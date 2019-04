El triunfo estaba donde siempre ha estado

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos ya conoce los datos y los principales titulares la alta participación la ciudadanía tenía conciencia de la importancia de Lafita el gran éxito de Sánchez el in sumergible que en las condiciones más adversas con la hostilidad cero de sus rivales y las reticencias de muchos de los suyos ha logrado reflotar al PSOE llevarle de nuevo a una victoria en las generales el viejo partido tiene ciento cuarenta años pero aún le queda músculo el fracaso de la Triple Alianza de la derecha en su intento de lograr la mayoría con gritos y con furia olvidaron que el triunfo electoral estaba donde siempre ha estado en esas zonas templadas de las que parecían querer huir el clamoroso pinchazo del PP el mayor de su historia por un lado como consecuencia natural del fraccionamiento de la derecha así pero por otro por su extravío al acumularse temerariamente hacia su extremo más reaccionario abandonando su espacio moderado mientras invocaba a Suárez se queda sin escaño en Euskadi con uno solo en Cataluña y así no se puede ser un partido verdaderamente nacional los populares recién renovados van a tener que renovar su contrato de renovación casado huele a Hernández Mancha el PP debería aconsejar a Aznar que no les aconseje más el notable crecimiento de ciudadanos que sin embargo se produce a costa de dilapidar un tesoro el centrismo que hubiera permitido obtener un resultado aún mejor tener en su mano las riendas de todos los procesos ulteriores ahora se postula como líder de la oposición y aspirante a la Moncloa pero Rivera tiene que decidir con cuál de los atuendos de su surtido guardarropa el tremendista o el liberal centrista el cualitativo paso adelante de Unidas Podemos que podría llevarle nada menos que al Gobierno una cierto personal de Pablo Iglesias pues reapareció justo a tiempo de frenar la caída de su partido e impulsarlo en los debates e irrupción histórica de la extrema derecha con un resultado extraordinario de Vox que no nos parece extraordinario por el desbordamiento de las expectativas los temores que infundía pero que es de la máxima relevancia y que va a cambiar muchas cosas en nuestra vida parlamentaria extremadamente significativos los resultados en Cataluña que se movilizó como nunca dos cosas a destacar una que por primera vez el independentismo gana en unas generales higos el triunfo de Esquerra entre los independentistas del PSC entre los constitucionalistas abre una rendija en el muro de cemento de los bloques enfrentados pero la gran moraleja política de la jornada es que no hay atajos que no hay recetas milagros que no sale ninguna suma fácil que hay que ponerse a caminar por la senda fatigosa de la política democrática qué exige propuestas diálogos debates acuerdos es decir trabajo mucho trabajo esperamos que Sánchez y los demás responsables políticos están a la altura y los permitimos recordarles que la sociedad lleva cinco años demostrando una paciencia infinita y que ha ganado el derecho a una mínima estabilidad aunque habrá que esperar porque nadie puede abandonar todavía el campo de batalla la pelea continua dentro de menos de un mes el veintiséis de mayo hay que enfrentarse otra vez en las elecciones municipales autonómicas y europeas por el momento