Broncano y los indecisos

Voz 0187 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 1378 00:16 estamos en este programa muy preocupado

Voz 2 00:18 dos por los modales urbanos en

Voz 0874 00:23 conducción de bicis de David yo no sé si eran ochocientos euros lo que te cayeron no ochocientos euros seiscientos desde entonces como conduces una bici actitud vamos a ver

Voz 0470 00:33 es que tengo un pequeño el otro día me di cuenta es que es es que me duele hasta contarlo pero son ochocientos euros con reducción si lo pagas en veinte de naturales son cuatrocientos correcto sí sí pero sigue siendo bastante hasta la semana santa promedio

Voz 3 00:47 y en fin la vida el trabajo

Voz 0470 00:49 demás no teme depende que ya habían pasado treinta días naturales entonces lo que presenta quieren ser cuatrocientos son cuatro uno más para Manuela pasos casas para faltar movidas y entonces bueno soy grande quería decir eso que de mi bolsillo salido cuatrocientos

Voz 2 01:03 has tenido un intercambio con Manuela creo no

Voz 0470 01:05 es sí porque he pasado que está te que te petroleo una en usted lo sabe

Voz 0874 01:11 por eso los dos sus amigos mes bueno con lo cual la noche

Voz 0470 01:14 no creo que hubo hicieron hicieron les que echen leit motiv algo así Movistar también que en la que la imitaban ella dijo algo así como que ella no va por la cera que no quiere que le multen como mala hoy como como a David Broncano algo así

Voz 0874 01:27 todo eh no de golpe bajo unas

Voz 0470 01:30 señora mayor respetable exjuez alcaldesa que me vacile por Twitter rodeando Twitter un chaval de quince años de Don Benito Extremadura pero claro que ver coches en lo más bajo que caído en bebidas pero la señora entonces pero sé que cuando oyen pero entonces le contesté que cuando quiera que montamos un dúo cómico que es que creo que

Voz 0874 01:52 la funcionaria bien sólo una carrera por la Gran Vía que también estaría viene ya en patinete tu en bici

Voz 0470 01:56 la dinámica lo que parece ya te digo oye sabes que ya

Voz 0874 01:59 por cierto cuando se jubiló como jueza sus compañeros le regalaron una bicicleta eléctrica sería te lo digo me lo cuento oye pero pero lo que sí tengo curiosidad por saber si tú has cambiado tu manera de conducir una bici desde Quito ha pasado algo estás ahí a más meter

Voz 0470 02:14 voy a ser sincero durante un par de semanas la he cambiado he sido correcto me he parado en todos los sitios no te niego que hoy para llegar a tiempo en ámbar ya saben de todo pero cuando llega ya casi está en rojo

Voz 0874 02:31 Rojo ya

Voz 0470 02:33 ambas rojo a oscuro pero mirando mucho con muchísimo cuidado puede ser que claro tampoco uno tampoco puede dejarse llevar por la policía

Voz 4 02:43 la tan tan fácilmente hay que hay que tener una etapa

Voz 0874 02:46 la sección pero por ejemplo Cascos ya me lo lleva expuestos no no no no no eso no vale has aprendido a la lección que está en muchos por la acera tampoco subes

Voz 0470 02:54 el otro día un consejo en la resistencia a un chaval que vino que que nadador paralímpico ciego que lo que te decía que te sirve para en otra vez con Cascos es que decir que soy invidente que escribe escuchando el GPS

Voz 0874 03:05 sí sí es ayudaría subiría un poco

Voz 0470 03:08 lo estoy empezando a pensar

Voz 0874 03:11 oye sabes que bueno hoy es domingo de elecciones con la jornada de reflexión

Voz 0470 03:16 han votado tu a tiempo sí que va a quiénes

Voz 0874 03:19 las tantas pero es un día para que todos decidamos pero sabes que este año seguían protagonista en estas elecciones es el que no se decide el indeciso el que hoy va a decidir a última hora pero que no ha sido capaz de dejarnos saber a través de las encuestas lo que puede pasar esta noche no

Voz 0470 03:34 esto sigue siendo esto sigue siendo cháchara o esto ya es el tema lo mollar digamos

Voz 0874 03:38 esto va a ser lo mollar que es que es un es un día complicado además por eso tenemos que tener cuidado porque sabes que no no podemos por ejemplo está está feo preguntar aquí en las votado es que encuentras alguien que haya votado está feo preguntar a quién o es legal está feo y puede un como tu manera de conducir en bici es fea y puede ser ilegales

Voz 0470 03:56 pero es que para mí es muy importante de que se legal

Voz 0874 04:00 bueno tú fíjate con ojos lo el único consejo que te ahí no no no no no queremos procesos legales en esta emisora pero si queríamos hablar un poco de del concepto de la indecisión si es una es una cuestión vital pues una cuestión puramente política en tu caso por ejemplo yo no sé si tú cuando coges unas vacaciones sabes a dónde vas a ir iba a para allá o te pones ahí a mirar en Internet muy por un sitio para otro

Voz 0470 04:19 mira un poco osea yo necesito que haga que haga frío que sea montañoso entonces eso hay un hay un ámbito extenso pero hay que pensarlo pero a ti te gusta por ejemplo la tecnología

Voz 0874 04:28 tú compras cosas pero cuando te lo compras dices a mí me tenía que haber comprado un Samsung en vez de un iPhone un iPhone en saxo que no lo sé

Voz 0470 04:34 una vez que tomó decisiones están grabadas en piedra como pues en la Biblia sea yo ya se quema siempre como se meter cizaña porque porque es que lo tuyo gravísimo

Voz 1336 04:42 en el grupo rozo el tema Manuela Carmena sí sí sí

Voz 0470 04:47 ojo que está entrando un viento ahora mismo cogiendo tenías que verlo esta gente está temblando siento el vídeo que se renovando ahora mismo porque el pulso deje marítimo es terrible

Voz 0874 04:57 no lo estamos escuchando estamos llenos de claro claro es que

Voz 0470 05:00 que ahora debe ser el cierzo algún tipo de cosas siberiana hijo de Gemma cómo qué mal lo está pasando eh yo apuesto una capucha

Voz 0874 05:06 espero que tú eres un tío de mira te te que te vienen a la capucha porque te vas reconoce menos gente pero al mismo tiempo te vas es más complicado que te den entrevistas porque

Voz 0470 05:13 lo que es una mala persona con la que estoy bien con la capucha si me Mb cojeaba mucho creo que se está riendo con con la cara de parece siempre se parece les tonto con la capucha sillas parecía trató antes pero igual que al final el más importante

Voz 0874 05:30 tengo un amigo que dice que con más de treinta años no se puede llevar capucha pero estos sí

Voz 0470 05:33 pero es que yo les que yo nunca llevo nunca llegó paraguas lo llevó capuchas capucha te hace parecer tonto pero

Voz 0874 05:39 según Berto no no te hace parecer tantas veces te hace otras cosas oye que van a ver tú eres un hombre de convicciones cuando cuando compras a cuando te equivocas email consideras que has comprado lo correcto pero pregunta por ahí si la gente base general indecisa

Voz 1336 05:54 quién es llevar el tema lo político con mucho cuidado

Voz 0470 05:57 e intuye que me pides que no me circunscriba a lo político de inicio

Voz 1336 06:00 esto no vaya a Ice ahí aquí dos muchachas que creo

Voz 3 06:05 hola

Voz 5 06:06 mira yo ir día comprote oigo todas las partes

Voz 1336 06:09 sí sería han dicho que soy muy joven pero cierto

Voz 5 06:15 sí sí le resiste el día

Voz 0470 06:18 mira ahora estamos hablando que está pasando ahora que el otro día vino en Ahmed que es un nadador que es ciego y me recomendó si me para miren con la bici decir que soy ciego yo voy escuchando la el germen lo haces Ángeles día pues nada a lo mejor es que te hago un par de preguntas un reportaje sobre mujeres si intervenían mira comentarlo anilla está la verdad llevas el bastón muy bien marcado ha metido en el bolsillo pero sobresaliendo poco como es una navaja clara para que sepan por si no tiene que ser soldar de golpe

Voz 1336 06:53 tenemos una espada medieval os deseo deseo buen día vaya muy bien muy bien y muy bonito entrañable

Voz 0874 07:03 a nivel periodístico cero

Voz 0470 07:07 poco eres el puto hacemos la foto os hago una entrevista vale

Voz 0874 07:12 les iban a costar mucho

Voz 0470 07:15 las fotos eh vale la entrevista estamos dando de la gente que muy indecisa a raíz de las selecciones que también va a ir de allí a otras cosas y cuando te compras algo luego dudas y tome una decisión estuviese luego te arrepienta mucho cuál es vuestro caso firme So o titubea es bueno hay ocasiones en la decisión de lo que más te has arrepentido

Voz 6 07:36 pues no sabría decirte algo

Voz 0470 07:40 eh que te hayas quejado tú luego mucho que dice aquello de este público es la salida que aquella profesora

Voz 6 07:51 si no te no estéis bien

Voz 1378 07:56 escribir como dubitativo

Voz 0470 07:57 no voy a estar por o tercero bueno mañana

Voz 0874 08:01 va a Sky Sports

Voz 1336 08:05 la multas

Voz 0470 08:07 Javier tú te crees que puede ser eso haciendo que la gente por la calle me queréis te paga la multa si si esto se sienten leído colectivos lo estaba contando Javier del Pino que no le ha pagado todavía tengo que pagar el doble

Voz 0874 08:15 pero colectivo bueno recordar de Messi

Voz 0470 08:18 sí sí

Voz 0874 08:19 ahora está lado sabes que yo creo que tu público que sé que te pide fotos Art no va a aportar mucho sobre este tema

Voz 0470 08:23 no pero es que claro no estoy catálogo

Voz 0874 08:26 la tu público eh que busca alguien mayor a ver si encuentras a alguien mayor que vale vale como de mayor pues se sesenta para arriba por ejemplo sesenta digamos

Voz 0470 08:35 Timo terció de vida no último

Voz 0874 08:37 lo cuarto te diría que sí

Voz 0470 08:39 bueno en España de los Santamaría sí

Voz 0874 08:42 es cuando es si eres hombre último cuarto si es muy tierno

Voz 0470 08:45 sí vale aquí vienen dos señores no pero no es no vienen con actitud que mucho que está complicado ahora

Voz 0874 08:52 sí este es un día complicado a joder

Voz 0470 08:54 así

Voz 1336 08:56 casi casi abordo a bordo digamos al mal

Voz 0470 09:00 el directivo de señor mayor muy respetable luego te digo quién era ha ido hacerle una os abraza a bueno he dicho vale recogiendo sabes el documental estos que ponen de estos de destruidos el segundos si no minutos antes lo dijo mucho vale vamos a ver estoy viendo señora lo lejos señala seña ese señor hola le puedo hacer una pregunta

Voz 3 09:33 mira si te te he visto de lejos ahí

Voz 0470 09:37 estamos buscando un Target un reportaje en A vivir que son dos días en la se está buscando gente mayores de sesenta años que intuyo que es su caso

Voz 3 09:45 casi como casi casi casi

Voz 0470 09:49 he oído bien cincuenta y nueve por ejemplo es bueno pero no vale no vale estamos hablando de la indecisión general partiendo del caso decisión electoral digamos la gente que duda el último minuto eh cómo afecta es un tema sólo político

Voz 3 10:01 la verdad en la vida eh tu caso por ejemplo

Voz 0470 10:03 es una persona decidida o titubeó

Voz 3 10:08 pues como todo ser humano titubeo porque lo que tenemos que aprender las personas es a vivir con la incertidumbre la incertidumbre diaria de todos modos yo ya he votado por correo avales con lo cual

Voz 0470 10:20 hoy estás tranquilísima estoy absolutamente tranquilo estás contento con tu voto mantienen firme me mantengo absolutamente firme se sirve es una catástrofe dijesen hay que posponer las elecciones a la semana que viene se hacen todos los votos reabría es el voto ha dicho que esta posible así es muy posible porque claro de cuál sea la cata

Voz 3 10:40 estos fe

Voz 0470 10:41 ah claro si es una es una catástrofe causada digamos porque imagínate que afectan que esa catástrofe afecta a todos los candidatos que se han presentado madre mía hay que renovar a todos hay que renovar a todos madre mía y acabamos de renovarlos de pronto los candidatos son alguien que de pronto está Ortega Cano Ortega Cano Ortega Cano por un partido por otra parte se presenta Míchel el entrenador lo que digo como los candidatos de la coyuntura el momento de votar votaría Isco a Isco sí es verdad que me parecía un hombre sensato es decir votaría Isco de presidente del Gobierno excelente jugador una calidad técnica pero de ahí a que sea capaz de regir un país Isco eh bueno tú me has propuesto a Míchel y a Ortega Cano porque no puedo poner Tello a Isco el el voto o digamos que tuyas enviado entra digamos dentro del espectro conservador

Voz 3 11:40 esta

Voz 0470 11:43 lo formula la pregunta muy jeringa para no incurrir en un delito

Voz 3 11:46 me preguntabas al principio sobre de certidumbre no te parece conceptos absolutamente inciertos conservadurismo progresismo

Voz 1336 11:56 eres que me estás haciendo la cabeza tú que yo yo creo que no soy yo creo que se lo pregunten David me está haciendo una pregunta Javier del Pino sí

Voz 0874 12:05 pregúntenle por favor si él ha intentado convencer a alguien de quien tiene que votaron

Voz 0470 12:10 tú has intentado convencer a alguien lo típico un poco ahí a lo tonto sobre a quién votar en aras a un hijo en Haro

Voz 3 12:17 el luto para nada mi hijo tiene clarísimo lo que va a votar pero lo tiene clarísimo

Voz 0470 12:23 has intentado deshacerse la pregunta que yo te he hecho con esta cosa un poco de buenos que acaso los progresismo no es una cosa no no no creo y quiero intentar averiguar a quién AJ bueno evidentemente no lo a juego no lo vas a saber además si lo ha lo dices es cierto

Voz 3 12:43 pues mira sí

Voz 0470 12:45 sí porque porque es que es difícil porque no lo veo vendió no porque el pulso que estamos manteniendo me parece francamente divertidos verdad que te siendo un momento muy bonito entre dos claro si acierto el partido votaba lo dices

Voz 3 12:58 lo digo piénsalo bien eh

Voz 0470 13:01 es decir que cómo hacerlo Jonás pienso como lo has dicho muy convencido intuye que su partido raro o que no esperaría yo

Voz 0874 13:08 no se descarta los cuatro alguien supone

Voz 3 13:10 por eso

Voz 0470 13:11 P V porque te veo una persona con el con el semblante y la forma de una persona del Norte ligeramente conservador porque soy conservador porque llevo corbata pero me lo que me la estoy jugando le llevo corbata porque vengo de una reunión en la que tenía que estar con corbata Si no nos llevaría corbata tú hubieras pensado que no soy una persona con

Voz 3 13:31 Serrador

Voz 0470 13:38 al Pacma cercano al Pacma

Voz 3 13:42 sí le te he dicho que te decía que si es porque realmente en la no tienes porque y es normal que que que conozca todas las tipo todas las circunscripciones con lo cual todos los partidos mira he votado al partido más raro que me he encontrado porque evidentemente no me satisface en absoluto ninguno de los que se han presentado Kiki

Voz 0470 14:05 bien lo ha cerrado la foto entrevista perfecto

Voz 3 14:11 cuando la mano agradecerte de vender Isar a Javier Pino estar hasta arriba encarnado por decirlo con personas han pues encantado me gusta y agradeceros está tan tan tan tan divertida entrevista me lo he pasado fenomenal habla muy bien es que yo trabajé en la radio yo que ese bello

Voz 0470 14:34 el retorno de radio

Voz 3 14:37 estuve durante muchísimo tiempo en Onda Cero y vale

Voz 0470 14:42 pero aunque bien tienes tu algo que decirle a no no no

Voz 3 14:45 mis pinitos fueron

Voz 0470 14:47 cadena SER eso era una indirecto fíjate que es gente grabando hay gente que quiero que te ha reconocido por el de Onda Cero

Voz 3 14:53 intentaron creo Bozzo no creo porque porque

Voz 0470 14:57 igual está grabando porque tú vas con gabardina y corbatas y Columbus

Voz 1336 15:00 a ver quién es el conservador y claramente conservador soy yo pero del que ha sido un placer espíritu placer

Voz 0470 15:09 igual me dado muchas gracias muy bien eh

Voz 1336 15:12 en esta entrevista con una foto sube pero si ya no sé si es que se habían pero sí es cierto señora ciega sí sí vale vale vale nuestro tenemos la hacemos Jabois hubo deja bien vale vale venga

Voz 0874 15:33 su última encuesta del CIS de hace un mes mostrar aunque un cuarenta y uno por ciento de quiénes van a votar este veintiocho A todavía no habían decidido su voto hace un mes según un sondeo electoral de cuarenta dB ha realizado en los últimos días uno de cada diez votantes va a decidir su voto este mismo día puede parecer obvio tomar una decisión como ésta en Pekín con quién va a gobernar durante los próximos cuatro años que puede parece pero es algo complicado y que no se puede tomar a la ligera no pero como tomamos las decisiones por muy banales que sean en qué nos basamos para tomarlas en los acompañan el estudio Juan Castilla que psicólogo clínico y experto en inteligencia emocional como extras Juan buenos días buenos días Pablo Ruiz que es sociólogo y politólogo qué tal Pablo cómo estás hola buenos días de Juan cuáles son las claves en la hora de elegir entre dos o varias opción

Voz 7 16:18 bueno normalmente está basado en varios preceptos no unos son los valores personales que tiene cada uno no las creencias

Voz 0874 16:25 que también

Voz 7 16:27 les basa y sobre todo también las necesidades en la que está en ese momento la persona no hay con esas variables uno aparte de los rasgos de la personalidad de más uno poder priorizar un poco las estrategias o las mejores decisiones que cree que que tiene que tomar

Voz 0874 16:41 hay una especie de me creencia o de leyenda que les hace pensar que la decisión impulsiva que es la primera que se nos ocurre

Voz 7 16:49 suele ser la acertada suele ser la buena supongo que esto es falso bueno Punset le llegaba a decir incluso que casi el setenta y cinco por ciento de las mejores decisiones están basadas en en en temas emocionales siente más impulsivos no pero hay que unirlo con pues bueno con la la madurez que uno pueda tener las experiencias y sobre todas las prioridades líneas del citas un poco una reflexión y un análisis Si los distintos escenarios posibles de las distintas tomas de decisiones no muchas veces no dispersados en que hay demasiadas alternativas que realmente según Tur

Voz 1606 17:20 criterios necesidades y prioridades

Voz 7 17:23 al final se reducen en dos y tienes que valorar pros y contras y eso es un poco lo que había hacer nacemos no nombre nos dejamos llevar por esa impulsividad Amey una frase que me gusta mucho que es que no tome decisiones permanentes de emociones temporales no entró a veces nos dejamos arrastrar por la emoción y tomamos decisiones muy drásticas que repercuten rector otros tú a todo no entonces de te hace a hacer una mala toma de decisión por ese momento puntual emocional no entonces la emoción te guía para que la razón luego te te lleve por buen camino

Voz 0874 17:56 de descender pero claro Pablo en el terreno de la política es difícil pensar que alguien puede variar mucho de un partido a otro supongo que esa indecisiones en el en el mismo espectro político en el que te mueves ideológicamente no

Voz 1378 18:08 bueno generalmente sin IS tipo

Voz 1606 18:10 porque ante todo hay una identificación de los lectores sobre los potenciales electores ante todo con bloques ideológicos y claro cuando teníamos solamente o bipartidismo aunque imperfecto los costes de cambiar del partido al que votar pues eran realmente fuertes porque su

Voz 1378 18:33 ya

Voz 1606 18:33 no había realmente espacios intermedios claro ahora con un sistema primero de cuatro partidos ahora de cinco partidos es mucho más fácil su mucho más porosas las foros enteras y los costes también de tipo emocional son mucho menores porque claro evidentemente no puede haber una los elector

Voz 1378 18:56 es que realmente cambian de partidos muy

Voz 1606 18:58 alejados entre sí son francamente mínimos hola qué pasa

Voz 0874 19:05 estaba a mí mismo perdone

Voz 8 19:06 sí la verdad que debe venir de las veces que en más barriobajero es que sí sí si hacía frío hacía más tres coma

Voz 0470 19:12 lo que pasa es que veo Teo inquieto que cuando está inquieto es que algo ha pasado a nivel de sonido creo que tienes un micrófono que te pone voz de Teletubbies qué pasa y qué hago no es una cita en de micro que hago hasta el que has hecho disculpado fascinados que hay veces que el nivel técnico de esto

Voz 8 19:28 los seis uno menos no Juan Castilla este es Pablo Ruiz y Juan

Voz 0874 19:35 lo aquel es sociólogo y politólogo que está tu derecha es para el prólogo clínico y experto en inteligencia mal pueden ahora de la indecisión uno desde el terreno de la ciencia otro del terreno de la política de que de que bien preparado a nivel de producción Gemma están bajo todo apunta sin hilo una nota tal a preguntas para los dos y cada uno en vuestro ámbito es fácil convencer a alguien de que cambie de opinión

Voz 7 19:55 unido a lo que ha dicho compañera Pablo no

Voz 1378 19:58 otro os considera ya compañeros sabiendo que se sienten miedo

Voz 7 20:02 en la sala de espera hace un momento

Voz 1378 20:05 sabe que la cosa no

Voz 0470 20:07 el grupo lo que une a vivir

Voz 7 20:10 no puede estar abajo va haciendo uno con con compañeras entonces aquí

Voz 0470 20:14 con su muchas precioso aunque al parecer la vida sino ahora

Voz 0874 20:17 esta pues si el difícil porque es cierto que

Voz 7 20:20 tenemos unas creencias una teman por ejemplo político es es muy afianzado con el tema tradicional no entonces puedes convencerá a ciertas personas que tengan pues bueno personalidades un poco pues con la autoestima baja con rasgos de sumisión no con poca asertividad con problema de de comunicación pues bueno pues eso más maleable es porque porque tienen ese esa trayectoria pero no sólo en política sino en la propia vida antes

Voz 0470 20:46 tiempo detectada en que tiene rasgos de su misión y cualidades maleable son una conversación en dos preguntas ya ven

Voz 7 20:54 me he a en pueblo cuando lo puedo decir porque son estrategias

Voz 0874 20:58 impersonales sí es un poco como uno se puede

Voz 7 21:00 como como un hace con Monica como quiere hablar y de escribir sus propias ideas hay defender sus propios pensamientos ideas aunque no sean compartidas pero es capaz de pronunciarse eso habla mucho de un poco de la persona a las estrategias de comunicación una persona que le cuesta comunicarse en público que le cuesta hablar de sí mismo de sus ideas creencias de sus valores de convivencia no es fácil de comer porque realmente y tiende a que a dejarse llevar entonces procurar entonces estamos pensando en alguien en nuestras vidas verdad

Voz 0874 21:30 seguro que todos sabemos gente digamos que que va pasando de una de una Eliana otra si si si quieres puedes vender un coche de segunda mano no estoy digamos de gente a la que has engañado a la gente a la que has estafado a llegar tan lejos en el terreno de la política Pablo tú tú tú crees que es fácil convencer a alguien salvo que sea pues un poco pusilánime como decía Juan

Voz 9 21:51 no bueno por un lado y

Voz 1606 21:55 hay distintos niveles no es fácil hace convencer a alguien para que cambie de su voto pero claro eh otra cuestión es la gente que en un principio pues pensaba abstenerse pues si por la presión social del entorno pues puede terminar siendo convencida para ir a las urnas o al contrario una hay tantos condicionantes desde puso resulta que el candidato estaba totalmente de acuerdo con lo que me estaba diciendo pero al final resulta que toca un tema que pulso

Voz 1378 22:25 me puso en tweed efectivamente recibí un me me mi amigo por Whatsapp

Voz 0470 22:31 ha pasado mucho a los partidos de izquierdas Esquerda Unida ya podemos todo

Voz 10 22:35 lo que ponen mes de gusta poner mes la gente pronto ves BM que no te hace gracia acaba votando a ciudadanos hombre

Voz 1378 22:43 pero si algo conozco gente que me ha pasado en casos casos puede a vernos pero ante todo eh

Voz 1606 22:49 o también y que pensar quién tiene esa capacidad de convencer de esos cambios que se nos pueda convencer a los votantes a lo largo de una campaña por medios tradicionales discursos de que recibamos a través de los medios etcétera es relativamente difícil porque a fin de cuentas cuando vemos al político ya estamos con los escudos levantados en plan ojo que me está queriendo vender en cambio cuando lo recibimos de nuestro entorno social a través de del eso es por ejemplo y en este caso a través de medios más informales el caso de Bolsonaro es un caso claro el tema

Voz 9 23:31 de de whatsapp como como

Voz 1606 23:33 cómo funcionó tan bien porque damos mayor credibilidad precisamente a lo que recibimos de nuestro entorno social pese a que es precisamente el campo más abonado el de los bienes etcétera para los bulos

Voz 0874 23:46 el caso teoría M sea si fíjate que lo Messi pero es que me está dando escalofríos al final vamos a acabar gobernados por aquí de los no indiquen pero las reacciones a unos meses déjame una última curiosidad Juan como como psicólogo tú cómo contemplas los debates tú crees que sí si de algo analizas no se las cualidades de cada candidato

Voz 7 24:08 a me gusta todo el tema de comunicación no verbal hay un poco la lo que a lo mejor no se dice no la

Voz 0470 24:14 quién Vic quién crees que la lío más a nivel gestual sea quién perdió puntos

Voz 7 24:18 pues yo creo que el actual presidente de Gobierno se anotó muy tenso y se le anotó con mucha más con mucha rabia contenida hay mucho Le viva bastante Pelé o no era sobre todo si era sobre todo gestos de con con el labio gestas la mirada hacia abajo era como estar como demasiado enfadado con la situación y no estaba cómodo pero yo creo que no está cómodo en el papel en la que estaba no entonces yo creo que ahí yo creo que fue para mí el gran perdedor a nivel

Voz 0470 24:47 es tu te pones en cuando debate electoral te por te sientas a medio metro de la tele Pavel lo bien que te imaginas

Voz 8 24:55 mira que son cosas

Voz 7 24:57 que son muy muy relativamente edita es tener ver micro gestas pero sí que es tener un poco de información para captar ese ese toque no creo gesto el micro gestos que es es es que esto de tocarte la nariz por ejemplo no pero sobre todo el el de gesto un poco de de la música de desdén no están ahí un poquito pero bueno

Voz 0874 25:17 así que sí que hay por ejemplo en el gesto de hacer así de trabajo bueno hubo un momento David que a mí me hizo mucha gracia que yo creo que ha pasado inadvertido cuando Albert Rivera no hacía más que decirle a Pedro Sánchez está usted nervioso extracciones ilegales

Voz 1378 25:32 de que dice sí

Voz 0470 25:34 ha perdido la forma del debate pero lo tengo que decir me que a mí me da a mí me encantaría que ese liberase en eso puede hacer un debate con insultos y sacando todo lo que tenga que eso

Voz 7 25:44 si no por ejemplo en el tema de los debates a nivel de la gente con con dudas con la incertidumbre si que les sirve porque la mayoría nosotros no nos leamos lo las propuestas en los programas selecto

Voz 8 25:55 hombre me descargó todo empezó la gente generales es la de I Cloud esta tengo tengo efectivamente la carpeta pdf Fall desde la tengo claro que no hay que tengo para el resto de los mortales aquí en España en general no me lo tomo en audio libro cuando hoy en la bici bueno va leyendo una voz ven en general no lo no lo no lo

Voz 7 26:15 le hemos y sí que es cierto que los debates te permite Jet dentro de tu

Voz 0874 26:18 ideología entonces creencias de esa

Voz 7 26:20 bipartidismo que comentaba compañero pues sí que te hace decantar hacia un lado o hacia otro bueno eso sí que Departamente yo

Voz 1606 26:28 en poco más escéptico en el sentido que grabó

Voz 8 26:30 en su amistad o vaya a romper

Voz 0874 26:33 pero ojo ojo cabe acabó el amor

Voz 1606 26:36 eh una gran parte de las personas que que ven los debates en el fondo lo están viendo un partido de fútbol es decir eh yo voy a defender

Voz 0470 26:46 a mi equipo que está jugando a mi me gusta yo Belgrado todo lo todo malo

Voz 1606 26:52 en ese sentido no es no es tanto que los indecisos eu poca gente verdaderamente indecisa tiene realmente la capacidad de ser convencida en los debates sobre todo también por qué no solamente el debate sino también todo la repercusión paralela hay posterior que tiene por redes sociales eh el comentario del día siguiente en la oficina

Voz 0470 27:15 conocí los Gibbs

Voz 1606 27:18 por si si es evidentemente y y claro en realidad que los debates sirvan para que mover mucha cantidad de votantes de un partido a otro pues eh soy bastante escéptico

Voz 0874 27:33 es curioso eso está pensando que en el caso de Juan que psicólogos los partidos podrían contratar a un comando de psicólogos que hoy son capaces de detectar esos micro que estos en la gente que va un poco indecisa al colegio electoral y atacarlos

Voz 0470 27:48 en ese mismo instante el departamento de vencedores como

Voz 1378 27:50 bar de alguna especie de batallón sí si hay que desde pronto

Voz 0470 27:53 lo un botón para caídas está cayendo hora SS SS mira que está fatal a la deja su voto de tres y otros claro un derrotarles los dramas internos Juan Castilla el psicólogo

Voz 0874 28:05 clínico que experto en inteligencia emocional y su compañero y amigo

Voz 1378 28:08 Pablo ex amigos y a mí me ha roto el amor señoras y es verdad

Voz 0874 28:13 a vosotros os otros Samson tiene claro también que no me acuerdo mayores pero si el tema de la leído de Vic que te está llamando el piso de arriba qué ha pasado con el que has hecho Argelia

Voz 0470 28:24 bueno es que lo que me da cuenta que de ellos sí que ha visto porque he leído haciendo un gesto pensando que era otra persona un gesto feo el que me gusta a mí de que cierres como el puño y saben y creo que a ver es porque me ha llegado ahora buscado el mensaje

Voz 11 28:37 el buque de pista

Voz 0874 29:52 bueno pues ha habido una llamada de Cármenes en personado aquí dos agentes de la Policía Municipal que han llevado a David con una serie de papeles pendientes tendrá que ver con su manera de de conducir bicis por la ciudad supongo repentinamente aparece Manuel Burque cómo está Bami se han llevado a la vez por cierto dieciocho de mayo estamos en tu tierra en mi tierra el el embajador tú vienes además yo voy yo voy Tito allí yo voy a llevar muchísimo teatro Colón es grande creo

Voz 1378 30:19 ver a los quince de mi familia no

Voz 0874 30:22 Nos vamos a llevar a los famosos de este programa yo voy a Marc creo que un dos por ciento de público va a ser mi madre mi padre mis hermanos y mis tíos y mis primas bueno pues es ya llena unas cuantas filas bueno hay entradas que se pueden descargar todavía creo que de alguna en la web de la vivir o que TEA sábado

Voz 1378 30:41 dieciocho de mayo en el teatro Colón Colón es una plaza dura e no es fácil llenarlo eh te lo digo así para que luego no te vengas arriba pero sabes que esto depende de Titsa tú vienes ayudamos a exculpatoria yo pensaba que tú tenías mucha tú me ofreces a mí al público para intentar llenar ya te digo yo que

Voz 0874 30:57 no no soy muy claro a lo mejor no nos llena cansado cuando a Broncano Roach no voy a decir quién va porque es que si digo que

Voz 1378 31:06 a lo mejor sí que se desborda vale vale guiño guiño guiño guiño codazo vale vale vale Ángela Quintas cómo estás Ángela buenos días

Voz 0187 31:14 todo bien todo bien has votado todavía

Voz 1378 31:16 ahora es yo he votado ya has votado sí recuerdo a nuestros oyentes que hay que meter las tres papeletas de los tres partidos que más te gusten en en el mismo Ángela no ha votado pero ha hecho una cosa todavía mejor en un día como hoy que es me ha renovado su contrato para las dos próximas temporadas al que yo no siga ella seguirá sí porque me una bolsa de plástico

Voz 0874 31:38 lo bueno de papel de la que asomaban unos espárragos blancos

Voz 1378 31:43 judías verdes has perdido cosas por supuesto y a mí no es que él es el jefe pero es aviso de semanas vamos a Galicia tú sabrás

Voz 0187 31:49 a mí me tengo que traer yo a mí no me lleva quieres venir Ángela no no si yo no sé si quieres venir no tengo ninguna no era con esa intención pero no que es verdad que cada día puede salir porque el pan por ejemplo

Voz 1378 32:08 si ETA no no existe engaño existe la expresión pasara hambre quitaron la expresión esto aquí no hay no no pero tú abres es una consulta imagínate en en Coruña tú dices que no se puede comer pan y no te va a ningún cliente yo te lo digo bueno pero qué tipo de pan a Panrico bueno eso no es verdad

Voz 0874 32:31 todo cuanto y en cuanto pan al día se pueden déjame poner una cosa un sonido que se grabado en la calle ahora cuando estaba por debajo ha pasado algo ha pasado algo caro hombre tendrá que ser verdad porque porque yo me me dicen que he pasado pero me cuesta creerlo lo vamos escuchar

Voz 0187 32:48 pero eso es mejor que que Del Pino el equipo Inés señor Broncano

Voz 1378 32:54 pero eso era mi voz pero estoy entonces la semana pasada hombre gracias gracias gracias por meterlo si el equipo no tiene esa Inés por ahí no llame más no no yo los cinco votantes que tengo los quiero mucho y los aprecie Bundesbahn Carmen en fin que como hoy al esclavo Koke o qué come hoy Manuel

Voz 0187 33:16 hoy erizos

Voz 1378 33:17 hombre yo también no hizo si Galicia estarán pero

Voz 0187 33:23 en Galicia se come poco comer menos que en Asturias

Voz 1378 33:25 esto dices en Alicante también no también también empero que en la zona de Costa en Galicia en la zona de Costa se come todo lo que hay ya erizos proteína básicamente básicamente sí

Voz 0187 33:35 la verdad que esta descomposición está muy bien lo que pasa claro te tiene que gustar el sabor ese tan fuerte que vamos

Voz 1378 33:40 además huelen Gloria es que sabia da Pescadería va a punto de cerrar un poco te gusta no es bueno no lo sé aprobado probado que nos pero poquito es que eso es una clave es una clave como puede comer a bocanadas no pero los percebes que te crees que son tampoco las aprobada no no entonces desde aquí hay que ya ha hacer un llamamiento a todos los para que nos traigan percebe que pueda ver cuál es la composición química de los erizos Trias

Voz 0187 34:09 tras casi todo es proteína hay os fíjate noveno muy poquitas calorías sobre todo proteínas muy poquita grasa tienen hierro fósforo sea que a nivel de composición están pero que sí

Voz 1378 34:20 el estómago es el cuerpo que se come

Voz 0187 34:22 es la parte de dentro

Voz 0874 34:24 y eso es las

Voz 1378 34:26 el gol hizo que esto es el pelo sí sí

Voz 0187 34:32 hay una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando estaba preparando lo que dice que para hacerlos al vapor hay que ponerle sal en la boca al herido

Voz 1378 34:37 sí y ponerlo boca abajo

Voz 0187 34:40 otra que es la boca y dice claro es lo que ponía ponía introducir sale en la boca del erizo y colocarlo hacia abajo en dirección al vapor para que se hagan al vapor

Voz 1378 34:50 beberse lo con un tequila hallazgo hay algo malo en el me puede dar algo por los en principio no tengo que tener cuidado con no grabar me ninguna u es decir la verdad manifestarlo pesados Clará no ha estado lleno de peligros plásticos anisakis metales pesados no no nada están libres de toda culpa los erizos colesterol muy poquito muy poquito a manos los servicios de lo que pasa es que salvo que pinchan y que tienes que tomar mucha cantidad de erizo para para cubrir la cantidad que saben Berizzo tiene que decir sobre este comentario negativo eso ha insultado a los erizos has dejado pasar no pero mucha gente dirá pues si son claro está muy rico te te gusta por lo que bueno me me gustaba te te gusta masona yo nunca pero tampoco ajena Bennati todo lo demás el mar pero da mucho de canto no que lo hizo no pero la todo lo hecho por ejemplo eso o acuérdate que no puedo aceptarlo lo puedes aceptase ostras por ejemplo no es tampoco está preocupado no sé pero pienso que bueno dado cigalas te acuerdas cuando trajimos la Fira si no tiene tú eres tú eres más de interior de cigarrillos por esas cosas no no por favor entresijos dejas bueno pero vamos es bueno pruebas esto bueno primero saludamos a ante la Lonja del mar en la plaza de Oriente número seis cómo estás Carlos volvió gallegos estuvieron has tú tienes una guía me aparto y le dejó y tú sabes distinguir al erizo que ha pasado de largo llegado a Asturias desde Galicia no lo tenía demasiado claro lo mejor es más atractivo bueno tener al lado gallego por ejemplo hay hay hay tensión entre asturianos y gallegos no creo no lo creo ellos saben perfectamente que nosotros estamos por encima del bien y del mal porque claro nos cabe que ellos son unos segundos muy dignos porque soy los segundos no no suele decir que quede claro como Carlos donde estoy gallego que se quite que es asturiano no lo olvidemos nunca lo cabrones estás dando lo difícil puesto que los quesos asturianos son muy buenas pero no estamos hablando de muy buenos estamos hablando de los mejores del mundo hombre yo creo que alguna experiencia algún premio cuando Gallego también alguna vez habrá pasado no hay mangos en Galicia with si alguien escriba que no vi cómo cómo cocinar los erizos Carlos lo años

Voz 10 37:27 los de dos maneras principalmente lo lo ofrecemos al natural porque creo que que esa parte yo esa parte Salinas interesante el poder probar la de la manera más natural posible lo abrimos por la boca limpiamos todas las aparte esto es de echarle sal tripa no tiene nada que ver con eso yo creo que el que el erizo ya tiene suficiente su filtrados de agua natural el lo dice ya sabe que le llega el momento que lo tiene claro lo abrimos definitivos la tripa dejamos la ganada esa parte de caviar siempre está ahí

Voz 1378 37:54 hablas del erizo como como no se me hizo como Le llaman esto no no aparte Asturias Bricio en en Galicia tú no te tú le llaman hizo hilo pues confundir con ver lo que le paso madrileño esto es erizos llegan de Asturias eso eso asturianos bueno comprase Mercamadrid claro si así se oye porque por aquí tiene está en una caja típica de la Lonja algas lechuga ha lanzado digamos te tiene de la gente que es otra de las cosas que podemos aportar en casa viene siempre que se preocupa mucho por el plato tan bien con corcho blanco no pero en Kosovo así como Blaco estupenda poco contaminante el corcho blanco es una presentación mucho más fresca del mayor es verdad parece que vienen del del puerto trata

Voz 10 38:45 para eso quería transmitir has venido cuatro horas en moto no

Voz 1378 38:48 desde Avilés desde aquí cerca claro nos ha traído

Voz 10 38:52 es sabes Carlos Si el consumo de erizos es algo muy español en el resto de Europa se consume analizan yo creo que que si veranean Grecia desde hace muchísimos años Il la verdad es que no les por primera vez en Asturias y les proveen Santorini así que yo creo que todas esas Cuenca Mediterránea se trabaja Estados Unidos muchos heridos

Voz 1378 39:10 cómo sería también muy conveniente en Córcega si dirás porque has estado en Córcega pues el interesamos estas vamos y era como un plato estrella de temporada hizo duraba dos semanas es que les acabamos

Voz 0874 39:22 yo yo ahora voy a decirle a Manuel que primero los erizos pero sería muy cómico Carlos que tú te hubieras olvidado detraer cubrir no no

Voz 10 39:29 no eso es imposible porque eso esto crearía una

Voz 1378 39:31 a la nunca se olvida detrás espera

Voz 10 39:34 a ver si esto es sería imposible sin cubiertas

Voz 1378 39:37 no no no sería gracioso pero tú sabes que luego me va a quedar las manos oliendo

Voz 1606 39:43 no ha

Voz 1378 39:44 a marisco coge una cucharilla prueba

Voz 8 39:48 va esto es un anticipo de lo que te espera a ver y disfrutar esa voz superamos a déjame a mí solamente es verdad

Voz 10 39:54 a quién es que las describa como están son erizos boca abajo no sí bueno o boca arriba encima están abiertos por la boca les quitas esa parte estar esa parte de la linterna de Aristóteles es parte de la filtración de agua o con lo que le ayude a filtrar si le quitas esa parte intestinales aparte de tripa te quedas solamente con la Huelva con lo que sería alcalde si es que hay muy poca carne son mini erizos lo que tenemos que no sé que es muy atroz en el fondo

Voz 1378 40:18 no

Voz 10 40:19 puede ser atroces y esto es lo que me eso

Voz 1378 40:24 los vegetarianos debéis si os algo muy grande a los italianos comen leche y huevos para pero oye los tienen esclavizados bueno vamos

Voz 10 40:37 entonces hay alguna técnica especial que yo no sepa la que Asturias no no de ninguna en particular siempre tengo que disfrutarlo eran vale voy a ya me voy a coger este grande voy a describir qué es una pasta roja que huele pero desde el portal de cafés no estás tú analizas con canción no me he pinchado espérate esto huele desde el Port desde prima que viscoso ponéis viscoso es viscoso me esta costa

Voz 1378 41:04 Javier yo salimos cuando quieres probarlo es estaba estupendo que la mira mira mira mira mira mira Carlos explicaré placer vomitando no sé qué es peor si tú me recuerdan peto o las maravillas que se quedan en los pelos de la barba Rosalía de Castro me vino a la cabeza no va a ir a Pardo Bazán

Voz 13 41:33 claro

Voz 4 41:34 tirado lo de Fraga son muy difíciles de comer esta es la realidad no tienen una cuchara mal

Voz 1378 41:39 pequeña claro a ver vamos a invertir sí claro pero pero tampoco que te comas en los ocho dices que te traído y nadie manos y te atreves no creo que el equipo poder aprobarlos o no lo sé bólido eso no me atrevo estudiadísimo tengo una semana en la cama sí pero sí de prensa ondas estado en una

Voz 1606 42:02 sí sí pero también pues

Voz 0874 42:05 that por ejemplo pero pero el que va Avila la carne

Voz 1378 42:08 a ver es verdad como lo hemos a comer pues porque aquí es cierto habiendo estado en una situación así los comer erizos es lo más fácil del mundo pero no va a ser

Voz 0187 42:22 Carlos no pero eso la gente tiene que ser máxima

Voz 1378 42:27 que es un programa que terminar pero sin embargo Ángela no tiene que hacer después tú quieres comer erizos nos has probado pero como sabéis que nos gusta es decir pero sabéis que describe los Ángela toma podéis traer jabón para hermano

Voz 0187 42:40 así se lo ha comido todo hay cómo no

Voz 1378 42:43 están riquísimos yo digo tú tienes una deuda con los oyentes Javier tienes que arriesgar es comer carne de hizo creo que no más dudas que esas presentador valiente un director con con peso Carlos Gutiérrez de restaurante La Lonja del mar en la plaza de Oriente seis te agradezco los erizos la caja de corcho blanco

Voz 0874 43:03 el sentido del humor gracias Carlos a vosotros no venga hasta luego hay Ángela venga ánimo ante el Levante no va a pasar no da tiempo porque no da tiempo es era interesante que iba sólo iba a hablar

Voz 1378 43:15 de cómo hemos hablado de papada hemos hablado de cómo se estropean los los huesos cuando te haces mayor hemos hablado un montón de cosas yo quería hablar por qué te vuelves conservador a estas te diría Aute no hace falta que yo quiero también prevenir algún psicólogo clínico la semana que viene la semana que viene vamos a hablar de cómo cumplir noventa años estar sano ir a nadar con noventa años votar progresistas que Carlos

Voz 0874 43:41 mirando con ojos extraños es que consiste en que gente que tiene más años que Burque le diga lo que tiene que hacer para llegar bien a los ven cierta edad claro tú también eres bastante joven aunque mayor que Burque no sé si tiene algún cosa

Voz 1378 43:53 no hay que darle bueno no sabemos si es mayor que yo eh yo creo que cuarenta muy yo creo que somos del ochenta y dos El dijo mira más que tú te crees que de verdad me conservo muy bien Javier como tú estás sorprendente utilizamos es la misma crema para la piel entonces tiene la cara que creo hasta luego Manuel adiós adiós