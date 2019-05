Buenismo bien: Pseudociencias mal (siempre son mal) (30/04/2019)

Voz 3 00:00 cómo lo hacían

Voz 1378 00:41 mágicamente él basarse el hilo dental todas las noches de la comedia el estirar todas las mañanas de la comedia el rescatar a un pájaro tirado en la calle la comedia él no rascarse la costra de una herida de la Comedia él no darse baños porque no es ecológico de la Comedia él no quitarse los pellejos de los dedos de la comedia y el de la comedia reciclar de la comedia eso es todo lo aburrido la comedia lo hacemos nosotros no pegarle a tu sí los en la puta cabeza de la comedia bueno ella te has pasado no os recordamos estamos ahora mismo en la de la Cadena SER que la gente pregunta tiene a la SER es una cosa que preguntara gente la poder bajar

Voz 1704 01:33 o es que tenemos un problema para controlar el tiempo porque hace este programa que ha acogido hoy está reciclando una de gimnasio la están reciclando para llevar el tiempo de este y me voy a poner tramos entonces ahora

Voz 1378 01:51 venga antes de empezar el tengo una nueva sección que se ha pedido a a Arturo que me daba una infografía ejemplo si les gusta dibujar confesiones lesiones que es cosas malas insistimos mucho en y nosotros no queremos si está María Teresa de Calcuta que ha hecho cosas muy malas

Voz 5 02:11 se les va a Hitchens le tenéis que leerlo

Voz 1378 02:16 no queremos ser espejo de nadie nos queremos ser referente de nada Quique y yo somos malas personas se entonces simplemente pues nada aquí hablamos de cosas malas

Voz 5 02:26 no pero pero malas personas tipo Hitler o más personas tipo un liberal que es peor instan a él él

Voz 1378 02:31 de hecho yo quiero hablar de una de las peores personas que hay en el mundo que es de los peores inventores se han hecho cosas muy malas por ejemplo el que inventó la Avinyó Tina está muy mal las concertadas no está bien me acuerdo verlo pues el que inventó el reposabrazos central de los autobuses y trenes es es el peor criminal que ha existido jamás podemos ver una foto mira ahí está ese es el que la inventó este hombre

Voz 1704 03:00 hace que dos desconocidos se pongan misma situación

Voz 1378 03:02 pero eso muy tenso tío y tenga que decidir

Voz 1704 03:05 modal moralmente que es lo mejor normalmente gana

Voz 1378 03:08 el que se parece más a Hitler si amigos sí ocupa es el reposabrazos sin preguntarle al de al lado todas sois las peores personas que voy a ser persona bien o lo que el peor liberales

Voz 5 03:21 también soy yo añadiría otra cosa el pedazo de cabrón que diseñó los autobuses en el que la pared está a mucha distancia del cristal no sé si tú llegas ahí como una parejita y luego hace así es tal que están en lo que tú te pasa por la cabeza

Voz 1378 03:36 Habermas es el mismo

Voz 5 03:38 que te deja que te deja el cuello madre del Rey sea si te duermes

Voz 1704 03:41 sí claro que te lo pegas al al cristal está imponiendo el reposabrazos y por por unas almohadillas y no hay que co con

Voz 1704 03:51 tocar piel con piel porque eso es lo más asqueroso

Voz 5 03:54 tono todos hemos tenido una alguna vez hemos puesto la mano a lo mejor antes que el otro verdad cojas

Voz 1704 03:59 quién lo ha no no no vamos a ver no vengáis ahora no ocupa como maldito hijo de puta eso es el reposabrazos central antes de que lo ocupe fiel de la mano aquí que tú eres

Voz 1378 04:12 posiblemente la persona de este de este estudio que está

Voz 1704 04:15 es la que la semana pasada los corrigió dos veces

Voz 1378 04:18 sí eso es volveré tú vienes aquí a ver dónde vienes tú no te metas en política

Voz 1704 04:23 a veces también de Maldonado acaso madre mía haz lo que vas a hacer caso es a ver nosotros tratamos de de de propagar el buenismo tras más de lo pero somos muy mala persona entonces yo quiero que aquí

Voz 5 04:38 entre vosotros y vosotras creo que saquemos quién es la mejor persona de todos vosotros vale todos tenéis que levantar la mano todos y todas

Voz 1704 04:46 vamos descartando arriba

Voz 5 04:48 para la barba por favor que tampoco te hemos hecho hace mucho fue enorme Domanes arriba estamos todos el que haya hecho según estas cosas la va bajando vale

Voz 1704 04:56 esto es te ven Youtube lo podéis sí sí yo una rango posible narrando poco la arrastró premien eh tú aquí quién ha matado a una persona que baje la mano nadie ha bajado la mano bueno nadie no que la bajas porque ese día al momento de la historia de la radio sí sí llamar a la policía y bueno vale esto lo descarta siguiente quieran entrado

Voz 5 05:16 cogiendo el ascensor porque ella que el vecino iba a salir

Voz 1704 05:19 bueno vale han bajado la mano esto no agarraban

Voz 1378 05:22 audiencia la mitad o más la mitad quedan poquito

Voz 1704 05:25 los quedan bueno nosotros es una gran mentira decir que bueno a ver quién no ha dicho nada cuando le han cobrado de menos joder pero espérate que esto está increíble que personas dos a Dios avisos tu auto justificado diciendo al Corte corteinglés lo paga lo paga el dependiente lo pagan depende a veces que quedan tres

Voz 1378 05:45 personas amigos es una competencia puede quedar uno

Voz 6 05:47 es un chaval de barba con cara de muy buena persona una muchacha de gafas con una bufanda de Harry Potter también con una persona como Muchacho con este grifo no va a echar me parece como de Greenpeace diosa vacío chaval también con cara de muy buena persona si bien

Voz 1704 06:02 quién se ha colocado fue alguna vez en una cola quién se ha colado hoy las misiones rockero con ojos yo dijo y más de quién peer

Voz 5 06:17 la tapa metálica del bote de cristal al contenedor de cristal diciendo

Voz 1704 06:20 vaya lo quitan ellos

Voz 7 06:22 nadie nadie

Voz 4 06:25 soy una buena persona

Voz 1704 06:29 Versión española pero mira que os lo pusimos fácil la última fíjate bueno pues para arriba

Voz 3 06:55 vital es verdad que ganar

Voz 1704 07:17 tengo de que venga el monólogo de Nani a ver qué tal los es que se probaba diciendo que ha vendido de ella traigan

Voz 1378 07:25 lo genial sí sí sí pero nos va a sorprender lo veremos ahora vamos a hablar de uno de los mayores enemigos que tiene el buenismo bien que es el mismo por qué es tan enemigo porque parece que es aliado del buenismo bien pero no es enemigo porque como parecemos hippy sí sí como buenas personas Si favorece hemos la humanidad y estas cosas pues parece que entra todo la a los Chuck todo entra las no aromaterapia todos todos todos estos estafadores no pasea han también en el programa y no son enemigos son enemigos como Vox no sé si a nivel de Vox lo debo

Voz 1704 08:03 es bueno alguno así que anti vacunas los meteríamos en el espacio es menos hacer menos contra los inmigrantes un poco menos un poquito menos

Voz 1378 08:12 y para ello tenemos una serie de invitados e uno aún está llegando a Barcelona entonces vamos a empezar por la otra por Genma del Caño buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes muy bien porque es martes a las siete de la tarde debía ser muy importante Kevin has estado ahí a mi se me olvida y a Javi qué podemos hacer le digo a ella que se presente la presentas tú que sabes mucho más de ella claro cómo hacemos mucho más de ella que ella que nosotros no se os os podéis alternar hola Gemma qué tal soy guionista es la persona que ha decidido que tú entonces cuando yo veo mucho y le paso la pelota él para que lo presente m como Boris ha convencido yo creo que no debería yo presentados a sería más Training total pero es verdad esto es verdad habiéndose visto que está ahí no ya debería hablar ella era una trampa islas solucionados

Voz 4 09:06 muy bien Javi es nuestro aliado muy bien cómo te presento

Voz 1378 09:14 vamos

Voz 8 09:15 pues como Gemma si soy Gemma boticario farmacéutica de formación ahí soldado imperial de formación porque yo soy farmacéutica muy farmacéutica sí pero trabajo para el imperio de la industria alimentaria

Voz 1378 09:29 no trabajas para los malos para lo que hacen esas cosas bueno bueno ahora esperan hablaremos de momento estamos intentando que no es patrocinan intentan no insulta

Voz 4 09:38 sí

Voz 1704 09:40 de de otra manera

Voz 1378 09:42 metemos un nombre pan malo

Voz 1704 09:47 por eso digo

Voz 5 09:50 sí es el que hemos tenido aquí un poco para

Voz 1378 09:54 que nos ayudes a descifrar los bulos sobre alimentación o sobre cosas que compramos y queremos que eso geniales y que a lo mejor pues no lo son tanto vale tu trabajando para el mal de las caña al mal un poco

Voz 5 10:04 a veces no lo dices cuidado esto así no

Voz 1378 10:07 todo el rato el rato que estás destinadas a cara

Voz 8 10:10 era una si me voy a declarar Microsoft mi conflicto de interés a mí me paga el Imperio

Voz 1378 10:15 si todos los meses

Voz 1704 10:17 espero que me siga pagando porque tengo una hipoteca correcto ganarlo si no

Voz 8 10:21 pero eso no quita pues para que en la industria hacemos muchas cosas mal ya que contarlas y hacemos muchísimas cosas bien también hay que contarlas y es que en Adela estaba contando

Voz 1378 10:31 cuánto te han pagado por decir eso

Voz 1704 10:34 y hacerlo todo el rato pediátrica opiniones cuánto te paga ahí

Voz 1378 10:41 hay mucha en la alimentación hay mucho en todos los sitios

Voz 8 10:45 en la alimentación e además de mismo hay eh como una mala fe no sea porque no esto sabemos que vivís asustados se pueden decir palabrotas

Voz 4 10:57 pero luego al mira como la vía no lo has oído no sólo cuando llegue vamos a ver una cosa las cosas que tu tu vida privada a este plan cosas que tú hagas con gente así en el tren ácida el tren bala mira mira está grabando vaya a ser que tenga claro

Voz 1704 11:22 y ahí querido Jeff claro claro que no te enteras de nada pero todo tienen un grandioso

Voz 1378 11:30 esto sabes qué pasa lo disfrutaría es más si vienes a vernos en directo correcto toda esta gente estoy pasando si es amigos

Voz 5 11:38 hay muchas palabras que son como mantras por ejemplo palabras como eco e Health y Bío esas que vemos esa comida necesariamente mejor que que otra comida

Voz 8 11:48 me necesariamente y no no es mejor en absoluto no nada eco sólo es que cumple con una normativa a agricultura ecológica aún con todo tengo mis reservas no es más sano pero abortos pensar que sí y como vosotros pensé que si pues yo pongo en la etiqueta en la etiqueta no el envase eco y así país más pringados

Voz 1378 12:04 perder mucho me va a hacer mucho daño saques algo que es algo que sería algo hueco

Voz 4 12:10 sí pero no lo es que hacer unas siete cuales mira al IVA Valladolid que he visto no hacen ningún era gracias

Voz 9 12:22 claro pensé venga de Valeta

Voz 8 12:27 pues sí eco es que cumple con la normativa de agricultura ecológica eso significa que no tiene pesticidas no tiene otros pesticidas

Voz 1704 12:34 eso significa que tiene menos agua

Voz 8 12:36 no no no sirvió de tiene menos agua eso sí cada vez más sano no no menos no sanos masa no es exactamente igual que el convencional tiene otros pesticidas y todos ellos tanto el convencionales

Voz 1704 12:47 me ecológico son igual de seguros aunque ese recurso porque me he visto que soy uno de estos magos a los que

Voz 1378 12:52 criticado duramente pero es fácil

Voz 1704 12:55 saber lo quiere decir que estoy lo que queréis

Voz 8 12:58 no

Voz 1704 12:59 huy eso sonaba imperiales que otra cosa

Voz 8 13:04 queréis estar sanos queréis comer bien queréis comer algo que no sea sano que este rico pero que nos estáis mal si os lo doy

Voz 1378 13:12 el foco el pollo el pollo e amarillo o el pollo blanco que supuestamente está petardo de antibióticos

Voz 1704 13:21 por Dios la carne no tiene antibióticos ninguna antibióticos ni hormonas ni nada de nada antibióticos

Voz 8 13:26 no puede tener eso para empezar no puede no es imposible los animales se ponen malito igual que nosotros les damos antibióticos para que no se mueran porque está muy feo dejar que un animal se muera y eso no significa que en el momento de sacrificio pues el antibiótico siga en el cuerpo del distrito no hay hay un tiempo de seguridad en el que el animal pues elimina al antibiótico igual que lo hubiéramos nosotros menos mal porque si no los que somos alérgicos a la penicilina como yo pues lo haríamos

Voz 1378 13:54 asustados comiendo pollo

Voz 8 13:56 igual que todos hoy el pollo amarillos no es mejor el pollo amarillos que ha comido maíz con menos con colorantes y tú crees que es mejor

Voz 5 14:06 pues esta más duro sé me

Voz 1704 14:09 no llegó otra cosa me arrepiento de esta se encontraba totalmente a preguntarme pregunta me voy a hacer ahora

Voz 1378 14:14 vamos a ser esto que has dicho lo vamos a sacar en un corte vamos a poner en Twitter tú crees que se va a enfadar

Voz 8 14:20 oye si claros enfadan todos los días si si cada vez que lo pongo un montón de gente que se enfada hay diferentes temas que son súper críticos primero los que confunden la seguridad alimentaria con el bienestar animal pesaba yo digo la carne no que vivió ticos kilos del bienestar animal vasca porque hay una tal unas no sé cuánto los sí antes que abran son los de los aditivos de digo los aditivos no son tóxicos la gente no tienes

Voz 1704 14:43 bueno yo voy a la así como los siguientes los de la homeopatía esos son es una cosa híper agresivos te pone nota que estéis te lanzan

Voz 1378 14:53 insultos homeopático recto que son

Voz 1704 14:56 eh eso es cuanto menos y más duerme estas palabras better dos besos de palabras y de medidas un hijo claro pero sí mucha mucha mucha lenguaje agua meten ahí para una gotita

Voz 8 15:06 tú de homeopatía pues lo había contado yo estudió me apatía en la carrera porque pensé

Voz 1704 15:11 todo el mundo ha cometido errores

Voz 8 15:13 dar de elite en I más D y en industria y entremedias Vie farmacia no sé qué homeopatía dije

Voz 1704 15:20 que se está oye pues para criticar algo es mejor conocerlo ya sé que suena raro en España debemos pasar

Voz 8 15:28 pero para criticar algo hay que conocerlo bien entonces ahí voluntariamente la asignatura de homeopatía Filipe sea la misma persona que hacía que un ratito antes me había hablado de Integrales de vuelos de percusión pues vemos cosas súper raras e además de entender la letra

Voz 1704 15:42 sí sí

Voz 8 15:42 hacemos pues muchas cosas muy serias de de fórmulas y cosas de estas in inicia la misma persona que me estaba explicando esto porque me está contando ahora que sí que sí le echo una gotita a la no sé cuántas th y eso va a curar algo de la enfermedad que provoca no tiene ningún sentido yo hubiese dicho que estuvieron

Voz 1378 16:01 muy apatía el pues sería esto el problema estoy este este es el problema aquí tenemos el problema de de estudios de piano

Voz 8 16:12 sí sí siempre me llamen así esperé diez y la señora me miró fatal como era nativa tampoco tenía yo obligación de tener que sacar nada entonces entregué mi examen y dije pues aquí tienes mi examen homeopático y espero que no pero menos de nada me miró fatal vendí la otra también

Voz 1704 16:29 lo pagado por ejemplo Hacienda no es una punki pues así pasa bueno otro término término Pío que antes de nada que no que ella tenemos algo nuestro

Voz 1378 16:39 nuestro invitado especial que está en Barcelona tenemos detrás en el panel su nombre luego voy a presentar como viene y como la ha puesto al

Voz 4 16:48 Mikel Iturriaga

Voz 1378 16:50 cómo estás muy bien muy bien

Voz 10 16:53 raro que hayan escrito mal mi nombre si es una cosa que nunca me había pasado y tú sabes que me chiquillo el mayor se llama Miquel a si así que bueno pues y cómo

Voz 5 17:03 se lo puse sin ninguna duda por tu hermano Juanma

Voz 1378 17:08 aquí sí le han llamado Michael

Voz 10 17:10 iré él Mike no de todos una carta el otro día nombre de Giles el como López Iturriaga anoche y L Z

Voz 1378 17:21 colmo

Voz 10 17:23 pero ahí no sé qué Mikel claro como él

Voz 1584 17:26 estas Miquel es un nombre en una lengua extraña y sin algo desconocida completamente en España

Voz 1378 17:33 soy alguien muy fan de Chiquito de la Calzada se bueno Miquel estamos aquí hablando de sabes que la palabra dada o no te las leí a ti por primera vez a sí sí sí sí la te acabas muy duramente entonces les aprendí a ponerles la etiqueta tú qué dirías que es lo que bueno pues pues

Voz 1584 17:59 pues bueno viene de magia y no bien el origen del términos un poco pues es la gente que creen en cosas mágicas en los ovnis en general es la gente bueno pues bastante credulidad o que Xetra determinadas creencias pues que no son en absoluto que no están basadas en ninguna evidencia científica es así de lo definiría

Voz 1378 18:21 eh tú gran parte de tu trabajo aparte de elegir el yogur más sabroso estoy poner recetas Si buscar

Voz 5 18:29 la Grama que hizo en La Sexta que era más bonito que poco lo vio la gente por lo bonito que era Miquel te lo que voy a decir yo

Voz 1378 18:34 pues porque era precioso se es una de los mejores divulgadores de este cuarteto Jesús entonces hay un porcentaje de lo que tú haces que es desmontar a amagó de la alimentación

Voz 1584 18:44 sí sí porque bueno al mismo si en algún en algún ámbito encuentran terreno abonado en el de la alimentación no día a día a día osea cada día estamos oyendo auténticas barbaridades no sólo en las redes sociales sino en en en medios supo justamente serios dejen de charlatanes que aparecen diciendo

Voz 1378 19:06 pues yo que sé pues que sólo hay que comer

Voz 1584 19:08 es una vez al día o que hay que comer diecisiete o que la leche te da cáncer pero cosas de éstas que no tiene que no tiene ninguna base real pero bueno y en general la comida algo que bueno que nos provoca cierto miedo no tenemos cómo está cosa ancestral de miedo al envenenamiento en todo es caro es un terreno muy abonado a que venga alguien y nos diga huyo y cuidado con esto que que es muy mal lo que te va a enfermar o también lo contrario no a esos poderes mágicos que se les atribuyen a ciertos alimentos que tampoco tienen ninguna base real estamos con Gemma del Caño

Voz 1378 19:48 no os conocéis vosotros no

Voz 1584 19:50 equipo discutir no no no

Voz 10 19:53 bueno para nosotros dijo por radio que nunca

Voz 1378 19:58 gesto al izado nosotros a Gemma

Voz 1584 20:00 ahora tenemos un poco de consejera del nota hacemos bueno dudas de Gemma por ejemplo es una habitual de la lo comidita que es el consultorio que tenemos en el bromista en el que la gente nos manda dudas dos cuando nosotros no sabemos algo pues recurrimos a Gemma que sabe mucho más

Voz 5 20:16 bien bien no esperábais como equipo sabes que que os tenemos en ciudades distintas porque si un comando terrorista que viene aquí acabaría es como el Rey y la Reina que duermen separados

Voz 1704 20:26 lo hacemos siempre los de antes de toda la vida

Voz 1378 20:29 eso no vaya a ser que los Chad tras y luego si como tristón y con el PH que podemos ver una de estas capturas de noticias alarmantes

Voz 1704 20:40 más noticias relacionadas con la alimentación

Voz 1378 20:43 alarmistas más que alarmantes verdad bien bien a comer mal tenemos una pantalla para todos los oyentes y para mí que el micro perdón a mi mujer que están Barcelona comer mal mata más que el tabaco una de cada cinco muertes en el mundo se asocia con una dieta pobre el veinte minutos dicho esto qué opina es es todo lo contado

Voz 8 21:04 esta mañana en esta mañana

Voz 1378 21:06 este martes no están el martes en la

Voz 8 21:09 en la tele

Voz 5 21:11 no venga Henar luego que cuanta cuantas

Voz 8 21:17 a ver es una frase tendenciosa porque es verdad que la alimentación es algo fundamental para la salud hay que alimentarse bien el estudio dice cosas muy importantes como que no vale con no comer mal tú dices que no me como han porque es es todos los días es que no como patatas fritas todos los días el estudio lo que dices que no vale con con no hacerlo mal sino que tienes que hacerlo bien eso es importante sale hay que comer fruta hay que comer verdura que comer todas estas cosas sanas sanas y correctas no las tontas de la CHI a él no se que en los chequeos a los supera alimentos no es que no normal no exista no

Voz 5 21:50 platano Concapa que suena lo que quieras

Voz 8 21:52 pero yo no conozco con un al un súper alimento mejor que la lenteja es lo que pasa es que no tiene tirón verdad tú coges a un titular impactante como mata más que el tabaco y tú crees que vas a impactar en la sociedad con el tema de la alimentación y lo que estamos haciendo es rebajar la

Voz 1378 22:08 importancia del tema el tabaco el tabaco sí que eso

Voz 8 22:11 en Cancún cancerígeno conocido sí que mata a diez millones de personas de forma directa igual que el alcohol que también es un cancerígeno que lo conocemos todos e iba rebajar el nivel de riesgo de el del tabaco comparado con la alimentación me parece tendencioso y peligro

Voz 1378 22:26 aquí hay un periodista que no está haciendo bien su trabajo no

Voz 1704 22:31 estoy hablando de que yo visto a favor del podemos ver

Voz 1378 22:34 el nombre pero sólo lo vamos a ver en You Tube yo no lo

Voz 1704 22:37 es decir más que nadie el ataque lo podemos ver la captura

Voz 1378 22:39 ahí está

Voz 1704 22:41 dos punto seis semanas siguientes noticias alarmantes

Voz 1378 22:49 todo

Voz 1704 22:50 científicos venga lo leemos a veces me encantan pero me encanta este tipo de tutela científicos puede ser cualquiera científicos había

Voz 5 22:59 teme que el café de hecho creo que deberían poner científicos advierten de que el café pero bueno si Rusia Today un abrazo científicos advierten que el café puede provocar cáncer de pulmón me éxito lo hechas con Piti

Voz 1704 23:13 la verdad es que justo este es el problema tal carro ya sabemos lo que más me lo me den este día también

Voz 8 23:19 eh hoy hoy martes me leído El este de lo comentado en Twitter es que GPS que me iba a pillar a algún avance no

Voz 1704 23:26 bueno pues a fácil me lo habéis vuelto gracias por

Voz 8 23:29 el jurado el nivel que bueno el lo he leído esta mañana y lo que dice el estudio es que no es capaz de relacionar eh si el problema es el cáncer os así es el café o que la mayoría de la gente que toma mucho café además fuman entonces no escapan no son capaces de separar lo pero oye que la realidad no te esto no es esto

Voz 1584 23:47 claro es que lo que pasa es que a ver los estudios los carga el diablo en su relación con con con la prensa no hay que cogerlos muy con pinzas hay que analizarlos bien hay que normalmente las conclusiones de los estudios si te las le suelen ser muy prudentes y establecen muchas salvaguardas y tal que pasa que llega al periodista con su atropello llegamos que me incluyo porque periodista también con nuestro atropella nuestra velocidad enseguida queremos sacar titulares claros que llegan a la gente bueno y más peligroso aún que consigan tráfico Si publicarse en Internet dos es muy fácil irte al al titular sensacionalista Hinault poner todos esos peros que normalmente ponen los científicos cuando dicen algo desaparecen del titular hice queda eso la alarma no el el café produce cáncer bueno pues es que a mí eso me parece una exageración yo no me he leído este estudio pero vamos no se está muriendo nos estamos muriendo todos los que vemos café todos los días

Voz 1378 24:48 el cáncer que esto no yo estoy Quique Pepe mucho café podría además es una persona es que se lo bebe antes de ir a la cama claro

Voz 1584 24:57 os él entonces por ejemplo en estudios dices pues hay una prueba en ratas y esto inmediatamente más a para los humanos es igual hombre pues no no sé hay que coger las cosas un poco con pinzas no

Voz 1378 25:11 antes de pasar a nuestro siguiente invitado yo quiero preguntar una cosa que es hay aquí mucho más que está súper enfadado indignado con lo que estaba en plan las vallas llegó allí les metió una paliza lo que no se sienta mal por favor si quiere irse a dar una vuelta hasta que venga nadie puede podido yo quería hacer yo creo hace sí sí a todo para provocar venga

Voz 5 25:35 vale y yo en este momento estoy habría así introduce

Voz 1378 25:37 con la pregunta los Fontán que es

Voz 5 25:40 mucho peor que el bombón bueno todo el mundo sabe si no es así procediendo a sacar de humoristas de plástico el darnos por parte de la radio sí voy a proceder a apretarme este donuts mientras tú me lo dices todo el mal que estoy haciendo

Voz 1378 25:57 antes de nada

Voz 8 25:59 qué hay del aceite de palma no te lo comas todavía

Voz 4 26:03 voy

Voz 1704 26:07 la esta vía a casa

Voz 8 26:10 la homeopatía toma para que te acuerdes luego como bueno

Voz 1704 26:13 eh ha tirado unos sobres de azúcar como quién tira una moneda a una cafetería Chamartín que me lo ha regalado bueno por cierto esto es veneno también eh

Voz 1584 26:24 eso sí que es vale pero el aceite de palma no es precisamente el gran venenos

Voz 1704 26:31 no queríamos preguntarle lo que pasa con la que Palma fue eso un estudio el estoy enamorado más todavía hambre que te da igual morir acelera

Voz 5 26:39 bueno la verdad es que lo escuché pensé que se había contaminado un olivar en Palma te lo juro el aceite yo lo pensé no saben lo que era el aceite de palma pues qué putada para los olivareros de Palma

Voz 8 26:52 algo no que procuro no el aceite de palma es una grasa que es muy guay para la industria porque es un sólido a temperatura ambiente y eso les viene súper bien para almacenarla y además dar una plata habilidad de las eche y además la verdad es que sabe bien si es que se llena la boca correcto y además es muy barato porque vale poco y estamos en la banda

Voz 1378 27:14 o casi

Voz 8 27:15 en total que salía un estudio que decía que las metástasis se nutre más de ácido el mítico el señor periodista pues lo puso en este como se llame dijo el aceite de palma provoca cáncer ir Boon

Voz 1378 27:31 pues eso está muy bien fue un periodista

Voz 8 27:34 Tomás y lo hubiera leído eso sí correctamente pues habría visto que es las metástasis se nutre más de hacia el mítico eso qué significa pues que cuando ya tienes cáncer prefieren es aceite ese ese hacia para el mítico espacio para el mítico es el componente mayoritario del aceite de palma pero Lazio para el mítico están el aceite de oliva en la leche materna en muchos sitios sí

Voz 1704 27:53 cuál es el pero cuál es el problema no dejado a vuestros hijos no estoy interpretando no el problema al aceite de palma el producto dónde se usa pues a eso que te estás comiendo con aceite de paro

Voz 8 28:05 más ACT Palma mierda

Voz 1704 28:08 a viene dándolo

Voz 1584 28:10 lo peor es que la industria está usando ahora mismo está reclamo de sin aceite de palma de repente te está vendiendo una mierda voy a hablar claro con el cincuenta por ciento de azúcar con un montón de grasas trans o saturadas osea

Voz 10 28:25 el proyecto de Palma ya parece

Voz 1584 28:29 es que es una maravilla no

Voz 5 28:31 hace gracia en Nocilla dice ahora sin aceite de paz

Voz 1378 28:34 el más como eso bueno está eh

Voz 8 28:38 mismo porque es que da igual es el miedo que tú tengas y es que a lo mejor nunca habíamos puesto aceite de palma

Voz 1704 28:42 ya cierto con el aceite de estoy porque no sin que deje genera

Voz 1378 28:49 género Un poquito de destrucción ecológica también

Voz 8 28:51 no podemos o tenemos un aceite de palma que se llama Rs peor que es pues que pagamos una cantidad más porque sea un aceite o a una materia orangután venga sin sin matar ahora

Voz 5 29:03 bueno él los dos ingredientes no lo puede leer ella porque no lo ve

Voz 1704 29:06 Cameron Leo yo venga venga vamos a ver

Voz 1378 29:09 pues es que no los ponen muy grandes

Voz 1704 29:11 por ahora no a uno coma dos milímetros podía ese es el mínimo puertos no la hacéis muy con la regla allí al súper la gente la gente vive porque yo voy a ir yo hoy porque venir aquí pero todas las supera no tuviera privadas no no entonces pues voy a ver

Voz 8 29:32 nosotros no lo hace

Voz 1704 29:34 aunque lo que estoy Diego los dos voy a la vez mira vamos a hacer una cosa que no me o bien Perito Moreno voy a del valor energético cuatrocientos veintitrés calorías no mire sólo eso bueno pero

Voz 9 29:48 hombre una cosa no pongas si la lista ingredientes primera lista de inglés porque creyentes es muy fácil de leer

Voz 1378 29:53 vale voy a dar paso a paso a nuestro siguiente invitado puedo sí porque tengo aquí mi cronómetro me con un metro de gimnasio íbamos un poco mal entonces quiero dejarle también que es playas y el chiste que tenías Javi porque me parece así lo voy a intentar interpretar gente eh sí sí que hay una sinfonía

Voz 5 30:16 qué pasa por qué pasa Manuel

Voz 1378 30:19 hay una una sinfonía aquí viene hola Javier hola hola hola Javier está con nosotros Javier Salas que para mí es uno de los mejores divulgadores científicos de este país que tal Javier

Voz 11 30:32 pues bien halagado a la Garda la verdad es que no se puede entrar mejor en un programa

Voz 1378 30:37 de hecho te quiero decir una cosa tenemos aquí tu artículo que nos han marcado Podemos un momento ver rápidamente la Wise Lise del programa la podemos poner aquí detrás nosotros tenemos una Liszt con gente ideal que nos gustaría que viniese al programa entre ellos Le Bron James

Voz 1704 30:52 eso lo hemos conseguido a uno que Roy Piñeiro

Voz 1378 30:55 nosotros conocimos a Roy Piñeiro gracias a tu artículo de este no es el otro pero tú eres el que no os escucho no se escucha este no entonces tenemos un artículo tuyo que es oro puro que es no puedes convencer a un terraplén y eso debería preocuparte en el país lo hemos impreso lo vamos a dejar aquí encima de la mesa para siempre del programa que lo sepas está ahí tu artículo que me parece muy bien

Voz 11 31:21 muy bien estupendo estupendo entonces

Voz 1378 31:23 eh Javier por qué no se puede convencer a eh

Voz 11 31:29 bueno esa es la palabra más bufo es como mala estrategia no

Voz 1704 31:35 a esos imbéciles

Voz 4 31:36 por qué no

Voz 11 31:40 como ya empezar ese empezamos resultando nada vamos como para para caer bien pues bueno digamos que que la tesis un poco en el del artículo no era era eso llevamos que hay que hay como había un caldo de cultivo para que sucedan estas cosas no un caldo de cultivo sociológico por así decirlo este estos tiempos de incertidumbre los que estamos viviendo y demás que luego digamos que es una predisposición psicológica por parte determinada gente nueva trece ese tipo de este tipo de historias tipo de patraña hiló ha habido como para asistir los mecanismo que no se pudo un poco a todos pero pero yo a esta gente Un poco más que es el digamos están las redes sociales los You ves y demás no es la más que que por ahí tratábamos de que explicar porque es difícil convencer a esta gente porque han caído por así decirlo en este en este agujero negro es muy difícil sacarles porque porque han atado convencido no digamos que que tienen un montón de pruebas a su favor y es muy difícil una vez alguien ha tomado decisión tan tan loca por así decir no desde nuestro punto de vista de de que la tierra es plana convencerle de que no es así de que es nacer además no

Voz 1378 32:46 todos podemos ser víctimas de de este auto convencimiento con un poquito de emoción no

Voz 11 32:51 claro claro digamos que nosotros cogemos el ejemplo de este rato manitas porque digamos que es una cosa muy loca no quién puede creer que la tierra es plana así hemos hemos dado mil vueltas está Roglà satélite tira hemos visto todos los puntos de vista otros planetas y demás pero sin la gente es capaz de creer en algo así es que no se podrán colar otras cosas digamos más

Voz 8 33:11 además

Voz 11 33:12 más cercana sólo más conflictiva con respecto a lo ideológico

Voz 1378 33:16 no bajen bloque hay que llevar armas en el bolsillo y esas cosas no acaba ahí

Voz 11 33:21 claro pero pero no es ETA no lo tomamos a broma pero es que es digamos que funciona el mismo mecanismo

Voz 8 33:26 igual cuando cuando te convenzan de

Voz 11 33:29 qué hace poco salió un reportaje sobre cómo en You Tube se dieron cuenta de que estaban promocionando contenido extra de extremista tóxico policial Ador y lo hacían porque el algoritmo se daba cuenta que es la manera de tener la gente mirando anuncios no puertos más cuantos más youtubers redes más anuncios ves cuanto más tiempo estás ahí más más anuncios podía poder digamos mole quizás gracias a sus ojos lo que se dieron cuenta era de lo que lo que más tiempo tenía la gente diciendo cosas era lo pues mientras los los los los terraplén insta pero también en la los contenidos más extremistas con respecto al feminismo si tú pones pero le preguntas a esto la manada te van a salir más chulos a saco diciendo barbaridades sobre la pobre víctima además sino preguntas sobre digamos que es un mecanismo que funciona otras cosas y lo estamos viendo también en en asuntos más peliagudos como política o como como esto que decía

Voz 1378 34:23 de Roy Roy Piñeiro no se enseño cómo intentar convencer a un anti vacunas con razón no era había que básicamente había que tener una hora estar callado un ahora escucha pero es difícil que nosotros te vamos a pedir consejo para lo contrario qué podemos hacer nosotros para darnos cuenta de que nos estamos tragando una mentira la estamos defendiendo con emociones porque eso no se puede pasar a cualquiera

Voz 11 34:50 sí es digamos que el sistema de de Roy funciona muy bien con todo digamos llevándola a través al al ejemplo más loco que se hacerlo terraplén hija

Voz 1378 34:59 qué es lo que haremos

Voz 11 35:01 los los Terra planita están de acuerdo sólo están de acuerdo en una cosa en que lo de la esfera segunda es un engaño de la NASA de los republicanos de quién sea de que eso me engaño

Voz 1378 35:11 es lo que se ponen de acuerdo

Voz 11 35:13 pero cuando les pones a ellos a explicar cuál es la tesis buena llegamos como es plana porque siempre la sombra de la Tierra la Luna

Voz 5 35:22 tienen que os habéis pelea

Voz 11 35:24 es entonces ya entonces se pelean ya con este acuerdo

Voz 5 35:27 el dos cueste claro exacto creo que es el Congreso muchos lo boicotean entre ellos no va porque estar en contra de de determinados Youtube Elizabeth un youtuber se lió con Youtube es una lo que yo quiero decir una cosa los tres y sé que soy

Voz 1378 35:45 fundamentales os hemos hecho un grafismo increíble vamos a hacerlo bien os lo quiero regalar a los tres

Voz 1704 35:51 venga vale

Voz 12 35:52 eh eh vamos a poner primero la música vale

Voz 4 35:57 donde el grafismo detrás aquí os eh

Voz 1704 36:01 vosotros dando pero hemos visto un grafismo Kerman daremos con los caza fantasmas y vuestras caras eso soy vosotros sois vosotros los que se vigilantes

Voz 1378 36:10 sí siempre una cosa estoy seguro

Voz 1704 36:13 se en esta habitación hay gente que de la homeopatía pero no lo va a confesar que que tendría que pensar esa gente que les que les diríais

Voz 1378 36:21 ya terminamos con esto yo soy empieza por Gemma

Voz 8 36:26 yo tengo una teoría por la que pasa todo esto y esto pasa porque la vida es un coñazo entonces como no no pasa nada malo tenemos que buscar tontas

Voz 5 36:31 pero el gol

Voz 8 36:33 eso es correcto que le diría esta gente eh no deje la llamada medicina de verdad nunca investiga Eaton pensamiento crítico y ánimo

Voz 1704 36:42 bueno es lo más capaces

Voz 1378 36:45 entonces lo más importante no utiliza me para

Voz 8 36:47 a mí como anticonceptivo ni como anestésico

Voz 1378 36:50 esto mí que me llamó mi que soy

Voz 1584 36:56 malos de mala que se burla de estas crisis y día aunque bueno ve enero a a Javier Salas por supuesto no estoy muy osea yo creo que cierta no se cierta burla de la estupidez tiene que Rosa no sé si somos los periodistas los que tenemos que hacerla pero no sé a mí me me me cuesta el tomarme estas cosas pero luego se atrevan entonces que le vi alguien de lo que se cree la homeopatía pues hombre no sé que que que un que intentara quitarse eh no sé que intentará salirse de ese terreno de la emoción y de estar tan seguro de lo que cree hipertensa no se informarse un poco e intentar ser un poco crítico oí intentar buscar las evidencias que hay en la homeopatía que son cero lo que le podría recomendar pero claro no se ha es difícil donde no que es muy complicado el convencer a alguien que está absolutamente convencido de algo

Voz 11 37:52 David yo yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mike le esa que no te preocupes Miquel que estamos de acuerdo

Voz 1378 37:58 personas pero nosotros no

Voz 11 38:00 para el rollo es burlarse lo que funciona es para inmunizar a la gente que lo nunca hablar de la patria porque eso funciona muy bien

Voz 8 38:07 es un ochenta por ciento la gente que no

Voz 11 38:09 pero hablar de a lo que se ve a un humorista mainstream Buenafuente riéndose enorme apatía va a decir bueno esto es una chorrada y el día que se lo a la farmacia va a durar no

Voz 1378 38:19 José lo que están y los que se muera

Voz 4 38:22 no no no pero vaya

Voz 1704 38:25 hola señora también perdido

Voz 4 38:27 vale me parece verdad

Voz 11 38:31 en el este porcentaje residual que en realidad es residual de los digamos los convencidos de la apatía de que funcione además es es un porcentaje pequeño por debajo cinco por ciento Además en España esa gente pues bueno poco a la estrategia de errores no de tratar de acompañar entender de explicar de ser comprensivo empate todo lo quieras

Voz 1378 38:49 ya no podemos hacer nada por ellos

Voz 11 38:51 bueno a lo mejor sí pero desde luego no no digamos no peleándonos cita pero desde luego muy a favor muy a favor de lo que dicen Mikel de de afrontar esto con consiente un humor porque para todos los demás que son mucho que son muchos más va a servir para inmunizar les

Voz 5 39:06 a mi madre le recetó una crema de homeopatía un médico de la Seguridad Social con lo cual el problema es que tú también bastante gordo en el según

Voz 1378 39:15 bueno yo os doy las gracias por haber venido aquí yo de verdad a todo nuestro público la próxima vez que escucháis hablaron y a quién vas a llamar

Voz 8 39:25 eh

Voz 4 39:28 cultura

Voz 1704 39:29 la cultura de los ochenta personas lo bueno lo bueno a los cazaban la próxima vez luego ya lo de Nani luego que la paseado a ver qué

Voz 1378 39:42 escucháis aún más bufo a quién vais a llamar

Voz 14 39:56 es

Voz 1704 40:01 no interesante nos ha quedado la entrevista hoy a que si hubiera que si habéis aprendido a muchos habéis aprendido mucho sí

Voz 15 40:21 sí claro claro que no

Voz 1704 40:24 la verdad es que es comedia sabiduría pues muy bueno

Voz 1378 40:32 la verdad es que has acabado nuestro panorama que acaba

Voz 1704 40:35 muy estando bien y empiezan a todo para ti bueno antes de nada necesito con dos una cosa que va más allá del trabajo a la gente que no lo sepa yo soy guionista en un programa de televisión que somos todos mujeres delante y detrás de las cámaras cómo se llama a además que faltaban diez de la noche eres un afán del programa a lo has visto aquí maravilla de toman es que lo ha visto

Voz 4 41:00 esto esto

Voz 1704 41:02 ver una cosa está feo decirlo pero el cero la gente que ve mucho bueno pues eso lo cortas que tenemos un programa móvil mejores chistes escucha seguramente que a mí no me es buenísima pero eso está clarísimo ya por la muerte es que a veces en las redacciones llevan regalos vale pues hoy hemos recibido nuestro primer regalo Said lo que nos ha llegado

Voz 1378 41:27 a ver

Voz 16 41:31 ahora con el premio muy mal hijo de puta al dos mil diecinueve

Voz 1704 41:36 que nulo a comprar mándame el joder

Voz 16 41:39 sí

Voz 4 41:40 Villa no podía yo qué sé una fregona una jovencísima

Voz 1704 41:48 que es bueno entonces ir un poco más si no habéis mandado ningún regalo lo digo la verdad gente de mandada luego habitualmente quién va a asociar su marca comercial a la bondad muriendo manda dárselo a aquel programa que se vamos a Londres vinagre a ella bueno hablando de cosas no solicitadas que te llega yo vengo hablaros de una cosa muy importante que sucede con mucha frecuencia Inter que son la foto pues ya vale yo aquí quiero hacer un paréntesis no sólo porque la he visto cosa yo ya sé de qué va a hablar

Voz 1378 42:37 esto es un programa que se pacta y hay muchas cosas que ya se saben yo le he dicho haz lo que quieras yo no daría vamos a ver cómo funciona

Voz 8 42:47 eh creo que es ella es

Voz 1378 42:50 Nuestra digamos nuestro colaborador más la única colaborador que tenemos suerte salvaje salvajes una ese programa debería haber tres fotos de personas en la foto ya se arreglará esto dejó de ser un programa de dos hace mucho tiene claro si lo tenemos que arreglarlo todo lo bonito me

Voz 1704 43:03 pero eso es verdad no pongáis mal no me pongas

Voz 1378 43:09 es que ella es pura anarquía verdad es les gusta ver el mundo arder pues hoy Bardem

Voz 1704 43:17 lo hicimos bueno pues entonces voy a llamarlo foto penes que si no no se me enfadan los jefes y todo eso eso vale foto penes quién de aquí a recibir agua es una foto pene a ver nadie más vale vale en quién la mandado eso es quién quién votó pena pero por qué no solicitada no no eso no eso no no nos olvidamos

Voz 1378 43:45 es caro no es no va solicite hombre que eso

Voz 1704 43:47 de todo salvajada toda la gente que ha mandado foto pene no solicitados quiero mandarles un mensaje sabemos de sobra que sufre no son vuestro

Voz 4 43:56 qué casualidad que te llega una

Voz 1704 43:58 junto polla es un apoyar un pollo y si tuvieras ese ese tamaño no te es un acosador de mierda

Voz 4 44:06 eh

Voz 1704 44:07 pues básica la básicamente te digo una cosa vimos del siglo XXI Tae me parece bien porque dices a mí me acosan con un micro Penín me enfado cuando te vas a recogen una huelga que nos hacen condiciones vale lo voy a tener que soportar no es que me acosa a es que que como él mismo trata me bien dentro de la entonces hay el acoso como la falta de respeto dentro de las que ya es todo como muy bueno una locura por te voy a hacer un juego con todos vosotros desde porno si amigos pero puede que sea la misma me sabes lo que me parece fortísimo esa imagen de hoy os está cayendo que hubiera Therese lo voy a poner puedes ver genitales vale ahora es cuando digo que no era una broma que les sugiere les sugerí que dijese que era una broma porque lo iba hacer es que podría le te parece más es posible que nos lo censurada Youtube claro dijo no lo podemos saber por qué no lo va tenso a You Tube a sacarlos aquí de verdad

Voz 1378 45:17 tienes que decir la verdad yo no te dije no lo hagas yo te dije yo igual J

Voz 1704 45:22 le llegó no andan los si quieres pero no bueno te como no me dejan poner de polla grande lo siento otro día genes Grammys penes grandes voy a dar una serie de cosas que se me han ocurrido a mí qué podemos hacer para contestar cuando recibimos una de estas fotos no solicitadas

Voz 1378 45:42 a ya vale

Voz 1704 45:44 qué dice es porque a veces dices voy a qué hago

Voz 5 45:47 servicio público totalmente absoluta este caso

Voz 1378 45:51 luego abatiendo primera eso lo tenéis que aplaudir este chiste que no andaba algo

Voz 4 45:57 lo que pasaba

Voz 1704 45:59 asimismo la crecemos para que la querella la hacemos crecer todos no habrá es bueno este también os debería haber gustado sí claro primera opción recibes una foto penique contesta es tu pues mira no

Voz 1378 46:14 pero vamos a utilizar en los grafismos no podemos gracias venga recibí revive mira

Voz 1704 46:19 retiene una foto con yo le pongo pues mira lo que he echado esta mañana es más gordo que tu timbre vienen mal una foto de mi primer trullo en el váter por favor esto me parece increíble en plano venenos solicitado pues no puedo dar detalles de esto me ha dicho Artur

Voz 1378 46:41 nuestro diseñador que está allí detrás que le ha costado mucho puedes puedes venir hablar para nosotros pues a volver a tu es que esto es muy es increíble que ha buscado Peaks

Voz 17 46:51 en Google Ilha costado costó encontrarlas

Voz 1378 46:55 me ha costado muchísimo supongo que te para

Voz 17 46:57 esta será más fácil porque entras en el en el en el buzón de de no amigos claro si seguramente hagas pero para mí fue muy difícil me me plantee incluso sacar una foto yo quiero

Voz 1704 47:07 la forma más fácil pero juro que no es gracioso hasta dice

Voz 4 47:15 tu padre yo del caballito blanco mensaje a todos

Voz 1704 47:22 los que mandan fotos de penes que a partir de ahora junten Arthur para que tenga material para los próximos cuatro años nos cuarto lo podéis encontrar en Instagram Gallo Champions grupito que algo si a correr desde aquí animamos a la gente a hacerlo Noruega continua vamos es un fotomontaje súper socorrido trece y ves una foto pero no soy citado ahora te la llevas al Photoshop coges a Ignacio usación gritos y montar la magia no hice lo devuelves puesto que esto no esto no vale pero nuestra imaginación peor es potente hoy Dhul o con ácido que le ha parecido muy mal metiéndose la quién ha sido quién ha sido ha dicho he oído levanta la mano es uno que necesito que me lo gracias venga tercera opción le digo qué crees que tiene más relleno tu pene o mitad con todo esto

Voz 1378 48:24 que sepáis que quería poner fotos sí sí

Voz 1704 48:27 me he dejado además cuarta la cuarta demandan foto Penny postule mandas una foto Chi Chi pero no un siete normativo o te has pillado con el filtro de niña de trece años puesto no no no

Voz 1378 48:39 una mujer adulta es decir con la guardería

Voz 1704 48:41 él tampoco te tomas tiras vaya a estas chicas ha venido esto qué quiere decir quiere decir que lo va a tomar notas pero descarado de Ci vicios aparecía buenas ideas au no sé si se pueden hacer todas sí claro porque es muy fácil lo puedes hacer con el con el que tengas en casa totalmente y esa es verdad sí ha dado total me paguen la pregunta es lo has hecho he has puesto que no me he arrepentido mucho porque además esta me pasa una cosa que cuando demandó una foto pene a mí por lo menos se otra gente no pero a mí han sido educados a lo mejor me ponían hola y me mandó una vía juntos repite una foto de mi falo necesita dar demandas si saque ese que en otros casos lo mandan como en plan como para como para intimidar a poder no tema no a mí no ha sido así si te digo la buenos días descajada tengo un hijo último grado piano otro jefe coger pero que por fortuna en la foto el fervor tendré hicimos eso no he contestado novedad bueno a partir de ahora pues oye ya se ya pensado pues lo pondré en práctica pero también que dice una cosa cuando si enviarlas bueno ahí está vale vale vais a ver si dice pues no vial por ejemplo es si eres España

Voz 12 50:09 Dre eh algo de la

Voz 1704 50:12 la guardería porque si ya te prohiben a ir al colegio sea para equilibrar te para hacerte un Ribéry

Voz 4 50:22 para que todo esté consideró

Voz 1704 50:24 bueno pero ya te libras de hacerse dormido por la noche caro pues yo ya por lo que sea lo voy a la verdad yo estuve la verdad películas desató algo de la familia no te encargan hacer un regalo de cumpleaños después mira yo Pool foto Penella ni toque a comprar el regalo de cumpleaños tengo que aguantar mira mal que no te buena y la última del trabajo porque yo creo que es bastante probable que sea tiene unas tenso

Voz 1378 51:01 bueno entonces reivindicativo Xfera

Voz 1704 51:03 sí esto es un poco mis consejos muy bien pues nada mira públicos conmigo es que bien sólo se aprende correcto bueno hasta aquí si no tienes nada más que contar aquí

Voz 1378 51:13 a una pregunta cuántas habéis recibido cuantas fotos os acordáis las que si habéis recibido fotos de penes cuantos os acordáis tantos que lo sabéis

Voz 1704 51:23 Palacios más de fin más de cinco no es porque sí

Voz 1378 51:26 el IDAE más de cinco igual es han sido todos