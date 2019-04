A Vivir Madrid l Entrevista a Brays Efe

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid

Voz 2 00:07 Puri Beltrán la lista

Voz 3 00:09 el nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve me han venido a buscar tarde en el cole y me había llevado al hospital que es donde estaba muy mal la lista empezó después del primer intento una lista de todas esas cosas extraordinarias en este mundo

Voz 4 00:24 en uno

Voz 1 00:27 no

Voz 5 00:30 cinco las

Voz 1 00:32 a las alegra no cosas que hacen que merezca la pena vivir es es la propuesta de de Bryce F que se convierte en un el chaval en un chico que bueno Nos cuenta al principio de la obra esto lo podemos decir que empieza a hacer esa lista de cosas por las que merece la pena vivir que empieza desde desde la infancia porque su madre padece una depresión sí a partir de ahí comienza comienza esa historia que me gustaría que que me contara un poco en que está basada de dónde nace esta idea Si bueno

Voz 6 01:09 es una obra de un dramaturgo que nunca Macmillan Illescas novena noveno texto que escribes si no me equivoco y la verdad es que es un texto genial es increíble y me lo propusieron hace un tiempo me lo leí el director que lo iba a hacer cuando fue a comprar los derechos ya estaban comprados y me dio una pena terrorífica porque el texto cuando lo leí me habían dado que pena me veía muy muy con muchas ganas de hacer lo sabes las personas que la compra me llamaron también sin ningún tipo de relación con con el otro proyecto de repente pensé que esta que acaba de pasar que me extraña porque la gente piensa que tengo que hacer esto pero yo también lo pienso

Voz 7 01:52 y en

Voz 6 01:54 nada Pau Roca que estaba haciendo la versión en en Barcelona me llamó oí nada que estamos en el teatro Lara

Voz 1 02:03 Brice tú crees que las listas funcionan sirven de algo hacer listas

Voz 6 02:07 yo creo que sí y además sirve a todos los niveles y además sirve hacerlas cada día porque pueden ser diferentes y esta lista tienen mucho de eso no es una lista que este personaje haciendo a lo largo de su vida en cada momento subidas una lista muy diferente cuando tienes siete años la lista de un niño de siete años después la lista de un adolescente a veces ves claramente cómo está combatiendo como está tratando de lidiar con cosas de fuera y otras veces como está tratada con cosas que les suceden dentro

Voz 1 02:34 no hay una frase en la que dices bueno se has vivido una larga vida has llegado hasta el final sin haber estado nunca deprimido no habéis estado lo suficientemente atentos pues bueno

Voz 6 02:47 es una frase con la que mucha gente salga de la obra que la gente le Se le queda mucho esa frase bueno hay gente que puesto de acuerdo y gente que no pero creo que sí que es una forma de verlo creo que realmente otra de las cosas que hice la obra que creo que es es verdad es que es muy difícil ser feliz José no es una cosa como que salga pues

Voz 1 03:04 por defecto como que hay que currar sólo un poco hay que tú cómo lo ves

Voz 8 03:11 estoy de acuerdo que es muy difícil ser feliz y además yo creo que como es tan difícil y lo que es terrible es que además sin Si estamos en contribuir la infelicidad a la gente bastante difícil de ser feliz como para encima no ayudó un poco a todo lo que podamos ser feliz a mí la la obra me dio la sensación de de no ser en absoluto

Voz 9 03:28 Honda ahí mi no no lo no

Voz 8 03:31 no se enfrenta con un montón de cosas que que muchas veces nos detenemos a decirnos a los demás está también construida lo que tú decías al principio de que es que te reconcilia con el género humano se cuando estábamos en el teatro y salimos tuyo lo bueno que dijimos es joe que Uruguay es la gente que está muy bien es muy bonita la atmósfera que además genera Bryce porque es un trabajo muy difícil un actor porque prelado claro entonces ahí en medio de no hay distancia no hay Cuarta Pared con el espectador estabas en en medio de ellos y entonces la tendencia pop podía ser como entre arte hay pero es muy difícil mantener ese equilibrio entre controlar la obra hay el texto y además dejar que la gente se deje llevar más preciosas con una cosa que va más allá de ser actor Bryce tiene que ver con ser como eres tú

Voz 6 04:17 pues nada muchas gracias de verdad me encanta

Voz 7 04:21 y luego hay una cosa que

Voz 6 04:23 me gustaba mucho de Laure que tiene que ver con esto que estás diciendo también que es que es verdad que yo creo que en esta época resuenan más que en otros momentos que vivimos como en una especie de dictadura de la felicidad como que es obligatorio ser feliz enseñarlo todo el rato y creo que la obra pone desde un punto muy honesto hoy como muy tranquilo en en primera plana también la tristeza que es parte fundamental de la vida que no estamos hablando de hablar de ella que no pasa nada que que convivir también con ella

Voz 1 04:52 no estás estás ahora hablando de eso no de exhibirla la supuesta felicidad que cada vez es más artificial por ejemplo en las redes sociales por ejemplo Instagram que es la red de la de la felicidad no claro sí sí que parece que todo esté nadie tiene problemas nadie enfermas y ver las fotos de la mayoría de las cuentas

Voz 6 05:08 parece que somos embajadores de la felicidad Felices

Voz 1 05:11 Julio Borges o o felicidad

Voz 8 05:13 o enfado pero en cambio tristeza no hay porque si hablamos de Twitter twitter de la red del enfado también sin embargo la tristeza es algo que yo creo que y reivindicar porque además la tristeza ahí como espacios que pueden ocupar los demás las entonces es un es un lugar mucho más abierto para que los demás participen no

Voz 6 05:30 absolutamente como que no hay lugares donde enseñarla ya observado en o donde compartirla porque también estoy comparte la tristeza

Voz 1 05:36 por qué creéis que la tristeza se identifica así o el miedo que tenemos a mostrarnos tristes es porque no queremos que los demás nos vean débiles

Voz 6 05:44 pues que yo no no va a empatizar con ese pensamiento porque a mí que los demás me enseñó sus vulnerabilidades siempre me ha me ha gustado entonces no no sé porque alguien pensaría que no va a gustar que es las tuyas sabes

Voz 8 05:57 bien pero creo que también tiene que ver una cosa terrible es con la obsesión por el éxito la gente cree que lo contrario a triunfar es estar triste

Voz 1 06:07 tras haber me pasa esto a mí a veces Bryce que yo escucho a Bob quiero callada pero acabo de escuchar Yo necesitó proceso Parra segundo que es como si me hubiera gustado pensar esto que acaba de ya es buenísimos si hubiera gustado hay una cosa que en el trabajo que que has hecho el trabajo actoral no que estás allí sólo el público está en círculo en esa sala pequeña del teatro Lara conectan dices con algo ancestral no que es contar historias para sentirnos acompañados que la cuenta que la escucha no hay mucho de eso

Voz 6 06:42 claro yo me siento a veces o trato también de sentirme cada vez más así como si yo estuviera en una fiesta de cumpleaños el cuento una anécdota entonces a veces cuando eso es la viste como dices mira Benach y que esta persona estaba así y me dijo Sáenz un poco como de conectar con eso de de de bajar muy a la tierra lo que estoy contando no de que sea como muy pues eso charla pequeña entre mis amigos no la verdad es que la sala también ayudo montó una sala muy bonita muy y incómoda como en la que todo el mundo está como a gusto hoy

Voz 1 07:13 es muy chulo y además hasta que en Twitter las cosas extraordinarias donde la gente bueno pues empieza a sumarse no a esa lista a que os han llegado yo no sé si habrá llegado en todo este tiempo que lleva es representando la también en Cataluña o esta semana en Madrid alguien con alguna lista real alguna anécdota de este tipo que te haya sucedido

Voz 6 07:33 mucha gente me ha hablado de que de que

Voz 1 07:36 la inspirado para empezar una lista sí Ojén que sí

Voz 6 07:39 que cuando termine la función se me acerca mucha gente y si pues algunos quieren hacer una foto comentara algo pero sí que hay varios casos de personas que me han dicho que entienden muy bien la lista que la han hecho como como un unos cuantos casos notables de eso

Voz 10 07:56 aquella noche no pude dormir me puse a ordenar una habitación a decidir qué cosas quería tirar cosas quería guardado empecé a temblar pues ha pasado alguna vez es decir las manos intenta respirar más profundamente estás rodeado de bolsas de basura llenas de todas de es cosa Si piensas realmente estoy muy enfadado

Voz 11 08:17 habría que estar muy enfadado