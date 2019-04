Ganador, el apestado

Voz 1100

00:00

el uno de octubre de dos mil dieciséis en un comité federal del PSOE de muy triste recuerdo Pedro Sánchez abandonaba Ferraz hundido expulsado de mala manera por una parte de su partido anoche dos años en el meses después el mismo Pedro Sánchez ya asomar al balcón de la misma sede de Ferraz para recibir los vítores de socialistas allí congregados tras haber ganado con claridad absoluta unas elecciones generales triunfo que no vivían desde hace once años primer ganador por tanto Pedro Sánchez sin discusión primera derrotado Pablo Casado debacle absoluta del PP el peor resultado de su historia un desastre sin paliativos futuro tenebroso Alber Rivera subió pero no consiguió el objetivo al que supeditó su campaña el sorpasso al PP Pablo Iglesias perdido treinta diputados pero hizo como si hubiera sido un simple azar del destino con Santiago Abascal vinimos a demostrar al mundo de allá afuera que aquí todavía resistimos el tipo ante personajes como otra de Salvini a Bolsonaro los sueños imperiales de Vox se quedaran en una siesta de iluminados pasaba en definitiva lo que este Ojo junto a su anciano amigo José Decca venían diciendo desde hace años que no es otra cosa que reconocer que el PP estaba lleno de ultraderechistas los Diago sumen resten vean pactos tranquilos no se me alteren que todo llegará