Álvaro Benito: "Excepto Benzema, Ramos o Keylor, si se toma una decisión drástica nadie se podrá quejar"

Voz 2

00:10

ha ido cambiando un poco mi opinión acerca de esto y que dentro de lo malo y que es el otro día se había quemado y que hoy ha terminado por explotar creo que al final tiene una parte buena que es esta sorpresa o está Huesta von mano lo haría explotar el año que viene no se va a llevar la sorpresa con algún jugador que él pensaba que todavía recuperable que sí que era de su cuerda en la anterior etapa y que yo creo que ahora no te no le va a temblar el pulso que el Ike hay una cosa muy importante ahora ningún jugador exceptuando Benzema que es algo que no va a ocurrir los ramos por ejemplo Keylor de esas y se tienen que tomar una decisión drástica si tiene que tomar alguna decisión sorprender sorprendente y drástica ni dura nadie se puede quejar no hay ninguno que pueda decir no pero es que yo no pero es que tú has hecho esta temporada