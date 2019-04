Carrusel último tramo (28/04/2019): Primera parte

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 1887 00:07 recta final hasta la una y media de este tiempo de Carrusel hoy más cortito hasta la una y media eso sí hasta la hora habitual recta final del deporte en un día en el que ha estado marcada la antena de la SER por lo que ha pasado y está pasando ahora ya mañana los contarán quién pacta con quién y todo esto pero bueno yo creo que deberíamos ir al turrón ya al debate cara B que os apareció un resultado electoral como hemos hablado poco victoria rojiblanca la Talavera Victoria de esperar contento me tenéis con Blanca PSOE sí ir derrota morada sí inmoral bueno sin ofender en clave porque he pues nada que estamos preparados para esta ahora que no que era de tiempo de deporte en la SER después de que haya terminado ya casi toda la jornada electoral con el noventa y nueve con toda la XXIX bastante sesenta hay más siglos prácticamente el cien por cien de el escrutinio victoria apabullante del PSOE así que enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por el título está por ahí Antonio Romero hola muy buenas qué tal muy buenas a todo está Jesús Gallego o la calle ahora se engancha estamos retome Julio Pulido o la Julio qué tal buenas noches Don Mario Torrejón el muy buenas está en Barcelona Jordi Martí hola Jordi su hermano buenas noches amistad Marcos López hola muy buenas noches otros Lluís Flaquer o la Flying buenas noches ya habíamos a Miguel Martín Talavera tala qué tal cómo estáis don Pablo Pinto muy buenas

Voz 1 01:26 yo hasta que Iturralde González buena noche remedio sí

Voz 2 01:29 Antón Antón está está

Voz 1887 01:31 pero ya así están los sola que más Álvaro buenas noches claro como siempre empezamos porque decía pero ya está incorporado es el principio no tanto que está con la voz

Voz 1 01:41 termina el partido claro

Voz 1887 01:44 cuando la voz si quiere aprovechar para

Voz 1670 01:46 Jordi no ha dicho nada ya barcos de Phil deje ya flaco también por supuesto cuidado con ellos es que no no no que enhorabuena por un título muy merecido eh

Voz 1 01:53 hombre pues mucho lo hacerlo es sinceramente creo que tienes razón que es un título muy merecido pero que jugar en el Barça y Marcos

Voz 1670 02:01 no pero al no es que jueguen pero son aficionados recorren reconocido ese declarado del fuego Barcelona me parece

Voz 1 02:06 de justo alguno incluso socio no no no yo me declaro yo me declaro Barcelonista salió merecido porque además ha sido más constante que ninguno hizo aparecido gallego ya que estaba enganchando a Galle hola qué tal buenas noches muy buenas pues estamos todos si alguien en lo que es posible porque con la noche electoral es posible que no se había enterado alguien de todo lo que ha pasado en esta tarde noche de fútbol que sepa que la Real Sociedad a ganar al Getafe dos uno con polémica con una jugada de ésta

Voz 2 02:39 es que a mí me ponen de mala leche

Voz 1 02:42 porque no logro entender cómo no pueden ver los árbitros sobre Jaime Mata sinceramente

Voz 2 02:47 eh

Voz 1 02:48 Bordalás así expulsado o sea deja una relajadita tener una frase de Bordalás por ahí el entrenador del Getafe después del Real Sociedad dos Getafe uno se queja de dos penaltis dice esto al final

Voz 2 02:58 pero bueno ha sido injusta totalmente no yo hice un comentario en el banquillo como muchos que que se hacen está claro que que el Getafe no no puede estar donde está y bueno pues el cuarto arbitro eh Juan para ayudar no para para entorpecer bueno pues habrá de todo viene me me molesta digo que ha habido dos penaltis y me pulsar simplemente eso

Voz 1 03:25 además a protestar pero tiene razón en la protesta si quiero hacerlo lo que pasa que manos negras sobre que perjudican al Getafe porque si hubiera mano negra me gustaría cuarto no en la Liga

Voz 0514 03:36 tiene razón en que el bar tenía que haber intervenido hoy en esas dos jugadas totalmente la razón toda la razón lo que no tiene razón y pierde el discurso es en lo de que no quieren que el Getafe en esa posición

Voz 1576 03:49 pero en San Mamés uno lo que no puede haber suerte no está de nuevo a que baje el Pucela no pero a ver suerte con el bar no está no está teniendo dejarlo claro

Voz 0514 03:59 que no ha tenido que por eso te digo que tiene razón la queja lo que no tiene razones en enfangar la competición diciendo que hay gente que no quiere que esté en cuarta posición porque si eres tan valiente para salir una rueda de prensa ahí decir eso

Voz 1576 04:08 nombres y entonces te creo hombre pues mientras tanto dirán tras tanto falso populismo no pero que le han pegado la temporada tampoco pasaba por decirlo no

Voz 0514 04:16 qué es lo que está muy bien pero lo que no se puede decir es que hay gente que no quieren que esté cuarzo el Geta

Voz 1 04:21 claro vale que pueden que sea la Liga en los labios simplemente dice ha habido dos penaltis que bien perfecto no somos pues no sé yo si bien contra el Sevilla al pitar dos penaltis a favor pero es lo que digan los nombres pero no fue en casa fue en casa en casi cuatro cero El sugiere que a alguien le interesa ves sugiere que a alguien le interesa que le vaya mal a su equipo al margen tanto si tú sugiere es que adultera la competición ti quién es correcto hito totalmente de acuerdo con Iturralde con que aporte nombres

Voz 2 04:51 dicho lo dicho lamentable los árbitros un día más el de arriba abajo

Voz 1 04:57 de no haberlo que no sé que es una es una es que le toca con la rodilla lo global y una cosa tiene parece más Chema mucho más porque es el antecedente del Willian José voy por qué Willian mucho y me debe ir a por el balón mira

Voz 0514 05:11 por donde viene el Defensor el Defensor el delantero del Getafe le mete

Voz 1 05:15 el codo para mí parece muchísimo más bueno la sociedad dos Getafe uno lamentable una vez más los que se encargan de lugar no no no no la tecnología que sigo pensando que es muy buena teología pero son un desastre los que utilizan la tecnología que les vamos a decir es que lo acabas asumiendo Girona uno Sevilla cero Banega fue expulsado por amenazar con darle un codazo a Pera bonos o no

Voz 0514 05:36 no van Banegas expulsado por tirarle con los dos pies una vez de que el balón está detenido pegándole en el pecho es decir tenía creo que tenía

Voz 3 05:45 tras la caída de una patada en los próximos tres días pero amenaza con darle con el codo y en la caída le pegan una verdad

Voz 0514 05:50 es es mucho más grave porque en el acta que hemos estado diciendo el acta en Carrusel llevaba catorce amarillas le molestan primero es decir a la quince ya tiene un partido por esa mostración ya tiene un partido las el Cerro y luego una vez detenido el balón una vez detenido el juego le lanza las dos pies en forma de plancha a la altura del pecho de un jugador contrario es decir eso ya es una agresión mínimo cuatro partidos más si tenía catorce IMAS es es decir llevan a caer mínimo cinco

Voz 2 06:15 la madre mía mínima cinco partidos pues

Voz 1 06:20 además por la mañana el Valencia perdió en casa cero uno han perdió los tres que luchan por la Champions el Valencia en casa cero uno con el Eibar el Sevilla que ha perdido con el Girona y el Getafe que perdió con la Real así que sigue todo igual Getafe sigue siendo cuarto y saca dos puntos al Valencia y el Sevilla además de eso el Rayo Vallecano le ha ganado al Real Madrid uno cero partido

Voz 1670 06:38 además ha narrado Romero en Carrusel en ser más mientras iba llevamos escuchando también la actualidad de los resultados

Voz 1 06:45 electorales al final del partido ha sido un partido de tal bochorno para los madridistas que ya es difícil encontrar una justificación bueno la última respuesta de Zidane la última pregunta es quieres que esto se acaba ya entre risas dice Zidane sí sinceramente que sacar esto ya porque quedan tres partidos que madre mía ahora está a dieciocho

Voz 2 07:02 puntos

Voz 1 07:03 el Madrid del Barça que ya les da igual a los madridistas supongo que de lo que están deseando es que sacaba esto el el fin de semana en el que el Barça se ha proclamado en brillante campeón de Liga ya hacemos anoche Larguero dedicado extensamente al título del Barça que se veía venir hace semanas y que anoche certificó el equipo de Valverde la octava en los en los últimos once años ya hay un dato que ahora hablamos también rápidamente termina ya con los titulares que es tremendo el décimo de Messi en quince años ocho de once el Barça Messi lleva quince días he ganado

Voz 2 07:30 diez y diez de quince subiendo y subiendo Leo Messi bueno

Voz 1 07:35 son los partidos de Liga además de lo de ayer era el Atlético

Voz 1670 07:37 el Valladolid que no quiero contar lo que pasó en el bar pero

Voz 2 07:41 era falta Griezmann para mí hay un empujón una es justo a Joaquín es el gol y luego con la mano

Voz 1 07:49 es bueno escribe la mano es clarísimo estaba siendo noche y me estaba subiendo por las paredes Milán yo entrar porque me pueden sancionar a mí me podía sancionar el Comité de Competición no a los periodistas según el deporte es consciente de la noche me cae partido serio es que es tan lamentable que dices bueno es que se está jugando la vida al Valladolid y no lo digo porque sea el Valladolid cualquier otro equipo

Voz 1576 08:10 lo de no vean una mano como un piano de grande pero todavía más grave que lo veo como un piano sabe que lo de Anoeta porque éste va a verlo

Voz 2 08:16 si se quiere ir porque éste va a haberlo es tremendo de bueno

Voz 1 08:20 esto en los titulares de un día en el que luego repasaremos con Bruno Alemany en el fútbol internacional y también Ponseti Nos contra rápidamente lo que ha pasado en la Fórmula uno de hoy y enhorabuena al Barça además de por el título de Liga que ahora lo hablamos en el Sanedrín con todos también al Barça femenino que se ha metido en la final de la Champions así que la enhorabuena ahora estamos con Elena de Diego también enhorabuena al equipo de Lluís Cortés pero como tenemos un un tiempo reducido vamos rápidamente al partido del Madrid que es el último que acaba de terminar y está por ahí el técnico del Rayo Paco Jémez hola Paco Paco Jémez ahora ahora como está ahora sí ahora sí parecía esto lo encarna cana me oye ahora

Voz 4 09:00 pero hasta ahí llegó pagar el teléfono lo pago

Voz 5 09:06 oye enhorabuena no te rindas se nota y no aquí no pero no yo quiero te deja si tiene algo que son peleo Hay y eso lo trasmite estamos en una procesión en la que hay veces que la peor pero cuando ya no tienes opciones de pelear ha negociado estáis a cuatro de Valladolid

Voz 1 09:26 ahora mismo ya seis del Girona

Voz 5 09:29 quedan tres partidos tres juegan los tres que no yo creo que ganando tengo llega porque son ante tres rivales directos sumaría bueno hay por ahí un poco haciendo cábalas y además no son matemáticas perfectas pero pero yo creo que no podría

Voz 1 09:43 jo como estaba lo jugadores como aguantado el equipo que habéis marcado Davis marcado digo no sé si marca demasiado pronto el Rayo porque quedaba mucho partido en el guión casi todos podíamos esperar que el Madrid se fuera arriba que es presionara más que uno al otro que nosotros os me tiene que atrás pero claro no ha pasado nada de eso

Voz 5 09:59 no es una de las cosas que me gusta hago y sobre todo que el equipo no lo que sucede me dicen si podíamos haber empatado porque tiene adelanta al Madrid Madrid tiene recursos para disipar Ahmad pero prefiero que me empate hicieron te al equipo como a siguió apretando arriba jugando Arribas hizo ya tras Madrid y demás que metiendo un paso atrás por miedo a no perder lo que habíamos ganado

Voz 1 10:24 oye tú has notado ya sé que el Madrid lo lo que dicen es verdad que el Madrid es el Madrid aunque esté como esté que no se juega nada pero han notado que el Madrid es otro Madrid que que no tiene esa intensidad que habitualmente tiene cuando te enfrentas a ellos

Voz 5 10:37 bueno son su entrenador en una frase que yo leo y lo hemos le dijo que es bueno que el Madrid iba a apelar a jugar por nada jugar cornadas complicado y difícil es decir yo no quiero quitarle drama de de mérito a lo que abre hoy pero sí entiendo que es verdad que este Madrid bueno pues venía con menos necesidad con nosotros eso yo se puede traducir bueno pues menos intensidad eso no y la palabras intensidad porque tampoco bicho Madrid acomodado posados y se han esforzado pero el el el gen competitivo ese que te dan los partidos cuando nos viene entonces bueno pues el entrenador como te digo lo lo definió muy bien no

Voz 4 11:20 a competir por nada fácil

Voz 1 11:24 ha dicho en la tele creo al acabar que ya te puedes morir tranquilo no

Voz 5 11:27 sí en la nuca el Madrid ya mira ya me puedo retirar

Voz 4 11:33 hay que ha ganado el Barcelona fuera o no queda claro

Voz 1 11:36 gana el Barça nunca había ganado al Madrid

Voz 5 11:39 no no nunca ni siquiera la yo creo que no hemos quitado un punto nunca más me acaban de paso una especie creo que hacía veintitantos año o algo así que un rayo que ganaba Madrid

Voz 1 11:49 fíjate cómo está la cómo está la hinchada cómo está ese barrio de Vallecas enganchado al equipo porque porque no se rinde nadie lo que tu decías

Voz 5 11:57 la y aparte si es lo que transmite y lo que este querellará bien no si de verdad edición joder postor nosotros estamos aquí por esto pero pero pero yo que sé que son son de lo mejor que he visto por qué no se como teniente de ser no se rinden nunca siempre están donde todo apoyo lo normal en estas situaciones que ya se empieza a abrir pita porque la gente intuye que te pones y yo recuerdo para nosotros último año que la gente bueno no estuvo quince minutos en el campo aplaudiendo no eso pasa en la mayoría de los sitios eso es gente lo tiene muy cuando yo dije en su momento que que bueno que a lo mejor yo me marché en un momento en el que no me debería marchado este pusiera partes por eso no puedo por por por devolver el cariño de estamos un poco en deuda no si no no acude a mi cuerpo aseguró que eso no va a volver a ocurrir nunca más lo tengo clarísimo que

Voz 1 12:59 en este pozo eh

Voz 5 13:01 no no hemos hecho eh

Voz 1 13:03 partidito hoy cómo maneja para acá Payá Paulao para otros

Voz 5 13:05 por eso que hemos pagado bueno pues es también un chico que bueno que que no había de todo que que que que a lo mejor está teniendo ahora Gas chaleco estaba estaba porque al final ahora ya está pesa pero llegar fresco pero que suele capeando porque llega justito a al final pero tiene una calidad una visión de juego tocona tranquila con lo cual no está espectacular me lo que para mí ha sido una de la mejores noticia poder contar con un jugador como luego Javier

Voz 1 13:34 el ex titular de forzar Party para tira penalti

Voz 5 13:38 pues no lo he visto repetirse no he visto nada del partido todavía en directo en un hotel donde yo estoy yo sé que que te digo la verdad yo no sé si se se penalti no imagino que se ha visto con la pitada porque será claro pero donde yo estoy nada y ahora que habla dentro a Javi engañé a un chico que ha jugado prácticamente nada nada nada nada nada durante el año llega para aguantar noventa minutos contra el Madrid se el partido que ha hecho pues hay ayudar del equipo ganar ahora cuando le pregunto

Voz 1 14:09 al parecía penalti uno

Voz 6 14:11 perfecto qué

Voz 1 14:14 enhorabuena bueno fíjate que te espacios quedan contra el Levante contra nosotros contra el Pucela y luego contra el Celta las tres finales que

Voz 5 14:20 igual camina para mí yo creo que es de todos son importantes porque nosotros no tenemos a los tres para tener opciones de poder mantener una pero yo creo que el el realmente importante que yo creo que nos mete

Voz 1 14:31 Valladolid es muy buena

Voz 5 14:34 bueno el presidente cuenta el sábado es el que no va a dar así os mete ya os hunde os meterse de lleno en la pelea pero hay igualdad con el resto Paco enhorabuena muchísimas gracias y me alegro de que un abrazo ha abrazado Paco

Voz 1 14:51 Jémez en directo técnico del Rayo después de que el Real Madrid haya perdido en Vallecas después de que Zidane haya dicho esto al finalizar el partido

Voz 1994 15:00 no hacemos nada ni a todos nivel a veces no puedes no puedes marcar pero puedes tener ocasiones no hemos tenido una tenemos que estar muy muy enfadado yo yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido ha sido mal yo soy responsable de de eso no sólo no sólo jugadores hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy todos podemos jugar así imagino que es ha aviso a los jugadores les ha dicho que que así no puede jugar el Real Madrid lo que di lo que dije a los jugadores se queda ahí hoy todo latitud todo no nos hemos entregado en en nada ni los duelos ni correr y bueno porque por ejemplo el día de del Getafe esto vamos en poco enfadado pero había cosas poco de juego un poco de de ocasiones bueno decimos algo el día de Atlético de Madrid en en en nuestra casa hicimos cosas buena hoy nada cero

Voz 4 15:55 más de uno hasta noventa minutos te gustaría que te mira ahora ya la temporada cuanto antes

Voz 1994 16:01 sí sí pero tenemos que jugar los tres partidos nos queda tres no podemos acabar así no podemos tenemos que era espectadora al fútbol tenemos que respetar a lo que es el club

Voz 1 16:13 no podemos acabar así tenemos que respetar al club que es la frase con la que me quedo porque es que Zidane está siendo sincero está diciendo lo que ven todos los madridistas que no pasa nada porque han perdido el título que enhorabuena al Barça porque lo ha ganado ya no se juegan nada pero una cosa es eso y otra cosa es que equivalga a todo el Madrid está pagándole unas vacaciones a estos jugadores son vacaciones pero

Voz 2 16:32 de las de Gbagbo salgo un rato es de lo más eh

Voz 1 16:37 no lo doloroso que les vamos a una afición al Madrid que vale no no pitan no no dicen nada contra nadie por lo menos devolver un poco de orgullo a los aficionados del Real Madrid aunque sólo sea que que que que parezca que te importe que parezca a lo mejor no te importa el partido ya sé que debe ser muy duro jugarte nada muy difícil motivar a los jugadores Se fue Lopetegui no lo consiguió llegó Solari tampoco viene Zidane tampoco y la cara que tiene zidanes venga sacaba esto que yo creo que Zidane esperaba estos pero al aficionado al Madrid no le puedes dar esto una semana tras otra pues tener un día más

Voz 2 17:09 lo pero hoy es que el Rayo jugado cómodo comodísimo claro yo esa Zidane que no levanta nunca la voz esto es una rajada en cualquier otro entrenador de las gordas

Voz 1 17:18 pero como es ciudad que lo hizo con ese tono y al final estas acaba sacando una sonrisa pero Zidane está hasta las narices por no decir otra cosa de la actitud de los jugadores sólo un matiz le preguntaba Javi justo Si que que que no hay que él había dicho a los jugadores exactamente eso lo ha dicho los juegos claro canso sólo que esta vez no ha servido como Xavier otras ocasiones aviones termina se ha cambiado un poco pero hoy no ha dicho lo mismo ha hecho exactamente lo que Sandra porque les ha salido por otro

Voz 1887 17:43 está por ahí Javi Guerra que ha estado en la

Voz 1 17:45 la sala de prensa atento a lo que ha dicho el técnico francés hola Javi muy buenas hola qué tal la todo buenas noches labor

Voz 7 17:50 es que es que lo veíamos venir que iba a pegar no una rajada como tú dices porque Zidane eso saca la sonrisa dice que les el primer culpable pero sabes cómo es Vallecas que eso un paseíto iba con con Juan Camilo de prensa del Real Madrid y en sala de prensa ha ido a hacer los los flashes de las teles iba con un rebote del del cuarenta y lo he dicho a Palacio llegó más a la de prensa porque yo creo que ciudadano iba a decir algo porque una cosa es evidentemente no competir por un título que es lo que todos sabemos y otra cosa es hacer el ridículo ya Zidane hacer el ridículo no le gusta yo creo que este toque lo quería hacer ya público no sé si hace unos días porque tampoco el Marie hoy ha jugado muy diferente a primeras partes como ha relatado propio Zidane en el Bernabéu o o fuera de casa pero hoy quería decirlo lo ha dicho clarito aquí me da pena que en ningún jugador

Voz 8 18:38 por grande haya dado la cara en el día de hoy

Voz 7 18:41 hablado Jesús Vallejo se que no significa nada que salga no se hablo de Modric que es el que mejor me cae que salga Modric que salga Cross

Voz 4 18:48 Olga Courtois bajo una luz

Voz 7 18:51 hoy que sea pero hombre que Vallejo que chaval ha hecho un buen partido en el día de hoy ya haya dicho sí sí lo están hablando

Voz 1 18:59 como si fuera Ramos como si fuera el capitán claro esa

Voz 7 19:01 no está Ramos porque está lesionado no esta Benzema está Marcelo no que segundo capitán chico Marcelo a dar la cara en pero no por nada que no pasa nada si el Madrid va a seguir igual ya que hace el próximo proyecto pero es una forma de implicarse y creo que lo que ha hecho hoy es es mi opinión implicarse en el presente y el futuro he venido aquí a coger al equipo cuando faltaban once partidos para dar la cara chico vosotros también así que creo que está bien

Voz 1 19:25 por cierto es que estoy leyendo Perdona gallego estoy leyendo en el diario As que la desconexión de Bale titulan los compañeros diarios que Bale no se subido en el autobús de la

Voz 3 19:35 sí sí iba a comentar la hora hay margen es hoy se van a poder ver mañana las que Bale esta es la puerta del autobús del Real Madrid hablando por el teléfono móvil y finalmente no se sube al autobús del Real Madrid va en un coche particular por su cuenta según me dicen la versión oficial del club es que tenía en dos días libres

Voz 9 19:55 dirán que eh

Voz 3 19:58 cada jugador puede hacer lo que quiera de ese momento Ike Bale había dicho que tenía un viaje a Gales pero la realidad es que todos se han subido al autobús el único que no ha subido al auto

Voz 10 20:08 se ha vuelto con el equipo al lugar

Voz 3 20:11 donde tengan los valores llegó a Valdebebas es caro

Voz 9 20:14 pero a mí me dicen que lo ha hecho con permiso del entrenador al cabreo de permiso porque como lector dos días libres

Voz 3 20:21 porque no es decoroso no me imagino sea después de una derrota de debe de suerte de autobús efectivamente todo el equipo gana el autobús a recoger los coches en Valdebebas lo mínimo que tú puedes hacer es volver con tu equipo a donde tiene ese los coches irte desde ahí vamos

Voz 9 20:37 es que me pero bueno si el tiene en la cabeza pero yo lo que es disimularlas

Voz 3 20:43 poco más está muy bien que si vamos

Voz 1 20:45 de tiempo gallego os pido si queréis hablar todos algo del Madrid para dedicarle un ratito al Barça a ver si está la cerramos el partido en Madrid que nosotros hablar del título del Barça

Voz 9 20:53 yo el Madrid evidentemente todo esto sobraba irme pero si hiciera está muy bien que al descanso ya que diga pero durante la semana que les ha dicho que cuando un equipo se deja ir como se ha dejado ir el Real Madrid mucha culpa más para mí la mayor culpa la tiene el entrenador la tiene el entrenador porque es tú llevas ocho días trabajando con su equipo y tu equipo ha salido a Vallecas a tocarse las narices pues son mejores que tú durante esta semana no has conseguido motivar al equipo hecho ver lo importante que es no dejarse ir en un equipo como el Real Madrid etcétera etcétera

Voz 1 21:29 sí que hay quemó todas las llamas acabaron pagando los platos rotos dos entrenadores no siempre a la SER la culpa el entrenador es que

Voz 9 21:36 bueno ya pero pero pero no ejes si es otro entrenador a lo mejor mañana no

Voz 3 21:41 yo lo que creo yo creo es que en el vestuario de Álvaro yo lo que creo perdona Álvaro Gerardo estado del Real Madrid huelen quién sí y quién no y esos irrevocable como en El vestuario saben tengo la intuición de que el entrenador ya sabe con quién va a contar la próxima temporada con quién no va a contar la próxima temporada el que tiene el puesto fijo porque lo tiene fijo el que tiene el puesto como Bale

Voz 1 22:03 en el que no va a seguir la próxima temporada seguro porque no

Voz 3 22:06 seguir la próxima temporada seguro unos por otros la casa sin barrer y esto es una travesía del desierto que dura tres partidos que es irrevocable porque en El Vestuario todos saben que las decisiones están tomadas a partir de ahí es imposible

Voz 1 22:18 claro que yo yo ya sabía que esto iba a pasar

Voz 0104 22:21 dar ya acordados que el que el día que anunciaron la vuelta Zidane dije que iba a suponer un desgaste innecesario como al final ha acabado sucediendo pero fin

Voz 1571 22:30 ha ido cambiando un poco mi opinión acerca de esto y que dentro de lo malo y que es el otro día se les veía quemado y que hoy ha terminado por explotar creo que al final tiene una parte buena que es esta sorpresa o está Huesta von mano lo para explotar el año que viene no se va a llevar la sorpresa con algún jugador que él pensaba que todavía recuperable que sí que era de su cuerda en la anterior etapa y que yo creo que ahora no le va a temblar el pulso que el Ike hay una cosa muy importante ahora ningún jugador exceptuando Benzema que es algo que no va a ocurrir los ramos por ejemplo Keylor de Si se tiene que tomar una decisión drástica Si tiene que tomar alguna decisión sorprender sorprendente y drástica dura nadie se puede quejar no hay ninguno que pueda decir no pero es que yo no perros

Voz 1 23:15 es lo que has hecho esta temporada

Voz 1670 23:17 yo yo no estoy acuerdo con con lo de la Copa por cierto que hayas metido a

Voz 1 23:21 vamos ya Benzema ya Keylor quiere decir que en ese grupo de casi intocables pero es verdad que algunos pensáis que va a ser bueno yo digo rendimiento

Voz 0104 23:29 miento eh por rendimiento no Keylor calcinada ya que elegir aunque sí Laurie Courtois

Voz 1670 23:33 entendido no es pues no pretendo abrir el debate ya gallego antes sobre la ocupa el entrenador porque entendiendo que tiene que motivar es sin ninguna duda hay que el primer responsable de que el planteamiento salga mal de que no cambiar nada de que no hay

Voz 1 23:44 la ocasión sin ninguna duda el entrenador porque lo es siempre efectuaban este acuerdo con Pablo en que en algún momento habrá que señalar también los jugadores que tienen la obligación hasta el último día primero de acatar las decisiones de los entrenadores tanto de ciudad como de los anterior segundo la de cosas como calentar como tienes que calentar salir motivado como tienes que salir aguantando cuando no va convocado y luego salir a Vallecas a vestir la camiseta del Real Madrid con más dignidad de lo que se ha hecho hoy que yo no digo que todo el mundo sea así ni mucho menos el en un partido que ha sido un desastre pero que para mí mucha culpa la tiene dos jugadas dejó la mayoría de la culpa la tienen un grupo de jugadores que entiendo que no sea que no se jugaba nada entiendo que que sí que como dice Romero que muchos pensarán que la decisión está tomada ya pero es que si en algún caso la decisión no está tomada está pidiendo que la tomen ya están viendo a gritos bueno a mí me ha pasado muy bien

Voz 10 24:33 veinte Mario tú dijiste que cuando llegó Zidane iba a dar estabilidad equivale a la tranquilidad y lo que es evidente yo coincido contigo a los jugadores es que ese fue Lopetegui en octubre y el Madrid estaba siete puntos del Barça leyendo no no no echaron a Solari en marzo y en Madrid estaba a doce del Barça hecha nacida o no no no no no me refiero es que decida si es un problema del teletipos sí pero el entrenador sea Lopetegui Solari Zidane tienen que hacer algo

Voz 1670 25:04 la previsión de la estabilidad lo sigo pensando Amina pasa como Álvaro pero al

Voz 1576 25:08 pues yo creía que era positivo y que acertaba el Romay trayendo a a Zidane antes para verlo un poco todo para preparar lo que iba a ser el el equipo de la diecinueve veinte pero yo creo que según han ido pasando las semanas es verdad que harán no iba tu una varita hay que íbamos a ver ya al equipo del año pasado pero yo creo que iban a cambiar cosas sobre los primeros partidos hablaba de la felicidad y todas estas cosas

Voz 1 25:29 yo yo yo al final veo que eso

Voz 1576 25:31 pero de cara como se tuerza al principio de temporada creo que lo que ha pasado en esta recta final de la temporada con Zidane me refiero e Icon la cara agria que tiene decía en las últimas semanas Le puede pasar factura y creo que al final puede haber sido hasta

Voz 11 25:44 la contraproducente una cosa

Voz 1 25:47 la temporada pasada

Voz 11 25:49 dan protagonizó uno Liga desastrosa no es un dos coma

Voz 1 25:54 sí sí por supuesto la Champions es indiscutible pero en términos de Liga Javier estamos hablando de las últimas tres semanas de las últimas once jornadas que fue lo que le hizo coger de Villadiego Jordi precisamente los te quiero decir que ya la temporada pasada Zidane protagonizó apercibida también que ahí faltaba hambre en ese grupo y que algo es que cuidado eh nos eh

Voz 1571 26:14 es así

Voz 3 26:16 se habla se habla de que de que el prole

Voz 1571 26:19 más que los jugadores que ya saben si seguirán o no seguirán y otros que saben si se quedará o no pero es que el problema el problema del Madrid no es de ahora haciendo habría sido un descripción de toda la temporada toda la Liga dice lo que une a hacer un poco a marcar el camino se lo marcó aquellos que rebajó la importancia de la Liga diciendo que es el título para el más importante y hoy tirón de orejas a los que creen que no esta nada porque el Madrid no tenga la actitud adecuada aunque no haya nada en juego a Zidane no le gusta hacer el ridículo y el empresario lleva toda la temporada haciendo el ridículo con la complicidad de unos jugadores que parece que pasa de todo

Voz 0985 26:49 sí pero esto se veinte segundos en quince segundos solo y ahora le queda el reto más gordo eh que es liderar la reconstrucción de este derrumbe no va ser fácil Manu no va a ser fácil pasar lo mismo ahora quede catalanes Thomas con qué dinero cuentas saber cómo está el mercado saber que hay otros grandes competidores que buscan desequilibrio que buscan gol vamos a ver si Zidane también reto mayúsculo pero muy lo va a salir bien parado lodo mal

Voz 3 27:15 de ellos sólo quiere decir que en el debe de Zidane de este año digo del de este año porque parece que el año que viene va a venir otro Zidane y otro Real Madrid pero bueno en el de este año que es el que tenemos que juzgar

Voz 1 27:24 el otro será ya veremos y con eso no sabemos

Voz 3 27:27 te ante otro otro yo digo porque como todos aplaza al año

Voz 12 27:30 que viene pues en el debe de Zidane de este año lo que sí es cierto es que

Voz 3 27:33 no han sabido cambiar el juego del equipo

Voz 12 27:36 eso es una realidad eh

Voz 3 27:38 lo comparamos con Lopetegui con Solari no ha mejorado el juego del equipo sea no ha sido capaz de conseguir que esto futbolistas jueguen mejor al

Voz 1 27:46 a colación sus antecesores eso es una

Voz 1571 27:49 pero pero lo que es más grave Pulido es que no ha sido capaz de cambiar la actitud del equipo

Voz 3 27:53 no ha sido de todo mejor

Voz 1 27:56 habrá una plaza sobre sobre qué sabes pueden saber hoy tú eres el Vestuario quién sí y quién no pero sí lo saben si bien la certeza aussies también ha informado no lo intuye no les informan bien sabrán que tampoco son tantos que son tres o cuatro fuera desde cuatro dentro que tampoco es bueno vamos a analizar si si eres muy importante porque son tres o cuatro y al final lo perdona gallego a los que no rinden en un partido como hoy no son no son dos ni tres que semanal son sólo once o doce o catorce que han salido

Voz 9 28:21 la calle es que si si iba a decir que el el ochenta por ciento de la plantilla va a seguir el año que viene claro el setenta por ciento va a seguir pues setenta Isolux que también están desconectados conocieran con lo cual al

Voz 1670 28:35 pero no con final de conectados con la col olas

Voz 9 28:41 el futbolista lunes martes miércoles jueves y viernes entrenando hablando y tal es

Voz 3 28:46 para el equipo del equipo titular de hoy y contando así más o menos y meto al caso de once cinco saben que no van a seguir repito de once cinco en por lo menos que no cuenta por el porque qué no va a seguir pero lo que estoy diciendo bueno pero sí que poner la lupa sobre Ceballos Mariano medio telefin porque me traduces cosas que son muy fáciles de ciento cogió no puestos a yo te digo que del equipo que sale de titular en el en el Real Madrid que yo estoy de acuerdo en el cómputo general de la situación con lo que ha dicho Mario pero al partido en el partido de hoy en particular del equipo que hoy es titular cinco futbolistas saben que el año que viene no cuentan para Zidane de once cinco

Voz 1 29:30 ah mira Ceballos Llorente Mariano Valle Vallejo Vallejo así como a Messi Bale cinco si no te importa que te estoy diciendo en cinco no sea de once cinco saben que Llorente Mariano Rajoy Bay y eso es un hándicap que no es echarle la culpa ni poner la lupa ni que no quieran es que es una cosa un hable del once titular cinco saben que el año que viene no juegas que va que no pueden seáis iba a acabar el Madrid a veinte puntos de bueno que ya está hasta dieciocho que verdad una cosa que no te juegas nada o que pierda la Liga esto es fútbol y lo puedes perderlo pues ganar y otra cosa que acabe esa veinte ya bajando los brazos que quedan tres partidos con el Villarreal en casa jugándose la vida al Villarreal luego vas a Anoeta contra la Real Sociedad y luego recibes al Betis

Voz 1670 30:12 que no es una cuestión pura y dura de jugadores y yo lo cual ha sido tremendo y Javi mañana

Voz 1 30:19 pues María descansa mañana descanso rodea dicen que esta mañana descansan también todo lo que te decía antes Manu

Voz 7 30:26 parece de no pues no hablo de la comunicación de Clooney mucho menos habló de los jugadores que que algún jugador de motu propio decir oye chico yo soy capitán yo soy Marcelo lleve enseguida Quillo seguido aquí oye pues entonó culpa digo aquí pido perdón a la afición un pésimo partido

Voz 1 30:40 debemos salir ellos de ellos mismos

Voz 7 30:42 los es lo que yo creo que este equipo hace falta no

Voz 1 30:45 pero antes gallego y con razón que gente tiene que espabilar diese cuando si tu fue penalti por cierto le Vallejo no fue pero a mí no me pareció nada en el que estaba que había casi hay menos exacto al palacio en treinta segundos está por ahí ahí el Rayo cree porqué mientras haya posibilidades matemáticas hay hay posibilidades

Voz 1038 31:07 de hecho veníamos contando en toda la semana en la antena de la SER que creían que el partido más fácil que tenían para ganar más fácil entre comillas entre el Sánchez Pizjuán y éste ante el Real Madrid era de lo blanco se ha cumplido esa propuesta que se le ponían en la mesa en el entorno el Rayo Vallecano y ahora depende de sí mismo esto lo ha dicho Paco Jémez tres finales Levante Valladolid y Celta de Vigo sin ganar las tres creen en el Rayo