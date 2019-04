Mario: "Como muchos españoles, yo no he podido ejercer mi voto por vivir en el extranjero"

Voz 1709

hola me llevo Mario tengo dieciocho años y soy de Salamanca y estudiando en un instituto internacional en Tel la viven Israel siempre me ha interesado mucho la política iba no tengo intención de estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad el año que viene hinchada estas elecciones generales de ayer estado siguiendo bastante la campaña electoral pero no lo ha habido en ninguno de los debates Poli políticos a oír a nuestros líderes a hablar de la realidad de de millones de personas sobre todo jóvenes que vimos en el extranjero yo era consciente de que el proceso de votar a iba a ser complicado pero después de todo lo que hemos pasado a mis amigos y yo complicado vamos se queda corto pedimos el voto por correo en la embajada de Tel Aviv el día trece de marzo esperando que llegan las papeletas para volverlas a mandar por correo certificado a España donde estamos registrados todavía pero no recibimos ningún documento con lo cual no hemos podido votar en estas elecciones el tema del voto a distancia siempre sale a relucir antes de las elecciones pero año tras año pues ninguno de los gobiernos se preocupa por mejorar este sistema para garantizar un derecho constitucional a millones de ciudadanos españoles que vimos en el extranjero me gustaría dar a conocer mi caso y creo el de muchos otros españoles que vivimos en el extranjero e para intentar que esta situación cambie y que bueno en las próximas elecciones generales todos los ciudadanos tengan garantizado su derecho a voto que en mi opinión es la base de la convivencia democrática de un país