El infierno en Los Ángeles

Juan del siglo XVIII los españoles fundaron una ciudad en California le el nombre de Los Ángeles la verdad es que no se puede decir que tuvieran exactamente el donde la adivinación igualmente quiero suponer que cuando se inauguró el Departamento de Policía de esa ciudad más conocido como La en la IPI la idea era que estos señores uniformados combatirse en el crimen hiciesen que la ciudad pues fuese algo más angelical el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y dos es una fecha que no recuerda muchas cosas y casi ninguna buena ese día los Ángeles empezó a arder no fue uno de los incendios forestales que asolan periódicamente California fue por un veredicto judicial tres meses antes ciudadano afroamericano llamado Grozni Kane fue víctima de una brutal paliza Ronnie había estado conduciendo bebido está mal ya había intentado evitar un control policial

Voz 1

01:07

pero cuando finalmente lo detuvieron lo hicieron tumbarse en el suelo le pegaron entre diversos policías que tuvieron la mala suerte de que un vecino lo estaba grabando todos los policías afirmaron que creían que iba armado y que también estaba drogado pero ni una cosa ni la otra el veintinueve de abril la comunidad afroamericana estaba expectante se haría justicia los policías serían condenados pro sus acciones pues no Lajusticia ese día algo fueron todos absueltos fue entonces cuando estalló la furia de todos los que veían cómo la ciudad no ellas que los tratara como ciudadanos de segunda sino que los trataba como delincuentes que debían demostrar no serlo los destrozos fueron inmensos y las cicatrices sociales aún no han curado del todo