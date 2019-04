Camino al colegio electoral

Voz 1 00:00 a ver si somos

Voz 0874 01:46 Juanjo tengo la sensación de que no es buena echar en cualquier momento por quienes han insistido mucho el policía con amabilidad pero con contundencia en que no podemos estar aquí

Voz 5 01:55 si a ello de momento todo porque además creo que no está vigilando eh yo no sé si percibe el eco claro porque este es un instituto Estopa

Voz 5 02:07 yo creo que lo prudente es que salgamos de este colegio electoral que está situado en el instituto Cardenal Cisneros que es un edificio que parece un ministerio no porque es un edificio del siglo XIX seguramente sí que paradójicamente está enfrente l Ministerio de Justicia

Voz 5 02:26 este diecisiete lleno de adolescentes no no no porque es tan viejo hito está lleno de carteles todos relacionadas con reciclar

Voz 0874 02:36 verdad pienso juego recicla veces tiene mucho que ver para que vaya a la mesa de las papeletas con la que has estado hurgando sobre hace un momento hay que decir que la pila que gana digamos la la la previsión de agotamiento es que se agoten las opereta de Ciudadanos porque aquí hay más de nada que más

Voz 5 02:53 día sí eso ya está entrando gentes de mediana edad entre mediana edad mayo no han entrado dos monjas muy anciana siempre monjas siempre buscas un señor que venía de hacer footing evidentemente

Voz 0874 03:08 sí pero es verdad que supongo que es típico también la gente que ha llegado hasta ahora es la gente más mayor que hay un ambiente muy tranquilo cuando podía ser de otra manera que la mesa de papeletas del Senado está en una esquina como si no importara nadie es verdad que nos ha sorprendido también lo bien organizado que están las mesas sesgos ex presidentes todos se fijó de mi muy jóvenes sorprendentemente para tumbar

Voz 5 03:31 porque como este no no hemos visto ningún interventor vestidos

Voz 0874 03:33 The Verve con lo cual no hemos detectado en medio de Vox todavía pero bueno supongo que Leandro María de una jornada electoral yo no sé si a ti te sorprende ya votar después de tanto tiempo no yo creo que os recuerdo que yo es la primera vez que vio una urna fue acompañando a mis padres en la década de los setenta y primeros ochenta todavía no podía votar ya yo sí que les sorprendía pues claro yo yo nacido con urnas casos

Voz 6 03:56 bueno siempre tienen algo de excepcional

Voz 5 03:58 algo para la gente de mi edad más pero en las jornadas a las jornada esta es una es como un paréntesis en la vida no yo creo que todos recordamos los días en los que hemos votado incluso cuando se produce otras seguidos como en España no tiene algo de día de día yo es una mezcla curiosa porque hay mucha gente en la calle está entrenando mejor en los colegios donde van sus hijos estas líneas de mucha impresión no entrar en el aula donde estudia tu disco notar en olor veces que queda en las aulas de los niños y los adolescentes que es un honor muy

Voz 0874 04:36 estoy pertinente si estaría invadiendo no

Voz 5 04:39 zonas mayores sin mayor flotas no para hacer este raro ejercicio que es la democracia que hizo un ejercicio raro en muchas partes del mundo sí bueno pues yo yo lo percibo como un día un paréntesis en la vida porque yo muevo disfruto mucho con los programas que vienen después de pero cierran los colegios electorales no un poco la Eurovisión de la política si a mi me parece que en la tele

Voz 6 05:03 división donde alcanza su

Voz 5 05:05 mayor potencialidad es dado en los días de de acción

Voz 5 05:13 programas me vuelven loco mes

Voz 0874 05:15 pues hablando un poco también en la en la era de la falta de privacidad en la que todo está expuesto en internet a mí me llama la atención que las papeletas están todas encima de la mesa y si bien vienes como un amigo

Voz 8 05:32 Emilio también eh entonces si no todos quieren votar lo mismo afortunadamente están las cabinas eh cabinas estás has visto que está muy bien

Voz 5 05:43 bien limpia cortinillas mi hijo luego una serie de cajetillas donde están con lo

Voz 0874 06:02 no antes a lo mejor podríamos haber atracado en fin que lo que vamos a hacer hoy es hacer digamos en la tertulia marcha esto yo no vamos a ir ahora a la radio caminando y en ese camino seguramente vamos a encontrar las dos otras personas con las que queremos hablar ese mismo camino para se va a hacer desde Barcelona vamos a hacer desde Barcelona dónde pero está Lourdes Lancho común colega tuyo que es que María Eugenia también me colaborador de este programa que seguramente tendrá algo que decir sobre las urnas estás por ahí Lourdes Javier

Voz 10 06:35 hola hola buenos días qué tal

Voz 10 06:38 pues hace una mañana un poco fresquita que ahora mismo hay cola para votar hay cuántas personas habrán

Voz 10 06:50 todos todos mayores porque tengo que decir que Barcelona está desierta Iyad al desempleo de Barcelona Estamos en la esquina de Pau Claris con la calle Caspe cerquita de la radio donde empezamos el uno de octubre te acuerdas Javier

Voz 0874 07:02 pues estamos esperando me me acuerdo muy bien sospecho que las urnas son de diferente calidad pero cómodo

Voz 11 07:09 no las las urnas son diferentes bastante diferentes hay cinco cinco mesas hay cinco mesas cinco urnas a Bale es bueno

Voz 10 07:20 la cola digo que la la media de edad es bastante elevada porque recordó ayer recordemos que ganó el Barça la Liga hubo celebración hasta tarde y no hay nadie por la calle Fes te parece una sociedad This tópica l'Eixample barcelonés

Voz 6 07:33 este colegio tiene una pero sin embargo tenéis más gente en vuestro colegio mira otras dos monjas sin embargo tenemos más gente vuestro colegio que era nuestro

Voz 0874 07:42 porque es un colegio muy militante

Voz 6 07:44 los años ya durante la

Voz 7 07:47 setenta y siete ochenta y tres lo dirigía un jesuita que fue uno de los fundadores de Justicia hay cristianismo ni a los chavales lo he escrito en los viajes de fin de curso para que no se plegara en dos casos que más ilesas me llevan a hacer trabajos de Acción Social al manicomio de Hospital de Sant Boi pero ha seguido invitando pero ha ido cambiando conforme ha cambiado de la sociedad y ahora es verdad que se compromete de otra manera con otro pues de actividades el templo fue el colegio donde se celebró la misa

Voz 13 08:22 qué conmemorativa del aniversario de la boda de de Fórum

Voz 10 08:32 porque está en la cárcel y entonces bueno es invertir si dejamos a Javier nos va a contar la

Voz 12 08:37 vienen en reivindicación todo eso no he contado la historia de colegio porque muestra cómo cambió la historia de Barcelona

Voz 10 08:44 exacto y hay una iglesia al lado y mucha gente imagino que votará a misa comprarlos postres y luego a comer de todo

Voz 0874 08:52 a golpe es que es curioso que en la en el colegio en el que hemos salido nosotros ahora estamos en la calle porque la policía no estaba mira

Voz 0874 09:00 en la puerta del colegio que es la única entrada que hay a las mesas electorales hay una única pintada con dos palabras las palabras son mal fario mal fario como mejores de España Manuel que Pintado esa vía

Voz 0874 09:18 si cualquiera gracias aporta mucha este debate oye Javier su tiene recuerdos de acompañar porque yo somos de la misma quinta de acompañar a tus padres a votar la primera eh

Voz 12 09:26 no no los acompañado fueron sin decirme nada como lo como siempre que hay mucho es que debe haber un convento

Voz 12 09:34 es difícil pero sí pero pero Javier si es que mi casa se vive de otra manera fueron a votar y no me dijeron nada fueron pero sí que vive toda la campaña porque mi padre era militante entonces viví pues todo Lofca pegar carteles la emoción los mítines pero precisamente la praxis ir a votar fue el único que no y así salió yo qué hago todo en teoría luego en la practicas en Primera

Voz 0874 09:57 oye vamos a ir caminando hacia la radio nosotros yo creo que vosotros también tenéis un sí recuerdo recuerdo mal el colegio está comatoso cuatro manzanas de la radio en nuestro caso como a diez minutos andando de paso que vamos andando unos espera aún una persona un poquito más arriba tú pública pues el otro día Juanjo en el país un artículo que me me gustó mucho y además mencionabas aún a un psicólogo que estuvo por el paro es Diego Figuera y que nos hubiera gustado invitar a este programa pero no podemos porque el número tres en la lista de de Torrejón hay hablabas de la ansiedad que te provoca la ansiedad que te provoca un acontecimiento como éste como cualquier acontecimiento te puede provocar ansiedad pero claro unas elecciones en las que al final de la jornada podemos acabar hablando de el presidente del Gobierno Pablo Casado

Voz 7 10:48 yo a ti te provoca pues Umeh

Voz 6 12:27 por eso tienen está importancia y es por eso por lo que quizá que sea desvinculación que hay entre la clase política en ciudadano vaya más gente a votar por lo menos por correo parece que ha aumentado votos

Voz 0874 12:39 sí por eso aumenta también el estrés de quién se plantea constantemente ese tipo de cuestiones mira esto qué es lo que nos encontramos es Gustavo de sal cómo estás Gustavo buenos días dado es si con una lista tú entiendes perfectamente que podamos tener miedo en un día como éste no

Voz 15 12:56 en primer lugar hay que decir que también tenemos alegría porque unas elecciones democráticas siempre son un motivo de alegría empecemos por la parte más positiva y luego estoy escuchando lo que acaba de decir Juan José por supuesto estamos viviendo un momento de descomposición política que crea un ambiente de incertidumbre y la incertidumbre es siempre mano por supuesto algo que produce miedo ir los políticos además que ellos están bastante a sus

Voz 14 13:32 Estados hoy no solamente los ciudadanos ellos están bastante asustado

Voz 15 13:39 trabajan precisamente como decía Borges con la combinación de el temor y la esperanza los salvapatrias que se presentan como los representantes del esperanza movilizando previamente el temor y la inquietud todos en este momento tenemos una preocupación porque efectivamente a diferencia de otros momentos hablo ahora concretamente México país de España todos tenemos siempre una preocupación respecto a la a la voluntad que nos asiste en cuanto a la erección pero hoy en día podría Icon hizo concreto esta fractura social que evidentemente revive y reedita fantasmas muy propios de España Haití atravesado una guerra civil evidentemente hay un factor muy

Voz 0874 14:38 importante para preocupación el el exceso de información puede provocar también uno no sé pues una dosis mayor de la ansiedad con la que da cada día

Voz 16 14:48 mira te diría que sí

Voz 15 14:51 pero depende de cada uno en realidad estamos llegando a un momento no solamente en España del mundo donde el exceso de información comienza a producir un efecto más bien de anestesia es decir lo que se llama el nihilismo informático de información dirigida a la gente ya está tan saturada llega un momento donde la conciencia no puede asimilar tanta cantidad de información se produce un bloqueo por lo tanto como éste es un mercado de la tensa la atención lo que se busca es atraer la atención de todos nosotros llega un momento donde el bombardeo de estímulos más que provocar angustia en muchos casos

Voz 9 15:33 produce realmente anestesia también puede provocar era Jaime me parece que

Voz 6 15:39 qué más que exceso de información lo que tenemos es excesos de datos de datos sin articular no

Voz 14 15:45 ah pues no no estoy de

Voz 6 15:48 cierta no yo creo

Voz 14 15:50 por supuesto cuando digo información no estoy deseando el término bombardeo de estímulos que se presentan bajo el nombre de la información en realidades en conjunto de piezas sueltas desarticuladas

Voz 16 16:06 donde el

Voz 6 16:34 acciones tienen una particularidad que no han tenido otras que yo he vivido porque sí el tópico este era la gran fiesta de la democracia bueno se han vivido como una fiesta con un día festivo yo recuerdo pues esos días de sol además porque no recuerdo días de lluvia las familias yendo a votar con un fin una cosa de un país en calma no hay sin embargo en en estas votaciones está la alegría también de votar pero también hay una suerte de de desasosiego en parte porque hay gente que va a votar sin gran convencimiento va va a votar por miedo que a que progresen en los que no quieren que progrese it is y sobre todo con el temor de que esta nueva derecha que ha surgido realmente tenga obtenga un los resultados muy superiores a los que se vienen prevé que además no era uno de los últimos días la gente digamos del mundo e información con mucho miedo de esto no entonces ahí es una mezcla curiosa están las de estas elecciones particulares de alegría por votar pero también desasosiego

Voz 14 17:44 de totalmente de acuerdo en estos últimos días el tema uno de los temas fundamentales que mis pacientes me refiero a la consulta es precisamente eso la tremenda preocupación ante el apoyo

Voz 0874 18:42 construcción de la democracia oye Gustavo gracias por charlar un rato con nosotros no sé si vas de camino a votar sillas votó

Voz 10 19:04 es que no se nos íbamos ya para la radio pero nos ha pasado una cosa súper chulas que es que en la cola hay oyentes de que están escuchando el programa con los cascos Nos han Nos vienen a saludar bueno hagamos advierte es el famoso sabes

Voz 17 19:17 yo estaba pensando una cosa a raíz de lo que comentaba buscamos pero a mí me ha dado yo tengo la sensación de que yo antes yo en general porque por por no personalizar pero además por echarle la culpa a los demás

Voz 18 19:30 yo sabía lo que pensaba pero yo ya no sé lo que pienso yo creo que eso pasa en general

Voz 10 19:39 cuatro pasos más allá del colegio nos hemos encontrado con una una mujer que es vecina de l'Eixample es profesora en la Universidad de las Islas Baleares yo diría que la mayor experta en en ciencia ficción en utopías en distopía y también feminismo es

Voz 0874 19:57 oye pues pues aprovecha para preguntarle si el hecho de que nos encontremos con tantas monjas tiene que ver con algún universo tópico que está cerca de la Gran Vía que yo no

Voz 10 20:07 te escucha Teresa López espesa

Voz 19 20:09 hola buenos días no no tiene que ver eso he visto pico en ese caso forma parte de nuestra realidad más inmediata pero es cierto que nuestra realidad cada vez cobra más tintes This tópicos yo diría que incluso apocalípticos

Voz 10 20:23 fíjate apocalípticos el día el el día de la SER el que estamos votando yo yo pensaba más bien que era como una distopía pero ella dice que la la Apocalipsis ya llegó en

Voz 19 20:35 con la crisis no hombre yo creo que después de todo lo que has estado viviendo la sociedad española no después de la crisis todo lo que ha sucedido con la vivienda en los problemas de la precariedad laboral la cantidad de gente que se ha tenido que ir a trabajar fuera de de este país el Apocalipsis ha llegado la corrupción política es que yo no me lo puedo imaginar de otra manera lo bueno es que después del apocalipsis llega al pos apocalipsis y eso siempre supone un cambio y una regeneración eso es lo que espero que pueda llegar a pasar hoy

Voz 10 21:05 para tener miedo e hablábamos del miedo con el psicólogo yo no sé si Millás bueno bueno bueno

Voz 12 21:41 el Apocalipsis Teresa era Apocalipsis en realidad es un periodo de transición en el pues apocalipsis un periodo de transición por ejemplo yo me acuerdo mucho de aquella novela la tierra permanece

Voz 12 21:55 sólo queda gente andando por la carretera pero la gente que pueden ser dos personas sexo hay poca gente que sobreviva a al al Post Apocalypse entonces la pregunta es nosotros estamos vivos somos supervivientes

Voz 19 22:09 bueno eso es una el título de una biografía de Cádiz no yo estoy vivo y vosotros estáis muertos eh yo espero que que nuestro pos Apocalipsis sea muy diferente yo pienso en una cosa os Apocalipsis utópico precisamente porque como es un momento de transición nos permite esa idea de regeneración para pensar en otra sociedad llena otro sistema político alternativo porque el que hemos vivido no funciona está claro ha colapsado sea esta gran crisis de ahí que hayan surgido todos esos partidos no para mí es un día súper emocionante y eso que yo por ejemplo no he podido votar porque yo solicita el voto por correo me

Voz 19 22:43 no me ha llegado buena a mí a muchísimos compañeros sobre todo que viven en el extranjero pienso por ejemplo en mi amigo Álvaro Mellizo que trabaja la Agencia EFE en Lima lleva tres legislaturas sin poder votar sabe que está que bueno muy bien censado les llega a la solicitud para poder pedir ese voto por correo pero luego el voto nunca llega no igual que mi amigo Álvaro pues muchísimos otros amigos que están en Europa y en Estados Unidos entonces claro si encima no podemos votar en una jornada en la que realmente yo creo que las cosas tienen que cambiar tenemos más partidos que nunca estaban comentando lo antes en la radio no hay un caldo de cultivo precisamente para que las cosas sean de otra manera yo espero que lo sea no sé qué pasará a partir de las diez de la noche pero espero que salgamos más de dos personas a la calle para celebrarlo pues fíjate que una de las cosas para pedir el voto uno de los

Voz 21 23:29 Méndez diría para pedir el voto de las mujeres lleva la foto de una distopía que es la de Margaret no la cuento de la criada va a ser importante votos de la movilización de los joven

Voz 10 23:40 Inés el peligro de las redes

Voz 21 23:42 Illa en las mujeres

Voz 19 23:45 sí a mí me parece fundamental de hecho algo también está sucediendo no con con el movimiento Femenía esta yo creo que estamos en la cuarta ola lo hemos visto en las calles este ocho de marzo y a mí me parece fundamental traer a colación precisamente el cuento de la criada de Margaret Atwood que es una novela de los años ochenta Se ha puesto de moda gracias a la serie de televisión precisamente porque algo está cambiando nuestra sensibilidad también yo cuando oigo que quieren hacer ciertas reformas de la ley del aborto que aquí ya pues desde los hay los ochenta luego en el dos mil diez Se establece y ahora quieren volver hacia atrás cuando iba a hablar de los vientres de alquiler pues claro que me viene mente totalmente el cuento de la criada aquí estamos hablando de España pero es que por ejemplo ese tipo de leyes todavía en otros países como Argentina todavía están debatiendo entonces es súper importante que recuperemos precisamente esas obras literarias para no repetir o no vivir esos futuros tópicos porque la ciencia ficción algo que nos plantea que es interesante interesantes que es ficción especulativa plantea plantearnos esos ensayos no en posibles sociedades para que no tengamos que vivirlas aunque cuidado siempre nos hablan precisamente de una crítica de la sociedad presente os hemos dejado sin habla

Voz 6 24:53 bueno mientras podamos jugar muy mientras podamos hablar de la distopía es que todavía en la reconocemos y eso es bueno o no porque en las sociedades realmente de históricas ya no se reconocen no en la red lesiones desaparecerán cuando las llevemos dentro esto es lo peor no que que creamos que vivimos en sociedades laicas llevemos una rendición dentro gran parte tenemos discursos o una parte importante de los discursos que hemos escuchado otro día estos días eran religiosos eran laicos pero estaban cargados de religión no todas estas apelaciones por ejemplo a patria unidad todo esto es de carácter religioso cuando Abascal dice por ejemplo no me pregunten de cosas concretas porque yo no llego a no llegó a España en la cabeza pero llego a España en el corazón es una apelación de orden religioso eh ustedes no me pregunten por el paro no me pregunten por la vivienda porque en fin esas cosas no son importantes en lo que es importante lo que es importante es que no es un Amos en la falta de pensamiento que no pensemos no

Voz 10 26:17 pues eh Teresa López peñista te agradezco muchísimo que que no está lleno

Voz 19 26:21 contraido por este paseo esta tertulia paseo que estamos haciendo esta mañana un placer muchísimas gracias

Voz 0874 26:39 son exacto y mira esta mujer que está aquí creo que nos puede interesar una conversación con ella porque después da una perspectiva diferente de lo que estamos hablando se llama Carmen Trujillo Hola Carmen cómo estás buenos días

Voz 0874 26:57 bueno no te preocupes yo creo que te entenderemos lo suficiente Stories una profesora prejubilado correcto si más o menos te puedo preguntar cuánto ingresas al mes

Voz 19 27:05 pues es que no estoy con un subsidio

Voz 22 27:18 estaba con un contrato temporal Se acabó cogí lo que se desempleo luego ya un subsidio para mañana es de cincuenta euros

Voz 0874 27:45 esas Ésa es la característica con la que tú te de fines

Voz 0874 27:55 sé que tienes hijos te fuiste a vivir a Cuba pero luego te este que era a tus hijos apenas los ves que que vives

Voz 0874 28:08 el ascenso vira lógico claro mi mi mi pregunta uno nuestra pregunta era si cuando te enfrentas a una cuestión de la vida de tal envergadura como es la soledad si la política te deja de interesar Henar solo estoy menos ahora en estos momentos

Voz 22 28:29 es una situación para mí

Voz 6 28:38 en la política te proporcionan sin un cierto sentido de pertenencia es decir el hecho de ir a votar a alguien concreto de sentirte identificado con el partido que vayas a votar te han ideado un poco tu soledad en la medida en que te da sentido de pertenencia

Voz 22 28:55 hombre sí lo considero no sé yo me considero buena ciudadana

Voz 10 29:04 es que no me he saltado ningunas elecciones desde la Constitución del setenta y ocho al sida claro

Voz 6 29:11 oye tú sabes que en Inglaterra han creado el Ministerio de la soledad tú crees que la soledad es un problema de sanidad pública ya en las ciudades

Voz 0874 29:41 supongo que es una cosa hablamos esta mañana con Ramón Lobo no cada uno en esta campaña electoral ha fijado en algo determinado de lo que los políticos no han hablado los políticos no han hablado de cine político en un hablado de de cuestiones internacionales de África pero es verdad que los políticos no han hablado de la soledad no no han hablado de esas grande las cuestiones y esto es lo conversaba tuyo hace un par de meses cuando se conocieron las elecciones de las grandes cuestiones de las que nos gustaría escuchar su versión no te voy a dejar Carmen porque veo que tienes la voz para mucho no es un domingo

Voz 22 30:11 mente si quería destacar que personas a solas cada vez más eh

Voz 0874 30:20 claro que sí iré en que nos fijamos una intentamos fijándose en ello en este programa Carmen Trujillo profesora prejubilado gracias Carmen y suerte con todo lo que tengas por delante

Voz 12 31:01 en nada entonces el a dónde vamos a ir a parar

Voz 0874 31:30 dice que seguro que además Javier conocer quiosquero no tengo ninguna duda al cliente

Voz 10 31:34 que la clientela acaba de irse el periodista Lluís Permanyer comprar el Gemma

Voz 0874 31:39 déjame déjame explicar a los oyentes que en quiosco es aquello que había antes donde se vendían periódicos

Voz 10 31:45 exacto ahora se venden periódicos se vende tabaco aquí en este se venden se venden libros chuches mogollón de chuches para pasar la noche electoral no se alguno Muccino que te cantó a ver a ver quién va quién va a celebrarlo

Voz 0874 32:24 no te quería preguntar si si si tú por el el tipo de periódicos que vendes que Abadía serías capaz de anticipar un resultado electoral para esta noche

Voz 0630 32:45 bueno nosotros aquí tenemos este La Vanguardia es digamos el el número uno y luego tenemos en el de un digamos un competidor bastante interesante luego ya viene el país un poco y luego en otra escala ya tenemos el Abc La Razón el mundo osea tampoco va por ahí la y ahora cómo se están moviendo de mañana más o menos sigue la misma tónica estamos a la vanguardia en primer lugar el Aran segundo lugar luego el país si ya algo del mundo también

Voz 1887 35:31 tú eres palestino si soy español de origen palestino lleva aquí en España diez años Mi primera vez que voy a votar diez años inicio de dos

Voz 0874 35:40 exactamente sí de Gaza de la franja

Voz 1887 35:42 de Gaza hace diez años Si llevo aquí en Madrid cediendo diez años de los cuales nueve años y cuatro meses cotizando y hasta ahora no he tenido este derecho de tener derecho a voto enhorabuena por ese derecho y esto es lo que

Voz 0874 35:55 quería compartir contigo las sensaciones yo supongo que tú nunca has tenido ocasión de votar

Voz 1887 35:59 no la verdad que no porque en Palestina como sabes que es un país ocupado pues el derecho a voto no existe de momento si existía pero hace muchos años y no sea a repetir mi es mi primera vez que voy a ejercer mi derecho a a elegir me representantes tanto en las generales ahora hay más adelante las las municipales para mí es una gran responsabilidad especialmente ahora con lo que está cayendo con la extrema derecha que está saliendo para mí es como buf qué estaba muy celebrado de este de esta responsabilidad hay hoy en día me toca ya hacerla hay que me siento motivado para para intentar hacerlo oí conseguirlo y a la vez pues es una responsabilidad de ejercer este derecho

Voz 0874 36:40 estás a punto de perder su virginidad democrática esto no lo va a olvidar nunca espero que le has pensado bien pues la

Voz 1887 36:45 verdad que sí que la verdad que lo pensado muy bien leído casi todas las programas electorales sí lo tengo muy claro lo tengo muy claro porque ve yo quién está a favor de la clase media a la clase obrera y lo tengo muy claro más claro no puede ser

Voz 6 37:01 qué es lo que más te sorprende la actitud de los españoles ante las elecciones por ejemplo te sorprenden número de indecisos

Voz 1887 37:09 pues la verdad que sí que es una cosa que que me llama tanto la atención como puede ser tantas personas que no ejercer este derecho teniéndolo mientras que otras personas nunca nacen con este derecho no tú naces tienes este derecho a ejercer interrogó durante todos los cuatro años estás diciendo por qué pasa esto y teniendo la posibilidad de cambiar hacer el cambio es es muy sorprendente

Voz 0874 37:33 pero la política es una herramienta de cambio que es algo que se nos olvida a veces para los españoles y para muchas democracias ya establecidas la política o el ejercicio del voto es básicamente un reforzamiento de tus creencias eso es realmente si tú no

Voz 1887 37:46 a este derecho estás construyendo esta esta es abortando a al al no cambio no oí esperando que llega llega el cambio sean ejercer tú la la primera pieza en este cambio es ejercer todo derecho a voto y elegir quién realmente te puede representar puede representar ideas olvidamos el el el fundamento de la democracia no la que es la representación de tus ideas y tu voto a través de de de oye tú sabes que tienes un futuro

Voz 0874 38:56 a mí me habría encantado que los políticos que se presentan a estas elecciones hubieran dicho algo sobre el reconocimiento Cacho Donald Trump sobre los Altos del Golán que es una cuestión de geopolítica fundamental para las próximas décadas y sin embargo no es que nadie se haya pronunciado es que yo yo creo que nadie sabe ni qué ha pasado

Voz 1887 39:12 no realmente bueno claro es el moderno lo el poder lo que tienen los sionistas con con con con el el nubes y guionista que hay en Estados Unidos que deja a los representantes políticos callada callados a a estos asuntos en las últimas dos Parera de que ha hecho el Donald Trump fue la de los han todo y el reconocimiento de Jerusalén como capital de otro país no es como si mañana un palestino o el presidente del Gobierno reconoce México como como como capital de de tercer país no fue una una rueda que hacen pero teniendo el poder está alianza entre la extrema derecha tanto el Senado como Trump bajo en en el estado de ocupación israelí pues se están haciendo cambios si ves los programas políticos ves quién está a favor de quién no en los programas tanto de ciudadanos como el PP como Vox están a favor de la alianza con Netanyahu ya tenía algo fue el primero o sea que ha felicitado a Vox por por su hubo avances teóricos no

Voz 0874 40:10 correcto oye muchas gracias pero esta conversación no estés no pero las tengas todas contigo de que vas a poder votar porque igual gallegas al colegio

Voz 0630 44:02 yo a los ocho años pero es posible que con veinte años no habría sabido gestionarlo es cierto pero bueno afortunadamente me ha pillado en una edad en que puedo asumir esta repercusión excesiva que merecido pueden de una manera pues más o menos en vena

Voz 0874 44:21 tú tienes una perspectiva además muy particular porque no reside en España reside en Alemania y yo tengo la tentación de preguntarte si has votado por correo o si directamente

Voz 0630 44:34 en rogar red suplicar implorar voto que es un trámite bastante engorroso Vero ya la he cogido el tranquillo y sé cómo hacerlo por internet se equivocarme a Bardem que tengo dos hijas ayudarlas y en mi caso funcionó quiere decir que si me dan unas papeletas primeramente el papel los a la carta de la que se me ofrece la posibilidad de rogar el voto lo que supone mucho gasto por cierto sí sí claro gastos de envío a miles de ciudadanos españoles repartidos por extranjero aquí voté voté muy pronto como hace dos semanas de manera que para mí la campaña electoral ya no te hará superflua permitido observarla con total tranquilidad a mí que me digan

Voz 0874 46:14 te hace mediador hablábamos con una escritora de ciencia ficción y no hacía más que mencionar la palabra apocalipsis a aquí te parece que lo que está pasando es normal ya está es un proceso más democrático y que mañana saldrá el sol

Voz 12 46:54 esto yo comparto la sensación de normalidad y con Fernando porque en realidad quiero que la mayoría de las elecciones tienen algo especial que las hacen especiales todas son anómalas dentro de su normalidad pues las primeras a las que hemos aludido que no llevaron nuestros padres suma fueran las primeras las primera que ganó Felipe González fueron las primeras que ganó los Filipe Gonzales cuando perdió era porque había perdido y entraba por primera vez el PP cuando el 11M pues por todo lo que sucedió pero el todas las o la mayoría de las elecciones tienen una circunstancias que las hacen especiales igual es que la vida está hecha de cosas especiales también no lo sé

Voz 0630 47:34 yo puedo aportar mi humilde perspectiva personal como ciudadano que vive así desde hace muchos años el Centro Europa estos movimientos de nacionalismo estatal de repliegue que abre el cajón de las viejas esencias calienta la sangre de la gente con el patriotismo y el sondeo de banderas en realidad están muy extendidos de los Pirineos para arriba incluso al Mediterráneo hasta ahora con la excepción de España Portugal por eso esto este fenómeno de Vox yo no lo veo como una anomalía de la historia española sino realmente como una rama más que sale de un tronco que en algunos lugares de Europa tiene un enorme auge

Voz 0874 48:22 en fin somos europeos entonces no exactamente

Voz 0630 48:25 pero lo digo como una pequeña llamada de atención para que veamos que no estamos solos en el planeta ni en el continente y que también nos afectan tendencias que ponderan en otros lugares no muy lejanos

