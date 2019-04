"Vetas profundas" de Fernando Aramburu

Voz 1 00:00 sí

Voz 5 01:07 antes hemos estado muy bien rodeados de escritores durante la última hora y uno de ellos decía Fernando Aramburu ha quedado un rato para protagonizar un club de lectura ahora hablamos retomamos la conversación con él antes por supuesto saludamos al dueño del club pues Óscar López como Óscar buenos días buenos días Javier que viene os lo habéis pasado lo hemos pasado bien seis salir a la calle siempre está muy bien hombre claro y contar lo que ves básicamente no puede estuviste en la calle en San Jordi por cierto estuve en la calle ensayos

Voz 6 01:34 Jordi trabajando disfrutando hablando con los autores y como siempre una auténtica no

Voz 5 01:39 sí también recuerdo un Sant Jordi en el que me acompaña este para explicar un poco lo que es la fiesta de la literatura que es en Barcelona aquello no a ver si me encanta lo encontrado hay que montar otra sí sí sé qué balance hace más de Sant Jordi

Voz 1648 01:49 muy bueno muy bueno aún Volta subir un poco no mucho más pero un poco más las cifras de ventas del año pasado la gente ha salido a la calle una barbaridad y eso que empezó a llover un poquito a primera hora de la mañana estaba todo el mundo un poco asustado luego por fortuna se resolvió la cuestión climatológica la gente volvió a salir yo sobre todo siempre alucinado con los los escritores extranjeros que vienen charlas con ellos sí están alucinados y siempre piensan esto hay que importar luego la sus países de origen y pero se cree que aquí leemos mucho cuando eso no aquí compramos mucho eso te iba a decir al menos es derecho a comprar pero hay que leer

Voz 5 02:23 Thomas Keller un poco más desde luego se lo dijimos hace un par de Semana Santa hablábamos con Antonio Muñoz Molina hicimos aquella lectura Un poco tan pesimistas de los datos que se han revelado en los últimos meses

Voz 1648 02:33 no son las que son y entonces eso hay que ponerse a trabajar ya está ahí no pasa

Voz 5 02:37 oye otra cuestión que te parecía TIC en esas casi cuatro horas de debate que hemos tenido esta semana hubiera un minuto y medio dedicado a la cultura

Voz 1648 02:45 eh Javier a Bynum sorprende nada yo si sigo convencido lamentablemente de que los políticos en general siempre habrá excepciones pero que en general a los políticos los políticos no tienen la certeza de que la cultura es un bien de primera necesidad como lo es cualquier otra cosa ahí se nota enseguida en todo eso es decir yo incluso a veces me he preguntado tú crees que algún político de estos líderes políticos aceptaría por ejemplo una entrevista exclusivamente cultural para hablar de libros de cine es que para mí ese es el problema que no se llega a legislar en condiciones hay cantidad de temas que están pendientes hablábamos el otro día temas de la piratería del del IVA cultural

Voz 6 03:22 entonces el tú coges los programas y salvo algún

Voz 1648 03:27 partido muy concreto que lo toca un poco la cultura sigue siendo absolutamente marginada yo estoy muy decepcionado sinceramente con este tema y los debates no son más que un reflejo de la realidad que tenemos en este país

Voz 5 03:39 mira sabes que ella que está Fernando conmigo en el estudio

Voz 1648 03:41 qué le podía trasladar un poco esa inquietud para que no haga una comparación con los político

Voz 5 03:45 los a los que el contempla diario de unos alemanes Fernanda los políticos alemanes se les exige por ejemplo hablar de los libros que leen bueno lo primero que sí

Voz 0630 03:54 se les exige es que respeten el idioma en el que se expresan Hinault usen términos soeces insultantes entre otras razones porque esto apartaría al agente de el favor del voto no Alemania es un país que se define como la nación de los poetas y los pensadores quiere decir que ya todo lo cultural tiene un prestigio muy grande y además es usado de una manera positiva como símbolo de la nación estaba orgullosos de sus filósofos de sus compositores etcétera no yo escucha Óscar es decir que esta que tiene una actitud pesimista la mía es de desolación absoluta ayer en acudir a mi vida a lo que antes Antonia tres La casa de Vicente Aleixandre me hicieron una visita guiada a una casa ruinosa de un poeta máximo de nuestra literatura Premio Nobel una casa por la que han pasado multitud de poetas donde estuvo Miguel Hernández no de Federico García Lorca leyó por vez primera os Sonetos del amor oscuro ya entra uno haya ese encuentro nacido a las paredes agrietadas todo un ámbito de cultura que podría servir va a la población y pienso que no se en la Casa de Juntas Grace en de de cada donde van los colegios y los niños se les muestran reportajes IB en primeras ediciones etc bueno efectivamente creo que hay como un menosprecio yo por la palabra alta entre nosotros por por lo cultural por lo que nos forma pero es que además esto tiene una consecuencia muy negativa en el sentido de que depositamos la solución de nuestros problemas en los políticos en lugar de acudir también a aquello que realmente nos puede mejorar como personas ya lo que llamamos cultura pienso yo que se piensa la música la filosofía en la literatura en tantas formas creativas no eso es un pequeño reproche que tienen que ir al que me aplico también en el sentido de que antes por ejemplo escuche en esta cadena una intervención muy interesante una señora a la calle que se quejaba de la soledad amén es una pasividad descorazonador

Voz 6 06:08 pero luego he visto he oido que ella

Voz 0630 06:11 deseaba que los políticos les solucionar ese problema eso no es posible el político es un profesional de la persona Dion va a lo suyo va a obtener poder porque el poder no puede no puede plasmar su ideario los no puede llevar a cabo sus soluciones y con eso ya tiene suficiente y probablemente como están tan ocupados en hablar en participar en su sede va a mantenerse Gareth rumano no tienen tiempo de leer salvo quizá en el mes de agosto ahí en la pena

Voz 1648 06:39 sí bueno hay sino con un cierto descaro con Javier lo hemos comentado en alguna ocasión ya nos consta que hay políticos que recomiendan o que dicen haber leído libros que no leído que eso lo han dicho sus jefes de comunicación de gabinete que decir que esa es una realidad pero entonces esa mujer sólo Fernando o cualquier

Voz 5 06:57 esta persona alguien que quiera ver las paredes pintadas en la casa en que nació Vicente Alexandre que puede hacer bueno única herramientas el voto al fin y al caballero

Voz 0630 07:06 en todo caso introducir en en el espacio público estos asuntos en lugar de hablar pero no solamente de aquellos que convienen al Poli digo pues podemos también poner encima de la mesa o en la plaza pública pues estos problemas como la soledad yo todo tipo de problemas para los cuales son son el ciudadano aspira a recibir no sé si una solución pero por lo menos una respuesta

Voz 5 07:29 pero esto es lo que hemos conversado alguna vez y también con Óscar con Muñoz Molina hace poco y es como cada vez hay menos espacios de reflexión espacios públicos son los que se pueden hablar lo que se puede hablar de cuestiones que afectan a la vida en cuestiones que afecten a la política no

Voz 0630 07:43 sí pero tampoco quiero menospreciar a la gente porque tengo comprobado que si a las personas se les hacen los libros apetecibles acuden a ellos o los los libros buenos creo que aquellos que tiene un discurso un discurso propio porque he ido porque tienen conocimiento porque tiene experiencia ya no deberían callarse sino bueno pues aprovechar ahora mismo la radio o quizá un periódico para en reflexionar sosegadamente te con matices visible me esperar el voto de nadie es lo peor es que también veo compañeros de letras que hacen una campaña electoral gratuitamente algunas opciones esto claro también nos pone bajo un alud de sospecha o los escritores

Voz 1648 08:24 no hay mucho me lo pienso y es el pez que somos la cola decirla Si hablamos de libros en concreto porque las secciones de libros aunque eso lo aplicamos a la cultura en general leer alimenta el espíritu crítico y eso es absolutamente necesario en cualquier sociedad hay en cualquier país y el problema es que en este país hay que leer más todavía para eso hacen falta desde luego más espacios por ejemplo en los medios de comunicación que también te debemos hacer autocrítica es decir las páginas de cultura que existían hace unos años han desaparecido los programas de televisión que existían de libros incluso que muchas comunidades autónomas han desaparecido es que esa es la realidad que

Voz 5 08:58 ah si las informaciones sobre libros a veces se meten en cuadernillos interiores que mucha gente cuando compra el periódico directamente arranque tira a la papelera pero desde luego en oye que estamos aquí para hablar fíjate fíjate tu libro así Fernando es romántico con la con con con la vida imagínate con la literatura saca un libro de poesía o bueno o de explicación de poesía el libro se llama vetas profundas editado por Tusquets

Voz 8 09:28 y con quedar partirse para malvivir con una almacena oir tú unas sirve no ha responde así a consumir consumirse haciendo Torres obra la pierna arena caer de un es a ir esa jamás arrepentirse pedir prestada sobre la creerse eh me da vez es lo quería el

Voz 1648 10:25 vamos este es un soneto de Lope de Vega

Voz 10 10:28 por Imanol sobre la ausencia bien que sabía lo que era la ausencia porque siempre

Voz 5 10:33 marchó de Euskadi por amenazas de

Voz 0630 10:35 si no recuerdo mal yo creo que murió fuera de Euskadi no bueno me emociona mucho la voz de Imanol en cierta ocasión coincidí con él en una cena colectiva en San Sebastián después de una presentación de libro muy al final de la cena desenfundó la guitarra y cantó esta canción pues vamos a decir como a un metro de mi estaba Justo enfrente de mí en la mesa no esto es muy emocionante para mí si efectivamente efectivamente Imanol un momento determinado tuvo la osadía de decir lo que pensaba esto en un lugar donde eso es peligroso salvo cuando uno es adepto de las tendencias preponderante es finamente se tuvo que ir y murió de una manera lastimosa lejos de su tierra natal en

Voz 5 11:22 en Orihuela esto es un poco la reivindicación de tu hacía sobre la casa Vicente Aleixandre es la reivindicación del pasado yo creo que en España tenemos ese otro estigma que es que nos cuesta acudir a nuestro pasado nos cuesta reivindicarlo en contra de lo que hacen los alemanes con sus clásicos no tú aquí reivindicar a Rubén Darío a Lope de Vega

Voz 0630 11:40 bueno yo parto del convencimiento en que quizás sea un poco ingenuo de que la el ser humano tiene una necesidad básica de poesía cuando digo esto no digo una necesidad de leer libros de poemas cosa que de una manera minoritaria yo creo que una persona sea quien sea viva donde viva no puede conformarse en con lo feo los ruidoso los ruin lo malsonante en cualquier ser humano sin necesidad o nivel cultural alto necesita a toda costa la armonía musicalidad la suavidad la relación armónica con los otros la contemplación de la naturaleza todo esto que prestigia la realidad que hace que muestra de desde sus facetas más agradables más gratas esto es absolutamente necesario en la vida qué hace la gente pues la gente busca la poesía en las canciones la busca en secuencias de películas en las conversación con personas queridas ir a una opción también claro una opción es la poesía misma es decir el lenguaje usado con intención de suscitar una experiencia poética y a partir de ahí yo he escrito este libro que no se es un especialista ni de un señor que viene a dar lecciones de un fan de un catador yo he catado poemas como otros vinos después explican por escrito lo que les ha parecido que han sentido quedes o cada estos poemas

Voz 5 13:09 Óscar no te voy a preguntar qué qué qué nos cuenta este libro sino cómo es este libro es el humo particular verdad

Voz 1648 13:15 sí porque son cuarenta poemas que que son más del agrado del autor que iban acompañados y eso es muy importante de de un de un texto en el que Aranburu precisamente nos cuenta pues eso desde el punto de vista personal sentimental emocional utilizando también a veces toques biográficos un poco qué sensación o la emoción esas sentido leyendo esos además quiero decir que hay no es no es un libro de consideraciones técnicas que hay alguna sino que es más bien desde lo hace desde un punto de vista muy vivencial y efectivamente Kiss salen poemas de Lope de Quevedo de Darío de Gil de Biedma de Neruda de Cernuda de piedad Brunete su libro yo creo suelo también por qué no para los lectores de poesía avezados pero lo es también para los más ocasionales no porque como como te decía abordan otros otros temas relacionados con la poesía nos ofrece lo que yo diría que es el contexto no son poemas además que él ha escogido más que por su altura literaria Nos cuenta en el libro que lo ha escogido por su verdad humana este es un valor muy muy importante a tener en cuenta ya lo largo de este recorrido poético pues vamos descubriendo un montón de cosas por ejemplo Aranburu nos confirma que el talento que el duende que decía Lorca no se tiene o no se tiene no uno puede ser muy técnico pero luego la emoción es otra cosa reflexiona por ejemplo también sobre si es necesario tener una profunda oscuridad interior para escribir poesía siempre hemos pensado que los poetas la tienen esa profunda oscuridad nos presenta poetas lo que creo yo que tienen la capacidad de enfocar de otra manera aquello que pasa delante de de todas nuestras miradas no el poeta tiene tiene la capacidad de mirar eso que ocurre delante nuestro de una forma distinta nos habla también de como otros buscan desesperadamente migajas de felicidad entre tanto dolor y tanta angustia descubrimos por ejemplo que la angustia por el paso del tiempo sacó lo mejor de Gil de Biedma o o que la ausencia del padre hizo lo mismo con Álvaro Valverde veremos un tema interesante que suicidio y poesía van muy de la mano por los siglos de los siglos y pone varios ejemplos aquí tenemos Alfonsín Store ni a Alejandra empezar ni cada Félix Francisco Casanova un autor muy particular uva Francisco Ruiz Gudiel e incluso alguna cosa Camacho gracias Nos confirmara Aranburu en esta selección que Leo nadie podría llevar la cuenta de los poemas de tema amoroso escritos en el curso de los siglos sin que los poetas que los compusieron estuviesen de veras enamorado en fin es un libro muy literario es un libro muy sentimental muy en la línea de Aranburu muy instructivo también por cuánto nos acerca la poesía desde el punto de vista de un lector que aunque él ha comentado hoy en más de una ocasión que se quitó de la poesía como autor hace tiempo la verdad es que nunca ha dejado de ser un lector formado y un lector experto pero que yo creo que tiene el detalle de regalarnos sus íntimas vivencias lectoras pasando de dar una clase técnica magistral yo creo que en general el lector eso lo agradece

Voz 5 15:57 el Marat critica la eh bueno

Voz 0630 15:59 me siento muy alabado por la explicación precisa nada de mi libro es menor recordarla bien así no lo bastante para repetirle han publicado un poco flojo explicando

Voz 11 16:10 Kobe pero efectivamente no te veo que Oscar a en comprendido eh

Voz 5 16:16 la el núcleo la esencia de este libro perfectamente oye si las dos grandes cuestiones de la poesía son el amor y la muerte a medida que el poeta envejece se aleja de la primera se acerca más a la segunda

Voz 0630 16:26 no se puede generalizar pero en con la poesía va acompañado una lección de vida yo le agradezco mucho la poesía que me haya enseñado a morir por ejemplo aceptar la muerte a aceptar pues el destino pasajero del ser humano iba a ser agradecido con la vida que es algo que a veces echo en falta en algunos congéneres que que cultivan la cumbre a todas horas no

Voz 5 16:50 la que cumbre oye uno de los grandes temas en la historia de la poesía es el amor como decíamos y seguramente uno de los poemas de amor más hermosos escritos sea noche oscura de San Juan de la Cruz que podemos escuchar un fragmento en la voz de José María Rodero

Voz 13 17:10 de noche amable más que la Alborada cheque juntas de Amato con Armada amada en el amado transformada

Voz 5 17:23 en mi pecho Florido que Tejero para él solo

Voz 13 17:26 tardaba allí quedó dormido yo le regalaba cedros ahí de daba el Airis de la almendra cuando yo sus cabellos es parcial con su mano Sedena en mi cuello debería todos mis sentido suspendía que olvida el rostro requilibrar sobre la mato cesó idea dejando mi cuidado entre las Azucena olvidando

Voz 5 18:04 toma bellísimo pero tú crees que estaba pensando en Dios cuando lo escribió

Voz 0630 18:07 bueno primero quiero decir que me parece una maravilla que en un día como hoy después de esta esta resacas de discursos y de mítines te pones tu puede de la

Voz 11 18:20 no me he permitido hacer una lectura opuesta

Voz 0630 18:26 la canónica he tenido a un rifirrafe afectuoso con profesores de literatura con respecto a este libro porque claro ellos están en posesión de los datos de las fechas de los significados de las palabras en el siglo XVI yo no he querido esto yo llega a estos poemas como El iluso que no los conocía que los interpretada desde su posición no actuar de Ciudadanos Siglo XXI entonces el mi lectura de este maravilloso poema San Juan de la Cruz

Voz 11 19:00 es es

Voz 0630 19:03 parece la interpretación de tipo amoroso e incluso de tipo erótico de acuerdo sea decir que yo conozco la lectura según la cual lo que para mí es una mujeres es el alma que va a fundirse con Dios etc eso estaba bien vale vale pero pero que decir que si llega un extraterrestre y le ese poema de no está puesto yo en liturgia que atraiga pues probablemente aceptaría mi lectura como la de un poema maravillosamente erótico

Voz 5 19:34 sí es cierto humor también en este en este escrito sí sí

Voz 1648 19:37 sí que lo hay aunque fíjate tú que el tema del humor creo recordar te alguna vez que has dicho Fernando que quiere poesía en la que la poesía es muy incompatible con el humor curiosamente

Voz 0630 19:48 sí bueno este es un pequeño dogma que yo tengo oigo en el cual el groso eh si es peligroso porque el gremio poético es muy susceptible bueno sí lo es si he mantenido largas espero que provechosas discusiones con compañeros que escribes expresan en en verso algo mi convicción es que el humor es un disolvente de la poesía aunque actúa sobre la realidad neutra de una manera asimiladas de hecho Carlos Bousoño tiene unas páginas de reflexión sobre el chiste que son muy luminosas lo que ocurre es que el humor busca la risa allí y para ello un parodia la realidad un ejemplo voy a poner un ejemplo y con eso creo que me ahorro todo rollo pensemos en un verso conocido por todo el mundo ya en el colegio volverán las oscuras golondrinas voy a hacer un cambio con una sola palabra sin alterar la distribución a acentuar mantener de casi luego sea Becker volverán las oscuras golondrinas yo haciendo el gamberro volverán las oscuras lavadoras por ejemplo es ya te estás riendo sea el efecto claro el efecto es también es emocional porque nos mueve a la risa pero no es igual me citan a Quevedo luego lo mismo imagino que la gente se partía de risa escuchando a aquellas letras es y demás pero creo que lo lo verdaderamente grande fuerte poético de Quevedo estaba en otros poemas

Voz 5 21:17 claro tú has dicho una cosa tan dramática padecieron tan trágica como que la poesía te ha enseñado a entender la muerte o aceptarlo motero que has dicho

Voz 0630 21:25 la poesía en general la lo que además la cultura a la la creación la puesta en práctica de la inventiva humana no

Voz 5 21:33 quién expreso con maestría el no saber a dónde vamos que es un poco el el lugar al que te diriges como persona como como ser humano fue el nicaragüense Rubén Darío vamos a escuchar su poema Love fatal en la voz de Javier Cercas que considera que éste es el mejor poema jamás escrito

Voz 14 21:48 dichoso el árbol que es apenas sensitiva y más la piedra dura porque sabíamos siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo de mayor pesadumbre que da vida consciente no saber nada Isère sin rumbo cierto el temor de haber sido y Un Futuro Terror el espanto seguro de estar mañana muerto temer por la vida hay por la sombra hay por lo que no conocemos y apenas sospechamos la carne que tienta con sus frescos racimos la tumba que aguarda con sus fúnebres Ramos no saber adónde vamos de dónde venimos

Voz 5 22:35 hablaba antes Oscar de de la relación entre la poesía y el suicidio Se puede ser poeta y ser feliz esto es imposible

Voz 0630 22:43 bueno depende pero vamos a decir que ETA es un creador que se derrama en aquello que hace Joyce puedo escribir una novela sobre conflictos sobre personajes que no he conocido y en lugares y épocas en las que no estuve de alguna manera estoy construyendo un objeto que aunque tenga mucho de mí porque suelen ser limitado a mí no me afecta de una manera directa ente personal y esto no ocurre con el poeta al poeta está en lo que hace por eso son tan susceptibles porque vamos a juzgan sus trabajos juegan a ellos también como personas como lo que son en su sensibilidad y son personas cuando son buenos poetas son una muy sensibles y que son personas que que vibra han dentro de las cuestiones éstas de la vida el nacimiento la muerte a la infancia de una manera particular y algunos tiene la maravillosa facultades

Voz 1648 23:43 poner esto por escrito o no a mí me ha gustado mucho una cosa que ha repetido a lo largo de algunos de los escritos de este libro oyes que suele es reivindicar aquellos poetas que son capaces de abordar cuestiones existenciales de hondo calado desde la sencillez a mí como lector eso es algo que me gusta mucho especialmente

Voz 0630 24:02 sí bueno pero esto va unido a mi evolución como ser humano dieciocho años no mostraban los poetas espectaculares surrealistas aquellos que decían cosas que yo no escuchaba en mi casa Daniel Lacalle no he ido cambiando con el tiempo y al final pues a la vida a palos los palos no nos llena el saco

Voz 11 24:20 de años finalmente

Voz 0630 24:23 busco poesía en aquellos poetas conversación al Ales serenos que tienen una filosofía de la vida una filosofía generosa de la vida de una sociedad agradecida pienso en Eloy Sánchez Rosillo que para mí es probablemente el poeta que sí bueno el que más cercano me siento no en cuanto sensibilidad en formas de expresión en temas

Voz 5 24:48 oye te agradezco mucho que ha empujado involuntariamente supongo hablar de poesía en un día como hoy lo decías antes por el contraste que eso significa con con el ruido habitual que escuchamos ir qué te marchas escarba no se me siento como obligado a preguntarte cómo va tu próxima novela Si es que va tu próxima novela

Voz 0630 25:09 porque desde patria eh

Voz 5 25:12 mucha gente está esperando se bueno paz

Voz 0630 25:14 qué ha supuesto un torbellino en mi vida privada me saca de escritorio y me lleva de viaje yo no he querido repetir una experiencia similar rápidamente no ha querido hacer caja y dijo a la carta el éxito de hecho yo publicados después de dos libros e inmoral en el área de la poesía de la reflexión anterior sí sí ahora tengo encima de la mesa un proyecto de novela Un proyecto de estos largos sede de antemano que va a ser un libro voluminoso que requerirá de mi tiempo y dedicación para el cual necesita de un par de

Voz 5 25:48 Ello seguramente esto lo dice mucha Eduardo Mendoza que la sombra esos escritores que son capaces de sacar Oliver setecientas páginas una vez al año porque escribir una página es escribir una página al fin ahí la gente no sabe la de oficio en eso y la adaptación de HBO de patria tú estás encima o estás completamente desvinculado de eso yo estoy

Voz 0630 26:05 debajo o más pero finalmente la semana que viene va a tener el gusto de presenciar una sesión de rodaje mira si es necesario poner nervioso los actores no no yo soy respetuoso y yo les prometí a todos ellos que no inmiscuirse a yo no tengo vocación de supervisor de de inspector conozco lo guiones me pareció muy buenos por ello disfrutar un poco de meterme en un ámbito que desconozco que es el del cine las series no no lo conozco bien bueno algún toquecito ha dado al guión alguno pequeñito pero algunas dado a pensar que no se conocía estas generan detalles bueno a decir verdad

Voz 5 26:48 Aramburu que vaya excelentemente bien con este vetas profundas editado por Tusquets y como siempre gracias por venir aquí te guardamos las que quieras un abrazo pues gracias abrazo completado hasta luego adiós Oscar

Voz 0630 27:00 adiós a todos

