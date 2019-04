"Felicidades a la España conservadora por castigar a los suyos y a los progresistas por haber parado a la extrema derecha"

buenos días soy de los muchísimos votantes que votado al PSOE y con la nariz tapada procedente de el voto de Podemos le gustaría pedirle a Pedro Sánchez que no se olvide de que la mayoría de votos que ha ganado ha sido también de ese mismo origen y que tenga en cuenta a ver si de una vez por todas se tramita un cambio de la ley electoral con circunscripción única para que no se pierda votos todo el mundo tenga el mismo valor su voto que el de los demás

me levantaba orgulloso de no vivir en un país de extremos no

Jose Barcelona aprobado justito el examen a mí no me hace ninguna gracia que entre en una extrema derecha en el Congreso de los Diputados tampoco ascensión de Madrid

Voz 3

05:16

a poner freno a la hora de Pedro Sánchez al rojo frío creo que hay que darle las gracias porque han logrado que esta vez no pasen ellos y los que salieron a la calle en Mazo ya advirtieron que no iba a dar ni un paso atrás y la altura derecho también pienso que debería estar feliz porque no imaginan lo que ha aumentado desde ayer el amor por España entre los malvados progres y que no se olviden por supuesto los gracias a los que haberse informado porque aquí no ha ganado en la estrategia de las mentiras