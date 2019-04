Paco Jémez: "Estoy muy en deuda con la afición"

Voz 1887 00:00 pero como y tenemos un un tiempo reducido vamos rápidamente al partido del Madrid que es el último que acaba de terminar está por ahí el técnico del Rayo Paco Jémez hola Paco Paco Jémez ahora ahora como está ahora

Voz 1 00:14 sí ahora sí parecía esto lo encarna cana me oye ahora sí hasta ahí llegó pagar el teléfono lo pago

Voz 2 00:23 oye enhorabuena no te rindas se note no aquí no pero no yo quiero te deja si tiene algo que son peleo Hay y eso lo trasmite estamos en una procesión en la que hay veces que las

Voz 3 00:37 pero algo gozó ya no tienen opciones de pelear

Voz 2 00:41 pues estáis a cuatro de Valladolid ahora mismo

Voz 1887 00:44 a seis del Girona

Voz 2 00:47 tres partidos tras juegan los tres que no yo creo que ganando a usted no llega que son ante tres rivales directos sumaría bueno hay por ahí un poco haciendo cábalas y además no somos perfectos pero pero yo creo que no podría

Voz 1887 01:00 jo como estaba los jugadores como aguantado el equipo que habéis marcado yo marcado digo no sé si marca demasiado pronto el Rayo porque quedaba mucho partido y en el guión casi todos podíamos esperar que el Madrid se fuera arriba que es presionara más que un otro que nosotros me que atrás pero claro no ha pasado nada de eso

Voz 2 01:16 no es una de las cosas que me gusta algo y sobre todo ha sido que el equipo no da un paso más que sus seres SIMO es decir podíamos haber empatado el otro porque tiene adelanta en Madrid tiene recursos para eso y para más pero prefiero que en empate hicieron al equipo como a seguir apretando arriba jugando arriba para y Madrid que metiendo un paso atrás por miedo a no perder lo que habíamos ganado

Voz 1887 01:42 oye tú has notado ya sé que el Madrid lo lo que dicen es verdad que el Madrid es el Madrid aunque esté como esté que no se juega nada pero han notado que el Madrid es otro Madrid que que no tiene esa intensidad que habitualmente tiene cuando te enfrentas a ellos

Voz 4 01:54 bueno son su entrenador en una frase que yo

Voz 2 01:58 muy bien lo que es bueno que el Madrid iba a apele a jugar por nada jugar por nada es complicado difícil es decir yo no quiero quitarle gran modelo de de mérito a lo que abre hoy pero sí entiendo que es verdad que este Madrid bueno pues venía con menos necesidad con nosotros eso no se puede traducir bueno pues menos intensidad eso no sé si la palabra intensidad porque tampoco visto Madrid acomodado osado reforzado pero el el el gen competitivo ese que te dan los partido cuando necesitan los puntos tiene que ser bueno pues el entrenador como te digo lo definió muy bien no vaya a competir por nada no es fácil

Voz 1887 02:41 te has dicho en la tele creo al acabar que ya te puedes morir tranquilo no

Voz 2 02:45 sí en la nuca el Madrid ya mira ya me puedo retirar el Barça nunca ha ganado al Madrid no no no di ni siquiera hemos yo creo que hemos quitado un punto nunca más me acaban de pasar una especia creo que hacía veintitantos año o algo así que en Radio que ganaba al Madrid

Voz 1887 03:06 fíjate ahora cómo está la cómo está estaba hinchada cómo está ese barrio de Vallecas enganchado al equipo porque porque no se rinde nadie lo que tú

Voz 2 03:15 la y aparte si es lo que transmiten lo decir este querellará bien no si de verdad edición joder postor nosotros estamos aquí por esto pero pero ahí es porque es que son son de lo mejor que he visto por qué no se como teniente de ser no se rinden nunca siempre están donde todo apoyo lo normal en estas situaciones ya pita porque la gente intuye que te pones y yo recuerdo para nosotros es que la gente bueno no estuvo quince minutos en el campo aplaudiendo no eso pasa en la mayoría de los sitios eso es lo tiene muy cuando yo dije en su momento que que bueno que llegan mejor yo me marché en un momento en el que no me debería marchado este pusiera partes por eso no puedo por por por devolver el cariño de estamos un poco en deuda no

Voz 4 04:10 si no no acude así asegura que no volverá

Voz 2 04:14 nunca más dijo tengo clarísimo

Voz 1887 04:16 qué bien este pozo eh

Voz 2 04:18 no no hemos hecho eh

Voz 1887 04:20 Milito y cómo maneja para acá para allá Paulao para o no

Voz 2 04:23 y eso que hemos pagado bueno pues es también un chico que bueno que que todo había que que que que que a lo mejor está teniendo ahora Garda ha partido chaleco estaba estaba poquitos al final la hora ya está pesa pero llegar fresco pero hay que verlo porque él llega justito a al final pero entrar tiene una calidad una visión puede conocer una tranquila con lo cual no está claro me lo que para mí ha sido una de la mejores noticia poder contar con un jugador como Javier Urra lo pones titular de fuerza el Pantic batiera a Bennati yo no lo he visto podría repetirse no he visto nada del partido todavía en directo en un hotel donde yo estoy yo sé que Javi cae que te digo la verdad yo no sé si se se penalti no imagino que se ha visto con la pitada porque será claro pero donde yo estoy nada y ahora que hablar del más a un chico que jugaba prácticamente nada nada nada nada nada para aguantar noventa minutos contra el Madrid ser el partido que ha hecho pues hay ayudar na del equipo ganar ahora cuando le preguntó Iturra el bien

Voz 1887 05:28 yo no

Voz 2 05:28 perfecto eh

Voz 1887 05:31 enhorabuena bueno fíjate que tres partidos quedan contra el Levante contra nosotros contra el Pucela y luego contra el Celta las tres