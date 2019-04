Manu Carreño: "Zidane está hasta las narices de la actitud de los jugadores"

Voz 1994 00:00 hacemos nada ni a todo nivel a veces no puedes no puedes marcar pero puedes tener ocasiones no hemos tenido una tenemos que estar muy muy enfadado yo yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido ha sido mal yo soy responsable de de eso no sólo no sólo jugadores hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy todos podemos jugar así imagino que es un aviso a los jugadores les ha dicho que que así no puede jugar el Real Madrid lo que di lo que dije a los jugadores se queda ahí hoy todo latitud todo no nos hemos entregado en en nada ni los duelos ni correr y bueno porque por ejemplo el día de del Getafe en poco enfadado pero había cosas poco de juego un poco de de ocasiones bueno decimos algo el día de Atlético de Madrid en en en nuestra casa hicimos cosas buena hoy nada cero de uno hasta noventa minutos le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes sí sí pero tenemos que jugar los tres partidos les quedan tres no podemos acabar así no podemos tenemos que no espectadora al fútbol tenemos que respetar a lo que es el club

Voz 1375 01:12 no podemos acabar así tenemos que respetar al club que es la frase con la que me quedo porque es que Zidane está siendo sincero está diciendo lo que ven todos los madridistas que no pasa nada porque han perdido el título que enhorabuena al Barça porque lo ha ganado ya no se juegan nada pero una cosa es eso y otra cosa es que aquí valga todo el Madrid está pagándole unas vacaciones a estos jugadores son vacaciones pero de las de

