con la gente muy preparada pero sin oportunidades como tiene que buscarse la vida para para intentar remontar y conseguir constan los como tengo otra o que les guste es el trabajo polca estudiado o poder llevar a sus hijas de vacaciones

Voz 37 27:54 mientras con la producción

Voz 7 28:00 qué bien

Voz 37 28:02 justo

Voz 17 28:03 sí fantasear con la idea de dirigir describir creo que estoy más cerca de escribir que dirigir se quedó que está cerca de algo imaginero Esther brazos es predominante con unas películas sean un beso en el momento de todo se arregla como si fuera un velado su plan es siempre Kosovo siguen sin ser felices operado juzgados ese hacer pero me parece tan difícil me aterra tanto parece tanta responsabilidad si ya no me soporto Casemiro mismo imagínate aguantará todo el equipo eso debe ser escribir sí que me atrevería a la hora de escribir la verdad yo trabajo bien bajo presión a veces estrenamos aquí treinta días mañanas de tres que sabe el texto

Voz 9 28:42 no vamos a traficar la gente acaba en la cárcel esos son los delincuentes que no tienen dos temas

Voz 18 28:46 nosotros somos gente respetable interista somos profesores

Voz 9 28:50 tú Mañana empiezo la gasolinera admitió mi futuro buenas derrota ya podría ser a tus hijas Eurodisney al de verdad y a lo mejor tu mujer

Voz 17 28:58 ideales de eso obra de teatro el año una peli como esta pérdida autor yo suele haber más feliz del mundo

Voz 2 29:03 sí sí que creo que tengo aquí que Dunga entre seguro que se

Voz 0229 30:42 está el tema de jazz latino es obra del argentino Gustavo Santaolalla pertenece a la banda sonora de un derrota en el camino adaptación de la obra cumbre de la generación beat escrita por Jack Kerouac que el director Walter Sales llevó al cine en dos mil trece pero seguimos nuestro siguiente protagonista era italiano pero tenía alma de Baker

Voz 9 31:04 lo que el cine dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 11 31:10 próximo martes día treinta Se cumplen treinta años del fallecimiento de un director que no firmó muchas películas tan sólo siete pero fueron suficientes para colocarle en un lugar destacado en la historia del cine estamos hablando del italiano Sergio León

Voz 0544 31:29 su trabajo juntos les benefició a ambos te has hecho reír nos hemos hecho ricos sin embargo entre kleenex Guti y Sergio Leone siempre existía cierta rivalidad por ejemplo aplica contaba que el famoso poncho choque decía en las películas de Leone Iker revolucionó la moda del western lo había comprado en una tienda de Santa Mónica Bulevar el cambio Leone aseguraba fue idea mía depuso

Voz 11 31:52 el sombrero y un poncho para ensanchar lo un poco ya que estaba muy flaco

Voz 0544 31:56 y es que los dos pugnaban por llevarse el mérito de la creación de un personaje que resultó todo un icono del cine cuando dos regimientos atacar la misma posición inevitablemente terminan disparándose entre ellos sombrero poncho mexicano o Josemi cerrados y barba de tres días cabalgando por el desierto de Almería tieso como la mojama hay sin sonreír jamás así es como el mundo conoció en los sesenta al vaquero Clinic Sergio Leone Le había visto en una serie de televisión pero para la mayoría del público era un desconocido

Voz 5 32:28 has visto alguna vez disparar a nuestro amigo vosotros bien nadie ha visto disparar así que sabes lo que puedes hacer amigos enseñarnos cómo de manera juntos Leone

Voz 0544 32:42 en qué is good inventaron el spaghetti western género llamado así por tratarse de producciones mayoritariamente italianas muy diferentes al cine este tradicional aquí no cabían John Wayne y los otros héroes del western hollywoodiense los protagonistas eran tipos de piel curtida hay dientes amarillos que se movían en una ambientación polvorienta que destilaba mal olor sudor y calor Un cine sin apenas Mujeres en el que no había romanticismo posible

Voz 46 33:08 has visto a las mujeres no son mujeres somos

Voz 0544 33:11 todas lo hay ocupación para disparar y que mostraba una violencia explícita y salvaje es tanto a los muertos Quema mapa dos películas que presentaban además un estilo cinematográfico nuevo cercanía los primeros planos largos silencios seguidos de estallidos de violencia diálogos cortos pero contundentes

Voz 36 33:32 para el mundo se divide en dos categorías los que tienen un revólver cargado lo que cava

Voz 0544 33:39 tú cada todo ello bien puntuado con la música de Ennio Morricone Leone decía de él que más que su compositor era su guionista muchas veces sustituía a los diálogos por música ya que esta expresaba mejor que las palabras es lo que quería contar

Voz 47 33:56 la música excluir lo que actriz Yuste que

Voz 0229 33:58 en León hay quería más cosas de la música que otros directores esa era la gran diferencia él de daba más espacio a la música la mejor banda sonora es aquella que se puede escuchar la música que no se puede escuchar en una película es mala como cuando sonoras muchas de mis piezas musicales para los compositores han sido juzgadas porque el detector no les un espacio un volumen de cuatro

Voz 0544 34:31 en los comienzos de su carrera Sergio Leone consiguió un gran prestigio como ayudante de dirección participando en una treintena de películas o hay un judío su especialidad fueron los peplum o películas de romanos supongo tendrá un nombre que el Príncipe sí trabajó en Begur el wadis Helena de Troya o los últimos días de Pompeya por citar algunos su debú como director llegó en mil novecientos sesenta y uno también se produjo con una película de este género el Coloso de Rodas

Voz 48 35:02 es una obra extraordinaria Egipto tú crees parece modelada por un Dios te gusta las cosas bellas me gusta siempre aquí no te faltarán te invitada Rodas para esto después de las fatigas de la guerra nada mejor en la isla de La Paz

Voz 0544 35:16 pero su salto a la fama llegaría tres años después con por un puñado de dólares en realidad eran western de Serie B con muy poco presupuesto que adaptaba de forma muy libre el limbo de Akira Kurosawa Clean is good interpretaba a un pistolero que sacaba provecho de la rivalidad entre los familias

Voz 49 35:34 los rojos son tres hermanos y venden alcohol mientras que los Pasteur de las armas los Baxter a lado los rojo nuestro yo me

Voz 36 35:43 tenía razón el campaneros hay con qué enriquecerse en este lugar

Voz 0544 35:48 el actor había aceptado el trabajo como la oportunidad de cogerse unas vacaciones en España según contaba leonés se pasó la mitad del rodaje descansando y durmiendo a dormir

Voz 5 35:59 cuando tengo que disparar la noche antes me cuesta tener

Voz 0544 36:02 contra todo pronóstico la película se convirtió en un gran éxito internacional

Voz 51 36:13 y este éxito permitió

Voz 0544 36:15 lo que al año siguiente el mismo equipo rodara una nueva película con un presupuesto mayor en La muerte tenía un precio Livan clip se unía a Clint Eastwood hayan María volará en la piel de un cazarrecompensas que compite con Clint por capturar a un forajido a trapo limpio

Voz 52 36:32 a los que me compró un buen rancho invertidos bueno no quisiera empezar la discusión de nuevo

Voz 17 36:40 yo creo que olvida un pequeño

Voz 52 36:42 lo cual pero yo también voy tras el indio

Voz 0544 36:54 la tercera parte de la trilogía del dólar fue el bueno el feo y el malo sin duda la mejor de las tres era la historia de tres pistoleros que buscaban un tesoro sin importarles quién cayera en el camino

Voz 36 37:05 propia los dólares están en la otra orilla del río pero mientras estén allí los con no hay nada por casualidad se atreviera a alguien a volar el puente entonces irían a matarse atrapados

Voz 0544 37:19 en los años siguientes leones rodaría dos spaghetti western más Yasin Clean is good agacha te maldito y hasta que llegó su hora en la que el director cumplió un viejo sí

Voz 17 37:28 sueño un sueño que técnico con toda mi vida

Voz 26 37:31 te juro que tuyo juntos lo haríamos realidad

Voz 0544 37:34 Sergio Leone siempre había soñado con trabajar con su actor favorito de la infancia Henry Fonda y en todas las películas anteriores le había ofrecido distintos papeles sin conseguir convencer era ir porque de Hacienda pero finalmente lo hizo hay un caballo para mí y de esta forma Henry Fonda firmó uno de los pocos papeles de villano de su carrera y uno de los mejores también hacemos con este fraude

Voz 36 37:56 ya que es pronunciado mi nombre

Voz 0544 38:07 fue más o menos por aquellas fechas cuando desde Hollywood y ofreció con rodar una novela que aún no se había publicado era El Padrino de Mario Puzo pero al director no le interesó el proyecto podéis ir buscando es que León estaba obsesionado con otra novela de Cannes titulada de IS irá el proyecto que realmente deseaba llevar a cabo podemos elegí eliges es menos la Société en aquel momento los productores no entendían por qué el director quería dejar de rodar los spaghetti western que funcionaban tan bien en taquilla y filmar en su lugar una historia de mafiosos que ni siquiera eran italo americanos como mandaban los cánones sino judíos estamos los tomos hacerlo

Voz 5 38:50 un acento que es acabo de salir de la cárcel la la

Voz 0544 39:08 fue así como le fueron dando largas y poniendo diferentes trabas al proyecto de tal forma que la preparación de la película se demoró más de diez años para desesperación del director que se

Voz 17 39:18 en todos estos años

Voz 0544 39:20 Paco estarle pronto Érase una vez en América cuenta la historia de una pandilla de amigos de Brooklyn que ya desde niños se ven abocados al mundo de la delincuencia

Voz 9 39:29 qué quiere que demos una lección cerdo del kiosco no ha pagado

Voz 0544 39:34 una historia de amistad traición amor y venganza tras un rodaje que duró casi un año y que duplicó el presupuesto inicialmente asignado la versión final de la película duraba cerca de seis horas

Voz 9 39:46 posibilidad hay de que esta locura llegue a salir bien sabes también como yo que esto es un suicidio sencillamente es hoy para todos tuvo que hacer un nuevo montaje dejándola en tres horas y lo peor de todo fue obligado a arreones

Voz 0544 40:00 Henar los saltos temporales para que el relato tuviera una estructura lineal la película fue un fracaso de público y la crítica se llevó con ella fue durante el Festival de Cannes de mil novecientos ochenta y cuatro en donde ese exhibió la versión de Leone cuando las opiniones empezaron a cambiar viste esa religión es muy bueno en Cannes fue proclamada una obra maestra y poco a poco empezó a ganar prestigio un ejemplo que ilustra ese cambio de opinión en mí novecientos ochenta y cuatro la famosa crítica norteamericana y la Benson calificó Érase una vez en América como la peor película del año seis años después una vez vista la versión estrenada en Europa la encumbró como una de la los tres mejores películas de la década de los ochenta

Voz 0544 40:48 Sergio Leone como decíamos al principio sólo dirigió siete películas aunque durante los años setenta produjo media docena más en las que según las malas lenguas de gustaba usurpar bastante la silla de director la madrugada del treinta de abril de mil novecientos ochenta y nueve Leoni sumó te veían la tele en la cama cuando él le dijo a ella

Voz 0229 41:08 pero no me encuentro muy bien dos días más tarde

Voz 0544 41:10 de en el funeral Ennio Morricone interpretaba al órgano el tema principal de hasta que llegó su hora Leone había muerto de un ataque al corazón tenía sesenta años su exceso de peso problemas cardiacos que padecía desde que entrara en juicios con la Warner por lo que habían hecho con Érase una vez en América fueron la causa por entonces el director preparaba ya a una nueva película una superproducción titulada los novecientos días que giraba en torno al sitio de Leningrado Robert De Niro iba a ser el protagonista tras su muerte el proyecto quedó definitivamente cancelado

Voz 0229 43:11 suena el grupo norteamericano todo en la única banda sonora que han compuesto en su carrera de la película diu dirigida por David Lynch en mil novecientos ochenta y cuatro por cierto el director Denise Milanés NFL responsable de la llegada o Blade Runner dos mil cuarenta y nueve prepara para el año que viene una nueva adaptación al cine de esta saga de ciencia ficción escrita por Frank Herbert Tune pero cambiamos de tema porque nuestro especialista Jack Bourbon nos pide paso Jack Bourbon presente

Voz 0544 43:39 quiero hacer una comedia risas define

Voz 0544 43:57 hola qué tal amigo el otro día viendo un corto titulado Quiero ser directora de cine escuché esta afirmación

Voz 57 44:04 mi padre siempre ha sido más cinéfilo que mi madre sus películas favoritas son el padre Fito su excelencia y ahí está el detalle las tres protagonizadas por Marta

Voz 9 44:15 los fortín Alfonso Moreno Reyes o lo que es igual Cantinflas no les

Voz 0544 44:21 eso me ha animado a traer esta semana una película de ese genio de la comedia que fue Mario Moreno Cantinflas de las tres que menciona el corto elegido el padre Sito estrenada en mil novecientos sesenta y cuatro porque fue una película que tuvo un impacto tremendo en España buscando en la hemeroteca encontrado una lista publicada a principios de mil novecientos ochenta y tres por la Dirección General de Cinematografía que explicaba que el padre cito era hasta esa fecha la película más vista en nuestro país en toda la historia por encima de Doctor Zhivago que era la segunda de Tiburón y La guerra de las galaxias que eran la tercera y la cuarta seis millones trescientos mil espectadores españoles habían pasado por las salas para ver el padre cito en un pequeño pueblo Mexicano

Voz 0229 45:09 la pareja de novios acude a la Iglesia para que el cura publique las pertinentes a estaciones matrimoniales

Voz 59 45:15 Nuestro matrimonio es por amor paz bueno eso sí está bien entonces la cosa cambia de cualquier manera el matrimonio que es un paso trascendental que hay que pensar no hay que hacer las cosas a la mentón no sean John

Voz 11 45:28 lo que pasa es que lo que tenía que ser tan sólo un trámite una notificación pública del futuro matrimonio se va convirtiendo poco a poco en una regañina

Voz 59 45:37 el hombre tiene que ser trabajador para sostener al hogar y usted tiene un flojo que ya no puede con ella y la mujer debe ser Moon señora de su casa y que usted no sabe cocinar

Voz 0229 45:48 la regañina que acaba con la discusión de los propios novios que tan sólo unos minutos antes parecían tan enamorado

Voz 59 45:54 así que ni siquiera sabes hacer Chile Aquiles yo trabajo de sol Azor que pasó con unos días nublados joven

Voz 0229 46:03 en con la recomendación del cura para que los novios se lo piense mejor

Voz 59 46:06 no egipcias ustedes todavía no están buenos pero el matrimonio están muy juntos sigan de novios hasta que usted sepa cocinar que sepan ser Chile Aquiles que sepa hacer tendría que es Chile hacen abogada que son muy sabrosos y usted hasta que aprenda a trabajar aunque esté nublado pero padecidos si nosotros nada más veníamos de las amonestaciones ya lo Samuel este diarrea o quieren más

Voz 0229 46:30 las amonestaciones matrimoniales se convierten así en otro tipo de amonestaciones es que ya se sabe lo que pasa cuando Cantinflas aunque sea vestido de cura maneja el castellano

Voz 59 46:40 serán casas por ejemplo mire usted un suponer verdad un supo si una persona de buena fe viene pues muy bien porque uno está obligado porque además sinceramente también es semejante no pero también hay momentos para tren que uno piensa bueno pues es ese momento crucial del individuo todos dejar a para arriba a lo mejor se caía

Voz 59 47:08 no lo entiendo ni media palabra pues eso sí está muy raro porque como él dice es cuestión de captación para que la confiaré que ellos de repente tampoco me entiendo pero sí se los que tú

Voz 11 47:27 Dida aún pantalón caído por debajo de la cintura ceñido por un trozo de cuerda y un trozo de tela al hombro al que llamaba la gabardina de esta guisa Mario Moreno presentó al mundo su personaje

Voz 61 47:39 pero porque hemos cambiado de indumentaria hombre no me caí que no ve que que que estoy detrás de esa caída

Voz 11 47:44 el conjunto se adornaba con una especie de botillo incompleto

Voz 59 47:47 llego a Vigo no a padre más viernes Bosso de familias en casa todos no tenemos ni normal es decir en la cocina pues que nos afecta a usted pues si padres pero agarra más fuerza porque es como poda excepciones así como musgo no

Voz 0229 48:01 Cantinflas será el maestro de las evasivas ido sin sentidos un pícaro caradura con pocas ganas de trabajar tu hermana que estaba muy diluido

Voz 61 48:09 Sala porque tú te has convertido en un vago pues me extraño porque no me he convertido pues siempre he sido

Voz 0229 48:14 también era un personaje humilde y sencillo que se enfrentaba a las injusticias con humor mostraba las miserias de las clases populares

Voz 62 48:21 de manera que piensen que no solamente es spam no no tan llena de comer carne aunque eso es muy difícil

Voz 0229 48:29 no Mario Moreno

Voz 63 48:31 Internet es un personaje protesta cultural de justicia que no puede ver injusticia que no tiene nada pero quiero hacer algo por nadie

Voz 11 48:39 Mario Moreno quiso que Cantinflas fuera una versión hispana del Charlotte Chaplin a quien siempre admiró mucho una admiración que era mutua ya que Chaplin decía de él que era el único cómico que podía igualarlo folk Emilio Mirka

Voz 63 48:53 convivimos varias veces y alguna vez pensamos que podíamos hacer una película desgraciadamente no se pudo pero sí hubo leídas en principio bueno

Voz 0229 49:10 Mario Moreno comenzó su carrera cinematográfica en mil novecientos treinta y seis las cinco décadas siguientes rodaría casi cincuenta largometrajes a sus películas en blanco y negro es decir todas en los años treinta cuarenta hay parte de los cincuenta el personaje de Cantinflas tiene algo de subversivo

Voz 7 49:26 con el nombre de Cantinflas se ha pasado toda la vida violando la ley cuál ley todas a poco metieron tiempo su maña quedaba

Voz 11 49:33 en la mayoría de ellas hay un trasfondo de crítica social y un retrato muy ácido de la

Voz 0229 49:38 la realidad cotidiana

Voz 11 49:39 enérgico las películas en color en cambio Cantinflas pierde un poco su crítica corrosiva para

Voz 5 49:45 convertirse en un moralista no si es un error querer acabar con los ricos hay que acabar primero con los pobres padre es uno lo típica no eso lo digo yo porque acabando con la pobreza pues habrá más

Voz 0229 49:59 el mundo eso sí sin perder nunca el sentido del humor y de la comedia

Voz 63 50:03 mi personaje tan humano tan pero que posiblemente la gente por eso lo entiende que hacer la gente va a Cantinflas y además de todo veo Fabero otra cosa va a haber un pin un tipo optimista

Voz 11 50:14 en estas películas en color desaparece el personaje del Pelusa adicto de pantalones caídos y el actor se mete en la piel de otros personajes ya sean guardias profesores alcaldes o como en el caso del padre cito un cura

Voz 0229 50:34 el padre citó inspira lejanamente en siguiendo un camino en la película que protagonizó vinculados con ínfulas interpreta al nuevo cura que llega a un pueblo para sustituir al viejo Parro

Voz 0763 50:44 en los distintos aunque entrada mi avanzada edad ser dote para que sea médico adjunto y me ayuden los menesteres parroquiales confiables San Alfonso María de Liguria yo dudo hasta los noventa y un años sin dejar de ejercer su apostolado

Voz 0229 50:59 por eso el sacerdote recibido con rechazo sobre todo por las fuerzas vivas del pueblo que piensan que un nuevo cura puede causarles problemas

Voz 36 51:07 estudió por demás que cuando llegue eso curvita lo vaya a residir a la terminal de los camiones verde que aquí no será bien recibido Casablanca empate Córdoba vino porque piense usted que Securitas será porque todos los curas son iguales les encanta meterse en la vida de los demás a mí no me conviene que nadie se tendida yo en mis negocios

Voz 0229 51:29 católicos total que el pobre Cantinflas encontrará ante un verdadero fuego cruzado del que saldrá como siempre con mucho humor y con su disparatada labia pero en el fondo el argumentos uno menos importa es ver a Cantinflas en plena acción y una curiosidad las escenas en las que Corea en la película La rodó el propio Mario Moreno y es que antes de convertirse en actor fue torero entre otros muchos oficios

Voz 59 51:52 Julia hasta torero fíjese no creo que en esa profesión hubiéramos te ha llegado muy lejos pues se equivoca porque un día llegué hasta primera pila de barrera de la que me vio al toro

Voz 0229 52:02 la película molestó a algunos sectores católicos que acusaron al cómico de reírse de ciertas costumbres de la Iglesia en cambio entusiasmó a los jóvenes seminaristas latinoamericanos que veían en la película la apertura que propugnaba al Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII incluso aspectos de la teoría de la liberación

Voz 64 52:22 que por entonces empezaba a gestar se trata de las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted a los niños ciertas ideas que considero alta mente perjudiciales como cuál es padre pues les ha dicho

Voz 9 52:37 a los chicos que abandera sus padres que no puede sobre su trabajo debe estar en proporcionan salario

Voz 5 52:42 eso sí que si cobran más que trabajan que cobren menos de lo que sí trabajan más que cobran pues que cobren más

Voz 0544 52:52 hablando de papas parece ser que el Papa Francisco es un fan tremendo de Cantinflas por eso hace tres años cuando visitó México el hijo del actor Mario Moreno Ivanova le hizo un regalo muy especial el domingo dijo

Voz 37 53:07 que había entrado a México por la puerta de Cantín claro un orgullo que no te puedo describir en palabras yo tengo pensado regalarle la sotana

Voz 9 53:19 en la película el padre Sito hasta la semana que viene

Voz 0544 53:26 contigo

Voz 11 53:30 llega la hora de marcharnos y lo vamos a hacer con un tema de banda sonora en español esta canción que Jorge Drexler compuso para la película Lope que el una turco Lope de Vega que con la que Drexler ganó el Goya a la mejor canción en dos mil ocho y nada más feliz domingo a todos hasta la semana que viene

Voz 20 53:47 entrar en este como en ese propósito sin sin como resuena dejar que caras los mandos que sin Sapa eh eh