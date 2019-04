Un vecino pone 'El novio de la muerte' frente a la sede del PSOE

Voz 0806

pues aquí estamos esperando a Pedro Sánchez que aún no ha llegado sí que hemos visto a la vicepresidenta Carmen Calvo que ha mostrado su satisfacción por la participación ha comentado que este país responde que sabe lo que quiere no hay valoración oficial de las encuestas pero en la Moncloa Nos dicen Pepa que la cosa va bien y los miembros del Gobierno con quiénes hemos hablado son optimistas esto pinta bonito tonos acaba de escribir alguien de la ejecutiva federal que sostiene que hoy el PSOE va a ser triunfador esta noche queda mucho todavía pero aquí tienen preparada la celebración en la calle instalados focos y altavoces para que se pueda seguir la intervención del presidente al final de la noche que en principio nos dicen que no sería en el balcón saldría en las salas Ramón Rubial que está recién reformada en esta sede que hace once hace años que no celebra una victoria electoral y es mucha la expectación hay trescientos medios acreditados los periodistas estamos como sardinas en lata en el vestíbulo no cabe un alfiler y la nota discordante la pone un vecino de la acera de enfrente del número treinta y tres de la calle Ferraz que tiene colgada en el balcón una bandera de España con el logotipo de Vox de vez en cuando los pone el novio de la muerte