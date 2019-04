El hooliganismo de la política española

Voz 1113

01:48

la política española ha entrado en el mismo no se debaten unos programas se insulta tras esta campaña electoral infame ya llorado a los tres monos sabios del viejo santuario japonés que se tapa los oídos para no escuchar la boca para no hablar los ojos para no ver urge modificar cosas de nuestra política entre ellas el sistema electoral se ha de acabar con las listas cerradas di parte del primer debate segundo vista la experiencia llamen lo solté recordé la historia inglesa de los dos amigos que van a una conferencia uno de ellos se duerme al despertar y escuchar la voz del conferenciante en este caso mitinero me pregunto a su amigo que de yo digo lo responde sigue hablando pero no dice nada