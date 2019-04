'Las esclavas del Buen Pastor'

Voz 0530 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:08 y ahora una historia real que parece inspirada en la ficción han visto el cuento de la criada

Voz 0530 00:20 una lámpara hay una ventana con cortinas blancas cristales irrompible lo que temen no es que nos escapamos una creada no llegaría lejos sino las salidas las que puedes buscar si tienes algo cortante antes tenía otro nombre pero ahora está prohibido ahora hay muchas cosas prohibidas

Voz 1667 00:54 la Congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor en Holanda no ha llegado a ser la República de Gillette que nos Nuestra la serie pero sí que secuestró a mujeres sí que las explotó en la banderías y en talleres de costura varios monasterios de la congregación repartidos por todo el país explotaron calcula que a unas quince mil adolescentes entre mil ochocientos setenta y seis mil novecientos setenta y ocho durante ese siglo la supervivientes han declarado la guerra al Estado holandés y amenazan con ir a los tribunales contra su propio país sino se reconoce públicamente ese daño causado hoy no se las indemniza por someterlas a trabajos forzados durante su adolescencia tenemos en Holanda a imán Rashid buenos días buenos días cuando empezó a saberse todo esto qué ocurría dentro del convento

Voz 3 01:46 lo que ocurría detrás de las paredes de la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor era vox populi lo sabía todo el mundo a nivel social y eso se concluye precisamente del estigma que rodeaba a las mujeres que habían estado encerradas en estas instituciones serán enviadas a la congregación por un organismo estatal desde un juez de menores hasta los servicios sociales o los propios padres de estas niñas las obligaban a coser a planchar lavar prendas toallas y sábanas durante un mínimo de sesenta horas por semana no podían hablar entre ellas ni crear lazos de amistad eso sí castigaba en cerrando las durante días sin comida en celdas de aislamiento debían escribir en una pizarra cuando tenían las reglas eh duchaba en los viernes bajo vigilancia de una de las hermanas no tuvieron acceso a educación ni tenían derecho a ponerse malas au contactar con sus padres y sin embargo no fue hasta hace un par de años más o menos que las víctimas empiezan a deshacerse del sentimiento de culpa a responsabilizarse a dar se cuenta de que no son ningunas descarriadas ni unas niñas malas como las calificaba la sociedad entonces comienzan a movilizarse para sacar a la luz sus casos ir denuncian la esclavitud a la que fueron sometidas en una época en la que el trabajo infantil y forzado estaba en contra de todas las leyes tanto nacionales como internacionales Jan Van Dyke que es experto en trabajo infantil ya investigado estos casos

Voz 0588 03:19 los abusos se llevaron a cabo durante alrededor de un siglo pero estamos centrando nuestra atención en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial después del mil novecientos cuarenta y cinco por lo que sabemos en Holanda está practica de trabajo forzado ha continuado hasta mil novecientos setenta y ocho es bastante reciente por eso podemos ahora movilizar a las víctimas porque muchas están aún vivas

Voz 3 03:45 el problema denuncian estaba en el sistema el régimen que las estigmatizado como prostitutas en lugar de ofrecerles un hogar una educación entonces ya obligatoria y los cuidados que requerían las mujeres que se están movilizando ahora contra las monjas y contra el Estado holandés fueron víctimas de la institución católica después de la Segunda Guerra Mundial porque son las que aún están vivas como para llevar sus casos ante la justicia

Voz 1667 04:10 Alemania desde la Segunda Guerra Mundial es es tremendo tú has conseguido hablar con con algunas de estas mujeres una de ellas se llama Joe Vermeulen quiénes y cómo acabó en el Bon Pastor

Voz 3 04:22 la historia de Joe que es una de las más duras tiene ahora sesenta y tres años entró a la congregación cuando tenía tan sólo catorce fue víctima de abusos sexuales su madre cuenta Sela entregaba al empleado del seguro de la casa que venía cobrar semanalmente Joe que con ocho y nueve años sufría violaciones por parte de este hombre con el visto bueno de su propia madre

Voz 1 04:51 soy víctima de violación sexual el hombre era el agente del seguro que venía cada semana casa para cobrar mi madre le pagaba conmigo me vendía después me consideraron la niña sucio y me encerraron en el Buen Pastor mantenía mi nombre pero nadie conocía me apellido

Voz 1667 05:10 Jake cómo fue su vida dentro del Buen Pastor imán que te ha contado

Voz 3 05:15 recuerda su paso por el Buen Pastor como un auténtico infierno trabajaba de sol a sol no recibió ningún tipo de ayuda psicológica cuando se ponía enferma lo obligaban a sentarse delante de la máquina de coser las monjas dice la convirtieron en una niña dócil que sólo sabía decir que si lo escuchamos

Voz 1 05:35 es que el trabajo forzado nunca está justificado las monjas deberían darnos amor Puyo ayuda educación pero nunca fui a una escuela jamás tenía catorce años nunca íbamos a dormir la hermana venía cada noche Adame unas pastillas el día en el que yo estaba cansada me mandaban a trabajar igualmente había máquinas eléctricas pero no me podía ni sentar delante porque estaba mareada todo el rato nos designaron en número que estaba en nuestra ropa Nuestras compresas cuando teníamos la regla lo teníamos que escribir en una pizarra para que todo el mundo lo supiera si nos poníamos malas nos daban quizás una espina pero nada más no había tiempo para ponerse mala o quedarse en la cama no aprendimos nada útil sólo a obedecer sí decíamos no algo recibíamos un castigo cuando me echaron del convento a los dieciocho años fui a mi casa pero mi familia no me quería decían que estaba loca me fui años después me casé pero una relación con nosotras nunca funciona cómo vamos a dar amor a otras personas sin nunca nos lo dieron con los enseñaron cómo fue un tiempo corría hable pero ya termino aquí estoy ahora es nuestro turno turno

Voz 1667 07:05 claro que sí tenemos también la Historia imán de otra mujer se llama en este caso Jenni que acabó en el Buen Pastor por ser una niña rebelde

Voz 3 07:14 Jenni tiene ahora cincuenta y nueve años las palizas de su padre la obligaban a huir de casa a pasan las noches fuera del hogar familiar hasta que la situación terminó en un juzgado de menores el padre justificó estará harto de su hija porque es incontrolable difícil de educar el juez de Menores la cambio al Buen Pastor en la ciudad holandesa de Al Melo

Voz 1 07:39 por eso me asustaba yo tenía como once años y sólo pensaba en escaparme en esa época estaba ya en el instituto y no me gustaba nada iraquí sólo quería escapar un día vino una mujer y me dijo que tenía que irme a la Congregación del Buen Pastor en al Melo no tenía ni idea de lo que me encerraron bajo llave y me pusieron a trabajar nadie me ayudó no podía contactar a mi familia hermanos o amigos aislaron me intenté revelar pero unos meses después tire la toalla y acepte la situación entendí que era una niña mala que ése era mi castigo pero cada vez que decía no a trabajar au que me quería de allí me castigaban en una celda desdoblamiento sin comida ni nada

Voz 3 08:37 Jenni no logró rehacer su vida cuando salió del convento intentó volver a casa con sus padres pero no la aceptaron termino en la calle hasta que logró encontrar un trabajo en una tienda lo que él ayudó a salir adelante tener pareja era misión imposible para estas mujeres porque no eran aceptadas ni por los padres de la pareja ni por la sociedad eh estar internada en el Buen Pastor significaba ser una prostituta a ojos de todo el mundo y por eso ahora insiste en que a pesar del paso de las décadas sigue sin poder pasar página años después Jenny entendió que no es culpable de nada de lo que pasaba ni siquiera de esa rebeldía que denunciaba su padre lo que causaba su comportamiento según los psicólogos era el déficit de atención con hiperactividad que padecía de niña

Voz 1667 09:26 en las décadas de abusos tantas décadas de de silencio bueno todo esto imanes lo que ahora amenazan ellas con llevar a los tribunales que piden exactamente ahora

Voz 3 09:35 el archivo de la denuncia está ya listo para ser entregado a los tribunales si el Gobierno no cede ellas exigen primero y quizás lo más importante un reconocimiento público del daño causado una voz que diga que esto no debía haber ocurrido jamás por otro lado bien exigen una compensación económica casi simbólica como pagó por el trabajo que hicieron para la congregación hay que tener en cuenta que la ropa que ellas cosían terminó en los escaparates de las grandes marcas holandesas y otras eran prendas para el Ejército y los hospitales públicos por el que las monjas cobraron mucho dinero Jean Van Dyke insiste en que toda esta lucha es para reconocer que esa esclavitud nunca debió haber ocurrido

Voz 0588 10:21 pues no todas las personas que tienen derecho a una indemnización la reclaman denuncian la mayoría prefiere no hablar de ello no abrir viejas heridas sólo los más fuertes deciden enfrentarse a la situación y exigir reconocimiento reparaciones

Voz 4 10:37 su a sobre quiénes son

Voz 3 10:41 el Gobierno holandés parece aceptar sus exigencias al menos en las reuniones privadas que han tenido pero por ahora todavía no ha anunciado una investigación oficial a la espera de un informe que se publicará en mayo sobre la violencia física psicológica en las instituciones religiosas de El País de aquí en Holanda

Voz 1667 10:59 y una cosa para acabar imán que queda del convento del Buen Pastor de la Congregación del Buen Pastor que dicen las monjas

Voz 3 11:05 la institución sigue existiendo sigue contando con edificios en propiedad y haciendo otras tareas que no incluyen el trabajo infantil al menos que se sepa a día de hoy

Voz 1 11:19 hay sólo cuatro monjas aún vivas

Voz 0588 11:21 muy mayores entiendo que no eran las organizadoras de esa práctica de trabajo forzado de alguna manera suelo ejecutaban órdenes no manejaban las instituciones creo que deberíamos centrarnos en la responsabilidad del Estado y quizás podamos recuperar también algo de dinero de la propia congregación porque aún tiene una posición real en Holanda y tiene mucho dinero detrás pero no creo que a nivel individual podamos culpar a las personas que aún están vivas de lo que ha ocurrido hace tanto tiempo

Voz 3 11:50 el director actual de la congregación dice que está dispuesto a cooperar con una investigación sobre lo ocurrido pero se lava las manos y no asume ninguna responsabilidad las religiosas a través de su abogado dicen que lo ocurrido era lo mejor que podían hacer por esas niñas teniendo en cuenta la época y consideran inaceptables e injustas las acusaciones ignoran claro que lo que hicieron está totalmente en contra del derecho humano internacional de esa misma época

Voz 1667 12:17 desde luego pues felicidades por el trabajo y Manny muchas gracias

Voz 3 12:21 gracias buenos días