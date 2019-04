Gol de Embarba (Rayo Vallecano 1 - Real Madrid 0)

perdona ve que hubo una la jugada el balón en banda izquierda debe el Rayo piden penas de pretemporada Vallejo por agarrón al funk al Rayo Vallecano continúa la jugada a la Iturralde yo creo que Vallejo le agarra yo creo que Vallejo Legarra Ramón otro del Real Madrid el dos contra uno Mariano Mariano Mariano María Nobel viene Mariano Mariano Bale Bale para abarcar Bill primero relató Double Albert Tola está me dado Gareth Bale Bale la carrera de dos contra uno Mariano fantásticos el abuso agua L'Espresso sólo Gaarder Salou para achicar Berto le pegó con toda la del mundo y el espero suele Car de Izquierda Alberto González esquina la bronca Meana para el árbitro porque se está revisando el posible penalti de Vallejo me

a petición que hemos visto no es completa terrenos completa entonces ya la cantar en el campo de tiene tiene radica un poco pero no haber ahora tipos por detrás

Voz 1237

01:36

pero sí pero ahora eso tiene no pocos porque lo que tiene que hacer es expulsarle Novo Lesaka marisma amarilla soy Charlie una cosa escuchando una cosa yo estoy plenamente de acuerdo con Iturralde para mí esto no es penalti el delantero el Rayo lo hace muy bien porque no es suficiente para ir jugador lo que pasa que yo siempre les digo a los defensores que paguen agarre en claro no Darren porque es lo más visual porque Hart fuerte