Tezanos, tras el acierto de las encuestas: "El CIS ha cumplido con su papel"

Voz 1727 00:00 José Félix Tezanos muy buenos días no era muy bueno si hablamos con el presidente del CIS se siente reparado por la realidad después de tantos ataques como recibió por esta macroencuesta

Voz 0516 00:11 bueno horarias los ataques personales este tipo de cosas son algo pues eh qué pasa con el tiempo no yo me alegro por los resultados que ha ido no yo creo que el CIS pues como siempre cumple su papel de intentar proporcionar a la opinión pública y a los profesionales y demás pues información que sea viable

Voz 1727 00:29 que nos han enseñado estas elecciones sobre las encuestas electorales

Voz 0516 00:35 bueno pues que las encuestas valen para lo que valen hay personas que se sorprenden cuando yo digo que las en hay que tomarlas con mucha cautela porque son una foto fija de un momento y las cosas evolucionan no entonces bueno las encuestas y sobre todo las que están hechas con rigor con con bueno a metodología pues proporciona mucha información yo creo que hace mal las personas que las niegan como en el cuento de a madrastra cuando en el espejo no nueva decía que a la más guapa rompió el espejo y mandaba a un a un a un cuchillo pero a acuchillar a la que era más guapa que ella no pues ese tipo de cosas yo creo que son impropias de una sociedad moderna avanzar no entonces bueno pues hay mucha información ahí hay mucha información sobre quién te lleva ahora más quiénes te valorado menos como pueden valorar una evolución tuya muy a la derecha o muy a la izquierda no entonces yo creo que es una información útil insisto que creo que algunos harían mejor en intentar estudiarlo y verlo sacar conclusiones que descalificar las a priori no

Voz 1727 01:30 una última cosa señor Tezanos cuál es el dato más interesante a su juicio que habrá que buscar en la encuesta poselectoral en este caso

Voz 0516 01:38 bueno pues yo creo que no es uno solamente yo creo que hay algo clave y es cuando se toma la decisión al voto porque se toma más tarde más temprano no yo creo que los climas de mucha violencia de insulto y demás pues más que favorecer facilitar al alumnado en una toma decisiones despistan no probablemente lo más importante es la pregunta más importantes si se sintieron bien informados si pensaban que todos los partidos les informaban sobre las cosas que le interesan realmente