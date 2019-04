Cambio climático y turismo: el sur de Europa ya no será lo mismo

Voz 2 00:00 estoy

Voz 3 00:51 falta uno Javier Sampedro cómo estás Javier buenos días aquí

Voz 1730 00:59 estoy estoy estoy en medio de una isla está en Panamá

Voz 0874 01:05 te iba a decir que no suena no suena a Mallorca desde los Susana como un poco más lejos

Voz 1730 01:09 sí sí sí sí sí va en serio estoy en una isla en medio de un lago que forma parte del Canal de Panamá que está gestionada por el Instituto es Missoni y está dedicada exclusivamente a la investigación científica Hay Nadal estaba paseando luchando monos viendo ranas con roedores gigantes que pasa por delante de en su historia estoy con una investigadora como no de la Ciudad del saber

Voz 0874 01:37 la ciudad de saber estaba pensando que un científico se debe ser como el Disneylandia de pequeño

Voz 1730 01:42 no pues mira es muy interesante la Ciudad del Saber era antes los espacios militares de la ocupación estadounidense cuando en el año bueno a finales del noventa y nueve justo antes del dos mil se cumplió por fin se retiraron de esa casi colonización durante casi un siglo todos esos espacios una paz de ello se dedicaron donde vivían los militares habrá viven científicos y gestionan pues diferentes proyectos la mayoría asociados a biodiversidad pero también a innovación y hay ya conocimientos generales es es un espacio muy muy bonito eh

Voz 0902 02:20 oye y si los habitantes de esa isla empezasen a reproducirse entre ellos podría surgir una especia super inteligente a lo mejor no yo siempre he pensado de Novosibirsk que es donde el a la ciudad a la capital siberiana donde los soviéticos mandaban a todo el talento científico de no sé si allí habrían surgido ahí como una una especie de mutantes solo no

Voz 0874 02:42 déjame recordar que Javier Sampedro es doctor en biología molecular y colabora con el país y Pere Estupinyá es químico es bioquímico es conductor en la dos de cazador de cerebros vamos a regresar enseguida esa isla pero antes como es jornada electoral estaba pensando que tu pera espero que hayan votado por correo

Voz 1730 02:58 eh pues no pude lo peor ley que a punto pero el el sábado pasado pues me llegó más tarde

Voz 0902 03:08 claro que la culpa de pero conozco a otros casos que brazos casos vuela

Voz 0874 03:13 se lo digo porque por por introducir un mínimo el debate político en este espacio de ciencia hay un estudio muy particular que se publicó hace poco por tres universidades una de ellas en Estados Unidos la tempo también la de Granada y la Universidad a Distancia de Madrid que revelaba decía el estudio que los simpatizantes del Partido Popular reciben con mayor repulsión las noticias del PSOE que los del PSOE las noticias del PP es un titular muy atractivo porque el titular decía algo así como el cerebro de los votantes del PP experimenta más repulsión hacia las noticias del PSOE que al revés pero claro y esto suele decir lo Miguel Ángel Aguilar cuál es la ficha de la encuesta más en este caso cuál es el método más

Voz 0902 03:53 el universo son cuarenta personas no cuarenta personas Serrano no perdón perdón veinte personas diez diez diez de El PSOE y el PP elegidas para que estén más bien a los extremos están las formaciones políticas no a la izquierda del PSOE a la derecha del PP bueno pues esto es esto son estudios de imagen cerebral tú pides a los a los voluntarios que hagan alguna tarea en este caso cabrear sea o no por lo que no sobre su partido sobre el partido del otro y mientras tanto les estudia su actividad cerebral Ésta es Castell en siempre estas técnicas tienen un elemento de interpretación y que la actividad basal del cerebro es tan potente que distinguir a las pequeñas variaciones cuando un sujeto se enfada escuchar algo está fraccionado tiene elementos de interpretación que son un problema general no de este estudio sino de todos los estudios de imagen y hay que repetirlas muchas veces a enfocar los dos maneras distintas y esto este estudio evidencia indiciaria no con este tamaño demuestra mientan personas pero bueno en general no deberíamos sorprendernos de que pensar distinto vaya asociado a unas actividades de unas neuronales distintas no pensara algo es lo mismo equivale exactamente a la activación de ciertas redes neuronales y menos en os hacéis una idea en la cantidad de investigaciones de este tipo que están haciendo política elementos como la repulsión

Voz 0874 05:35 son cuantificables sí sí son cuantificables

Voz 0902 05:37 vamos a la repulsión la decepción el riesgo pues están asociados a distintas zonas del cerebro a mi me gusta decir medio en broma que el SUP cultivo es un trozo de cerebro casi toda la actividad cerebral está localizada en un lugar si otros aunque en general ser consciente algo implica una armonización entre otras áreas cerebrales de una manera que no comprendemos en absoluto no empezó a comprender pero no es sorprendente en sí mismo que por muy distintas formas de pensar que tengan los votantes de derecha izquierda que

Voz 0874 06:12 ya sabemos por los test psicológicos lo han hecho

Voz 0902 06:15 me décadas tiene una psicología distintas pues se asocie a un a unos patrones de actividad cerebral no esto es algo que lo que debemos irnos acostumbrando porque las dos cosas no exactamente la misma hay revistas este caso está en política al una lista hay Journal of Political Science hay toda una todo un sector el conocimiento que se dedica a estas cosas yo creo que con razón porque por ejemplo o a la expresión calentamiento global produce un rechazo en la población norteamericana los votantes republicanos de Estados Unidos que es casi el doble del que produce la expresión cambio climático entonces los políticos y sus asesores no obstante tanto a los datos psicológico para conducir sus mensajes sus debates acabamos de tener una evidencia muy racial esta semana no hay esto es un área de conocimiento está está creciendo de una manera un poco chocante

Voz 0874 07:18 tenía un poco de miedo sí pues sí porque en este caso por ejemplo

Voz 0902 07:20 inclusión de este trabajo es que puesto que la corrupción del partido contrario motiva mucho más al voz al votante que que la expresión de las cosas positivas que a su propio partido lo que aconsejan los científicos a los esos políticos es que se centren la corrupción en otros no que en lugar de proponer cosas proponer cosas como acabamos que no acabó con un bar favorece depresión

Voz 0874 07:48 bueno hay que recordar que hay un número de teléfono disponible por si quieren hacer alguna pregunta científica pero ya se tenemos un rato al final del programa cuando no desespera desde Panamá podría bueno sí sí podría es número de whatsapp por lo que pueden también escribir o mandar una nota de voz y nosotros les llamamos devueltas el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve también por Instagram si quieren dejarnos ahí la pregunta el número repito seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve espera que estas ahora mismo Barro Colorado es esa pequeña isla protegida dedicada al estudio de los ecosistemas tropicales que se ha convertido una especie de laboratorio natural sobre cambio climático no sé si tienes que no se mete entre los pies en bolsas de plástico antes de entrar paran para no pisar nada y no romper nada hay no llevar nada

Voz 1730 08:39 hombre la verdad es que no no a estos niveles pero sí que te das cuenta de la fragilidad de los ecosistemas eh es que es muy bonito estar aquí pero cuando te van informando de cómo por un lado el cambio climático está afectando a especies que han vivido durante millones de años en equilibrio en estos entornos de repente sólo unas décadas están en peligro de extinción no sólo por el cambio climático es también la deforestación es las carreteras que creamos is sí que siento

Voz 1730 09:22 mira como una disonancia cognitiva e por un lado decir que maravilla estar aquí qué bonito y que es pero pero dices cuánto tiempo lograrán que esto sea así osea dentro de cien años este ecosistema dentro de dientes posible todavía estará yo creo que es que requiere un cambio de signo Emma pero bueno estoy aquí muy bien acompañado para hablar con alguien que hablan mejor que estos temas Qué grande bosque era bióloga de gerente de proyectos en la ciudad del saber que comentaba antes sí que me está dando un Tour maravilloso por Barro Colorado

Voz 0874 09:56 Santi cómo estás hola qué tal se está aportando pera

Voz 5 10:01 no perfecto me lo que no robar que Casado

Voz 1730 10:05 esta negros para para para Panamá

Voz 0874 10:07 no te lo dejamos por allí si quieres oye explícanos quién quién quién financia la isla quién lo paga

Voz 6 10:13 bueno barro culminado como centro de investigación están administrado por el el Instituto de Investigaciones Tropicales en Sonia el fondo son generados a través de algunas reservas federales a través de proyectos y a través de gran que traen los investigadores para desarrollar justamente áreas específicas de la ciencia como bien decía Pere han venido estudiando mucho lo que es la ecología del bosque tropical la dinámica los cambios cambio climático también por supuesto especies el tema de cómo cómo las especies se adaptan a ecosistemas que están aislados de tierra firme y cosas por el estilo bien interesante pues desde lo más sencillo lo más básico hasta propuestas mucho más estructuradas no

Voz 0874 11:00 ese hogar esa isla para casi cuatrocientas especies de aves quinientas especies de mariposas quinientas especies de árboles por qué Panamá Sandy

Voz 6 11:09 porque en Panamá por qué tal vez ésta es uno de los espacios con con diversidad amplia e con muy buena comunicación hacer como que Panamá es como la mitad de las Américas es un sitio de paso obligatorio de las especies estos es a través de millones de años se ha se ha ido diferenciando y la ha ido dando ese aspecto o qué

Voz 7 11:34 eh veo diverso de de

Voz 6 11:37 en ecosistemas bastante sano aún en en la que las partes norte que une básicamente al país ir a la América del Norte con la América del Sur instamos justo en el centro

Voz 0874 11:50 en un en un lugar tan privilegiado como ese tenéis la sensación de urgencia

Voz 6 11:55 os y luego miras conversamos ahora que veníamos que que veíamos el nivel el nivel del agua este es un área acuática pero veíamos el el nivel lago más bajo en los en los últimos años eh yo venía que tenía un par de años que no venía a la Isla y la verdad es que me asombró mucho el ver cómo los bordes del de de el TS ven claramente y se ven erosionados es decir el nivel de lago está muy por debajo de lo que debería estar en esta altura de hecho en Panamá estamos también en este momento algún fenómeno El Niño que menos distorsiona en la época de lluvia estamos en abril prácticamente terminando abril ya debería como está en la época lluviosa hay día lo que hemos tenido son pequeños chubascos entonces todo esto va va deteriorando elecciones tema iba haciendo cambios radicales en algunas especias no

Voz 0874 12:50 Sandy Mosquera gerente de proyectos de la Ciudad del Saber te agradecemos este diálogo y que nos cuide esa durante unos días un abrazo fuerte y suerte

Voz 0874 13:10 decíamos que es el lugar en el que se encuentra pero es clave para entender cómo el planeta está respondiendo al cambio climático pero no es necesario irse tan lejos para comprobarlo una de las regiones más vulnerables a los impactos del calentamiento global es el Mediterráneo de Javier la Organización Mundial del Turismo dos mil diecisiete España fue el segundo país del mundo que más visitantes recibió esos cambios del ecosistema cambiarán ese ránking la manera en la que tenemos el turismo también

Voz 0902 13:35 pues forzosamente por ejemplo

Voz 9 13:38 en el norte de España pudo

Voz 0902 13:41 llegar a ser

Voz 0874 13:44 es una mediterráneo en el menú mientras

Voz 0902 13:46 es que las zonas del sur buenas tardes o convertirse en un entorno tan caluroso que realmente no turismo por supuesto que en el turismo hay factores internacionales que no tienen que ver con el clima seguramente nuestro récord del año pasado tiene que ver con los conflictos Ana en el norte de África no pero sin duda las prácticas turísticas se tendrá que ir modificando a lo mejor tenemos que irnos nosotros a Londres en el futuro para para poder disfrutar de un verano en condiciones

Voz 0874 14:19 a un verano caluroso porque la semana pasada hacía más calor en Londres que desde Buenos Aires no se escucha Álvaro Moreno que es ingeniero forestal es experto en Ciencias Ambientales que es colaborador de esa Organización Mundial del Turismo que ahora mismo trabaja en un proyecto para desarrollar turísticamente Bután que su país al sur de Asia como usted Álvaro buenos días

Voz 1730 14:38 hola muy buenos días qué tal todos muy bien

Voz 0874 14:41 gracias por escucharnos vía Skype el cambio climático y nos va a obligar a cambiar nuestra manera de hacer turismo como decía Javier

Voz 1730 14:49 bueno el cambio climático es sin duda nos va a afectar A Lama

Voz 10 14:52 pero en la que viajamos todos sabemos que uno de los principales cosas que que miramos cuando eh cuándo vamos a salir ya no sólo de vacaciones sino incluso a pasaron desde fuera que tiempo pudo hacer también menos determina qué destino elegimos a la hora de de de hacer algo tiene dos actividades pongamos por ejemplo senderismo así que aún más cuando uno piensa en ese vacaciones tienes Art valiosas dos o tres semanas para elegir destino y por supuesto el clima es siempre es un factor predominante decisivo quizá en muchos casos a la hora de decidir el destino y por supuesto el cambio climático va a tener un impacto en el la manera en la que la en la que decidimos

Voz 1730 15:31 sí

Voz 0874 15:31 y en la manera en la que la gente viene a visitarnos porque tú hiciste un estudio hace años en el que llegabas a la conclusión de que entre los años dos mil cincuenta y dos mil ochenta Asturias y el norte de Galicia tendrá en la mejor situación para acoger turismo extranjero en verano

Voz 10 15:47 sí efectivamente bueno ese ese estudio en concreto estaba centrado en Buenos miraba algunos elementos de de la relación entre el turismo y el cambio climático que por supuesto es como siempre una relación compleja ya que no llegamos a entender exactamente el el peso que puede tener el turismo de todo el supuesto el perro en el clima dentro del los otros muchos factores que nos afecta habernos influyen en que el destino pero sí efectivamente en ese estudio lo lo que analizábamos EEES la idoneidad climática de de toda Europa a la hora de acoger turistas extranjeros comparando bueno usando los valores actuales

Voz 11 16:27 Si midiendo los flujos de turistas e ir viendo cómo con el

Voz 10 16:32 cambio climático y el cambio los parámetros de climáticos eso puede influir de alguna manera también a los flujos turísticos y de distribución de las zonas que son más idóneas para irnos de vacaciones

Voz 0874 16:44 no sé si nuestro hombre en Panamá tiene alguna pregunta para Álvaro opera

Voz 1730 16:49 bueno es que él está en la Argentina ellos recuerdo hace tiempo que visite Chile y hablaban de cómo el el sur de Chile que era una región muy inhóspita estaban pensando que se podía convertir en un punto de turismo importante gracias en este caso al al cambio climático no sé si me sorprendió mucho que yo estoy aquí en Panamá donde pasará lo contrario osea es iban perdiendo la biodiversidad y todas las especies que hacen que venga muchas personas a hacer turismo natural es sufrirán mucho por unas cosas que no son ellos los que las encausado vemos la pérdida de ecosistemas

Voz 8 17:27 que efectivamente los turistas se van a ir bajando quizá a latitud

Voz 10 17:33 de es de mayores y altitudes mayores siempre que las haya por supuesto entonces efectivamente el el paralelismo entre el sur de Chile que mencionabas tú serían Europa todo lo que sólo países bueno países nórdicos o Reino Unido y Alemania el mar la zona el mar Báltico claro no tenemos que olvidar que por supuesto esos países son los mayores generadores de turistas que actualmente visitan España con lo cual ya no es sólo el el el hecho de que las condiciones puedan mejorar en el norte de España sino el hecho que las condiciones para mejorar en los países de origen con lo cual un británico puede llegar a decidir qué les más interesante quedase ven en su propio país obispados

Voz 8 18:14 a la Costa del del mar Báltico antes que viajar a España iba nace en el que empezar abrir ellos bien vi Si

Voz 0902 18:22 plazas hoteleras que vayamos a otros allí pero claro los españoles H cerrarnos a las playas

Voz 0874 18:27 deberíamos por tanto Álvaro desestacionalizar el turismo para que ese sector sobreviva

Voz 10 18:35 bueno sin duda esa es una de las mejores opciones igualmente independientemente digamos de del del cambio climático eso es algo que el torero español está necesitando desde hace muchísimo tiempo tenemos un sector turístico sobre todo en el Mediterráneo que se que se centra en los meses de verano julio y agosto con poblaciones que duplica no implican en La Puebla la el el número de habitantes digamos en los meses de verano y el resto del año están vacíos así que la desestacionalización siempre si Osiris sería algo muy bueno para el turismo español pero efectivamente mirando al futuro y al cambio climático sería bueno potenciar las temporadas de primavera y otoño o incluso el invierno no he y quizá bueno aprovechar que en ese sentido quizá el cambio climático va a crear condiciones más favorables para esos meses para bueno es desestacionalizar el turismo claro en muchos países degenerando

Voz 0874 19:31 poder esquiar incluido seguramente en España cuando se calentamiento sea cada vez mayor no sé si también afectará de alguna manera a la manera en la que hacíamos turismo rural

Voz 12 19:41 eh si el

Voz 10 19:43 la manera en la que el cambio climático afecta evidentemente no todos los sectores turísticos o modalidades turísticas tienen la misma dependencia del del clima debe activamente el esquí es uno va ser potencialmente uno de los grandes afectados de hecho estamos viendo las nevadas de esta de esta última semana en España unas zonas están teniendo más nieve esta semana que la que han tenido todo el invierno pero claro es demasiado tarde para las estaciones de esquí han cerrado con el turismo rural quizás es uno de los

Voz 1730 20:11 sectores turísticos que menos

Voz 10 20:13 afectado pueda llegar a a estar en el cambio climático el turismo rural es algo que practicamos mucho como turismo interno lo españoles dentro de España suele ser los fines de semana hay quizás está un poco menos

Voz 8 20:27 de afectado por el clima no cuando uno va a una zona rural va quizás más a descansar o

Voz 10 20:35 tarden en relación digamos Colau con la población rural y quizá el clima no tenga un impacto tan directo pero pero bueno sin duda de nuevo la gente a la hora de decidir dónde hice siempre va a estar pensando siempre tiene en cuenta que que iba fue encontrarse

Voz 0874 20:48 Álvaro Moreno ingeniero forestal es experto en Ciencias Ambientales y colaborador de la Organización Mundial del Turismo unos hablado desde Buenos Aires gracias Álvaro un abrazo

Voz 10 20:58 a vosotros igual verdaderas

Voz 0874 21:01 ya Javier Sampedro espera Estupinyá sobre todo opera Si quieres te llamo esta noche pues si quieres volver ahí te quedas allí porque según sean los resultados a lo mejor te lo piensas

Voz 1730 21:10 bueno de hecho es la semana que viene voy a estar precisamente en Buenos Aires eh tendrá un tiempo de reflexión también has dicho

Voz 0874 21:18 hablaremos un poco de política científica la semana que viene un abrazo a los dos hasta luego

Voz 13 21:22 hasta luego