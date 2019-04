Carrusel último tramo (28/04/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 Rosell deportivos Cadena SER

Voz 2 00:17 bueno los madridistas que piensan ya en lo que venga el año que viene a ver si viene Hassan Arabi poco va ahí a ver si viene bien bueno bueno no hay más dijo el otro día me gustaría Juan

Voz 3 00:25 tampoco Pogba

Voz 4 00:26 hizo entrar porque el precio no es ganar la Copa de Francia azar no con Hamás y si me gustaría jugar con casar pero vio que ya ha proseguido Blanco

Voz 3 00:39 a ganar títulos y ganar títulos con el PSG si también fue el que después de lo que hizo ayer en la Copa bueno sobre todo cuando iban a recoger la medalla Ése fue peor

Voz 1104 00:48 hoy bueno el Barça hay que descubrirse ante este Barça que en toda la temporada ya he venido diciendo que no me seduce el juego de este Fútbol Club Barcelona y lo digo a día de hoy pero hay que quitarse el sombrero ante este Barça porque por lo que sea no que el Madrid está muy mal vale si está dieciocho bueno no del Atleti a nueve ya ya pero chico pues no sé si porque están ellos muy mal por lo que sea pero este Barça que evidentemente no es el Barça de Guardiola somos injustos no crueles por pretender comparar siempre a cualquier entrenador que venga con Guardiola a esta plantilla con la plantilla que había entonces pero aún así olvidando me de Guardiola y de lo que había entonces este Barça no me seduce desde el juego desde desde la idea que persigue el barcelonismo no lo veo pero es verdad que Valverde siempre acabamos diciendo todos lo mismo es un gran gestor lo a gestionar a la perfección aunque todos decimos eso me llama la atención que es un gran gestor no tanto la idea futbolística sino lo bien que gestiona todo que es verdad que es el mejor dicho lo dicho chapeau por la octava de once es muy difícil ganar ocho Ligas de once y sobre todo Messi que lleva quince y ha ganado diez en ciertos clubes es mejor ser un buen gestor totalmente lo hemos dicho en el Madrid muchas veces como decíamos eh que las dos cosas

Voz 5 02:00 sí sí yo creo que ha detectado cuando llegó detectó perfectamente dónde estaban los las posibles debilidades del equipo ya el año pasado el Barcelona

Voz 3 02:08 Justo después de la marcha de Neymar no se puede olvidar eso tampoco

Voz 5 02:11 es por eso que yo creo que el año pasado ya ya yo creo un bloque muy sólido donde logró comprometer a todos en el trabajo defensivo que en un equipo de esa entidad es lo más difícil es cierto que este año al principio de curso empezaron peor pero esa esa solidez ya no se veía tan acentuada como el año pasado pero a partir de enero yo creo que el Barça ha vuelto a ser el equipo reconocible del año pasado y luego claro que Messi es un equipo que defiende muy bien muy comprometido con gran trabajo con gran orden email

Voz 1104 02:41 yo soy de los que dije que cuántas Champions los últimos once años el Barça

Voz 3 02:45 no sé de memoria

Voz 1104 02:48 cuatro no sea lleva ocho de once ligas cuatro de Champions vale pero ojo esto para los cuatro de las últimas cinco fíjate sabemos que somos un poco

Voz 0458 02:58 esta cuenta sigue ahí Valmadrigal cifra récord no estaba como estaba pensando que la peor padre como Mario bien que hagas esa comparación de Champions cuantas ligas lleva al Madrid treinta años no

Voz 3 03:08 no tenemos once años

Voz 0458 03:12 sea destinó encaminado el canon

Voz 0985 03:14 el mejor equipo de la última década vamos

Voz 1501 03:17 yo creo que no iba a decir que la diferencia que fui el primero que dije en el momento de la reconstrucción que fue el más inteligente Valverde por hacer lo que hizo me parece fantástico pese a que sacrificó el buen juego estoy de acuerdo luego mano que poco atractivo a mí no me gusta ver jugar al Barça salvo para ver jugar a Messi pero siendo el más inteligente Valverde ha conseguido desde los cimientos hicieron méritos espectacular para mí

Voz 1104 03:36 sigue siendo la diferencia lo que quiera Messi si Messi quiero para alante y sino que quiere para atrás es uno de máster Donald perdona perdona perdona

Voz 3 03:43 además de Messi además de Messi hemos me deslumbra todo pero hemos visto jugadores porque claro lo bueno suponemos cómo articular un equipazo como Jordi

Voz 4 03:53 lo que tiene el Madrid Cameron y una Liga como una liga como la española

Voz 1576 03:58 que además competir con dos monstruos ignoto

Voz 4 04:01 con otros equipos no

Voz 1576 04:03 con todos nuestros iconos otros dos equipos y con otros equipos que te pueden pintar en cualquier momento lloro de tus sólo puede ganarlas si eres un granero que la gran diferencia tenemos una la gran diferencia ya que las yo creo que la gran diferencia en la Copa de Europa que son bastante unos partidos grandes individualidades que pueden dar ese título pero yo creo que una Liga no te la pueden dar sólo tiene que dar a las cuatro de la tiene no bueno

Voz 3 04:25 es sobre todo yo he visto yo vi yo el partido de ayer del Barça lo he visto muchas veces esta temporada

Voz 4 04:30 el Barça

Voz 3 04:32 la Messi determinado momento pero bueno a lo que voy a hombre

Voz 4 04:34 yo creo que para yo creo que para el adiós para ganar a parte vuelta de José Talavera para ganar ligue para ganar

Voz 1576 04:47 eh ocho de once no te vale con un grandísimo jugador el mejor del mundo del Messi sino que tiene que aparecer Ter Stegen que ha parecido el principio de temporada los central déjame Peri en Perea raro

Voz 1501 04:59 pero si el Barça es el equipo pero tú puedes

Voz 0458 05:01 al mirar Talavera los partidos que ha decidido Messi esta temporada me pareció parece meterla en Belén Hoyo también los centrales pero tan aportaron más hubo un tramo la temporada con Messi lesionado

Voz 3 05:12 que que guardar

Voz 4 05:15 la delantera al Madrid al nada

Voz 3 05:19 Villa Messi Messi presionó recordáis también juega con Argentina quiere pasa Messi con Argentina

Voz 4 05:26 hay que ha llegado muy alto en el Mundial

Voz 3 05:28 sí sí sí

Voz 4 05:31 a que os toméis comentario tan evidente de una manera

Voz 3 05:36 tan personal no no pero la pregunta sería

Voz 4 05:39 me lo nosotros estonio Antonio es

Voz 3 05:41 muy simple porque tú lo reduce todo a Messi

Voz 4 05:44 yo no yo no perdona perdona

Voz 3 05:48 temporada un equipo que en dos temporadas en dos ligas jugando contra el Madrid contra el Atlético contra el Sevilla contra el Valencia sabes cuántos partidos ha perdido el Barça de Valverde en la Liga uno que tiene uno de ellos

Voz 4 06:02 no no anular Valverde no nos valen lógica no no no matar a balazos

Voz 3 06:07 Deimos I no aparecía parece que es el Athletic de Bilbao en el Barça no el señor como ha dicho Álvaro adaptar sanción mira tú te lo cuento vale perfecto vuelve a Valverde no no no demandan volver deporte póngase Portrait cosa que los vilo habló en Jerez dan hablo desde que Valverde llegó al Barcelona otra manera enterado opcionales superados un meritorio gestor como decía Manu pero pocas veces un entrenador fantástico como demuestra el hecho es como demuestra el hecho de que la pasada temporada con la Liga ganada en la final en la previa de la final de la Copa del Rey se filtró una noticia que si no ganaba la final iba a la calle y hemos pasado bastante tiempo durante esta temporada diciendo que es estaba pensando la renovación porque él tenía clavada esa Ike no tenía del todo claro si seguir o no eso ha sido contado durante toda la temporada dicho esto a mi me parece que lo de Messi es un escándalo que el Barcelona es un equipo de leyenda pero creo que su elemento diferenciador que esta temporada tiene esta temporada mucho más todas mucho más

Voz 4 07:12 no es lo mismo el apoyo el derrame perdóname Jordi te hubiera palabra solo

Voz 1104 07:18 en quince segundos es que es verdad que ha habido momento en el que Messi antes y no estaba inspirado un día estaba Xabi estaba incorrecta estaba animar yo qué sé ahora ahora ahora ahora da la impresión que en este Barça también gestión

Voz 1501 07:32 a Valverde que es vaya que da la impresión

Voz 3 07:35 que se ayer no sale Messi el Barça no gana el partido pero es que ha habido muchos Messi Messi ahora no toma el timón

Voz 1104 07:40 quién lo ha tomado eso es lo que decía Jordi perdón

Voz 3 07:43 pues perdona perdona quitarle nada de no era así Juan Messi le metió cinco en Madrid jugó bien contra el año que viene Marcos salir sin lo Antonio ya quisieran en Madrid

Voz 4 07:54 me encanta

Voz 3 07:57 eso sí la diferencia que a mí me encanta lo que yo lo que imitaban a el Luis ha optado Antonio cuando habla de la palabra no sé si he dicho discreto

Voz 4 08:11 a medio mediocre para mí ayer un partido mediocre mediocres y Barça martes perdonó oye mira yo miles de Levante

Voz 3 08:18 esta hablar del Barça cinco hablar del Barça el Levante hablarte

Voz 1104 08:22 el fútbol del Barça como un fútbol mediocre

Voz 3 08:25 no porque para mí Antonio mira hay Dios todos tenemos más buenos días menores aquí lo que hizo que ayer es el Barcelona hizo un partido mediocre que esta temporada para mí que ha hecho mucho partido mediocres esta temporada que a salvo Sálvame Messi bueno pues para mí para mí defendido para mí definir el fútbol del Barcelona del Barça de Valverde como un fútbol mediocre una temporada yo no he dicho eso en una te has dicho baños patios me yo actuó bueno estoy masivo que te has leído no pasaron resultaba libertarios sesión a mí me pareció ver un dominio

Voz 0985 08:53 no aplastante del Barcelona un Barça muy sólido un Barça muy resistente quiero está débil Giza ha perdido algo de brillo en relación al algo al mejor Barça de la versión tenemos que quitarnos de encima esta mirada nostálgica pero date cuenta

Voz 4 09:09 a los ciclos no termina de Mario

Voz 0985 09:11 ya ha sido tan celebrada esta Liga esta Liga están celebrada

Voz 1104 09:14 pero que ha sido muy celebrada

Voz 0985 09:17 oye Fernando hace caso hazme caso hazme caso por una vez que el Barça ha redondeado unos números que le hacen hegemónico en el campeonato de Liga son ocho de once Mario yo creo que que yo he visto una de veinticuatro Mary ya se han celebrado más es por lo que está por que el barcelonista deberá rompiera celebrar celebrará ocho de once

Voz 1501 09:39 desde fuera eh pero yo creo que el este romperá celebra con alegría desbocada el día que elimina el Liverpool se planta en la final de Champions y Mariola yo creo

Voz 0985 09:47 ha sido muy celebrada esta lista esta idea hazme caso como Ebrard esta Liga porque demuestra una hegemonía de ocho de once que deja atrás periodos

Voz 4 09:58 yo creo calidad del Barcelona

Voz 0985 10:01 desatender es una liga de veinticuatro este ocho de once se produce en el mandato de Florentino de Cristiano ojo días en Tino le quita ocho Ligas de once al Madrid

Voz 3 10:14 destacan quería querido Julio mandato de Messi Guardiola danés imagen Guardiola la tanga cuatro copas

Voz 4 10:21 si esto es así sí

Voz 3 10:24 la táctica esta de que la Liga no Gale y no es celebrada por él

Voz 4 10:28 no no vale yo creo además espero vida quebrado yo digo yo digo que no

Voz 1501 10:34 parece celebrado un pegarle

Voz 4 10:36 para acostumbrados a ganar el aficionado entre otra

Voz 1501 10:39 cosas porque los últimos años ha ganado mucha el eso no es tan natural

Voz 4 10:41 pero después de que ganar sí que es verdad

Voz 1104 10:45 lógicamente lógicamente necesita inquiere si desea la son normal no ya es otra cosa es que esto no era Julio escuchando el debate

Voz 6 10:54 desde la Liga ahí de Messi la pregunta que yo quería hacer era a la inversa usar esta Liga lo hubiese ganado el Barça o las últimas Ligas lo hubiese ganado el Barça sin Messi esas las

Voz 0458 11:06 bueno a mí esto es difícil estar jugado esta área al Atleti segundo sino tercero sin oye al Madrid cuatro Champions y Copa con lo sabemos es que el primer año sin Cristiano el Madrid eso pues seguramente no lo ha ganado cuatro Champions Cristiano ni el Barça habría hecho esto

Voz 3 11:26 iglesias pues la vida

Voz 1501 11:29 es de que los han tenido cosas están diferencial si tienes lo que yo decía al principio sin sin menospreciar nada no sino al revés preponderante lo que lo que tenéis que es Leo Messi sin ninguna duda están están diferencial que un pedazo de entrenador seguramente de los mejores que han salido la historia no sólo el Barcelona sino de de la Historia de España que es Pep Guardiola ha salido y no ha sido lo vimos y Messi porque es uno con Messi y otro si Pedro

Voz 0458 11:51 arte cambió la historia lo cierto es que Messi lleva ya dos ya entrados que no han ganado la Liga con Messi vamos en valor lo que ha hecho usted vale quince diez que decía alguien que decía dos de cada tres dos de cada tres entre la Liga con Messi Tata Martino no se Enrique Guardiola tres mujeres que he visto hoy el dato de que no ganaba a sonreír

Voz 4 12:11 ha sido una silla toda perdió otra basta ya

Voz 1501 12:18 porque aunque la verde dos de dos al final se cree que se gana siempre igual que en el Madrid no se puede

Voz 4 12:24 yo lo que creo es que

Voz 0919 12:25 en negar que Messi es el elemento diferenciadas Barcelona es cerrar los ojos porque los datos son los que son la era del Barça en la era de Messi muy bueno si Messi jugase en el Atlético de Madrid Simeone había ganado cuatro ligas vamos sin ninguna duda sólo con ese cambio había ganado cuatro ligas porque si luego está

Voz 4 12:46 más echando cuentas expolio está acompañado de un equipo bueno

Voz 0919 12:50 defensa tal y tienes a Messi que es él solo sin sin entrenar puede ganarte diez partidos sencillamente es que las hubiera ganado al Atlético de Madrid cuatro tres cuatro Liga seguro ese es el elemento diferencial del Barça luego una vez puede jugar mejor otra vez mejor evidentemente este año acertado muchas cosas un buen fichaje que el el portero a un nivel impresionante un año

Voz 4 13:14 el un pero el elemento diferenciador de

Voz 0985 13:20 su siendo cierto lo que dices antes hace un rato se ha producido un intento de reducir el impacto de Valverde en los logros del Barcelona porque se dice que Valverde solo gestiona paso Valverde gestiona El Vestuario con acierto pero además controla y gestiona la pizarra da recursos da Otter nativas obtiene las mejores versiones recupera jugadores recupera jugadores perdona

Voz 1104 13:43 tiene la mejor es le recupera

Voz 0985 13:46 cómo le va a recuperar recto

Voz 4 13:48 pero si devaluados gotas como todos los entrenadores y reduce ha fichado a no sé quién que el otro fue tretas entrenaba para al final y tampoco juré al final al final buena a vuela pluma es como con

Voz 1576 14:03 fusión de los llamamientos del sanedrín es que sin Messi sin Cristiano qué mérito tiene

Voz 4 14:06 el Atlético de Madrid ganó una Liga peleamos que quepa ninguna creando pues todo

Voz 1104 14:12 Iturralde cuantas cabreado cuantas habría ganado el Atlético

Voz 4 14:15 o si no nos hace falta porque no es bien

Voz 1104 14:19 a ver si es verdad no tenemos unas ya Sofía yo lo único es que su abuelo hubiera nacido en Bilbao lo único de de del titulada del Barcelona tengo un pero a ver cuál es otro de una tengo un pero cuál a la celebración fijaros en la celebración Si gana el City la la Copa la premien la Premier fijaros en la música te van a poner cuando ganen City la Premier guijarros en la masa

Voz 4 14:41 por contra no te gustó la verdad ya me hicieron nada es una para Granada

Voz 1104 14:52 me dormí bueno ya vendrá

Voz 4 14:55 más de lo que puede venir

Voz 1104 14:57 el Barça puede consiguió el triplete y puede ganar todo además el Barça femenino en la final de la Champions Elena de Diego en Barcelona hola hola mano qué tal pues preparadas para la final después de haber eliminado al Bayern

Voz 0268 15:11 sí han hecho historia clasificándose para su primera final de la Champions era un sueño que se ha hecho realidad como nos han reconocido las jugadoras de un sueño no en que el club llevaban mucho tiempo trabajando aunque sinceramente este premio gordo que es el partido más importante a nivel de clubes de la historia del fútbol español llega antes de lo esperado han eliminado al Bayern ganando hoy uno a cero gol de Mariona caliente y ahora toca jugar la final contra el todopoderoso Olympique de Lyon que son ni más ni menos que las ganadoras de las pasadas tres ediciones de la Champions ya han sido campeonas de Europa hasta en cinco ocasiones pero si en algo coincidían hoy en el Barça Manu es que el club ya tiene su recompensa clasificándose para esta final de hecho su entrenador Lluis Cortés ha destacado en Carrusel Deportivo La apuesta del Barça por el femenino ha animado al resto de clubes a que hagan lo mismo

Voz 7 15:58 el Barça el esfuerzo que ha hecho con la sección desde ya hace tres cuatro años ha sido muy grande la inversión es muy muy fuerte yo estoy muy contento de que podamos ser también un poco el el referente no el el camino que marquemos un poco el camino a seguir por los otros clubes que que no solo piensen en invertir en la sección de de fútbol femenino porque ya ves que el retorno cada día es es mayor la gente acude a los estadios los medios interesan

Voz 0985 16:22 apuestan fuerte por el fútbol femenino porque no es el futuro sino que es el presente

Voz 0268 16:25 hoy era el último partido del equipo en el Miniestadi antes de su demolición mano y lo han celebrado batiendo el récord de asistencia del estadio en un partido de fútbol femenino con doce mil setecientas sesenta y cuatro personas y la nota negativa del partido la ha dejado la francesa que irá Raúl el Barça la fichó para ganar músculo poder ser más competitivos en partidos importantes en Europa ha sido expulsada así que se perderá la final

Voz 1104 16:48 hasta luego Helena pues está aquí lo ganáis todo Jordi bueno es que esto no lo ganado todavía pero esto es una fina en fíjate

Voz 0985 16:57 el fútbol femenino el fútbol masculino veremos el próximo miércoles Bono esta es una de las cosas que hace que el Barça sea más que un club como una de las condiciones que la hace más que el club esta competitividad en todo una seria hasta seis categorías profesionales además de las amateurs hombre y este guante que lanza Cortés no está mal no está mal estaría muy bien que los otros grandes grupos ejemplo el que tiene más ingresos del mundo quizá también un pequeño paso a favor

Voz 1576 17:21 pero femeninas pero qué mérito Jordi no como le pasa Valverde con las Ligas y la Champions del Madrid de de fútbol la tercera Liga que está a punto de ganar el Atlético de Madrid femenino con muchísimo más alto claro y no tiene mucho mérito que luego luego la final de Copa y la final de Copa contra la Real Sociedad sobre delitos

Voz 1501 17:38 te frivolizar supo contestar a Jordi hay que decir que el Real Madrid no tiene una base de fútbol femenino anterior como la tenía el Atlético de Madrid Barça por ejemplo que ahora creen en el club que lo único que se podría hacer por obligación sería pegar un una inyección de dinero tal para comprar veintidós o una plantilla de veintidós veintitrés veinte dos jugadoras de lo mejor del mundo que no tiene sentido sí sería una locura hacerlo así lo que hacer es seguramente tarde no digo que no pero seguramente lo que tiene que hacer es apoyar la cantera ir metiendo equipos del fútbol base femenino para que algún día haya un primer equipo con nivel sea fichar a Neymar padre por ejemplo una hora veinticuatro jugadores depende ver mundial sabes que eso no tiene ningún sentido de la invasión

Voz 0458 18:17 a sus poco a poco poco hay que entrar en el primer año

Voz 1692 18:21 solo no vuelven bueno no estaría mal que hablando fue broma no estaría nada más que el Madrid tuviera equipo femenino también hoy está por ahí Bruno Alemany para que no cierre con el Inter

Voz 1104 18:31 nacional Lola Bruno muy buenas qué tal muy buenas pues ávido bastantes cosas y muy buenas

Voz 0301 18:36 sí sobre todo me Inglaterra jugado el Manchester City ha recuperado el liderato con un gol del Kun Agüero han tenido que utilizar la tecnología

Voz 8 18:45 de de volví de haber eso que envidia me da veinte

Voz 0301 18:48 estaba muy al límite bueno al final la la Premier que puede decidir por detalles ose va decir seguro por detalles llegue contar que en el Manchester City Liverpool ahí un balón del líder pues mientras más de manera que juntitos entrar por centímetros no sólo dieron como válido y es verdad no había entrado yo que está dando al Kun Agüero se puede decidirlo pues digo de por dónde detalles por centímetros y al final de esa victoria devuelve el liderato en paz entre Manchester United y Chelsea

Voz 1104 19:12 protagonistas españoles todos pues lo malo no en este partido

Voz 0301 19:16 Se ha marcado mata el primer gol daba ventaja al ayuda ha marcado Marcos Alonso y cántala otra vez

Voz 8 19:21 sí dice en ese gol del Chelsea

Voz 4 19:24 es un balón tienes que dispara

Voz 8 19:27 Rüdiger balón tenía

Voz 1692 19:29 haber atrapado De Gea pero lo que verse lo ya muerto suelto llega Marcos Alonso y dentro pero

Voz 0301 19:34 ha intentado blocar y la verdad es el que lo ha hecho fatal ha dejado un rechace perfecto para que Marcos apuntó en rematara no está bien deje han defendido sus después del partido pero el final de temporada no tiene

Voz 3 19:49 sí sí sí

Voz 0301 19:51 ya también hace alguna cantaba cuando siga haciendo bueno

Voz 4 19:55 ya ha ganado tres cero al Arsenal

Voz 1104 19:58 la señora juego casi una hora con diez tras la expulsión de May Day y luego la imagen del día me imagino que habéis visto todos ha sido la historia de de Bielsa de Bielsa en el partido de Liga que ha pasado dicha Aston Vila

Voz 0301 20:09 pues se estaban empate a cero ha marcado un gol en lid en un momento en el que un jugador del Aston Vila había lesionado al menos había quedado tendido en el en el suelo en igual aliado en este momento se han empezado prácticamente a jugadores de uno y otro equipo ha acabado expulsando jugador del Aston Vila Bielsa ha decidido que luego

Voz 1104 20:29 esa jugada acabado marcando el equipo de Bielsa no

Voz 0301 20:31 el jugador del Aston Vila en el suelo y el Lied el equipo de Bielsa acabado marcando en esa jugada los jugadores de la la consideraron que no había sido deportiva esa conducta de de Liz Marcelo Bielsa ha estado de acuerdo ha dicho que no era honesto marcar así Ilham jugadores que se dejaron empatar

Voz 1104 20:47 no todos estaban de acuerdo no correcto

Voz 0301 20:49 un central lo ha intentado impedir prácticamente hasta el último momento

Voz 1104 20:52 yo soy diciendo que os dejéis marcar un gol ha dicho usted está loco no ha habido bueno si lo hablante siempre es

Voz 0301 21:01 Gerona grababan acatado sean Anna todos menos uno uno ha intentado defenderla jugados no ha podido el el solo al final ha acabado marcando a lo mal que el gol del empate uno uno Aston Villa uno ir si había alguna duda ya matemático el LIC de manera directa no subirá a la Premier League

Voz 0458 21:18 que no iba a decir que que añade todavía más fair play eso queda un pasillo que en el que estaba darse ese gol si no banal

Voz 4 21:26 ah pero no venga lo tenía

Voz 9 21:29 vial Elise ya estaba segundo y no podía no no hay error no podía nunca ser segundo nunca se me tiró el muro no ir todos puntos uno y cuántos tiene el Bielsa cincuenta y tres y cinco goles a favor y en contra les sacaba una diferencia de más de veinte Gol Ebre cuántos escaños

Voz 4 21:51 al final el que Bruno y a partir de ahora internacional una semana en todo hito además que gilipollas Geli pues además el vaya empataba uno llega en Francia ayer perdió la final de Copa consiguió imagen bueno la entrada en la rodilla Madre de Mi vida en la grada

Voz 1104 22:15 dobles se nos queda un minuto para la Fórmula uno cuenta sólo a todos los que no bueno

Voz 1025 22:18 la vuelta rápida ahí voy ha ganado botas segundo Hamilton tercero Vettel Aitzol el séptimo mejor tiempo en el Mundial votos va primero ochenta y siete ochenta y seis Hamilton segundo tercero botas qué tal Carlos bien bien demostró un poquito revueltas pero bien y luego en Ferrari Mercedes yo creo que las aguas bajan turbias bueno

Voz 4 22:41 mañana porque mañana compra

